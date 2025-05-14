บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับทีมสรรหาในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
14 พฤษภาคม 2568

เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือสรรหาเหล่านี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัยเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของตำแหน่งงานของคุณ

แพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ จะช่วยให้การสรรหาบุคลากรของคุณให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คู่มือนี้จะช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสรรหาบุคลากร และจะแสดงให้คุณเห็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรรหาบุคลากร AI?

กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยี AI ผู้สมัครที่สนใจจะสอดคล้องกับรายละเอียดงานของคุณมากขึ้น และคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสรรหาบุคลากรไม่ได้เท่าเทียมกันทุกตัว คุณควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกใช้งาน:

  • ความถูกต้องและคุณภาพของการจับคู่: แพลตฟอร์มการสรรหาที่ใช้ AI มีเป้าหมายเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด มองหาเครื่องมือที่เน้นความถูกต้องสูงในการจับคู่โปรไฟล์ผู้สมัครกับคำอธิบายงาน
  • ความยืดหยุ่น: ทุกธุรกิจมีกระบวนการจ้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจับคู่ผู้สมัครกับเกณฑ์ของคุณในขณะที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • การผสานข้อมูล: ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ของคุณ, กระดานรับสมัครงาน, และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการสรรหาบุคลากร. เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถผสานการทำงานกับระบบเหล่านี้ได้
  • การลดอคติ: การจ้างงานที่มีความหลากหลายจะง่ายขึ้นหากซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสในการแสดงให้เห็นถึงวิธีการลดอคติ
  • ความสามารถในการขยายตัว: แม้ว่าธุรกิจของคุณจะเล็ก แต่คุณก็คงหวังที่จะขยายมันในอนาคต เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดสามารถจัดการกับการจ้างงานจำนวนมากได้
  • การมีส่วนร่วมของผู้สมัคร: ซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI หลายตัวมีคุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัครขั้นสูง เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์อัตโนมัติ ทำให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาง่ายขึ้น
  • การวิเคราะห์และรายงาน: ข้อมูลที่ละเอียดช่วยให้ติดตามความสำเร็จของคุณได้ง่ายขึ้นและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ค้นหาซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI พร้อมการวิเคราะห์ความสามารถเชิงลึก

10 อันดับซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

แม้ว่ามันจะเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็มีเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สัญญาว่าจะช่วยคุณในการจับคู่ผู้สมัครและการสรรหาบุคลากร เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับกระบวนการสรรหาของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดในตลาดไว้ให้คุณแล้ว

1.คลิกอัพ

ติดตามงานสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำ การจัดระเบียบที่ง่ายดาย และการสนับสนุนการปฐมนิเทศผ่านเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
ติดตามงานสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำที่ชัดเจน การจัดระเบียบที่ง่ายดาย และการสนับสนุนการปฐมนิเทศผ่านเครื่องมืออัจฉริยะด้วย AI ของ ClickUp

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ AI ของ ClickUpให้เหมาะกับบทบาทงานและเร่งความเร็วของงานประจำวันได้มากมาย ช่วยให้คุณสามารถทำงานเหล่านั้นเสร็จภายในไม่กี่วินาที ไม่ใช่เพียงไม่กี่นาทีคำแนะนำ AI ของ ClickUp สำหรับผู้สรรหาบุคลากรช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคล (HR)ของคุณสามารถค้นหาคำที่เหมาะสมในการอธิบายตำแหน่งงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดาย

ขอบคุณระบบจัดเก็บเอกสารของ ClickUp คุณสามารถบันทึกทุกการสนทนาที่คุณมีกับผู้สมัคร ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาเบื้องต้นจนถึงวันที่พวกเขาเกษียณ ในที่เดียวที่สะดวกและค้นหาได้ง่าย หากคุณต้องการสิ่งใดที่ AI ของ ClickUp ไม่สามารถช่วยได้มีเทมเพลต HR ฟรีให้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp รองรับเป้าหมายหลักด้านการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HRที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หลายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการโครงการ, การจัดการงาน, และการร่วมมือในแพลตฟอร์มเดียว
  • เวิร์กโฟลว์และมุมมองที่ปรับแต่งได้
  • การผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับแอปอื่นๆ
  • 15+ การดูโปรเจกต์ รวมถึงปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
  • การขาดฟังก์ชันบางอย่างในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. ทัวริง

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย Turing
ผ่านทางทัวริง

Turing เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบ AI สำหรับการค้นหาผู้พัฒนาซอฟต์แวร์. แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบ AI นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหา. มันใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในการสแกนบอร์ดงานและประวัติของผู้สมัครเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจง.

ซอฟต์แวร์นี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับรายละเอียดงานอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและทีมจัดหาบุคลากรมีตัวเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด ประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากร

เครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากตรงกับความต้องการของคุณ แพลตฟอร์มนี้จะนำเสนอแหล่งรวมผู้สมัครที่มีศักยภาพจำนวนมากให้กับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทัวริง

  • กลุ่มวิศวกรทั่วโลกที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น
  • การจ้างงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
  • เครื่องมือการจัดการ เช่น Turing Manager Bot
  • จ่ายเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้น

ข้อจำกัดของทัวริง

  • จำกัดเฉพาะการจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับการจ้างงานภายในองค์กร
  • คุณภาพของบุคลากรอาจแตกต่างกัน

การกำหนดราคาแบบทัวริง

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของทัวริง

  • G2: 4. 1/5 (17 รีวิว)

3. Findem

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย Findem
ผ่านทางFindem

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ของ Findem มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ทันสมัย โดยใช้ AI ขั้นสูงเพื่อให้ทีมสรรหาบุคลากรมีความสามารถในการค้นหาและคัดกรองผู้สมัครที่เหนือกว่า

ด้วย Findem ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดายเครื่องมือ AIของแพลตฟอร์มจะค้นหาเว็บไซต์อาชีพและกระดานงานโดยอัตโนมัติ เพื่อค้นหาโปรไฟล์ผู้สมัครที่ตรงกับข้อกำหนดของงาน

มากกว่าแค่เครื่องมือค้นหาผู้สมัครที่หรูหรา Findem's conversational AI สามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานที่มีศักยภาพได้ สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้สมัครงานที่ทรงพลัง คุณสมบัตินี้ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้จัดการสรรหาบุคลากรมีเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Findem

  • การค้นหาและสรรหาบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสรรหาเชิงรุก
  • โปรไฟล์ผู้สมัครอย่างละเอียดและการติดตามกิจกรรม
  • การนัดหมายสัมภาษณ์อัตโนมัติและการจัดลำดับอีเมล
  • ส่วนขยาย Chrome สำหรับการสรรหาบุคลากรบน LinkedIn

ข้อจำกัดของ Findem

  • การกำหนดค่าล่วงหน้าอย่างละเอียด
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Findem

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Findem

  • G2: 4. 7/5 (11 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)

4. Talenture

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดย Platina Software
ผ่านทางTalenture RS โดย Platina Software

Talenture RS โดย Platina Software เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่มีความคล่องตัว ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้หางานและการจัดตารางสัมภาษณ์ ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติช่วยให้สามารถตีความและจับคู่ข้อกำหนดของงานกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบอร์ดงานและเว็บไซต์อาชีพต่างๆ นำเสนอทีมสรรหาบุคลากรเฉพาะผู้มีความสามารถระดับสูงที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาเท่านั้น

เทคโนโลยี AI ใน Talenture ช่วยปรับปรุงการสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติการทำงานที่น่าเบื่อสำหรับทีมสรรหาบุคลากร เช่น การค้นหาผู้สมัครและการคัดกรอง

เครื่องมือการจัดการผู้สมัครที่มีความชาญฉลาดในแพลตฟอร์มสามารถใช้เครื่องมือตรวจจับ AIเพื่อตรวจสอบเมื่อโปรไฟล์สองจากบอร์ดต่าง ๆ เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณดูแลความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยคุณเอาชนะคู่แข่งในการดึงดูดพวกเขาให้มาทำงานกับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Talenture

  • ATS, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเนื้อหา, และการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติในแพลตฟอร์มเดียว
  • การจับคู่และการจัดอันดับผู้สมัครอย่างชาญฉลาด
  • เว็บไซต์อาชีพและกระบวนการสมัครงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดด้านความสามารถ

  • การตั้งค่าและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน
  • UI ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
  • ความสามารถในการใช้งานผ่านมือถือมีจำกัด

การกำหนดราคาของ Talenture

  • มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวความสามารถ

  • ไม่มีรีวิว

5. ผู้รับของ

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย Fetcher
ผ่านทางFetcher

Fetcher เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง ทำให้การค้นหาผู้สมัครเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่บริษัทจัดหางาน แพลตฟอร์มนี้สามารถระบุผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพกว้างขึ้น

เครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครและคำอธิบายงานเพื่อค้นหาผู้หางานที่ตรงกับตำแหน่งงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอีเมลอัตโนมัติเพื่อการจัดการบุคลากรที่ดีขึ้น

คุณสมบัติการติดตามและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกในทุกแง่มุมของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นการค้นหาจนถึงการจ้างพนักงานใหม่

คุณสมบัติเด่นของ Fetcher

  • การสรรหาด้วย AI เพื่อระบุและติดต่อผู้สมัครที่ไม่ได้หางาน
  • แชทบอทสำหรับการคัดกรองและการนัดหมาย
  • การค้นหาผู้สมัครใหม่โดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมกับระบบคัดกรองผู้สมัครงานอัตโนมัติ (ATS) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)

ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล

  • ขีดความสามารถที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดหา
  • ปัญหาคุณภาพข้อมูล
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาสินค้าสำหรับผู้รับสินค้า

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Fetcher

  • G2: 4. 7/5 (14 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (21 รีวิว)

6. โดยมนุษย์

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย Humanly
ผ่านทางHumanly

Humanly มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การสรรหาบุคลากรด้วยระบบ AI ที่แตกต่าง ด้วยการเน้นย้ำการคัดกรองและการมีส่วนร่วมของผู้สมัครอย่างเข้มข้น โดยใช้ AI เชิงสนทนาที่ทรงพลังซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้สมัครงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในรายการ Humanly ค้นหาประวัติผู้สมัครและบอร์ดงานเพื่อหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่ง ระบบ AI แบบสนทนาของมันจะสื่อสารกับผู้สมัคร ถามคำถามที่เหมาะสมทั้งหมด ความสามารถในการจัดตารางสัมภาษณ์จะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้คุณและยังสามารถจับคู่กับวัฒนธรรมของบริษัทคุณได้อีกด้วย

มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสัมภาษณ์เท่านั้น การบันทึกโน้ตด้วยระบบ AI และการติดตามผลของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรรหาบุคลากรจำนวนมากและการวิเคราะห์ผู้สมัครหลังการสัมภาษณ์

คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์

  • การติดต่อผู้สมัครและการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
  • การคัดกรองและสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแชท
  • การวิเคราะห์วิดีโอสัมภาษณ์โดยปัญญาประดิษฐ์
  • การผสานรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากร

ข้อจำกัดของมนุษย์

  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • การตั้งค่าและการฝึกอบรมที่ใช้เวลานาน

การตั้งราคาอย่างเป็นมนุษย์

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวโดยมนุษย์

  • G2: 4. 9/5 (22 รีวิว)

7. มานาทัล

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Manatal
ผ่านมานาตาล

Manatal เป็นซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรที่ทรงพลังซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัครให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คุณสามารถระบุผู้มีความสามารถระดับสูงที่ตรงกับข้อกำหนดของงานได้อย่างแม่นยำ แพลตฟอร์มของ Manatal ทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการคัดกรอง

เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์จะค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจากเว็บไซต์หางานต่างๆ เพื่อตอบสนองตำแหน่งงานว่างของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเหล่านั้นและทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณได้บนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้งาน เพื่อให้ทีมสรรหาบุคลากรของคุณสามารถเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มได้ทันทีและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อกระบวนการสรรหาบุคลากรได้ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ระบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Manatal

  • การจัดหา การคัดกรอง และการสัมภาษณ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • การมีส่วนร่วมอัตโนมัติผ่านแชทบอท
  • กระบวนการจ้างงานที่ปรับแต่งได้
  • การผสานรวมกับเว็บไซต์หางานหลักและระบบติดตามการสมัครงาน (ATS)

ข้อจำกัดของมานาทัล

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดค่า

ราคาของ Manatal

  • มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ปรับแต่ง: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Manatal

  • G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

8. TurboHire

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่าน TurboHire
ผ่านทางTurboHire

TurboHire เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ที่ดีที่สุด ตามชื่อที่บ่งบอก มันมุ่งเน้นที่จะเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากร ด้วยการใช้ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ TurboHire สามารถจับคู่ตำแหน่งงานกับผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่เครื่องมือ AI สแกนงานที่โพสต์ไว้ ระบบจะตีความโปรไฟล์ของผู้สมัครอย่างชาญฉลาดเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงกับคำอธิบายงานหรือไม่ การจับคู่ผู้สมัครที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรค้นหาผู้มีความสามารถชั้นนำในตลาดได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

TurboHire สามารถผสานการทำงานกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ได้ ทำให้เป็นโซลูชันการสรรหาบุคลากรที่ครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ TurboHire

  • การคัดกรองและคัดเลือกประวัติย่อโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การจัดตารางเวลาและการเตรียมสัมภาษณ์แบบอัตโนมัติ
  • ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์
  • บัตรคะแนนและแบบประเมินที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ TurboHire

  • มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก
  • ขีดความสามารถที่จำกัดสำหรับการสรรหาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม
  • ราคาสูงชันสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของ TurboHire

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ TurboHire

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (77 รีวิว)

9. แปดประการ

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย Eightfold
ผ่านทางEightfold

Eightfold เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง สำหรับทีมการจัดการบุคลากรที่ต้องการใช้ AI ในการค้นหาผู้สมัครและทำให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น. มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานที่ว่าง.

ความสามารถในการจับคู่ตำแหน่งงานและคำอธิบายงานกับโปรไฟล์ของผู้สมัครสามารถช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรของคุณระบุและติดต่อผู้สมัครที่มีศักยภาพได้ สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจ้างงานที่มีความหลากหลายเมื่อคุณกำลังมองหาผู้สมัครจากภูมิหลังที่หลากหลายและจำเป็นต้องขยายการค้นหาให้กว้างกว่าผู้สมัครที่ใช้งานอยู่

เครื่องมือ AIนี้สามารถช่วยในการจัดการพนักงานโดยการผสานรวมกับระบบATS ที่มีอยู่ของคุณ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการจ้างงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้สมัครที่มีคุณภาพหลุดรอดไป

คุณสมบัติเด่นแปดประการ

  • การค้นหา การจับคู่ และการวิเคราะห์บุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
  • การผสานรวมกับระบบ ATS และ HRIS ชั้นนำ

ข้อจำกัดแปดประการ

  • ราคาสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดค่า

การกำหนดราคาแบบแปดระดับ

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวแปดประการ

  • G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (12 รีวิว)

10. SeekOut

ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์โดย SeekOut
ผ่านทางSeekOut

นี่คือซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่ธุรกิจจำนวนมากใช้ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มันใช้ AI ในการจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานว่างในบริษัทของคุณ

SeekOut ไม่เพียงแต่ช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการและวิเคราะห์บุคลากรอีกด้วยคุณสมบัติด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้คุณดึงดูด จ้างงาน และรักษาผู้สมัครที่มีคุณภาพไว้ได้

คุณสมบัติเด่นของ SeekOut

  • การค้นหาและสรรหาบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
  • การเสริมสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์
  • การผสานรวมกับระบบคัดกรองผู้สมัครงาน (ATS), ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อจำกัดของ SeekOut

  • ปัญหาคุณภาพข้อมูลเล็กน้อยในการจัดหา
  • ขีดความสามารถที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดหา

ราคาของ SeekOut

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว SeekOut

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)

สร้างทีมของคุณด้วยเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI

การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพช่วยลดอัตราการลาออก เพิ่มผลผลิต และทำให้การสร้างทีมที่มีส่วนร่วมสูงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติและช่วยคุณคัดกรองข้อมูลผู้สมัครเพื่อการจัดการการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วน

ปรับแต่งคำอธิบายงาน กระบวนการสรรหาบุคลากร และการปฐมนิเทศให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือฟรีมากมายใน ClickUpสมัครวันนี้เพื่อสร้างบัญชีของคุณและเสริมความแข็งแกร่งให้กับขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของบริษัทคุณ!