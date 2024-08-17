บล็อก ClickUp
ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
17 สิงหาคม 2567

คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อมองดูทีมของคุณแล้วคิดว่า 'เรามีอะไรที่น่าทึ่งมากที่นี่ แต่เรายังขาดอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะกลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม'?

ความรู้สึกที่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแต่ยังรอการปลดล็อกนั้นน่าตื่นเต้น บางทีอาจจะรู้สึกหวาดหวั่นเล็กน้อย แต่ตรงนั้นเองที่แผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเข้ามามีบทบาท

เราไม่ได้พูดถึงการออกกำลังกายแบบองค์กรที่ซ้ำซากจำเจเพื่อทำตามขั้นตอนเท่านั้น แต่เรากำลังพูดถึงการสร้างแผนที่ปรับให้เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเปลี่ยนศักยภาพของทีมคุณให้กลายเป็นผลงานและผลลัพธ์ที่แท้จริง

ในคู่มือนี้ เราจะแบ่งปันคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสร้าง การใช้ และการนำไปใช้แผนการพัฒนาอาชีพ. เราจะสำรวจตัวอย่างแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อให้คุณได้รับแรงบันดาลใจ. พร้อมที่จะลุยแล้วหรือยัง?

แผนพัฒนาพนักงานคืออะไร?

แผนการพัฒนาพนักงานคือกรอบโครงสร้างที่มีระบบระเบียบออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานปรับปรุงทักษะและอาชีพของตน แผนนี้ระบุถึงทักษะปัจจุบัน เป้าหมายในอนาคต และขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างทักษะปัจจุบันกับเป้าหมายในอนาคต

แผนนี้โดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการกำหนดการฝึกอบรมที่จำเป็น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาอย่างไร

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้แผนการพัฒนาประสบความสำเร็จ. ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของพนักงานและจุดที่ต้องปรับปรุง.

มาดูตัวอย่างกัน:

โดยการมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเหล่านี้ คุณไม่ได้เพียงแค่เดาว่าอะไรอาจช่วยให้พนักงานพัฒนาขึ้น แต่คุณกำลังพัฒนาพวกเขาบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงและจับต้องได้ ซึ่งทำให้แผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผน 30-60-90 วันสำหรับการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมแผนการพัฒนาพนักงานจึงมีความสำคัญ

แผนการพัฒนาพนักงานไม่ใช่แค่สิ่งที่ดีที่จะมีไว้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่จริงจังกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง มาดูกันว่าทำไม

การพัฒนาทักษะ

เมื่อทีมของคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พวกเขามีแนวโน้มที่จะปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น

การพัฒนาทักษะเป็นแกนหลักของแผนการพัฒนาอาชีพใด ๆ ก็ตาม มันมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือสมาชิกในทีมของคุณให้สามารถปรับปรุงความสามารถของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงทักษะทางเทคนิค หรือการปรับปรุงเทคนิคการสื่อสาร

สนับสนุนการเติบโตในอาชีพ

พนักงานของคุณต้องการทราบว่ามีโอกาสเติบโตภายในองค์กรหรือไม่

แผนการพัฒนาพนักงานจะระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลสามารถก้าวหน้าในสายงานได้อย่างไร แผนนี้ช่วยให้พวกเขามีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุเพื่อให้รับผิดชอบงานมากขึ้นและก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องดีสำหรับพนักงานเท่านั้น—แต่ยังดีสำหรับคุณด้วย เพราะความชัดเจนนี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานมากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ดูตัวอย่างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เพื่อเปรียบเทียบแผนการพัฒนาของคุณกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และรับรองว่าแผนของคุณเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการก้าวหน้าในอาชีพ

เพิ่มการมีส่วนร่วม

เมื่อคุณลงทุนในการเติบโตของทีมของคุณ พวกเขาจะสังเกตเห็น พวกเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นโดยธรรมชาติ พนักงานที่มีส่วนร่วมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีขึ้น และมีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรนานขึ้น

การปรับปรุงการรักษา

การลาออกของพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งในแง่ของเวลาและเงินทอง แต่เมื่อพนักงานเห็นโอกาสในการเติบโตและความก้าวหน้า พวกเขามีแนวโน้มที่จะไม่ลาออก

หากใครรู้สึกติดอยู่ในบทบาทของตนโดยไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า พวกเขาจะเริ่มมองหาที่อื่น แต่หากพวกเขามีแผนที่แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถเติบโตภายในบริษัทได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อมากขึ้น

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะแสดงให้เห็นตัวเลขที่แข็งแกร่งในการได้ลูกค้าใหม่ แต่คะแนนอาจต่ำลงในการรักษาลูกค้า นั่นคือสัญญาณให้คุณมุ่งเน้นแผนการพัฒนาของพวกเขาไปที่การปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์และทักษะการบริการลูกค้า

ตัวอย่างและแบบแผนการพัฒนาพนักงาน

กำลังมองหาไอเดียในการสร้างแผนพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่?

การสำรวจตัวอย่างการพัฒนาพนักงานจริงและตัวอย่างสามารถให้จุดเริ่มต้นที่มั่นคงแก่คุณได้. พวกมันจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแผนให้เหมาะกับทีมของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ.

แผนพัฒนาตามผลการปฏิบัติงาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาในด้านที่พวกเขายังมีผลงานไม่ดีนักในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าหาเรื่องนี้ในเชิงบวก—ไม่ใช่การวิจารณ์หรือลงโทษใคร แต่เป็นการให้การสนับสนุนและทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น

ตัวอย่าง

ชื่อพนักงาน: จอห์น สมิธตำแหน่ง: พนักงานขายแผนก: ฝ่ายขายวันที่: (กรอกวันที่)

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน

  • ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย 15%
  • ความคิดเห็นจากลูกค้าบ่งชี้ว่ามีโอกาสในการปรับปรุงการสื่อสารและการติดตามผล

เป้าหมายการพัฒนา

  13. เสริมสร้างขั้นตอนการติดตามผล วัตถุประสงค์: บรรลุอัตราการติดตามผลกับลูกค้า 90% ภายในไตรมาสถัดไป ขั้นตอนดำเนินการ: สร้างแม่แบบกำหนดการติดตามผลและนำไปใช้กับการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด (เริ่มทันที) เรียนรู้การใช้เครื่องมือ CRM เพื่อติดตามงานติดตามผลและตั้งการแจ้งเตือน (ตั้งวันครบกำหนด) วิเคราะห์ความสำเร็จของการติดตามผลและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นในการประชุมประจำเดือนกับทีม (เพิ่มวันเริ่มต้น)
  14. วัตถุประสงค์: บรรลุอัตราการติดตามผลกับลูกค้า 90% ภายในไตรมาสถัดไป
  15. ขั้นตอนดำเนินการ: สร้างแม่แบบกำหนดการติดตามผลและนำไปใช้กับการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด (เริ่มทันที) เรียนรู้การใช้เครื่องมือ CRM เพื่อติดตามงานติดตามผลและตั้งการแจ้งเตือน (กำหนดวันครบกำหนด) วิเคราะห์ความสำเร็จของการติดตามผลและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นในการประชุมกับทีมทุกเดือน (เพิ่มวันเริ่มต้น)
  16. สร้างแม่แบบกำหนดการติดตามผลและนำไปใช้กับการติดต่อกับลูกค้าทุกราย (เริ่มทันที)
  17. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ CRM เพื่อติดตามงานติดตามผลและตั้งการแจ้งเตือน (กำหนดวันครบกำหนด)
  18. วิเคราะห์ความสำเร็จในการติดตามผลและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็นในการประชุมรายเดือนกับทีม (เพิ่มวันที่เริ่มต้น)
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • การทบทวนกลางภาค: (เพิ่มวันที่)
  • การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: (เพิ่มวันที่)

ทรัพยากรเพิ่มเติม

  • การเข้าถึงการฝึกอบรมการขายและการให้คำปรึกษา
  • การลงทะเบียนในสัมมนาทักษะการสื่อสาร
  • การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ CRM พร้อมความสามารถในการติดตามผล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • เพิ่มประสิทธิภาพการขายและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การปรับปรุงกระบวนการติดตามผลที่นำไปสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นและอัตราการแปลงยอดขายที่สูงขึ้น

คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้

การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบกับพนักงานของคุณบ่อย ๆ เพื่อดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและพบว่าแผนนี้มีประโยชน์หรือไม่

ให้ชัดเจนว่า นี่คือกระบวนการที่ให้กำลังใจ ไม่ใช่การลงโทษ หากพวกเขามีปัญหาในส่วนใดของแผน ให้เปิดใจที่จะปรับเปลี่ยน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแผนพัฒนาพนักงาน
ผ่านทาง:มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง

แผนพัฒนาตามเป้าหมาย

แผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นเป้าหมายช่วยให้เป้าหมายทางอาชีพของพนักงานสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร แผนนี้มุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทั้งทางบุคคลและอาชีพ พร้อมทั้งช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ตัวอย่าง

ชื่อพนักงาน: เจน สมิธตำแหน่ง: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แผนก: พัฒนาผลิตภัณฑ์วันที่: (เพิ่มวันที่)

สถานการณ์ปัจจุบัน

  • เทย์เลอร์มีประสบการณ์ที่มั่นคงในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่จำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการเป็นผู้นำทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งอาวุโส

เป้าหมายการพัฒนา

  14. ขยายความรู้ทางวิศวกรรมและเทคนิค วัตถุประสงค์: มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อให้การดำเนินการสปรินต์ดีขึ้น ขั้นตอนดำเนินการ: เพิ่มทักษะด้วยหลักสูตร 'แนวคิดทางเทคนิคสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สายเทคนิค' (เพิ่มวันที่ลงทะเบียนและวันที่จบหลักสูตร) นำแนวคิดใหม่ไปใช้ในปฏิสัมพันธ์ประจำวันและปรับปรุงคุณภาพของสปรินต์ (ดำเนินการต่อเนื่อง) นำการสรุปหลังสปรินต์ร่วมกับผู้จัดการวิศวกรรม (ตั้งแต่สปรินต์ถัดไป)
  15. วัตถุประสงค์: มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  16. ขั้นตอนดำเนินการ: 1. เพิ่มทักษะ ด้วยหลักสูตร 'แนวคิดทางเทคนิคสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สายเทคนิค' (เพิ่มการลงทะเบียนและวันที่จบหลักสูตร) 2. นำแนวคิดใหม่ไปใช้ ในการสื่อสารประจำวันและปรับปรุงคุณภาพของสปรินต์ (ดำเนินการต่อเนื่อง) 3. เป็นผู้นำในการสรุปบทเรียนหลังสปรินต์ ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เริ่มในสปรินต์ถัดไป)
  17. เพิ่มทักษะด้วยหลักสูตร 'แนวคิดทางเทคนิคสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สายเทคนิค' (เพิ่มการลงทะเบียนและวันที่จบหลักสูตร)
  18. นำแนวคิดใหม่มาใช้ในปฏิสัมพันธ์ประจำวันและปรับปรุงคุณภาพของสปรินต์ (ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
  19. นำการสรุปหลังการดำเนินการอย่างรวดเร็ว (sprint post-mortem) ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (ตั้งแต่สปรินต์ถัดไปเป็นต้นไป)
  • วัตถุประสงค์: เตรียมความพร้อมและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสภายใน 12 เดือนข้างหน้า
  • วัตถุประสงค์: เพิ่มความสามารถในการพัฒนาและดำเนินแผนผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ภายในระยะเวลาหกเดือนข้างหน้า
  • วัตถุประสงค์: มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเอกสารทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • การทบทวนระยะกลาง: (เพิ่มวันที่)
  • การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: (เพิ่มวันที่)

ทรัพยากรเพิ่มเติม

  • การเข้าถึงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคนิค
  • โอกาสในการให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่าย
  • การสนับสนุนจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสพร้อมความรู้ด้านวิศวกรรมและทักษะทางเทคนิคที่เพิ่มมากขึ้น
  • การพัฒนาความสามารถในการจัดการสปรินต์และทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรม
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีทักษะรอบด้าน นำไปสู่ประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีมที่ดีขึ้น

คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้

เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายของพวกเขาและจุดที่พวกเขาอาจต้องการพัฒนา จากนั้นกำหนดเป้าหมายแบบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ที่ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและสมจริง

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

ให้ตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายยังคงมีความเกี่ยวข้องและท้าทาย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวย

ตัวอย่าง

แบบแผนการพัฒนาพนักงานตามเป้าหมาย
ผ่านทาง:HiBob

แผนพัฒนาตามทักษะ

มันมุ่งเน้นไปที่ทักษะเฉพาะที่บุคคลจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในบทบาทปัจจุบันหรือเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคต แผนนี้มอบแนวทางที่มุ่งเป้าในการพัฒนาทักษะโดยเน้นที่ด้านที่จะมีผลกระทบมากที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

ตัวอย่าง

ชื่อพนักงาน: Jane Doeตำแหน่ง: ผู้ประสานงานการตลาดแผนก: การตลาดวันที่: (เพิ่มวันที่)

ระดับทักษะปัจจุบัน

  • มีความเชี่ยวชาญในงานการตลาดพื้นฐาน
  • มีประสบการณ์จำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและเครื่องมือการตลาดดิจิทัล

เป้าหมายการพัฒนา

  15. ปรับปรุงความสามารถในการบริหารโครงการ วัตถุประสงค์: พัฒนาทักษะการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพภายในสามเดือนข้างหน้า ขั้นตอนดำเนินการ: เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารโครงการเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือ (เพิ่มวันที่) ใช้ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการเพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการการตลาด (เริ่มทันที) นำทีมบริหารโครงการการตลาดขนาดเล็กเพื่อประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารโครงการใหม่ (เพิ่มวันที่) ทบทวนผลลัพธ์ของโครงการกับทีมและปรับปรุงเทคนิคการบริหารโครงการตามคำแนะนำ (รายเดือน)
  16. วัตถุประสงค์: พัฒนาทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพภายในสามเดือนข้างหน้า
  17. ขั้นตอนปฏิบัติ: ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการจัดการโครงการเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือต่างๆ (เพิ่มวันที่) ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการการตลาด (เริ่มทันที) นำทีมในโครงการการตลาดขนาดเล็กเพื่อประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการโครงการใหม่ (เพิ่มวันที่) ทบทวนผลลัพธ์ของโครงการกับทีมและปรับปรุงเทคนิคการจัดการโครงการตามข้อเสนอแนะ (รายเดือน)
  18. เรียนหลักสูตรการจัดการโครงการเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเครื่องมือต่างๆ (เพิ่มวันที่)
  19. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการการตลาด (เริ่มทันที)
  20. นำโครงการการตลาดขนาดเล็กเพื่อประยุกต์ใช้ทักษะการจัดการโครงการใหม่ (เพิ่มวันที่)
  21. ทบทวนผลลัพธ์ของโครงการร่วมกับทีมและปรับปรุงเทคนิคการบริหารโครงการตามข้อเสนอแนะ (รายเดือน)
  • วัตถุประสงค์: มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลภายในระยะเวลาหกเดือน
  • วัตถุประสงค์: ได้รับความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลขั้นสูงภายในระยะเวลาสี่เดือนข้างหน้า
  • วัตถุประสงค์: พัฒนาทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพภายในสามเดือนข้างหน้า
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • การทบทวนกลางภาค: (เพิ่มวันที่)
  • การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: (เพิ่มวันที่)

ทรัพยากรเพิ่มเติม

  • การเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์และใบรับรอง
  • การสมัครสมาชิกเพื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดดิจิทัล
  • การสนับสนุนจากพี่เลี้ยงเพื่อการพัฒนาทักษะและคำแนะนำในการทำโครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • ความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • พัฒนาความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์และเครื่องมือการตลาดดิจิทัลขั้นสูง
  • ทักษะการจัดการโครงการที่ดีขึ้นนำไปสู่โครงการการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้

ในการเปิดตัวแผนพัฒนาพนักงานตามทักษะ เริ่มต้นด้วยการประเมินทักษะปัจจุบันของพนักงานและระบุช่องว่างของทักษะที่ขาดอยู่

ใช้การประเมินผลหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการ ตรวจสอบความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพของพวกเขา

ตัวอย่าง

แผนพัฒนาพนักงานตามทักษะ
ผ่านทาง:DevSkiller

แผนการพัฒนาอาชีพ

มันมุ่งเน้นไปที่แผนอาชีพระยะยาวของบุคคลนั้น ๆ กรอบการทำงานนี้มีประโยชน์เมื่อพนักงานต้องการวางแผนเส้นทางของตนเองภายในบริษัท แผนการก้าวหน้าทางอาชีพคือการจับคู่ความทะเยอทะยานส่วนตัวกับโอกาสที่มีอยู่ในองค์กร

ตัวอย่าง

ชื่อพนักงาน: จอห์น โดอีตำแหน่ง: นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศแผนก: เทคโนโลยีสารสนเทศวันที่: (เพิ่มวันที่)

สถานการณ์ปัจจุบัน

  • จอร์แดนกำลังทำงานได้ดีในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ แต่มีเป้าหมายที่จะก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งผู้จัดการโครงการสารสนเทศ จอร์แดนมีทักษะทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการจัดการโครงการและความสามารถในการเป็นผู้นำ

เป้าหมายอาชีพ

  14. เสริมสร้างการคิดเชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์: เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ขั้นตอนดำเนินการ: ตรวจสอบและวิเคราะห์กรณีศึกษาของโครงการไอทีที่ประสบความสำเร็จและโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญและผลลัพธ์ (เริ่มทันที, ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง) ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายภายในแผนก และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้จัดการของคุณ (เพิ่มกำหนดส่ง) ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และจัดทำรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับวิธีที่แนวโน้มเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ไอทีขององค์กร (เพิ่มกำหนดส่งสำหรับรายงานแรก, รายไตรมาสต่อเนื่อง)
  15. วัตถุประสงค์: เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น
  16. ขั้นตอนดำเนินการ: ตรวจสอบและวิเคราะห์กรณีศึกษาของโครงการไอทีที่ประสบความสำเร็จและโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญและผลลัพธ์ (เริ่มทันที, ดำเนินการต่อเนื่อง) ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายภายในแผนก และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้จัดการของคุณ (เพิ่มกำหนดส่ง) ติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และจัดทำรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับวิธีที่แนวโน้มเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ไอทีขององค์กร (เพิ่มกำหนดส่งสำหรับรายงานแรก, รายไตรมาสต่อเนื่อง)
  17. ตรวจสอบและวิเคราะห์กรณีศึกษาของโครงการไอทีที่ประสบความสำเร็จและโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญและผลลัพธ์ (เริ่มทันที, ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)
  18. ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์และความท้าทายภายในแผนก และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้จัดการของคุณ (เพิ่มกำหนดส่ง)
  19. ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น และรวบรวมรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับวิธีที่แนวโน้มเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ด้านไอทีขององค์กร (เพิ่มกำหนดส่งสำหรับรายงานฉบับแรก, รายไตรมาสต่อเนื่อง)
  • วัตถุประสงค์: ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการไอทีภายใน 18 เดือนข้างหน้า
  • วัตถุประสงค์: เพิ่มความสามารถในการบริหารโครงการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพภายในปีหน้า
  • วัตถุประสงค์: เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น
กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • การทบทวนระยะกลาง: (เพิ่มวันที่)
  • การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: (เพิ่มวันที่)

ทรัพยากรเพิ่มเติม

  • การเข้าถึงหลักสูตรการรับรองการจัดการโครงการ
  • โอกาสในการให้คำปรึกษาและการสังเกตการณ์
  • การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงสำหรับการนำโครงการและการวางแผนกลยุทธ์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการไอทีพร้อมทักษะการบริหารโครงการและการเป็นผู้นำที่พัฒนาขึ้น
  • ความสามารถในการบริหารโครงการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
  • ความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งขึ้น นำไปสู่ประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น และผลลัพธ์ของโครงการที่ประสบความสำเร็จ

คำแนะนำสำหรับการนำไปใช้

ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผย และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นของพนักงาน

แนวทางนี้ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมขององค์กรของคุณ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างแผนพัฒนาอาชีพ
ผ่านทาง:SlideTeam

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงาน

การสร้างและดำเนินการแผนพัฒนาพนักงาน

เมื่อทำอย่างดี แผนการพัฒนาอาชีพจะเปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่มีความหมายสำหรับบุคคลและองค์กร

นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการดำเนินการให้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือเล็กน้อยจากClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินผลการปฏิบัติงานและทักษะปัจจุบัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนาแผน คุณจำเป็นต้องทราบว่าทุกคนอยู่ในจุดไหน

ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงของแต่ละพนักงาน นี่คือพื้นฐานของคุณ—จุดเริ่มต้นสำหรับแผนการพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพใดๆ

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ป้อนและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินทักษะในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, ทักษะของพนักงาน, และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเข้าใจความสามารถปัจจุบันของพนักงานแต่ละคนและสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการการประเมินผล
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการการประเมินผล

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานง่ายและมีประสิทธิภาพ

เพื่อเริ่มต้น ให้จัดตารางการประชุมทบทวนกับพนักงาน ก่อนการประชุม ให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวเลขการขาย, ความคิดเห็นจากลูกค้า, หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญอื่น ๆ เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลและเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้แบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารการทบทวนของคุณ เอกสารนี้จะเป็นแผนที่นำทางสำหรับการหารือของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้

เมื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพปัจจุบันแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตั้งเป้าหมายClickUp Goalsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

เมื่อทุกคนรู้แน่ชัดว่ากำลังมุ่งหวังอะไร การบรรลุเป้าหมายก็จะง่ายขึ้นมาก

เป้าหมาย ClickUp
สร้างเป้าหมายใน ClickUp ที่สอดคล้องกับทั้งความมุ่งมั่นส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของบริษัท

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานต้องการปรับปรุงทักษะการบริหารโครงการของตน ให้ตั้งเป้าหมายเพื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารโครงการที่เฉพาะเจาะจง และนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับโครงการจริง

ขั้นตอนที่ 3: ระบุกิจกรรมการพัฒนา

เมื่อเป้าหมายถูกกำหนดไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถมอบหมายกิจกรรม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้

ไม่ว่าจะเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือเรียนรู้จากการทำงาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากิจกรรมต่างๆ นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายโดยตรง

งานใน ClickUp
กำหนดวันครบกำหนดสำหรับโปรแกรมการพัฒนาของพนักงานของคุณภายในงานใน ClickUp

ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือการพัฒนาทักษะการนำเสนอ ให้สร้างงานที่ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และอีกงานหนึ่งที่ต้องเตรียมและนำเสนอผลงาน

กำหนดเส้นตายและแนบทรัพยากรหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใน ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 4: สร้างไทม์ไลน์

แผนที่ไม่มีกำหนดเวลาเป็นเพียงความปรารถนาใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อ แสดงภาพไทม์ไลน์ของแผนการพัฒนาและทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน

ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเมื่อจำเป็นเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปข้างหน้า

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งให้เส้นเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานและเป้าหมายของคุณ

คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไป และทำให้แน่ใจว่ากิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม:10 กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (พร้อมแบบฟอร์ม)

ขั้นตอนที่ 5: ติดตามความคืบหน้า

แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมทั้งหมดและสถานะของพวกเขา

สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน เปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย และกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง

คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลนี้ผ่านแผนภูมิ กราฟ และรายการต่างๆ ซึ่งช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและติดตามได้ง่าย สิ่งนี้ช่วยในการระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

แดชบอร์ดของ ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการและความพยายามของทีมคุณด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 6: ประเมินและปรับแผน

ในที่สุด ความมีประสิทธิภาพของแผนควรได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และควรมีการปรับปรุงตามความจำเป็น. ให้ดำเนินการใช้เป้าหมายและแดชบอร์ดต่อไปเพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าและให้ทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.

เราขอแนะนำให้ใช้แบบแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนการพัฒนาพนักงานเป็นมาตรฐาน. นี่คือสองแบบแผน:

แบบแผนการพัฒนาพนักงาน

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการเติบโตและพัฒนาของพนักงานของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการเติบโตและพัฒนาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการส่งเสริมการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในทีมของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลที่ติดตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า และประสิทธิภาพการทำงานได้ในที่เดียว

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำ รักษาแรงจูงใจของทีม เพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน และบ่มเพาะผู้นำที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลพนักงานที่สำคัญ และมุมมองต่างๆใน ClickUpเพื่อช่วยให้คุณจัดการและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2024

แบบแผนเส้นทางอาชีพ

เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กร
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กร

เทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการและมองเห็นภาพการเติบโตในสายอาชีพของทีมคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละสมาชิกในทีมต่อเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขา และทำให้ทุกคนเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามแต่ละขั้นตอนในเส้นทางอาชีพ

เทมเพลตนี้มีสองมุมมอง: เริ่มต้นที่นี่ ซึ่งช่วยให้คุณระบุและจัดระเบียบขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายอาชีพ และไวท์บอร์ด ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์และมองเห็นความก้าวหน้าได้

👀 โบนัส: สำรวจเทมเพลตแผนที่เส้นทางอาชีพเพื่อสร้างภาพและจัดการเส้นทางอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีม ทำให้โปรแกรมการพัฒนาพนักงานมีกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขับเคลื่อนความเป็นเลิศของทีมด้วย ClickUp

การสร้างและพัฒนาทีมไม่ใช่แค่การติ๊กช่องให้ครบ—แต่เป็นการวางรากฐานให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยแผนการพัฒนาที่เหมาะสม คุณกำลังช่วยเหลือพนักงานของคุณให้เติบโต และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

ClickUp ทำให้การสร้าง ติดตาม และปรับแผนการพัฒนาอาชีพง่ายขึ้น ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาไม่หยุดยั้งสำหรับทีมของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!