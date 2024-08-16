วิธีการตั้งและดำเนินการตามเป้าหมายการสรรหาบุคลากร

การสรรหาบุคลากรได้เปลี่ยนแปลงจากหน้าที่เชิงธุรกรรมไปสู่หน้าที่เชิงกลยุทธ์ ยุคของการเพียงแค่เติมเต็มตำแหน่งว่างได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้สรรหาบุคลากรในปัจจุบันกลายเป็นสถาปนิกของสายธารความสามารถ เป็นผู้กำหนดอนาคตขององค์กร
การกำหนดเป้าหมายการสรรหาบุคลากรและการดึงดูดผู้มีความสามารถที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการนำทางผ่านความซับซ้อนนี้ เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศ นำทางผู้สรรหาบุคลากรผ่านความท้าทายในการค้นหา ดึงดูด และรักษาผู้มีความสามารถชั้นนำในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
รายงานโดย Gartnerระบุว่า วิธีการจัดหาทรัพยากรบุคคลแบบดั้งเดิมและกลุ่มผู้สมัครงานที่มีอยู่มีประสิทธิภาพน้อยลง และองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรได้ด้วยวิธีนี้อีกต่อไป นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องปรับเป้าหมายการสรรหาให้สอดคล้องกับอนาคต เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความต้องการสูง ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน และรักษาจริยธรรมด้านข้อมูลในเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือการสรรหาเพื่อช่วยให้ทีม HR ของคุณตั้งเป้าหมายและกระบวนการสรรหาได้รวดเร็วขึ้น
เป้าหมายการสรรหาคืออะไร?
เป้าหมายการสรรหาบุคลากรคือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชี้นำความพยายามในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัท เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางในการดึงดูด คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวมขององค์กร
เป้าหมายการสรรหาที่ชาญฉลาดกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการของกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร และให้กรอบสำหรับการวัดความสำเร็จ
ประเภทของเป้าหมายการสรรหา
เป้าหมายการสรรหาบุคลากรสามารถจำแนกออกเป็นเป้าหมายแบบสมาร์ทประเภทต่างๆ ซึ่งแต่ละประเภทมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน:
- เป้าหมายเชิงปริมาณ: เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น เวลาที่ใช้ในการสรรหาพนักงานใหม่ต่อตำแหน่ง ต้นทุนต่อการจ้างงาน และอัตราการตอบรับข้อเสนองาน
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มุ่งเน้นที่คุณภาพของกระบวนการสรรหาบุคลากรและผลลัพธ์ที่ได้ รวมถึงประสบการณ์ของผู้สมัคร การปรับปรุงคำอธิบายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณภาพของบุคลากรที่คัดเลือก และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
- เป้าหมายเชิงกลยุทธ์: เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับการสรรหาบุคลากรกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้นของบริษัท เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการขยายไปยังภูมิภาคใหม่
ประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
การกำหนดเป้าหมายการสรรหาที่ชัดเจนและสามารถวัดได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในการสรรหาขององค์กรใด ๆ. ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยให้มุ่งเน้นความพยายามในการสรรหาบุคลากรไปยังพื้นที่ที่สำคัญที่สุด ลดเวลาและทรัพยากรที่สูญเปล่า
- การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น: ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์และกระบวนการสรรหาบุคลากร
- เพิ่มความรับผิดชอบ: สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในทีมสรรหาบุคลากร
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
- สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: เป้าหมายการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทช่วยส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร
ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายในการสรรหาบุคลากร
การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องมากกว่าการตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการปรับวัตถุประสงค์การสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรโดยรวมด้วย
โดยการสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างผลลัพธ์การสรรหาบุคลากรกับเป้าหมายทางธุรกิจ ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของแผนกและได้รับการสนับสนุนสำหรับทรัพยากรและโครงการที่จำเป็น การตั้งเป้าหมายยังให้กรอบการทำงานสำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการตั้งเป้าหมาย
การจัดการเชิงกลยุทธ์คือแกนหลักที่ เชื่อมโยงการสรรหาบุคลากรกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในวงกว้าง มันไม่ใช่แค่การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันเท่านั้น แต่เป็นการฝังการสรรหาบุคลากรให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มผลกระทบของการสรรหาบุคลากรอย่างแท้จริง ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดและมุ่งเน้นไปที่การสร้างฟังก์ชันการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
นวัตกรรมและแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
นวัตกรรมคือการ จินตนาการประสบการณ์ของผู้สมัครใหม่, สำรวจช่องทางสรรหาใหม่, และใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น อนาคตของการสรรหาอยู่ในเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ประสบการณ์เสมือนจริง, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การกระตุ้นทีมสรรหาบุคลากรมีความสำคัญไม่แพ้กัน มันเกี่ยวกับการ สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง การยอมรับความสำเร็จ และการมอบโอกาสในการเติบโต การเสริมพลังให้ผู้สรรหาบุคลากรคิดอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่องานของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลหลายคนประเมินพลังของทีมสรรหาบุคลากรที่มีแรงจูงใจต่ำเกินไป ด้วยการลงทุนในการพัฒนาพนักงาน การให้เส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และการยอมรับในผลงานของพวกเขา องค์กรสามารถใช้ศักยภาพเต็มที่ของฟังก์ชันการสรรหาบุคลากรได้
เป้าหมายการสรรหาบุคลากรที่สำคัญเพื่อความสำเร็จ
การสรรหาบุคลากรอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การเติมเต็มตำแหน่งงานเท่านั้น แต่คือการสร้างทีมในฝัน มาพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายการสรรหาบุคลากรที่จะไม่เพียงช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในปัจจุบัน แต่ยังมีความสำคัญต่อเนื่องไปถึงอนาคต:
1. การปรับปรุงคุณภาพการจ้างงานผ่านการจ้างงานที่เน้นทักษะเป็นสำคัญ
แนวทางแบบดั้งเดิมที่เน้นประวัติย่อไม่เพียงพออีกต่อไป ในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง องค์กรต้องเปลี่ยนความสนใจไปที่การจ้างงานตามทักษะ
โดยการให้ความสำคัญกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้สมัครมากกว่าตำแหน่งงานและคุณวุฒิทางการศึกษา บริษัทสามารถระบุบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของบทบาทได้
ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องมือที่ประเมินทักษะโดยตรง เช่น การท้าทายการเขียนโค้ด การตรวจสอบผลงาน หรือแบบประเมินตามทักษะ
เราสามารถอนุมานศักยภาพในการประสบความสำเร็จในงานได้จากทักษะที่มีอยู่และทักษะที่อาจมี: ทักษะในอนาคตที่ผู้สมัครสามารถเรียนรู้ได้ง่ายจากทักษะที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบัน...บริษัทที่ต้องการเริ่มใช้การจ้างงานตามทักษะจะต้องท้าทายสมมติฐานที่มีมานานเกี่ยวกับลักษณะของ 'ผู้สมัครที่ดีที่สุด' ที่อาจดูเป็นอย่างไร ตามแนวปฏิบัติในการจ้างงานมาตรฐานและเกณฑ์แบบดั้งเดิม
2. การเร่งกระบวนการจ้างงาน
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ องค์กรต้องทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของตนง่ายขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การติดตามผู้สมัครและการนัดหมาย
การนำกระบวนการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ รวมถึงการสัมภาษณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม สามารถลดระยะเวลาในการจ้างงานได้อย่างมาก
Google Cloud ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อปรับปรุงกระบวนการจับคู่ผู้สมัครและการรับเข้าทำงาน แทนที่จะต้องคัดกรองประวัติย่อจำนวนมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด AI สามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว การก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีนี้ช่วยลดเวลาในกระบวนการสรรหาลงหลายชั่วโมง ทำให้ผู้สรรหาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์และประเมินผู้สมัครในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เราคิดเกี่ยวกับการออกแบบองค์กรสำหรับ Google ในภาพรวมอยู่เสมอในด้านการสรรหาบุคลากร...AI เป็นศูนย์กลางของการสนทนาทุกครั้งที่เราคุยกัน และมันกำลังเปลี่ยนวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับหัวข้อ HR แบบดั้งเดิมให้ดีขึ้นอย่างถาวร...เราสามารถใช้เวลาในการทำงานด้านเอกสารน้อยลง—ซึ่งน่าเสียดายที่เป็นส่วนใหญ่ของงานที่ HR ต้องรับผิดชอบ—เพื่อไปให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากขึ้น; การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดนวัตกรรม
3. การสร้างโปรแกรมแนะนำพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
การแนะนำพนักงานโดยพนักงานปัจจุบันช่วยสร้างการจ้างงานที่มีคุณภาพสูงและลดระยะเวลาในการสรรหา
เพื่อสร้างโปรแกรมการแนะนำที่มีประสิทธิภาพ องค์กรต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงานแนะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเสนอโบนัสการแนะนำที่น่าสนใจ การยกย่องผู้แนะนำที่ดีที่สุด และการสร้างกระบวนการแนะนำที่ราบรื่น
Jefferson Healthcare ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่าจำนวนผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากการปรับปรุงโปรแกรมการแนะนำพนักงานใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ นับตั้งแต่เริ่มโปรแกรมในปี 2008 ระบบการดูแลสุขภาพนี้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับปรุงนโยบายในเดือนเมษายน 2023 ได้เพิ่มผลกระทบของโปรแกรมนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มโบนัสการแนะนำเพื่อน เจฟเฟอร์สัน เฮลท์แคร์ ได้สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีอยู่เห็นตำแหน่งงานว่างและเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาอย่างกระตือรือร้น ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนผู้สมัครงานเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น
4. ยกระดับการสร้างแบรนด์นายจ้างผ่านการสร้างเครือข่ายเชิงกลยุทธ์
แบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งคือแม่เหล็กที่ทรงพลังสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูง การสร้างเครือข่ายอย่างมีกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชื่อเสียงนายจ้างที่น่าดึงดูดใจ โดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในวงการ ผู้หางาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ องค์กรสามารถเพิ่มการมองเห็นและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
การเข้าร่วมงานอุตสาหกรรม การประชุม และงานแสดงอาชีพ เปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายกับผู้สมัครที่มีศักยภาพ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กร และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม
AEG Europeยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงระดับโลก ได้เสริมสร้างชื่อเสียงในฐานะนายจ้างชั้นนำด้วยการคว้าตำแหน่งอันทรงเกียรติในรายชื่อ The Sunday Times Best Companies to Work For ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและความหลากหลายได้มีส่วนสำคัญในการได้รับการยอมรับนี้ ผลสำรวจภายในล่าสุด เผยให้เห็นคะแนนความผูกพันของพนักงานที่น่าประทับใจถึง 86% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างมาก
5. ลงทุนในระบบอัตโนมัติสำหรับการสรรหาบุคลากรและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยการใช้ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ องค์กรสามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงการตัดสินใจ
ระบบติดตามผู้สมัคร, แชทบอท, และเครื่องมือค้นหาผู้สมัครที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ สามารถลดภาระงานด้านการบริหารได้อย่างมาก และช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรมีเวลาไปมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ สามารถนำมาใช้เพื่อระบุกลุ่มผู้มีความสามารถและคาดการณ์ความต้องการในการจ้างงานได้
Phenom กำลังปฏิวัติกระบวนการสรรหาบุคลากรด้วยแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยแชทบอทจะสนทนากับผู้สมัครในรูปแบบการสนทนา ทำให้สามารถประเมินทักษะและความชอบของผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจับคู่กับตำแหน่งงานที่เหมาะสม ระบบอัจฉริยะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคัดกรองผู้สมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยจัดการตารางนัดหมายโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้สรรหาบุคลากรมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธ์และประเมินผู้มีความสามารถระดับสูงมากยิ่งขึ้น
6. การใช้กลยุทธ์การตลาดการสรรหาบุคลากร
ความพยายามทางการตลาดในการสรรหาบุคลากรเกี่ยวข้องกับการดึงดูดและสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้มีความสามารถระดับสูงผ่านแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย โดยการสร้างข้อความแบรนด์นายจ้างที่น่าสนใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ องค์กรสามารถสร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถได้อย่างแข็งแกร่ง
การใช้ การตลาดเนื้อหา, โซเชียลมีเดีย, และการตลาดทางอีเมล สามารถช่วยสร้างความสนใจและดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงได้ ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้สมัครแต่ละคน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
ความร่วมมือ Truro-Colchester เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ (TCPEP)ได้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้สมัครแพทย์กว่า 300 คนมายังภูมิภาคนี้ผ่านแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยร่วมมือกับ Nova Scotia Health, TCPEP ได้ใช้เงินทุนจากสำนักงานสรรหาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเน้นย้ำความน่าสนใจของพื้นที่ในฐานะสถานที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์ ด้วยการนำเสนอสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว โอกาสทางอาชีพ และชุมชนที่มีชีวิตชีวาของ Nova Scotia แคมเปญนี้ได้สร้างความสนใจอย่างมากจากแพทย์ทั่วโลก
7. การสร้างชุมชนบุคลากรที่มีความหลากหลายและเปี่ยมด้วยพลวัต
การสร้างสถานที่ทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ องค์กรต้องมุ่งเน้นไปที่ การสร้างชุมชนที่มีความสามารถซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของตลาดเป้าหมาย
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการริเริ่มด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม การร่วมมือกับองค์กรด้านความหลากหลาย และการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถที่หลากหลาย
8. ลดอัตราการลาออกของพนักงานโดยการนำกลยุทธ์การรักษาพนักงานมาใช้
การลดอัตราการลาออกของพนักงานมีความสำคัญเท่าเทียมกับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง องค์กรต้อง มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน มอบแพ็กเกจค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตและพัฒนาตนเอง
โปรแกรมการรับเข้าทำงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านการสำรวจและการสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานสามารถช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและนำกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจนมาใช้
Griswold บริษัทดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ลดอัตราการลาออกของพนักงานลง 20%โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ปัญหาคืออะไร? อัตราการลาออกของผู้ดูแลรายปีอยู่ที่ประมาณ 80% ทั่วทั้งการดำเนินงานในรัฐเพนซิลเวเนีย. อัตราการลาออกที่สูงนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการและต้นทุนการดำเนินงาน.
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Griswold ได้นำ TeamEngage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ AI จาก WellSky มาใช้ ระบบนวัตกรรมนี้ทำให้ประสบการณ์ของผู้ดูแลเป็นเกมมากขึ้นโดยการให้คะแนนแก่พนักงานสำหรับการกระทำเชิงบวก เช่น การมาตรงเวลา การยอมรับกะ และการบรรลุเป้าหมายการดูแล คะแนนเหล่านี้สามารถแลกเป็นบัตรของขวัญได้ สร้างแรงจูงใจที่จับต้องได้
อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตและแบบฟอร์ม HR ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ในปี 2024
แม้ว่าเป้าหมายการสรรหาบุคลากรอาจแตกต่างกันอย่างมากตามความท้าทายและโอกาสเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม แต่รายการนี้จะช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้นในการกำหนดเป้าหมายของตนเองและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร
การใช้เครื่องมือและทรัพยากรในการบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
การจะก้าวทันแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระยะวิวัฒนาการของการสรรหาและบริหารจัดการบุคลากรนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย คุณไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง และคุณจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นหากมีส่วนร่วมกับทีมและลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมClickUpคือหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้น
ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อทำให้การสรรหา การปฐมนิเทศ การออกจากงาน และการจัดการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย
มันสามารถช่วยคุณ:
1. ปฏิวัติกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดด้วยระบบที่รวมศูนย์ข้อมูลผู้สมัคร การสมัครงาน และการติดต่อสื่อสารไว้ในที่เดียว
สร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครตลอดกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการตอบรับข้อเสนองาน ตัวอย่างเช่น สร้างกระบวนการสรรหาที่มีสถานะเช่น 'คัดกรองเบื้องต้น' 'สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์' 'สัมภาษณ์ที่บริษัท' และ 'ส่งข้อเสนอ' มอบหมายงานให้กับผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้สัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างทันเวลา
ใช้ClickUp Automations เพื่อ ตั้งค่าทริกเกอร์ในการส่งอีเมลอัตโนมัติ, กำหนดเวลาสัมภาษณ์, และย้ายผู้สมัครผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น, เมื่อผู้สมัครยอมรับข้อเสนองาน, ให้สร้างงานการรับเข้าทำงานโดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง.
อ่านเพิ่มเติม:10 เทมเพลต ATS ฟรีสำหรับการสรรหาและการติดตามผู้สมัคร
2. อบรมพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย
ช่วยให้พนักงานใหม่สร้างผลกระทบได้เร็วขึ้นด้วยโซลูชันการปฐมนิเทศที่มีโครงสร้าง
ใช้ ClickUp Docsเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัท นโยบาย และขั้นตอนการทำงานไว้ในที่เดียว สร้างคู่มือพนักงานในรูปแบบดิจิทัล แบ่งปันข้อความต้อนรับจากผู้บริหาร และให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
เอกสารรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกทีม HR หลายท่านสามารถมีส่วนร่วมและแก้ไขเอกสารได้พร้อมกันใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำใช้เอกสารย่อยและโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลต ClickUp ที่ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้ง่ายขึ้น และบันทึกผลงานที่สร้างได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น ลองใช้เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น!
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ดีที่สุดในปี 2024
3. ยกระดับประสิทธิภาพของพนักงาน
ด้วยClickUp Views ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและละเอียดครบถ้วน นอกจากนี้ ความเรียบง่ายและความชัดเจนทางภาพยังช่วยให้สามารถติดตามการบริหารผลงานและการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Views สำหรับการจัดการประสิทธิภาพ:
- มุมมองตาราง: สร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน รวมถึงเป้าหมาย, KPIs, และการให้คะแนน ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อพนักงาน, แผนก, ช่วงเวลาการประเมิน, และคะแนนรวม
- มุมมองบอร์ด: มองเห็นภาพรวมประสิทธิภาพของพนักงานผ่านบอร์ดในรูปแบบคัมบัง สร้างขั้นตอนต่างๆ เช่น 'เกินความคาดหวัง', 'ตรงตามความคาดหวัง', และ 'ต้องปรับปรุง' ลากและวางชื่อพนักงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตามการประเมินผลการทำงาน
- มุมมองรายการ: จัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการสำหรับพนักงานแต่ละคน สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามกำหนดเวลา ความคืบหน้า และสถานะการเสร็จสิ้น ใช้ตัวกรองและตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อระบุพนักงานที่มีผลงานดีหรือผู้ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม
แดชบอร์ดของ ClickUpให้ภาพรวมที่รวมศูนย์ของภาระงานของพนักงาน KPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ประสิทธิภาพการทำงาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ของคุณง่ายขึ้น
นี่คือตัวอย่างของแดชบอร์ดประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถตั้งค่าให้กับพนักงานได้:
- มุมมองปริมาณงาน: ตรวจสอบการกระจายปริมาณงานของพนักงานเพื่อระบุความเสี่ยงของการทำงานหนักเกินไปหรือการใช้งานน้อยเกินไป ใช้ตัวกรองเพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานตามแผนก ทีม หรือบุคคล
- มุมมองการติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อระบุกิจกรรมที่ใช้เวลามากและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มุมมองประสิทธิภาพส่วนบุคคล: วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพส่วนบุคคล เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน เวลาที่ใช้กับงาน และการบรรลุเป้าหมาย
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการพนักงานสำหรับทีม HR ในปี 2024
4. ประหยัดเวลาจากขั้นตอนที่ยุ่งยาก
เทมเพลตของ ClickUp มอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อช่วยให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้เทมเพลตการสรรหาผู้สมัครงานของ ClickUpเพื่อจัดการกระบวนการสรรหาบุคลากรได้
การค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับตำแหน่งงานอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้กระบวนการสรรหาของคุณง่ายขึ้น และช่วยคุณค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด.
เชื่อมต่อเครื่องมือแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ (Google Forms, Typeform, เป็นต้น) กับ ClickUp ผ่าน Zapier เพื่ออัตโนมัติการสร้างงานใหม่สำหรับผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้แน่ใจว่าไม่มีผู้สมัครหลุดรอดไป
เทมเพลตนี้มอบ:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของผู้สมัครแต่ละคนด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ส่งแล้ว,' 'กำลังดำเนินการ,' 'สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์,' 'ได้รับข้อเสนอ,' และ 'ถูกปฏิเสธ'
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดระเบียบและเพิ่มคุณสมบัติให้กับงานการจ้างงานของคุณ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นข้อมูลของผู้สมัคร
- มุมมองที่กำหนดเอง: เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง ClickUp ห้าแบบที่แตกต่างกัน รวมถึง 'การติดตามผู้สมัครงาน HR,' 'มุมมองแชท,' 'แกลเลอรีเต็มรูปแบบ,' 'รายการเต็มรูปแบบ,' และ 'มุมมองรายการ'
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผู้สมัครด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และอีเมล
อีกหนึ่งเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้คือเทมเพลตแผนปฏิบัติการสรรหาบุคลากรของ ClickUp
การนำทางในภูมิทัศน์ของบุคลากรต้องการแนวทางที่มีกลยุทธ์. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดเส้นทางที่ชัดเจน: วางแผนรายละเอียดอย่างละเอียดสำหรับกระบวนการสรรหาทั้งหมด
- เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาผู้สมัคร: ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ: ให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- รักษาไทม์ไลน์: ใช้ไทม์ไลน์ที่มีโครงสร้างเพื่อรักษาการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการกำหนดเป้าหมายการสรรหาบุคลากร
การตั้งเป้าหมายการสรรหาที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้เต็มไปด้วยความท้าทาย การเข้าใจอุปสรรคเหล่านี้และการนำมาใช้เป็นกลยุทธ์แก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล
ความท้าทายที่พบบ่อย:
- การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: การแปลงเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขวางให้กลายเป็นตัวชี้วัดการสรรหาที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การวัดผลกระทบของการสรรหา: การวัดผลกระทบของความพยายามในการสรรหาต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจมักเป็นเรื่องยาก
- ตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุ่น: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความพร้อมของบุคลากร ทักษะ และความคาดหวัง ทำให้การตั้งเป้าหมายที่แม่นยำและระยะยาวเป็นเรื่องท้าทาย
- การมีอยู่และคุณภาพของข้อมูล: การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้และการวิเคราะห์อาจขัดขวางการตั้งเป้าหมายและการวัดผลการปฏิบัติงาน
- การบาลานซ์เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: การให้ความสำคัญกับความต้องการการจ้างงานในทันทีในขณะที่พิจารณาถึงความต้องการบุคลากรในอนาคตขององค์กรอาจมีความซับซ้อน
แนวทางแก้ไขเพื่อเอาชนะความท้าทาย:
- ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์: ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้นำทางธุรกิจเพื่อให้เป้าหมายการสรรหาบุคลากรสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
- แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มแข็งเพื่อวัดผลการสรรหาบุคลากรและระบุแนวโน้ม
- การตั้งเป้าหมายแบบアジล: นำแนวทางที่ยืดหยุ่นมาใช้กับการตั้งเป้าหมาย อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
- ข้อมูลเชิงลึกด้านบุคลากร: ลงทุนในเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ทักษะ และแนวโน้มค่าตอบแทน
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ตรวจสอบและปรับปรุงเป้าหมายการสรรหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: 10 แบบฟอร์มเช็กลิสต์การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ใน Excel & ClickUp
ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงได้เร็วขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครด้วย ClickUp
องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรและสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้โดยการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ วัดผลการปฏิบัติงาน และใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อนาคตของการสรรหาบุคลากรมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง. เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทีม HR ต้องยอมรับนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่ง. การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้สมัครและพนักงานตลอดวงจรชีวิตของบุคลากรจะเป็นกุญแจสำคัญในการตั้งเป้าหมายการสรรหาบุคลากรในอนาคต.
ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการสรรหาบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน