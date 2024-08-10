วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและครอบคลุม

เราทุกคนควรรู้ว่าความหลากหลายทำให้ผ้าทอเป็นผืนที่สวยงาม และเราต้องเข้าใจว่าเส้นด้ายทุกเส้นของผ้าทอมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม
รายงานของ McKinseyประจำปี 2023 เปิดเผยว่า ธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นตัวแทนในสัดส่วนที่สูงกว่าจะมีผลประกอบการทางการเงินดีกว่าคู่แข่งถึง 39% และธุรกิจที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากขึ้นจะเห็นการเติบโตเพิ่มขึ้น 27%
ตัวเลขเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนให้ตื่นตัว
ชัดเจน: การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอีกด้วย วัฒนธรรมที่ครอบคลุมผสานความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) เข้ากับค่านิยมขององค์กรและแนวปฏิบัติในการจ้างงาน ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนนวัตกรรม และส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทของคุณ
ดังนั้น มาดูกันว่าเราจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับที่ทำงานสมัยใหม่ได้อย่างไร ⬇️
การเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม
วัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมให้เกียรติและให้คุณค่ากับความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุดของบุคคลจากเชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ศาสนา, ภูมิลำเนา, รสนิยมทางเพศ, ความหลากหลายทางระบบประสาท, และอื่น ๆ
สถานที่ทำงานเหล่านี้มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดได้อย่างอิสระและรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา
แง่มุมอื่น ๆ ของแรงงานที่หลากหลายประกอบด้วย:
- ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วม: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ทำงานแบบมีส่วนร่วมรู้วิธีใช้ประโยชน์จากความสามารถที่หลากหลายในขณะที่เคารพและตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละคน
- ช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส: สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมส่งเสริมให้เกิดการสนทนาที่ซื่อสัตย์และเปิดเผย ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตนได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกตัดสิน
- นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น: สถานที่ทำงานที่หลากหลายมอบตัวเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานทุกคน เช่น การทำงานแบบผสมผสานหรือชั่วโมงการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสนับสนุนการรวมคนพิการเข้าทำงาน
ความท้าทายในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุม
แม้ว่าจะมีการทำงานที่ยอดเยี่ยมในด้าน DEI ในองค์กรและสถาบันการศึกษาขั้นสูง แต่เราก็ยังไม่เห็นการยอมรับและการนำมาใช้ในวงกว้างของวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง บางองค์กรยังเริ่มลดการใช้จ่ายในด้าน DEI และต่อต้านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายอย่างเฉพาะเจาะจง
นี่คือสาเหตุที่เป็นไปได้บางประการ:
- ขาดหลักฐาน: บริษัทต่างๆ ยังคงลดทอนโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) ลง เนื่องจากขาดหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของนโยบายด้านความหลากหลายการศึกษาใน Translational Behavioral Medicineเปิดเผยว่ามีเพียงไม่กี่โครงการด้าน DEI ในที่ทำงานที่ได้รับการติดตามหรือประเมินผลผ่านงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่ลดลงในความครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ
- ความท้าทายในการสื่อสาร: อาจเกิดจากอุปสรรคทางภาษา, ความบกพร่องทางการได้ยิน, ช่องว่างระหว่างวัย, และความชอบในการสื่อสารที่แตกต่างกัน (เช่น อีเมล, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย เป็นต้น)
- อคติโดยไม่รู้ตัว: การเลือกปฏิบัติมักเกิดขึ้นจากอคติที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งมีรากฐานมาจากการตีตราทางสังคมและการปลูกฝังความเชื่อ อคติเหล่านี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้แต่ละบุคคลตัดสินใจโดยไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของผู้อื่น
- การตัดสินใจที่ช้าลง: แม้ว่ามุมมองและแนวคิดที่หลากหลายจะช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจ แต่ก็อาจทำให้การตัดสินใจช้าลงได้เช่นกัน เนื่องจากต้องบูรณาการมุมมองและการพิจารณาที่หลากหลายมากขึ้นเข้าไปในกระบวนการ
- ความท้าทายอื่น ๆ: คุณต้องเผชิญกับอุปสรรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหา เช่น การรวมที่ไม่เท่าเทียม ความไม่ไว้วางใจ ข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น วีซ่า ที่พักอาศัย และอื่น ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงของแรงงาน
ขั้นตอนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุม
การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง นี่คือวิธีที่คุณสามารถปลดล็อกทั้งประโยชน์ทางศีลธรรมและทางธุรกิจของสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น DEI:
ขั้นตอนที่ 1: ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง
ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและทำให้พวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการมีสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคน
เน้นย้ำว่าความหลากหลายสามารถช่วยบริษัทของคุณได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การเติบโตโดยการเพิ่มรายได้ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรักษาพนักงานไว้ การฝึกอบรมด้าน DEI ของคุณไม่ควรจำกัดเฉพาะพนักงานเท่านั้น แต่ควรรวมถึงระดับผู้บริหารและผู้จัดการด้วย
เมื่อทีมผู้นำเห็นด้วยแล้ว พวกเขาสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นจริงและครอบคลุมได้ทั่วทั้งองค์กร
ขั้นตอนที่ 2: ผสาน DEI เข้ากับหลักการพื้นฐานของคุณ
การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคนนั้นขึ้นอยู่กับหลักการก่อตั้งของบริษัทคุณ ตรวจสอบค่านิยมหลักของบริษัทคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อคุณรับพนักงานที่มีความหลากหลาย หากค่านิยมปัจจุบันของบริษัทคุณไม่ครอบคลุมถึงความครอบคลุมสำหรับกลุ่มพนักงานทั้งหมด ให้หารือกับผู้นำของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงค่านิยมเหล่านั้น
ความเท่าเทียม การทำงานเป็นทีม และความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในสถานที่ทำงานที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่ยังมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้น หากคุณมีพนักงานที่เป็น LGBTQIA+ ให้ให้ความสำคัญกับ กลยุทธ์ที่ส่งเสริมความเป็นกลางทางเพศ ในนโยบายและแนวปฏิบัติของคุณ
สำหรับพนักงานจากกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ถูกตีตรา ให้ท้าทายและ ฝึกอบรมผู้จัดการเพื่อต่อต้านการเหมารวม ปรับปรุงวิธีการของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน
ปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนร่วม ขณะจัดทำค่านิยมใหม่โดยการขอความคิดเห็นจากพนักงานอย่างเปิดเผย. สิ่งนี้จะช่วยปลูกฝังค่านิยมอย่างเป็นธรรมชาติแทนที่จะบังคับใช้ด้วยมือเหล็ก.
ขั้นตอนที่ 3: ใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ภาษาที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกได้รับการเคารพและยอมรับ ซึ่งหมายถึงการใช้ สรรพนามที่ต้องการ, คำที่ไม่ระบุเพศ เช่น พวกเขา/พวกเขา และคู่สมรส/คู่ชีวิต แทนที่จะใช้สามี/ภรรยา และใช้การลาคลอดบุตรแทนการลาคลอดบุตร/ลาคลอดบุตร
นอกจากนี้ โปรดระมัดระวังในการใช้คำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับพนักงานที่มีความสามารถแตกต่าง และปรับภาษาของคุณให้เหมาะสมตามนั้น
หากคุณทำให้ใครไม่พอใจ ให้ขอโทษอย่างจริงใจและแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณ หากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่ครอบคลุม ให้พูดคุยกับบุคคลนั้นเป็นการส่วนตัวและใช้โอกาสนี้เพื่อให้ความรู้แก่พวกเขาว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหา
เพื่อขยายสิ่งนี้ไปยังพนักงานของคุณ คุณสามารถ:
- เพิ่มนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการละเมิด
- จัดอบรมเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการพูดและพฤติกรรมที่ครอบคลุมและยอมรับความหลากหลาย
- ยกย่องพนักงานที่โดดเด่นในการส่งเสริมและปฏิบัติตามความหลากหลายและครอบคลุม
ขั้นตอนที่ 4: สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน
สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมต้องมั่นใจในความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดการเป็นตัวแทน
นี่คือบางการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำได้จริงเพื่อสร้าง พื้นที่ปลอดภัยในที่ทำงาน:
- ห้องให้นมสำหรับคุณแม่มือใหม่
- พื้นที่สำหรับการสวดมนต์หรือการทำสมาธิสำหรับกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย
- พื้นที่เงียบสงบสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นหรือมีความไวต่อเสียง
- สถานที่ที่เข้าถึงได้พร้อมทางลาด, ตัวบ่งชี้สัมผัส, หรือความช่วยเหลือสำหรับบันได
- พื้นที่ทำงานที่รองรับผู้ใช้รถเข็น
- คุณสมบัติการเข้าถึงดิจิทัลสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว หรือการรับรู้
- กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เลือกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการกดดันพนักงานที่มีนิสัยเก็บตัว
- ทรัพยากรและบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับพนักงาน
ขั้นตอนที่ 5: รวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพื่อเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล ให้รวบรวมความคิดเห็นผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัว แบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมซึ่งพนักงานของคุณต้องการและชื่นชม
เมื่อทำการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงข้อความที่สื่อความหมายโดยนัย และ ใช้คำถามที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้เข้าใจความต้องการของทีมคุณอย่างแท้จริง
นี่คือรายการคำถามดีๆ บางข้อที่คุณอาจต้องการถาม:
- ทีมผู้บริหารมีความหลากหลายเพียงพอหรือไม่?
- คุณเชื่อหรือไม่ว่ากระบวนการส่งเสริมและประเมินผลของเราสนับสนุนความหลากหลาย?
- ความคิดและผู้คนที่มีความหลากหลายได้รับการยกย่องในองค์กรของเราหรือไม่?
- ในระดับ 1 ถึง 10 คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรมของคุณในที่ทำงานได้สบายแค่ไหน?
- บริษัทสามารถปรับปรุงในด้านความครอบคลุมได้อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณครอบคลุมทั้งสามด้านของ DEI—ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม—ไม่ใช่เพียงแค่ความหลากหลายเท่านั้น หากจำเป็น ให้จัดหลายเซสชันเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานกลุ่มน้อยทุกคนได้รับการเป็นตัวแทนและได้รับการรับฟัง
เจาะลึกถึงวิธีที่เพื่อนร่วมงานสามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างเคารพกับกลุ่มต่างๆ คุณอาจรวมแบบฝึกหัดเพื่อ จัดการกับอคติที่ไม่รู้ตัว และ ปรับปรุงการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ระหว่างทีม
เป้าหมายของการฝึกอบรมความครอบคลุมไม่ควรเป็นเพียงการส่งเสริมความอดทนหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ควรเน้นที่การส่งเสริมการยอมรับอย่างแท้จริงและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ความเคารพกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานของคุณโดยธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 7: ขยายปฏิทินวันหยุดของบริษัท
รวมและเฉลิมฉลองวันหยุดหรือเหตุการณ์ที่ แสดงถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนกลุ่มน้อยทั้งหมด ที่ทำงานกับคุณ
การทำเช่นนี้ช่วยนำผู้คนมารวมกันและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และแนวปฏิบัติของแต่ละฝ่าย การเฉลิมฉลองนี้ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในโครงการด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI)
ขั้นตอนที่ 8: ออกแบบนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมมีนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่ง ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงานด้วยมาตรการที่เข้มงวด
นโยบายดังกล่าว:
- ระบุอย่างชัดเจนว่าการคุกคามและการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
- ครอบคลุมผลกระทบที่คงอยู่จากการละเมิดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
- กำหนดประเภทของพฤติกรรมที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม
- มีขั้นตอนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ได้ประสบหรือเป็นพยานในการกระทำที่เลือกปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 9: พัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาสำหรับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
สร้าง ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงร่วม โดยการจับคู่พี่เลี้ยง ผู้สนับสนุน และผู้รับการสนับสนุนจากภูมิหลัง อัตลักษณ์ หรือประเพณีที่หลากหลาย
ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมเหล่านี้ส่งเสริมให้บุคคลเติบโตโดยการเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับมุมมองใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 10: สนับสนุนกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERGs)
ERG คือ กลุ่มที่สมัครใจและนำโดยพนักงาน โดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของลักษณะเฉพาะตัว (เช่น เพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ หรือสถานะทหารผ่านศึก) หรือบทบาท (เช่น ไอที ฝ่ายขาย หรือการตลาด)
กลุ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงเครือข่ายที่หลากหลายของบุคลากร ผู้รับเหมา และผู้จัดหาสินค้า ช่วยให้แรงงานสะท้อนถึงชุมชนและลูกค้าที่พวกเขาให้บริการได้ดีขึ้น
บทบาทของภาวะผู้นำในการส่งเสริมความครอบคลุม
การจัดการและดำเนินการสร้างความครอบคลุมในที่ทำงานเป็นความร่วมมือระหว่างผู้นำและพนักงาน อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่เหมาะสมสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในที่ทำงาน และสอนทีมเกี่ยวกับวิธีการสร้างที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมได้
Harvard Business Reviewพบว่า เกือบ 70% ของผลลัพธ์ด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทำของผู้นำ ซึ่งหมายความว่าผู้นำมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่าสถานที่ทำงานมีความครอบคลุมและเปิดกว้างเพียงใด
เมื่อผู้นำส่งเสริมความมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ พนักงานที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและได้รับการยอมรับจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทุ่มเททำงานเพื่อทีมของตน
นี่คือลักษณะบางประการที่ประกอบกันเป็นผู้นำที่มีความครอบคลุม:
- คำมั่นสัญญาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อความหลากหลาย
- ความ скром
- ช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใสและไม่มีข้อจำกัด
- การตระหนักถึงอคติ
- ความฉลาดทางอารมณ์และวัฒนธรรม
- ขับเคลื่อนความร่วมมือ
แม้ว่าลักษณะเหล่านี้อาจดูเหมือนง่ายที่จะเรียนรู้แต่รายงานฉบับเก่าจาก Accentureชี้ให้เห็นว่าเส้นทางนี้มักมีโอกาสที่จะเต็มไปด้วยช่องว่างระหว่างผู้นำกับพนักงาน
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ผู้นำ 68% คิดว่าพวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้กำลังใจซึ่งพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แต่เพียง 36% ของพนักงานที่เห็นด้วย
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความแตกต่างนี้และทำให้ผู้นำของบริษัทคุณมีส่วนร่วมในการสนับสนุนความหลากหลายคือการ มอบการฝึกอบรมภาวะผู้นำที่ครอบคลุมและยอดเยี่ยมให้แก่พวกเขา
โปรแกรมการนำที่มีมาตรฐานและครอบคลุมช่วยให้ผู้นำระดับสูงมีความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของความหลากหลาย โปรแกรมเหล่านี้ควรครอบคลุมถึง:
- ความคาดหวังต่อบุคลากรที่มีความหลากหลายจากสถานที่ทำงานสมัยใหม่
- การขยายมิติของกรอบแนวคิดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม
- การยอมรับความเป็นไปได้ ผลกระทบ และวิธีการแก้ไขสำหรับความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจ
- การระบุกลยุทธ์สำหรับความฉลาดทางอารมณ์
- การสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรม
- การสร้างสมดุลระหว่างนโยบายการตัดสินใจที่ยั่งยืนและครอบคลุม
- การปรับความครอบคลุมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ
นอกจากนี้คุณสามารถจัดตั้งทีมข้ามสายงานหรือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลและขับเคลื่อนความพยายามในการสร้างความครอบคลุม บทบาทของคณะทำงานเฉพาะกิจคือการระบุช่องว่าง พัฒนาแผนปฏิบัติการ และติดตามความคืบหน้า
การประชุมเป็นประจำและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน และทำให้แน่ใจว่าคณะทำงานมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
การมีส่วนร่วมในแนวปฏิบัติและนโยบาย
การเรียนรู้วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงพอ การนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างพนักงานและผู้นำ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ผู้นำจำเป็นต้องนำแนวปฏิบัติและนโยบายภายนอกมาใช้ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้:
- การนำกลยุทธ์การสรรหาที่ครอบคลุมมาใช้: กำหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนสำหรับการเป็นตัวแทนในกลยุทธ์การสรรหาของคุณ เช่น ความหลากหลายทางเพศหรือชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการสรรหามีความครอบคลุม รองรับบุคคลที่มีความสามารถแตกต่างกัน และรักษาความอ่อนไหวในคำถามสัมภาษณ์ของคุณโดยใช้เครื่องมือการทำแผนที่กระบวนการ
- การให้รางวัลและการยอมรับในผลงาน: เมื่อสิ้นสุดสปรินต์และรอบการทำงาน ให้เน้นย้ำความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย กระตุ้นความพยายาม และเสริมสร้างค่านิยม โดยหลีกเลี่ยงอคติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การยอมรับพนักงานมีความครอบคลุมและให้รางวัลแก่บุคคลตามผลงานของพวกเขา
- การสร้างโอกาสการเติบโตที่เท่าเทียม: แผนการเติบโตที่มาตรฐานเดียวกันจะไม่เหมาะกับสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้น DEI (ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม) ให้เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น หลักสูตรภาษามือสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือซอฟต์แวร์ช่วยเสียงและโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
- การเฉลิมฉลองกิจกรรมทางวัฒนธรรม: ให้การยอมรับและเฉลิมฉลองกิจกรรมทางวัฒนธรรมและวันหยุดสำหรับวัฒนธรรมและศาสนาต่าง ๆ การให้การยอมรับในโอกาสเหล่านี้แสดงถึงความเคารพต่อประเพณีที่หลากหลาย และช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการมองเห็นและคุณค่า
ประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วของสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง
สถานที่ทำงานที่ครอบคลุมช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยปรับปรุงธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานของคุณ. มาค้นพบกันว่า การส่งเสริมความครอบคลุมสามารถผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรของคุณได้อย่างไร.
เพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน
เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและรวมเป็นส่วนหนึ่ง พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในงานของตนมากขึ้น และมีแรงจูงใจที่จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมเชิงบวกนี้ส่งเสริมการร่วมมือในที่ทำงานและความมุ่งมั่นซึ่งนำไปสู่ ผลผลิตโดยรวมที่สูงขึ้น
งานวิจัยของเฮเลนา มาเตอุส เจโรนิโมยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเชิงบวกระหว่างแนวปฏิบัติด้านความหลากหลายกับการมีส่วนร่วม
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ประสบการณ์ที่หลากหลาย—ซึ่งถูกหล่อหลอมโดยเพศ สถานที่ เชื้อชาติ และภูมิหลัง—เป็นเชื้อเพลิงให้กับแนวคิดที่ก้าวล้ำ องค์กรของคุณสามารถ สร้างนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยการเปิดรับมุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง
ความหลากหลายทางความคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมและ การอยู่เหนือคู่แข่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทีมที่ยอมรับและส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมจะมีความสามารถในการคิดนอกกรอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดีกว่า
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
การปฏิบัติด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเชื่อมโยงกับองค์กรงานวิจัยของ BCGพบว่าพนักงานที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าถึง 1.5 เท่า และมีโอกาสลาออกภายในหกเดือนน้อยกว่าถึง 4.6 เท่า
วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลายส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งนำไปสู่การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและการร่วมมือ
นอกจากนี้ พนักงานมีโอกาสน้อยที่จะประสบกับความเครียดและภาวะหมดไฟในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีความหลากหลาย ซึ่งส่งผลดีต่อความเป็นอยู่โดยรวมของพวกเขา
บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายและครอบคลุม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทีมงานที่หลากหลายและครอบคลุม นอกเหนือจากการจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว CHRO ยังเป็นผู้นำในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) ทั่วทั้งองค์กร
พวกเขาเป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการจ้างงาน, การประกันค่าตอบแทนที่เป็นธรรม, และการทำให้ทุกคนรู้สึกต้อนรับและมีคุณค่าในที่ทำงาน.
ผู้นำด้าน DEI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจนี้ บทบาทนี้มุ่งเน้นไปที่การผลักดันโครงการด้าน DEI และทำให้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
ผู้นำด้าน DEI พัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขช่องว่าง ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเปิดกว้าง และทำให้องค์กรรับผิดชอบต่อเป้าหมายด้านความหลากหลายของตน
ด้วยการทำงานร่วมกัน CHRO และผู้นำด้าน DEI จะสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานทุกคนสามารถเติบโตและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ครอบคลุม
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมด้วย เมื่อวางแผนการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุม ให้พึ่งพาเครื่องมืออย่างClickUp สำหรับทีม HRเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
มาดูกันว่ามันช่วยพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นได้อย่างไร
ความร่วมมือ
เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันทั่วทั้งทีมด้วย ClickUp คุณสมบัติต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความครอบคลุมผ่านการทำงานเป็นทีมอย่างไร้รอยต่อ นี่คือบางวิธีที่ ClickUp ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม:
ด้วยClickUp Docs ทีม HR สามารถ สร้างและแชร์เอกสารสำคัญ เช่น คู่มือพนักงาน คู่มือการเข้าทำงาน และเอกสารการฝึกอบรม ได้อย่างง่ายดาย การแก้ไขแบบเรียลไทม์ หมายความว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและทำให้ข้อมูลทันสมัยและถูกต้องได้
ยิ่งไปกว่านั้น ทีมงานสามารถเข้าถึง ดู และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะได้รับการนำไปใช้และการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น
ปรับแต่งมุมมองการทำงานของคุณด้วยมุมมอง ClickUp รวมถึง รายการ กระดาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละมุมมองสามารถแชร์และเข้าถึงได้โดยสมาชิกทุกคนในทีม ช่วยให้พนักงานแต่ละคนทำงานในวิธีที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด
มุมมองช่วยให้ผู้จัดการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
เปลี่ยนแนวคิดของทีมคุณด้วยClickUp Whiteboards กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทุกคน ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น ใช้เพื่อสร้างภาพกระบวนการและให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือวาดภาพแบบอิสระที่ใช้งานง่าย กิจกรรมแบบร่วมมือกันเช่นนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถแปลงความคิดและแผนงานให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้การประชุมระดมสมองสามารถเปลี่ยนไปสู่การดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
ClickUp Mind Mapsยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำให้การระดมความคิดและการประชุมเสมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดและไอเดียได้อย่างเป็นภาพ เพื่อทำให้การร่วมมือมีความน่าสนใจมากขึ้น
แทนที่จะเพียงแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการประชุม คุณสามารถสร้างภาพที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นและมีส่วนร่วมได้
การผสานการทำงานของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือของทีม HR ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการรวมฟังก์ชันและเครื่องมือต่าง ๆ ของ HR ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ตัวอย่างเช่น การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Slackช่วยให้ทีมสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากการสนทนาและแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ข้อความอีเมลที่ยืดยาวและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การตั้งค่าการทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำทีมของคุณมารวมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
การยอมรับ
ClickUp มีวิธีการหลากหลายให้คุณติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาและรับรู้ความพยายามของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม
สร้างเป้าหมาย ClickUpที่สามารถติดตามได้ สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ จะช่วยให้พวกเขาทำงานได้ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถ วางแผนโครงการ จัดระเบียบงาน และทำงานร่วมกัน กับทีมของคุณได้ในที่เดียว มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของทุกคนได้อย่างชัดเจนพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน
คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นสิ่งที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อระบุและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนด ให้ข้อเสนอแนะและการให้คำปรึกษาที่เป็นส่วนตัว และให้การยอมรับพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผลงานของพวกเขา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องมุ่งหวัง นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินแบบ 360 องศา โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการและเพื่อนร่วมงาน เพื่อมอบมุมมองที่รอบด้านเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ระดับของความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นที่พนักงานของคุณมีต่องานของพวกเขา ค่านิยมของบริษัท และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา เป็นตัวแทนของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความครอบคลุมมีอิทธิพลอย่างมากต่อตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากความหลากหลายในที่ทำงานส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความไว้วางใจ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ClickUp ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงานนอกจากนี้ยังมีเทมเพลต HR ฟรีสำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงานและแผนปฏิบัติการ
ในบรรดาเหล่านี้ มีแม่แบบหลักสองแบบที่โดดเด่นเพื่อช่วยคุณเพิ่มการมีส่วนร่วม:
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานจาก ClickUpคือแผนที่นำทางสู่การเพิ่มขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร ช่วยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ติดตามความก้าวหน้า และสร้างสมดุลระหว่างงานสำคัญที่สร้างผลกระทบกับงานที่สามารถทำได้จริง ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมโดยรวม
โดยการใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มขวัญกำลังใจ, ประสิทธิภาพ, และความภักดีของพนักงาน
- ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
- ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก
- ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการให้และรับข้อเสนอแนะและนวัตกรรม
เทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp
แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรวัดความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณโดยเฉพาะตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
เทมเพลตนี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับสถานที่ทำงานที่มีงานยุ่ง
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานและความพึงพอใจของพนักงาน
- เข้าใจความต้องการและเป้าหมายของพนักงาน
- ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตลอดเวลา
ความโปร่งใส
ClickUp ส่งเสริมความโปร่งใสในที่ทำงานโดย ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่ มันรวมศูนย์การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายสำหรับสมาชิกในทีมในการแบ่งปันการอัปเดต ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง
การจัดการงานใน ClickUp ช่วยโดยการมอบหมายงานและกำหนดเส้นตายอย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองและสามารถเห็นความคืบหน้าของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้
มุมมองที่แตกต่างกัน เช่น รายการ กระดาน ปฏิทิน และแกนต์ ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการ ซึ่งช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ClickUp ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตั้งเป้าหมายและการติดตามด้วยฟีเจอร์เป้าหมาย
การผสมผสานของฟีเจอร์เหล่านี้ ช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่โปร่งใสและซื่อสัตย์ ซึ่งทุกคนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและครอบคลุมด้วย ClickUp
การรู้วิธีสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ จำเป็น ด้วยโลกาภิวัตน์ที่ถึงจุดสูงสุดและพนักงาน Gen Z จำนวนมากให้ความสำคัญกับค่านิยมด้านความครอบคลุมและความยืดหยุ่นในที่ทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
การมุ่งเน้นที่ DEI ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน เพิ่มการมีส่วนร่วม และปรับปรุงทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนและการรักษาบุคลากร
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เหมาะสมอย่างยิ่งกับความต้องการของคุณ ความยืดหยุ่นและชุดคุณสมบัติที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผสานค่านิยมด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (DEI) เข้ากับสถานที่ทำงานของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คุณสร้างความครอบคลุมในที่ทำงานได้อย่างไร?
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวข้องกับการผสาน DEI เข้ากับค่านิยมหลัก การใช้ภาษาที่ครอบคลุม การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การรวบรวมและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม
สนับสนุนการนำอย่างเต็มที่ ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย และให้การยอมรับในผลงานอย่างเป็นธรรม
2. ขั้นตอนสี่ประการในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมคืออะไร?
สี่ขั้นตอนคือ:
- ให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับความครอบคลุม
- บูรณาการ DEI เข้ากับหลักการและค่านิยมหลัก
- ใช้ภาษาที่ครอบคลุมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลาย
- รวบรวมความคิดเห็นและดำเนินการฝึกอบรมด้านความหลากหลายอย่างครอบคลุม
3. คุณจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมทุกคน?
บุคคลสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการประพฤติตนและใช้ภาษาที่ครอบคลุมทุกคน เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความหลากหลาย สนับสนุนพื้นที่ปลอดภัย ให้ข้อเสนอแนะ และยอมรับการมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม
คุณยังสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการส่งเสริมความหลากหลายและสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมความครอบคลุมได้อีกด้วย