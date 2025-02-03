10 ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานที่ดีที่สุดปี 2025

การบริหารทีมที่กำลังเติบโตในสตาร์ทอัพที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วอาจเป็นเรื่องสนุกมาก แต่คุณรู้ไหมว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเราคืออะไร?
การติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ ตารางงานของพนักงาน ต้นทุนแรงงาน และตัวชี้วัดการจัดการประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียสติ ฉันจำได้ถึงวันที่ต้องจมอยู่กับสเปรดชีตและการประชุมไม่รู้จบ ในขณะที่พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
นั่นคือตอนที่เราตัดสินใจนำซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมาใช้ในกิจวัตรของเรา ทันใดนั้น ฉันก็สามารถหายใจโล่งขึ้นได้เมื่อมองเห็นภาพรวมของการมอบหมายงาน กำหนดส่งโครงการ และประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างชัดเจน และถึงแม้ว่างานจะยังคงหนักหน่วง แต่ทีมของฉันและฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาดึกอีกเพื่อปรับข้อมูลด้วยมืออีกต่อไป
ในบล็อกนี้ ฉันจะนำประสบการณ์ของตัวเองมาแบ่งปันเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานที่ดีที่สุดที่มีอยู่
มาเริ่มกันเลย ⬇️
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกำลังคน สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของทีมคุณได้ทันที
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมควรช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น, ปรับปรุงการบริหารจัดการพนักงาน, และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ฉันถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน:
- การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคคลและทีม, กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน, และให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติการสร้างและปรับเปลี่ยนกะการทำงานตามความพร้อมของพนักงานและปริมาณงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา
- การจัดการเงินเดือน: อำนวยความสะดวกในการคำนวณเงินเดือน จัดการการหักเงิน และรับประกันการจ่ายเงินให้พนักงานอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- การจัดการกฎ: กำหนดและบังคับใช้นโยบายของบริษัทและข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามและมีความสอดคล้องกัน
- การวางแผนการคาดการณ์: ทำนายความต้องการกำลังคนในอนาคตโดยใช้ข้อมูลและแนวโน้มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการของแรงงานที่เปลี่ยนแปลง
- ความสามารถของ AI: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายแนวโน้ม, ทำงานอัตโนมัติ, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
10 ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการแรงงานที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ฉันได้คัดเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อช่วยคุณหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน)
ฉันเลือกClickUp สำหรับทีม HRเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันเพราะเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการบริหารจัดการบุคลากร มันทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณง่ายขึ้นด้วยการจัดระเบียบใบสมัครของผู้สมัครและความพยายามในการจ้างงาน
สิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Views ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เช่น มุมมองปฏิทิน มุมมองรายการ แผนภูมิแกนต์ และมุมมองตาราง ทั้งหมดนี้ทำได้ในขณะที่เก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียว
เพื่อสร้างและจัดการเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ของฉัน ฉันมักจะใช้ClickUp Docs คุณสามารถใช้หน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณและแชร์กับสมาชิกในทีมได้
ฉันพบว่าการเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงาน HR ที่จำเป็นและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของฉันนั้นสะดวกที่สุด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร ปรับปรุงขั้นตอนการปฐมนิเทศ หรือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ก็มีเทมเพลต ClickUp ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือเทมเพลต ClickUp สองแบบที่ฉันแนะนำอย่างมั่นใจ:
เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
เครื่องมือที่ฉันใช้เป็นประจำในการจัดระเบียบและติดตามข้อมูลพนักงานคือแม่แบบไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการและดูข้อมูลพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าแต่ละคนสังกัดแผนกใดและใครอยู่ในออฟฟิศในขณะนั้น
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวบรวมข้อมูลพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ค้นหาข้อมูลเพื่อนร่วมงานและข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของพนักงานถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยการปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อนของกระบวนการเริ่มต้นงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ—ทั้งหมดในที่เดียว
แม่แบบ SOP ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ClickUp
อีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรให้สมบูรณ์แบบคือClickUp HR SOP Template. เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับเอกสาร HR ทั้งหมด ทำให้แน่ใจว่านโยบายและขั้นตอนต่างๆ มีความสอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ.
สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มุมมองหลายแบบที่ปรับให้เหมาะกับฟังก์ชัน HR เฉพาะ เช่น การออกจากงาน การสรรหา และการประเมินผลการทำงาน ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหา
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถลองใช้เทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ถัดไปแดชบอร์ดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามและรายงานประสิทธิภาพของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และการมีส่วนร่วม รวมถึงอัตราการเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถติดตามประเด็นสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: บันทึกข้อมูลพนักงานอย่างละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp, ไฟล์แนบ และลิงก์ภายนอก เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- สถานะที่ปรับแต่งได้: ใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อแสดงภาพและจัดการขั้นตอนการทำงานสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มั่นใจในการติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน
- การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpแบบครั้งเดียวหรือแบบประจำสำหรับกิจกรรม HR ที่สำคัญ เช่น การสัมภาษณ์ การติดตามผล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คุณไม่พลาดตารางเวลาและงานสำคัญ
- รายการตรวจสอบ: ใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาด โดยให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการปฐมนิเทศ ได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วน
- การพึ่งพา:กำหนดการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อจัดการลำดับของกิจกรรมการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนา เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง
- การผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือและแอปที่คุณชื่นชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และทำให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานขณะเดินทาง
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Workday (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินขั้นสูง)
Workday เป็นโซลูชันแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ซอฟต์แวร์วางแผนกำลังคนนี้รวบรวมการเงิน, ทรัพยากรบุคคล, และการวางแผนเข้าด้วยกัน ให้แหล่งข้อมูลเดียวสำหรับรายงานแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน, การจ่ายเงินเดือน, การขอลา, และอื่น ๆ การผสานรวมนี้ช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและบรรลุการเติบโตได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบหลายระบบ Workday นำเสนอคลาวด์การจัดการองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งรองรับองค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของวันทำงาน
- ดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้ Workday Skills Cloud
- ระบุแนวโน้ม ความเสี่ยง และโอกาส เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำและผู้จัดการด้วยแผนปฏิบัติการที่ปรับให้เหมาะสม
- ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยระบบบริการตนเองที่ใช้งานง่ายและการจัดการกรณีอัจฉริยะ
- ปรับปรุงการสรรหาบุคลากรที่หลากหลายและการวางแผนกำลังคนโดยการจำแนกทักษะด้วยออนโทโลยีขั้นสูง
- ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและข้อผิดพลาดด้วยการอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของวันทำงาน
- ผู้สมัครมักต้องกรอกรายละเอียดซ้ำสำหรับตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน และโซลูชันการกรอกข้อมูลอัตโนมัติยังไม่เป็นที่แพร่หลาย
- การบันทึกแบบร่างด้วยตนเองเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการสูญหายของการเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือรายงานขาดความยืดหยุ่นและไม่มีตัวรวบรวมคำสั่งค้นหาสำหรับระบบบริหารทุนมนุษย์ (HCM)
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิววันทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
3. Workofo (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วยระบบ AI)
Workofo เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนด้วย AI ที่ยกระดับการจัดตารางและการบริหารจัดการโดยการคาดการณ์ปริมาณงานและสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ฉันพบว่าแอปมือถือของมันมีประโยชน์เพราะช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและเข้าถึงได้ง่ายเมื่อใช้งานนอกสถานที่
Workofo ผสานเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเข้ากับการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์การโต้ตอบ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในภาคค้าปลีก การบริการ และการกระจายสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ Workofo
- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตารางเวลากว่า 60 ล้านรายการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อคาดการณ์ปริมาณงานและปรับตารางเวลาให้เหมาะสมด้วยความแม่นยำถึง 15 นาที
- ผสานรวมพารามิเตอร์ประมาณ 80 รายการ รวมถึงข้อบังคับและกฎระเบียบภายใน เพื่อการปรับแต่งที่เหมาะสมที่สุด
- แบ่งกะการทำงาน, ปรับสมดุลระดับการให้บริการระหว่างสาขา, และปรับเวลาทำงานตามการคาดการณ์ปริมาณการจราจรและความต้องการทางธุรกิจ
- ประหยัดเวลาของพนักงานได้ 5% ถึง 15% ด้วยการลดการทำงานล่วงเวลาที่ไม่จำเป็นและจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Workofo
- ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ AI ขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นอย่างมาก
- การผสานรวมกับระบบ HR หรือระบบเงินเดือนที่มีอยู่เดิมอาจต้องใช้บริการเพิ่มเติม
ราคาของ Workofo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Workofo
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Ultimate Kronos Group [UKG] (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแรงงานอย่างครอบคลุมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน)
UKG มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสำเร็จขององค์กรโดยเน้นที่บุคลากร วัฒนธรรมในที่ทำงาน และความไว้วางใจ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนแรงงานที่หลากหลาย สร้างความผูกพันกับพนักงาน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความหมาย
UKG นำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการจัดการแรงงานรวมถึง UKG Pro Workforce Management, InTouch DX และ Talk
คุณสมบัติเด่นของ UKG
- ปรับตารางเวลาของพนักงานให้เหมาะสมด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ทำให้การประมวลผลภาษีเป็นอัตโนมัติและราบรื่นด้วยการคำนวณที่แม่นยำและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ทำให้การจ่ายเงินเดือนทั่วโลกง่ายขึ้นอย่างราบรื่น พร้อมรับประกันความถูกต้องของเงินเดือนในทุกประเทศมากกว่า 160 ประเทศ ผ่าน UKG One View
- สร้างและรักษาขั้นตอนทางธุรกิจที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ด้วยฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
ข้อจำกัดของ UKG
- การยืนยันตัวตนด้านความปลอดภัยบ่อยครั้งอาจสร้างความยุ่งยากและใช้เวลามาก
- แม้แต่สายด่วนตอบสนองอย่างรวดเร็วก็อาจมีเวลารอคอยนานถึง 2-3 วัน
- คำขอใช้บริการแบบชำระเงินอาจใช้เวลาดำเนินการนานขึ้น
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา
ราคาของ UKG
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว UKG
- G2: 4. 2/5 (1490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (590+ รีวิว)
5. Papaya Global (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเงินเดือนระดับโลกและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
Papaya Global ช่วยให้การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องง่ายสำหรับองค์กรที่มีทีมงานหลากหลาย โดยนำเสนอโซลูชันเดียวในกว่า 160 ประเทศ ด้วย Papaya คุณสามารถจัดการเงินเดือนในหลายสกุลเงินและปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นได้โดยไม่ติดขัดกับรายละเอียดด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับข้อมูลกำลังคนช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงซึ่งเป็นความต้องการเร่งด่วนสำหรับบริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง
แพลตฟอร์มนี้จัดการพนักงาน ผู้รับเหมา และพนักงานตามกฎหมายของนายจ้าง (EOR) โดยสนับสนุนความพยายามในการสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Papaya Global
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินให้กับพนักงานทั่วโลกมีความถูกต้องและตรงเวลา พร้อมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ HCM/HRIS, ค่าใช้จ่าย, T&A, และ ERP สำหรับการไหลของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- รับบริการส่วนบุคคลกับ Papaya 360 Support รวมถึงผู้จัดการบัญชีส่วนตัวและผู้เชี่ยวชาญด้านเงินเดือน
- ปรับปรุงการบัญชีเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพด้วย JE Reconciliation โดยอัตโนมัติการบันทึกบัญชีที่ไม่มีข้อผิดพลาด และประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองถึง 15-20 ชั่วโมงต่อรอบ
ข้อจำกัดของ Papaya Global
- คุณต้องใช้ปุ่มลงชื่อเข้าใช้จากอีเมลต้นฉบับเพื่อเข้าสู่ระบบ ลิงก์ที่บันทึกไว้หรือบุ๊กมาร์กจะไม่สามารถใช้งานได้
- การสลับระหว่างแท็บเงินเดือนอาจตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโครงการแรกตามลำดับตัวอักษรแทนที่จะเป็นการเลือกของคุณ
- ใบแจ้งหนี้อาจขาดรายละเอียด และระบบนำเข้า PTO จำเป็นต้องปรับปรุง
ราคาของ Papaya Global
- เติบโตสู่ระดับโลก: $25/เดือนต่อพนักงาน (101-500 คน)
- ขยายระดับโลก: $20/เดือนต่อพนักงาน (501-1000 คน)
- องค์กรระดับโลก: $15/เดือนต่อพนักงาน (มากกว่า 1000 คน)
คะแนนและรีวิวของ Papaya Global
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
6. RELEX (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและกำลังคนด้วย AI)
RELEX เป็นแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน มันใช้ประโยชน์จาก AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานค้าปลีกและการผลิตทั่วโลก
ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายและความแม่นยำ RELEX ผสานรวมแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การพยากรณ์ความต้องการไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง
เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การผลิต การค้าปลีก และการจัดจำหน่ายสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ RELEX
- ใช้การปรับแต่งตามงานเพื่อสร้างกะการทำงานโดยอัตโนมัติตามสัญญาจ้างงาน, ทักษะ, ความชอบ, และข้อบังคับท้องถิ่น
- จัดการกับปัญหาการขาดแคลนหรือเกินกำลังของบุคลากรเพื่อรักษาสมดุลของกำลังคนโดยใช้การวางแผนกำลังการผลิต
- ใช้การคาดการณ์ปริมาณงานที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระดับการจัดสรรบุคลากร ลดต้นทุนบุคลากรลง 6-10%
- มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรืออุปทานแบบเรียลไทม์ที่ส่งผลต่อความต้องการในการจัดสรรบุคลากร
ข้อจำกัดของ RELEX
- มันไม่ใช่ระบบแบบเรียลไทม์และอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่ง
- การออกแบบอินเทอร์เฟซล้าสมัยและมีการแสดงผลที่ไม่ชัดเจน มีฟีเจอร์การปรับแต่งที่จำกัด และรูปแบบการจัดวางที่ไม่เหมาะสม
การกำหนดราคาของ RELEX
- ราคาที่กำหนดเอง
เรเล็กซ์ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Verint (ดีที่สุดสำหรับการอัตโนมัติประสบการณ์ลูกค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน)
Verint เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแผนกหรือองค์กรที่มีลูกค้าจำนวนมาก
Verint มุ่งเน้นที่การอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับการบริการ มอบการประกันคุณภาพ และมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Verint
- นำโซลูชัน CCaaS (ศูนย์บริการสัญญาเป็นบริการ) แบบโมดูลาร์ที่รองรับอนาคตมาใช้ ซึ่งสามารถพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการปรับปรุงและผลตอบแทนจากการลงทุน
- ใช้ Open Engagement Data Hub เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการโต้ตอบจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- นำเครื่องมือ HR ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและตัวเลือกบริการตนเองอื่นๆมาใช้ในช่องทางเสียงและดิจิทัล ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
- ใช้เครื่องมือการคาดการณ์และการจัดตารางขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถ
ข้อจำกัดของ Verint
- หากคุณเลือกการจัดตารางแบบคงที่ คุณต้องป้อนเวลาที่คาดการณ์ไว้สำหรับแต่ละวันด้วยตนเอง
- การถอดเสียงสำหรับการบันทึกการโทรไม่มีความแม่นยำมากนัก ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของการวิเคราะห์
ราคาของ Verint
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Verint
- G2: 4. 3/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Calabrio (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของศูนย์ติดต่อและการมีส่วนร่วมของตัวแทน)
Calabrio ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Teleopti ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ติดต่อและยกระดับการบริการลูกค้า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่องค์กรที่มีศูนย์ติดต่อขนาดใหญ่ควรพิจารณา
Calabrio มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เปลี่ยนศูนย์ติดต่อของคุณให้กลายเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศและความภักดี ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการวิเคราะห์เสียงและข้อความขั้นสูง Calabrio ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในศูนย์บริการลูกค้าและยกระดับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับลูกค้า
ชุดโปรแกรมบนคลาวด์ Calabrio ONE ของบริษัทผสานการทำงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ และข้อมูลเชิงธุรกิจเข้าด้วยกัน มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับศูนย์ติดต่อแบบดั้งเดิมและแบบระยะไกล
คุณสมบัติเด่นของ Calabrio
- ให้คะแนนทุกการโต้ตอบเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในทุกช่องทาง เพื่อความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิผลของตัวแทน
- ใช้เกมมิฟิเคชันและการโค้ชที่เน้นเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและเพิ่มการมีส่วนร่วมของตัวแทน
- เสนอตัวเลือกการกำหนดตารางเวลาด้วยตนเองเพื่อให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นแก่ตัวแทน
- ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และความโปร่งใสด้านประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Calabrio
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความล่าช้าเมื่อพยายามติดตามการปฏิบัติตามของเจ้าหน้าที่และวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้า
- จำเป็นต้องมีความโปร่งใสมากขึ้นสำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์โดย RTA อาจขาดเอกสารที่ชัดเจน
ราคาของ Calabrio
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Calabrio
- G2: 4. 4/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (260+ รีวิว)
9. มนุษยชาติ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการฐานข้อมูล)
TCP's Humanity เป็นโซลูชันการจัดตารางงานพนักงานชั้นนำที่ขับเคลื่อนด้วยการคาดการณ์ด้วย AI นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานที่ช่วยประหยัดเวลาในการจัดตารางงานของคุณได้มาก คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานได้
ออกแบบมาสำหรับทุกประเภทขององค์กร, Humanity ช่วยให้คุณอยู่ในงบประมาณและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน. คุณยังสามารถจัดการกะการทำงาน, จัดการการลาออกกะ, และอำนวยความสะดวกในการสลับกะ, ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวม.
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ
- ปรับปรุงการจัดการตารางเวลาให้ราบรื่นด้วยพอร์ทัลลูกค้าและทำให้การจัดการกะเป็นอัตโนมัติ
- ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติด้วยเครื่องบันทึกเวลาเพื่อทำให้การจัดการการเข้าออกง่ายขึ้น พร้อมการคำนวณเงินเดือนและการควบคุมต้นทุนอย่างถูกต้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางงานด้วยระบบจัดตารางงานที่ใช้ AI ซึ่งสามารถทำนายความต้องการ สร้างตารางงานอัตโนมัติ และเติมตารางงานอัตโนมัติเพื่อให้ครอบคลุมงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ข้อจำกัดของมนุษย์
- การอัปเดตล่าสุดทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบกับไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายสนับสนุนของ Humanity สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
- หลังจากอนุมัติการลาแล้ว ช่องเวลาจะไม่ถูกยกเลิกการมอบหมายโดยอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีการปรับแก้ไขด้วยตนเอง
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนอาจถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้พลาดการอัปเดต
การกำหนดราคาเพื่อมนุษยธรรม
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและความคิดเห็นของมนุษย์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
10. Infor (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการทุนมนุษย์เฉพาะอุตสาหกรรมและข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน)
Infor ให้บริการโซลูชันหลากหลายที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการทางการเงิน การประสานงานห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การจัดตารางเวลา และการจัดการคำสั่งซื้อ
ซอฟต์แวร์การจัดการทุนมนุษย์ (HCM)นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและยกระดับกลยุทธ์ด้านกำลังคน
คุณสมบัติเด่นของ Infor
- ผสานและอัตโนมัติกระบวนการด้วย Infor's API Gateway สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และประสบการณ์ผู้ใช้ที่รวมเป็นหนึ่ง
- ใช้ Infor Birst เพื่อผสานการวิเคราะห์กำลังคนกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนื้อหาอุตสาหกรรมที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการบูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- นำ Infor Enterprise Automation มาใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอัตโนมัติด้วย RPA ที่ผสานรวมกับโซลูชันแบ็กเอนด์
- รวมศูนย์ข้อมูลจากหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Infor OS, APIs และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เพื่อให้มั่นใจในความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Infor
- ขาดคุณสมบัติการตลาดทางอีเมล ทำให้บางงานใช้เวลานาน
- ขาดคุณสมบัติเช่นการจัดการ PTO และการสรรหาบุคลากรที่พบในแพลตฟอร์ม HCM อื่น ๆ
ราคาของ Infor
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Infor
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุดด้วย ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่เพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน เครื่องมือแต่ละตัวในบล็อกนี้นำจุดแข็งเฉพาะตัวมาสู่โต๊ะ และฉันหวังว่ารายการสรุปของเราจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
ในบรรดาตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ ClickUp โดดเด่นที่สุดด้วยความหลากหลายและความครอบคลุมที่ครบถ้วน เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เอกสารที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ และแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้คนอย่างฉันจัดการงาน ลดข้อผิดพลาดจากงานที่ทำด้วยมือ และทำให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การจัดการแรงงานของคุณได้อย่างไร