หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: บทบาท ความรับผิดชอบ และความท้าทาย

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่สำนักงานในเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดาทั่วไป มีกาแฟในมือข้างหนึ่งและเบอริโตอาหารเช้าในมืออีกข้างหนึ่ง แต่กลับต้องเผชิญกับวิกฤตที่ไม่คาดคิดก่อนที่คุณจะได้นั่งลง—พนักงานอาวุโสคนหนึ่งได้ลาออกจากองค์กรโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นั่นคือความเป็นจริงของงานผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่มีวันไหนที่เหมือนกัน และมักจะมีสิ่งใหม่ๆ ให้จัดการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
ตัวอย่างเช่น ในขณะหนึ่งคุณอาจกำลังวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีม และในขณะถัดไปคุณอาจกำลังเร่งรีบหาคนมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกอย่างกะทันหัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดถึงอาชีพในด้านการจัดการบุคลากรหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่และความท้าทายที่ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ต้องเผชิญ บล็อกนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าการทำงานในแต่ละวันของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างไร
แต่ก่อนอื่น—เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
ใครคือผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์?
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์คือผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการดูแลแผนกทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และบริหารจัดการหน้าที่การงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์วางแผนตัวชี้วัดผลงานของทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และทำให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการสนับสนุน และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่:
- การสรรหาบุคลากร: การระบุความต้องการด้านบุคลากร การพัฒนาและมาตรฐานคำอธิบายงาน การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัคร การสรรหา และการปฐมนิเทศในแผนกต่างๆ
- ขับเคลื่อนกระบวนการทรัพยากรบุคคล: พัฒนานโยบายเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน และสร้างกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
- การจัดการประสิทธิภาพ: การสร้างและปรับใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพ และการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน
- การสร้างโปรแกรมฝึกอบรม: การประเมินช่องว่างทักษะ, การออกแบบเวิร์กช็อปฝึกอบรม, และการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพนักงาน
- การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน: การดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความเป็นอยู่โดยรวมของพนักงาน
- การบริหารค่าตอบแทนพนักงาน: ออกแบบและดำเนินการโครงสร้างค่าตอบแทนและโปรแกรมสวัสดิการ เพื่อให้มั่นใจว่าแพ็คเกจเงินเดือนมีความสามารถในการแข่งขัน
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก: การระบุและดำเนินมาตรการเพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและต้อนรับสำหรับพนักงานทุกคน
ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายและกระบวนการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการรักษาบุคลากร การจัดการประสิทธิภาพ การเรียนรู้และการพัฒนา และอื่น ๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีงานยุ่งสามารถใช้เทมเพลต HR ฟรีของเราเพื่อสร้างSOP, บันทึกนโยบาย หรือแผนการจัดบุคลากร เพื่อเริ่มต้นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมาย
หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นี่คือตัวอย่างวันทำงานทั่วไปของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่ละช่วงเวลาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้ตามความสะดวก 🤝
1. ช่วงเช้า: 9:30 น. ถึง 11:30 น.
ช่วงเช้าถูกจัดสรรไว้สำหรับการวางแผนเพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่ผลิตผลดี. งานที่อาจทำได้ทั่วไปอาจรวมถึง:
ก. การจัดการอีเมล
การเริ่มต้นของวันจะอุทิศให้กับการตรวจสอบและตอบกลับอีเมล ซึ่งอาจรวมถึงการสื่อสารตามปกติ ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้จากผู้บริหารระดับสูงและทีมผู้นำ การอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายทรัพยากรบุคคล และคำถามเร่งด่วนจากพนักงาน
การตัดสินใจว่าจะตอบอีเมลฉบับใดก่อนเป็นอันดับแรกนั้นช่วยกำหนดบรรยากาศของวันทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณควรให้ความสำคัญกับอีเมลจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรซึ่งต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล มากกว่าการส่งอีเมลติดตามผลถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความสำคัญน้อยกว่า
ข. การชี้แจงข้อมูลโดยทีมทรัพยากรบุคคล
ถัดไป ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์อาจเข้าร่วมการประชุมสั้น ๆ กับทีมของตนเพื่อชี้แจงเป้าหมายของวันนั้น ๆ หารือเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง และแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้นในทันที
นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการมอบหมายงานประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร การปรับปรุงนโยบาย หรือการส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
2. เที่ยงวัน: 12:00 น. ถึง 13:00 น.
เมื่อวันได้ถูกวางแผนไว้แล้ว ส่วนนี้ของวันมักจะถูกจัดสรรไว้สำหรับโครงการที่มีอยู่แล้วและกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ อาจรวมถึง:
ก. การสรรหาและการสัมภาษณ์
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการจ้างงาน บางส่วนของวันอาจใช้ไปกับการตรวจสอบประวัติย่อสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ การคัดกรองผู้สมัคร หรือการกำหนดเวลาและดำเนินการสัมภาษณ์
อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เพื่อให้เข้าใจความต้องการด้านบุคลากรของพวกเขาได้ดีขึ้น และคัดเลือกประวัติการทำงานที่มีศักยภาพที่จะเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ ความสามารถและระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)เพื่อจัดการโปรไฟล์ผู้สมัคร, ปรับปรุงกระบวนการสรรหา, การรับเข้าทำงาน, และการฝึกอบรม, อัตโนมัติกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการความสามารถ, และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข. การบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน
หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลคือการทำให้พนักงานมีความสุข ปลอดภัย และมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือให้การสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การใช้เวลาในการจัดการและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเป็นสิ่งจำเป็น
ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายระหว่างสมาชิกทีมสองคนจากฝ่ายขายเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงานของพวกเขา
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างทีมและโปรแกรมการยกย่องพนักงาน หรือดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ เช่น การเรียนรู้และพัฒนา การปรับเงินเดือน และประสบการณ์การทำงานทั่วไปในสำนักงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถควบคุมกิจกรรมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. การกำกับดูแลการฝึกอบรมและพัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานอาจวางแผนและประสานงานโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในบทบาทของตน
ซึ่งรวมถึงการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม การคัดเลือกพี่เลี้ยงและโค้ชที่เหมาะสม และการจัดเวิร์กช็อปและการแทรกแซงอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเส้นทางพัฒนาอาชีพ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการระดับกลางในบริษัท การสรุปหัวข้อกับวิทยากรภายนอกอาจเป็นส่วนสำคัญของรายการที่ต้องทำของคุณ
3. ช่วงบ่าย: 14:00 น. – 16:00 น.
ช่วงบ่ายในวันทำงานทั่วไปอาจประกอบด้วยการประชุมและการหารือข้ามสายงานเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาว วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม ฯลฯ
ก. การวางแผนทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดการอาจเข้าร่วมการประชุมกลยุทธ์กับผู้บริหารระดับสูงหรือแผนกอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาจเกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน, ความหลากหลาย, ความเท่าเทียม, และการจ้างงานที่ครอบคลุม, หรือการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง.
ตัวอย่างเช่น หนึ่งในเป้าหมายประจำปีอาจเป็นการวางแผนโครงการริเริ่มใหม่เพื่อปรับปรุง DEI ภายในองค์กรภายในระยะเวลาเก้าเดือนข้างหน้า
ข. การมุ่งเน้นการจัดการประสิทธิภาพ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกเพื่อทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อมูลที่รวบรวมได้
หากพวกเขาเชื่อว่าพนักงานบางคนจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม พวกเขาอาจปรึกษากับผู้จัดการฝ่ายและวางแผนพัฒนาทักษะ
ค. การตรวจสอบนโยบายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่านโยบายด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจปรับปรุงคู่มือพนักงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในนโยบายการทำงานทางไกล และทำให้แน่ใจว่าทุกข้อบังคับสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับงานที่ต้องใช้รายละเอียดเช่นนี้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตคู่มือพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างคู่มือที่ครอบคลุมและปรับให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถ:
- เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการ วันลา และรายละเอียดอื่นๆ อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ หากจำเป็น ให้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ และประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
4. สิ้นวัน: 16:00 น. – 17:30 น.
ก่อนปิดงานในแต่ละวัน การใช้เวลาสักครู่เพื่อแบ่งปันและทบทวนข้อมูลที่จะช่วยในการวางแผนงานสำหรับวันถัดไปจะเป็นประโยชน์:
ก. การรายงานและการวิเคราะห์
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการสำเร็จการฝึกอบรมของพนักงาน หรือการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น ควรตรวจสอบข้อมูลยอดขายรายไตรมาสเพื่อระบุแนวโน้มและพัฒนากลยุทธ์ในการรักษาพนักงาน การมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ข. การสรุปงานของทีม
บ่อยครั้งที่ผู้จัดการจะสรุปวันด้วยการประชุมทีมอย่างรวดเร็วเพื่อทบทวนความสำเร็จของวัน อัพเดตรายการที่ต้องทำ และกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับวันถัดไป นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและสร้างความรู้สึกของการเป็นทีมเดียวกัน
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิด
ในอุดมคติ วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรมีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยงานประจำและโครงการที่วางแผนไว้อย่างดี กิจกรรมที่หลากหลายนี้สะท้อนถึงความกว้างขวางของบทบาทหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ความสามารถในการวิเคราะห์ และแนวคิดเชิงกลยุทธ์
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีตารางงานที่วางแผนไว้อย่างดีแล้ว ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตารางงานนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นประชุมฉุกเฉิน คำขอชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานในรัฐของคุณที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
นอกจากนี้ ให้พร้อมที่จะพบปะกับพนักงานและผู้บริหาร ชี้แจงข้อสงสัย และให้การสนับสนุนที่จำเป็น องค์กรพึ่งพาคุณและทีมของคุณในการจัดการกับความซับซ้อนของชีวิตในองค์กร โปรดให้ความสำคัญกับพวกเขาเป็นอันดับแรกเสมอ
บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการรักษาพนักงาน
ช่วงฮันนีมูนของงานใหม่กำลังสั้นลงเรื่อยๆ—39% ของพนักงานที่ทำงานกับองค์กรน้อยกว่าหกเดือนมีแผนที่จะลาออกภายในปีถัดไป
นอกจากนี้ ผู้ที่ไม่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับในผลงานที่ยอดเยี่ยม มีแนวโน้มที่จะหางานใหม่เกือบ 2 เท่า เนื่องจาก87% ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้คะแนนความพยายามในการรักษาพนักงานเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด นี่คือห้าขั้นตอนสำคัญที่ควรดำเนินการในทิศทางนั้น:
1. การวางแผนเส้นทางอาชีพแบบเฉพาะบุคคล
นี่คือการทำงานแบบตัวต่อตัวกับพนักงานเพื่อกำหนดเส้นทางอาชีพของพวกเขาตามทักษะ ความสนใจ และความต้องการทางธุรกิจของแต่ละบุคคล คุณเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความทะเยอทะยานทางอาชีพของพนักงานแต่ละคน และระบุช่องว่างของทักษะ
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ ปรับแต่งโปรแกรมการเรียนรู้และโอกาสในการให้คำปรึกษาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและความต้องการของพนักงาน
ด้วยการวางแผนเส้นทางอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พนักงานจะรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีและลดโอกาสในการแสวงหาโอกาสในที่อื่น
2. โปรแกรมการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน
การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเพิ่มขวัญกำลังใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่เพียงแค่จากผู้บังคับบัญชาเท่านั้น เทคโนโลยีช่วยให้สิ่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ใช้แพลตฟอร์มเช่นClickUp Chat Viewเพื่อให้พนักงานสามารถให้คำชมเชย, คะแนน, หรือรางวัลแก่เพื่อนร่วมงานที่มีผลงานเป็นเลิศได้. คุณยังสามารถจัดงานมอบรางวัลเสมือนจริงเพื่อเชิดชูพนักงานบนแพลตฟอร์มได้.
3. การสนับสนุนด้านสุขภาพทางการเงิน
ตามรายงานของ PwCพบว่า 65% ของพนักงานมองหางานใหม่ด้วยเหตุผลทางการเงิน นอกจากการลดช่องว่างของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมและนโยบายโบนัสผลงานที่แข็งแกร่งแล้ว คุณยังสามารถช่วยเหลือพนักงานในประเด็นการวางแผนทางการเงินได้อีกด้วย
จัดเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณและการลงทุน พร้อมทั้งแนะนำเครื่องมือสำหรับการบริหารหนี้หรือการออมเพื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานลดความเครียดและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานโดยอัตโนมัติ
4. ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น
หลังการแพร่ระบาดของโรค พนักงานหลายคนต้องการทำงานจากบ้านอย่างถาวร พวกเขาไม่กลัวที่จะลาออกจากงานที่ต้องไปสำนักงาน พวกเขาต้องการควบคุมเวลาและสถานที่ทำงานตราบใดที่พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายการทำงานได้
การเสนอตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของตัวเลือกการทำงานทางไกล เวลาเริ่มและสิ้นสุดที่ยืดหยุ่น หรือการทำงานสี่วันต่อสัปดาห์ คุณสามารถกำหนดความคาดหวังด้านผลงานที่ชัดเจนและใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ HRเพื่อรักษาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม
5. เทคโนโลยีการศึกษา
LinkedIn รายงานว่า94% ของพนักงานจะอยู่กับองค์กรนานขึ้นหากองค์กรลงทุนในการฝึกอบรมของพวกเขา
ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น แอปพลิเคชันการเรียนรู้ผ่านมือถือ โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาแบบโต้ตอบ และเครื่องมือฝึกอบรมเสมือนจริง เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่สำหรับการเติบโตในอนาคต
ตัวอย่างเช่น VR สามารถฝึกอบรมพนักงานให้เขียนโค้ดและแก้ไขข้อผิดพลาดร่วมกันในสภาพแวดล้อมการเขียนโปรแกรม 3 มิติที่จำลองขึ้นได้
ความท้าทายทั่วไปของการเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเผชิญกับอุปสรรคหรือความซับซ้อนต่าง ๆ ในการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ด้วยแนวโน้มที่ Generative AIจะเข้ามามีบทบาทและอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสายอาชีพภายในปี 2030 การติดตามเทรนด์ล่าสุดจึงอาจกลายเป็นภาระที่หนักหนาได้
โดยธรรมชาติแล้ว วันหนึ่งในชีวิตของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลย่อมไม่ว่างเว้นจากการจัดการกับสิ่งต่อไปนี้:
- การปรับให้สอดคล้องกับการจัดการงาน: การบาลานซ์ระหว่างการทำงานทางไกล, การทำงานแบบผสมผสาน, และการทำงานในสำนักงานเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องการรองรับความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน และข้อกำหนดทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไว้
- การนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงของทักษะ: ความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติ, และการดิจิทัลไลเซชันได้ทำลายล้างอุตสาหกรรมและบทบาทของงาน และสร้างช่องว่างของทักษะในหมู่พนักงาน ซึ่งทำให้ยากขึ้นในการค้นหาและจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- การปฏิรูปการฝึกอบรมพนักงานใหม่: ในปัจจุบันไม่สามารถให้การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่ไม่เชื่อมโยงกันหรือไม่มีอยู่ได้เลย; การฝึกอบรมพนักงานใหม่ต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่หลากหลายและมักกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ด้วยทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
- การรักษาความปลอดภัยของที่ทำงานดิจิทัล: ด้วยการเพิ่มขึ้นของการดิจิทัลในกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพนักงานจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ
- การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบกิ๊ก: การเพิ่มขึ้นของงานกิ๊กและมืออาชีพอิสระนำมาซึ่งความท้าทายในด้านการจัดการแรงงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และการพิจารณาด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญา
- การจัดการกับการมีส่วนร่วมและการเติบโต:การลาออกเงียบเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างแท้จริง พนักงานรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลหรือคิดว่าไม่มีโอกาสเพียงพอในการพัฒนา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การบริหารของผู้จัดการ; มีความจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนในการเติบโต
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานประจำวันและโครงการ
วันเวลาที่ต้องคัดกรองประวัติย่อด้วยตนเอง แจกจ่ายสลิปเงินเดือนรายเดือนให้พนักงาน และเก็บสำเนาเอกสารพนักงานไว้ในรูปแบบกระดาษได้ผ่านพ้นไปนานแล้ว
ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน รวมถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่หลายคนคาดหวังสถานที่ทำงานที่เน้นเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์ HRMSและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องบางส่วนที่สามารถใช้สำหรับงานประจำวัน:
1. ระบบซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)
กำหนดตารางงาน, จัดสรรทรัพยากร, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp
ตัวอย่างเช่น ใช้มุมมองรายการใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดของคุณ เช่น การสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือการปรับปรุงนโยบายพนักงาน—ในที่เดียวที่รวมศูนย์ จัดเรียงและกรองงานเหล่านี้ตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด หรือตามที่คุณต้องการ ทำให้ง่ายต่อการติดตามสิ่งที่ทำเสร็จแล้วและสิ่งที่ต้องการความสนใจต่อไป
ไม่ว่าคุณจะรวบรวมใบสมัครงานหรือความคิดเห็นจากพนักงาน ใช้ClickUp Form Viewเพื่อรวบรวมคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมได้ทันที ตั้งค่าแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และง่ายต่อการกรอก ซึ่งเชื่อมต่อกับงานที่สามารถติดตามได้เพื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
มุมมองปฏิทินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลการลาของพนักงาน การฝึกอบรม หรือการประชุมประเมินผลงาน ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของเดือนหรือสัปดาห์ได้ในพริบตา เพื่อวางแผนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับตารางเวลาของคุณอย่างลงตัว
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpให้ภาพรวมแบบกว้างของใครกำลังทำอะไรในทีมของคุณ มันช่วยให้คุณปรับสมดุลงานระหว่างสมาชิกในทีม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานมากเกินไปในขณะที่คนอื่นกำลังมองหางานเพิ่มเติม คุณสามารถปรับปริมาณงานได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
2. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเงินเดือนพนักงาน
ลดความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือน และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและข้อบังคับเป็นไปอย่างถูกต้องโดยการจัดการเงินเดือนผ่านระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นโบนัส, ค่าล่วงเวลา, และการหักภาษีได้
ตัวอย่างเช่นการผสานการทำงานกับ ClickUpครอบคลุมเครื่องมือเช่น QuickBooks และ Gusto ที่ช่วยให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนโปร่งใสและเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับพนักงาน และลดภาระงานเอกสารของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. ระบบติดตามผู้สมัครและแพลตฟอร์มการเริ่มต้นงาน
โพสต์ตำแหน่งงาน, รวบรวมและจัดระเบียบใบสมัครของผู้สมัคร, ตรวจสอบประวัติการทำงาน, และอำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์ผ่านระบบติดตามผู้สมัคร(ATS). เสริมฟังก์ชันนี้ด้วยโซลูชันการรับเข้าทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อผู้สมัครได้รับการจ้างงานแล้ว พวกเขาจะถูกผสานเข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ.
ซึ่งรวมถึงการกรอกเอกสารที่จำเป็น แนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับวัฒนธรรมและนโยบายของบริษัท และมอบเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่
ClickUp ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทั้งสองให้ราบรื่นด้วยงานที่สามารถติดตามได้ เอกสาร และความคิดเห็นสำหรับการทำงานร่วมกันและข้อเสนอแนะ คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการการติดต่อในการสรรหา จัดระเบียบใบสมัครและการคัดกรอง และนำผู้สมัครผ่านกระบวนการได้
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUpเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับนโยบาย ขั้นตอน และระเบียบข้อบังคับทั้งหมด ซึ่งช่วยให้พนักงานค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณใช้เวลาน้อยลงและลดความยุ่งยากในการตอบข้อซักถามของพนักงาน
4. เครื่องมือวิเคราะห์กำลังคนและการจัดการประสิทธิภาพ
ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานและดึงข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ดีขึ้น ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ทำนายแนวโน้มในอนาคต และตัดสินใจโดยมีหลักฐานสนับสนุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สร้างศูนย์กลางข้อมูลพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างผู้จัดการและพนักงานโดยตรงด้วย ClickUp รับมุมมองที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับผู้ใช้แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร เพื่อติดตามและจัดการงานของตนเองหรือทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานและกำหนดระยะเวลาของโครงการเพื่อประเมินว่าแต่ละบุคคลมีผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้โดยใช้ซอฟต์แวร์นี้
นอกจากนี้ รับรายงานแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้น เป้าหมายที่บรรลุ และเวลาที่ใช้ รวมถึงตัวชี้วัดอื่นๆ จากแดชบอร์ด ClickUp
อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ โดยก้าวไปไกลกว่าการประเมินผลประจำปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสิทธิประโยชน์
ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสวัสดิการที่เหมาะกับสามารถทำให้การจัดการสวัสดิการของพนักงานง่ายขึ้น เช่น ประกันสุขภาพ แผนการเกษียณ และนโยบายการลา
จัดการและปรับแต่งชุดสวัสดิการได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน เพิ่มความพึงพอใจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในการสรรหาบุคลากร
สิ่งนี้ช่วยลดเอกสารสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานด้วยการให้ข้อมูลสวัสดิการอย่างง่ายดาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้พนักงานใช้ClickUp Brain's AI Knowledge Managerเพื่อรับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับคำถามเกี่ยวกับนโยบาย HR, แผนการจ่ายเงินเดือน, แพ็กเกจสวัสดิการ, เป็นต้น, ทำให้ทีม HR ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีกลยุทธ์มากขึ้นได้
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับบันทึกกระบวนการทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายและมากความสามารถ
การสำรวจชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำให้เห็นชัดเจนว่าบทบาทนี้ไม่ได้น่าเบื่อเลยแม้แต่น้อย คุณเริ่มต้นวันด้วยการตรวจสอบความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องที่ควรทำเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณจะกลายเป็นบุคคลที่ทุกคนสามารถพึ่งพาได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับการฟัง การตรวจสอบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่กิจวัตรประจำวัน แต่เป็นวิธีของคุณในการสร้างความไว้วางใจและการสนับสนุนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการทำงานของพนักงาน
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถหลากหลาย มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่ง และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับประสบการณ์รวมถึงผลงานของพนักงานทุกคนได้
คำถามที่พบบ่อย
1. วันทำงานปกติของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างไร?
วันหนึ่งในชีวิตของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยการสรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, ประสานงานเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน, จัดการอบรม, แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง, และสร้างเอกสารการฝึกอบรม. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ยังรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน, บังคับใช้กฎระเบียบของบริษัท, และทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมในที่ทำงาน.
2. ชีวิตของ HR วุ่นวายหรือไม่?
ใช่ ชีวิตในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจวุ่นวายได้เนื่องจากความรับผิดชอบที่หลากหลาย รวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม ความสัมพันธ์กับพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการจัดการความขัดแย้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กรกับพนักงาน โดยมักต้องทำงานภายใต้กำหนดเวลาที่จำกัด