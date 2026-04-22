10 แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรของ ClickUp

การจ้างงานสำหรับตำแหน่งใหม่มักง่ายเพียงแค่ดูที่โต๊ะข้างๆคุณ. อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่สูญเสียบุคลากรที่ดีที่สุดไปเพราะขาดโอกาสในการเติบโต.
ยิ่งแย่ไปกว่านั้น เมื่อบุคลากรที่มีความสามารถมองไม่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า พวกเขาก็จะมองหาที่อื่น
เพื่อหยุดการลาออก คุณจำเป็นต้องมีวิธีทำให้ความสามารถของบุคลากรมองเห็นได้ชัดเจน แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากร 10 แบบในClickUpนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบความสามารถปัจจุบันและมาตรฐานการสมัครภายในองค์กร
ใช้พวกเขาเพื่อเติมเต็มบทบาทภายในองค์กรได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจ้างจากภายนอกและเพิ่มการรักษาพนักงาน
กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถสูงในรูปแบบเทมเพลต
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบการแมปทักษะ โดย ClickUp
|ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำการตรวจสอบความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและทักษะอ่อนของทีม
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนนทักษะ; แผนที่ความหนาแน่นของความสามารถ; การติดตามการวิเคราะห์ช่องว่าง
|ฐานข้อมูลรายการและตารางแบบรวมศูนย์
|แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถ โดย ClickUp
|ทีมสรรหาบุคลากรเปรียบเทียบความสามารถของผู้สมัครแบบเคียงข้างกัน
|ทักษะการวางแผนเชิงพื้นที่; บันทึกติดผนังแบบร่วมมือ; การแปลงงานโดยตรง
|กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
|แบบแผนเส้นทางอาชีพ โดย ClickUp
|ผู้จัดการบุคลากรที่ออกแบบแผนเส้นทางเติบโตที่โปร่งใสและไม่เป็นเส้นตรง
|การวางแผนการเติบโตแบบหลายทิศทาง; เอกสารเกณฑ์การส่งเสริม; การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมาย
|ไวท์บอร์ดแบบไหลตามการมองเห็น
|แบบแผนการพัฒนาพนักงาน โดย ClickUp
|ผู้นำด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่สร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่มีโครงสร้างชัดเจน
|การเชื่อมโยงเป้าหมายกับงาน; การแจ้งเตือนการเช็คอินอัตโนมัติ; การดูสถานะทั่วทั้งแผนก
|รายการและไทม์ไลน์ที่สามารถดำเนินการได้
|แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรม โดย ClickUp
|ผู้นำการดำเนินงานที่บริหารจัดการตารางการรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน
|การติดตามคุณสมบัติแบบเรียลไทม์; แดชบอร์ดผลตอบแทนจากการฝึกอบรม; มุมมองทักษะต่อแผนก
|ตารางติดตามระดับสูง
|แบบแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ClickUp
|ผู้บริหารที่ลดความเสี่ยงสำหรับบทบาทผู้นำที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
|งานย่อยแบบซ้อนสำหรับการถ่ายทอดความรู้; ป้ายกำกับความสำคัญสำหรับตำแหน่งงานว่าง; การตรวจสอบความพร้อมของผู้สมัคร
|โครงสร้างแบบโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบ
|แบบฟอร์มการจ้างงานภายในองค์กร โดย ClickUp
|ผู้สรรหาบุคลากรที่มาตรฐานกระบวนการสมัครและคัดกรองภายใน
|แบบฟอร์มการรับสมัครมาตรฐาน; สถานะการจ้างงาน 6 ประเภท; คณะกรรมการคัดกรองผู้สมัคร
|การรับข้อมูลดิจิทัลและกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ
|แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดย ClickUp
|หัวหน้าแผนกที่ดูแลการโยกย้ายงานในแนวนอนและการ "กลับเข้าทำงานใหม่" ภายในองค์กร
|25 คุณลักษณะพนักงานที่กำหนดเอง; กำหนดเวลาการปรับตัวตามแบบแกนต์; อัปเดตเป้าหมายอัตโนมัติ
|โฟลเดอร์และปฏิทินแบบครบวงจร
|แบบแผนการสื่อสารภายในองค์กร โดย ClickUp
|ผู้นำด้านการสื่อสารที่ส่งเสริมโอกาสภายในองค์กรและวัฒนธรรมแห่งการเติบโต
|เป้าหมายการเคลื่อนย้ายที่สามารถวัดได้; การติดตามการเข้าถึงข้ามแผนก; เอกสารนโยบายที่เชื่อมโยง
|แฟ้มกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
|เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการดำเนินงานด้านบุคลากร โดย ClickUp
|การขยายธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบการจัดการวงจรชีวิตแบบครบวงจร
|19 สถานะที่กำหนดเอง; วิกิทีมในตัว; วงจรการประเมินผลประสิทธิภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
|พื้นที่ทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
อะไรคือแบบแผนกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายความสามารถ?
แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นเครื่องมือในการติดตามทักษะของพนักงาน ช่วยคุณในการวางแผนเส้นทางอาชีพและระบุผู้สมัครภายในสำหรับตำแหน่งที่ว่าง
แม่แบบเหล่านี้มุ่งเน้นเฉพาะการย้ายบุคลากรภายในบริษัท ช่วยให้คุณสามารถจับคู่บุคลากรกับโอกาสต่าง ๆ ตามทักษะของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้คุณนำทักษะ ความสามารถ และแผนสืบทอดตำแหน่งไปสู่วิถีทางอาชีพที่ชัดเจน ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างประกาศรับสมัครงานภายในที่ชัดเจนและตรงจุด เพื่อการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย พวกเขาสร้างฐานข้อมูลเดียวที่รวบรวมทักษะทั้งหมดขององค์กรของคุณ
โบนัส: ผสานเทมเพลตเหล่านี้กับเวิร์กสเปซ AI แบบครบวงจรแห่งแรกของโลก ClickUp เพื่อประหยัดเวลาได้ถึง4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ClickUp รวบรวมแชท เอกสาร งาน และเป้าหมายของคุณไว้ในพื้นที่ AI ที่เข้าใจบริบท ข้อมูลของคุณในระบบนิเวศนี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสรรหาบุคลากรและการวางแผนอาชีพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญผ่านแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
10 แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวภายในองค์กร
คุณสามารถใช้แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้แยกกันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที หรือจะรวมเข้าด้วยกันใน ClickUp เพื่อสร้างระบบการจัดการบุคลากรที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์
1. แม่แบบการแมปทักษะโดย ClickUp
คุณไม่สามารถวางแผนการจ้างงานหรือการเติบโตได้หากไม่ทราบทักษะของทีมคุณ เมื่อการมองเห็นนี้ขาดหายไป การตัดสินใจก็จะกลายเป็นเรื่องคลุมเครือแม่แบบการแมปทักษะของ ClickUpจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของจุดแข็งและช่องว่างของทีมคุณ
มันทำงานเหมือนฐานข้อมูลทักษะที่ใช้ร่วมกัน ไปไกลกว่าประวัติการทำงานและบันทึกทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะทางสังคมไว้ในที่เดียว
คุณสามารถให้คะแนนความเชี่ยวชาญ เปรียบเทียบบทบาท และดูว่าใครพร้อมสำหรับความรับผิดชอบมากขึ้นได้ ซึ่งทำให้การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงบทบาท และแผนการฝึกอบรมง่ายขึ้นมาก
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ระบุทักษะสำคัญในแต่ละบทบาท เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
- เปรียบเทียบระดับทักษะระหว่างทีมโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อระบุผู้เชี่ยวชาญและช่องว่าง
- ติดตามลักษณะประสิทธิภาพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน
- มอบหมายงานที่ช่วยพัฒนาทักษะที่พนักงานยังขาด
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีม HR และผู้จัดการที่ต้องการวิธีการวางแผนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการเติบโตภายในองค์กรที่ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อข้อมูลทักษะของคุณอยู่ใน ClickUp แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาด้วยตนเองเพื่อหาคนที่เหมาะสมอีกต่อไป ใช้ClickUp BrainและEnterprise AI Searchเพื่อถามคำถามเช่น:
- ใครในแผนกการตลาดที่มีทักษะ Python ขั้นสูงและกำลังทำงานอยู่ที่ 50% ของความสามารถ?
- สรุปช่องว่างทักษะที่สำคัญที่สุดสามประการของทีมขายตามการตรวจสอบครั้งล่าสุดของเรา
ClickUp Brain สแกนงาน เอกสาร และฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณเพื่อค้นหาผู้สมัครภายในที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เปลี่ยนเทมเพลตการจับคู่ทักษะของคุณให้กลายเป็นไดเรกทอรีที่สามารถค้นหาได้ ระบุผู้สืบทอดที่มีศักยภาพได้ก่อนที่คุณจะต้องมองหาจากบอร์ดงานภายนอก
2. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถโดย ClickUp
การรู้ทักษะของทีมคุณนั้นมีประโยชน์ แต่ยังไม่เพียงพอ คุณยังต้องเห็นว่าทักษะเหล่านั้นสอดคล้องกับแผนที่ความสามารถโดยรวมอย่างไร ซึ่งสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Capability Matrix
มันมอบวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบผู้คนกับข้อกำหนดของบทบาท แทนที่จะต้องค้นหาผ่านประวัติการทำงาน คุณสามารถเห็นความสามารถได้เคียงข้างกัน ซึ่งทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการฝึกอบรมง่ายขึ้นมาก
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทุกคนสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละบทบาทต้องการ
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- กำหนดทักษะหลักบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อกำหนดของบทบาทและความแข็งแกร่งของพนักงานได้ในที่เดียว
- ตรวจพบช่องโหว่ของทีมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนการฝึกอบรมให้ทันเวลา
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำโดยการสร้างงานใน ClickUpสำหรับการจ้างงานหรือการพัฒนาทักษะ
- ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยใช้ความคิดเห็นและบันทึกเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีมสรรหาบุคลากรและหัวหน้าแผนกที่ต้องการวิธีการประเมินทักษะและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านภาพ
🔎คุณรู้หรือไม่? มีเพียง33% ของพนักงานเท่านั้นที่กล่าวว่าองค์กรของตนมีกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตในสายอาชีพภายในองค์กร เห็นได้ชัดว่าการมีนโยบายและการมีวิธีการในการดำเนินการนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน
3. แม่แบบเส้นทางอาชีพโดย ClickUp
พนักงานของคุณจะลาออกหากพวกเขาไม่เห็นอนาคตกับบริษัทของคุณ เพื่อรักษาพวกเขาไว้ ให้ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ซึ่งจะมอบเส้นทางที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ
แสดงให้พนักงานเห็นถึงสิ่งที่จำเป็นในการก้าวจากบทบาทหนึ่งไปยังอีกบทบาทหนึ่ง กำหนดทักษะ จุดสำคัญ และเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน คุณยังสามารถแสดงการเลื่อนตำแหน่งในแนวนอนได้ เพื่อให้การเติบโตไม่จำกัดอยู่แค่การเลื่อนตำแหน่งเท่านั้น
นี่ทำให้การวางแผนอาชีพกลายเป็นการสนทนาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถอัปเดตความคืบหน้าและปรับเป้าหมายได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- แผนผังเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันบน ClickUp Whiteboard เพื่อให้พนักงานสามารถสำรวจตัวเลือกการเติบโตได้
- กำหนดเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนพร้อมทักษะและเป้าหมายด้านผลงานที่ระบุไว้
- ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายใน ClickUpที่แชร์ซึ่งทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถอัปเดตได้
- สรุปความคาดหวังและความรับผิดชอบในบทบาทที่แบ่งปันในเอกสาร ClickUp
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการพัฒนาการรักษาพนักงานด้วยแผนการเติบโตในสายอาชีพที่มีโครงสร้างชัดเจน
🔎คุณรู้หรือไม่? 'การกักตัวผู้จัดการ'—การที่ผู้จัดการซ่อนผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมเพื่อเก็บไว้ในทีมของตนเอง—จำกัดการเคลื่อนย้ายบุคลากร ระบบติดตามที่โปร่งใสเช่น ClickUp ทำให้ความสามารถของบุคลากรมองเห็นได้โดยทุกคน
4. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานโดย ClickUp
เมื่อคุณทราบแล้วว่าพนักงานต้องการจะไปที่ไหน ขั้นตอนต่อไปคือการพาพวกเขาไปถึงที่นั่น หากไม่มีแผน ความคืบหน้าจะรู้สึกไม่ชัดเจนและช้าเกินไป ขจัดความไม่ชัดเจนนี้ด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาพนักงานของ ClickUp
สร้างแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและความต้องการทางธุรกิจ มอบแผนที่ชัดเจนให้กับพนักงานแต่ละคนพร้อมขั้นตอนที่กำหนดไว้
ด้วยวิธีนี้ การพัฒนาจะเห็นได้ชัดเจนและสม่ำเสมอ ไม่มีใครถูกมองข้าม และทุกแผนงานจะดำเนินไปตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความคืบหน้าของทั้งทีมได้ในที่เดียว
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อยใน ClickUp เพื่อให้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนและสามารถบรรลุได้
- เปรียบเทียบทักษะปัจจุบันกับความต้องการของบทบาทเพื่อหาช่องว่าง
- มอบหมายการฝึกอบรม, งาน, หรือการให้คำปรึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและกรอบเวลาที่แน่นอน
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอิน เพื่อให้แผนงานยังคงใช้งานอยู่และได้รับการอัปเดต
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อวางแผนทักษะ
คิดถึง Super Agents เป็นผู้ช่วย HR ที่ฉลาดของคุณ คุณสามารถสอนให้ตัวแทนดูที่โครงการที่ผ่านมาของพนักงานและแนะนำตำแหน่งใหม่ที่พวกเขาพร้อมจะทำได้ทันที แทนที่จะต้องค้นหาผ่านเอกสาร คุณสามารถขอให้ตัวแทนค้นหาบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานโดยอิงจากประวัติการทำงานจริงของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณไม่พลาดผู้สมัครภายในที่ยอดเยี่ยม
เลือกจากชุดเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาที่พร้อมใช้งาน!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ซูเปอร์เอเย่นต์สำหรับงานประจำวันของคุณ:
5. แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย ClickUp
การฝึกอบรมพนักงานในบริษัทของคุณกระจัดกระจายและไม่ชัดเจนหรือไม่? อาจเป็นเพราะไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการฝึกอบรมกับแผนการพัฒนาอาชีพบางพนักงานเข้าอบรม บางคนไม่เข้าอบรม และช่องว่างยังคงอยู่
เทมเพลต ClickUp Training Matrixช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น ดูได้ว่าใครได้รับการฝึกอบรมแล้ว ใครกำลังเรียนรู้ และใครต้องการทบทวน—ทั้งหมดในที่เดียว ผู้จัดการจะเห็นภาพรวมความพร้อมของทีมได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าทีมมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโครงการใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงกะหรือไม่
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามระดับทักษะด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและช่องว่างที่ต้องพัฒนา
- ค้นหาว่าพนักงานรู้สึกว่าต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใด
- ติดตามสถานะการฝึกอบรมด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจนโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
- วัดผลกระทบของการฝึกอบรมด้วยแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูว่าอะไรได้ผล
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีม L&D และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการจัดการการฝึกอบรมและความพร้อมด้านทักษะอย่างเป็นระบบ
🔎คุณทราบหรือไม่? มีเพียงประมาณ45% ของพนักงานเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมฝึกอบรมที่นายจ้างจัดให้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้แนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมแล้วก็ตาม แต่ช่องว่างด้านทักษะก็ยังคงอยู่
6. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งโดย ClickUp
การสูญเสียผู้นำคนสำคัญโดยไม่มีแผนสำรองอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
ใช้เพื่อวางแผนผู้สมัครในอนาคตสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ. ติดตามผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ, ทักษะของพวกเขา, และสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อเติบโต. นี่ทำให้ทีมของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ.
มันเก็บรายละเอียดของบทบาท, แผนการเปลี่ยนผ่าน, และขั้นตอนการพัฒนไว้ในที่เดียว เมื่อถึงเวลา การส่งมอบจะราบรื่นและมีการวางแผนอย่างดี
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ระบุบทบาทสำคัญและติดตามพนักงานที่สามารถเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้
- ประเมินความพร้อมของผู้สมัครเทียบกับความต้องการของตำแหน่งงาน
- วางแผนพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเชื่อมช่องว่าง
- จัดลำดับความสำคัญของบทบาทสำคัญโดยใช้มุมมองคณะกรรมการ เพื่อให้คุณเติมตำแหน่งเหล่านี้ก่อน
- แบ่งขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเป็นงานย่อยซ้อนใน ClickUpเพื่อให้การส่งต่องานราบรื่นยิ่งขึ้น
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารที่วางแผนเพื่อความต่อเนื่องในการเป็นผู้นำ
🧠เกร็ดความรู้:คำว่า 'Promotions'มาจากภาษาละติน 'Promovere' ซึ่งแปลว่า 'การก้าวไปข้างหน้า' ในอดีต คำนี้ไม่ได้หมายถึงการขึ้นเงินเดือน แต่หมายถึงการเลื่อนยศทหารให้ไปอยู่แนวหน้าเพื่อให้พวกเขาได้เป็นผู้นำ กลยุทธ์การโยกย้ายตำแหน่งก็เปรียบเสมือนเวอร์ชันสมัยใหม่ของแนวคิดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เหมาะสมจะได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของธุรกิจคุณ
7. แบบฟอร์มการจ้างงานภายในโดย ClickUp
หากการสมัครงานภายในองค์กรรู้สึกสับสน พนักงานจะไม่พยายาม นั่นหมายความว่าคุณพลาดโอกาสที่จะได้บุคลากรภายในที่มีความสามารถสูงแม่แบบฟอร์มการจ้างงานภายในของ ClickUpช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้
เทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานสามารถสมัครตำแหน่งงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคน ใบสมัครทุกฉบับจะมีรูปแบบเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเปรียบเทียบ
มันยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องหลัง แอปพลิเคชันจะดำเนินไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครทุกคนตลอดกระบวนการสรรหาด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- เปรียบเทียบสมาชิกทีมภายในที่แตกต่างกันแบบเคียงข้างกันด้วยมุมมองคณะกรรมการ
- ทำให้การสมัครง่ายขึ้นและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดด้วยClickUp Forms
- ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังผู้สมัครผ่านระบบการเชื่อมต่ออีเมลของ ClickUp
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้สรรหาภายในองค์กรที่ต้องการวิธีการจัดการการจ้างงานภายในองค์กรอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ
8. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUp
การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ภายในบริษัทยังคงต้องใช้เวลาปรับตัว หากไม่มีแผนที่ชัดเจน พนักงานอาจรู้สึกสับสน ซึ่งจะทำให้การทำงานช้าลงและส่งผลต่อความมั่นใจของพวกเขา
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ราบรื่นเหมือนวันแรกของการทำงานของพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงาน ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงานอยู่ในหน้าเดียวกัน
ให้พนักงานได้รับบริบท เครื่องมือ และการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการตั้งแต่วันแรก สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นและเริ่มมีส่วนร่วมได้เร็วขึ้น ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเพื่อให้ไม่มีขั้นตอนใดตกหล่น
- วางแผนขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านระหว่างบทบาทด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของClickUp
- ประสานตารางการฝึกอบรมโดยใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของสถานะโดยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUp
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ
9. แม่แบบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรโดย ClickUp
หากพนักงานไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับโอกาสภายในองค์กร พวกเขาจะไม่ใช้โอกาสเหล่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะทำให้พนักงานมองหาโอกาสในการเติบโตภายนอกบริษัท
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้สร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายใน คุณสามารถใช้เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในและแผนปฏิบัติการของ ClickUpสำหรับสิ่งนี้
วางแผนว่าจะแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบทบาท การฝึกอบรม และโปรแกรมอาชีพเมื่อใดและอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วม
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสารภายในและติดตามผลลัพธ์
- จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าว, การอัปเดตใน Slack และการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลา
- แชร์แผนการดำเนินการของคุณใน ClickUp Docs เพื่อให้พนักงานมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับนโยบายการเคลื่อนย้าย
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการสื่อสารภายในองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการวิธีการส่งเสริมโอกาสการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
10. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการดำเนินงานด้านบุคลากรโดย ClickUp
เมื่อการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกเก็บแยกส่วน ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแม่แบบเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: การดำเนินงานด้านบุคลากรของ ClickUpเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการเส้นทางของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การจ้างงาน การปฐมนิเทศ ไปจนถึงการเติบโต ทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าและเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของประสบการณ์พนักงานเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากคุณไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:
- ติดตามการจ้างงานภายในและความคืบหน้าของผู้สมัครด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- นโยบายร้านค้าและคู่มือในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบและการเลื่อนตำแหน่งด้วย ClickUp Automations
- จัดเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดให้เป็นระเบียบเพื่อให้คุณสามารถค้นหาบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
🧑💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและบริษัทที่กำลังเติบโตที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายและครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร
วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทมเพลตเหล่านี้ไปใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากร?
เทมเพลตจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีแผนที่ดีเท่านั้น หากต้องการทำมากกว่าการติดตามตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ คุณต้องทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมที่แข็งแกร่งซึ่งเติบโตจากภายใน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ช่วยให้แม่แบบ ClickUp ของคุณขับเคลื่อนความสำเร็จ:
- ข้อมูลทักษะ: ขั้นแรก กำหนดแผนที่สิ่งที่ทีมของคุณสามารถทำได้และทำได้ดีเพียงใด จากนั้นสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับบทบาทในอนาคตของพวกเขา
- เชื่อมโยงข้อมูล: เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ใช้ClickUp Relationshipsเพื่อเชื่อมโยงทักษะของบุคคลกับเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของพวกเขา
- โอกาสที่มองเห็นได้: ทำให้พนักงานค้นหาตำแหน่งงานใหม่ได้ง่าย ใช้แบบฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสมัครตำแหน่งงานใหม่
- เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการ: ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพอย่างตรงไปตรงมาในการประชุมแบบตัวต่อตัว
- ติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานเช่น อัตราการเติมเต็มภายในและการรักษาพนักงานหลังการเลื่อนตำแหน่ง แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย
- อัปเดตบ่อยๆ: กำหนดเวลาทำงานซ้ำเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความสามารถของคุณทุกไตรมาส วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ารายการทักษะของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- แสดงความสำเร็จ: แบ่งปันเรื่องราวของพนักงานที่ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนเห็นว่ามีโอกาสรุ่งเรืองจริงภายในบริษัท
คริสเตียน คาร์เรโน, ครูที่ ISTG, ได้รีวิว ClickUp:
"เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้นำมาใช้ในสถาบันการศึกษาที่ฉันทำงานอยู่ เพราะเราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งมันซับซ้อนมากในบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 150 คน การรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และการวัดความคืบหน้า เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ผ่านการใช้ ClickUp"
สร้างโปรแกรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรของคุณด้วย ClickUp
แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรช่วยในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรตามกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง( ) แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามทักษะและเส้นทางอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการการจ้างงานภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณรักษาบุคลากรที่มีผลงานดีไว้ได้ และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานจากภายนอก
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp รวบรวมความพยายามทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว มันเชื่อมโยงการเติบโตทางวิชาชีพโดยตรงกับประสิทธิภาพและทักษะ ไม่เพียงแต่คุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้เท่านั้น แต่ยังได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
อะไรคือความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถกับแผนสืบทอดตำแหน่ง?
กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นแผนที่ครอบคลุมสำหรับการเคลื่อนไหวภายในทั้งหมด รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง การย้ายตำแหน่งในแนวนอน และการมอบหมายงานโครงการ แผนสืบทอดตำแหน่งมุ่งเน้นเฉพาะการเตรียมการแทนตำแหน่งผู้นำที่สำคัญเท่านั้น
เทมเพลตการเคลื่อนย้ายบุคลากรทำงานอย่างไรสำหรับทีมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่?
ทีมขนาดเล็กสามารถใช้เวอร์ชันที่ง่ายขึ้นของเทมเพลตเหล่านี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลัก เช่น การทำแผนที่ทักษะและการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ ส่วนองค์กรขนาดใหญ่จะต้องใช้ชุดเต็มเพื่อจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั่วโลก
ฉันสามารถรวมเทมเพลตการเคลื่อนย้ายบุคลากรหลายรายการเข้าด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียวได้หรือไม่?
ใช่ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดมาจากการเชื่อมต่อพวกเขาเข้าด้วยกัน ใน ClickUp คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเทมเพลต สร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียว ข้อมูลทักษะให้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา ซึ่งจะช่วยในการทำงานของกระบวนการสืบทอดตำแหน่งและการจ้างงานภายในองค์กร
ควรทบทวนและปรับปรุงแม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรบ่อยเพียงใด?
คุณควรทบทวนข้อมูลทักษะและแผนการพัฒนาทักษะทุกไตรมาส, แผนการสืบทอดตำแหน่งทุกครึ่งปี, และกรอบเส้นทางอาชีพทุกปี. อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ เช่น การปรับโครงสร้าง, ควรมีการทบทวนทันที.