8 ซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

29 พฤษภาคม 2568

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเป็น ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

ตั้งแต่การจัดการปัญหาการบำรุงรักษา การเก็บค่าเช่า ไปจนถึงการตอบคำถามของผู้เช่าและเอกสารสัญญาเช่า มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องการความสนใจของคุณอยู่เสมอ และการพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง? นั่นคือเส้นทางลัดสู่ความเหนื่อยล้า

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยได้อย่างแท้จริง

เครื่องมือเหล่านี้จะดูแลงานที่ซ้ำซาก—เช่น การตอบกลับอัตโนมัติ การส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ—เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่สำคัญได้ นี่เป็นวิธีการเชิงรุกที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบ แต่ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เช่าอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้เช่ายังชื่นชอบความสะดวกสบาย การอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถส่งคำขอ ตรวจสอบสัญญาเช่า หรือชำระค่าเช่าได้ตลอดเวลา ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทั้งสำหรับพวกเขาและสำหรับคุณ ผลลัพธ์ที่ได้คือ? ข้อร้องเรียนน้อยลง ค่าปรับล่าช้าน้อยลง และอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้น

ในบล็อกนี้ เราจะวิเคราะห์แพลตฟอร์มการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ AI ชั้นนำบางตัวที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งที่พวกเขาเสนอ วิธีการกำหนดราคา และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม เพื่อให้คุณสามารถหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของคุณได้!

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ในภาพรวม

นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้น:

ซอฟต์แวร์เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
ClickUpการจัดการกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันด้านอสังหาริมทรัพย์ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน AI, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แบบฟอร์มสำหรับผู้เช่า, แดชบอร์ด, เทมเพลต และการเชื่อมต่อระบบมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
แอปโฟลิโอการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบเรียลไทม์การคัดกรองผู้เช่าด้วย AI, การบำรุงรักษา, การบัญชี, สัญญาเช่าดิจิทัล, และพอร์ทัลสำหรับเจ้าของ/ผู้เช่าราคาตามความต้องการ
TenantCloudการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรการคัดกรองผู้เช่าด้วย AI, การบำรุงรักษา, การบัญชี, สัญญาเช่าดิจิทัล, พอร์ทัลสำหรับเจ้าของ/ผู้เช่าแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $18 ต่อเดือน
เมโซการจัดการการบำรุงรักษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, ใบสั่งงานอัจฉริยะ, การจัดการผู้ขาย, และการผสานระบบ PMSราคาตามความต้องการ
TurboTenantเจ้าของบ้าน DIY & การเช่าที่เสริมด้วย AIรายการอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันดิจิทัล, การสร้างสัญญาเช่า, การชำระค่าเช่าออนไลน์ และการติดตามการซ่อมแซมมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.92 ต่อเดือน
EliseAIการช่วยเหลือการเช่าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์บัญชี, การบำรุงรักษา, พอร์ทัลผู้เช่า, แอปพลิเคชันดิจิทัล, และการคัดกรองราคาตามความต้องการ
อสังหาริมทรัพย์แสนสุขการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้เช่าแชทบอท AI, การตอบกลับอัตโนมัติ, การผสานระบบ PMS และการปรับแต่งข้อความราคาตามความต้องการ
บิลดิอัมการจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับองค์กรบัญชี, บำรุงรักษา, พอร์ทัลผู้เช่า, แอปพลิเคชันดิจิทัล, การคัดกรองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $58 ต่อเดือน

ราคาและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของสินค้าเพื่อดูราคาล่าสุด *

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์?

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมได้ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกตัวที่เหมาะกับคุณที่สุดได้อย่างไร ก่อนลงทุน ให้ประเมินคุณสมบัติที่จะมีผลกระทบมากที่สุดต่อการดำเนินงานประจำวันและการเติบโตระยะยาวของคุณ

ก่อนอื่น ให้พิจารณา ความต้องการทางธุรกิจและปัญหาที่พบ ของคุณ

  • คุณรู้สึกหนักใจกับงานเก็บค่าเช่าด้วยตนเองหรือไม่?
  • กำลังประสบปัญหาการตอบสนองด้านการบำรุงรักษาที่ล่าช้าอยู่หรือไม่?
  • หรือกำลังมองหาวิธีขยายพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย?

ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะแก้ไขปัญหาเฉพาะเหล่านี้ด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างแข็งแกร่ง. นี่คือสิ่งที่คุณควรระวัง:

  • ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพควรทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามสัญญาเช่า การเก็บค่าเช่า และการจัดการคำขอบำรุงรักษา เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าสูงกว่า
  • การผสานรวม AI: เครื่องมือ AI ขั้นสูง เช่น อัลกอริทึมการคัดกรองผู้เช่า, แชทบอทสำหรับการสื่อสารกับผู้เช่า, และความสามารถในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
  • ระบบศูนย์กลาง: การจัดการพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณจากแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม ลดข้อผิดพลาด และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อพอร์ตโฟลิโอของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถขยายตัวได้ตามไปด้วย โดยไม่กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว พร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ได้อย่างราบรื่น และมีความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
  • การปรับแต่งและการผสานรวม: ความสามารถในการปรับแต่งระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIและการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ (บัญชี, CRM, การตลาด) มอบความยืดหยุ่นและขยายระบบเทคโนโลยีของคุณ

ซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วย AI ที่ดีที่สุด

ถึงเวลาที่จะพิจารณาตัวเลือกยอดนิยม โดยแยกแยะสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวเลือกมีความโดดเด่น คุณสมบัติสำคัญที่พวกเขานำเสนอ ราคา และข้อเสียที่คุณควรทราบ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์และการทำงานร่วมกันของทีม)

ClickUp ผ่านการจัดการงาน
ลองใช้ตอนนี้
ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณด้วย ClickUp ผ่านการจัดการงาน การจัดตารางเวลา และแผนที่อสังหาริมทรัพย์แบบอินเทอร์แอกทีฟ

หากคุณอยู่ในธุรกิจการจัดการทรัพย์สิน คุณคงทราบดีว่ามีอะไรให้ต้องจัดการมากมาย—สัญญาเช่า, การบำรุงรักษา, การตลาด,การสื่อสารกับลูกค้า, และการให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน. นั่นคือจุดที่ClickUp for Real Estateเข้ามาช่วย.

คิดเสียว่ามันเป็นศูนย์บัญชาการครบวงจรของคุณ แต่มาพร้อมกับการอัปเกรด AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยClickUp Brain

ด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ที่กินเวลาทั้งวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานติดตามการต่อสัญญาเช่า การนัดหมายการตรวจสอบ หรือการส่งการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา ต้องการสรุปการประชุมหรือร่างการอัปเดตอย่างรวดเร็วสำหรับทีมของคุณหรือไม่? AI สามารถจัดการได้เช่นกัน ดังนั้นคุณจะไม่มีวันต้องนั่งจ้องหน้าเอกสารเปล่าอีกต่อไป

รับการอัปเดตที่สำคัญทันทีด้วย ClickUp Brain

แต่เวทมนตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เครื่องมือ AI ของ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับด้านการตลาดและการจัดการลูกค้าของธุรกิจคุณ ลองนึกภาพว่าคุณสามารถสร้างเนื้อหาจดหมายข่าวที่น่าสนใจหรือตอบคำถามของลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว

หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์มีเทมเพลตสเปรดชีทอสังหาริมทรัพย์สำหรับจัดระเบียบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และสัญญาเช่าทั้งหมดของคุณเทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์(ซึ่งทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างเนื้อหา)และเทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยคุณวางแผนและติดตามแคมเปญของคุณ

สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์จาก ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตจดหมายข่าวอสังหาริมทรัพย์จาก ClickUp

เหนือกว่า AI, ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับการติดตามสัญญาเช่า, การบำรุงรักษา, และการตรวจสอบ, รวบรวมคำขอของผู้เช่าผ่านแบบฟอร์ม, ใช้แม่แบบงานสำหรับสิ่งที่คุณทำซ้ำ, และติดตามทุกสิ่งทุกอย่างด้วย ClickUp Dashboards. นอกจากนี้, มันยังผสานรวมกับอีเมล, ปฏิทิน, และเครื่องมืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของคุณ, ทำให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง: ปรับแต่งกระบวนการสำหรับการติดตามสัญญาเช่า การบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ผ่านมุมมองที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเอง ของ ClickUp
  • แบบฟอร์มคำขอของผู้เช่า: รวบรวมและจัดการคำขอของผู้เช่าได้อย่างราบรื่นผ่านClickUp Forms
  • แม่แบบงาน: มาตรฐานการดำเนินงานที่เกิดซ้ำ เช่น การย้ายเข้า การซ่อมแซม และการติดตามผล
  • แดชบอร์ด: ตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพย์สิน, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญได้ในทันที
  • การผสานรวม: ซิงค์กับอีเมล ปฏิทิน และเครื่องมืออสังหาริมทรัพย์ยอดนิยมผ่านClickUp Integrationsเพื่อประสบการณ์ที่ครบวงจร

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีช่วงเวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp:

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับฉันกับ ClickUp คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการนำความสม่ำเสมอไปใช้กับทุกทรัพย์สินของเราในทุกภูมิภาค ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะไปที่สถานที่ Convene แห่งใดก็ตาม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับฉันกับ ClickUp คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการนำความสม่ำเสมอไปใช้กับทุกทรัพย์สินของเราในทุกภูมิภาค เพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะไปที่สถานที่ Convene แห่งใดก็ตาม

2. AppFolio (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบเรียลไทม์)

Apppfolio_ ซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางAppFolio

AppFolio นำเสนอชุดเครื่องมือบนคลาวด์ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และที่พักนักศึกษา

คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ครอบคลุมการให้เช่าอัตโนมัติ การติดตามการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารกับผู้เช่าอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่ง ประหยัดเวลาและทรัพยากร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppFolio

  • จัดการบัญชี การเช่า การบำรุงรักษา และการสื่อสารจากแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
  • ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เช่น การเก็บค่าเช่า การร้องขอซ่อมบำรุง และการคัดกรองผู้เช่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านระบบอัตโนมัติและพอร์ทัลเฉพาะสำหรับผู้เช่า เจ้าของ และผู้รับเหมา
  • ให้ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลการดำเนินงานของทรัพย์สิน
  • นำเสนอแอปพลิเคชันมือถือที่มีฟีเจอร์ครบครันสำหรับการจัดการขณะเดินทางและเครื่องมือ AI เพื่อช่วยในการสอบถามเกี่ยวกับการเช่าและการบำรุงรักษา

ข้อจำกัดของ AppFolio

  • อาจเหมาะสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่มีขนาดใหญ่กว่า

ราคาของ AppFolio

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว AppFolio

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง AppFolio อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งรายงาน และหากไม่มีรายงานที่คุณต้องการ 9 ครั้งจาก 10 Appfolio สามารถสร้างให้คุณได้ ประโยชน์ของการสามารถส่งข้อความและอีเมลไปยังผู้เช่าและเจ้าของบ้านนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารและการเก็บรักษาข้อมูล พวกเราไม่มีใครชอบทำผิดพลาด แต่เกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ คุณก็สามารถยกเลิกได้เช่นกัน ซึ่งทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกันคือ หากมีสิ่งที่คุณต้องค้นหาคำตอบ ฝ่ายบริการลูกค้าจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำในการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ฉันทำงานในด้านการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 30 ปี และนี่คือโปรแกรมที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำงานด้วยมา

ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งรายงาน และหากไม่มีรายงานที่คุณต้องการ 9 ครั้งจาก 10 Appfolio สามารถสร้างให้คุณได้ ประโยชน์ของการสามารถส่งข้อความและอีเมลไปยังผู้เช่าและเจ้าของบ้านนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารและการเก็บรักษาข้อมูล พวกเราไม่มีใครชอบทำผิดพลาด แต่เกือบทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ คุณก็สามารถยกเลิกได้เช่นกัน ซึ่งทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกันคือ หากมีสิ่งที่คุณต้องค้นหาคำตอบ ฝ่ายบริการลูกค้าจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำในการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ฉันอยู่ในวงการบริหารทรัพย์สินมากกว่า 30 ปี และนี่คือโปรแกรมที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทำงานด้วยมา

3. TenantCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร)

เทนแอนท์คลาวด์
ผ่านทางTenantCloud

TenantCloud นำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการอสังหาริมทรัพย์บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ด้วยการใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ทำให้การดำเนินงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น เช่น การคัดกรองผู้เช่าอย่างเข้มงวด การประสานงานการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเก็บค่าเช่าที่ราบรื่น

ระบบศูนย์กลางนี้มอบให้ผู้จัดการทรัพย์สินมีหน้าต่างการใช้งานที่เข้าใจง่ายเพียงหน้าเดียวเพื่อดูแลพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของพวกเขา ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ

คุณสมบัติเด่นของ TenantCloud

  • อำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนการเช่าอย่างราบรื่นด้วยใบสมัครเช่าออนไลน์และสัญญาเช่าดิจิทัลที่ปรับแต่งได้และถูกต้องตามกฎหมาย
  • มาพร้อมกับพอร์ทัลเฉพาะสำหรับผู้เช่าและเจ้าของที่ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เช่าสามารถส่งคำขอและเข้าถึงข้อมูลได้
  • คุณสมบัติการติดตามการบำรุงรักษาที่แข็งแกร่งและการจัดการคำสั่งงาน ช่วยให้ผู้จัดการทรัพย์สินสามารถจัดตารางการซ่อมแซมอย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ทรงพลังเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย, บิลค่าเช่า, และงบกำไรขาดทุน

ข้อจำกัดของ TenantCloud

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งรายงานที่จำกัด

ราคาของ TenantCloud

  • แผนเริ่มต้น: $18.00 ต่อเดือน
  • แผนการเติบโต: $35.00 ต่อเดือน
  • โปรแพลน: 60.00 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ TenantCloud

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TenantCloud อย่างไรบ้าง?

รีวิวจาก Capterra กล่าวว่า :

ระบบคลาวด์สำหรับผู้เช่าใช้งานง่ายสำหรับผู้เช่าของเราและสำหรับเราด้วย มันทำให้การติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ง่ายขึ้น ช่วยให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างกับผู้เช่าและเก็บเอกสารทั้งหมดของเราไว้ในที่เดียว

ระบบคลาวด์สำหรับผู้เช่าใช้งานง่ายสำหรับผู้เช่าของเราและสำหรับเราด้วย มันทำให้การติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละที่ง่ายขึ้น ช่วยให้มีการสื่อสารที่เปิดกว้างกับผู้เช่าและเก็บเอกสารทั้งหมดของเราไว้ในที่เดียว

📮 ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ

ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา! สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย

บอกลางานยุ่ง!

4. เมโซ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบำรุงรักษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางMezo

Mezo ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายความต้องการในการบำรุงรักษาในอนาคตโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัย, และข้อมูลเฉพาะของทรัพย์สิน.

ความสามารถในการทำนายของระบบช่วยให้ผู้จัดการทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนจากการซ่อมแซมแบบรับมือได้เป็นระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามกำหนดการ ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดและค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีนัยสำคัญ แพลตฟอร์มยังช่วยให้กระบวนการสั่งงานทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การวินิจฉัยอย่างชาญฉลาด การสร้างคำสั่งงานอย่างละเอียด (มักได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยเสมือนชื่อ Max) ไปจนถึงการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดให้กับผู้รับเหมาหรือบุคลากรภายในที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ Mezo ยังมีความสามารถในการจัดการผู้ขายที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้จัดการทรัพย์สินสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น เวลาตอบสนอง อัตราการแก้ไขปัญหา และประสิทธิภาพด้านต้นทุน

คุณสมบัติเด่นของ Mezo

  • คาดการณ์ความต้องการเพื่อป้องกันความล้มเหลวและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลา
  • สร้าง วินิจฉัย และมอบหมายงานอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบตัวชี้วัดของผู้ขายเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุน
  • จัดการการดำเนินงานและคำขอจากทุกที่
  • เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับระบบบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่

ข้อจำกัดของเมโซ

  • อาจต้องมีการฝึกอบรมเพื่อใช้คุณสมบัติของ AI อย่างเต็มที่

ราคาเมโซ

  • ราคาตามความต้องการ

เมโซ เรตติ้ง และ รีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. TurboTenant (เหมาะที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการจัดการด้วยตนเองและต้องการการเช่าที่เสริมด้วย AI)

ผู้เช่าเทอร์โบ_ซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางTurboTenant

TurboTenant เป็นซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงพลังแต่ใช้งานฟรี ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าของบ้านรายบุคคล ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะและอัตโนมัติที่ช่วยให้กระบวนการเช่าและการจัดการผู้เช่าทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงและเฉพาะเจาะจงกับงาน มากกว่าการผสานรวม AI อย่างลึกซึ้งและครอบคลุม เครื่องมืออัจฉริยะของมัน เช่น การทำให้ส่วนหนึ่งของคำอธิบายสัญญาเช่าเป็นอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก TurboTenant ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของบ้านที่ต้องการจัดการด้วยตนเองมีความสามารถขั้นสูงที่มักพบในระบบที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้การจัดการทรัพย์สินเข้าถึงได้ง่ายและตรงไปตรงมา

คุณสมบัติเด่นของ TurboTenant

  • รวบรวมรายการเช่าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวบนเว็บไซต์ชั้นนำ เพื่อดึงดูดผู้สมัครมากขึ้น
  • รวบรวมใบสมัครทางดิจิทัลและดำเนินการตรวจสอบประวัติ ตรวจสอบเครดิต และการตรวจสอบการถูกขับไล่ออกจากที่พักได้อย่างง่ายดาย
  • สร้างเอกสารสัญญาเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายและปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับรัฐของคุณ
  • เก็บค่าเช่าออนไลน์อย่างปลอดภัย พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินตรงเวลา
  • ปรับปรุงการขอซ่อมแซมจากผู้เช่าให้มีประสิทธิภาพและติดตามการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อจำกัดของ TurboTenant

  • คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้แผนชำระเงิน

ราคาของ TurboTenant

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9.92/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม: $12.42/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

TurboTenant คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง TurboTenant อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

เราบริหารจัดการทรัพย์สินขนาดเล็กสี่แห่ง และซอฟต์แวร์นี้ได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบบัญชีพื้นฐานให้บริการฟรี แต่ระดับพรีเมียมมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ พวกเขายังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

เราบริหารจัดการทรัพย์สินขนาดเล็กสี่แห่ง และซอฟต์แวร์นี้ได้ช่วยเหลือเราอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบบบัญชีพื้นฐานให้บริการฟรี แต่ระดับพรีเมียมมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับ พวกเขายังมีบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

6. EliseAI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเช่าที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

EliseAI_ ซอฟต์แวร์จัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางElise AI

EliseAI เป็นระบบCRM สำหรับการจัดการทรัพย์สินที่ ล้ำสมัยและเน้น AI เป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติกระบวนการเช่าทั้งหมดอย่างแท้จริง ต่างจาก CRM แบบดั้งเดิม EliseAI ได้ฝังปัญญาประดิษฐ์ไว้ที่แกนกลางของระบบ โดยอัตโนมัติการทำงานที่สำคัญตั้งแต่การสอบถามของผู้เช่าครั้งแรกไปจนถึงการเซ็นสัญญาเช่า

ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยของแพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้เช่าเสมือนจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการสนทนาที่ชาญฉลาดและเหมือนมนุษย์กับผู้เช่าที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งนำชมสถานที่ด้วยระบบนำทางโดย AI ที่มอบประสบการณ์เสมือนจริงโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์โดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ EliseAI

  • ให้บริการทัวร์เสมือนจริงแบบโต้ตอบโดย AI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • จัดการข้อซักถามและการติดตามผลจากผู้เช่าทั้งหมดด้วยการตอบกลับที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • ทำหน้าที่เป็นAI สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ, กำหนดการนัดหมาย, และมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • ทำให้การสร้างและดำเนินการตามสัญญาเช่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ PMS ที่มีอยู่เพื่อข้อมูลและกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดของ EliseAI

  • อาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อผสานรวมกับระบบที่มีอยู่

ราคาของ EliseAI

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ EliseAI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง EliseAI อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เอลิสได้ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าของเราเกิน 2,000 ชั่วโมงในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน ระบบง่ายต่อการตั้งค่าและเพิ่มความรู้ รวมถึงการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ทุกคนที่ทำงานให้กับเอลิสให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

เอลิสได้ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าของเราเกิน 2,000 ชั่วโมงในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน ระบบง่ายต่อการตั้งค่าและเพิ่มความรู้ รวมถึงการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ ทุกคนที่ทำงานให้กับเอลิสให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

7. แฮปปี้ พร็อพเพอร์ตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้เช่า)

สุขสันต์ทรัพย์สิน_ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพย์สินด้วย AI
ผ่านทาง แฮปปี้ พร็อพเพอร์ตี้

Happy Property เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารกับผู้เช่าด้วยการใช้ แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบตอบกลับอัตโนมัติที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นเฉพาะในการส่งเสริมความพึงพอใจของผู้เช่าให้สูงขึ้น โดยมอบช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ

เครื่องมือนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชุดซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการมีส่วนร่วมกับผู้เช่า ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้จัดการทรัพย์สินที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัย ลดปริมาณการสอบถาม และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับผู้เช่า

คุณสมบัติเด่นของ Happy Property

  • ใช้แชทบอทอัจฉริยะเพื่อจัดการกับคำถามของผู้เช่าและให้ความช่วยเหลือทันที
  • ให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องสำหรับคำถามที่พบบ่อย ลดระยะเวลาในการตอบกลับ
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ PMS ที่มีอยู่เพื่อข้อมูลและกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
  • อนุญาตให้ปรับแต่งข้อความอัตโนมัติเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และความต้องการเฉพาะ

ข้อจำกัดของทรัพย์สินที่มีความสุข:

  • คุณสมบัติการจัดการทรัพย์สินที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาอสังหาริมทรัพย์แฮปปี้พร็อพเพอร์ตี้

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่พึงพอใจ:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4/6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Happy Property อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2 กล่าวว่า :

ฉันชอบที่แอปนี้ละเอียดมากในวิธีการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน! ฉันยังชอบที่คุณสามารถใส่บันทึกในแต่ละส่วนเกี่ยวกับรูปภาพที่คุณถ่ายได้อีกด้วย!

ฉันชอบที่แอปนี้ละเอียดมากในวิธีการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน! ฉันยังชอบที่คุณสามารถใส่บันทึกในแต่ละส่วนเกี่ยวกับรูปภาพที่คุณถ่ายได้อีกด้วย!

8. บิลดิอัม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพย์สินระดับองค์กร)

บิลดิอัม
ผ่านทางBuildium

Buildium เป็นซอฟต์แวร์การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานของเจ้าของบ้านและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ง่ายขึ้น จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่การให้เครื่องมือที่จำเป็นอย่างกว้างขวางแทนที่จะเป็นการผสานรวม AI ขั้นสูง แต่ Buildium ใช้ประโยชน์จาก AI ในการคัดกรองผู้เช่าอย่างชาญฉลาด การกำหนดราคาค่าเช่าแบบไดนามิก การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และการจัดการสัญญาเช่าอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจ

เครื่องมือนี้ยังรวมศูนย์ข้อมูลสำคัญของการกำกับดูแลทรัพย์สิน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาบันทึกทางการเงินที่ชัดเจน และส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน วิธีการแบบบูรณาการนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Buildium:

  • จัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดและจัดทำรายงานที่จำเป็น
  • เพิ่มประสิทธิภาพการหาผู้เช่าด้วยแอปพลิเคชันดิจิทัลและการคัดกรองผู้เช่าอย่างละเอียด
  • ให้บริการระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการติดตามและจัดการคำขอการบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด
  • ให้บริการพอร์ทัลออนไลน์เฉพาะสำหรับการสื่อสารที่โปร่งใสและการบริการตนเองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ข้อจำกัดของ Buildium:

  • ราคาอาจสูงขึ้นสำหรับพอร์ตโฟลิโอขนาดเล็ก
  • คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของบิลดิอัม:

  • จำเป็น: เริ่มต้นที่ $58/เดือน สำหรับสูงสุด 150 หน่วย
  • การเติบโต: เริ่มต้นที่ $183/เดือน
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $375/เดือน

คะแนนและรีวิว Buildium:

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Buildium อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การใช้ระบบอีเมลและข้อความนั้นสะดวกมาก ระบบดีมากและสามารถติดตามผู้เช่าได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังทำงานได้ดีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดตกหล่น ระบบ UI ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่พักอาศัยได้อย่างครบถ้วน แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ของพนักงานโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถใช้งานได้ดีสำหรับกระบวนการนี้

การใช้ระบบอีเมลและข้อความนั้นสะดวกมาก ระบบดีมากและสามารถติดตามผู้เช่าได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังทำงานได้ดีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนตกหล่น ระบบ UI ใช้งานง่ายและให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพนักงานในที่พักอาศัย แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สำหรับพนักงานโดยเฉพาะ แต่ก็ทำงานได้ดีสำหรับกระบวนการนี้

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วย AI

ในขณะที่อุตสาหกรรมการจัดการทรัพย์สินยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การนำซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินด้วย AI มาใช้ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป—แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขัน

ตั้งแต่การอัตโนมัติการสื่อสารกับผู้เช่าและการจัดการงานซ่อมบำรุง ไปจนถึงการทำให้การจัดการสัญญาเช่าและการเก็บค่าเช่าเป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ช่วยผู้จัดการทรัพย์สินประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในทุกส่วนของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบ้านเช่าคนเดียวที่ดูแลทรัพย์สินเพียงไม่กี่แห่ง หรือบริษัทบริหารทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่ดูแลทรัพย์สินเชิงพาณิชย์มากมาย ในรายการนี้มีโซลูชันที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างแน่นอน แพลตฟอร์มเช่น ClickUp โดดเด่นด้วยความสามารถในการรวมกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

ในที่สุด ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานการจัดการทรัพย์สินของคุณได้.เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้และเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!