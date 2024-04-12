บล็อก ClickUp
10 ระบบ HRIS ที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากรในปี 2025

12 เมษายน 2567

เมื่อธุรกิจอยู่ในระยะเติบโต ฐานข้อมูลพนักงานก็จะขยายตัวตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้หน้าที่การบริหารงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คุณจำเป็นต้องมีระบบ HRIS (ระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์) ที่เหมาะสมเพื่อรองรับสิ่งนี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาด HRIS ที่แออัด การค้นหาโซลูชันที่ตรงตามความต้องการเฉพาะ เช่น ความสามารถในการปรับขนาด การปรับแต่ง และความสามารถในการบูรณาการ อาจต้องใช้เวลาและความพยายาม

ในบทความนี้ เราจะเน้นซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุดสิบอันดับแรก

เราจะมาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนของลูกค้าของพวกเขา เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เน้นดิจิทัลที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบและติดตามพนักงานของคุณ ซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ

ระบบ HRIS คืออะไร?

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล [HRIS]เป็นซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่จัดระเบียบ จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลพนักงานตามความต้องการ

ซอฟต์แวร์นี้ผสานรวมฟังก์ชันหลักของงานทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การปฐมนิเทศ การประมวลผลเงินเดือน การบริหารสวัสดิการ การติดตามการเข้าออกงาน และงานธุรการอื่นๆ ที่คล้ายกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ศูนย์กลาง

ระบบ HRIS แตกต่างจาก HRMS (ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์การบริหารจัดการความสามารถและการบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

คุณควรค้นหาอะไรในระบบ HRIS?

การเลือกระบบ HRIS ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย เริ่มต้นด้วยการประเมินว่าระบบ HRIS นั้นติดตั้งและใช้งานได้ง่าย อยู่ในงบประมาณของคุณ และสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจได้หรือไม่

นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในระบบ HRIS ที่คุณต้องค้นหา:

  • การจัดการการปฐมนิเทศ: โซลูชันซอฟต์แวร์ HRIS ที่เหมาะสมควรทำให้กระบวนการปฐมนิเทศเป็นไปอย่างราบรื่นโดยจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่
  • การจัดการฐานข้อมูล: ควรยกเลิกความจำเป็นในการจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานจำนวนมาก และให้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วผ่านไฟล์ดิจิทัล
  • การรายงานและการวิเคราะห์: มองหา HRIS ที่มีการแสดงข้อมูลแบบแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และฟีเจอร์การรายงานสำหรับการติดตามและตรวจสอบKPI ของ HRและตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ
  • การจัดการเงินเดือน: ซอฟต์แวร์ต้องทำให้การจัดการเงินเดือนเป็นระบบและอัตโนมัติ และยื่นเอกสารภาษีที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
  • การติดตามการเข้างาน: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต้องประกอบด้วยคุณสมบัติการติดตามการลาและการเข้างานเพื่อให้สามารถตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงานและกะการทำงานได้
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาระบบ HRIS ที่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะทาง การมีข้อมูลพร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดการพนักงานได้จากทุกที่

มาเจาะลึกเกี่ยวกับระบบ HRIS ที่ดีที่สุดที่มีอยู่กันเถอะ

10 ระบบ HRIS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือสิบอันดับแรกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุดซึ่งนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ:

1. คลิกอัพ

ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp
บริหารจัดการงานบุคลากรได้อย่างราบรื่นด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับทีม HR ที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้อย่างสูง ด้วยการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ธุรกิจยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ และฟีเจอร์ HR ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการ ClickUp ช่วยให้การจัดการบุคลากรเป็นเรื่องง่ายและทำให้การดำเนินงานราบรื่นเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างไม่ยุ่งยาก

ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีวิธีมากกว่า15 วิธีในการแสดงภาพแรงงานและการดำเนินงานของคุณ รวมถึง:

  • มุมมองตาราง: สำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดในรูปแบบตารางคล้ายสเปรดชีต
  • มุมมองรายการ: พร้อมตัวเลือกการจัดกลุ่ม การจัดเรียง และการกรองหลายรายการ
  • มุมมองแบบฟอร์ม: สำหรับการรวบรวมความคิดเห็นผ่านความคิดเห็นและแบบสำรวจ และเปลี่ยนเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้
  • มุมมองปริมาณงาน: สำหรับการติดตามปริมาณงานและกิจกรรมของพนักงานทุกคน
  • มุมมองปฏิทิน: พร้อมตัวเลือกการจัดตารางสำหรับกะ, การประชุมออนไลน์, และการหยุดพัก

ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บประวัติพนักงาน เช่น คู่มือพนักงาน เอกสารการฝึกอบรม รายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ และนโยบายภายใน

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในมุมมองใด ๆ เพื่อติดตามข้อมูลพนักงานหรือผู้สมัคร, แนบเอกสาร, ลิงก์สำหรับแหล่งข้อมูลภายนอก, และอื่น ๆ

ClickUp ยังมีเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบให้คุณเลือกใช้ หากคุณต้องการออกแบบสิ่งอื่นนอกเหนือจากคู่มือพนักงานหรือ กระบวนการทำงานของบริษัท

เทมเพลตคู่มือพนักงานของบริษัท ClickUp ประกอบด้วยส่วนที่จำเป็น เช่น มาตรฐานการปฏิบัติตน นโยบายทีม และระเบียบการแต่งกาย รวมถึงส่วนที่มักถูกมองข้าม เช่น ชั่วโมงการทำงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎหมาย ADA และนโยบายการสื่อสาร
เทมเพลตคู่มือบริษัทของ ClickUp ประกอบด้วยส่วนที่จำเป็น เช่น มาตรฐานการปฏิบัติตน นโยบายทีม และระเบียบการแต่งกาย พร้อมทั้งมีส่วนที่มักถูกมองข้ามเพิ่มเติม เช่น ชั่วโมงการทำงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามกฎหมาย ADA และนโยบายการสื่อสาร

เร่งกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานใหม่ของคุณเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทได้เร็วขึ้นและเริ่มสร้างผลงานในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้น

เทมเพลตเอกสารกระบวนการของบริษัทของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและจัดการกระบวนการของบริษัทคุณในที่เดียว
เทมเพลตเอกสารกระบวนการของบริษัท ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและจัดการกระบวนการของบริษัทคุณในที่เดียว

ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเป้าหมายใน ClickUpเพื่อติดตามความสำเร็จและตัวชี้วัดการเติบโตและการพัฒนาของพนักงาน ใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อสร้างงาน มอบหมายงาน ใส่ความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp ยังมีแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีความเป็นภาพสูงและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ClickUp Brain
รับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำตามบริบทจากงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมดภายในและที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มด้วย ClickUp Brain
  • ClickUp Brain: สรุปบันทึกการประชุม เขียนโมดูลการฝึกอบรมใหม่ หรือตรวจสอบข้อความเพื่อแก้ไขไวยากรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ClickUp Forms: สร้างแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบสำรวจความคิดเห็นแบบรวดเร็ว กระบวนการตรวจสอบภายใน และอื่นๆ
  • เทมเพลตในตัว: ใช้เทมเพลตสำหรับกระบวนการ HR หลักรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการฐานข้อมูล การประชุมแบบตัวต่อตัว และการจัดการเงินเดือน
  • ClickUp Chat: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้มุมมองClickUp Chat
  • แดชบอร์ด ClickUp: ใช้วิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการเพื่อจัดการข้อมูลของแผนกทรัพยากรบุคคล เช่น เวลาที่ใช้ในการจ้างงาน ตำแหน่งที่บรรจุแล้ว และประสิทธิภาพของทีมทรัพยากรบุคคล
  • ClickUp Whiteboards: เปลี่ยนไอเดียของทีมคุณให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำได้จริงด้วยClickUp Whiteboards จัดระเบียบงาน ปรับปรุงกระบวนการ HR วัดประสิทธิภาพของพนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นรู้สึกว่าเส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชันเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท ราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9836+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4009+ รีวิว)

2. Deel

ดีล
ผ่านทางDeel

พอร์ทัลสำหรับพนักงานของ Deel พร้อมรายละเอียดพนักงานแต่ละราย

Deelเป็นโซลูชัน HRIS ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาด มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชัน HR ที่ปรับแต่งได้ เช่น การจ่ายเงินเดือน การจัดการสวัสดิการ การลงเวลาทำงาน เป็นต้น

ระบบ HRIS นี้มีคลังข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลบุคลากรไว้ในที่เดียว ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายจากทุกที่

หากคุณกำลังบริหารจัดการแรงงานทั่วโลก Deel สามารถจัดการกับความซับซ้อนของการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย โดยมี API ที่แข็งแกร่งสำหรับการปรับแต่งการผสานรวมและทำงานอัตโนมัติในระดับใหญ่

นอกจากนี้ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี้ยังสามารถจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจ้างงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพนักงานทั่วโลกของคุณเลย

คุณสมบัติเด่นของ Deel

  • ดูเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายของพนักงานในที่เดียว
  • จัดเตรียมแผนบำนาญท้องถิ่น ประกันสุขภาพ หรือเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน
  • ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแผนผังองค์กรและขั้นตอนการทำงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
  • ระบบคำนวณเงินเดือน การหักเงิน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยอัตโนมัติ
  • หากคุณจ้างพนักงานจากทั่วโลก คุณสามารถใช้บริการ EOR และ PEO ที่มีคุณสมบัติเช่น การประมวลผลเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการสัญญา และการเบิกค่าใช้จ่าย
  • ให้การสนับสนุนการขอวีซ่า, การช่วยเหลือด้านการอพยพ, แพ็กเกจสวัสดิการที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น, และการบริหารจัดการความเท่าเทียมระดับโลกแก่พนักงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกของคุณ

ข้อจำกัดของ Deel

  • ตัวเลือกการผสานรวมและการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ
  • ไม่ได้ให้คำแนะนำทางภาษีแก่ผู้รับเหมาภายนอกที่ทำงานกับบริษัทภายนอก

ราคาของ Deel

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Deel

  • G2: 4. 8/5 (2329+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (523+ รีวิว)

3. เพย์คอร์

เพย์คอร์
ผ่านทางPaycor

Paycorเป็นระบบ HRIS ที่ครอบคลุมและทำงานบนคลาวด์ มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่าย ช่วยให้ฟังก์ชัน HR ที่จำเป็นและงานธุรการที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการทำให้เป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาให้กับทีม HR ของคุณ

ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณต้องการการรับสมัครพนักงานใหม่, การประมวลผลเงินเดือน, หรือการจัดการพนักงาน, Paycor สามารถช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานของคุณ

Paycor ให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานแบบไร้กระดาษด้วยโซลูชันเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

คุณสมบัติเด่นของ Paycor

  • ทำให้การเริ่มต้นงานง่ายขึ้นด้วยระบบติดตามผู้สมัครและฟีเจอร์สำหรับโพสต์ตำแหน่งงานว่างและรับพนักงานใหม่—ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการคำนวณเงินเดือนและภาษี การยื่นภาษีอย่างตรงเวลา และงานธุรการอื่น ๆ
  • ใช้เครื่องมือรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ACA ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อช่วยเตรียม สร้าง และยื่นแบบฟอร์มต่างๆ เช่น 1094-C และ 1095-C สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสวัสดิการ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดและเทมเพลตรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการมองเห็นปัญหาแรงงานปัจจุบันและแนวโน้มตลาดได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Paycor

  • การนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์
  • คุณสมบัติการรายงานแบบกำหนดเองขาดความสามารถในการปรับแต่งและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

ราคาของ Paycor

  • ราคาตามความต้องการ

Paycor ratings and reviews

  • G2: 4. 0/5 (715+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (2750+ รีวิว)

4. การเกิดคลื่น

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Ripplingเป็นระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการและทำให้กระบวนการทำงานของพนักงานเป็นอัตโนมัติได้ทั่วโลก ตั้งแต่การรับเข้าทำงานจนถึงการออกจากงาน

ซอฟต์แวร์นี้สามารถปรับให้เข้ากับท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นฟิลด์, เอกสาร, หรือสกุลเงิน. สิ่งที่ทำให้ Rippling แตกต่างคือฟังก์ชันการจัดการแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งรองรับความต้องการของพนักงานที่ทำงานทางไกล.

คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนประกันสุขภาพ, ส่งจดหมายเสนอ, ตรวจสอบประวัติ, จัดการเอกสารสำหรับพนักงานใหม่, เพิ่มพนักงานเข้าสู่ระบบเงินเดือน, และอื่น ๆ ตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้เพียงคลิกเดียว
  • ปิดการใช้งานบัญชี รหัสผ่าน การควบคุมผู้ใช้ และการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ของพนักงานที่ลาออกโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาออกจากบริษัท
  • ปรับแต่งตัวเลือกการรายงานด้วยเทมเพลตในตัวและองค์ประกอบการแสดงข้อมูล
  • ระบบอัตโนมัติให้บริการสร้างจดหมาย, ตรวจสอบประวัติทั่วโลก, และเอกสารสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ดำเนินการคำนวณเงินเดือน การหักเงิน และการยื่นภาษีให้สอดคล้องกับกฎหมายการปฏิบัติตามกฎระเบียบเงินเดือนในภูมิภาคโดยอัตโนมัติ
  • การจัดการเวลาและการเข้างานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานฟรีแลนซ์ พนักงานสัญญาจ้าง หรือพนักงานรายชั่วโมงของคุณ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • คุณสมบัติการทบทวนผลงานและการอนุมัติวันลาสามารถปรับปรุงได้
  • ขาดรายละเอียดในแผนผังองค์กรและสลิปเงินเดือน

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น

  • G2: 4. 8/5 (2276+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (3029+ รีวิว)

5. ความกระตือรือร้น

ความกระตือรือร้น
ผ่านทางGusto

Gustoเป็นระบบ HRIS ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจัดการข้อมูลพนักงาน การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ กองทุน 401[k] การชดเชยแรงงาน และอื่นๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว

โซลูชันบนคลาวด์ของ Gusto ช่วยจัดการการเริ่มต้นงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน การจ่ายเงิน และประกันภัย

Gusto ยังมีเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การจ่ายเงินให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถยื่นเอกสาร ลงนาม ส่งแฟกซ์ และเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ภายในแดชบอร์ดของ Gusto ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความสามารถของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพของเงินเดือนผ่านเครื่องมือทางการเงินฟรี เช่น การชำระเงินแบบไร้กระดาษผ่าน Gusto Wallet และบัตรเดบิต

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • ใช้บริการการจ่ายเงินเดือนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม, อัตโนมัติการจ่ายเงินฝากโดยตรง, การหักเงิน, การยื่นภาษี, และการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาต่างประเทศ
  • ปรับแต่งรายการตรวจสอบการเริ่มต้นงาน ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บเอกสาร และเทมเพลตจดหมายเสนอตำแหน่งงานที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นงานที่ราบรื่น
  • เข้าถึงเครื่องมือรายงานที่ใช้งานง่ายและแกลเลอรีของเทมเพลตสำหรับรายงานการติดตามเวลา ประสิทธิภาพ และการจ่ายเงินเดือน
  • ปรับแต่งแพ็กเกจสวัสดิการให้เหมาะสม รวมถึงแผนทางเลือกสำหรับสายตา ทันตกรรม การเกษียณอายุ บัญชีเงินฝากเพื่อการออมเพื่อการเกษียณ (HSAs) และบัญชีเงินสำรองเพื่อการออมเพื่อการเกษียณ (FSAs) การชดเชยสำหรับผู้ประสบอันตรายจากการทำงาน และสวัสดิ
  • การติดตามเวลาผ่านมือถือพร้อมระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา, การอนุมัติคำขอลาหยุดโดยอัตโนมัติ, การติดตามวันลา, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ

  • นโยบายการลาพักร้อนจำเป็นต้องปรับปรุง
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการปฏิทินและงานที่ยืดหยุ่น

ราคา Gusto

  • ง่าย: $40 ต่อเดือน + $6 ต่อพนักงาน
  • เพิ่มเติม: $80 ต่อเดือน + $12 ต่อพนักงาน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 5/5 (1883+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 3812+ รายการ)

6. อาร์โคโร

อาร์โคโร
ผ่านทางArcoro

Arcoroนำเสนอระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลแบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้งานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทก่อสร้างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ HR นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับการสรรหาบุคลากร, การปฐมนิเทศ, การจัดการบันทึกพนักงาน, และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของอุตสาหกรรม DOT และกฎหมายของรัฐบาลกลาง

คุณสมบัติเด่นของ Arcoro

  • ได้รับประโยชน์จากศูนย์กลางที่รวมศูนย์สำหรับการจัดการข้อมูลและบันทึกของพนักงาน
  • บริหารจัดการต้นทุนแรงงานและการจัดตารางการทำงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
  • โมดูลการจัดการสิทธิประโยชน์ที่ใช้งานง่าย ผสานการทำงานกับพันธมิตรกว่า 300 ราย รวมถึงบริษัทประกันภัยชั้นนำ ผู้ให้บริการระบบเงินเดือนซอฟต์แวร์ERP และHRMS
  • จัดการฟังก์ชันการเช็คอินและเช็คเอาท์ของพนักงานในสถานที่ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบสุขภาพผ่านคำถามที่กำหนดไว้ในพอร์ทัลการลงชื่อเข้าใช้
  • ติดตามเวลาทำงานและการเข้าออกเพื่อคำนวณเงินเดือนอย่างถูกต้อง, การเก็บบันทึกที่แน่นหนา, และการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ใช้ประโยชน์จากโมดูลการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อระบุและพัฒนาผู้นำในอนาคตภายในองค์กร

ข้อจำกัดของ Arcoro

  • ซอฟต์แวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนพนักงาน
  • Arcoro มีแอปพลิเคชันมือถือ แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
  • การรายงานคุณสมบัติเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายมีน้อยมาก

ราคาของ Arcoro

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Arcoro

  • G2: 3. 9/5 (89+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (101+ รีวิว)

7. Justworks

Justworks
ผ่านทางJustworks

Justworksเป็นหนึ่งในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย ซึ่งให้บริการเพิ่มเติมในด้าน PEO และบริการเงินเดือน แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการสนับสนุนจากที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

Justworks ให้บริการสถานที่กลางสำหรับจัดเก็บและจัดส่งเอกสารสำคัญ รวมถึงคู่มือการฝึกอบรม สัญญาจ้างงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและลดความจำเป็นในการใช้เอกสารทางกายภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Justworks

  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการคู่มือพนักงาน, ป้ายอิเล็กทรอนิกส์, การสร้างจดหมายเสนองานอัตโนมัติ, แม่แบบนโยบาย, ฯลฯ สำหรับการเริ่มต้นงาน
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นอย่างราบรื่น พร้อมการยื่นภาษีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ รวมถึง W-2, 1099, 940 และ 941 ทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาทำงานของพนักงานพร้อมการซิงค์กับระบบเงินเดือน ให้สอดคล้องกับกฎการทำงานล่วงเวลาและเวลาพัก ควบคู่กับความสามารถในการกำหนดขอบเขตพื้นที่
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอลาพักร้อน สถานะการฝึกอบรม และข้อมูลประชากรของบริษัท โดยผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์อย่าง QuickBooks และ Xero
  • พอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน เพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือนและแบบฟอร์มภาษี และสมัครสวัสดิการ

ข้อจำกัดของ Justworks

  • การรายงานข้อมูลเงินเดือนสำหรับฝ่ายบัญชีลูกหนี้มีความยุ่งยากและสร้างความสับสน
  • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำต้องกำหนดเวลาด้วยตนเอง

ราคาของ Justworks

  • พื้นฐาน: 59 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อพนักงาน
  • เพิ่มเติม: $99 ต่อเดือนต่อพนักงาน

Justworks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (435+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (718+ รีวิว)

8. Remofirst

Remofirst
ผ่านทางRemofirst

Remofirstเป็นซอฟต์แวร์ HRIS ชั้นนำที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีทีมงานทำงานทางไกลทั้งหมด ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตรงเวลาและในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา นอกจากนี้ยังช่วยในการกระจายข้อเสนอและสวัสดิการของพนักงานของคุณโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งของพนักงาน

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคือโมดูลนายจ้างผู้รับผิดชอบ [EOR] ของมัน. รับพนักงานระยะไกลและผู้รับเหมาใหม่โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเทศบ้านเกิด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remofirst

  • รับศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลและการบริหารทุนมนุษย์
  • ใช้ประโยชน์จากโมดูล EOR เพื่อจ้างบุคลากรระดับโลกโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าจ้างท้องถิ่น, ภาษี, กฎหมายแรงงาน, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ระบบเงินเดือนหลายสกุลเงินสำหรับผู้รับเหมาใน USD, EUR, GBP, CAD หรือ SGD
  • การเข้าถึง RemoHealth แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลทั่วโลกที่ปรับแต่งตามความต้องการ รวมถึงความคุ้มครองด้านทันตกรรม ยาตามใบสั่งแพทย์ และการดูแลสายตาที่ยอดเยี่ยม
  • ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานในวันเดียวกันให้มีประสิทธิภาพในกว่า 180 ประเทศ
  • จัดเตรียมสัญญาจ้างฟรีแลนซ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการหลีกเลี่ยงค่าปรับและบทลงโทษอื่น ๆ ที่เกิดจากการจัดประเภทพนักงานไม่ถูกต้อง

ข้อจำกัดเบื้องต้นของ Remofirst

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันมาก โดยแทบไม่มีเอกสารหรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ให้ใช้บนเว็บ
  • การขาดคุณสมบัติเช่นการจัดการประสิทธิภาพและการชดเชย

ราคา Remofirst

  • นายจ้างผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย: $199 ต่อคนต่อเดือน
  • ผู้รับเหมา: 25 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน

เรมอฟิสท์ เรตติ้ง และ รีวิว

  • G2: 4. 3/5 (59+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. เอ็ดดี้

เอ็ดดี้
ผ่านทางเอ็ดดี

Eddyเป็นซอฟต์แวร์ HRIS แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการจ้างงาน จัดการ และจ่ายเงินเดือนพนักงาน ผ่านระบบที่ครอบคลุม

แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับแรงงานแนวหน้าที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ซึ่งช่วยให้งานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ประสบการณ์ของพนักงานง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ระบบการจ่ายเงินเดือนแบบครบวงจรของเอ็ดดี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และลดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่ซับซ้อนและกำหนดเวลาได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของ Eddy

  • เปิดโอกาสให้พนักงานใหม่สามารถทำกระบวนการปฐมนิเทศให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันแรกของการทำงาน ด้วยการปฐมนิเทศที่ขับเคลื่อนโดยพนักงาน
  • การจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารบนระบบคลาวด์ พร้อมแผนผังองค์กรและไดเรกทอรีพนักงาน
  • แผน PTO ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็ก
  • ติดตามเวลาการทำงานของพนักงาน จัดทำบันทึกเวลาอย่างเป็นระบบ และสร้างรายงานการลาหยุดด้วยแอปพลิเคชันติดตามเวลาบนมือถือ

ข้อจำกัดของเอ็ดดี

  • ไม่สามารถยื่นคำขอลาหลายครั้งในวันเดียวกันได้
  • ขาดการสื่อสารในตัวที่สามารถช่วยให้พนักงานติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ ส่งผลให้ประสบการณ์โดยรวมของพนักงานลดลง

การกำหนดราคาแบบเอ็ดดี้

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนเริ่มต้นที่ $6 ต่อเดือนต่อคน

คะแนนและรีวิวของเอ็ดดี้

  • G2: 4. 7/5 (67+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (41+ รีวิว)

10. ไฮบ็อบ

ไฮบ็อบ
ผ่านทางHiBob

HiBob หรือ Bob เป็นหนึ่งในระบบ HRIS ชั้นนำที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงาน ด้วยโมดูลและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมกับพนักงานยุคใหม่

ทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การรับเข้าทำงานไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนด้วยกระบวนการอนุมัติที่ราบรื่น ติดตามชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และการลาของพนักงานในที่เดียว จัดการจ่ายเงินเดือนให้เสร็จสิ้นในสามขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและการรายงานที่ทันเวลาให้กับผู้ให้บริการ

คุณสมบัติเด่นของ HiBob

  • เข้าถึงการจัดการข้อมูลพนักงานและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังคนของบริษัทเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านศูนย์เอกสาร
  • ทำให้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติเพื่อวงจรการอนุมัติที่ราบรื่นสำหรับฟังก์ชันหลักของ HR เช่น การรับเข้าทำงาน การเข้างาน การจ่ายเงินเดือน และสวัสดิการ
  • รวมศูนย์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ชั่วโมงการทำงาน การเข้างาน และการลา
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดในสามขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเงินเดือน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการส่งรายงานให้กับผู้ให้บริการเงินเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ติดตามผลประโยชน์ที่รอดำเนินการและผลประโยชน์ที่ใช้งานอยู่สำหรับพนักงาน รวมถึงการปรับแต่งผลประโยชน์ใหม่
  • ฟีเจอร์การรายงานสำหรับพนักงานเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการประพฤติผิดในที่ทำงานอย่างลับๆ

ข้อจำกัดของ HiBob

  • แบบสำรวจของบริษัทและโมดูลความคิดเห็นของพนักงานสามารถปรับปรุงได้
  • เอกสารภายนอก [เช่น Excel, PDF, ฯลฯ] ไม่สามารถอัปโหลดได้สำหรับหลายฟังก์ชัน

ราคาของ HiBob

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว HiBob

  • G2: 4. 5/5 (777+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (136+ รีวิว)

ปรับปรุงการบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์ HRIS ที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการข้อมูลพนักงาน ซอฟต์แวร์ HRIS จะช่วยให้คุณตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้

รายการระบบ HRIS ชั้นนำ 10 อันดับของเราควรจะเป็นประโยชน์ แต่เราคิดว่าคุณมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมด้วย ClickUp!

จากเทมเพลต HR ฟรีหลายร้อยแบบที่มีฟีเจอร์เกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศการตั้งเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรการมาตรฐานกระบวนการ การร้องขอของพนักงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลพนักงานและอื่นๆ

นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่า ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนงาน เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ไม่จำกัดจำนวน วางแผนและจัดการโครงการของคุณด้วยWhiteboards สร้างและแสดงภาพความต้องการของโครงการด้วยDocs จัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 100 MB และอื่นๆ อีกมากมาย—ด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp

เพื่อดูว่าแพลตฟอร์มนี้รองรับความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณอย่างไร