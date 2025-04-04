20+ KPI และตัวชี้วัดการจัดการแรงงานชั้นนำ

คุณรู้ได้อย่างไรว่าทีมของคุณมีประสิทธิภาพ? ความพยายามในการรักษาพนักงานของคุณได้ผลหรือไม่? ต้นทุนแรงงานกำลังเพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลตอบแทนที่ชัดเจนหรือไม่?
คำตอบอยู่ที่ตัวชี้วัด KPI ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าอะไรกำลังทำงานได้ดีและอะไรที่ต้องปรับปรุง
เมื่อติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด KPI เหล่านี้จะช่วยให้ผู้นำสามารถปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ลดต้นทุน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานได้
มาเจาะลึกตัวชี้วัดสำคัญที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการบุคลากรอย่างชาญฉลาดและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
- การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแรงงานช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมต้นทุนแรงงาน และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแรงงานสามารถจำแนกได้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต, การมาทำงาน, การมีส่วนร่วม, ค่าใช้จ่าย, และการรักษาพนักงานไว้ ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- บริษัทอย่าง IKEA ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน เช่น ตัวชี้วัดการรักษาพนักงาน โดยการปรับตารางการทำงาน การฝึกอบรม และการจัดโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสม
- การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานช่วยให้การจัดการบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มความมีส่วนร่วมของพนักงาน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นผ่านการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
- แอปพลิเคชันแบบครบวงจรอย่างClickUpสามารถรวมข้อมูลแรงงานไว้ที่เดียว, อัตโนมัติการติดตาม, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใจตัวชี้วัดการบริหารจัดการแรงงาน
การรักษาการบริหารจัดการแรงงานให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ใช่แค่เรื่องของสัญชาตญาณเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของตัวเลข
ตัวชี้วัดการจัดการกำลังคนช่วยให้คุณทราบถึงทุกสิ่งตั้งแต่ประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างมีข้อมูลสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มีค่า. อำนาจที่แท้จริงมาจาก การวิเคราะห์ ที่สามารถเปิดเผยรูปแบบ, แจ้งเตือนความเสี่ยง, และชี้ให้เห็นโอกาสสำหรับการปรับปรุง.
เมื่อทำอย่างถูกต้อง การวิเคราะห์กำลังคนไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? ธุรกิจที่นำการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งมาใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประจำปีได้ 0.5-2.5%โดยการระบุความไม่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงินจำนวนนี้สามารถนำไปลงทุนใหม่ในโปรแกรมการจ้างงาน การฝึกอบรม หรือประสบการณ์ของพนักงานที่ดีขึ้นได้
โดยการติดตามตัวชี้วัดการจัดการกำลังคนที่ถูกต้อง ทีม HR สามารถอยู่ข้างหน้าของปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามแนวโน้มการผลิต, รูปแบบการมาทำงาน, หรือการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน, ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังคนแทนที่จะเป็นการคาดคะเน
ตัวอย่างเช่น การติดตามอัตราการขาดงานสามารถชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการหมดไฟในการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดการกับการกระจายงานหรือปัญหาการมีส่วนร่วมก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงาน
การติดตามการปฏิบัติตามตารางเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากร ลดค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาที่ไม่จำเป็น พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โดยการใช้ตัวชี้วัดการจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และปรับค่าใช้จ่ายแรงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้
หมวดหมู่ของตัวชี้วัดการจัดการกำลังคน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานสามารถจัดกลุ่มได้เป็นหมวดหมู่ใหญ่ ๆ หลายหมวดหมู่ ซึ่งแต่ละหมวดหมู่มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน การเข้าใจหมวดหมู่เหล่านี้ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานวัดความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกำลังคนของคุณ ตัวชี้วัดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าพนักงานกำลังบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และพวกเขามีส่วนช่วยต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ดีเพียงใด
องค์กรที่มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงจะเห็นผลกำไรที่สูงกว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพต่ำอย่างมีเหตุผล การติดตามตัวชี้วัดหลักในหมวดหมู่นี้สามารถช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพหรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ได้
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทพบว่ารายได้ต่อพนักงานลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งชี้ถึงช่องว่างในการฝึกอบรม กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือพนักงานขาดความผูกพัน ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การเข้าร่วมและการจัดตารางเวลา
การวัดผลด้านการเข้าร่วมและการจัดตารางเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับประกันว่ากำลังคนมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาระดับบุคลากรที่เหมาะสม ลดการหยุดชะงัก และควบคุมต้นทุนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการติดตามปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดงาน, การปฏิบัติตามตารางเวลา, และ การทำงานล่วงเวลา, องค์กรสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การหมดไฟของพนักงาน, ช่องว่างในการทำงานในนาทีสุดท้าย, และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างตารางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมได้
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความพึงพอใจในงานเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางธุรกิจอีกด้วย พนักงานที่มีความผูกพันจะนำพลังงาน ความทุ่มเท และนวัตกรรมมาสู่การทำงานมากขึ้น ในขณะที่พนักงานที่ไม่มีความผูกพันจะส่งผลให้เกิดการขาดงาน การลาออก และประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: องค์กรที่มีพนักงานมีส่วนร่วมสูงจะมีประสิทธิภาพการทำงาน กำไร และยอดขายสูงกว่าทีมที่ขาดความผูกพัน มีความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างความผูกพันของพนักงานกับความเป็นอยู่โดยรวม ซึ่งตอกย้ำว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
การติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานเช่น คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์สุทธิของพนักงาน (eNPS), คะแนนความพึงพอใจในงาน และ คะแนนประสิทธิผลของผู้จัดการ ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานและความเป็นผู้นำของพวกเขา
คะแนนการมีส่วนร่วมที่ลดลงอาจบ่งชี้ถึงการจัดการที่ไม่ดี การขาดโอกาสในการเติบโตในอาชีพ หรือการไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอ ซึ่งให้ข้อมูลแก่ทีมทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการเชิงรุก
องค์กรสามารถสร้างกำลังคนที่มีความกระตือรือร้นมากขึ้นได้โดยการให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม (KPIs) ลดอัตราการลาออก และผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น
ตัวชี้วัดต้นทุน
ต้นทุนแรงงานมักเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจ หากไม่มีการติดตามอย่างเหมาะสม ต้นทุนเหล่านี้อาจเพิ่มสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้
การบริหารจัดการแรงงานเกี่ยวข้องมากกว่าการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ; มันยังเกี่ยวข้องกับการรักษาความยั่งยืนทางการเงิน
ตัวชี้วัดต้นทุนหลัก เช่น ต้นทุนรวมของกำลังคน (TCOW), ต้นทุนแรงงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ และ อัตราค่าล่วงเวลาที่ไม่วางแผน ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสมดุลระหว่างค่าตอบแทนที่แข่งขันได้และประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดของเวลาทำงานล่วงเวลาที่ไม่มีการวางแผนอาจบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดตารางงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การล้าสมอง การเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือน และความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในทำนองเดียวกัน ต้นทุนแรงงานที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้อาจบ่งชี้ว่าค่าใช้จ่ายด้านแรงงานกำลังเติบโตเร็วกว่าการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินรูปแบบการจัดสรรบุคลากร โอกาสในการใช้ระบบอัตโนมัติ หรือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใหม่
โดยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของกำลังคน ธุรกิจสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับแผนการจ้างงานหรือการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและเครื่องมือการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดการรักษาพนักงานและการลาออก
อัตราการลาออกของพนักงานที่สูงเป็นมากกว่าแค่ปัญหาด้านการจัดหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่ทำลายความสามารถในการทำกำไรอีกด้วย การลาออกแต่ละครั้งหมายถึงต้นทุนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตที่สูญเสียไป และกระบวนการทำงานที่หยุดชะงัก นี่คือเหตุผลที่การติดตาม อัตราการลาออก อัตราการลาออกในปีแรก และ การโยกย้ายภายใน เป็นสิ่งสำคัญต่อการบริหารจัดการแรงงาน
📌 ตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง IKEAเช่นเดียวกับผู้ค้าปลีกหลายราย IKEA ประสบปัญหาการลาออกของพนักงานสูง โดยเฉพาะในประเทศอย่างสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ซึ่งพนักงานใหม่ถึงครึ่งหนึ่งลาออกภายในปีแรก
ค่าใช้จ่ายในการทดแทนพนักงานแต่ละคนถูกประมาณการไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์ ทำให้การลาออกเป็นภาระทางการเงินที่สำคัญ IKEA ตระหนักดีว่าการจ่ายเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรักษาพนักงานไว้ได้ IKEA จึงใช้แนวทางหลายด้านเพื่อปรับปรุงการรักษาพนักงาน:
- การปรับขึ้นค่าจ้าง: ค่าจ้างได้รับการปรับให้แข่งขันได้ในตลาดต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับค่าตอบแทนเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตที่ดี
- การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น: การกำหนดกะย้ายไปออนไลน์ ทำให้พนักงานสามารถสลับกะได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้จัดการ ความเป็นอิสระนี้ช่วยลดความเครียดและความขัดแย้งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมที่มีโครงสร้าง: แทนที่จะปล่อยให้พนักงานใหม่ต้องปรับตัวในสถานที่ทำงานเพียงลำพัง IKEA ได้ปรับปรุงประสบการณ์การปฐมนิเทศใหม่ โดยเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ และการสนับสนุนจากผู้จัดการที่ดีขึ้น
ผลลัพธ์คือ? อัตราการลาออกโดยสมัครใจของ IKEA ทั่วโลก ลดลงจาก 22.4% ในปี 2022 เหลือ 17.5% ภายในเดือนเมษายน 2024
ในสหรัฐอเมริกา อัตราการลาออกลดลงจากหนึ่งในสามเหลือหนึ่งในสี่ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
การปรับปรุงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บรักษาพนักงานไว้เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้เกิดผลผลิตที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานที่ต่ำลง และกำลังคนที่มั่นคงมากขึ้น
นี่เน้นย้ำบทเรียนสำคัญ: การรักษาพนักงานไม่ใช่แค่ความท้าทายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่เป็นความสำคัญเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
บริษัทที่เฝ้าติดตามการลาออกในปีแรก การโยกย้ายภายในองค์กร และเหตุผลในการลาออกอย่างเชิงรุก สามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงและนำนโยบายมาใช้เพื่อรักษาความผูกพันและแรงจูงใจของพนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินเดือน โอกาสในการเติบโตในอาชีพ หรือการปรับปรุงตารางการทำงาน กุญแจสำคัญในการลดอัตราการลาออกคือการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานต้องการอยู่
ตัวชี้วัดสำคัญในการบริหารจัดการแรงงาน
นี่คือ 20+ ตัวชี้วัดการจัดการแรงงานที่จำเป็น ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การจ้างงานและการรักษาพนักงานไว้ ไปจนถึงการมีส่วนร่วมและความมีประสิทธิภาพ:
รายได้ต่อพนักงาน
วัดรายได้รวมที่สร้างขึ้นต่อพนักงานหนึ่งคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของกำลังคน KPI นี้ช่วยให้องค์กรประเมินว่าพนักงานมีส่วนร่วมต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
เวลาที่ใช้จนถึงการผลิต
วัดความเร็วที่พนักงานใหม่สามารถบรรลุประสิทธิภาพการทำงานเต็มที่ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการอบรมพนักงานใหม่. ตัวชี้วัดนี้ช่วยระบุช่องว่างในโปรแกรมการฝึกอบรม และปรับปรุงกระบวนการอบรมพนักงานใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเร่งให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น.
อัตราการเสร็จสิ้นงาน
วัดเปอร์เซ็นต์ของงานที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม. ตัวชี้วัดนี้ชี้ให้เห็นว่าพนักงานและทีมสามารถจัดการกับปริมาณงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ดีเพียงใด.
อัตราการใช้งาน
วัดเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่พนักงานสามารถใช้ได้ที่ใช้ไปกับการทำงานที่มีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับงานด้านการบริหารจัดการ. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานจัดสรรเวลาของตนไปยังกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงอย่างมีประสิทธิภาพ.
อัตราการขาดงาน
คำนวณเปอร์เซ็นต์ของวันทำงานที่ขาดไปเนื่องจากขาดงานโดยไม่คาดคิด ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือสุขภาพของพนักงาน KPI นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจผลกระทบของการขาดงานต่อประสิทธิภาพการทำงานและพลวัตของทีม
การปฏิบัติตามกำหนดการ
วัดว่าพนักงานปฏิบัติตามตารางงานที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิดเพียงใด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งที่ต้องมีการจัดการเวลาอย่างเคร่งครัด KPI นี้ช่วยให้แน่ใจว่าพนักงานพร้อมให้บริการเมื่อต้องการ ลดช่องว่างในการให้บริการ และรักษาคุณภาพการให้บริการ
อัตราการครอบคลุมกะ
ประเมินความถี่ที่กะงานที่กำหนดไว้ได้รับการจัดสรรอย่างสำเร็จ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในนาทีสุดท้าย. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีจำนวนบุคลากรเพียงพอเพื่อรักษาการดำเนินงานที่ราบรื่นและคุณภาพการบริการ.
ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา
ติดตามจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการขาดแคลนบุคลากรหรือความไม่สมดุลของปริมาณงาน. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความเครียดที่เกิดกับพนักงาน และบริหารจัดการต้นทุนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน (eNPS)
วัดความภักดีของพนักงานและความน่าจะเป็นที่จะแนะนำบริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม. ตัวชี้วัด KPI นี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณค่าของวัฒนธรรมในที่ทำงาน.
คะแนนประสิทธิผลของผู้จัดการ
วัดความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับคุณภาพการนำของผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าผู้จัดการสนับสนุน, กระตุ้น, และให้คำแนะนำแก่ทีมของตนได้ดีเพียงใด.
ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน
รวบรวมข้อมูลความรู้สึกของพนักงานจากการสำรวจแบบรวดเร็ว การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสุขโดยรวมและความพึงพอใจในที่ทำงานของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนภายใน
ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนไปยังบทบาทใหม่ในองค์กร. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำหรับการเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาทักษะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการก้าวหน้าของพนักงาน.
อัตราการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ สะท้อนถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ช่วยวัดความมุ่งมั่นขององค์กรในการเสริมสร้างทักษะและโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ
ต้นทุนรวมของกำลังแรงงาน (TCOW)
การวัดอย่างครอบคลุมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน รวมถึงเงินเดือน, สวัสดิการ, และการฝึกอบรม. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงการลงทุนทางการเงินที่จำเป็นเพื่อรักษาและพัฒนาบุคลากร.
ต้นทุนแรงงานเป็นร้อยละของรายได้
ประเมินต้นทุนแรงงานเมื่อเทียบกับรายได้รวมเพื่อรักษาประสิทธิภาพทางการเงิน. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของรายได้ถูกใช้ไปกับค่าแรงงานมากน้อยเพียงใด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนและการทำกำไร.
ต้นทุนการหมุนเวียนต่อพนักงาน
คำนวณค่าใช้จ่ายในการทดแทนพนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสรรหา การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม การเข้าใจต้นทุนการลาออกสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถอธิบายการลงทุนในกลยุทธ์การรักษาพนักงาน เช่น การปรับปรุงการมีส่วนร่วม โอกาสในการพัฒนาอาชีพ และสวัสดิการในที่ทำงาน เพื่อลดการลาออกและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนต่อการจ้างงาน
ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้างพนักงานใหม่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการสรรหา การฝึกอบรม และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ KPI นี้ให้ภาพที่ชัดเจนของการลงทุนทางการเงินที่จำเป็นในการดึงดูดบุคลากรใหม่
อัตราการลาออกโดยสมัครใจเทียบกับอัตราการลาออกโดยไม่สมัครใจ
แยกแยะระหว่างพนักงานที่ลาออกกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง KPI นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของการลาออกของพนักงาน ช่วยให้องค์กรประเมินวัฒนธรรมองค์กร ความพึงพอใจในงาน และกระบวนการบริหารผลงาน
อัตราการลาออกของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง
ติดตามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่ยกเลิกการจ้างงานภายในปีแรกของพวกเขา โดยเน้นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวหรือความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหา การฝึกอบรม และการผสานรวม.
การลาออกที่น่าเสียดายกับการลาออกที่ไม่เสียดาย
ระบุพนักงานที่มีผลงานสูงที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับผู้ที่ออกจากองค์กรโดยไม่มีผลกระทบทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ KPI นี้ช่วยให้องค์กรสามารถแยกแยะระหว่างการลาออกที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานกับการลาออกที่มีผลกระทบเป็นกลางหรือเป็นประโยชน์มากกว่า
อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่มีผลงานดีเด่น
วัดเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดซึ่งยังคงอยู่กับบริษัทในช่วงระยะเวลาที่กำหนด KPI นี้เน้นย้ำถึงความสามารถขององค์กรในการรักษาบุคลากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและการบรรลุเป้าหมายระยะยาว
ประโยชน์ของการติดตามตัวชี้วัดการจัดการกำลังคน
เมื่อองค์กรวัดKPI ด้านทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง พวกเขาจะได้รับข้อได้เปรียบในการแข่งขันในการปรับกลยุทธ์ด้านกำลังคนให้เหมาะสม ลดต้นทุน และปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน นี่คือวิธีการ:
- การวางแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ: ความต้องการกำลังคนมักไม่คงที่ แทนที่จะรีบเร่งหาคนมาเติมเต็มช่องว่าง ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลสามารถคาดการณ์ความต้องการกำลังคนได้โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการลาออก การขาดงาน และแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน
- ลดต้นทุนแรงงานโดยไม่ลดประสิทธิภาพ: แรงงานเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดขององค์กรใด ๆ แต่การตัดลดค่าใช้จ่ายอย่างไม่รอบคอบอาจทำให้ขวัญกำลังใจและความสามารถในการผลิตลดลงได้ KPIs ช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การทำงานล่วงเวลาเกินความจำเป็นหรือการจัดตารางที่ไม่ดี
- การปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน: ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงนำไปสู่การรักษาพนักงานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น เมื่อทีมติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น eNPS และคะแนนความพึงพอใจ พวกเขาสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการหมดไฟได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คะแนนการมีส่วนร่วมที่ลดลง การขาดงานที่เพิ่มขึ้น หรือประสิทธิภาพการทำงานที่ถดถอย อาจเป็นสัญญาณของภาวะหมดไฟก่อนที่พนักงานจะลาออก บริษัทที่ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ การเสนอโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ หรือการเพิ่มความยืดหยุ่น จะเห็นอัตราการลาออกที่ลดลงและพนักงานที่มีแรงจูงใจมากขึ้น
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น: ตั้งแต่กฎหมายค่าจ้างไปจนถึงข้อบังคับเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมากและความเสียหายต่อชื่อเสียง การติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานได้อย่างทันท่วงที
- การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: ยุคที่ต้องพึ่งพาความรู้สึกส่วนตัวในการบริหารจัดการกำลังคนได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลกำลังคนแบบเรียลไทม์ พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนจากแนวโน้ม รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถคาดการณ์ได้
- เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการดำเนินงาน: แรงงานที่ได้รับการจัดการอย่างดีคือแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตามตัวชี้วัดผลผลิต เช่น รายได้ต่อพนักงานและอัตราการเสร็จสิ้นงาน ธุรกิจสามารถระบุจุดคอขวดและขจัดความไม่มีประสิทธิภาพได้
เคล็ดลับในการนำ KPI ของแรงงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตาม KPI จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันกระตุ้นให้เกิดการกระทำ นี่คือวิธีทำให้ตัวชี้วัดกำลังคนทำงานเพื่อองค์กรของคุณ:
- ปรับเป้าหมาย KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน การรักษาลูกค้า และต้นทุนแรงงาน
- ให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: หลีกเลี่ยงตัวชี้วัดที่เน้นความฟุ่มเฟือย; ติดตามข้อมูลที่ให้ข้อมูลในการตัดสินใจและนำไปสู่การปรับปรุง
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- สร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม: สื่อสารถึงเหตุผลที่ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญต่อผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ
- ทบทวนและปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ: ความต้องการของกำลังคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นควรทบทวนตัวชี้วัด KPI เป็นระยะ เพื่อให้ยังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรและการติดตาม KPI อย่างไร
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้ทีม HR สามารถปรับปรุงการจัดการบุคลากร, ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ, และทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญเป็นอัตโนมัติ.
โซลูชันทรัพยากรบุคคลของ ClickUpช่วยให้การติดตาม KPI ของพนักงานเป็นเรื่องง่ายด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบแนวโน้มการเข้างาน มาตรฐานประสิทธิภาพ และคะแนนการมีส่วนร่วมได้ในที่เดียว
ด้วยศูนย์กลางข้อมูลพนักงานที่รวมศูนย์และการสื่อสารโดยตรงและเป็นความลับระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจพบสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น การมีส่วนร่วมที่ลดลงหรือประสิทธิภาพการทำงานที่ตกต่ำ ก่อนที่จะลุกลามบานปลาย
📮ClickUp Insight: ในขณะที่60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน10 นาที แต่ 15% ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงในการตอบกลับ การผสมผสานระหว่างการตอบกลับที่รวดเร็วทันใจกับการตอบกลับที่ล่าช้านี้ อาจทำให้เกิดช่องว่างในการสื่อสารและชะลอความร่วมมือในการทำงาน ด้วย ClickUp ข้อความ งาน และการอัปเดตทั้งหมดของคุณจะอยู่ในที่เดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการสนทนาใดถูกทิ้งไว้ และทุกคนจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าพวกเขาจะตอบกลับเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตาม
ClickUp ยังช่วยให้การจ้างงานและการปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตามผู้สมัครแบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้สรรหาไม่พลาดผู้มีความสามารถระดับสูงในกระบวนการที่ยุ่งเหยิง ในขณะที่รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้างช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรกับการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถลดปัญหาคอขวดในการจ้างงานและทำให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะปรับตัวเข้าสู่บทบาทที่มีประสิทธิภาพได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทำงาน ClickUpช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลมีความชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนแรงงานโดยไม่ต้องพึ่งพาการรายงานด้วยตนเอง พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานได้โดยตรงภายในงาน ในขณะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าชั่วโมงการทำงานถูกใช้ไปกับโครงการ แผนก หรือพนักงานแต่ละคนอย่างไร
สิ่งนี้ช่วยให้การคำนวณเงินเดือนถูกต้อง ป้องกันการทำงานล่วงเวลาเกินกำหนด และช่วยระบุความไม่สมดุลของปริมาณงานก่อนที่จะนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน
โดยการผสานการติดตามเวลาเข้ากับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถวัดแนวโน้มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการจัดตารางเวลา และทำให้การจัดสรรภาระงานเป็นธรรม
แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามข้อมูลเชิงลึกของพนักงานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานและการเข้างาน ไปจนถึงระดับการมีส่วนร่วมและต้นทุนแรงงาน
แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลในเอกสารสเปรดชีต ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลจะได้รับรายงานแบบภาพที่เน้นข้อมูลสำคัญ ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ความเสี่ยงของการลาออก และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการสรรหาได้ในที่เดียว ด้วยการปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับฟังก์ชันการทำงานของทรัพยากรบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้
ต้องการติดตามความคืบหน้าของการสรรหาหรือไม่? เพิ่มวิดเจ็ตสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ เวลาที่ใช้ในการสรรหา และสถานะของผู้สมัคร
ต้องการติดตามความผูกพันของพนักงานหรือไม่? แสดงคะแนน eNPS แนวโน้มความพึงพอใจ และสรุปความคิดเห็น
คุณสมบัติเป้าหมายของClickUpเปลี่ยนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแรงงานจากตัวเลขคงที่ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงได้และนำไปปฏิบัติได้
ทีม HR สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น ผลผลิต การรักษาพนักงาน หรือการสำเร็จการฝึกอบรม และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ
โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายกับงานหรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง องค์กรสามารถทำให้การจัดการกำลังคนสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้
ด้วยเป้าหมายที่สามารถปรับแต่งได้ ทีม HR สามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วในการจ้างงานไปจนถึงคะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนแนวทางเมื่อจำเป็น การสรุปความคืบหน้าก็ยังช่วยรวบรวมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพของพนักงานทั้งหมดในมุมมองเดียว
การตรวจจับการทำงานร่วมกันบน ClickUpเปลี่ยนความยุ่งยากจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและเรียลไทม์
ไม่ว่าทีม HR ของคุณจะกำลังปรับแต่งขั้นตอนการทำงานในการต้อนรับพนักงานใหม่ ปรับความสอดคล้องในลำดับความสำคัญของการสรรหา หรือกำลังตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบทันทีของ ClickUp จะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ตัวบ่งชี้การพิมพ์แบบเรียลไทม์, และการอัปเดตสถานะแบบทันทีช่วยให้ไม่มีรายละเอียดหลุดรอดไป. สมาชิกทีมสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกัน, เพิ่มความคิดเห็นในภารกิจ, และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทันที, ช่วยลดปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและการสื่อสารผิดพลาด.
นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันแล้วการผสานการทำงานของ ClickUpยังรองรับการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของพวกเขากับเครื่องมือที่จำเป็น เช่น Slack, Microsoft Teams, Google Drive และซอฟต์แวร์การจ่ายเงินเดือน
ClickUpมีเทมเพลต HR ฟรีพร้อมใช้งานหลายแบบเพื่อช่วยให้การจัดการกำลังคนเป็นเรื่องง่ายขึ้น เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
ตัวอย่างหนึ่งคือClickUp KPI Template ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามประสิทธิภาพของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น. เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองหลายแบบ, ช่วยให้ทีม HR สามารถติดตาม KPI และการวัดผลที่สำคัญของการจัดการพนักงาน เช่น ประสิทธิภาพของพนักงาน, การรักษาพนักงาน, และการมีส่วนร่วม, ทั้งหมดในที่เดียว.
ด้วยระบบอัตโนมัติในตัวและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เทมเพลตนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการติดตามข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ทีมทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลแรงงานล่าสุดอยู่เสมอในปลายนิ้ว
แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้ทีม HR วิเคราะห์แนวโน้มตามเวลา ระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ HRให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
เทมเพลตนี้ยังประกอบด้วยโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ OKR ของแผนก การติดตามความก้าวหน้า และการกำหนดเป้าหมายสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการวัดความสำเร็จในแต่ละหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเริ่มต้นที่นี่
การบริหารจัดการแรงงานไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การมีข้อมูลที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต ลดอัตราการลาออก หรือควบคุมต้นทุนแรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
แต่การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยาก
ClickUp ช่วยให้การจัดการกำลังคนเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การติดตามเป้าหมาย การติดตามเวลา และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ทีม HR สามารถตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญได้แบบเรียลไทม์และดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
