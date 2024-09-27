บล็อก ClickUp
วิธีวัดความผูกพันของพนักงาน: ตัวชี้วัดและกลยุทธ์สำคัญ

การมีส่วนร่วมของพนักงาน คือความผูกพันทางอารมณ์และความมุ่งมั่นที่พนักงานมีต่อหน้าที่งานและองค์กรของตน เป็นเรื่องของความกระตือรือร้นและความหลงใหลที่พนักงานมีต่องานและบริษัท

พนักงานที่มีส่วนร่วมไม่ได้แค่ลงเวลาเข้าและออกงานเท่านั้น แต่พวกเขามีความใส่ใจในงานของตนและมีส่วนร่วมในเป้าหมายขององค์กร พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต

ในทางกลับกัน พนักงานที่ไม่มีความผูกพันสามารถทำให้บริษัทสูญเสียผลผลิตเป็นมูลค่าหลายล้านบาท

กัลลัพประมาณการว่า ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ต่ำทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงินเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร์ ทุกปี การสำรวจเดียวกันนี้ยังพบว่า 52% ของพนักงาน กำลังมองหาหรือกำลังแสวงหางานใหม่ในขณะนี้

การวัดระดับความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทใดก็ตามที่ต้องการให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานต้องทำ ด้วยการติดตามตัวชี้วัดความผูกพันของพนักงาน ผู้นำสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้น พัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความผูกพัน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานเติบโตได้

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการต่าง ๆ ในการวัดความผูกพันของพนักงาน และกลยุทธ์บางประการในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยแรงจูงใจ

การเข้าใจตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่แตกต่างกัน

มาสำรวจตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานกัน

อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ

อัตราการลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ สามารถบอกคุณได้มากเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานและโอกาสในการเติบโต อัตราการลาออกที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ เช่น การขาดโอกาสในการก้าวหน้า หรือแม้แต่ความไม่พอใจต่อการบริหารจัดการ สำหรับพนักงานใหม่ อาจบ่งชี้ถึงการปฐมนิเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในทางกลับกัน อัตราการลาออกโดยสมัครใจที่ต่ำ บ่งชี้ว่าพนักงานโดยทั่วไปมีความพึงพอใจ และมีความผูกพันกับบริษัท ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกของสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อัตราการรักษาพนักงาน

อัตราการรักษาพนักงาน คือร้อยละของพนักงานที่ยังคงทำงานกับบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการวัดว่าองค์กรสามารถรักษาบุคลากรให้คงอยู่ได้เพียงใด

อัตราการคงอยู่ของพนักงานสูงมักสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมองเห็นอนาคตภายในบริษัท สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงมากขึ้น

การขาดงาน

การขาดงาน หมายถึง อัตราที่พนักงานไม่มาทำงานเนื่องจากความเจ็บป่วย เหตุส่วนตัว หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญสำหรับองค์กร เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ขวัญกำลังใจ และการดำเนินงานโดยรวมของธุรกิจ

การขาดงานบ่อยครั้งอาจบ่งชี้ถึงความเหนื่อยล้า หมดความสนใจ หรือปัญหาส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงาน

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน (eNPS)

อีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน คือ Employee Net Promoter Score ซึ่งเผยให้เห็นว่าพนักงานของคุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทของคุณในฐานะสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมมากน้อยเพียงใด ตัวเลขนี้สะท้อนประสบการณ์และความพึงพอใจของพวกเขาโดยตรง

คะแนน eNPS สูง แสดงให้เห็นว่าพนักงานโดยทั่วไปมีความพึงพอใจ และภักดีต่อบริษัท ในทางกลับกัน คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงานต่ำ บ่งชี้ว่ามีสัดส่วนของพนักงานที่ไม่มีความผูกพันในองค์กรสูง

ความพึงพอใจของพนักงาน

พนักงานที่มีความสุขคือพนักงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ความพึงพอใจของพนักงานนั้นลึกซึ้งกว่าความพอใจในระดับผิวเผิน มันครอบคลุมปัจจัยต่างๆ รวมถึงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความเคารพ สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย และความสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท

มาตรการเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานจะช่วยปรับปรุงคะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วย

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณตลอดเวลาเป็นอีกวิธีหนึ่งในการวัดความผูกพันของพนักงาน

ประสิทธิภาพสูง มักจะควบคู่ไปกับ การมีส่วนร่วมของพนักงานสูง ทำให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่สำคัญที่ต้องติดตาม

เมื่อพนักงานมีส่วนร่วม พวกเขามีแนวโน้มที่จะบรรลุและเกินความคาดหวังด้านประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานมีแนวโน้มที่จะมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพและพึงพอใจ ซึ่งทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในการมีส่วนร่วมของพนักงานวัดผลตอบแทนทางการเงินที่บริษัทได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน มันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงประโยชน์ที่จับต้องได้ของการมีพนักงานที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพิ่มการมีส่วนร่วมสามารถเห็นได้จากกำไร นวัตกรรม และต้นทุนการลาออกที่ลดลง พนักงานที่มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมความสามารถในการทำกำไร

คะแนนจาก Glassdoor

ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานบางตัวมีความชัดเจนมากกว่าตัวอื่น ๆ; ตัวอย่างเช่น คะแนนรีวิวบนเว็บไซต์รีวิวนายจ้างเช่น Glassdoor.

การรับรู้ของสาธารณชนสามารถสะท้อนถึงขวัญกำลังใจภายในองค์กร ทำให้คะแนน Glassdoor ขององค์กรคุณเป็นหน้าต่างที่สะท้อน ความรู้สึกของพนักงาน ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่ต่ำจะนำไปสู่การลดลงของคะแนน เนื่องจากพนักงานและลูกค้าที่คาดหวังมักจะตรวจสอบคะแนนเหล่านี้ พวกมันจึงสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแบรนด์ของคุณได้เช่นกัน

ความพึงพอใจของลูกค้า

พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงมักจะนำไปสู่ลูกค้าที่พึงพอใจ ซึ่งเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางกลับไปยังการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยตรง พนักงานที่สนุกกับงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า ซึ่งนำไปสู่ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น

ขวัญกำลังใจของพนักงานสูง ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีความพึงพอใจ ยังนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าอีกด้วย พนักงานที่มีความสุขกับงานของตนมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติเชิงบวกและช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึ้น

การวัดตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ตอนนี้ที่เราได้ระบุตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สำคัญแล้ว มาพูดถึงวิธีการติดตามสิ่งเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพกัน

แบบสำรวจ, การประชุมให้ความคิดเห็น, และการสัมภาษณ์ เป็นหนึ่งในวิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมของพนักงาน

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน

แบบสำรวจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานเนื่องจากเป็นวิธีโดยตรงในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกจากพนักงาน องค์กรสามารถใช้แบบสำรวจประเภทต่างๆ เช่น แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงาน แบบสำรวจแบบรวดเร็ว แบบสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือวิธีที่แบบสำรวจสามารถช่วยได้:

  • ระบุพื้นที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ: การสำรวจสามารถช่วยระบุพื้นที่เฉพาะที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วม ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อปรับแต่งโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เหมาะสม
  • วัดความพึงพอใจ: พวกเขาสามารถประเมินความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่างๆ ของงาน เช่น บทบาทหน้าที่ วัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทน และการบริหารจัดการ
  • วัดขวัญกำลังใจ: แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานสามารถวัดขวัญกำลังใจของพนักงานและระบุปัญหาที่อาจส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วม
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลง: โดยการทำการสำรวจอย่างต่อเนื่อง องค์กรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในความผูกพันของพนักงานและวัดประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ ของพวกเขาได้
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpทำให้การสร้างและดำเนินการสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปีเป็นเรื่องง่ายมากสร้างแบบสำรวจของคุณด้วย ClickUp Formsที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งจะรวบรวมคำตอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวและเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะของพนักงานได้รับการดำเนินการ

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด

แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรับภาพที่แม่นยำเกี่ยวกับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงาน
  • สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้พร้อมคำถามที่กำหนดเอง
  • รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากพนักงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตลอดเวลา

ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 32 รายการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับค่าตอบแทน, การเติบโตในอาชีพ, สภาพการทำงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย. เปลี่ยนจากมุมมองความคิดเห็นของบริษัท, ซึ่งแสดงความคิดเห็นจากทั้งบริษัท, ไปยังมุมมองตามแผนก, ซึ่งช่วยติดตามและเปรียบเทียบความคิดเห็นจากแต่ละแผนก.

การประเมินแบบ 360 องศา

แบบสำรวจเหล่านี้รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน มุมมองแบบรอบด้านนี้ช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบและประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนการรวบรวมความคิดเห็นแบบ 360 องศาช่วยให้องค์กรสามารถ:

  • ลดอคติ: โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากหลายแหล่ง การสำรวจแบบ 360 องศาสามารถให้การประเมินที่เป็นกลางมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานในระดับต่างๆ กำลังประสบกับองค์กรและวัฒนธรรมขององค์กร
  • เสริมสร้างภาวะผู้นำ: แบบสำรวจ 360 องศาสามารถใช้ประเมินประสิทธิผลของผู้นำและระบุจุดที่ควรปรับปรุงในสไตล์การนำของพวกเขาได้ ซึ่งในที่สุดจะส่งผลเชิงบวกต่อวัฒนธรรมองค์กร
  • พัฒนาพนักงาน: ข้อเสนอแนะจากการสำรวจแบบ 360 องศาสามารถนำมาใช้เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุงและสร้างแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลสำหรับพนักงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจในงานของพวกเขาในระยะยาว

การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน

การสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก ซึ่งดำเนินการโดยแผนกทรัพยากรบุคคลในเวลาที่พนักงานออกจากบริษัท สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าอย่างยิ่ง ที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับที่ทำงานซึ่งพนักงานปัจจุบันอาจไม่กล้าแสดงออก นี่คือวิธีที่การสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออกสามารถช่วยวัดความผูกพันของพนักงานได้:

  • ระบุเหตุผลของการลาออก: การสัมภาษณ์ก่อนออกงานสามารถเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมพนักงานถึงลาออก เช่น ความไม่พอใจในงาน ค่าตอบแทน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้อมูลนี้สามารถช่วยระบุจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • วัดประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้การสัมภาษณ์ออกงานเพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
  • รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วม: การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงานสามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเฉพาะเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมที่สำคัญ เช่น ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร โอกาสในการเติบโต และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

ความคิดเห็นจากพนักงานใหม่เกี่ยวกับการปฐมนิเทศ

ความประทับใจแรกมีความสำคัญ และพนักงานใหม่สามารถมอบมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้ คำติชมของพวกเขาสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศและทำให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่เริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง การรวบรวมคำติชมจากพวกเขาในระยะต่างๆ เช่น สัปดาห์แรก เดือนแรก และไตรมาสแรก สามารถช่วยในวิธีต่อไปนี้:

  • ระบุความท้าทายในการมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ: ข้อเสนอแนะจากพนักงานใหม่สามารถช่วยเปิดเผยปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจขัดขวางการมีส่วนร่วมของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นได้ มันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจเบื้องต้นของพวกเขาต่อบริษัท บทบาทของพวกเขา และทีมของพวกเขา
  • ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการปฐมนิเทศ: ข้อเสนอแนะจากการปฐมนิเทศสามารถช่วยประเมินประสิทธิผลของกระบวนการปฐมนิเทศของบริษัทและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
  • คาดการณ์การมีส่วนร่วมในอนาคต: ระดับการมีส่วนร่วมในช่วงแรกมักสามารถทำนายการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานในอนาคตได้ โดยการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการปฐมนิเทศ องค์กรสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานในระยะยาวได้

การวิเคราะห์และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน

การวัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—ผู้นำต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาได้ ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน

รวบรวมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วย ClickUp Dashboard
ติดตาม KPI การมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งหมดของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ด ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง องค์กรสามารถมองเห็นและติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่สำคัญได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับแดชบอร์ดเหล่านี้:

  • ใช้วิดเจ็ตเพื่อ รวมข้อมูล จากแบบสำรวจพนักงานและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ไปยังแดชบอร์ดของคุณ
  • วิเคราะห์ข้อมูลจากทีมหรือแผนกต่างๆ เพื่อ ระบุความแตกต่าง ในระดับการมีส่วนร่วม
  • ติดตามความคืบหน้า ไปสู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงานและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ HR หรือแพลตฟอร์มสำรวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง
  • สร้าง รายงานอัตโนมัติ ที่ส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ

การวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงานจะบอกคุณได้ว่าอะไรที่ต้องปรับปรุงในองค์กรของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ขั้นตอนต่อไป? ตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างแผนการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถกำหนดและติดตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลต KPI นี้ คุณสามารถ:

  • ตั้งเป้าหมายและให้ทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • เพิ่มความชัดเจนในความก้าวหน้าของคุณสู่เป้าหมาย
  • ติดตามประสิทธิภาพตามเวลาด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
  • ให้การมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งองค์กร

การสร้างแผนการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้เวลา ความคิด และความพยายาม การใช้แม่แบบช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและช่วยให้คุณเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมได้เร็วขึ้นแม่แบบแผนปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUpมอบแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มขวัญกำลังใจ ผลผลิต และการรักษาพนักงานในสถานที่ทำงานของคุณ

การนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ: วิธีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน

นี่คือกลยุทธ์บางประการที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ:

  • สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง: จัดกิจกรรมสร้างทีมและงานสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเป็นมิตร
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก: สร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการเคารพ ส่งเสริมความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดกว้าง และสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานทุกคน
  • มอบการยอมรับและรางวัล: ให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนมีความแข่งขันและยุติธรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า เปิดตัวโปรแกรมการยอมรับพนักงานและให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับการมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร
  • มอบโอกาสการเติบโตและพัฒนา: สร้างเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและโอกาสสำหรับการก้าวหน้า และลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพของพนักงาน. สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงความพึงพอใจในงานของพนักงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว
  • ส่งเสริมความเป็นอิสระ: ให้พนักงานมีอำนาจในการรับผิดชอบงานของตนเองและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แต่ให้ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานเติบโตและมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น

สร้างทีมที่มีส่วนร่วมด้วย ClickUp

การสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม ไม่ควรหยุดเพียงแค่การจ้างคนที่เหมาะสม ความสำเร็จในระยะยาวต้องการให้ทีมเหล่านี้มีความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การนำทางผ่านเขาวงกตของตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานอาจดูน่ากลัว แต่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าที่จะทำ ด้วยการวัด วิเคราะห์ และดำเนินการตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง คุณจะอยู่บนเส้นทางสู่ระดับการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในที่ทำงาน

ทีมผู้นำและทีมทรัพยากรบุคคลพึ่งพาแพลตฟอร์มการจัดการงานเช่น ClickUp เพื่อวางแผน, ดำเนินการ, และวัดผลการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของพวกเขา ClickUp ยังช่วยให้พวกเขาสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถทำงานร่วมกัน, สื่อสาร, และจัดการงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย

ลองใช้ดูเพื่อดูประโยชน์ด้วยตัวคุณเอง

