วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและครอบคลุม

Sudarshan Somanathan
10 สิงหาคม 2567

เราทุกคนควรรู้ว่าความหลากหลายทำให้ผ้าทอเป็นผืนที่สวยงาม และเราต้องเข้าใจว่าเส้นด้ายทุกเส้นของผ้าทอนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม

รายงานของ McKinseyประจำปี 2023 เปิดเผยว่า ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นตัวแทนในสัดส่วนที่สูงกว่าจะมีผลประกอบการทางการเงินดีกว่าคู่แข่งถึง 39% และธุรกิจที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้นจะเห็นการเติบโตเพิ่มขึ้น 27%

ตัวเลขเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนให้ตื่นตัว

ชัดเจน: การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอีกด้วย วัฒนธรรมที่ครอบคลุมผสานความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) เข้ากับค่านิยมขององค์กรและแนวปฏิบัติในการจ้างงาน ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนนวัตกรรม และส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทของคุณ

ดังนั้น มาดูกันว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับที่ทำงานสมัยใหม่ได้อย่างไร ⬇️

การเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม

วัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมให้เกียรติและให้คุณค่ากับความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุดของบุคคลจากเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ศาสนา, ภูมิลำเนา, รสนิยมทางเพศ, ความหลากหลายทางระบบประสาท, และอื่น ๆ

สถานที่ทำงานเหล่านี้มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดได้อย่างอิสระและรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา

แง่มุมอื่น ๆ ของแรงงานที่หลากหลายประกอบด้วย:

  • ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ทำงานแบบมีส่วนร่วมรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายในขณะที่เคารพและตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคน
  • ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส: สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมส่งเสริมให้เกิดการสนทนาที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกตัดสิน
  • นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น: สถานที่ทำงานที่หลากหลายมอบตัวเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานทุกคน เช่น การทำงานแบบผสมผสานหรือชั่วโมงการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสนับสนุนการรวมคนพิการเข้าทำงาน

ความท้าทายในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุม

แม้ว่าจะมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมในด้าน DEI ในองค์กรและสถาบันการศึกษาขั้นสูง แต่เราก็ยังไม่เห็นการยอมรับและการนำมาใช้ในวงกว้างของวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง บางองค์กรยังเริ่มลดการใช้จ่ายในด้าน DEI และต่อต้านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายอย่างเฉพาะเจาะจง

นี่คือสาเหตุที่เป็นไปได้บางประการ:

  • ขาดหลักฐาน: บริษัทต่างๆ ยังคงลดทอนโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ลง เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายด้านความหลากหลายการศึกษาใน Translational Behavioral Medicineเปิดเผยว่ามีเพียงไม่กี่โครงการด้าน DEI ในที่ทำงานที่ได้รับการติดตามหรือประเมินผลผ่านงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่ลดลงในความครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ
  • ความท้าทายในการสื่อสาร: อาจเกิดจากอุปสรรคทางภาษา, ความบกพร่องทางการได้ยิน, ช่องว่างระหว่างวัย, และความชอบในการสื่อสารที่แตกต่างกัน (เช่น อีเมล, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย เป็นต้น)
  • อคติโดยไม่รู้ตัว: การเลือกปฏิบัติมักเกิดขึ้นจากอคติที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งมีรากฐานมาจากการตีตราทางสังคมและการปลูกฝังความเชื่อ อคติเหล่านี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้แต่ละบุคคลตัดสินใจโดยไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้อื่น
  • การตัดสินใจที่ช้าลง: แม้ว่ามุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ แต่ก็อาจทำให้การตัดสินใจช้าลงได้เช่นกัน เนื่องจากต้องบูรณาการมุมมองและการพิจารณาที่หลากหลายมากขึ้นเข้าไปในกระบวนการ
  • ความท้าทายอื่น ๆ: คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา เช่น การรวมที่ไม่เท่าเทียม ความไม่ไว้วางใจ ข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น วีซ่า ที่พักอาศัย และอื่น ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงของแรงงาน

ขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม

การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง นี่คือวิธีที่คุณสามารถปลดล็อกทั้งประโยชน์ทางศีลธรรมและทางธุรกิจของสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น DEI:

ขั้นตอนที่ 1: ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการมีสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคน

เน้นย้ำว่าความหลากหลายสามารถช่วยบริษัทของคุณได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การเติบโตโดยการเพิ่มรายได้ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรักษาพนักงานไว้ การฝึกอบรมด้าน DEI ของคุณไม่ควรจำกัดเฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ควรรวมถึงระดับผู้บริหารและผู้จัดการด้วย

เมื่อทีมผู้นำเห็นด้วยแล้ว พวกเขาสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นจริงและครอบคลุมได้ทั่วทั้งองค์กร

ขั้นตอนที่ 2: ผสาน DEI เข้ากับหลักการพื้นฐานของคุณ

การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคนนั้นขึ้นอยู่กับหลักการก่อตั้งของบริษัทคุณ ตรวจสอบค่านิยมหลักของบริษัทคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อคุณรับพนักงานที่มีความหลากหลาย หากค่านิยมปัจจุบันของบริษัทคุณไม่ครอบคลุมถึงความครอบคลุมสำหรับกลุ่มพนักงานทั้งหมด ให้หารือกับผู้นำของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงค่านิยมเหล่านั้น

ความเท่าเทียม การทำงานเป็นทีม และความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้น หากคุณมีพนักงานที่เป็น LGBTQIA+ ให้ให้ความสำคัญกับ กลยุทธ์ที่ส่งเสริมความเป็นกลางทางเพศ ในนโยบายและแนวปฏิบัติของคุณ

สำหรับพนักงานจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ถูกตีตรา ให้ท้าทายและ ฝึกอบรมผู้จัดการเพื่อต่อต้านการเหมารวม ปรับปรุงวิธีการของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน

ปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนร่วม ขณะจัดทำค่านิยมใหม่โดยการขอความคิดเห็นจากพนักงานอย่างเปิดเผย. สิ่งนี้จะช่วยปลูกฝังค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติแทนที่จะบังคับใช้ด้วยมือเหล็ก.

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ภาษาที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกได้รับการเคารพและยอมรับ ซึ่งหมายถึงการใช้ สรรพนามที่ต้องการ, คำที่ไม่ระบุเพศ เช่น พวกเขา/พวกเขา และคู่สมรส/คู่ชีวิต แทนที่จะใช้สามี/ภรรยา และใช้การลาคลอดบุตรแทนการลาคลอดบุตร/ลาคลอดบุตร

นอกจากนี้ โปรดระมัดระวังในการใช้คำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่มีความสามารถแตกต่าง และปรับภาษาของคุณให้เหมาะสมตามนั้น

หากคุณทำให้ใครไม่พอใจ ให้ขอโทษอย่างจริงใจและแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ หากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่ครอบคลุม ให้พูดคุยกับบุคคลนั้นเป็นการส่วนตัวและใช้โอกาสนี้เพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหา

เพื่อขยายสิ่งนี้ไปยังพนักงานของคุณ คุณสามารถ:

  • เพิ่มนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการละเมิด
  • จัดอบรมเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการพูดและพฤติกรรมที่ครอบคลุมและยอมรับความหลากหลาย
  • ยกย่องพนักงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมและปฏิบัติตามความหลากหลายและครอบคลุม

ขั้นตอนที่ 4: สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน

สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมต้องมั่นใจในความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดการเป็นตัวแทน

นี่คือบางการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำได้จริงเพื่อสร้าง พื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน:

  • ห้องให้นมสำหรับคุณแม่มือใหม่
  • พื้นที่สำหรับการสวดมนต์หรือการทำสมาธิสำหรับกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย
  • พื้นที่เงียบสงบสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือมีความไวต่อเสียง
  • สถานที่ที่เข้าถึงได้พร้อมทางลาด, ตัวบ่งชี้สัมผัส, หรือความช่วยเหลือสำหรับบันได
  • พื้นที่ทำงานที่รองรับผู้ใช้รถเข็น
  • คุณสมบัติการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว หรือการรับรู้
  • กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เลือกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันพนักงานที่มีนิสัยเก็บตัว
  • ทรัพยากรและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับพนักงาน

ขั้นตอนที่ 5: รวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

เพื่อเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล ให้รวบรวมความคิดเห็นผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัว แบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมซึ่งพนักงานของคุณต้องการและชื่นชม

เมื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงข้อความที่สื่อความหมายโดยนัย และ ใช้คำถามที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้เข้าใจความต้องการของทีมคุณอย่างแท้จริง

นี่คือรายการคำถามดีๆ บางข้อที่คุณอาจต้องการถาม:

  • ทีมผู้บริหารมีความหลากหลายเพียงพอหรือไม่?
  • คุณเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการส่งเสริมและประเมินผลของเราสนับสนุนความหลากหลาย?
  • ความคิดและผู้คนที่มีความหลากหลายได้รับการยกย่องในองค์กรของเราหรือไม่?
  • ในระดับ 1 ถึง 10 คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรมของคุณในที่ทำงานได้สบายแค่ไหน?
  • บริษัทสามารถปรับปรุงในด้านความครอบคลุมได้อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณครอบคลุมทั้งสามด้านของ DEI—ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม—ไม่ใช่เพียงแค่ความหลากหลายเท่านั้น หากจำเป็น ให้จัดหลายเซสชันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานกลุ่มน้อยทุกคนได้รับการเป็นตัวแทนและได้รับการรับฟัง

เจาะลึกถึงวิธีที่เพื่อนร่วมงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างเคารพกับกลุ่มต่างๆ คุณอาจรวมแบบฝึกหัดเพื่อ จัดการกับอคติที่ไม่รู้ตัว และ ปรับปรุงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ระหว่างทีม

เป้าหมายของการฝึกอบรมความครอบคลุมไม่ควรเป็นเพียงการส่งเสริมความอดทนหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ควรเน้นที่การส่งเสริมการยอมรับอย่างแท้จริงและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ความเคารพกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานของคุณโดยธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ 7: ขยายปฏิทินวันหยุดของบริษัท

รวมและเฉลิมฉลองวันหยุดหรือเหตุการณ์ที่ แสดงถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ที่ทำงานกับคุณ

การทำเช่นนี้ช่วยนำผู้คนมารวมกันและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และแนวปฏิบัติของแต่ละฝ่าย การเฉลิมฉลองนี้ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)

ขั้นตอนที่ 8: ออกแบบนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมมีนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่ง ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงานด้วยมาตรการที่เข้มงวด

นโยบายดังกล่าว:

  • ระบุอย่างชัดเจนว่าการคุกคามและการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
  • ครอบคลุมผลกระทบที่คงอยู่จากการละเมิดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
  • กำหนดประเภทของพฤติกรรมที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม
  • มีขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ได้ประสบหรือเป็นพยานในการกระทำที่เลือกปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 9: พัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาสำหรับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

สร้าง ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงร่วม โดยการจับคู่พี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน และผู้รับการสนับสนุนจากภูมิหลัง อัตลักษณ์ หรือประเพณีที่หลากหลาย

ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้บุคคลเติบโตโดยการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับมุมมองใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 10: สนับสนุนกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs)

ERG คือ กลุ่มที่สมัครใจและนำโดยพนักงาน โดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะตัว (เช่น เพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ หรือสถานะทหารผ่านศึก) หรือบทบาท (เช่น ไอที ฝ่ายขาย หรือการตลาด)

กลุ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงเครือข่ายที่หลากหลายของบุคลากร ผู้รับเหมา และผู้จัดหาสินค้า ช่วยให้แรงงานสะท้อนถึงชุมชนและลูกค้าที่พวกเขาให้บริการได้ดีขึ้น

บทบาทของภาวะผู้นำในการส่งเสริมความครอบคลุม

การจัดการและดำเนินการสร้างความครอบคลุมในที่ทำงานเป็นความร่วมมือระหว่างผู้นำและพนักงาน อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่เหมาะสมสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในที่ทำงาน และสอนทีมเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมได้

Harvard Business Reviewพบว่า เกือบ 70% ของผลลัพธ์ด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทำของผู้นำ ซึ่งหมายความว่าผู้นำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่าสถานที่ทำงานมีความครอบคลุมและเปิดกว้างเพียงใด

เมื่อผู้นำส่งเสริมความมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ พนักงานที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทุ่มเททำงานเพื่อทีมของตน

นี่คือลักษณะบางประการที่ประกอบกันเป็นผู้นำที่มีความครอบคลุม:

  • คำมั่นสัญญาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อความหลากหลาย
  • ความ скром
  • ช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใสและไม่มีข้อจำกัด
  • การตระหนักถึงอคติ
  • ความฉลาดทางอารมณ์และวัฒนธรรม
  • ขับเคลื่อนความร่วมมือ

แม้ว่าลักษณะเหล่านี้อาจดูเหมือนง่ายที่จะเรียนรู้แต่รายงานฉบับเก่าจาก Accentureชี้ให้เห็นว่าเส้นทางนี้มักมีโอกาสที่จะเต็มไปด้วยช่องว่างระหว่างผู้นำกับพนักงาน

ตัวอย่างเช่น ขณะที่ผู้นำ 68% คิดว่าพวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้กำลังใจซึ่งพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่เพียง 36% ของพนักงานที่เห็นด้วย

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความแตกต่างนี้และทำให้ผู้นำของบริษัทคุณมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความหลากหลายคือการ มอบการฝึกอบรมภาวะผู้นำที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขา

โปรแกรมการนำที่มีมาตรฐานและครอบคลุมช่วยให้ผู้นำระดับสูงมีความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของความหลากหลาย โปรแกรมเหล่านี้ควรครอบคลุมถึง:

  • ความคาดหวังต่อบุคลากรที่มีความหลากหลายจากสถานที่ทำงานสมัยใหม่
  • การขยายมิติของกรอบแนวคิดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
  • การยอมรับความเป็นไปได้ ผลกระทบ และวิธีการแก้ไขสำหรับความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจ
  • การระบุกลยุทธ์สำหรับความฉลาดทางอารมณ์
  • การสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
  • การสร้างสมดุลระหว่างนโยบายการตัดสินใจที่ยั่งยืนและครอบคลุม
  • การปรับความครอบคลุมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ

นอกจากนี้คุณสามารถจัดตั้งทีมข้ามสายงานหรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลและขับเคลื่อนความพยายามในการสร้างความครอบคลุม บทบาทของคณะทำงานเฉพาะกิจคือการระบุช่องว่าง พัฒนาแผนปฏิบัติการ และติดตามความคืบหน้า

การประชุมเป็นประจำและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน และทำให้แน่ใจว่าคณะทำงานมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

การมีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติและนโยบาย

การเรียนรู้วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงพอ การนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้นำ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ผู้นำจำเป็นต้องนำแนวปฏิบัติและนโยบายภายนอกมาใช้ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:

  • การนำกลยุทธ์การสรรหาที่ครอบคลุมมาใช้: กำหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนสำหรับการเป็นตัวแทนในกลยุทธ์การสรรหาของคุณ เช่น ความหลากหลายทางเพศหรือชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหามีความครอบคลุม รองรับบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน และรักษาความอ่อนไหวในคำถามสัมภาษณ์ของคุณโดยใช้เครื่องมือการทำแผนที่กระบวนการ
  • การให้รางวัลและการยอมรับในผลงาน: เมื่อสิ้นสุดสปรินต์และรอบการทำงาน ให้เน้นย้ำความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย กระตุ้นความพยายาม และเสริมสร้างค่านิยม โดยหลีกเลี่ยงอคติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การยอมรับพนักงานมีความครอบคลุมและให้รางวัลแก่บุคคลตามผลงานของพวกเขา
  • การสร้างโอกาสการเติบโตที่เท่าเทียม: แผนการเติบโตที่มาตรฐานเดียวกันจะไม่เหมาะกับสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้น DEI (ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) ให้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น หลักสูตรภาษามือสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือซอฟต์แวร์ช่วยเสียงและโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  • การเฉลิมฉลองกิจกรรมทางวัฒนธรรม: ให้การยอมรับและเฉลิมฉลองกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวันหยุดสำหรับวัฒนธรรมและศาสนาต่าง ๆ การให้การยอมรับในโอกาสเหล่านี้แสดงถึงความเคารพต่อประเพณีที่หลากหลาย และช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการมองเห็นและคุณค่า

ประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วของสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง

สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยปรับปรุงธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานของคุณ. มาค้นพบกันว่า การส่งเสริมความครอบคลุมสามารถผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรของคุณได้อย่างไร.

เพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน

เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรวมเป็นส่วนหนึ่ง พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในงานของตนมากขึ้น และมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมเชิงบวกนี้ส่งเสริมการร่วมมือในที่ทำงานและความมุ่งมั่นซึ่งนำไปสู่ ผลผลิตโดยรวมที่สูงขึ้น

งานวิจัยของเฮเลนา มาเตอุส เจโรนิโมยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างแนวปฏิบัติด้านความหลากหลายกับการมีส่วนร่วม

เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ประสบการณ์ที่หลากหลาย—ซึ่งถูกหล่อหลอมโดยเพศ สถานที่ เชื้อชาติ และภูมิหลัง—เป็นเชื้อเพลิงให้กับแนวคิดที่ก้าวล้ำ องค์กรของคุณสามารถ สร้างนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยการเปิดรับมุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง

ความหลากหลายทางความคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมและ การอยู่เหนือคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทีมที่ยอมรับและส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมจะมีความสามารถในการคิดนอกกรอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีกว่า

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ

การปฏิบัติด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเชื่อมโยงกับองค์กรงานวิจัยของ BCGพบว่าพนักงานที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าถึง 1.5 เท่า และมีโอกาสลาออกภายในหกเดือนน้อยกว่าถึง 4.6 เท่า

วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลายส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและการร่วมมือ

นอกจากนี้ พนักงานมีโอกาสน้อยที่จะประสบกับความเครียดและภาวะหมดไฟในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีความหลากหลาย ซึ่งส่งผลดีต่อความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขา

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและครอบคลุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทีมงานที่หลากหลายและครอบคลุม นอกเหนือจากการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว CHRO ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ทั่วทั้งองค์กร

พวกเขาเป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการจ้างงาน, การประกันค่าตอบแทนที่เป็นธรรม, และการทำให้ทุกคนรู้สึกต้อนรับและมีคุณค่าในที่ทำงาน.

ผู้นำด้าน DEI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจนี้ บทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การผลักดันโครงการด้าน DEI และทำให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร

ผู้นำด้าน DEI พัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขช่องว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเปิดกว้าง และทำให้องค์กรรับผิดชอบต่อเป้าหมายด้านความหลากหลายของตน

ด้วยการทำงานร่วมกัน CHRO และผู้นำด้าน DEI จะสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเติบโตและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุม

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมด้วย

มาดูกันว่ามันช่วยพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นได้อย่างไร

ความร่วมมือ

เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันทั่วทั้งทีมด้วย ClickUp คุณสมบัติต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความครอบคลุมผ่านการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ นี่คือบางวิธีที่ ClickUp ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม:

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือและสร้างเอกสารที่น่าทึ่ง วิกิ และเอกสารนโยบายอื่น ๆ ด้วย ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs ทีม HR สามารถ สร้างและแชร์เอกสารสำคัญ เช่น คู่มือพนักงาน คู่มือการเข้าทำงาน และเอกสารการฝึกอบรม ได้อย่างง่ายดาย การแก้ไขแบบเรียลไทม์ หมายความว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและทำให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้องได้

ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานสามารถเข้าถึง ดู และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะได้รับการนำไปใช้และการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น

มุมมองใน ClickUp
สร้างภาพ, ปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว, และแบ่งปันงานในรูปแบบที่คุณชื่นชอบด้วย ClickUp Views

ปรับแต่งมุมมองการทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละมุมมองสามารถแชร์และเข้าถึงได้โดยสมาชิกทุกคนในทีม ช่วยให้พนักงานแต่ละคนทำงานในวิธีที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

มุมมองช่วยให้ผู้จัดการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

วางแผนการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคนบน ClickUp Whiteboards
ระดมความคิดอย่างอิสระและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีมโดยใช้ ClickUp Whiteboards

เปลี่ยนแนวคิดของทีมคุณด้วยClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทุกคน ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น ใช้เพื่อสร้างภาพกระบวนการและให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวาดภาพแบบอิสระที่ใช้งานง่าย กิจกรรมแบบร่วมมือกันเช่นนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถแปลงความคิดและแผนงานให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้การประชุมระดมสมองสามารถเปลี่ยนไปสู่การดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น

ระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมโดยใช้ ClickUp Mind Maps
แผนผังความคิด ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งมักผุดขึ้นมาในระหว่างการระดมความคิด

ClickUp Mind Mapsยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้การระดมความคิดและการประชุมเสมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดและไอเดียได้อย่างเป็นภาพ เพื่อทำให้การร่วมมือมีความน่าสนใจมากขึ้น

แทนที่จะเพียงแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการประชุม คุณสามารถสร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นและมีส่วนร่วมได้

การผสานการทำงานของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีม HR ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการรวมฟังก์ชันและเครื่องมือต่าง ๆ ของ HR ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slackช่วยให้ทีมสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากการสนทนาและแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ข้อความอีเมลที่ยืดยาวและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

คลิกอัพ
เปลี่ยนข้อความใน Slack ให้เป็นงานและความคิดเห็น—เพียงแค่คลิก 'More actions' เพื่อเพิ่มลงใน ClickUp!

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การตั้งค่าการทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำทีมของคุณมารวมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

การยอมรับ

ClickUp มีวิธีการหลากหลายให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาและรับรู้ความพยายามของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ClickUp
ติดตามเป้าหมายของทีมและกำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ด้วย ClickUp Goals

สร้างเป้าหมาย ClickUpที่สามารถติดตามได้ สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง

วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคนด้วย ClickUp Tasks
สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาสำหรับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Tasks

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถ วางแผนโครงการ จัดระเบียบงาน และทำงานร่วมกัน กับทีมของคุณได้ในที่เดียว มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของทุกคนได้อย่างชัดเจนพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน

คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการการประเมินผล
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการการประเมินผล

ใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อระบุและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะและการให้คำปรึกษาที่เป็นส่วนตัว และให้การยอมรับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลงานของพวกเขา

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องมุ่งหวัง นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินแบบ 360 องศา โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน เพื่อมอบมุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ระดับของความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่พนักงานของคุณมีต่องานของพวกเขา ค่านิยมของบริษัท และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา เป็นตัวแทนของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความครอบคลุมมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากความหลากหลายในที่ทำงานส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความไว้วางใจ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

ClickUp ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงานนอกจากนี้ยังมีเทมเพลต HR ฟรีสำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนปฏิบัติการ

ในบรรดาเหล่านี้ มีแม่แบบหลักสองแบบที่โดดเด่นเพื่อช่วยคุณเพิ่มการมีส่วนร่วม:

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและติดตามแผนในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและติดตามแผนในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUpคือแผนที่นำทางสู่การเพิ่มขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร ช่วยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความก้าวหน้า และสร้างสมดุลระหว่างงานสำคัญที่สร้างผลกระทบกับงานที่สามารถทำได้จริง ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม

โดยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • เพิ่มขวัญกำลังใจ, ประสิทธิภาพ, และความภักดีของพนักงาน
  • ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
  • ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้และรับข้อเสนอแนะและนวัตกรรม

เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp

เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากพนักงาน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากพนักงาน

แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรวัดความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณโดยเฉพาะตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา

เทมเพลตนี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับสถานที่ทำงานที่มีงานยุ่ง

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • ระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน
  • เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของพนักงาน
  • ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตลอดเวลา

ความโปร่งใส

ClickUp ส่งเสริมความโปร่งใสในที่ทำงานโดย ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ มันรวมศูนย์การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายสำหรับสมาชิกในทีมในการแบ่งปันการอัปเดต ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง

การจัดการงานใน ClickUp ช่วยโดยการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายอย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองและสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้

มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการ ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตั้งเป้าหมายและการติดตามด้วยฟีเจอร์เป้าหมาย

การผสมผสานของฟีเจอร์เหล่านี้ ช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่โปร่งใสและซื่อสัตย์ ซึ่งทุกคนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุมด้วย ClickUp

การรู้วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ จำเป็น ด้วยโลกาภิวัตน์ที่ถึงจุดสูงสุดและพนักงาน Gen Z จำนวนมากให้ความสำคัญกับค่านิยมด้านความครอบคลุมและความยืดหยุ่นในที่ทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

การมุ่งเน้นที่ DEI ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน เพิ่มการมีส่วนร่วม และปรับปรุงทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนและการรักษาบุคลากร

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เหมาะสมอย่างยิ่งกับความต้องการของคุณ ความยืดหยุ่นและชุดคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผสานค่านิยมด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) เข้ากับสถานที่ทำงานของคุณ

อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. คุณสร้างความครอบคลุมในที่ทำงานได้อย่างไร?

การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวข้องกับการผสาน DEI เข้ากับค่านิยมหลัก การใช้ภาษาที่ครอบคลุม การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การรวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม

สนับสนุนการนำอย่างเต็มที่ ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย และให้การยอมรับในผลงานอย่างเป็นธรรม

2. ขั้นตอนสี่ประการในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมคืออะไร?

สี่ขั้นตอนคือ:

  • ให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับความครอบคลุม
  • บูรณาการ DEI เข้ากับหลักการและค่านิยมหลัก
  • ใช้ภาษาที่ครอบคลุมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลาย
  • รวบรวมความคิดเห็นและดำเนินการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม

3. คุณจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคน?

บุคคลสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการประพฤติตนและใช้ภาษาที่ครอบคลุมทุกคน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย สนับสนุนพื้นที่ปลอดภัย ให้ข้อเสนอแนะ และยอมรับการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม

คุณยังสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการส่งเสริมความหลากหลายและสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมความครอบคลุมได้อีกด้วย