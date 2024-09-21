บล็อก ClickUp
วิธีการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล

Praburam
Praburam
21 กันยายน 2567

การบริหารทีมต้องใช้ความพยายาม ลองนึกภาพการบริหารจัดการพนักงานทั้งหมดในองค์กร ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) คือฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่อง ซึ่งคอยเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะ รักษาบุคลากรที่มีความสามารถ บริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

วันหนึ่งในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องกับการสวมหมวกหลายใบในขณะที่พวกเขาจัดการประชุม, สเปรดชีต, และเอกสาร—แต่ที่สำคัญที่สุดคือการจัดการทีม

ในบริบทนี้ แดชบอร์ดการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริง

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นเครื่องมือศูนย์กลางที่ให้การมองเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และความรู้สึกทั่วไปของทีมของคุณ ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลจำนวนมากหรือรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อีกต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพขององค์กร นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางธุรกิจถึง 25% การลดลงของอัตราการลาออกถึง 50% และการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรถึง 80%

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติที่สำคัญและสำคัญของแดชบอร์ด HR วิธีการสร้างแดชบอร์ดทีละขั้นตอน ดูตัวอย่างบางส่วน และค้นพบเครื่องมือที่จะทำให้การวิเคราะห์ HR ง่ายขึ้น

ความสำคัญของแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

นี่คือรายการของวิธีการมากมายที่พวกเขาเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการ HR:

กระบวนการสรรหาที่ไร้รอยต่อ

การกำหนดค่าแดชบอร์ด HR เพื่อติดตามตัวชี้วัดการสรรหา เช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน ต้นทุนต่อการจ้างงาน แหล่งที่มาของผู้สมัคร ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และอัตราการลาออก ช่วยให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและบรรลุเป้าหมายการสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

การมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีม HR สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีคุณภาพสูง การวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลยังช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แดชบอร์ด HR ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้างานของพนักงาน ปริมาณงานและความพร้อมใช้งาน การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการและค่าตอบแทน และการลาออก ซึ่งสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรและการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการใช้ทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ผ่านแดชบอร์ด KPIs ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน จุดที่ควรปรับปรุง และแง่มุมอื่น ๆ ของประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้

✅ การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การเข้าร่วมในโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนา, คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์สุทธิของพนักงาน (e-NPS), อัตราการลาออก, เป็นต้น, ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพล่วงหน้า

✅ การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น

แดชบอร์ดช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างเพศ ความหลากหลาย ฯลฯ ความโปร่งใสและการแก้ไขปัญหาเชิงรุกดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางกฎหมายและบทลงโทษ

การวางแผนกำลังคน

ด้วยมุมมองที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดแรงงาน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคต รักษาแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถ วางแผนการสืบทอดตำแหน่ง คำนึงถึงความหลากหลาย และเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างผ่านการเลื่อนตำแหน่งในแนวตั้งของพนักงาน รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่การวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

✅ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การมีมุมมองแบบภาพรวมของเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยให้ทีม HR สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งค้นหาโอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การรักษาพนักงาน

การระบุแนวโน้มการลาออกของพนักงานช่วยเน้นปัญหาการเก็บรักษาบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นได้ ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการเก็บรักษาพนักงาน

✅ การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

แดชบอร์ดช่วยปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่กว้างขึ้น โดยการเชื่อมโยงตัวชี้วัดด้านกำลังคนกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ส่งเสริมการเติบโตและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลักของแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลควรให้ผู้ใช้ได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมและตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในการทำเช่นนี้ จำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้:

การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์

แดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลช่วยให้ทีม HR สามารถติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการเข้างาน, eNPS (คะแนนผู้ส่งเสริมองค์กรจากพนักงาน), การลาออกที่ไม่สมัครใจ, และปัจจัยอื่น ๆ ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของกำลังคนได้ การเข้าถึงข้อมูลสำคัญเช่นนี้ในเวลาที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลเป็นฐาน

ตัวอย่างเช่นแดชบอร์ดของ ClickUpมอบความยืดหยุ่นในระดับสูงสำหรับการติดตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล การตั้งเป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว

การปรับปรุงแดชบอร์ด ClickUp แผนภูมิวงกลมแยกส่วน
แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

การวิเคราะห์กำลังคน

การวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับประชากรแรงงาน ช่องว่างด้านทักษะ และประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านบุคลากรกับวัตถุประสงค์การวางแผนทรัพยากรบุคคลในวงกว้าง เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาตอบสนองความต้องการขององค์กรในอนาคต

การติดตามการสรรหาและการปฐมนิเทศ

คุณลักษณะนี้ช่วยติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่การสมัครจนถึงการเริ่มงาน ClickUp Dashboards มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างได้ ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรจนถึงการเริ่มงาน การพัฒนาพนักงานจนถึงการจ่ายเงินเดือน การจัดการประสิทธิภาพจนถึงการประเมินผล และอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ทีม HR มักติดตามระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการสำรวจ, ข้อเสนอแนะ, และเครื่องมืออื่น ๆ. สิ่งนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน, การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน, และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เจริญเติบโต.

การติดตามความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบท้องถิ่น และนโยบายภายในองค์กร เป็นคุณสมบัติที่สำคัญ นอกเหนือจากการรักษาบันทึกที่สามารถตรวจสอบได้แล้ว แดชบอร์ดยังเน้นย้ำถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อลดความรับผิดให้น้อยที่สุด

การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ

แดชบอร์ดมักผสานข้อมูลกับระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อให้ภาพรวมที่รวมศูนย์ของค่าตอบแทน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม

การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของทีมหรือบุคคล แดชบอร์ดควรมีเครื่องมือในการวัดและเปรียบเทียบมาตรฐาน เทมเพลตที่ผสานรวมและกรอบการประเมินประสิทธิภาพที่ปรับแต่งได้จะช่วยในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในช่องทางการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งเสริมการเติบโตของบุคลากรและองค์กร

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp GIF
ปรับแต่ง KPI บนแดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

การสืบทอดตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน

แดชบอร์ดต้องมีคุณสมบัติที่ช่วยในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งและการคาดการณ์ล่วงหน้าด้วย ซึ่งจะทำให้การสรรหาบุคลากรทั้งหมดสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในปัจจุบันหรืออนาคต และส่งเสริมการเติบโตขององค์กรในระยะยาวตลอดจนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การติดตามความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

การใช้แดชบอร์ดความหลากหลายช่วยให้สามารถติดตามตัวชี้วัดด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) เช่น เพศ เชื้อชาติ ความเท่าเทียมด้านค่าตอบแทน และรายละเอียดอื่นๆ การนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่มีต่อค่านิยมด้าน DEI

รายงานและแจ้งเตือน HR ตามความต้องการ

แดชบอร์ดควรมีฟีเจอร์สำหรับการสร้างรายงานและการแจ้งเตือนสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะ ซึ่งจะช่วยเน้นปัญหาพื้นฐานและช่วยให้แผนกสามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้

ขั้นตอนในการนำระบบแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลมาใช้

การนำระบบแดชบอร์ดไปใช้ต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เริ่มต้นด้วยการทบทวนกระบวนการปัจจุบันของคุณ และสิ้นสุดลงด้วยการนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในทุกระดับขององค์กร

นี่คือขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้อง:

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินกระบวนการ HR ที่มีอยู่

ประเมินการปฏิบัติและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ของคุณก่อนที่จะผสานแดชบอร์ดเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ตรวจสอบข้อมูลที่คุณติดตามและมองหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้

การเข้าใจกระบวนการโดยรวมในระดับมหภาคของคุณ รวมถึงการจัดการสถานที่ทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสรรหาบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะช่วยเน้นให้เห็นถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคลของคุณ

การประเมินอย่างละเอียดของกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลยังช่วยให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดสอดคล้องกับเป้าหมาย, ลำดับความสำคัญ, และนโยบายขององค์กรของคุณ

ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการวางแผนกำลังคนหรือทำให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยรายการตรวจสอบการจ้างงาน การระบุช่องว่างที่มีอยู่จะนำทางความพยายามในการดำเนินการของคุณและช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่ตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนหรือจำเป็นที่สุดของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: การเลือกเครื่องมือแดชบอร์ด HR ที่เหมาะสม

หลังจากประเมินกระบวนการของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกเครื่องมือแดชบอร์ด HR

ในขณะที่คุณกำลังตัดสินใจนี้ มีปัจจัยและตัวแปรหลายประการที่คุณต้องคำนึงถึง มันตอบสนองเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณหรือไม่? มันสามารถผสานรวมกับระบบหรือซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่?

สิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือเครื่องมือที่สามารถนำเสนอการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ

ตัวอย่างเช่นแดชบอร์ดของ ClickUpมอบความยืดหยุ่นในระดับสูงสำหรับการติดตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล การตั้งเป้าหมาย และการติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลผ่านแผนภูมิและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเช่น กระบวนการสรรหาบุคลากรและระยะเวลาในการจ้างงาน คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน อัตราการสำเร็จการฝึกอบรม และตัวชี้วัดด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. ClickUp Dashboards ให้การปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ.

ClickUp ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดการวิเคราะห์บุคลากรให้ตรงกับความต้องการได้อย่างแม่นยำ มันตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวระหว่างการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ตัวเลือกการปรับแต่ง และฟีเจอร์ที่ทรงพลังเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
แดชบอร์ดของ ClickUp แสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ขั้นตอนที่ 3: การปรับแต่งและตั้งค่าแดชบอร์ด

เมื่อคุณได้เลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล HR แล้ว ให้ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้าน HR ของคุณ

การตั้งค่าแดชบอร์ดเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าให้แสดงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับทีมของคุณ ในการทำเช่นนี้ ให้ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีผลกระทบสูงสุด (หรือตัวชี้วัดหลัก) ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน อัตราการลาออก ช่องว่างระหว่างค่าจ้างระหว่างเพศ หรืออื่นๆ

เป้าหมายคือการมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่สำคัญที่สุดขององค์กรของคุณและติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างวิดเจ็ตเพื่อติดตามเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลเฉพาะ เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานหรือลดระยะเวลาในการจ้างงาน

หลังจากตั้งค่าโพสต์แล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งได้ คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับตัวเอง ทดลองใช้มุมมองที่เหมาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ตั้งแต่ผู้จัดการการจ้างงาน ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ไปจนถึงพนักงาน

ขั้นตอนที่ 4: การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการนำแดชบอร์ดไปใช้

การปรับแต่งและการตั้งค่าทางเทคนิคเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของกระบวนการติดตั้งแดชบอร์ดเท่านั้น อีกครึ่งหนึ่งคือการทำให้แน่ใจว่าแดชบอร์ดนั้นติดทนนาน คุณจะต้องฝึกอบรมทีมของคุณให้ยอมรับและใช้แดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ในระยะยาว

เริ่มต้นด้วยการจัดอบรมอย่างครอบคลุมให้กับทีม HR ของคุณเกี่ยวกับแดชบอร์ดใหม่ โมดูลการฝึกอบรมควรครอบคลุมถึงการนำทางในแดชบอร์ด การสร้างรายงาน HR การใช้ข้อมูลเชิงลึก และการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน

หลังจากที่แดชบอร์ดเริ่มได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลายแล้ว การให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรับประกันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ควรเสริมด้วยการรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคที่อาจขัดขวางการใช้งาน และระบุแนวทางปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของแดชบอร์ดที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ทำให้แดชบอร์ดเป็นส่วนประกอบหลักของกิจกรรม HR ในชีวิตประจำวัน—การติดตามตัวชี้วัดการสรรหา การตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพ หรือการจัดการเงินเดือน—เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลายและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

ตัวอย่างแดชบอร์ดทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากคุณเข้าใจแล้วว่าClickUp ช่วยในการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างไร มาดูตัวอย่างแดชบอร์ด HR ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มกัน

ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างยอดนิยม:

ClickUp แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยแม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUpสนับสนุนทีมทรัพยากรบุคคลในการประเมินผู้สมัครระหว่างกระบวนการจ้างงาน ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอและความโปร่งใสในการประเมินผู้สมัครของผู้จัดการฝ่ายจ้างงาน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้สมัคร
  • จัดอันดับผู้สมัครตามคุณสมบัติ ความเหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กร
  • ทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเมทริกซ์การเลือกที่เรียบง่าย

ClickUp แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร

แม่แบบแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับมุมมองแบบครบวงจรของการดำเนินการสรรหาบุคลากรด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp

หากคุณต้องการแดชบอร์ดการสรรหาบุคลากรที่ครอบคลุม (โดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองตั้งแต่ต้น) ให้พิจารณาใช้ClickUp Recruitment Action Plan Template ซึ่งออกแบบมาเพื่อวางแผนและติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง—ตั้งแต่การประกาศรับสมัครงานไปจนถึงการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย—ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • จัดกิจกรรมการสรรหาบุคลากรและกำหนดเส้นตาย
  • ติดตามการสมัครงานในหลายตำแหน่งงาน
  • ปรับเป้าหมายการสรรหาบุคลากรและกรอบเวลาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กร

ClickUp เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไป

กระบวนการปฐมนิเทศ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปของ ClickUp เพื่อทำให้การปฐมนิเทศเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปของ ClickUpช่วยให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยมอบโครงสร้างที่เป็นระบบในการต้อนรับและผสานพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมอย่างเหมาะสม

กรอบงานนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางในฐานะพนักงานของคุณ

คุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • เตรียมรายการตรวจสอบงานสำคัญสำหรับการปฐมนิเทศ
  • กำหนดกรอบเวลาสำหรับการบูรณาการพนักงานใหม่
  • ติดตามความคืบหน้าของการบรรลุเป้าหมายในการปฐมนิเทศ

เทมเพลตการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp

เทมเพลตการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการการสื่อสารภายในและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างทันท่วงทีโดยใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp

เทมเพลตการสื่อสารภายในองค์กรของ ClickUpช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในระหว่างทีมและแผนกต่างๆ ด้วยเทมเพลตนี้ ทีม HR สามารถแบ่งปันประกาศ การอัปเดต และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ต้องการความสนใจจากทั้งองค์กร

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • จัดการช่องทางการสื่อสารภายใน
  • กำหนดเวลาและติดตามการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท
  • รวมศูนย์การสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว

แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงานและแบ่งปันความคิดเห็นด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถประเมินพนักงานได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีรูปแบบที่เป็นระบบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การตั้งเป้าหมาย และการแบ่งปันข้อเสนอแนะ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • มาตรฐานกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • ติดตามเป้าหมายและความสำเร็จของพนักงาน
  • อำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ

แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp เพื่อวางแผนการเติบโตและพัฒนาอาชีพของพนักงานของคุณ

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของClickUpช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและวัดผลการเติบโตของพนักงานได้ ทีม HR สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพของพนักงาน และตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้พนักงานค้นหาโอกาสการเรียนรู้ใหม่ ๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • กำหนดเป้าหมายการพัฒนาพนักงานและติดตามความก้าวหน้า
  • กำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายสำคัญสำหรับการเติบโตในอาชีพ
  • รับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการพัฒนาของพนักงาน

วิธีปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด HR

นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าแดชบอร์ด HR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างไร:

  • การสรรหาและปฐมนิเทศ: แดชบอร์ดช่วยให้มองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศได้อย่างชัดเจน เพื่อความสำเร็จของกระบวนการนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินกิจกรรมการสรรหาและปฐมนิเทศให้เสร็จสิ้นได้ทันเวลา พร้อมทั้งระบุจุดที่เป็นอุปสรรคหรือติดขัดได้ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถนำแดชบอร์ดเหล่านี้ไปใช้เพื่อวัดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย
  • การจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน: แดชบอร์ดรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพไว้ในที่เดียว ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างมีคุณภาพ กำหนดและติดตามเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นการประเมินที่สม่ำเสมอและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
  • การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน: โดยการติดตามระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน แดชบอร์ดช่วยระบุแนวโน้มและรูปแบบที่อาจบ่งชี้ถึงการลาออก การแก้ไขปัญหาการลาออกดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยเพิ่มความสุขในการทำงานโดยรวม
  • การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: แดชบอร์ดช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายขึ้นโดยการติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศหรือเชื้อชาติ ความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทน การลาหยุด และข้อกำหนดอื่นๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรับรองต่างๆ เพื่อช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและลดความเสี่ยง
  • การวางแผนทรัพยากรและกำลังคน: แดชบอร์ดให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวางแผนกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม คาดการณ์ความต้องการ และวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยรักษาช่องทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม เพื่อรองรับช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
ClickUp 3.0 Timeline มุมมองปริมาณงานในท้องถิ่นที่เรียบง่าย
บริหารจัดการปริมาณงานของทีมคุณและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ

ยกระดับกระบวนการทรัพยากรบุคคลของคุณด้วยแดชบอร์ด HR และ ClickUp

ทีม HR สมัยใหม่ต้องการแดชบอร์ด HR เป็นสื่อกลางสำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พวกเขาช่วยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ HR ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการสรรหา การปฐมนิเทศ การจัดการประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการวางแผนกำลังคน

การใช้แดชบอร์ดในทุกขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

ClickUp เพิ่มความโดดเด่นด้วยแดชบอร์ดที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นและยกระดับการจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp

