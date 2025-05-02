ทางเลือกแอป Motion 13 อันดับแรกในปี 2025

คุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปีนี้อยู่หรือไม่? แม้ว่า Motion จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับหลายๆ คน แต่โลกของการจัดการงานและปฏิทินได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ทางเลือกล่าสุดสำหรับ Motion มอบการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น, AI ที่ชาญฉลาดมากขึ้น, และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหงุดหงิดกับข้อจำกัดของ Motion หรืออยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรให้เลือกใช้บ้าง คู่มือนี้จะช่วยคุณได้
จากชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะทางที่เน้นการทำงานอย่างมีสมาธิ ตัวเลือกทั้ง 13 รายการนี้คือทางเลือกแทน Motion ที่มีให้บริการในขณะนี้
พร้อมที่จะค้นพบตัวเลือกที่อาจเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณในปีนี้หรือไม่? มาลุยกันเลย! 👀
แอป Motion คืออะไร?
Motion เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการวางแผนโครงการ
มันจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญตามกำหนดเวลา และปรับตารางเวลาตามความจำเป็น แอปนี้ยังผสานปฏิทิน เครื่องมือการทำงานร่วมกันและแอปจัดตารางงานเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับงานของคุณ
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Motion มุ่งลดการวางแผนด้วยตนเองและรักษาการทำงานให้เป็นไปตามแผน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'ปฏิทิน' มาจากภาษาละติน calendae ซึ่งหมายถึงวันแรกของเดือนในปฏิทินโรมัน และยังเป็นวันที่ต้องชำระหนี้และดอกเบี้ยอีกด้วย!
ทำไมต้องเลือกทางเลือกการเคลื่อนไหว?
เราได้ตรวจสอบรีวิวของ Motionเพื่อดูว่าผู้ใช้ชื่นชอบอะไรและพบปัญหาตรงไหน แม้ว่าหลายคนจะชื่นชมระบบการกำหนดเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่บางคนก็พบว่ามันไม่เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาเสมอไป
นี่คือเหตุผลบางประการที่คุณอาจกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Motion:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น: ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าดีไซน์ดูรกและต้องการรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายกว่านี้สำหรับการจัดการงานและตารางเวลา
- ความแม่นยำของ AI ที่ดีขึ้น: แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะเป็นคุณสมบัติหลัก แต่มีรายงานว่า AI ของ Motion ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานตามที่คาดหวังเสมอไป ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- ความยืดหยุ่นมากขึ้น:ปฏิทิน AIของ Motion จัดโครงสร้างวันของคุณโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ที่มีตารางเวลาไม่แน่นอนพบว่ามันยากที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งขึ้น: Motion รองรับการทำงานเป็นทีม แต่แพลตฟอร์มอื่น ๆ มีคุณสมบัติที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับการสื่อสารทีมและการติดตามโครงการ
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองมากขึ้น: ผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อต้องการความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาแชทบอท AI แทนการรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยตรง
- การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพ: เนื่องจาก Motion ต้องการเข้าถึงปฏิทินส่วนตัวและรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้ที่กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอาจต้องการทางเลือกที่มีตัวเลือกความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่า
- ปัญหาทางเทคนิคน้อยลง: มีรายงานเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องและประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลงเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องพึ่งพาแอปในการวางแผนประจำวัน
📮 ClickUp Insight: ประสิทธิภาพการทำงานไม่คงที่ตลอดทั้งสัปดาห์ และทุกคนต่างก็มีจุดที่ตนเองต้องต่อสู้สำหรับ 35% ของผู้คน วันจันทร์เป็นวันที่ยากที่สุดในการทำงานให้เสร็จ อีก 11% บอกว่าวันอังคารเป็นวันที่ท้าทายที่สุด ในขณะที่ 7% รู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงมากที่สุดในวันพุธ
ClickUpช่วยให้การจัดการกับความผันผวนเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ในขณะที่ Motion อาศัย AI ในการจัดตารางวันของคุณ ClickUp มอบการควบคุมอย่างเต็มที่ด้วยมุมมองงานที่ปรับแต่งได้ การติดตามเวลา การทำงานอัตโนมัติและเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และทำงานในแบบที่เหมาะสมกับระดับพลังงานของคุณ
ทางเลือกในการเคลื่อนไหวโดยสรุป
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละข้อของ Motion อย่างย่อ 👇
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|การวางแผนโครงการและงาน
|การจัดการงาน, กิจกรรมในปฏิทิน, และบันทึกจาก AI
|แผนฟรีตลอดชีพพร้อมให้บริการ, แผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|อาคิฟลอว์
|การซิงค์งานข้ามแพลตฟอร์ม
|การจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจายให้อยู่ในตารางเวลาเดียว
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $34/เดือน
|เรียกคืน
|การป้องกันเวลาโฟกัส
|การบล็อกเวลาสำหรับการทำงานเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/เดือน ต่อผู้ใช้
|ซันซามา
|พิธีกรรมวางแผนรายวันและรายสัปดาห์
|รักษาความสม่ำเสมอในการทบทวนงานอย่างมีสติ
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; การสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเริ่มต้นที่ $20/เดือน
|อาสนะ
|กระบวนการทำงานเป็นทีมที่มีโครงสร้าง
|การติดตามเป้าหมายและงานข้ามทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|การปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
|สร้างเอกสาร ฐานข้อมูล และตารางเวลา
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้น ที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Calendly
|การนัดหมายการประชุมภายนอก
|ให้ผู้อื่นจองเวลาตามกฎของคุณ
|มีแผนฟรีให้บริการ; เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อผู้ใช้
|Wrike
|การมองเห็นทั่วทั้งแผนก
|การบริหารโครงการและปริมาณงานในระดับสูง
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|Todoist
|การติดตามงานส่วนบุคคลแบบน้ำหนักเบา
|สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วข้ามอุปกรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนฟรีเริ่มต้นที่ $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
|Trello
|การจัดการโครงการด้วยภาพ
|ใช้บอร์ดในการจัดการกระบวนการทำงานของทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $5/เดือน ต่อผู้ใช้
|ติ๊กต็อก
|การติดตามงานส่วนตัวและนิสัย
|การรวมรายการ, นิสัย, และมุมมองปฏิทิน
|แผนรายปี: $35.99/ปี
|กิจวัตรประจำวัน
|การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเน้นปฏิทินเป็นอันดับแรก
|การวางแผนงานผ่าน UI ที่เรียบง่ายและลำดับขั้นตอน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อผู้ใช้
|nTask
|การติดตามงานและปัญหาอย่างง่าย
|การจัดการโครงการทีมที่มีน้ำหนักเบาอย่างประหยัด
|ทดลองใช้ฟรี 7 วัน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดที่ควรใช้
หากวิธีการจัดตารางเวลาของ Motion รู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคมากกว่าการช่วยเหลือ อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว นี่คือทางเลือกยอดนิยมบางอย่างที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบของคุณเอง 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมการผสานปฏิทิน)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันรวบรวมเครื่องมือที่จำเป็น เช่น ปฏิทิน การจัดการงาน และฟีเจอร์การจัดตารางเวลา ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Motion สำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
การควบคุมตารางเวลาให้อยู่ภายใต้การควบคุมไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประชุม กำหนดส่งงาน และลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งวัน
ปฏิทิน ClickUp
ClickUp Calendarปรับบล็อกงานโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่สำคัญที่สุด
สมมติว่ามีลูกค้าเป้าหมายทางการตลาดวางแผนที่จะใช้เวลาสองชั่วโมงในการปรับปรุงแคมเปญโฆษณา แต่มีการเพิ่มการประชุมกลยุทธ์กับผู้บริหารในนาทีสุดท้าย ClickUp จะย้ายช่วงเวลาการทำงานเชิงลึกไปยังช่วงเวลาอื่นในภายหลัง โดยยังคงมีเวลาที่เพียงพอสำหรับการโฟกัสก่อนถึงกำหนดเส้นตายสุดท้าย ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีงานใดถูกยกเลิก และงานเร่งด่วนจะไม่ครอบงำทั้งวัน
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
การประชุมสร้างรายการที่ต้องดำเนินการมากมาย แต่การติดตามด้วยตนเองเป็นฝันร้ายClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนาถอดความการอภิปราย และสร้างงานโดยอัตโนมัติตามสิ่งที่พูด ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการประชุมวางแผนสปรินต์ที่นักพัฒนาตกลงที่จะส่งฟีเจอร์ใหม่
ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมบันทึกการอภิปรายสรุปประเด็นสำคัญ เช่น ข้อกำหนดของฟีเจอร์และกำหนดเส้นตายการทดสอบ และมอบหมายงานติดตามผลให้กับวิศวกร
งานใน ClickUp
ปัจจุบัน การบริหารโครงการข้ามทีมหลายทีมหมายถึงการตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่อง การติดตามงาน และการอัปเดตกำหนดเวลาClickUp Tasksช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบโดยทำให้มั่นใจว่างานดำเนินไปข้างหน้า
ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบกำลังสรุปองค์ประกอบ UI สำหรับการเปิดตัวแอปมือถือ หัวหน้าทีมออกแบบทำเครื่องหมายว่า wireframes เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ทีมพัฒนาเริ่มการเขียนโค้ด หากนักพัฒนาพบปัญหา พวกเขาจะบันทึกปัญหาที่ขัดขวาง ซึ่งจะทำให้ผู้จัดการโครงการทราบและปรับกำหนดเวลาให้เหมาะสม
คลิกอัพ เบรน
แม้จะมีแผนโครงการที่มั่นคง การค้นหาข้อมูลอัปเดตล่าสุดก็ยังคงเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI ที่ให้คำตอบทันที สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมผู้นำและต้องการสรุปความคืบหน้าของแผนกอย่างรวดเร็ว
ระบบ AI สร้างสรุปแบบเรียลไทม์ โดยเน้นย้ำถึงเป้าหมายที่สำเร็จแล้ว งานที่ยังค้างอยู่ และโครงการที่มีความเสี่ยงซึ่งต้องการความสนใจ
ทุกอย่างถูกนำเสนอภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
ClickUpยังมีเทมเพลตตารางเวลาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลต่างๆ สามารถจัดระเบียบได้โดยไม่ต้องตั้งค่าทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Calendar Plannerมอบวิธีการจัดการที่มีโครงสร้างสำหรับการประชุม กำหนดเวลา และงานประจำวัน ปรับแต่งเพื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหา ติดตามการประชุมกับลูกค้า หรือจัดระเบียบไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปรียบเทียบตารางเวลาของทีม: ดูความพร้อมของทุกคนในที่เดียว เพื่อจัดตารางประชุมและกำหนดเส้นตายโดยไม่ต้องส่งข้อความไปมาไม่รู้จบ
- เลื่อนดูปฏิทินของคุณได้อย่างไม่มีขีดจำกัด: จัดการไทม์ไลน์โครงการระยะยาวได้อย่างง่ายดายด้วยการเลื่อนแนวนอนแบบไม่สิ้นสุด ทำให้ทุกอย่างมองเห็นได้ในมุมมองเดียว
- แชร์ปฏิทินอย่างปลอดภัย: ส่งลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีม ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่ตรงกันโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- ติดตามและจัดการงานได้อย่างชัดเจน: ลากและวางเพื่อปรับระยะเวลาและลำดับความสำคัญของงาน ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน
- ซิงค์ปฏิทินและแอปประชุมของคุณ: เชื่อมต่อแอปกำหนดเวลาภายนอก เช่น Google Calendar และเครื่องมือประชุมออนไลน์ เช่น Zoom และ Microsoft Teams เพื่อจัดการกิจกรรมและงานทั้งหมดในที่เดียว
- ให้ AI ช่วยปรับตารางเวลาของคุณ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ความเชื่อมโยงของงาน และปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ต้องบอกเลยว่าฉันชอบปฏิทินนี้มาก อินเทอร์เฟซดูเท่ดี และ AI ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ในมุมมองปฏิทิน Brain ทำอะไรได้ไม่มากนัก การจัดตารางอัตโนมัติเหรอ? ฉันขอเข้าร่วมด้วยเลย
ต้องบอกว่าฉันชอบปฏิทินนี้มากจริงๆ อินเทอร์เฟซของมันดูเท่มาก และ AI ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ในมุมมองปฏิทิน Brain ทำอะไรได้ไม่มากนัก การจัดตารางอัตโนมัติเหรอ? ฉันขอเข้าร่วมด้วยเลย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ปี 46 ก่อนคริสตกาลถูกเรียกว่า 'ปีแห่งความสับสน' เพราะจูเลียส ซีซาร์เพิ่มวันอีก 90 วันเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินโรมันเก่าเป็นปฏิทินจูเลียนมันเป็นปีที่บันทึกไว้ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์!
2. Akiflow (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการงานข้ามแพลตฟอร์ม)
ความวุ่นวายดิจิทัลกลายเป็นระเบียบใน Akiflow ซึ่งรวบรวมงานจาก Gmail, Slack, Notion และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกนับสิบเข้าสู่พื้นที่ทำงานเดียว อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมินิมอลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่คีย์ลัดที่ใช้งานง่ายช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่มีค่าที่สุดของ Akiflow คือการผสานปฏิทินกับงานอย่างราบรื่น ด้วยการลากเพียงครั้งเดียว งานที่ต้องทำจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนในตารางเวลาของคุณ สร้างแผนที่เส้นทางของวันอย่างชัดเจน สำหรับมืออาชีพที่ต้องจัดการกับช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง Akiflow นำความเรียบง่ายที่น่ายินดีมาให้
คุณสมบัติเด่นของ Akiflow
- จับความคิดที่แวบผ่านและแปลงเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อน (NLP)
- กู้คืนชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบบล็อกเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะจัดตารางงานสำคัญโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานของคุณสอดคล้องกับความต้องการของงาน
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันด้วยฟีเจอร์การวางแผนรายวัน เพื่อจัดระเบียบตารางงานประจำสัปดาห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รับการแจ้งเตือนการประชุมแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดตที่สำคัญในทุกการสนทนา
ข้อจำกัดของ Akiflow
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีตัวเลือกในตัวสำหรับการกำหนดเวลาพักหรือช่วงเวลาหยุดทำงานเป็นประจำ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองและเค้าโครง
- Akiflow มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลมากกว่า และมีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมน้อยกว่า
ราคาของ Akiflow
- ทดลองใช้ฟรี
- โปรรายเดือน: 34 ดอลลาร์/เดือน
- โปรรายปี: 19 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Akiflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Akiflow อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งบน Redditกล่าวไว้ว่า:
ช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นยอดเยี่ยมมาก อย่างแรกเลย ฉันชอบที่สามารถแบ่งกรอบเวลาเพื่อใส่ภารกิจหลายอย่างที่ต้องการทำ และกรอบเวลานั้นยังสามารถวนกลับมาได้อีกด้วย […] ฉันยังคิดว่ามันคงจะยากมากถ้าต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถวางแผนงานและโครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าในสัปดาห์หรือเดือนถัดไปได้ แทนที่จะต้องเก็บทุกอย่างไว้ในโฟลเดอร์แล้วรอให้ถึงเวลาจัดตารางงาน […]พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้
ช่วงเวลาต่าง ๆ นั้นยอดเยี่ยมมาก อย่างแรกเลย ฉันชอบที่สามารถมีกรอบเวลาที่ฉันสามารถโยนงานหลาย ๆ อย่างที่ต้องการทำลงไป และกรอบเวลานั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้ […] ฉันยังคิดว่ามันคงจะยากมากที่จะใช้ชีวิตโดยไม่มีกรอบ "กำลังจะมาถึง" ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถจัดตารางงานและโครงการต่าง ๆ ไปยังสัปดาห์หรือเดือนในอนาคต แทนที่จะต้องมีทุกอย่างกองอยู่ในโฟลเดอร์รอการกำหนดตารางเวลา […]พิธีกรรมและการติดตามสถิติก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน และฉันชอบมากที่สามารถเน้นเป้าหมายของวันหรือสัปดาห์ได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ปฏิทินเอธิโอเปียล้าหลังปฏิทินเกรกอเรียนประมาณเจ็ดปี เนื่องจากใช้วิธีคำนวณการประสูติของพระเยซูที่แตกต่างออกไป ชาวเอธิโอเปียเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2007!
3. ฟื้นคืน (เหมาะที่สุดสำหรับการปกป้องเวลาโฟกัสในตารางงานที่ยุ่ง)
Reclaim โดดเด่นในฐานะผู้ช่วยปฏิทินที่ปกป้องตารางเวลาของคุณจากการประชุมที่มากเกินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออัจฉริยะนี้จะวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานปฏิทินของคุณและสำรองช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสโดยอัตโนมัติ ก่อนที่วันของคุณจะเต็มไปด้วยการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด
มันปรับตัวเข้ากับการประชุมที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยจัดตารางงานสำคัญใหม่แทนที่จะปล่อยให้หายไปโดยสิ้นเชิง ผู้ใช้หลายคนชื่นชมฟีเจอร์ติดตามนิสัยที่ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในกิจวัตรส่วนตัว เช่น การออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือ
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยช่วงเวลาโฟกัสอัตโนมัติที่ผสานการทำงานกับ Google Calendar โดยตรง
- สร้างนิสัยส่วนตัวและนิสัยการทำงานที่ยั่งยืนผ่านเครื่องมือติดตามอัจฉริยะที่ส่งเสริมความสม่ำเสมอโดยไม่เพิ่มภาระการจัดการ
- เพิ่มช่วงเวลาพักระหว่างประชุมและงานต่างๆ เพื่อปกป้องสมาธิของคุณและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการจัดตารางงานติดกัน
- ซิงค์กับ Slack เพื่ออัปเดตสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ ให้ทีมของคุณทราบเมื่อคุณอยู่ในประชุมหรือกำลังมุ่งเน้นกับการทำงาน
เรียกคืนข้อจำกัด
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ ทำให้การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่จัดการตารางเวลาในระหว่างการเดินทางถูกจำกัด
- ผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากฟังก์ชันปฏิทินอาจพบว่า Reclaim AI มีข้อจำกัด
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ไม่มีความลึกเมื่อเทียบกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
คืนราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง (เรียกเก็บรายปี)
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Reclaim อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 คนหนึ่งกล่าวว่า:
มันใช้งานง่ายมาก และผสานกับปฏิทินของฉันได้ดีมาก ก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้ Motion ซึ่งฉันชอบนะ แต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ ฟีเจอร์นิสัยต้องเป็นสิ่งที่ฉันชอบที่สุด ในไม่กี่นาทีฉันสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ซ้ำซากแต่ทำเป็นประจำทั้งหมดของฉันได้ และ Reclaim ก็จัดตารางเวลาให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันตั้งค่าได้ง่ายมาก และยังจัดการงานของฉันได้อย่างราบรื่นสุดๆ
มันใช้งานง่ายมาก และผสานกับปฏิทินของฉันได้ดีมาก ก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้ Motion ซึ่งฉันชอบนะ แต่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ ฟีเจอร์นิสัยต้องเป็นสิ่งที่ฉันชอบที่สุด ในไม่กี่นาทีฉันสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ซ้ำซากแต่ทำเป็นประจำทั้งหมดของฉันได้ และ Reclaim ก็จัดตารางเวลาให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันตั้งค่าได้ง่ายมาก และยังจัดการงานของฉันได้อย่างราบรื่นสุดๆ
🔍 คุณรู้หรือไม่?บางวัฒนธรรมเคยใช้วิธีการวัดเวลาโดยใช้ปฏิทินจันทรคติ-สุริยคติ ซึ่งเดือนจะตามรอบของดวงจันทร์แต่มีการปรับให้ตรงกับปีสุริยคติ นี่คือเหตุผลที่วันหยุดตามประเพณีหลายวัน เช่น วันตรุษจีน เปลี่ยนวันในแต่ละปี
4. ซันซามะ (เหมาะสำหรับการวางแผนรายวันพร้อมกับการผลิตอย่างมีสติ)
ซันซามาผสานการจัดการงานและฟังก์ชันปฏิทินเข้าด้วยกัน พร้อมส่งเสริมการวางแผนที่เป็นจริงผ่านขีดจำกัดงานรายวัน
พิธีการวางแผนยามเช้าจะนำทางคุณในการเลือกปริมาณงานที่เหมาะสม ป้องกันข้อผิดพลาดทั่วไปจากการรับงานมากเกินไป Sunsama ผสานงานจาก Trello, Asana, GitHub และอื่นๆ แสดงผลควบคู่กับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน
ผู้ใช้ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ซึ่งช่วยลดสิ่งรบกวนทางดิจิทัลและช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การแจ้งเตือนให้ทบทวนงานเมื่อสิ้นวันยังช่วยสร้างขอบเขตการทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยการจัดระเบียบแบบคัมบังที่เชื่อมต่อกับตารางนัดหมายของคุณได้อย่างราบรื่น
- แปลงอีเมลเป็นงานโดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณโดยการส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่อีเมลเฉพาะที่ Sunsama จัดให้
- ใช้เทคนิคการจัดสรรเวลาแบบจำกัดเวลา (timeboxing) เพื่อกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน ส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิและช่วยบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ซิงค์ปฏิทินกับแพลตฟอร์มเช่น Google Calendar และ Outlook เพื่อดูการประชุมและงานต่าง ๆ ในที่เดียว ป้องกันการจองซ้อน
ข้อจำกัดของ Sunsama
- แอปพลิเคชันมือถือยังอยู่ในช่วงเบต้าและขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น วิดเจ็ตสำหรับ iOS และการรองรับ Apple Watch
- Sunsama อาจไม่เหมาะสำหรับการจัดการรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนหรือโครงการขนาดใหญ่
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการทีมบางคน
ราคาของซันซามา
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Sunsama
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (25 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sunsama อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
Sunsama มีกระบวนการวางแผนที่ดีกว่า (โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับงาน — ยอดเยี่ยมมาก) และกระบวนการบูรณาการที่ดีกว่ามาก ไม่มีอะไรเทียบได้ AI ก็ดีกว่ามากเช่นกัน ฉันชอบฟีเจอร์แนะนำระยะเวลาโดยอัตโนมัติ ข้อเสีย: Sunsama ใช้ระบบคัมบังตลอดเวลา ดังนั้นคุณต้องชอบรูปแบบนี้! บางครั้งมันทำให้รายการดูยาวมาก แต่แอป iOS ของพวกเขาดีกว่าในจุดนี้
Sunsama มีกระบวนการวางแผนที่ดีกว่า (โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับงาน — ช่างยอดเยี่ยม) และกระบวนการบูรณาการที่ดีกว่ามาก ไม่มีอะไรเทียบได้ AI ก็ดีกว่ามากเช่นกัน ฉันชอบคำแนะนำระยะเวลาอัตโนมัติของพวกเขา ข้อเสีย: Sunsama เป็นแบบคัมบังตลอดเวลา ดังนั้นคุณต้องชอบรูปลักษณ์นั้น! บางครั้งมันทำให้รายการดูยาวมาก แต่แอป iOS ของพวกเขาดีกว่าในแง่นี้
🧠 ความรู้สนุก:ชาวโรมันโบราณเดิมมีปฏิทินเพียง 10 เดือน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมจึงมีชื่อที่หมายถึงลำดับที่ 7, 8, 9 และ 10 แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นเดือนที่ 9 ถึง 12!
5. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมในโครงการที่ซับซ้อน)
Asana ทำให้โครงการทีมที่ซับซ้อนสามารถจัดการได้ผ่านกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกการแสดงผล แพลตฟอร์มนี้มีมุมมองโครงการหลายแบบ—รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน—ช่วยให้ทีมสามารถสลับมุมมองตามความต้องการได้
การเชื่อมโยงงานช่วยให้ลำดับการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ในขณะที่ระบบอัตโนมัติจัดการการอัปเดตและการแจ้งเตือนที่เป็นกิจวัตร Asana โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานข้ามสายงาน ด้วยมุมมองภาระงานที่ช่วยป้องกันการหมดไฟโดยการเน้นให้เห็นสมาชิกทีมที่รับงานมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎที่กำหนดงาน ส่งการแจ้งเตือน และอัปเดตสถานะโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- เชื่อมโยงการทำงานประจำวันกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นผ่านการติดตามเป้าหมายที่แสดงให้เห็นว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยในลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างไร
- ใช้คุณสมบัติการรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและรับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่สามารถถูกกำหนดให้ทำงานได้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานร่วมกัน
- มันมีความสามารถในการติดตามเวลาที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจง
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพอาจเกิดขึ้นได้บางครั้งกับโครงการหรือทีมที่มีขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้ใช้ Redditคนนี้พูดว่าอย่างไร:
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ ASANA สำหรับการวางแผนทั้งธุรกิจและส่วนตัว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับปฏิทินการตลาดที่ซับซ้อนและการดูงานของทีม แต่ไม่มีปฏิทินรายชั่วโมงสำหรับการวางแผนวันของฉัน ฉันใช้ Google Calendar ด้วยเช่นกันสำหรับการใส่กิจกรรม (วันหยุด, นัดหมาย) แต่ฉันไม่ชอบมันสำหรับการวางแผนรายวัน
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ ASANA สำหรับการวางแผนทั้งธุรกิจและส่วนตัว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับปฏิทินการตลาดที่ซับซ้อนและการดูงานของทีม แต่ไม่มีปฏิทินรายชั่วโมงสำหรับการวางแผนวันของฉัน ฉันใช้ Google Calendar ด้วยเช่นกันสำหรับการใส่กิจกรรม (วันหยุด, นัดหมาย) แต่ฉันไม่ชอบมันสำหรับการวางแผนรายวัน
🔍 คุณรู้หรือไม่?สหภาพโซเวียตเคยทดลองใช้ปฏิทินรูปแบบต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 20 รวมถึงการทำงานห้าวันต่อสัปดาห์ (ปี 1929) และหกวันต่อสัปดาห์ (ปี 1931) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กลับมาใช้สัปดาห์เจ็ดวันตามแบบดั้งเดิมอีกครั้งในปี 1940
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้)
Notion ทำลายข้อจำกัดด้านการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น ฟังก์ชันฐานข้อมูลเปลี่ยนรายการธรรมดาให้กลายเป็นระบบการติดตามที่ทรงพลังสำหรับโครงการ นิสัย หรือปฏิทินเนื้อหา
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ Notion ช่วยเร่งการตั้งค่าในขณะที่ยังอนุญาตให้ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้ ทีมงานให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการจัดการความรู้ที่สร้างวิกิของบริษัทที่สามารถค้นหาได้
คุณสมบัติของ AI ช่วยสรุปบันทึก, สร้างไอเดียเนื้อหา, และดึงรายการที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม, เพิ่มพลังการวิเคราะห์ให้กับองค์กร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยการรวมข้อความ งาน ฐานข้อมูล และสื่อในรูปแบบใดก็ได้ที่สอดคล้องกับกระบวนการคิดของคุณ
- สร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมด้วยหน้าเว็บซ้อนกัน, ลิงก์ย้อนกลับ, และการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งทำให้ข้อมูลของบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทันที
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงในระดับต่าง ๆ เพื่อรักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้เป็นส่วนตัวในขณะที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้แถบความคืบหน้า รายการตรวจสอบ และการแจ้งเตือนเพื่อติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลและของทีมอย่างใกล้ชิด
ข้อจำกัดของโนชั่น
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันกว่าต้องการการลงทุนเวลาเพื่อเชี่ยวชาญความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือรู้สึกถูกจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การออกแบบเทมเพลตตามความต้องการอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (รีวิว 2,495+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันชอบมันมาก ฉันใช้ Notion เกือบทุกวัน ทั้งสำหรับงานและโปรเจกต์ส่วนตัว และแม้จะใช้มาหลายเดือนแล้ว ฉันก็ยังไม่พบปัญหาใดๆ เลย มันเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในแอปโปรดของฉัน
โดยรวมแล้ว ฉันชอบมันมาก ฉันใช้ Notion เกือบทุกวันทั้งสำหรับงานและโครงการส่วนตัว และแม้จะใช้มาหลายเดือนแล้ว ฉันก็ยังไม่พบปัญหาใดๆ เลย มันเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในแอปโปรดของฉัน
7. Calendly (ดีที่สุดสำหรับการลดการโต้ตอบในการจัดตารางเวลา)
Calendly ช่วยขจัดปัญหาการโต้ตอบอีเมลไม่รู้จบในการนัดหมายประชุม เครื่องมือจัดตารางนัดที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณแชร์เวลาว่างผ่านลิงก์ง่าย ๆ ที่แสดงสถานะปฏิทินของคุณแบบเรียลไทม์
ผู้รับสามารถเลือกเวลาที่สะดวกได้โดยไม่ต้องเห็นปฏิทินของคุณทั้งหมด รักษาความเป็นส่วนตัวไว้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทีมจะชื่นชอบฟีเจอร์การหมุนเวียนที่กระจายการประชุมไปยังสมาชิกในทีมตามความพร้อมใช้งานหรือภาระงานที่สมดุล
นอกจากนี้การผสานรวมกับ Calendlyจะสร้างลิงก์การประชุมโดยอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการตั้งค่าด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- รักษาขอบเขตของตารางเวลาโดยอัตโนมัติด้วยเวลาสำรอง ข้อจำกัดการประชุมรายวัน และข้อมูลอัจฉริยะเกี่ยวกับเขตเวลาที่ช่วยป้องกันการจองผิดพลาด
- ใช้แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลล่วงหน้าแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมรายละเอียดสำคัญจากผู้รับเชิญก่อนการประชุม ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับรูปแบบการประชุมประเภทต่างๆ ให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการสัมภาษณ์ การโทรขาย หรือการตรวจสอบงานของทีม พร้อมระยะเวลาและคำถามที่เหมาะสม
- ลดการไม่มาเข้าร่วมด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS อัตโนมัติที่เตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะมาถึง
ข้อจำกัดของ Calendly
- อาจประสบปัญหาในการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน เช่น การประสานงานการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายคนในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ความล่าช้าในการซิงค์เป็นครั้งคราวกับปฏิทินหลักอาจทำให้เกิดการจองซ้ำ
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,290 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,940+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์คนหนึ่งได้ให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์:
Calendly ได้ทำให้กระบวนการนัดหมายของเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการให้ผู้ใช้ ลูกค้า และผู้สนใจสามารถจองการโทรกับเราได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่การสาธิตซอฟต์แวร์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การฝึกอบรม ไปจนถึงการพูดคุยสั้น ๆ ข้อดีที่สำคัญคือเราสามารถใช้ API กับระบบ CRM ของเราได้ และความสามารถในการซิงค์กับปฏิทินส่วนตัวของแต่ละคนก็ช่วยประหยัดเวลาได้มาก นอกจากนี้ หน้าอีเวนต์ที่รองรับหลายภาษาก็เป็นฟีเจอร์ที่เราประทับใจจริง ๆ!
Calendly ได้ทำให้กระบวนการนัดหมายของเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง มันยอดเยี่ยมมากสำหรับการให้ผู้ใช้ ลูกค้า และผู้สนใจสามารถจองการโทรกับเราได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสาธิตซอฟต์แวร์ สนับสนุนทางเทคนิค การฝึกอบรม หรือการพูดคุยสั้น ๆ ข้อเท็จจริงที่ว่าเราสามารถใช้ API กับระบบ CRM ของเราได้ถือเป็นข้อดีอย่างมาก และการที่สามารถซิงค์กับปฏิทินส่วนตัวของแต่ละคนได้ก็ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ หน้าอีเวนต์ที่รองรับหลายภาษาก็เป็นฟีเจอร์ที่เราประทับใจจริง ๆ!
🧠 เกร็ดความรู้:ปฏิทินสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งใช้หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส แบ่งปีออกเป็น 12 เดือน โดยแต่ละเดือนมี 30 วัน และมี 'วันเพิ่มเติม' อีกห้าหรือหกวันเพื่อชดเชยความแตกต่าง ปฏิทินนี้ถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1806
8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการจัดการโครงการข้ามแผนก)
Wrike จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในทีมที่กำลังเติบโตด้วยโครงสร้างโครงการที่ปรับได้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้จัดระเบียบงานผ่านโฟลเดอร์ โครงการ และงานที่สามารถขยายขนาดได้จากทีมเล็กไปจนถึงแผนกในองค์กรขนาดใหญ่
มันโดดเด่นในการจัดการทรัพยากรผ่านมุมมองของปริมาณงานที่แสดงศักยภาพของทีมและป้องกันการเกิดคอขวด. คุณสมบัติการตรวจสอบและการอนุมัติช่วยให้กระบวนการทำงานสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมให้คำแนะนำโดยตรงบนเอกสารและรูปภาพ.
หลายทีมองค์กรให้คุณค่ากับความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมที่ติดตามความคืบหน้าข้ามโครงการและแผนกต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานสำหรับแผนกต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มคำขอ ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการอนุมัติที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละทีม
- กำหนดและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการและงานประจำวันมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น
- บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีม ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และปรับปรุงการประมาณการโครงการในอนาคต
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับขั้นตอนการทำงานทั่วไป เช่น การปฐมนิเทศ การรณรงค์ทางการตลาด หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการปรับแต่งแดชบอร์ดและเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- แอปพลิเคชันขาดฟังก์ชันการกรองขั้นสูงในแดชบอร์ด ทำให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้ยากว่าจะแสดงข้อมูลใด
- ราคาที่สูงกว่าทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และสตาร์ทอัพ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,785+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraได้แสดงความคิดเห็นดังนี้:
Wrike มีความสามารถพิเศษในการจัดระเบียบงานในแบบที่ระบบบริหารโครงการอื่น ๆ หลายระบบไม่สามารถทำได้ นี่เป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายของแพลตฟอร์ม แต่สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณเริ่มนำทีมหลายทีมจากหลายแผนกเข้ามาใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในการทำงานร่วมกันข้ามแผนก การแชร์งานและไฟล์อีกด้วย
Wrike มีความสามารถพิเศษในการจัดระเบียบงานในรูปแบบที่ระบบบริหารโครงการอื่น ๆ หลายระบบไม่สามารถทำได้ นี่เป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายของแพลตฟอร์ม แต่สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณเริ่มนำทีมหลายทีมจากหลายแผนกเข้ามาใช้งานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในการทำงานร่วมกันข้ามแผนก การแชร์งานและไฟล์อีกด้วย
9. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ตรงไปตรงมาได้ทุกที่)
Todoist ช่วยลดความซับซ้อนของการทำงานให้สำเร็จด้วยการจัดการงานที่เน้นเป้าหมายและใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ เครื่องมือที่เรียบง่ายนี้สามารถบันทึกงานได้อย่างรวดเร็วผ่านการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ พร้อมกำหนดวันที่ ความสำคัญ และโครงการโดยอัตโนมัติ
มันโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยฟังก์ชันการเพิ่มงานอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกงานได้ในไม่กี่วินาทีจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ผู้ใช้ระยะยาวจำนวนมากชื่นชมในความน่าเชื่อถือและการอัปเดตที่ใส่ใจ ซึ่งช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานโดยไม่ทำให้ประสบการณ์ใช้งานซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานอย่างเป็นธรรมชาติด้วยโครงการและส่วนต่าง ๆ ที่สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่รายการที่ต้องทำส่วนตัวไปจนถึงกระบวนการทำงานของทีม โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- กรองความสนใจของคุณด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการตามลำดับความสำคัญ วันที่ หรือบริบทของโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยคะแนนกรรมและแนวโน้มการผลิตที่กระตุ้นให้ทำงานเสร็จสิ้นอย่างต่อเนื่อง
- เข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ผ่านแอปเนทีฟสำหรับทุกแพลตฟอร์มและส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ผสานการทำงานกับอีเมลและเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง เช่น การแจ้งเตือนและป้ายกำกับ ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น ซึ่งทำให้เวอร์ชันฟรีมีประโยชน์น้อยลง
- การไม่มีมุมมองปฏิทินในตัวทำให้จำเป็นต้องใช้แอปปฏิทินภายนอก
- ขาดคุณสมบัติการติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบระยะเวลาการทำงาน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,560+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ทำให้แตกต่างสำหรับผู้ใช้คนหนึ่ง:
สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนได้อย่างดี แม้แต่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำร่วมกับทีมของฉัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนกำหนดส่งงานก็ทำได้ง่ายมากอีกด้วย
สำหรับฉัน Todoist เปรียบเสมือนผู้ช่วยชีวิต มันตั้งค่าได้ง่ายและช่วยจัดทุกอย่างให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนได้อย่างดี แม้แต่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำร่วมกับทีมของฉัน นอกจากนี้ การเปลี่ยนกำหนดเวลายังทำได้ง่ายมากอีกด้วย
10. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบภาพ)
Trello ทำให้การจัดการโครงการเป็นประสบการณ์เชิงภาพที่เข้าใจง่ายผ่านระบบกระดาน Kanban เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้จัดระเบียบงานเป็นบัตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ผ่านคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้ สร้างภาพรวมของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
ความเรียบง่ายของมันช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจแนวคิดได้ทันทีในขณะที่ค้นพบความลึกซึ้งผ่านคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการตรวจสอบ วันที่ครบกำหนด และการทำงานอัตโนมัติ ทีมงานหลายทีมยังชื่นชมความยืดหยุ่นในการสร้างกระบวนการทำงานสำหรับทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหา การติดตามข้อบกพร่อง ไปจนถึงกระบวนการจ้างงาน ทั้งหมดนี้ใช้ส่วนติดต่อกระดานที่คุ้นเคยเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ขยายฟังก์ชันการทำงานผ่าน พลังเสริม ที่ผสานมุมมองปฏิทิน การติดตามเวลา การรายงาน และเครื่องมือเฉพาะทางอื่น ๆ อีกนับสิบเข้าด้วยกัน
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยกฎ Butler ที่ย้ายการ์ด, มอบหมายงาน, เพิ่มป้ายกำกับ, และสร้างงานติดตามผลตามเงื่อนไขที่กำหนด
- จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านรายการตรวจสอบที่ซ้อนกัน ไฟล์แนบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับให้เข้ากับกระบวนการของทีมใดก็ได้โดยการสร้างบอร์ดเฉพาะสำหรับสปรินต์ปฏิทินการจัดการโครงการ การรับลูกค้าใหม่ หรือกระบวนการสรรหาบุคลากร
ข้อจำกัดของ Trello
- แพลตฟอร์มนี้ให้บริการมุมมองบอร์ดคัมบังเป็นหลัก โดยไม่มีมุมมองทางเลือกเช่นแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองไทม์ไลน์ ซึ่งอาจทำให้การมองเห็นโครงการอย่างครอบคลุมเป็นไปได้ยาก
- โครงสร้างคณะกรรมการกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการสำหรับโครงการที่ใหญ่มากหรือซับซ้อน
- แผนฟรีของ Trello จำกัดจำนวน Workspaces ไว้สูงสุดที่ผู้ร่วมงาน 10 คน ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,435+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันสิ่งนี้:
ฉันพบว่า Trello มีประโยชน์ในการมีวิธีดูภาพรวมของโครงการ งานต่างๆ ฯลฯ ที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Trello คือความเรียบง่าย (บอร์ด, รายการ, การ์ด) และใช้งานง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดระเบียบข้อมูลได้ มันอาจไม่เหมาะสม 100% แต่บ่อยครั้งก็ "ดีพอ" และมีความซับซ้อนและราคาถูกกว่าเครื่องมือที่มุ่งเน้นโซลูชันเฉพาะทางมากกว่า
ฉันพบว่า Trello มีประโยชน์ในการมีวิธีดูภาพรวมของโครงการ งานต่างๆ และอื่นๆ ที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Trello คือความเรียบง่าย (บอร์ด, รายการ, การ์ด) และใช้งานง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดระเบียบข้อมูลได้ มันอาจไม่เหมาะสม 100% แต่บ่อยครั้งก็ "ดีพอ" และมีความซับซ้อนและราคาถูกกว่าเครื่องมือที่มุ่งเน้นไปที่โซลูชันเฉพาะทางมากกว่า
🔍 คุณรู้หรือไม่? บางประเทศได้นำปฏิทินเกรกอเรียนมาใช้หลายศตวรรษหลังจากที่มีการแนะนำในปี 1582 กรีซเป็นประเทศสุดท้ายในยุโรปที่เปลี่ยนมาใช้ โดยเปลี่ยนในปี 1923!
11. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยควบคู่กับการจัดการงาน)
TickTick ผสานการจัดการงานที่ครอบคลุมเข้ากับการติดตามนิสัยในแอปเดียวที่เน้นการใช้งาน เครื่องมืออเนกประสงค์นี้มอบมุมมองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ บอร์ด และปฏิทิน พร้อมเพิ่มฟีเจอร์เฉพาะ เช่น ตัวจับเวลา Pomodoro สำหรับช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิ
ฟังก์ชันการติดตามนิสัยช่วยสร้างความสม่ำเสมอในกิจวัตรประจำวันและงานที่ทำเป็นประจำ ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบการออกแบบที่ใส่ใจ ซึ่งรวมฟังก์ชันการทำงานที่มากมายไว้ในอินเทอร์เฟซที่ไม่รกตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- จับงานได้ทันทีผ่านการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติและคำสั่งเสียงที่ตั้งค่าวันที่และความสำคัญโดยอัตโนมัติ
- มองเห็นตารางเวลาของคุณได้อย่างครบถ้วนด้วยมุมมองปฏิทินแบบบูรณาการที่แสดงทั้งงานและเหตุการณ์ในไทม์ไลน์เดียว
- ติดตามแนวโน้มการผลิตผ่านสถิติละเอียดเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงาน, เซสชั่นการมีสมาธิ, และความสม่ำเสมอของนิสัย
ข้อจำกัดของ TickTick
- คุณสมบัติการร่วมมือของแอปยังคงอยู่ในระดับพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการทำงานเป็นทีม
- ความล่าช้าในการซิงค์ระหว่างอุปกรณ์เป็นครั้งคราวอาจทำให้เกิดความสับสน
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองและกระบวนการทำงาน
ราคาของ TickTick
- แผนรายปี: $35.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ TickTick
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra:4. 7/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง TickTick อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้กล่าวไว้:
ฉันเพิ่งย้ายมาใช้ TickTick ฉันชอบมันมาก ฉันต้องการบางสิ่งที่สามารถเพิ่มงานพร้อมระยะเวลาได้ ซึ่ง TickTick มีให้ทุกอย่าง ลองใช้ดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง วิดเจ็ตบนหน้าจอหลักของ iOS ก็สวยด้วย
ฉันเพิ่งย้ายมาใช้ TickTick ฉันชอบมันมาก ฉันต้องการบางสิ่งที่สามารถเพิ่มงานพร้อมระยะเวลาได้ ซึ่ง TickTick มีให้ทุกอย่าง ลองใช้ดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง วิดเจ็ตบนหน้าจอหลักของ iOS ก็สวยดีด้วย
12. กิจวัตรประจำวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ปฏิทินแบบมินิมอล)
กิจวัตรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ง่ายขึ้นด้วยวิธีการที่ให้ความสำคัญกับปฏิทินเป็นอันดับแรก
ระบบการบล็อกเวลาของมันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าคุณใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไร ในขณะที่ตัววางแผนรายวันช่วยสร้างตารางเวลาที่เป็นจริงได้ ฟีเจอร์การรีเซ็ตประจำวันส่งเสริมการวางแผนและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างความต่อเนื่องในนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
Routine ปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานส่วนตัวของคุณ โดยนำเสนอการปรับแต่งที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ผลลัพธ์คือประสบการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายของกระบวนการคิดของคุณมากกว่ากรอบการทำงานที่เข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดประจำ
- นำทางอย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัดที่ช่วยลดการใช้เมาส์และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การวางแผนแทนการจัดการเครื่องมือ
- ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจด้วยเทมเพลตการวางแผนรายวันที่สร้างความสม่ำเสมอในตารางเวลาของคุณ
- รักษาสมาธิผ่านอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจซึ่งเน้นความสำคัญไปที่สิ่งที่ต้องทำในปัจจุบันมากกว่าการค้นหาคุณสมบัติที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ข้อจำกัดประจำ
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแอปอาจเปิดช้า
- การผสานรวมของระบบการทำงานตามกิจวัตรกับเครื่องมือการจัดการโครงการในปัจจุบันยังมีข้อจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการวางแผนทีมหรือปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
ราคาปกติ
- ฟรี
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวประจำ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Routine อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวหนึ่งบน G2ได้แบ่งปันประสบการณ์นี้:
Routine เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดตารางงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ฉันสร้างและรักษากิจวัตรประจำวันของฉันได้อย่างต่อเนื่อง Routine มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและดึงดูดสายตา ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ
Routine เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ฉันจัดตารางงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้ฉันสร้างและรักษากิจวัตรประจำวันของฉันได้อย่างต่อเนื่อง Routine มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและดึงดูดสายตา ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน
13. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานทีมที่ประหยัดงบประมาณ)
แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ของ nTask รวมการติดตามงาน การจัดการเวลาและการสื่อสารทีมไว้ในอินเทอร์เฟซที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจนมากกว่าความยุ่งเหยิง
สิ่งที่ทำให้ nTask แตกต่างคือแนวทางที่สมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น แพลตฟอร์มนี้มีการจัดระเบียบเพียงพอที่จะช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน ในขณะที่ยังคงสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการทำงานและความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้
ทีมที่กำลังเติบโตชื่นชมความสมดุลระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความคุ้มค่าที่สามารถขยายได้ตามความต้องการของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- จัดการโครงการทั้งหมดผ่านโมดูลที่ผสานรวมสำหรับงาน ปัญหา ความเสี่ยง และบันทึกเวลาทำงาน โดยไม่ต้องสลับใช้หลายแพลตฟอร์ม
- สร้างภาพเส้นเวลาของโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบที่แสดงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน, จุดสำคัญ, และการจัดสรรทรัพยากร
- บันทึกผลลัพธ์การประชุมอย่างครบถ้วนด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม การตัดสินใจ และการมอบหมายงาน
- ติดตามเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติตามงานเฉพาะ และสร้างรายงานรายละเอียดเพื่อการเรียกเก็บเงินหรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ nTask
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปพลิเคชันมือถือล้าสมัยและทำงานช้า
- การขาดคุณสมบัติเช่นฟิลด์ที่กำหนดเอง, รายการโปรด, และการรวมข้อมูลฟิลด์ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะของพวกเขาได้
- คุณสมบัติการรายงานไม่มีความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการระดับองค์กร
ราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ nTask
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (105+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง nTask อย่างไรบ้าง?
nTask มีราคาที่ประหยัดกว่าซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีชื่อเสียงบางตัวมาก ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบใน nTask คือ Boards – วิธีที่สนุกและมองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดระเบียบความคืบหน้าของงานในทันที เว้นแต่คุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนมาก ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะใช้ nTask ได้อย่างไม่มีปัญหา!
nTask มีราคาที่คุ้มค่ากว่าซอฟต์แวร์จัดการโครงการที่มีชื่อเสียงบางตัวมาก ทำให้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดของ nTask คือ Boards – วิธีที่สนุกและมองเห็นภาพได้ชัดเจนในการจัดระเบียบความคืบหน้าของงานในพริบตา เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนมาก ส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะใช้ nTask ได้อย่างสมบูรณ์แบบ!
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้ทางเลือกการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุด: ClickUp
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพควรทำให้วันของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ซับซ้อนมากขึ้น เมื่องานกองพะเนินและลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง คุณต้องการระบบที่ช่วยให้คุณปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp นำงานของคุณมาไว้ที่เดียว—งานของคุณ, ปฏิทิน, การประชุม, และการอัปเดตของทีมทั้งหมดเชื่อมต่อไว้ด้วยกัน
คุณสามารถวางแผนวันของคุณ, กำหนดเวลาโฟกัส, จัดการกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง, และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือ
ความชัดเจน การควบคุม และแรงขับเคลื่อน ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅