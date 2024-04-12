10 ระบบ HRIS ที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรในปี 2025

เมื่อธุรกิจอยู่ในระยะเติบโต ฐานข้อมูลพนักงานก็จะขยายตัวตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้หน้าที่การบริหารงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คุณจำเป็นต้องมีระบบ HRIS (ระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์) ที่เหมาะสมเพื่อรองรับสิ่งนี้
อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาด HRIS ที่แออัด การค้นหาโซลูชันที่ตรงตามความต้องการเฉพาะ เช่น ความสามารถในการปรับขนาด การปรับแต่ง และความสามารถในการบูรณาการ อาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
ในบทความนี้ เราจะเน้นซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุดสิบอันดับแรก
เราจะมาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของลูกค้าของพวกเขา เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เน้นดิจิทัลที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและติดตามพนักงานของคุณ ซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ
ระบบ HRIS คืออะไร?
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล [HRIS]เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่จัดระเบียบ จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลพนักงานตามความต้องการ
ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมฟังก์ชันหลักของงานทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประมวลผลเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การติดตามการเข้าออกงาน และงานธุรการอื่นๆ ที่คล้ายกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง
ระบบ HRIS แตกต่างจาก HRMS (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์การบริหารจัดการความสามารถและการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
คุณควรค้นหาอะไรในระบบ HRIS?
การเลือกระบบ HRIS ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย เริ่มต้นด้วยการประเมินว่าระบบ HRIS นั้นติดตั้งและใช้งานได้ง่าย อยู่ในงบประมาณของคุณ และสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้หรือไม่
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในระบบ HRIS ที่คุณต้องค้นหา:
- การจัดการการปฐมนิเทศ: โซลูชันซอฟต์แวร์ HRIS ที่เหมาะสมควรทำให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นโดยจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่
- การจัดการฐานข้อมูล: ควรยกเลิกความจำเป็นในการจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานจำนวนมาก และให้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านไฟล์ดิจิทัล
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหา HRIS ที่มีการแสดงข้อมูลแบบแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และฟีเจอร์การรายงานสำหรับการติดตามและตรวจสอบKPI ของ HRและตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ
- การจัดการเงินเดือน: ซอฟต์แวร์ต้องทำให้การจัดการเงินเดือนเป็นระบบและอัตโนมัติ และยื่นเอกสารภาษีที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- การติดตามการเข้างาน: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติการติดตามการลาและการเข้างานเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงานและกะการทำงานได้
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาระบบ HRIS ที่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทาง การมีข้อมูลพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดการพนักงานได้จากทุกที่
มาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบ HRIS ที่ดีที่สุดที่มีอยู่กันเถอะ
10 ระบบ HRIS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือสิบอันดับแรกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุดซึ่งนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ:
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับทีม HR ที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้อย่างสูง ด้วยการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ และฟีเจอร์ HR ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการ ClickUp ช่วยให้การจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่ายและทำให้การดำเนินงานราบรื่นเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างไม่ยุ่งยาก
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีวิธีมากกว่า15 วิธีในการแสดงภาพแรงงานและการดำเนินงานของคุณ รวมถึง:
- มุมมองตาราง: สำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดในรูปแบบตารางคล้ายสเปรดชีต
- มุมมองรายการ: พร้อมตัวเลือกการจัดกลุ่ม การจัดเรียง และการกรองหลายรายการ
- มุมมองแบบฟอร์ม: สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นผ่านความคิดเห็นและแบบสำรวจ และเปลี่ยนเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้
- มุมมองปริมาณงาน: สำหรับการติดตามปริมาณงานและกิจกรรมของพนักงานทุกคน
- มุมมองปฏิทิน: พร้อมตัวเลือกการจัดตารางสำหรับกะ, การประชุมออนไลน์, และการหยุดพัก
ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บประวัติพนักงาน เช่น คู่มือพนักงาน เอกสารการฝึกอบรม รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ และนโยบายภายใน
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองใด ๆ เพื่อติดตามข้อมูลพนักงานหรือผู้สมัคร, แนบเอกสาร, ลิงก์สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก, และอื่น ๆ
ClickUp ยังมีเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบให้คุณเลือกใช้ หากคุณต้องการออกแบบสิ่งอื่นนอกเหนือจากคู่มือพนักงานหรือ กระบวนการทำงานของบริษัท
เร่งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานใหม่ของคุณเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทได้เร็วขึ้นและเริ่มสร้างผลงานในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น
ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความสำเร็จและตัวชี้วัดการเติบโตและการพัฒนาของพนักงาน ใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อสร้างงาน มอบหมายงาน ใส่ความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ยังมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีความเป็นภาพสูงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: สรุปบันทึกการประชุม เขียนโมดูลการฝึกอบรมใหม่ หรือตรวจสอบข้อความเพื่อแก้ไขไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp Forms: สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็ว กระบวนการตรวจสอบภายใน และอื่นๆ
- เทมเพลตในตัว: ใช้เทมเพลตสำหรับกระบวนการ HR หลักรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการฐานข้อมูล การประชุมแบบตัวต่อตัว และการจัดการเงินเดือน
- ClickUp Chat: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้มุมมองClickUp Chat
- แดชบอร์ด ClickUp: ใช้วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการเพื่อจัดการข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล เช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน ตำแหน่งที่บรรจุแล้ว และประสิทธิภาพของทีมทรัพยากรบุคคล
- ClickUp Whiteboards: เปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริงด้วยClickUp Whiteboards จัดระเบียบงาน ปรับปรุงกระบวนการ HR วัดประสิทธิภาพของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นรู้สึกว่าเส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท ราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9836+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4009+ รีวิว)
2. Deel
พอร์ทัลสำหรับพนักงานของ Deel พร้อมรายละเอียดพนักงานแต่ละราย
Deelเป็นโซลูชัน HRIS ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชัน HR ที่ปรับแต่งได้ เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ การลงเวลาทำงาน เป็นต้น
ระบบ HRIS นี้มีคลังข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลบุคลากรไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกที่
หากคุณกำลังบริหารจัดการแรงงานทั่วโลก Deel สามารถจัดการกับความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย โดยมี API ที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับแต่งการผสานรวมและทำงานอัตโนมัติในระดับใหญ่
นอกจากนี้ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี้ยังสามารถจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ้างงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพนักงานทั่วโลกของคุณเลย
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- ดูเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายของพนักงานในที่เดียว
- จัดเตรียมแผนบำนาญท้องถิ่น ประกันสุขภาพ หรือเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน
- ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนผังองค์กรและขั้นตอนการทำงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- ระบบคำนวณเงินเดือน การหักเงิน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยอัตโนมัติ
- หากคุณจ้างพนักงานจากทั่วโลก คุณสามารถใช้บริการ EOR และ PEO ที่มีคุณสมบัติเช่น การประมวลผลเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการสัญญา และการเบิกค่าใช้จ่าย
- ให้การสนับสนุนการขอวีซ่า, การช่วยเหลือด้านการอพยพ, แพ็กเกจสวัสดิการที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น, และการบริหารจัดการความเท่าเทียมระดับโลกแก่พนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกของคุณ
ข้อจำกัดของ Deel
- ตัวเลือกการผสานรวมและการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
- ไม่ได้ให้คำแนะนำทางภาษีแก่ผู้รับเหมาภายนอกที่ทำงานกับบริษัทภายนอก
ราคาของ Deel
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (2329+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (523+ รีวิว)
3. เพย์คอร์
Paycorเป็นระบบ HRIS ที่ครอบคลุมและทำงานบนคลาวด์ มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย ช่วยให้ฟังก์ชัน HR ที่จำเป็นและงานธุรการที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการทำให้เป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาให้กับทีม HR ของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณต้องการการรับสมัครพนักงานใหม่, การประมวลผลเงินเดือน, หรือการจัดการพนักงาน, Paycor สามารถช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานของคุณ
Paycor ให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานแบบไร้กระดาษด้วยโซลูชันเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- ทำให้การเริ่มต้นงานง่ายขึ้นด้วยระบบติดตามผู้สมัครและฟีเจอร์สำหรับโพสต์ตำแหน่งงานว่างและรับพนักงานใหม่—ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการคำนวณเงินเดือนและภาษี การยื่นภาษีอย่างตรงเวลา และงานธุรการอื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ACA ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อช่วยเตรียม สร้าง และยื่นแบบฟอร์มต่างๆ เช่น 1094-C และ 1095-C สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสวัสดิการ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดและเทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการมองเห็นปัญหาแรงงานปัจจุบันและแนวโน้มตลาดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Paycor
- การนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์
- คุณสมบัติการรายงานแบบกำหนดเองขาดความสามารถในการปรับแต่งและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
ราคาของ Paycor
- ราคาตามความต้องการ
Paycor ratings and reviews
- G2: 4. 0/5 (715+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (2750+ รีวิว)
4. การเกิดคลื่น
Ripplingเป็นระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการและทำให้กระบวนการทำงานของพนักงานเป็นอัตโนมัติได้ทั่วโลก ตั้งแต่การรับเข้าทำงานจนถึงการออกจากงาน
ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับให้เข้ากับท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นฟิลด์, เอกสาร, หรือสกุลเงิน. สิ่งที่ทำให้ Rippling แตกต่างคือฟังก์ชันการจัดการแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งรองรับความต้องการของพนักงานที่ทำงานทางไกล.
คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนประกันสุขภาพ, ส่งจดหมายเสนอ, ตรวจสอบประวัติ, จัดการเอกสารสำหรับพนักงานใหม่, เพิ่มพนักงานเข้าสู่ระบบเงินเดือน, และอื่น ๆ ตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้เพียงคลิกเดียว
- ปิดการใช้งานบัญชี รหัสผ่าน การควบคุมผู้ใช้ และการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของพนักงานที่ลาออกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาออกจากบริษัท
- ปรับแต่งตัวเลือกการรายงานด้วยเทมเพลตในตัวและองค์ประกอบการแสดงข้อมูล
- ระบบอัตโนมัติให้บริการสร้างจดหมาย, ตรวจสอบประวัติทั่วโลก, และเอกสารสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ดำเนินการคำนวณเงินเดือน การหักเงิน และการยื่นภาษีให้สอดคล้องกับกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบเงินเดือนในภูมิภาคโดยอัตโนมัติ
- การจัดการเวลาและการเข้างานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานฟรีแลนซ์ พนักงานสัญญาจ้าง หรือพนักงานรายชั่วโมงของคุณ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- คุณสมบัติการทบทวนผลงานและการอนุมัติวันลาสามารถปรับปรุงได้
- ขาดรายละเอียดในแผนผังองค์กรและสลิปเงินเดือน
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 (2276+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (3029+ รีวิว)
5. ความกระตือรือร้น
Gustoเป็นระบบ HRIS ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจัดการข้อมูลพนักงาน การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ กองทุน 401[k] การชดเชยแรงงาน และอื่นๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว
โซลูชันบนคลาวด์ของ Gusto ช่วยจัดการการเริ่มต้นงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การจ่ายเงิน และประกันภัย
Gusto ยังมีเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การจ่ายเงินให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถยื่นเอกสาร ลงนาม ส่งแฟกซ์ และเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ภายในแดชบอร์ดของ Gusto ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความสามารถของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพของเงินเดือนผ่านเครื่องมือทางการเงินฟรี เช่น การชำระเงินแบบไร้กระดาษผ่าน Gusto Wallet และบัตรเดบิต
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ใช้บริการการจ่ายเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, อัตโนมัติการจ่ายเงินฝากโดยตรง, การหักเงิน, การยื่นภาษี, และการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาต่างประเทศ
- ปรับแต่งรายการตรวจสอบการเริ่มต้นงาน ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บเอกสาร และเทมเพลตจดหมายเสนอตำแหน่งงานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นงานที่ราบรื่น
- เข้าถึงเครื่องมือรายงานที่ใช้งานง่ายและแกลเลอรีของเทมเพลตสำหรับรายงานการติดตามเวลา ประสิทธิภาพ และการจ่ายเงินเดือน
- ปรับแต่งแพ็กเกจสวัสดิการให้เหมาะสม รวมถึงแผนทางเลือกสำหรับสายตา ทันตกรรม การเกษียณอายุ บัญชีเงินฝากเพื่อการออมเพื่อการเกษียณ (HSAs) และบัญชีเงินสำรองเพื่อการออมเพื่อการเกษียณ (FSAs) การชดเชยสำหรับผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน และสวัสดิ
- การติดตามเวลาผ่านมือถือพร้อมระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา, การอนุมัติคำขอลาหยุดโดยอัตโนมัติ, การติดตามวันลา, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- นโยบายการลาพักร้อนจำเป็นต้องปรับปรุง
- ขาดคุณสมบัติการจัดการปฏิทินและงานที่ยืดหยุ่น
ราคา Gusto
- ง่าย: $40 ต่อเดือน + $6 ต่อพนักงาน
- เพิ่มเติม: $80 ต่อเดือน + $12 ต่อพนักงาน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (1883+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 3812+ รายการ)
6. อาร์โคโร
Arcoroนำเสนอระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทก่อสร้างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ซอฟต์แวร์ HR นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการสรรหาบุคลากร, การปฐมนิเทศ, การจัดการบันทึกพนักงาน, และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม DOT และกฎหมายของรัฐบาลกลาง
คุณสมบัติเด่นของ Arcoro
- ได้รับประโยชน์จากศูนย์กลางที่รวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูลและบันทึกของพนักงาน
- บริหารจัดการต้นทุนแรงงานและการจัดตารางการทำงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
- โมดูลการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานง่าย ผสานการทำงานกับพันธมิตรกว่า 300 ราย รวมถึงบริษัทประกันภัยชั้นนำ ผู้ให้บริการระบบเงินเดือนซอฟต์แวร์ERP และHRMS
- จัดการฟังก์ชันการเช็คอินและเช็คเอาท์ของพนักงานในสถานที่ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพผ่านคำถามที่กำหนดไว้ในพอร์ทัลการลงชื่อเข้าใช้
- ติดตามเวลาทำงานและการเข้าออกเพื่อคำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้อง, การเก็บบันทึกที่แน่นหนา, และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ใช้ประโยชน์จากโมดูลการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อระบุและพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Arcoro
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน
- Arcoro มีแอปพลิเคชันมือถือ แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- การรายงานคุณสมบัติเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายมีน้อยมาก
ราคาของ Arcoro
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Arcoro
- G2: 3. 9/5 (89+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (101+ รีวิว)
7. Justworks
Justworksเป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ซึ่งให้บริการเพิ่มเติมในด้าน PEO และบริการเงินเดือน แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการสนับสนุนจากที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
Justworks ให้บริการสถานที่กลางสำหรับจัดเก็บและจัดส่งเอกสารสำคัญ รวมถึงคู่มือการฝึกอบรม สัญญาจ้างงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและลดความจำเป็นในการใช้เอกสารทางกายภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการคู่มือพนักงาน, ป้ายอิเล็กทรอนิกส์, การสร้างจดหมายเสนองานอัตโนมัติ, แม่แบบนโยบาย, ฯลฯ สำหรับการเริ่มต้นงาน
- การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นอย่างราบรื่น พร้อมการยื่นภาษีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ รวมถึง W-2, 1099, 940 และ 941 ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาทำงานของพนักงานพร้อมการซิงค์กับระบบเงินเดือน ให้สอดคล้องกับกฎการทำงานล่วงเวลาและเวลาพัก ควบคู่กับความสามารถในการกำหนดขอบเขตพื้นที่
- ปรับแต่งแดชบอร์ดและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอลาพักร้อน สถานะการฝึกอบรม และข้อมูลประชากรของบริษัท โดยผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อย่าง QuickBooks และ Xero
- พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือนและแบบฟอร์มภาษี และสมัครสวัสดิการ
ข้อจำกัดของ Justworks
- การรายงานข้อมูลเงินเดือนสำหรับฝ่ายบัญชีลูกหนี้มีความยุ่งยากและสร้างความสับสน
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำต้องกำหนดเวลาด้วยตนเอง
ราคาของ Justworks
- พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
- เพิ่มเติม: $99 ต่อเดือนต่อพนักงาน
Justworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (435+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (718+ รีวิว)
8. Remofirst
Remofirstเป็นซอฟต์แวร์ HRIS ชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานทำงานทางไกลทั้งหมด ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตรงเวลาและในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยในการกระจายข้อเสนอและสวัสดิการของพนักงานของคุณโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งของพนักงาน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือโมดูลนายจ้างผู้รับผิดชอบ [EOR] ของมัน. รับพนักงานระยะไกลและผู้รับเหมาใหม่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศบ้านเกิด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remofirst
- รับศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลและการบริหารทุนมนุษย์
- ใช้ประโยชน์จากโมดูล EOR เพื่อจ้างบุคลากรระดับโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าจ้างท้องถิ่น, ภาษี, กฎหมายแรงงาน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ระบบเงินเดือนหลายสกุลเงินสำหรับผู้รับเหมาใน USD, EUR, GBP, CAD หรือ SGD
- การเข้าถึง RemoHealth แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลทั่วโลกที่ปรับแต่งตามความต้องการ รวมถึงความคุ้มครองด้านทันตกรรม ยาตามใบสั่งแพทย์ และการดูแลสายตาที่ยอดเยี่ยม
- ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานในวันเดียวกันให้มีประสิทธิภาพในกว่า 180 ประเทศ
- จัดเตรียมสัญญาจ้างฟรีแลนซ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าปรับและบทลงโทษอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดประเภทพนักงานไม่ถูกต้อง
ข้อจำกัดเบื้องต้นของ Remofirst
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันมาก โดยแทบไม่มีเอกสารหรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ให้ใช้บนเว็บ
- การขาดคุณสมบัติเช่นการจัดการประสิทธิภาพและการชดเชย
ราคา Remofirst
- นายจ้างผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย: $199 ต่อคนต่อเดือน
- ผู้รับเหมา: 25 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
เรมอฟิสท์ เรตติ้ง และ รีวิว
- G2: 4. 3/5 (59+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. เอ็ดดี้
Eddyเป็นซอฟต์แวร์ HRIS แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการจ้างงาน จัดการ และจ่ายเงินเดือนพนักงาน ผ่านระบบที่ครอบคลุม
แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับแรงงานแนวหน้าที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ซึ่งช่วยให้งานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ประสบการณ์ของพนักงานง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ระบบการจ่ายเงินเดือนแบบครบวงจรของเอ็ดดี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่ซับซ้อนและกำหนดเวลาได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Eddy
- เปิดโอกาสให้พนักงานใหม่สามารถทำกระบวนการปฐมนิเทศให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันแรกของการทำงาน ด้วยการปฐมนิเทศที่ขับเคลื่อนโดยพนักงาน
- การจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารบนระบบคลาวด์ พร้อมแผนผังองค์กรและไดเรกทอรีพนักงาน
- แผน PTO ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
- ติดตามเวลาการทำงานของพนักงาน จัดทำบันทึกเวลาอย่างเป็นระบบ และสร้างรายงานการลาหยุดด้วยแอปพลิเคชันติดตามเวลาบนมือถือ
ข้อจำกัดของเอ็ดดี
- ไม่สามารถยื่นคำขอลาหลายครั้งในวันเดียวกันได้
- ขาดการสื่อสารในตัวที่สามารถช่วยให้พนักงานติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ ส่งผลให้ประสบการณ์โดยรวมของพนักงานลดลง
การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือนต่อคน
คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้
- G2: 4. 7/5 (67+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (41+ รีวิว)
10. ไฮบ็อบ
HiBob หรือ Bob เป็นหนึ่งในระบบ HRIS ชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงาน ด้วยโมดูลและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมกับพนักงานยุคใหม่
ทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนด้วยกระบวนการอนุมัติที่ราบรื่น ติดตามชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และการลาของพนักงานในที่เดียว จัดการจ่ายเงินเดือนให้เสร็จสิ้นในสามขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและการรายงานที่ทันเวลาให้กับผู้ให้บริการ
คุณสมบัติเด่นของ HiBob
- เข้าถึงการจัดการข้อมูลพนักงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคนของบริษัทเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านศูนย์เอกสาร
- ทำให้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติเพื่อวงจรการอนุมัติที่ราบรื่นสำหรับฟังก์ชันหลักของ HR เช่น การรับเข้าทำงาน การเข้างาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ
- รวมศูนย์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และการลา
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดในสามขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเงินเดือน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการส่งรายงานให้กับผู้ให้บริการเงินเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ติดตามผลประโยชน์ที่รอดำเนินการและผลประโยชน์ที่ใช้งานอยู่สำหรับพนักงาน รวมถึงการปรับแต่งผลประโยชน์ใหม่
- ฟีเจอร์การรายงานสำหรับพนักงานเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติผิดในที่ทำงานอย่างลับๆ
ข้อจำกัดของ HiBob
- แบบสำรวจของบริษัทและโมดูลความคิดเห็นของพนักงานสามารถปรับปรุงได้
- เอกสารภายนอก [เช่น Excel, PDF, ฯลฯ] ไม่สามารถอัปโหลดได้สำหรับหลายฟังก์ชัน
ราคาของ HiBob
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว HiBob
- G2: 4. 5/5 (777+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (136+ รีวิว)
ปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุด
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการข้อมูลพนักงาน ซอฟต์แวร์ HRIS จะช่วยให้คุณตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้
รายการระบบ HRIS ชั้นนำ 10 อันดับของเราควรจะเป็นประโยชน์ แต่เราคิดว่าคุณมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมด้วย ClickUp!
จากเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบที่มีฟีเจอร์เกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศการตั้งเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรการมาตรฐานกระบวนการ การร้องขอของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลพนักงานและอื่นๆ
นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่า ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนงาน เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ไม่จำกัดจำนวน วางแผนและจัดการโครงการของคุณด้วยWhiteboards สร้างและแสดงภาพความต้องการของโครงการด้วยDocs จัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 100 MB และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp
เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มนี้รองรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างไรสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!