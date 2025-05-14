10 เครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดสำหรับทีมสรรหาในปี 2025

เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือสรรหาเหล่านี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ล้ำสมัยเพื่อค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของตำแหน่งงานของคุณ
แพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ จะช่วยให้การสรรหาบุคลากรของคุณให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คู่มือนี้จะช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์ม AI สำหรับการสรรหาบุคลากร และจะแสดงให้คุณเห็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสรรหาบุคลากร AI?
กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากเทคโนโลยี AI ผู้สมัครที่สนใจจะสอดคล้องกับรายละเอียดงานของคุณมากขึ้น และคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม AI สำหรับการสรรหาบุคลากรไม่ได้เท่าเทียมกันทุกตัว คุณควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกใช้งาน:
- ความถูกต้องและคุณภาพของการจับคู่: แพลตฟอร์มการสรรหาที่ใช้ AI มีเป้าหมายเพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด มองหาเครื่องมือที่เน้นความถูกต้องสูงในการจับคู่โปรไฟล์ผู้สมัครกับคำอธิบายงาน
- ความยืดหยุ่น: ทุกธุรกิจมีกระบวนการจ้างงานที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจับคู่ผู้สมัครกับเกณฑ์ของคุณในขณะที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานข้อมูล: ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ของคุณ, กระดานรับสมัครงาน, และแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในกระบวนการสรรหาบุคลากร. เครื่องมือที่คุณเลือกควรสามารถผสานการทำงานกับระบบเหล่านี้ได้
- การลดอคติ: การจ้างงานที่มีความหลากหลายจะง่ายขึ้นหากซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสในการแสดงให้เห็นถึงวิธีการลดอคติ
- ความสามารถในการขยายตัว: แม้ว่าธุรกิจของคุณจะเล็ก แต่คุณก็คงหวังที่จะขยายมันในอนาคต เครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดสามารถจัดการกับการจ้างงานจำนวนมากได้
- การมีส่วนร่วมของผู้สมัคร: ซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI หลายตัวมีคุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับผู้สมัครขั้นสูง เช่น การจัดตารางสัมภาษณ์อัตโนมัติ ทำให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการสรรหาง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์และรายงาน: ข้อมูลที่ละเอียดช่วยให้ติดตามความสำเร็จของคุณได้ง่ายขึ้นและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ค้นหาซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI พร้อมการวิเคราะห์ความสามารถเชิงลึก
10 อันดับซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
แม้ว่ามันจะเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็มีเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สัญญาว่าจะช่วยคุณในการจับคู่ผู้สมัครและการสรรหาบุคลากร เพื่อช่วยให้คุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับกระบวนการสรรหาของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่ดีที่สุดในตลาดไว้ให้คุณแล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน คุณสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ AI ของ ClickUpให้เหมาะกับบทบาทงานและเร่งความเร็วของงานประจำวันได้มากมาย ช่วยให้คุณสามารถทำงานเหล่านั้นเสร็จภายในไม่กี่วินาที ไม่ใช่เพียงไม่กี่นาทีคำแนะนำ AI ของ ClickUp สำหรับผู้สรรหาบุคลากรช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคล (HR)ของคุณสามารถค้นหาคำที่เหมาะสมในการอธิบายตำแหน่งงานและดึงดูดผู้สมัครที่มีศักยภาพได้อย่างง่ายดาย
ขอบคุณระบบจัดเก็บเอกสารของ ClickUp คุณสามารถบันทึกทุกการสนทนาที่คุณมีกับผู้สมัคร ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาเบื้องต้นจนถึงวันที่พวกเขาเกษียณ ในที่เดียวที่สะดวกและค้นหาได้ง่าย หากคุณต้องการสิ่งใดที่ AI ของ ClickUp ไม่สามารถช่วยได้มีเทมเพลต HR ฟรีให้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp รองรับเป้าหมายหลักด้านการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ HRที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการโครงการ, การจัดการงาน, และการร่วมมือในแพลตฟอร์มเดียว
- เวิร์กโฟลว์และมุมมองที่ปรับแต่งได้
- การผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับแอปอื่นๆ
- 15+ การดูโปรเจกต์ รวมถึงปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- การขาดฟังก์ชันบางอย่างในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ทัวริง
Turing เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดที่ใช้ระบบ AI สำหรับการค้นหาผู้พัฒนาซอฟต์แวร์. แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบ AI นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหา. มันใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) ในการสแกนบอร์ดงานและประวัติของผู้สมัครเพื่อค้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของตำแหน่งงานที่เฉพาะเจาะจง.
ซอฟต์แวร์นี้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับรายละเอียดงานอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและทีมจัดหาบุคลากรมีตัวเลือกผู้สมัครที่ดีที่สุด ประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากร
เครื่องมือนี้มุ่งเน้นเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์และบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากตรงกับความต้องการของคุณ แพลตฟอร์มนี้จะนำเสนอแหล่งรวมผู้สมัครที่มีศักยภาพจำนวนมากให้กับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทัวริง
- กลุ่มวิศวกรทั่วโลกที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น
- การจ้างงานที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
- เครื่องมือการจัดการ เช่น Turing Manager Bot
- จ่ายเฉพาะผลลัพธ์เท่านั้น
ข้อจำกัดของทัวริง
- จำกัดเฉพาะการจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับการจ้างงานภายในองค์กร
- คุณภาพของบุคลากรอาจแตกต่างกัน
การกำหนดราคาแบบทัวริง
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของทัวริง
- G2: 4. 1/5 (17 รีวิว)
3. Findem
ซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ของ Findem มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ทันสมัย โดยใช้ AI ขั้นสูงเพื่อให้ทีมสรรหาบุคลากรมีความสามารถในการค้นหาและคัดกรองผู้สมัครที่เหนือกว่า
ด้วย Findem ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถระบุผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดายเครื่องมือ AIของแพลตฟอร์มจะค้นหาเว็บไซต์อาชีพและกระดานงานโดยอัตโนมัติ เพื่อค้นหาโปรไฟล์ผู้สมัครที่ตรงกับข้อกำหนดของงาน
มากกว่าแค่เครื่องมือค้นหาผู้สมัครที่หรูหรา Findem's conversational AI สามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานที่มีศักยภาพได้ สร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้สมัครงานที่ทรงพลัง คุณสมบัตินี้ช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้จัดการสรรหาบุคลากรมีเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Findem
- การค้นหาและสรรหาบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และการสรรหาเชิงรุก
- โปรไฟล์ผู้สมัครอย่างละเอียดและการติดตามกิจกรรม
- การนัดหมายสัมภาษณ์อัตโนมัติและการจัดลำดับอีเมล
- ส่วนขยาย Chrome สำหรับการสรรหาบุคลากรบน LinkedIn
ข้อจำกัดของ Findem
- การกำหนดค่าล่วงหน้าอย่างละเอียด
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Findem
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Findem
- G2: 4. 7/5 (11 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)
4. Talenture
Talenture RS โดย Platina Software เป็นแพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากรด้วย AI ที่มีความคล่องตัว ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้หางานและการจัดตารางสัมภาษณ์ ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติช่วยให้สามารถตีความและจับคู่ข้อกำหนดของงานกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบอร์ดงานและเว็บไซต์อาชีพต่างๆ นำเสนอทีมสรรหาบุคลากรเฉพาะผู้มีความสามารถระดับสูงที่ตรงกับความต้องการของพวกเขาเท่านั้น
เทคโนโลยี AI ใน Talenture ช่วยปรับปรุงการสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติการทำงานที่น่าเบื่อสำหรับทีมสรรหาบุคลากร เช่น การค้นหาผู้สมัครและการคัดกรอง
เครื่องมือการจัดการผู้สมัครที่มีความชาญฉลาดในแพลตฟอร์มสามารถใช้เครื่องมือตรวจจับ AIเพื่อตรวจสอบเมื่อโปรไฟล์สองจากบอร์ดต่าง ๆ เป็นบุคคลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณดูแลความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ ช่วยคุณเอาชนะคู่แข่งในการดึงดูดพวกเขาให้มาทำงานกับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Talenture
- ATS, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเนื้อหา, และการสรรหาบุคลากรอัตโนมัติในแพลตฟอร์มเดียว
- การจับคู่และการจัดอันดับผู้สมัครอย่างชาญฉลาด
- เว็บไซต์อาชีพและกระบวนการสมัครงานที่สามารถปรับแต่งได้
- การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดด้านความสามารถ
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าอาจมีความซับซ้อน
- UI ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ความสามารถในการใช้งานผ่านมือถือมีจำกัด
การกำหนดราคาของ Talenture
- มาตรฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวความสามารถ
- ไม่มีรีวิว
5. ผู้รับของ
Fetcher เป็นเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้กระบวนการสรรหาบุคลากรง่ายขึ้น ด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง ทำให้การค้นหาผู้สมัครเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่บริษัทจัดหางาน แพลตฟอร์มนี้สามารถระบุผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มผู้สมัครที่มีศักยภาพกว้างขึ้น
เครื่องมือ AI วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครและคำอธิบายงานเพื่อค้นหาผู้หางานที่ตรงกับตำแหน่งงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอีเมลอัตโนมัติเพื่อการจัดการบุคลากรที่ดีขึ้น
คุณสมบัติการติดตามและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกในทุกแง่มุมของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นการค้นหาจนถึงการจ้างพนักงานใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Fetcher
- การสรรหาด้วย AI เพื่อระบุและติดต่อผู้สมัครที่ไม่ได้หางาน
- แชทบอทสำหรับการคัดกรองและการนัดหมาย
- การค้นหาผู้สมัครใหม่โดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับระบบคัดกรองผู้สมัครงานอัตโนมัติ (ATS) และระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
ข้อจำกัดของตัวดึงข้อมูล
- ขีดความสามารถที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดหา
- ปัญหาคุณภาพข้อมูล
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาสินค้าสำหรับผู้รับสินค้า
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Fetcher
- G2: 4. 7/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (21 รีวิว)
6. โดยมนุษย์
Humanly มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การสรรหาบุคลากรด้วยระบบ AI ที่แตกต่าง ด้วยการเน้นย้ำการคัดกรองและการมีส่วนร่วมของผู้สมัครอย่างเข้มข้น โดยใช้ AI เชิงสนทนาที่ทรงพลังซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้สมัครงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในรายการ Humanly ค้นหาประวัติผู้สมัครและบอร์ดงานเพื่อหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละตำแหน่ง ระบบ AI แบบสนทนาของมันจะสื่อสารกับผู้สมัคร ถามคำถามที่เหมาะสมทั้งหมด ความสามารถในการจัดตารางสัมภาษณ์จะนำผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้คุณและยังสามารถจับคู่กับวัฒนธรรมของบริษัทคุณได้อีกด้วย
มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสัมภาษณ์เท่านั้น การบันทึกโน้ตด้วยระบบ AI และการติดตามผลของมันทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสรรหาบุคลากรจำนวนมากและการวิเคราะห์ผู้สมัครหลังการสัมภาษณ์
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์
- การติดต่อผู้สมัครและการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ
- การคัดกรองและสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแชท
- การวิเคราะห์วิดีโอสัมภาษณ์โดยปัญญาประดิษฐ์
- การผสานรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากร
ข้อจำกัดของมนุษย์
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- การตั้งค่าและการฝึกอบรมที่ใช้เวลานาน
การตั้งราคาอย่างเป็นมนุษย์
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวโดยมนุษย์
- G2: 4. 9/5 (22 รีวิว)
7. มานาทัล
Manatal เป็นซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรที่ทรงพลังซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัครให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คุณสามารถระบุผู้มีความสามารถระดับสูงที่ตรงกับข้อกำหนดของงานได้อย่างแม่นยำ แพลตฟอร์มของ Manatal ทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ตั้งแต่การค้นหาผู้สมัครไปจนถึงการคัดกรอง
เครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์จะค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจากเว็บไซต์หางานต่างๆ เพื่อตอบสนองตำแหน่งงานว่างของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเหล่านั้นและทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณได้บนแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการใช้งาน เพื่อให้ทีมสรรหาบุคลากรของคุณสามารถเริ่มใช้งานแพลตฟอร์มได้ทันทีและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อกระบวนการสรรหาบุคลากรได้ กระบวนการสรรหาบุคลากรที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ระบบลากและวางที่ง่ายต่อการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Manatal
- การจัดหา การคัดกรอง และการสัมภาษณ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การมีส่วนร่วมอัตโนมัติผ่านแชทบอท
- กระบวนการจ้างงานที่ปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับเว็บไซต์หางานหลักและระบบติดตามการสมัครงาน (ATS)
ข้อจำกัดของมานาทัล
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดค่า
ราคาของ Manatal
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปรับแต่ง: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Manatal
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
8. TurboHire
TurboHire เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรที่ใช้ AI ที่ดีที่สุด ตามชื่อที่บ่งบอก มันมุ่งเน้นที่จะเร่งกระบวนการสรรหาบุคลากร ด้วยการใช้ AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ TurboHire สามารถจับคู่ตำแหน่งงานกับผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่เครื่องมือ AI สแกนงานที่โพสต์ไว้ ระบบจะตีความโปรไฟล์ของผู้สมัครอย่างชาญฉลาดเพื่อตรวจสอบว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงกับคำอธิบายงานหรือไม่ การจับคู่ผู้สมัครที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรค้นหาผู้มีความสามารถชั้นนำในตลาดได้อย่างง่ายดาย ทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
TurboHire สามารถผสานการทำงานกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ได้ ทำให้เป็นโซลูชันการสรรหาบุคลากรที่ครบวงจร
คุณสมบัติเด่นของ TurboHire
- การคัดกรองและคัดเลือกประวัติย่อโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
- การจัดตารางเวลาและการเตรียมสัมภาษณ์แบบอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์
- บัตรคะแนนและแบบประเมินที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ TurboHire
- มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรจำนวนมาก
- ขีดความสามารถที่จำกัดสำหรับการสรรหาบุคลากรเฉพาะกลุ่ม
- ราคาสูงชันสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ TurboHire
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ TurboHire
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (77 รีวิว)
9. แปดประการ
Eightfold เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการสรรหาบุคลากรที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง สำหรับทีมการจัดการบุคลากรที่ต้องการใช้ AI ในการค้นหาผู้สมัครและทำให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น. มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงานที่ว่าง.
ความสามารถในการจับคู่ตำแหน่งงานและคำอธิบายงานกับโปรไฟล์ของผู้สมัครสามารถช่วยให้ทีมสรรหาบุคลากรของคุณระบุและติดต่อผู้สมัครที่มีศักยภาพได้ สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจ้างงานที่มีความหลากหลายเมื่อคุณกำลังมองหาผู้สมัครจากภูมิหลังที่หลากหลายและจำเป็นต้องขยายการค้นหาให้กว้างกว่าผู้สมัครที่ใช้งานอยู่
เครื่องมือ AIนี้สามารถช่วยในการจัดการพนักงานโดยการผสานรวมกับระบบATS ที่มีอยู่ของคุณ ทำให้สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการจ้างงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้สมัครที่มีคุณภาพหลุดรอดไป
คุณสมบัติเด่นแปดประการ
- การค้นหา การจับคู่ และการวิเคราะห์บุคลากรด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
- การผสานรวมกับระบบ ATS และ HRIS ชั้นนำ
ข้อจำกัดแปดประการ
- ราคาสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดค่า
การกำหนดราคาแบบแปดระดับ
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแปดประการ
- G2: 4. 1/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (12 รีวิว)
10. SeekOut
นี่คือซอฟต์แวร์สรรหาบุคลากรด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่ธุรกิจจำนวนมากใช้ เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มันใช้ AI ในการจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานว่างในบริษัทของคุณ
SeekOut ไม่เพียงแต่ช่วยในกระบวนการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการและวิเคราะห์บุคลากรอีกด้วยคุณสมบัติด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานช่วยให้คุณดึงดูด จ้างงาน และรักษาผู้สมัครที่มีคุณภาพไว้ได้
คุณสมบัติเด่นของ SeekOut
- การค้นหาและสรรหาบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- การมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
- การเสริมสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์
- การผสานรวมกับระบบคัดกรองผู้สมัครงาน (ATS), ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ SeekOut
- ปัญหาคุณภาพข้อมูลเล็กน้อยในการจัดหา
- ขีดความสามารถที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดหา
ราคาของ SeekOut
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SeekOut
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
สร้างทีมของคุณด้วยเครื่องมือสรรหาบุคลากรด้วย AI
การสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพช่วยลดอัตราการลาออก เพิ่มผลผลิต และทำให้การสร้างทีมที่มีส่วนร่วมสูงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติและช่วยคุณคัดกรองข้อมูลผู้สมัครเพื่อการจัดการการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วน
ปรับแต่งคำอธิบายงาน กระบวนการสรรหาบุคลากร และการปฐมนิเทศให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือฟรีมากมายใน ClickUpสมัครวันนี้เพื่อสร้างบัญชีของคุณและเสริมความแข็งแกร่งให้กับขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของบริษัทคุณ!