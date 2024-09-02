บล็อก ClickUp
วิธีการจัดทำแบบสำรวจสุขภาพพนักงาน (คำถาม + ตัวอย่างแบบฟอร์ม)

2 กันยายน 2567

บริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีขนาดเล็กกำลังประสบกับคลื่นของการหมดไฟและการลาออกของพนักงาน

พนักงานมีความเครียด และผลผลิตลดลง ผู้นำของบริษัทรู้สึกงุนงงและกังวล พวกเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่ไม่แน่ใจว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหน

จากนั้น พวกเขาตัดสินใจทำการสำรวจสุขภาพของพนักงาน ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้พวกเขาตื่นตะลึง การสำรวจเปิดเผยว่าพนักงานกำลังเผชิญกับปัญหาการทำงานเป็นเวลานาน การขาดสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว และรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับภารกิจของบริษัท

ด้วยข้อมูลนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงซึ่งในที่สุดได้ปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานไว้

แบบสำรวจสุขภาพและความผูกพันของพนักงานทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวินิจฉัยสำหรับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกบริษัทที่ต้องการปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานไว้

ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานไม่ใช่เพียงสวัสดิการสำหรับพนักงานอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง การสำรวจสุขภาพของพนักงานช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการและความท้าทายของพนักงานได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำความเข้าใจแบบสำรวจสุขภาพพนักงาน

แบบสำรวจสุขภาพพนักงานเป็นแบบสอบถามที่เป็นความลับซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมินความเป็นอยู่โดยรวมของพนักงานของคุณ มันรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสุขภาพกายและจิตของพนักงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความพึงพอใจต่อโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของบริษัท

โดยการออกแบบคำถามในแบบสำรวจสุขภาพอย่างรอบคอบ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง วัดประสิทธิภาพของโปรแกรมสุขภาพปัจจุบันของคุณ และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กรของคุณ

ในการสร้างแบบสอบถามนี้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบสำรวจสุขภาพพนักงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น:

  1. สุขภาพทางร่างกาย: สำรวจวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงของพวกเขา การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
  2. สุขภาพจิต: ทำความเข้าใจระดับความเครียด คุณภาพการนอนหลับ และการเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพจิตของพวกเขา
  3. สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: สำรวจว่าพนักงานจัดการกับงานและภาระส่วนตัว เช่น การดูแลเด็ก อย่างไร ค้นพบว่าพวกเขารู้สึกหนักใจหรือได้รับการสนับสนุน
  4. สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน: สำรวจว่าพนักงานมองวัฒนธรรมองค์กร, ปริมาณงาน, และโอกาสในการเติบโตทางอาชีพอย่างไร

การปรับแต่งคำถามในแบบสำรวจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่ตรงจุดและหลีกเลี่ยงการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้พนักงานรู้สึกถูกถ่วงเวลา ตัวอย่างเช่น คุณต้องการประเมินความสนใจของพนักงานต่อศูนย์ฟิตเนสใหม่ภายในองค์กรหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาวิธีเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการทำงานทางไกล?

แบบสำรวจสุขภาพของพนักงานเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มการรักษาพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในความเป็นอยู่ของพวกเขาจะสร้างความไว้วางใจและความภักดี

ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้ยังสามารถช่วยคุณพัฒนาโปรแกรมสุขภาพที่มุ่งเน้นเฉพาะบุคคลซึ่งตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย คิดแบบนี้: คุณจะไม่รู้สึกอยากอยู่กับบริษัทที่ใส่ใจและลงทุนในสุขภาพและความสุขของคุณมากขึ้นหรือ?

20 คำถามยอดนิยมที่ควรถามในแบบสำรวจสุขภาพพนักงาน

นี่คือ 20 คำถามที่จัดหมวดหมู่ตามหัวข้อสำคัญ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถปรับแต่งคำถามเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ และใช้แม่แบบเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้

การจัดการความเครียด

  1. ในระดับ 1 (ไม่เครียดเลย) ถึง 5 (เครียดมาก) คุณให้คะแนนระดับความเครียดโดยรวมของคุณที่ทำงานอย่างไร?
  2. คุณรู้สึกว่าคุณมีทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นในการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)
  3. คุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเครียดจากการทำงานกับผู้จัดการของคุณหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)

สุขภาพจิต

  1. คุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับทรัพยากรและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของบริษัทในปัจจุบัน? (พึงพอใจมาก, พอใจบ้าง, เป็นกลาง, พอใจน้อย, ไม่พอใจมาก)
  2. ภาระงานของคุณส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณในระดับใด (ไม่เลย, บางครั้ง, ปานกลาง, มาก, มากมาก)
  3. วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือไม่? (เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, เป็นกลาง, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

วัฒนธรรมองค์กร

  1. คุณเชื่อหรือไม่ว่าบริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกัน?
  2. คุณรู้สึกว่าการยอมรับและรางวัลได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรมภายในองค์กรหรือไม่
  3. ผู้นำสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใสกับพนักงานหรือไม่?

ความฟิตทางร่างกาย

  1. คุณรู้สึกว่าบริษัทส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างจริงจังหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)
  2. คุณมีความพึงพอใจเพียงใดกับโปรแกรมสุขภาพของบริษัทในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย? (พึงพอใจมาก, พอใจ, กลางๆ, ไม่ค่อยพึงพอใจ, ไม่พึงพอใจมาก)
  3. ปริมาณงานของคุณอนุญาตให้หยุดพักเป็นระยะตลอดทั้งวันเพื่อเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายได้หรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)

สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

  1. คุณพอใจกับการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวในปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด? (พอใจมาก, พอใจปานกลาง, ไม่พอใจ, ไม่พอใจมาก)
  2. คุณรู้สึกกดดันที่จะต้องทำงานนอกเวลาทำงานปกติหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)
  3. คุณรู้สึกว่าง่ายหรือไม่ที่จะตัดการเชื่อมต่อจากอีเมลและข้อความงานเมื่อคุณไม่ได้ทำงาน? (ง่ายมาก, ค่อนข้างง่าย, กลางๆ, ค่อนข้างยาก, ยากมาก)
  4. ผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานของคุณสนับสนุนความพยายามของคุณในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือไม่? (เห็นด้วยอย่างยิ่ง, เห็นด้วย, เป็นกลาง, ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
  5. บริษัทมีการจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (เช่น ตัวเลือกการทำงานทางไกล) ที่ช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)

ความพึงพอใจในงาน

  1. คุณพอใจกับบทบาทหน้าที่งานปัจจุบันของคุณมากน้อยเพียงใด? (พอใจมาก, พอใจปานกลาง, เป็นกลาง, ไม่ค่อยพอใจ, ไม่พอใจมาก)
  2. งานของคุณมีโอกาสสำหรับการพัฒนาทางอาชีพและการเติบโตภายในบริษัทหรือไม่? (ใช่/ไม่/ไม่แน่ใจ)
  3. คุณมั่นใจแค่ไหนว่าการมีส่วนร่วมของคุณในบริษัทได้รับการประเมินค่าและยอมรับ? (มั่นใจมาก, มั่นใจพอสมควร, เป็นกลาง, ไม่ค่อยมั่นใจ, ไม่มั่นใจเลย)

หัวข้อหลักที่ควรครอบคลุมในการสำรวจสุขภาพพนักงาน

แบบสำรวจสุขภาพของพนักงานควรสำรวจหลากหลายมิติเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพนักงานของคุณ. โดยการเข้าใจถึงพื้นที่หลักเหล่านี้ ธุรกิจสามารถระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีเป้าหมายได้.

นี่คือบางส่วนของประเด็นที่ควรครอบคลุม:

ความเครียดจากการทำงานและเทคนิคการจัดการความเครียด

ความเครียดเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยในที่ทำงานการประเมินระดับความเครียดของพนักงานและวิธีการรับมือของพวกเขาช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะหมดไฟได้

บริษัทอย่างGoogle ได้นำโปรแกรมการจัดการความเครียดและโครงการส่งเสริมสติมาใช้ เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

สุขภาพจิตและความสุขในการทำงาน

การส่งเสริมสุขภาพจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี. บริษัทควรเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพจิตของพนักงาน และให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการสนับสนุนได้.

ไมโครซอฟท์ได้ทำการศึกษาพนักงานซึ่งบ่งชี้ว่าพนักงานที่ใช้เวลาในการทำงานร่วมกันมากขึ้น—เช่น เข้าร่วมประชุม, เขียนอีเมล, และส่งแชท—มีความพึงพอใจในงานน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานที่ใช้เวลาน้อยกว่าในกิจกรรมเหล่านี้

จากการสำรวจและการศึกษาเหล่านี้ ไมโครซอฟท์ได้ปรับโครงสร้างการจัดการการทำงานใหม่เพื่อเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

โปรแกรมการออกกำลังกายและสุขภาพในที่ทำงาน

สุขภาพทางร่างกายมีผลกระทบโดยตรงต่อระดับพลังงานและความสามารถในการทำงานของพนักงาน การประเมินระดับความฟิตของพนักงานและความสนใจในโปรแกรมสุขภาพให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

บริษัทอย่างไนกี้ได้ประสบความสำเร็จในการผสานการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขา

สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต และความพึงพอใจในการทำงานทางไกล

การบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความพึงพอใจในงานของพนักงาน การประเมินการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานทางไกล ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพในการทำงาน

IBM (แคนาดา) สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมคำมั่นสัญญาเรื่องสมดุลชีวิตการทำงานเพื่อส่งเสริมและดูแลรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

การประเมินความพึงพอใจในงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

การวัดความพึงพอใจในงานและความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดประสิทธิภาพช่วยให้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ การทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานและการสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

บริษัทขนาดใหญ่เช่นAmazon ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานของพวกเขา โดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน

วัฒนธรรมองค์กร การฝึกอบรม และการประเมินผลพัฒนา

การเข้าใจการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับคุณค่าของบริษัทและการเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

เรื่องราวความสำเร็จของแอปเปิลไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมุ่งมั่นในการฝึกอบรมพนักงานอย่างครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเป็นอย่างมาก

การออกแบบแบบสำรวจสุขภาพพนักงานที่มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

การสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา การส่งแบบสำรวจผ่านแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและคุ้นเคยช่วยให้ข้อมูลของพนักงานยังคงเป็นความลับและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ClickUp, เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน, มีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของพนักงาน. นอกจากนี้, พนักงานอาจรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการตอบแบบสอบถามที่จัดส่งผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้เพื่อการทำงานอยู่แล้ว.

ClickUp สามารถช่วยในการดำเนินการและติดตามแบบสำรวจสุขภาพของพนักงานได้อย่างไร

ที่นี่ เราจะสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีที่ ClickUp สามารถทำให้กระบวนการง่ายขึ้น

ClickUp Forms

แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นพนักงาน ClickUp
สร้างและส่งแบบสำรวจสุขภาพพนักงานที่มีประสิทธิภาพผ่านมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

สร้างแบบสำรวจที่มืออาชีพและใช้งานง่ายด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้คุณเพิ่มประเภทคำถามต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แบบเลือกตอบไปจนถึงแบบเปิดกว้าง เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มคำแนะนำที่ชัดเจนและรับประกันความเป็นนิรนามเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ทำให้การสร้างแบบสำรวจสุขภาพในที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย:

  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: ก้าวไปไกลกว่าประเภทคำถามพื้นฐาน เพิ่มเมนูแบบดรอปดาวน์ ตัวเลือกรายเดือน หรือแม้แต่มาตราส่วนการให้คะแนน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับเป้าหมายการสำรวจของคุณ
  • ตรรกะเงื่อนไข: สร้างแบบสำรวจที่ปรับเปลี่ยนได้ตามคำตอบของพนักงาน ตัวอย่างเช่น หากพนักงานรายงานว่าระดับความเครียดสูง คำถามติดตามอาจถามให้พวกเขาชี้แจงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การแยกเงื่อนไขนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเป้าหมาย

คลิกอัพ ด็อกส์

ใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นระบบจัดการเอกสาร เพื่อสร้างบทนำที่ชัดเจนสำหรับแบบสำรวจของคุณ ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ ชี้แจงข้อกังวลเกี่ยวกับความลับ และแสดงความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน แนบลิงก์ไปยังแบบฟอร์มสำรวจไว้ในเอกสารเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างราบรื่น

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่างคำถามแบบสำรวจสุขภาพพนักงานของคุณร่วมกับสมาชิกในทีมโดยใช้ ClickUp Docs

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp Docs ช่วยให้กระบวนการสร้างแบบสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจาก ClickUp Docs อนุญาตให้แก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ คุณสามารถให้บุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และแม้แต่พนักงานเองมีส่วนร่วมในการจัดทำเนื้อหาแบบสำรวจได้

ระบบจะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเอกสารแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น และรับประกันความโปร่งใสในกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUp เพื่อประหยัดเวลาและมั่นใจว่าคุณครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วยเทมเพลตแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณด้วยเทมเพลตแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUp

แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถพัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับความรู้สึกของทีมคุณ สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้พร้อมคำถามที่กำหนดเอง และรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ใดก็ได้

มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 32 ช่องเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างแม่นยำ มีโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน วัฒนธรรม และความพึงพอใจโดยรวม

แม่แบบความคิดเห็นของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มสำหรับการสนทนาที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp มอบแพลตฟอร์มสำหรับการสนทนาที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมาระหว่างผู้จัดการและพนักงาน

แบบฟอร์มการให้ข้อเสนอแนะของพนักงานที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถช่วยให้ผู้จัดการสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะในรูปแบบที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและความไว้วางใจ

เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpมอบพลังแห่งการให้ข้อเสนอแนะไว้ในมือคุณ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่มีความหมายจากพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดระยะเวลาด้วยภาพข้อมูลที่ทรงพลัง

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือมีกระบวนการรับข้อเสนอแนะที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็ตาม แม่แบบข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUp จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทุกครั้ง!

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

รวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าจากพนักงานอย่างรวดเร็วและติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณค่าจากพนักงานอย่างรวดเร็วและติดตามความรู้สึกของพนักงานตลอดเวลาด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้คุณออกแบบแบบสำรวจพนักงานและรวบรวมข้อมูลที่มีความหมายเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านนโยบาย HR สำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

เทมเพลตนี้สามารถเร่งกระบวนการรับความคิดเห็นจากพนักงานทำให้คุณสามารถวิเคราะห์คำตอบของแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น

ระบบนี้ใช้ระบบให้คะแนนดาวเพื่อให้พนักงานประเมินระดับความพึงพอใจในงานของตน นอกจากนี้ยังมีช่องให้พวกเขาอธิบายเหตุผลในการให้คะแนนอย่างละเอียดอีกด้วย ระบบยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ทำให้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม!

ถามคำถามที่ถูกต้อง: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อเสนอแนะ

ความสำเร็จของการสำรวจสุขภาพของพนักงานของคุณขึ้นอยู่กับการถามคำถามที่ถูกต้อง. คำถามที่คิดมาอย่างดีจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับความต้องการและความกังวลของพนักงาน.

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตาม:

  • รับประกันความเป็นนิรนามสำหรับการตอบแบบตรงไปตรงมา: รับประกันความเป็นนิรนามเพื่อส่งเสริมให้พนักงานให้ความคิดเห็นอย่างซื่อสัตย์และเปิดเผย พนักงานควรรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิดเห็นของตนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ การรับประกันความเป็นส่วนตัวช่วยสร้างความไว้วางใจและเพิ่มโอกาสในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
  • ทำให้แบบสำรวจสั้น: แม้ว่าการถามคำถามจำนวนมากอาจดึงดูดใจ แต่แบบสำรวจที่ยาวสามารถนำไปสู่การมีอัตราการตอบกลับต่ำได้ ให้ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญที่สุดโดยอ้างอิงจากคำถามในแบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี และทำให้แบบสำรวจกระชับ มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมากกว่าการทำให้พนักงานรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยคำถามที่มากเกินไป
  • สร้างแผนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสูงสุด: สื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วม ระบุเป้าหมายของการสำรวจอย่างชัดเจน วิธีการใช้ข้อมูล และกรอบเวลาที่คาดว่าจะได้รับผลลัพธ์
  • เสนอสิ่งจูงใจสำหรับการเสร็จสิ้น: พิจารณาเสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม เช่น บัตรของขวัญ การเข้าร่วมจับรางวัล หรือเวลาหยุดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สิ่งจูงใจควรรักษาความสมบูรณ์ของแบบสำรวจ
  • ส่งข้อความขอบคุณ: การแสดงความขอบคุณต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นการแสดงความชื่นชมต่อเวลาและความพยายามของพวกเขา ข้อความขอบคุณที่เขียนด้วยใจจริงสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนายจ้างและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การประมวลผลและดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการสำรวจสุขภาพพนักงาน

เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลที่มีค่าจากการสำรวจสุขภาพของพนักงานแล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้เป็นการปรับปรุงที่จับต้องได้

วิธีเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจให้เป็นการปฏิบัติ

  • ค้นพบแนวโน้ม: วิเคราะห์ผลการสำรวจเพื่อหาแนวโน้มเกี่ยวกับความเครียด ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน หรือความพึงพอใจในงาน ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น อัตราการหมดไฟสูงอาจบ่งชี้ถึงปริมาณงานที่มากเกินไปหรือบทบาทหน้าที่ในงานที่ไม่ชัดเจน
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ: จากผลการค้นพบของคุณ สร้างแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน พิจารณาการริเริ่มเช่น การจัดรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว หรือโปรแกรมฝึกสติเพื่อลดความเครียด
  • วัดผลและปรับให้เหมาะสม: ประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมสุขภาพของคุณอย่างสม่ำเสมอ ใช้ตัวชี้วัด เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน วันลาป่วย และประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อวัดความสำเร็จ
  • แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): วัดผลประโยชน์ของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพของคุณให้เป็นตัวเลข ความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้นมักนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร ลองคิดถึงมันเหมือนกับการสร้างกรณีธุรกิจสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งคล้ายกับการให้เหตุผลสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์อื่นๆ
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ความต้องการของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว รวบรวมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงโปรแกรมของคุณให้สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงาน

การใช้ ClickUp เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

คุณสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่มีสุขภาพดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แถบและแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพของพนักงานของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

และ ClickUp สามารถเข้ามาช่วยได้อีกครั้ง ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ClickUp Dashboards ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • วิดเจ็ตที่กำหนดเอง: สร้างวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อแสดงตัวชี้วัดสำคัญจากแบบสำรวจของคุณ เช่น คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย อัตราการเข้าร่วม และตัวชี้วัดด้านสุขภาพเฉพาะ
  • กราฟและแผนภูมิ: ใช้กราฟแท่ง, แผนภูมิวงกลม, และกราฟเส้นเพื่อแสดงแนวโน้มในความคิดเห็นของพนักงานตลอดเวลา ทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ง่ายขึ้น
  • ตัวกรองและการแบ่งกลุ่ม: ใช้ตัวกรองเพื่อแบ่งข้อมูลตามทีม แผนก หรือปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์สุขภาพได้อย่างละเอียดมากขึ้นในแต่ละกลุ่ม
  • การผสานรวม: ผสานรวมเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Google Forms หรือ SurveyMonkey) เพื่อดึงข้อมูลแบบสำรวจโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจได้ถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์
เปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นงานที่ปฏิบัติได้จริงและติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นงานที่ปฏิบัติได้จริงและติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานจาก ClickUp

ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการแบบสำรวจความผูกพันของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้น

เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพนักงาน แต่การรวบรวมข้อมูลนี้ก็เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบจากแบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพนักงานให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงานและลดการลาออกเงียบ (quiet quitting)

เทมเพลตนี้ให้โครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากการสำรวจความเป็นอยู่ของพนักงานให้เป็นการปรับปรุงที่จับต้องได้ คุณสามารถสร้างโครงการเพื่อวิเคราะห์ผลการสำรวจความผูกพันและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อระดมความคิดในการปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน ตัดสินใจเกี่ยวกับงาน จัดระเบียบและมอบหมายงาน กำหนดระยะเวลา และติดตามความคืบหน้า

ยกระดับสถานที่ทำงานของคุณด้วยการดูแลสุขภาพพนักงาน

การสำรวจสุขภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เจริญเติบโตได้. ด้วยการเข้าใจความต้องการ, ความท้าทาย, และความปรารถนาของพนักงานของคุณ, คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน, มีประสิทธิภาพ, และน่าสนใจได้.

โปรดจำไว้ว่า พนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพดีมีแนวโน้มที่จะอยู่กับบริษัทของคุณมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การรักษาพนักงานที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร และความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม

ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสำรวจสุขภาพของพนักงานของคุณ ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้าง, แจกจ่าย, และวิเคราะห์แบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ ด้วยการใช้คุณสมบัติของ ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการสำรวจสุขภาพทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น และนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงสุขภาพของพนักงาน

เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ๆเพียงสมัครบัญชี Clickupฟรีวันนี้!