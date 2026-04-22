10 แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรของ ClickUp

PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2569
สร้างสายงานพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรด้วย ClickUp

การจ้างงานสำหรับตำแหน่งใหม่มักง่ายเพียงแค่ดูที่โต๊ะข้างๆคุณ. อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่สูญเสียบุคลากรที่ดีที่สุดไปเพราะขาดโอกาสในการเติบโต.

ยิ่งแย่ไปกว่านั้น เมื่อบุคลากรที่มีความสามารถมองไม่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า พวกเขาก็จะมองหาที่อื่น

เพื่อหยุดการลาออก คุณจำเป็นต้องมีวิธีทำให้ความสามารถของบุคลากรมองเห็นได้ชัดเจน แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากร 10 แบบในClickUpนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบความสามารถปัจจุบันและมาตรฐานการสมัครภายในองค์กร

ใช้พวกเขาเพื่อเติมเต็มบทบาทภายในองค์กรได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการจ้างจากภายนอกและเพิ่มการรักษาพนักงาน

กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถสูงในรูปแบบเทมเพลต

ชื่อเทมเพลตลิงก์ดาวน์โหลดเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แม่แบบการแมปทักษะ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำการตรวจสอบความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและทักษะอ่อนของทีมฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการให้คะแนนทักษะ; แผนที่ความหนาแน่นของความสามารถ; การติดตามการวิเคราะห์ช่องว่างฐานข้อมูลรายการและตารางแบบรวมศูนย์
แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสรรหาบุคลากรเปรียบเทียบความสามารถของผู้สมัครแบบเคียงข้างกันทักษะการวางแผนเชิงพื้นที่; บันทึกติดผนังแบบร่วมมือ; การแปลงงานโดยตรงกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
แบบแผนเส้นทางอาชีพ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการบุคลากรที่ออกแบบแผนเส้นทางเติบโตที่โปร่งใสและไม่เป็นเส้นตรงการวางแผนการเติบโตแบบหลายทิศทาง; เอกสารเกณฑ์การส่งเสริม; การติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายไวท์บอร์ดแบบไหลตามการมองเห็น
แบบแผนการพัฒนาพนักงาน โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่สร้างโปรแกรมพัฒนาทักษะเฉพาะบุคคลที่มีโครงสร้างชัดเจนการเชื่อมโยงเป้าหมายกับงาน; การแจ้งเตือนการเช็คอินอัตโนมัติ; การดูสถานะทั่วทั้งแผนกรายการและไทม์ไลน์ที่สามารถดำเนินการได้
แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรม โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำการดำเนินงานที่บริหารจัดการตารางการรับรองและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนการติดตามคุณสมบัติแบบเรียลไทม์; แดชบอร์ดผลตอบแทนจากการฝึกอบรม; มุมมองทักษะต่อแผนกตารางติดตามระดับสูง
แบบแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้บริหารที่ลดความเสี่ยงสำหรับบทบาทผู้นำที่มีความสำคัญต่อภารกิจงานย่อยแบบซ้อนสำหรับการถ่ายทอดความรู้; ป้ายกำกับความสำคัญสำหรับตำแหน่งงานว่าง; การตรวจสอบความพร้อมของผู้สมัครโครงสร้างแบบโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบ
แบบฟอร์มการจ้างงานภายในองค์กร โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้สรรหาบุคลากรที่มาตรฐานกระบวนการสมัครและคัดกรองภายในแบบฟอร์มการรับสมัครมาตรฐาน; สถานะการจ้างงาน 6 ประเภท; คณะกรรมการคัดกรองผู้สมัครการรับข้อมูลดิจิทัลและกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ
แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีหัวหน้าแผนกที่ดูแลการโยกย้ายงานในแนวนอนและการ "กลับเข้าทำงานใหม่" ภายในองค์กร25 คุณลักษณะพนักงานที่กำหนดเอง; กำหนดเวลาการปรับตัวตามแบบแกนต์; อัปเดตเป้าหมายอัตโนมัติโฟลเดอร์และปฏิทินแบบครบวงจร
แบบแผนการสื่อสารภายในองค์กร โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้นำด้านการสื่อสารที่ส่งเสริมโอกาสภายในองค์กรและวัฒนธรรมแห่งการเติบโตเป้าหมายการเคลื่อนย้ายที่สามารถวัดได้; การติดตามการเข้าถึงข้ามแผนก; เอกสารนโยบายที่เชื่อมโยงแฟ้มกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการดำเนินงานด้านบุคลากร โดย ClickUpรับเทมเพลตฟรีการขยายธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบการจัดการวงจรชีวิตแบบครบวงจร19 สถานะที่กำหนดเอง; วิกิทีมในตัว; วงจรการประเมินผลประสิทธิภาพที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพื้นที่ทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

อะไรคือแบบแผนกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายความสามารถ?

แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นเครื่องมือในการติดตามทักษะของพนักงาน ช่วยคุณในการวางแผนเส้นทางอาชีพและระบุผู้สมัครภายในสำหรับตำแหน่งที่ว่าง

แม่แบบเหล่านี้มุ่งเน้นเฉพาะการย้ายบุคลากรภายในบริษัท ช่วยให้คุณสามารถจับคู่บุคลากรกับโอกาสต่าง ๆ ตามทักษะของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้คุณนำทักษะ ความสามารถ และแผนสืบทอดตำแหน่งไปสู่วิถีทางอาชีพที่ชัดเจน ดังนั้น คุณจึงสามารถสร้างประกาศรับสมัครงานภายในที่ชัดเจนและตรงจุด เพื่อการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

แทนที่จะใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย พวกเขาสร้างฐานข้อมูลเดียวที่รวบรวมทักษะทั้งหมดขององค์กรของคุณ

โบนัส: ผสานเทมเพลตเหล่านี้กับเวิร์กสเปซ AI แบบครบวงจรแห่งแรกของโลก ClickUp เพื่อประหยัดเวลาได้ถึง4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ClickUp รวบรวมแชท เอกสาร งาน และเป้าหมายของคุณไว้ในพื้นที่ AI ที่เข้าใจบริบท ข้อมูลของคุณในระบบนิเวศนี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสรรหาบุคลากรและการวางแผนอาชีพเป็นเรื่องง่ายขึ้น

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญผ่านแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

10 แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวภายในองค์กร

คุณสามารถใช้แต่ละเทมเพลตด้านล่างนี้แยกกันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที หรือจะรวมเข้าด้วยกันใน ClickUp เพื่อสร้างระบบการจัดการบุคลากรที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์

1. แม่แบบการแมปทักษะโดย ClickUp

จัดทำรายการทักษะของพนักงาน ระดับความเชี่ยวชาญ และช่องว่างทักษะทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยเทมเพลตการแมปทักษะของ ClickUp

คุณไม่สามารถวางแผนการจ้างงานหรือการเติบโตได้หากไม่ทราบทักษะของทีมคุณ เมื่อการมองเห็นนี้ขาดหายไป การตัดสินใจก็จะกลายเป็นเรื่องคลุมเครือแม่แบบการแมปทักษะของ ClickUpจะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของจุดแข็งและช่องว่างของทีมคุณ

มันทำงานเหมือนฐานข้อมูลทักษะที่ใช้ร่วมกัน ไปไกลกว่าประวัติการทำงานและบันทึกทั้งทักษะทางเทคนิคและทักษะทางสังคมไว้ในที่เดียว

คุณสามารถให้คะแนนความเชี่ยวชาญ เปรียบเทียบบทบาท และดูว่าใครพร้อมสำหรับความรับผิดชอบมากขึ้นได้ ซึ่งทำให้การเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงบทบาท และแผนการฝึกอบรมง่ายขึ้นมาก

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ระบุทักษะสำคัญในแต่ละบทบาท เพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อความสำเร็จ
  • เปรียบเทียบระดับทักษะระหว่างทีมโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อระบุผู้เชี่ยวชาญและช่องว่าง
  • ติดตามลักษณะประสิทธิภาพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน
  • มอบหมายงานที่ช่วยพัฒนาทักษะที่พนักงานยังขาด

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีม HR และผู้จัดการที่ต้องการวิธีการวางแผนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการเติบโตภายในองค์กรที่ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อข้อมูลทักษะของคุณอยู่ใน ClickUp แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาด้วยตนเองเพื่อหาคนที่เหมาะสมอีกต่อไป ใช้ClickUp BrainและEnterprise AI Searchเพื่อถามคำถามเช่น:

  • ใครในแผนกการตลาดที่มีทักษะ Python ขั้นสูงและกำลังทำงานอยู่ที่ 50% ของความสามารถ?
  • สรุปช่องว่างทักษะที่สำคัญที่สุดสามประการของทีมขายตามการตรวจสอบครั้งล่าสุดของเรา

ClickUp Brain สแกนงาน เอกสาร และฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณเพื่อค้นหาผู้สมัครภายในที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งงานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เปลี่ยนเทมเพลตการจับคู่ทักษะของคุณให้กลายเป็นไดเรกทอรีที่สามารถค้นหาได้ ระบุผู้สืบทอดที่มีศักยภาพได้ก่อนที่คุณจะต้องมองหาจากบอร์ดงานภายนอก

2. แม่แบบเมทริกซ์ความสามารถโดย ClickUp

กำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับทักษะปัจจุบันของพนักงานโดยใช้เทมเพลต ClickUp Capability Matrix

การรู้ทักษะของทีมคุณนั้นมีประโยชน์ แต่ยังไม่เพียงพอ คุณยังต้องเห็นว่าทักษะเหล่านั้นสอดคล้องกับแผนที่ความสามารถโดยรวมอย่างไร ซึ่งสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp Capability Matrix

มันมอบวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นได้อย่างชัดเจนในการเปรียบเทียบผู้คนกับข้อกำหนดของบทบาท แทนที่จะต้องค้นหาผ่านประวัติการทำงาน คุณสามารถเห็นความสามารถได้เคียงข้างกัน ซึ่งทำให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการฝึกอบรมง่ายขึ้นมาก

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการ ทุกคนสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละบทบาทต้องการ

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • กำหนดทักษะหลักบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อกำหนดของบทบาทและความแข็งแกร่งของพนักงานได้ในที่เดียว
  • ตรวจพบช่องโหว่ของทีมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และวางแผนการฝึกอบรมให้ทันเวลา
  • เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำโดยการสร้างงานใน ClickUpสำหรับการจ้างงานหรือการพัฒนาทักษะ
  • ร่วมมือกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยใช้ความคิดเห็นและบันทึกเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีมสรรหาบุคลากรและหัวหน้าแผนกที่ต้องการวิธีการประเมินทักษะและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านภาพ

🔎คุณรู้หรือไม่? มีเพียง33% ของพนักงานเท่านั้นที่กล่าวว่าองค์กรของตนมีกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตในสายอาชีพภายในองค์กร เห็นได้ชัดว่าการมีนโยบายและการมีวิธีการในการดำเนินการนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน

3. แม่แบบเส้นทางอาชีพโดย ClickUp

ทำให้โอกาสในการเติบโตมองเห็นได้และสามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp

พนักงานของคุณจะลาออกหากพวกเขาไม่เห็นอนาคตกับบริษัทของคุณ เพื่อรักษาพวกเขาไว้ ให้ใช้เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ซึ่งจะมอบเส้นทางที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ

แสดงให้พนักงานเห็นถึงสิ่งที่จำเป็นในการก้าวจากบทบาทหนึ่งไปยังอีกบทบาทหนึ่ง กำหนดทักษะ จุดสำคัญ และเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน คุณยังสามารถแสดงการเลื่อนตำแหน่งในแนวนอนได้ เพื่อให้การเติบโตไม่จำกัดอยู่แค่การเลื่อนตำแหน่งเท่านั้น

นี่ทำให้การวางแผนอาชีพกลายเป็นการสนทนาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถอัปเดตความคืบหน้าและปรับเป้าหมายได้ตามการเปลี่ยนแปลง

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • แผนผังเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันบน ClickUp Whiteboard เพื่อให้พนักงานสามารถสำรวจตัวเลือกการเติบโตได้
  • กำหนดเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนพร้อมทักษะและเป้าหมายด้านผลงานที่ระบุไว้
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายใน ClickUpที่แชร์ซึ่งทั้งผู้จัดการและพนักงานสามารถอัปเดตได้
  • สรุปความคาดหวังและความรับผิดชอบในบทบาทที่แบ่งปันในเอกสาร ClickUp

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการพัฒนาการรักษาพนักงานด้วยแผนการเติบโตในสายอาชีพที่มีโครงสร้างชัดเจน

🔎คุณรู้หรือไม่? 'การกักตัวผู้จัดการ'—การที่ผู้จัดการซ่อนผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยมเพื่อเก็บไว้ในทีมของตนเอง—จำกัดการเคลื่อนย้ายบุคลากร ระบบติดตามที่โปร่งใสเช่น ClickUp ทำให้ความสามารถของบุคลากรมองเห็นได้โดยทุกคน

4. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงานโดย ClickUp

สร้างแผนที่เส้นทางเฉพาะบุคคลเพื่อการเติบโตด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp

เมื่อคุณทราบแล้วว่าพนักงานต้องการจะไปที่ไหน ขั้นตอนต่อไปคือการพาพวกเขาไปถึงที่นั่น หากไม่มีแผน ความคืบหน้าจะรู้สึกไม่ชัดเจนและช้าเกินไป ขจัดความไม่ชัดเจนนี้ด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาพนักงานของ ClickUp

สร้างแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและความต้องการทางธุรกิจ มอบแผนที่ชัดเจนให้กับพนักงานแต่ละคนพร้อมขั้นตอนที่กำหนดไว้

ด้วยวิธีนี้ การพัฒนาจะเห็นได้ชัดเจนและสม่ำเสมอ ไม่มีใครถูกมองข้าม และทุกแผนงานจะดำเนินไปตามเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความคืบหน้าของทั้งทีมได้ในที่เดียว

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นเป้าหมายย่อยใน ClickUp เพื่อให้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนและสามารถบรรลุได้
  • เปรียบเทียบทักษะปัจจุบันกับความต้องการของบทบาทเพื่อหาช่องว่าง
  • มอบหมายการฝึกอบรม, งาน, หรือการให้คำปรึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและกรอบเวลาที่แน่นอน
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอิน เพื่อให้แผนงานยังคงใช้งานอยู่และได้รับการอัปเดต

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน

เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อวางแผนทักษะ

คิดถึง Super Agents เป็นผู้ช่วย HR ที่ฉลาดของคุณ คุณสามารถสอนให้ตัวแทนดูที่โครงการที่ผ่านมาของพนักงานและแนะนำตำแหน่งใหม่ที่พวกเขาพร้อมจะทำได้ทันที แทนที่จะต้องค้นหาผ่านเอกสาร คุณสามารถขอให้ตัวแทนค้นหาบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานโดยอิงจากประวัติการทำงานจริงของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณไม่พลาดผู้สมัครภายในที่ยอดเยี่ยม

เลือกจากชุดเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาที่พร้อมใช้งาน!

5. แม่แบบเมทริกซ์การฝึกอบรมโดย ClickUp

ปรับความพยายามในการฝึกอบรมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเคลื่อนย้ายบุคลากรของคุณโดยใช้แม่แบบ ClickUp Training Matrix

การฝึกอบรมพนักงานในบริษัทของคุณกระจัดกระจายและไม่ชัดเจนหรือไม่? อาจเป็นเพราะไม่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างการฝึกอบรมกับแผนการพัฒนาอาชีพบางพนักงานเข้าอบรม บางคนไม่เข้าอบรม และช่องว่างยังคงอยู่

เทมเพลต ClickUp Training Matrixช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น ดูได้ว่าใครได้รับการฝึกอบรมแล้ว ใครกำลังเรียนรู้ และใครต้องการทบทวน—ทั้งหมดในที่เดียว ผู้จัดการจะเห็นภาพรวมความพร้อมของทีมได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าทีมมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโครงการใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงกะหรือไม่

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ติดตามระดับทักษะด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อระบุผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและช่องว่างที่ต้องพัฒนา
  • ค้นหาว่าพนักงานรู้สึกว่าต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใด
  • ติดตามสถานะการฝึกอบรมด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจนโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง
  • วัดผลกระทบของการฝึกอบรมด้วยแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูว่าอะไรได้ผล

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีม L&D และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการจัดการการฝึกอบรมและความพร้อมด้านทักษะอย่างเป็นระบบ

🔎คุณทราบหรือไม่? มีเพียงประมาณ45% ของพนักงานเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมฝึกอบรมที่นายจ้างจัดให้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้แนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย แม้ว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมแล้วก็ตาม แต่ช่องว่างด้านทักษะก็ยังคงอยู่

6. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งโดย ClickUp

จัดการการเคลื่อนย้ายบุคลากรสำหรับตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของคุณด้วยเทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp

การสูญเสียผู้นำคนสำคัญโดยไม่มีแผนสำรองอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

ใช้เพื่อวางแผนผู้สมัครในอนาคตสำหรับตำแหน่งที่สำคัญ. ติดตามผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ, ทักษะของพวกเขา, และสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อเติบโต. นี่ทำให้ทีมของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ.

มันเก็บรายละเอียดของบทบาท, แผนการเปลี่ยนผ่าน, และขั้นตอนการพัฒนไว้ในที่เดียว เมื่อถึงเวลา การส่งมอบจะราบรื่นและมีการวางแผนอย่างดี

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ระบุบทบาทสำคัญและติดตามพนักงานที่สามารถเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้
  • ประเมินความพร้อมของผู้สมัครเทียบกับความต้องการของตำแหน่งงาน
  • วางแผนพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเชื่อมช่องว่าง
  • จัดลำดับความสำคัญของบทบาทสำคัญโดยใช้มุมมองคณะกรรมการ เพื่อให้คุณเติมตำแหน่งเหล่านี้ก่อน
  • แบ่งขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเป็นงานย่อยซ้อนใน ClickUpเพื่อให้การส่งต่องานราบรื่นยิ่งขึ้น

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารที่วางแผนเพื่อความต่อเนื่องในการเป็นผู้นำ

🧠เกร็ดความรู้:คำว่า 'Promotions'มาจากภาษาละติน 'Promovere' ซึ่งแปลว่า 'การก้าวไปข้างหน้า' ในอดีต คำนี้ไม่ได้หมายถึงการขึ้นเงินเดือน แต่หมายถึงการเลื่อนยศทหารให้ไปอยู่แนวหน้าเพื่อให้พวกเขาได้เป็นผู้นำ กลยุทธ์การโยกย้ายตำแหน่งก็เปรียบเสมือนเวอร์ชันสมัยใหม่ของแนวคิดนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เหมาะสมจะได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของธุรกิจคุณ

7. แบบฟอร์มการจ้างงานภายในโดย ClickUp

ขจัดความยุ่งยากและทำให้กระบวนการสมัครงานภายในเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายในของ ClickUp

หากการสมัครงานภายในองค์กรรู้สึกสับสน พนักงานจะไม่พยายาม นั่นหมายความว่าคุณพลาดโอกาสที่จะได้บุคลากรภายในที่มีความสามารถสูงแม่แบบฟอร์มการจ้างงานภายในของ ClickUpช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้

เทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานสามารถสมัครตำแหน่งงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้สมัครทุกคน ใบสมัครทุกฉบับจะมีรูปแบบเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเปรียบเทียบ

มันยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเบื้องหลัง แอปพลิเคชันจะดำเนินไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน และผู้สมัครจะได้รับการแจ้งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครทุกคนตลอดกระบวนการสรรหาด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • เปรียบเทียบสมาชิกทีมภายในที่แตกต่างกันแบบเคียงข้างกันด้วยมุมมองคณะกรรมการ
  • ทำให้การสมัครง่ายขึ้นและบันทึกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดด้วยClickUp Forms
  • ส่งการอัปเดตอัตโนมัติไปยังผู้สมัครผ่านระบบการเชื่อมต่ออีเมลของ ClickUp

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้สรรหาภายในองค์กรที่ต้องการวิธีการจัดการการจ้างงานภายในองค์กรอย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ

8. แบบฟอร์มการปฐมนิเทศพนักงานโดย ClickUp

รับรองการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นสำหรับพนักงานทุกคนที่ย้ายภายในบริษัทด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

การย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ภายในบริษัทยังคงต้องใช้เวลาปรับตัว หากไม่มีแผนที่ชัดเจน พนักงานอาจรู้สึกสับสน ซึ่งจะทำให้การทำงานช้าลงและส่งผลต่อความมั่นใจของพวกเขา

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUpช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ราบรื่นเหมือนวันแรกของการทำงานของพนักงานใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงาน ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงานอยู่ในหน้าเดียวกัน

ให้พนักงานได้รับบริบท เครื่องมือ และการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการตั้งแต่วันแรก สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นและเริ่มมีส่วนร่วมได้เร็วขึ้น ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานเพื่อให้ไม่มีขั้นตอนใดตกหล่น
  • วางแผนขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านระหว่างบทบาทด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของClickUp
  • ประสานตารางการฝึกอบรมโดยใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของสถานะโดยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของClickUp

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการที่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

9. แม่แบบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการสื่อสารภายในองค์กรโดย ClickUp

ให้แน่ใจว่าโปรแกรมการเคลื่อนที่ของคุณเป็นที่มองเห็นและเข้าใจได้ด้วย ClickUp Internal Communication Strategy and Action Plan Template

หากพนักงานไม่ได้รับทราบเกี่ยวกับโอกาสภายในองค์กร พวกเขาจะไม่ใช้โอกาสเหล่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะทำให้พนักงานมองหาโอกาสในการเติบโตภายนอกบริษัท

เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้สร้างกลยุทธ์การสื่อสารภายใน คุณสามารถใช้เทมเพลตกลยุทธ์การสื่อสารภายในและแผนปฏิบัติการของ ClickUpสำหรับสิ่งนี้

วางแผนว่าจะแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบทบาท การฝึกอบรม และโปรแกรมอาชีพเมื่อใดและอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วม

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสารภายในและติดตามผลลัพธ์
  • จัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าว, การอัปเดตใน Slack และการนำเสนอในที่ประชุมใหญ่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลา
  • แชร์แผนการดำเนินการของคุณใน ClickUp Docs เพื่อให้พนักงานมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับนโยบายการเคลื่อนย้าย

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการสื่อสารภายในองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการวิธีการส่งเสริมโอกาสการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

10. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: แม่แบบการดำเนินงานด้านบุคลากรโดย ClickUp

สร้างพื้นที่ทำงานพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp Quick Start: แม่แบบการดำเนินงานด้านบุคลากร

เมื่อการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ สิ่งต่างๆ จะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกเก็บแยกส่วน ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดแม่แบบเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: การดำเนินงานด้านบุคลากรของ ClickUpเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการเส้นทางของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การจ้างงาน การปฐมนิเทศ ไปจนถึงการเติบโต ทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าและเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของประสบการณ์พนักงานเข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากคุณไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

ทำไมต้องใช้เทมเพลตนี้:

  • ติดตามการจ้างงานภายในและความคืบหน้าของผู้สมัครด้วยสถานะที่กำหนดเอง
  • นโยบายร้านค้าและคู่มือในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบและการเลื่อนตำแหน่งด้วย ClickUp Automations
  • จัดเก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดให้เป็นระเบียบเพื่อให้คุณสามารถค้นหาบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

🧑‍💻 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและบริษัทที่กำลังเติบโตที่ต้องการระบบที่เรียบง่ายและครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร

วิธีที่ดีที่สุดในการนำเทมเพลตเหล่านี้ไปใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคลากร?

เทมเพลตจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณมีแผนที่ดีเท่านั้น หากต้องการทำมากกว่าการติดตามตำแหน่งงานที่เปิดอยู่ คุณต้องทำให้เครื่องมือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมที่แข็งแกร่งซึ่งเติบโตจากภายใน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ช่วยให้แม่แบบ ClickUp ของคุณขับเคลื่อนความสำเร็จ:

  • ข้อมูลทักษะ: ขั้นแรก กำหนดแผนที่สิ่งที่ทีมของคุณสามารถทำได้และทำได้ดีเพียงใด จากนั้นสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับบทบาทในอนาคตของพวกเขา
  • เชื่อมโยงข้อมูล: เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ใช้ClickUp Relationshipsเพื่อเชื่อมโยงทักษะของบุคคลกับเป้าหมายการทำงานที่สำคัญของพวกเขา
  • โอกาสที่มองเห็นได้: ทำให้พนักงานค้นหาตำแหน่งงานใหม่ได้ง่าย ใช้แบบฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการสมัครตำแหน่งงานใหม่
  • เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดการ: ฝึกอบรมหัวหน้าแผนกให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพอย่างตรงไปตรงมาในการประชุมแบบตัวต่อตัว
  • ติดตามความก้าวหน้า: ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานเช่น อัตราการเติมเต็มภายในและการรักษาพนักงานหลังการเลื่อนตำแหน่ง แดชบอร์ดของ ClickUp ทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย
  • อัปเดตบ่อยๆ: กำหนดเวลาทำงานซ้ำเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลความสามารถของคุณทุกไตรมาส วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ารายการทักษะของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • แสดงความสำเร็จ: แบ่งปันเรื่องราวของพนักงานที่ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนเห็นว่ามีโอกาสรุ่งเรืองจริงภายในบริษัท

คริสเตียน คาร์เรโน, ครูที่ ISTG, ได้รีวิว ClickUp:

"เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้นำมาใช้ในสถาบันการศึกษาที่ฉันทำงานอยู่ เพราะเราจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งมันซับซ้อนมากในบริษัทที่มีพนักงานประมาณ 150 คน การรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และการวัดความคืบหน้า เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ผ่านการใช้ ClickUp"

สร้างโปรแกรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรของคุณด้วย ClickUp

แม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรช่วยในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรตามกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง( ) แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามทักษะและเส้นทางอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการการจ้างงานภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณรักษาบุคลากรที่มีผลงานดีไว้ได้ และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานจากภายนอก

พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp รวบรวมความพยายามทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว มันเชื่อมโยงการเติบโตทางวิชาชีพโดยตรงกับประสิทธิภาพและทักษะ ไม่เพียงแต่คุณสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้เท่านั้น แต่ยังได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

ลองใช้ ClickUp ฟรีและสร้างโปรแกรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรของคุณในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

อะไรคือความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถกับแผนสืบทอดตำแหน่ง?

กลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นแผนที่ครอบคลุมสำหรับการเคลื่อนไหวภายในทั้งหมด รวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง การย้ายตำแหน่งในแนวนอน และการมอบหมายงานโครงการ แผนสืบทอดตำแหน่งมุ่งเน้นเฉพาะการเตรียมการแทนตำแหน่งผู้นำที่สำคัญเท่านั้น

เทมเพลตการเคลื่อนย้ายบุคลากรทำงานอย่างไรสำหรับทีมขนาดเล็กเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่?

ทีมขนาดเล็กสามารถใช้เวอร์ชันที่ง่ายขึ้นของเทมเพลตเหล่านี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลัก เช่น การทำแผนที่ทักษะและการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ ส่วนองค์กรขนาดใหญ่จะต้องใช้ชุดเต็มเพื่อจัดการการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั่วโลก

ฉันสามารถรวมเทมเพลตการเคลื่อนย้ายบุคลากรหลายรายการเข้าด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียวได้หรือไม่?

ใช่ ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดมาจากการเชื่อมต่อพวกเขาเข้าด้วยกัน ใน ClickUp คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเทมเพลต สร้างระบบที่เป็นหนึ่งเดียว ข้อมูลทักษะให้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา ซึ่งจะช่วยในการทำงานของกระบวนการสืบทอดตำแหน่งและการจ้างงานภายในองค์กร

ควรทบทวนและปรับปรุงแม่แบบกลยุทธ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรบ่อยเพียงใด?

คุณควรทบทวนข้อมูลทักษะและแผนการพัฒนาทักษะทุกไตรมาส, แผนการสืบทอดตำแหน่งทุกครึ่งปี, และกรอบเส้นทางอาชีพทุกปี. อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ เช่น การปรับโครงสร้าง, ควรมีการทบทวนทันที.