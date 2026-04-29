ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp: วิธีที่ฉันสร้างระบบการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมต่อสำหรับผู้ขายและใบสั่งงาน

หากรายชื่อผู้ขายของคุณอยู่ในที่หนึ่ง และใบสั่งงานของคุณอยู่ในที่อื่น ทีมงานของคุณอาจกำลังเสียเวลาไปกับการสร้างบริบทใหม่มากเกินไป
นั่นคือปัญหาที่ฉันต้องการแก้ไขในClickUp
ที่ Project Preservation เราบริหารจัดการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งหมายความว่าทุกทรัพย์สินจะมีผู้ขายเฉพาะตัว การบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ งานสั่งทำครั้งเดียว ข้อกำหนดด้านประกันภัย และประวัติการดำเนินงานของตนเอง หากรายละเอียดเหล่านี้กระจัดกระจาย แม้แต่คำถามง่าย ๆ ก็อาจกลายเป็นเรื่องยากกว่าที่ควรจะเป็น:
- ใครเป็นผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินนี้?
- ผู้ขายรายนี้ได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่?
- บริษัทนี้เคยทำงานอะไรบ้างมาก่อน?
- เราสามารถรวมงานเหล่านี้เป็นงานเดียวในการเข้าเยี่ยมครั้งเดียวได้หรือไม่?
- ตลาดใดที่ต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้?
ภายใน ClickUp ฉันได้สร้างระบบการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เชื่อมต่อกันโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กรอง, และความสัมพันธ์ การตั้งค่าเริ่มต้นด้วยรายการง่ายๆ สองรายการ: รายการผู้ขายและรายการคำสั่งงาน
แต่เมื่อรายการเหล่านั้นมีการแชร์ฟิลด์ที่ถูกต้องและเชื่อมต่อกัน พวกมันก็จะกลายเป็นมากกว่าแค่รายการธรรมดา พวกมันกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้จริง
ในบทความนี้ ผมจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการที่ผมสร้างระบบดังกล่าวขึ้นมา และวิธีที่คุณสามารถปรับใช้โครงสร้างเดียวกันนี้กับการจัดการผู้ขาย, CRM,การส่งมอบงานให้ลูกค้า, การดำเนินงานของทีม, หรือกระบวนการทำงานใด ๆ ที่ต้องการให้ผู้ติดต่อและงานต่าง ๆ เชื่อมต่อถึงกัน
เกี่ยวกับฉัน: ผู้ก่อตั้งโครงการอนุรักษ์และ Estatewyze
ฉันชื่อเมลิสซา ชีมโก ผู้ก่อตั้งโครงการ Project Preservation บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตเบย์แอเรีย ซึ่งให้การสนับสนุนเจ้าของบ้านในการบริหารจัดการและดำเนินงานทรัพย์สินของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของฉันเชี่ยวชาญในการสร้างระบบและกระบวนการที่นำโครงสร้าง ความสม่ำเสมอ และประสิทธิภาพมาสู่บ้านและอสังหาริมทรัพย์ที่ซับซ้อน
โครงการอนุรักษ์ได้กลายเป็นสนามทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงของเรา ที่นี่คือสถานที่ที่เราได้เรียนรู้ว่าบ้านอยู่อาศัยทำงานอย่างไรในแต่ละวัน อะไรที่เสียหาย อะไรที่เกิดขึ้นซ้ำ และระบบแบบไหนที่ยังคงทนต่อการใช้งานจริง
ผมยังเป็นผู้ก่อตั้ง Estatewyze แพลตฟอร์มเนื้อหาที่ผมแบ่งปันกรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์, แบบฟอร์ม, และข้อมูลเชิงลึกสำหรับเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารจัดการบ้านและกระบวนการทำงานของตนได้ดีขึ้น
ในทั้งสองธุรกิจ ฉันใช้ ClickUp เป็นแกนหลักของการดำเนินงานของเรา แทนที่จะมองว่ามันเป็นเพียงตัวจัดการงาน ฉันคิดว่า ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง เป็นคู่มือสากลสำหรับวิธีการทำงานกับลูกค้า ทีม ผู้ขาย ทรัพย์สิน และโครงการต่างๆ ของเรา
ปัญหาที่แท้จริง: ข้อมูลผู้ขายที่ไม่เชื่อมโยงกันก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
เมื่อข้อมูลของผู้ขายและงานปฏิบัติการไม่เชื่อมโยงกัน ทุกการอัปเดตจะใช้เวลาเกินกว่าที่ควรจะเป็น
หลายทีมสร้างพื้นที่ทำงานที่ยุ่งเหยิงในเวอร์ชันเล็กขึ้นโดยไม่ตั้งใจภายในพื้นที่ทำงานของพวกเขา คุณอาจมีรายชื่อผู้ขาย, รายการคำสั่งงาน, บันทึกในเอกสาร, และรายละเอียดสำคัญบางอย่างติดอยู่ในหัวของใครบางคน
ในทางเทคนิค ข้อมูลนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
นั่นทำให้เกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว:
- คุณไม่สามารถเห็นได้ว่าใครให้บริการทรัพย์สินใดโดยไม่ได้ค้นหา
- คุณทำซ้ำรายละเอียดผู้ขายในหลายงาน
- มันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นที่จะรวบรวมงานที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันและประหยัดเวลา
- สมาชิกในทีมตัดสินใจโดยปราศจากโครงสร้างร่วมกัน
- การรายงานกลายเป็นงานที่ต้องทำด้วยมือมากกว่าที่จำเป็น
ฉันต้องการการตั้งค่าที่ให้ฉันสามารถมองเห็นบ้านหลายหลังได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสะท้อนถึงวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริง
สำหรับผม, นั่นเริ่มต้นด้วยสองรายการง่าย ๆ: ผู้ขาย และคำสั่งงาน.
ใหม่กับฟิลด์กำหนดเองใน ClickUp?
ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในงาน รายการ โฟลเดอร์ และพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณสามารถติดตามข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างแม่นยำ
แทนที่จะพึ่งพาชื่องานหรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว คุณสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานที่ โดเมนบริการ ค่าใช้จ่าย วันที่ต่ออายุ สถานะการอนุมัติ ประเภทผู้ขาย สถานะประกันภัย หรือประเภทงาน ในฟิลด์ที่ทีมของคุณสามารถกรอง จัดกลุ่ม และรายงานได้
สำหรับกระบวนการทำงานนี้ ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเปลี่ยนรายการผู้ขายและรายการคำสั่งงานให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อถึงกัน
เมื่อมีฟิลด์ที่เหมาะสมแล้ว ClickUp จะไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสถานที่ที่การตัดสินใจในการดำเนินงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายชื่อผู้ขายที่มีโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
รายการผู้ขายจะมีคุณค่ามากขึ้นอย่างมากเมื่อถูกออกแบบให้เป็นฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบแทนที่จะเป็นเพียงรายชื่อพื้นฐาน
สิ่งที่ฉันเรียกว่ารายชื่อผู้ขายอาจจะเป็นระบบ CRM, ไดเรกทอรีพันธมิตร, ศูนย์กลางการติดต่อส่วนตัว หรือแม้แต่ระบบติดต่อภายในครอบครัวก็ได้ แนวคิดหลักยังคงเหมือนเดิม: สร้างช่องข้อมูลที่สม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลสามารถจัดเรียง, ค้นหา, และใช้งานได้ง่ายในกระบวนการทำงานประจำวัน
ในกระบวนการทำงานด้านการจัดการทรัพย์สินของฉัน รายการผู้ขายประกอบด้วยข้อมูลที่คงที่ซึ่งคุณคาดหวังได้:
- ชื่อผู้ติดต่อ
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- เว็บไซต์
- โดเมนบริการ
- มีข้อมูลประกันภัยอยู่ในระบบ
- วันต่ออายุประกัน
- สถานะผู้ขาย
นี่คือจุดที่งานใน ClickUpเริ่มทำมากกว่าการติดตามสิ่งที่ต้องทำ แต่ละบันทึกของผู้ขายจะกลายเป็นโปรไฟล์การดำเนินงานที่มีโครงสร้าง
แทนที่จะจัดการข้อมูลผู้ขายเหมือนข้อมูลอ้างอิงที่หลวมๆ ฉันสามารถใช้มันในการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้
ใช้ฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสร้างการมองเห็นข้ามหลายอสังหาริมทรัพย์
การบริหารจัดการทรัพย์สินหลายแห่งหมายความว่าผู้ให้บริการรายเดียวกันอาจทำงานในตลาดเดียว หลายตลาด หรือครอบคลุมทั้งพอร์ตโฟลิโอ
ในตัวอย่างนี้ จินตนาการว่าเรากำลังบริหารจัดการทรัพย์สินสามแห่ง:
- ฟีนิกซ์
- พาร์ค ซิตี้
- ออสติน
สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง ฉันเลือกใช้ป้ายกำกับแทนที่จะเป็นเมนูแบบดรอปดาวน์เดียว ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถกำหนดผู้ขายให้กับฟีนิกซ์ พาร์คซิตี้ ออสติน หรืออสังหาริมทรัพย์หลายแห่งพร้อมกันได้อย่างยืดหยุ่น
ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าฉันสามารถกรองรายการได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าผู้ขายรายใดบ้างที่มีอยู่ในตลาดที่กำหนดโดยไม่ต้องสร้างบันทึกซ้ำซ้อน
ความยืดหยุ่นนั้นมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน หากผู้ขายรายหนึ่งมีหลายแบรนด์ การจัดเรียงอาจไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร
ตัวอย่างเช่น ผู้ขายอย่าง Radiant อาจรองรับทั้งระบบ HVAC และระบบประปา หากเลือกทั้งสองป้ายกำกับ ClickUp จะแสดงการทับซ้อนนั้น ในบางกรณี การใช้รายการแบบเลื่อนลงเพียงรายการเดียวอาจดูสะอาดตาและเข้าใจง่ายกว่า แต่ในกระบวนการทำงานนี้ ฉันชอบความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะมันสะท้อนความเป็นจริงได้ดีกว่า
นั่นคือการตัดสินใจด้านการออกแบบที่ควรทำอย่างตั้งใจ
ถามตัวเองว่า:
- ฉันต้องการการจัดเรียงแบบหมวดหมู่เดียวที่สะอาดหรือไม่?
- หรือว่าฉันต้องการความยืดหยุ่นที่สะท้อนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของฉันจริงๆ?
สำหรับการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ
มาตรฐานข้อมูลโดเมนบริการและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ที่ตั้งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ฉันยังต้องรู้ว่าผู้ขายทำงานประเภทใดและพวกเขาพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานที่หรือไม่
นั่นคือเหตุผลที่ฉันเพิ่ม ฟิลด์โดเมนบริการ
นี่ทำให้ฉันสามารถจัดเรียงผู้ขายตามประเภทของงานที่พวกเขาทำได้ เช่น:
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ระบบประปา
- ไฟฟ้า
- การจัดสวน
- บริการช่างซ่อมแซมทั่วไป
- การทำความสะอาด
- การบำรุงรักษา
ฉันยังติดตามประกันภัยด้วย เพราะผู้ขายหรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เข้ามาในทรัพย์สินต้องมีประกันภัยที่ยังใช้ได้อยู่ในระบบ
สำหรับเรื่องนั้น ฉันใช้ช่องทำเครื่องหมายแบบง่ายๆ:
- มีประกันในแฟ้ม: ใช่ หรือ ไม่ใช่
จากนั้นฉันจับคู่กับฟิลด์วันที่:
- วันต่ออายุประกัน
สิ่งนี้ช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดมองเห็นได้ชัดเจน โดยไม่ต้องฝังอยู่ในความคิดเห็นหรือไฟล์ต่างๆ
ปรับแต่งสถานะตามสุขภาพของผู้ขาย
ฉันยังปรับแต่งสถานะให้สะท้อนถึงสุขภาพของผู้ขาย ไม่ใช่ความคืบหน้าของโครงการทั่วไป
แทนที่จะใช้สถานะมาตรฐาน ฉันต้องการทราบ:
- ผู้ขายรายนี้ใหม่หรือไม่
- ผู้ขายรายนี้เป็นที่ต้องการหรือไม่?
- ผู้ขายรายนี้อยู่ในรายชื่อที่ไม่ควรใช้บริการหรือไม่?
ไม่มีใครชอบรายการห้ามใช้ แต่สิ่งนี้ก็มีความสำคัญ บางครั้งการเก็บบันทึกผู้ขายเช่น Jerry's Plumbing ไว้เป็นข้อมูลก็ดีกว่า เพื่อให้ทีมทราบว่าเราเคยทำงานกับพวกเขาแล้วและตัดสินใจไม่ใช้บริการอีก
ประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญ
ระบบผู้จัดจำหน่ายที่สะอาดไม่เพียงแต่บอกคุณว่าใครที่คุณควรติดต่อ แต่ยังบอกคุณว่าใครที่คุณไม่ควรติดต่อ
ขั้นตอนที่ 2: สร้างฟิลด์ใบสั่งงานที่ตรงกับประเภทของงาน
ไม่ใช่ทุกขั้นตอนการทำงานที่ต้องการฟิลด์เดียวกัน นั่นคือเหตุผลที่ฟิลด์ที่กำหนดเองควรถูกปรับให้เหมาะสมตามกรณีการใช้งาน
หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมมักทำคือการพยายามบังคับให้ทุก ๆ รายการมีข้อมูลเมตาเดียวกัน ซึ่งมักจะนำไปสู่ความซับซ้อนและข้อมูลเกินความจำเป็น
ในกรณีของฉัน ผู้ขายและใบสั่งงานถูกเชื่อมต่อกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างที่เหมือนกัน
รายการผู้ขายเกี่ยวกับผู้ติดต่อและการปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการคำสั่งงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
ในใบสั่งงาน ฉันให้ความสำคัญกับรายละเอียดเช่น:
- ค่าใช้จ่าย
- ประเภทของงาน
- สถานที่
- โดเมนบริการ
- ผู้ขายที่ได้รับมอบหมาย
- สถานะ
- ไทม์ไลน์
- ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับความสำคัญของงาน
สิ่งนี้ช่วยให้แต่ละรายการสะอาด, มีความเกี่ยวข้อง, และใช้งานง่าย
รักษาความสอดคล้องของฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันในทุกรายการ
แม้ว่า รายการจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่บางฟิลด์ควรมีความสอดคล้องกัน
ตัวอย่างเช่น ฉันใช้ตรรกะ ตำแหน่ง และ โดเมนบริการ เดียวกันในทั้งสองผู้ขายและใบสั่งงาน
ความสม่ำเสมอมีความสำคัญเพราะมันช่วยให้ฉันวิเคราะห์งานประเภทต่างๆ ผ่านมุมมองเดียวกันได้ หากสถานที่และขอบเขตการให้บริการมีความหมายเหมือนกันในทั้งสองรายการ ฉันสามารถสลับระหว่างผู้ติดต่อและงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแปลหมวดหมู่ในใจทุกครั้ง
นี่คือสิ่งที่ทำให้ระบบสามารถขยายขนาดได้
หาก Phoenix หมายถึงสิ่งหนึ่งในรายการผู้ขายและหมายถึงสิ่งที่แตกต่างเล็กน้อยในรายการคำสั่งงาน การรายงานจะยุ่งเหยิง หากงานประปาถูกจัดหมวดหมู่แตกต่างกันในรายการต่างๆ การจัดกลุ่มงานจะยากขึ้น
การแบ่งปันข้อมูลสร้างภาษาที่ใช้ร่วมกัน
ปกป้องความสอดคล้องของข้อมูลในฟิลด์ด้วยสิทธิ์การอนุญาต
นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องตัดสินใจว่าฟิลด์เหล่านั้นควรแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด
คุณต้องการให้ใครในทีมของคุณเพิ่มค่าฟิลด์ใหม่หรือไม่? หรือคุณต้องการให้โครงสร้างยังคงแน่นหนาและสอดคล้องกัน?
หากคุณต้องการความสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้ค่านิยมหลักเปิดกว้างต่อการตีความอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ใน ClickUp คุณสามารถใช้สิทธิ์การเข้าถึงฟิลด์เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถเลือกจากตัวเลือกที่ได้รับการอนุมัติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าฟิลด์ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถใช้ระบบได้โดยไม่ทำให้ระบบเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่พวกเขาต้องการหมวดหมู่ใหม่
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ล็อกตัวเลือกหลักของฟิลด์เมื่อความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ ให้ทีมของคุณเลือกจากค่าที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น แต่จำกัดสิทธิ์ในการแก้ไขตัวเลือกฟิลด์ด้วยตัวเอง วิธีนี้จะช่วยให้ระบบของคุณมีความยืดหยุ่นโดยไม่ให้หมวดหมู่ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ขั้นตอนที่ 3: ใช้มุมมองเพื่อเปิดเผยการตัดสินใจ ไม่ใช่แค่ข้อมูล
เมื่อโครงสร้างของฟิลด์ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้วมุมมองใน ClickUpจะทรงพลังยิ่งขึ้นอย่างมาก
ฉันสามารถดูใบสั่งงานทั้งหมดตามสถานที่และเห็นได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นใน:
- พาร์ค ซิตี้
- ออสติน
- ฟีนิกซ์
จากนั้นฉันสามารถลงลึกไปอีกระดับหนึ่งและจัดกลุ่มงานตามประเภทได้
นั่นช่วยให้ฉันมองเห็นโอกาสในการจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน แทนที่จะตอบสนองต่อคำขอทีละอย่าง
ตัวอย่างเช่น หากฉันมีรายการงานประปาขนาดเล็กสามรายการในรายการที่ต้องแก้ไข ฉันไม่ต้องการเรียกช่างประปามาถึงสามครั้งแยกกัน ฉันจะเลือกจัดกลุ่มงานเหล่านั้นไว้กับการตรวจสอบตามกำหนดเวลาหรือการเข้าตรวจบำรุงรักษาประจำปี หากเวลาตรงกันมากกว่า
นั่นสร้างความมีประสิทธิภาพให้กับทีมของฉันและควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นสำหรับลูกค้า
นี่คือส่วนที่หลายกระบวนการทำงานมักมองข้าม
เป้าหมายไม่ใช่แค่การจัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น แต่คือการตัดสินใจในการดำเนินงานให้ดีขึ้น เพราะโครงสร้างช่วยให้เห็นรูปแบบที่ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
วิวที่ดีควรช่วยให้คุณตอบคำถามเช่น:
- มีงานอะไรเกิดขึ้นในฟีนิกซ์สัปดาห์นี้?
- ผู้ขายรายใดที่ผูกกับใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่?
- มีโดเมนบริการใดบ้างที่มีคำขอเปิดอยู่หลายรายการ?
- เราสามารถรวมงานที่เกี่ยวข้องเป็นงานเดียวในการเยี่ยมชมครั้งเดียวได้หรือไม่?
- งานใดบ้างที่ต้องให้ความสนใจก่อนที่จะกลายเป็นงานด่วน?
หากมุมมองเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ อาจจำเป็นต้องพิจารณาใหม่
ClickUp Insight: เมื่อทีมจัดการผู้ติดต่อ งาน และการอัปเดตผ่านเครื่องมือที่แยกจากกัน บริบทจะสูญหายอย่างรวดเร็ว พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันช่วยลดการป้อนข้อมูลซ้ำ ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการกรอง และมอบที่เดียวที่เชื่อถือได้ให้ทีมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ใครเป็นผู้ดำเนินการ และอะไรที่ต้องให้ความสนใจต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมโยงผู้ขายและใบสั่งงานด้วยความสัมพันธ์ใน ClickUp
ความสัมพันธ์ใน ClickUpคือสิ่งที่เปลี่ยนรายการแยกต่างหากให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการที่แท้จริง
จนถึงตอนนี้ ฉันสามารถจัดการผู้ขายได้ดีและติดตามงานได้ดี แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อสองระบบนี้หยุดทำงานแยกกัน
ด้วย ClickUp Relationships ฉันสามารถเชื่อมโยงใบสั่งงานกับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับมอบหมายโดยตรงได้
ขณะนี้ งานไม่ใช่เพียงรายการเดี่ยวในรายการอีกต่อไป แต่จะเชื่อมโยงกับบุคคลหรือบริษัทที่แท้จริงซึ่งรับผิดชอบงานนั้น
จากฝั่งใบสั่งงาน ฉันสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานอยู่ จากฝั่งผู้ขาย ฉันสามารถดูได้ว่างานและโครงการใดบ้างที่เชื่อมโยงกับผู้ขายรายนั้นในช่วงเวลาต่างๆ
เนื่องจากความสัมพันธ์นี้เป็นแบบสองทิศทาง ฉันจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบริบทนั้นขึ้นใหม่ในหลายตำแหน่ง
วิธีตั้งค่าฟิลด์ความสัมพันธ์
ภายในรายการคำสั่งงาน ฉันสร้างฟิลด์ใหม่และเลือก ความสัมพันธ์
จากนั้นฉันตั้งชื่อฟิลด์ว่า ผู้จัดจำหน่าย
แทนที่จะปล่อยให้มันเชื่อมต่อกับงานใด ๆในพื้นที่ทำงาน ฉันจำกัดให้มันเชื่อมต่อได้เฉพาะกับรายการที่เฉพาะเจาะจง: รายการผู้ขาย
นั่นช่วยให้ความสัมพันธ์มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและป้องกันไม่ให้ผู้คนเชื่อมโยงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่อสร้างฟิลด์แล้ว ฉันสามารถกำหนดผู้ขายให้กับใบสั่งงานเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น:
- ช่างซ่อมแซม → มอบหมายให้กับผู้รับเหมาช่างซ่อม
- ปัญหาประปา → มอบหมายให้ผู้รับเหมาประปา
- การตรวจสอบระบบ HVAC → มอบหมายให้ผู้รับเหมา HVAC
จากนั้น เมื่อฉันกลับไปที่รายการผู้ขาย ฉันสามารถเห็นใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องจากบันทึกผู้ขายนั้นได้ด้วย
นั่นคือจุดที่ระบบเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกัน
ความสัมพันธ์ใดที่ช่วยให้ฉันมองเห็น
ความสัมพันธ์ช่วยให้ฉันเห็นภาพประวัติการดำเนินงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ฉันสามารถมองเห็น:
- ผู้ขายที่จัดการปัญหาประเภทเดียวกันซ้ำๆ
- งานใดบ้างที่ผู้ขายรายหนึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- ไม่ว่าผู้ติดต่อจะยังคงใช้งานอยู่และเชื่อถือได้ในกระบวนการทำงานหรือไม่
- วิธีการกระจายงานระหว่างทรัพย์สินหรือประเภทบริการ
- ผู้ขายรายใดบ้างที่มีความผูกพันกับการบำรุงรักษาแบบต่อเนื่อง
- ผู้ขายรายใดที่อาจต้องปรับปรุงเอกสารประกันภัยก่อนได้รับการมอบหมายงานอีกครั้ง
สิ่งนี้เปลี่ยนการจัดการผู้ขายจากรายการคงที่ให้เป็นระบบที่ใช้งานได้จริง
ระบบนี้มีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ
ถอยกลับมาดู สิ่งที่เราสร้างขึ้นที่นี่ไม่ใช่แค่สองรายการ
มันเป็นระบบที่มีโครงสร้าง
มีสามชั้น:
- ชั้นการติดต่อ: รายชื่อผู้ขายติดตามว่าใครเป็นใคร, พวกเขาดำเนินการที่ไหน, พวกเขาทำอะไร, และพวกเขาได้รับการอนุมัติให้ทำงานหรือไม่
- ชั้นงาน: รายการคำสั่งงานติดตามสิ่งที่ต้องทำ สถานที่ที่ดำเนินการ ประเภทของงาน และสถานะของงาน
- ชั้นความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ใน ClickUp เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับงาน ทำให้บริบทไม่ถูกแยกออกจากกัน
โครงสร้างนั้นให้ความชัดเจนแก่ฉันโดยไม่ต้องบังคับให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ยุ่งเหยิง
หนึ่งในวิธีที่ฉันชอบใช้เพื่ออธิบายสิ่งนี้คือ:
เราไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรายการ เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
เราไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรายการ เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
เมื่อแยกกัน รายชื่อผู้ขายและรายการคำสั่งงานเป็นเพียงภาชนะบรรจุข้อมูลเท่านั้น เมื่อฉันกำหนดมาตรฐานฟิลด์ที่ถูกต้องและเชื่อมโยงพวกมันด้วยความสัมพันธ์ พวกมันก็จะกลายเป็นชั้นข้อมูลในระบบปฏิบัติการเดียวกัน
และระบบดังกล่าวช่วยให้ฉันสามารถตอบคำถามการดำเนินงานจริงได้เร็วขึ้น
ทำไมการตั้งค่านี้จึงได้ผลมากกว่าการจัดการทรัพย์สิน
ระบบนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านทรัพย์สิน แต่รูปแบบนี้มีความกว้างขวางมากกว่านั้น
คุณสามารถนำแนวทางเดียวกันนี้ไปใช้กับ:
- เวิร์กโฟลว์ CRM
- ระบบการส่งมอบลูกค้า
- การจัดการพันธมิตร
- การปฏิบัติการของทีม
- การติดต่อส่วนตัว
- การจัดการครัวเรือน
- กระบวนการทำงานบำรุงรักษาที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขาย
- คำขอบริการภายใน
รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลง แต่โครงสร้างยังคงเหมือนเดิม
หากคุณต้องการนำการตั้งค่านี้ไปใช้เกินกว่าการดำเนินงานภายในองค์กร วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการใช้บล็อกการสร้างของ ClickUp เดียวกันเพื่อสร้างแดชบอร์ดลูกค้าที่โปร่งใส
กำหนดฟิลด์ที่สำคัญ รักษาความสอดคล้องของฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันในกรณีที่ต้องรายงานข้ามรายการ ปรับแต่งส่วนที่เหลือตามหน้าที่ที่แต่ละรายการต้องทำ จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณสะท้อนถึงวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริง
นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างแบบนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้ ClickUp เป็นโซลูชันการทำงานที่สมบูรณ์แบบ แทนที่จะเป็นเพียงแอปหนึ่งในหลายๆ แอปในชุดเครื่องมือของคุณ
คุณไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลเท่านั้น คุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่โครงสร้างช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น การส่งต่อข้อมูลที่ดีขึ้น และการลดการทำงานซ้ำ
วิธีสร้างระบบเชื่อมต่อของคุณเองใน ClickUp
ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การมีรายชื่อที่สะอาดขึ้น แต่คือการมีพื้นที่ทำงานที่ช่วยให้คุณลงมือทำด้วยความมั่นใจ
หากคุณกำลังพยายามจัดการผู้ขาย ลูกค้า คำขอ หรือการทำงานประจำที่เกิดซ้ำ ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ
นี่คือกรอบการทำงานที่ฉันแนะนำ:
- เริ่มต้นด้วยรายการที่เชื่อมต่อกันสองรายการ ไม่ใช่สิบรายการที่ไม่เชื่อมต่อกันเลือกหนึ่งรายการแบบติดต่อและหนึ่งรายการแบบงาน สำหรับเวิร์กโฟลว์นี้ หมายถึงผู้ขายและใบสั่งงาน
- กำหนดฟิลด์ที่ต้องคงความสอดคล้องกันทั้งสองสถานที่และโดเมนบริการเป็นฟิลด์หลักที่แชร์ร่วมกันในการตั้งค่าของฉัน
- เพิ่มเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานที่แต่ละขั้นตอนการทำงานจำเป็นต้องใช้เท่านั้นบันทึกข้อมูลผู้ขายต้องมีรายละเอียดการติดต่อและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ใบสั่งงานต้องมีรายละเอียดการดำเนินการ
- ใช้มุมมองเพื่อเปิดเผยการตัดสินใจ ไม่ใช่แค่ข้อมูลสร้างมุมมองที่ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่สำคัญตามสถานที่ โดเมน สถานะ หรือความสำคัญ
- เพิ่มความสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ติดต่อและการทำงานยังคงเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเชื่อมโยงบุคคลหรือบริษัทที่ทำงานกับงานนั้นเอง
- ปกป้องระบบของคุณด้วยสิทธิ์การใช้งานในภาคสนามให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าที่ได้รับการอนุมัติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เมื่อความสอดคล้องเป็นสิ่งสำคัญ
- ทบทวนและปรับปรุงระบบเมื่อมีการใช้งานเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ทีมของคุณต้องการจริง ๆ จากนั้นให้โครงสร้างพัฒนาไปตามการทำงานจริง
คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าที่ซับซ้อนเกินไปเพื่อให้ ClickUp มีประสิทธิภาพ คุณต้องการโครงสร้างที่สะท้อนรูปแบบการทำงานที่แท้จริงของคุณ
หากฉันต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น ฉันก็ยังคงเริ่มต้นในแบบเดิม: ด้วยรายการผู้ขายที่สะอาด รายการคำสั่งงานที่ใช้งานได้จริง และชุดฟิลด์ที่ใช้ร่วมกันเพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้ทั้งสองระบบสื่อสารกันด้วยภาษาเดียวกัน
จากนั้น ทุกอย่างจะง่ายต่อการจัดการ ง่ายต่อการขยาย และง่ายต่อการไว้วางใจ
เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าสร้างทุกฟิลด์ที่ตัวเองในอนาคตอาจต้องการ สร้างเฉพาะฟิลด์ที่กระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณใช้งานจริงเท่านั้น โครงสร้างที่สะอาดและใช้งานได้จริงจะดีกว่าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครอยากดูแลรักษาเสมอ
สร้างระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อกันใน ClickUp
ระบบที่เชื่อมต่อกันทำได้มากกว่าการจัดระเบียบงานของคุณ มันช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
สำหรับฉัน สิ่งนี้เริ่มต้นด้วยรายการผู้ขายที่สะอาด รายการคำสั่งงานที่เป็นรูปธรรม และชุดข้อมูลร่วมขนาดเล็กที่ทำให้ทั้งสองระบบสื่อสารกันได้ในภาษาเดียวกัน จากนั้น ความสัมพันธ์ใน ClickUp จะเชื่อมโยงผู้คนที่ทำงานเข้ากับงานเอง ทำให้บริบทยังคงมองเห็นได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
นั่นคือเมื่อ ClickUp กลายเป็นมากกว่าผู้จัดการงาน มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นจริง
หากคุณต้องการสร้างจากพื้นฐานเดียวกัน โปรดไปที่ Estatewyze เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตรายชื่อผู้ขายจากคู่มือนี้ และลงทะเบียนเพื่อรับเทมเพลตใบสั่งงานเมื่อพร้อมใช้งาน
และหากคุณพร้อมที่จะสร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของคุณเอง เริ่มต้นด้วย ClickUp Custom Fields, Views, และ Relationships
