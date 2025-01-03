10 อันดับแม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณรู้สึกท่วมท้นกับการติดตามผลที่ไม่มีที่สิ้นสุด การสอบถาม และธุรกรรมต่างๆ ในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่?
การบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมายถึงการบาลานซ์ความสัมพันธ์กับลูกค้า, ปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น, และรักษาความเป็นระเบียบ. ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สามารถช่วยเหลือกับภารกิจเหล่านี้ได้.
90% ของตัวแทนให้เครดิตกับระบบ CRM ด้านอสังหาริมทรัพย์ว่าช่วยในการจัดการลูกค้าและการปิดการขาย
ตัวอย่างเช่น Zillow บริษัทเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ รายงานว่ามีการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น 40%และการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น 25%
บทความบล็อกนี้กล่าวถึงเทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องมือที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยตัวแทนในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตเหล่านี้อาจรวมถึงเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดตามผล รายการจัดการงาน แผ่นติดตามลูกค้าเป้าหมาย และแผนภูมิแสดงขั้นตอนขาย
นี่คือวิธีที่แม่แบบ CRMสำหรับอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างความแตกต่างได้:
- รักษาความเป็นระเบียบ: รวบรวมรายละเอียดลูกค้า, การติดต่อกับลูกค้า, และรายการทรัพย์สินไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการดำเนินงานที่ราบรื่นขึ้น
- อย่าพลาดการติดตามผล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดต่อกับลูกค้าตรงเวลาด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมให้สูงและโอกาสทางธุรกิจให้คงอยู่
- ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ง่ายขึ้น และให้เวลาว่างกับสิ่งที่มีความหมายที่สุด เช่น การปิดการขาย และการสร้างความสัมพันธ์
- เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า: ปรับแต่งการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ตรงใจ สร้างความไว้วางใจ พร้อมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย: ใช้เครื่องมือรายงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อช่วยติดตามประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ตอนนี้ มาสำรวจกันว่าอะไรคือคุณสมบัติของแม่แบบอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตอสังหาริมทรัพย์ดี?
แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีความเรียบง่าย ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ แต่สิ่งใดที่ทำให้แม่แบบ CRM ที่ดีเยี่ยมแตกต่างออกไป?
มาดูกัน!
- กรณีการใช้งานเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์: ประกอบด้วยส่วนสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, รายการทรัพย์สิน, และการโต้ตอบกับลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- การปรับแต่งสำหรับประเภทอสังหาริมทรัพย์: ปรับให้เข้ากับประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ (ที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์, ให้เช่า) และความต้องการของลูกค้า
- การติดตามลูกค้าอัตโนมัติ: มีระบบแจ้งเตือนในตัวสำหรับการติดตามการนัดชมทรัพย์สิน, การสอบถาม, และข้อเสนอ
- การจัดการท่อทางการขาย: ช่วยติดตามความคืบหน้าผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น การแสดงทรัพย์สิน การเจรจา และการปิดการขาย
- การผสานรวมทรัพย์สินและลูกค้า: รวมรายละเอียดของลูกค้าเข้ากับทรัพย์สินที่พวกเขาสนใจ ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นส่วนตัว
- รายงานผลการขาย: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย, ผลการขาย, และระยะเวลาการปิดการขายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอสังหาริมทรัพย์
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการรายการหลายรายการ, การติดต่อกับลูกค้า, และงานต่าง ๆ
เมื่อมีภาพที่ชัดเจนในสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต CRM แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสำรวจเครื่องมือที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์พึ่งพา—เทมเพลตอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp(ชู่… พวกเขากำลังกลายเป็นที่ชื่นชอบอย่างรวดเร็วในวงการนี้!)
ดีแอนนา คอนนอลลี, ผู้ช่วยบริการนายหน้าค้าที่ดินที่ Foundry Commercial, กล่าวว่า,
ClickUp ช่วยให้เราสามารถส่งต่อโปรเจกต์ให้กันได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย และเปิดโอกาสให้หัวหน้าสามารถติดตามปริมาณงานของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรบกวนเรา เราประหยัดเวลาได้หนึ่งวันต่อสัปดาห์จากการใช้ ClickUp หรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ จำนวนอีเมลที่ส่งไปมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด
👀 คุณรู้หรือไม่?งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดทางสถิติในการขายบ้านในราคาที่สูงขึ้น
แม่แบบ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ลองนึกภาพเครื่องมือ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ทุกดีลอสังหาริมทรัพย์ลูกค้า และแผนการตลาดของคุณถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย โดยไม่ต้องกังวล
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทต่างๆ ที่มีขนาดหลากหลาย
มาดูตัวอย่างเทมเพลตบางอย่างที่ ClickUp มีให้กัน
1. แม่แบบตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
เทมเพลตตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ClickUpเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีงานยุ่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียวและปรับปรุงกระบวนการ CRMที่สำคัญ เช่น การแสดงทรัพย์สิน การจัดการรายการ และการสื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ ฟีเจอร์ลากและวาง ยังช่วยให้คุณดำเนินการดีลต่างๆ ผ่านหลายขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
สถานะที่กำหนดเอง ของเทมเพลตนี้ (เช่น เปิด, ติดต่อแล้ว, ส่งสัญญาแล้ว) ช่วยให้การติดตามเส้นทางของลูกค้าแต่ละรายเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่และแสดงภาพขั้นตอนการทำธุรกรรมแต่ละขั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าค้นหาคอนโดในย่านใจกลางเมือง ตัวแทนสามารถสร้างงานโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น "นัดหมายชมทรัพย์สินแล้ว" และ "อยู่ระหว่างการเจรจา"
คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นการติดตามเวลา, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และการผสานระบบอีเมลช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น, ช่วยให้เอเย่นต์ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายใน ClickUp.
✨เหมาะสำหรับ ตัวแทน, ทีม, และนายหน้าที่ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทน, ติดตามสุขภาพของระบบ, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
2. แม่แบบสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตอสังหาริมทรัพย์ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพ การจัดการดีล และการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า—ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างรวดเร็วหรือไม่? ลองใช้ สถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น "ขาย" "ต่อรอง" และ "ขายแล้ว" เพื่อจัดหมวดหมู่ทุกอย่าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ที่อยู่ รายได้สุทธิ ราคาเริ่มต้น ราคาขายสุดท้าย พื้นที่ และค่าประกันรายปี
คุณสามารถดูเค้าโครงใน มุมมองที่กำหนดเอง ห้าแบบด้วยการกำหนดค่า ClickUp เช่น "ทรัพย์สิน" และ "สถานที่" ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อกรองสเปรดชีตเพื่อดูทรัพย์สินทั้งหมดในสถานที่เฉพาะหรือทรัพย์สินที่กำลังเจรจาอยู่
✨เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการจัดระเบียบพอร์ตการลงทุน ติดตามผลการดำเนินงานของทรัพย์สิน และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
3. แม่แบบการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
เทมเพลตการตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการกลยุทธ์การตลาดของคุณได้ มันช่วยให้คุณเลือกแผนการตลาดและช่องทางที่เหมาะสม สร้างแนวทางแบรนด์ที่ชัดเจน และจัดระเบียบปฏิทินการตลาดเพื่อติดตามกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของคุณ
เทมเพลตนี้มอบตัวเลือกการดูมากมาย รวมถึงมุมมองและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถดูรายการที่โปรโมททั้งหมดได้อย่างครอบคลุม เปรียบเสมือนมีเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ครบครันอยู่ในมือคุณ!
- รายการแคมเปญ: จัดระเบียบและติดตามรายการทรัพย์สินตามสถานะปัจจุบันของแคมเปญของคุณในมุมมองเดียว (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, ต้องการการอนุมัติ, ต้องการแก้ไข, ได้รับการอนุมัติ)
- มุมมองบอร์ดโพสต์: แสดงสถานะของรายการประกาศบนกระดานคัมบัง โดยแต่ละรายการจะแสดงในรูปแบบการ์ดตามขั้นตอนกลยุทธ์ปัจจุบัน (ไอเดีย, เขียนเนื้อหา, ออกแบบ, ตรวจสอบ, เผยแพร่, ประเมินผล)
- มุมมองตารางเวลา: ตรวจสอบตารางการโพสต์ของคุณบนปฏิทินรายเดือน รายการโพสต์จะถูกเน้นตามประเภทของโพสต์ (บล็อก, โซเชียลมีเดีย, จดหมายข่าวทางอีเมล) ทำให้คุณสามารถติดตามได้อย่างง่ายดายว่าแต่ละชิ้นของเนื้อหาการโปรโมทจะถูกเผยแพร่เมื่อใดและที่ใด
✨เหมาะสำหรับ ทีมอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของรายการอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา, เพิ่มความพยายามในการโปรโมต, และรักษา стратегияเนื้อหาที่สม่ำเสมอ
4. แม่แบบการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยในการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย หลีกเลี่ยงปัญหาขอบเขตงาน และรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการดูแลสัญญา ติดตามกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของClickUpครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงการส่งมอบโครงการ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์มาก:
- รายการทรัพย์สิน: จัดระเบียบทุกรายละเอียดของรายการ—ราคา ประเภททรัพย์สิน พื้นที่—เพื่อให้ง่ายต่อการอัปเดตและเข้าถึงได้ทันทีสำหรับทั้งทีม
- การติดตามงาน: แม่แบบแสดงสถานะของแต่ละงานอย่างชัดเจน (เช่น เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, ต้องทำ) ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมสามารถประเมินได้ว่างานใดเสร็จสิ้นแล้ว งานใดกำลังดำเนินการอยู่ และงานใดที่ยังเหลืออยู่
- การประมาณการค่าใช้จ่าย: การประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับงานบางอย่างมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านการเงินของโครงการ การติดตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถบริหารงบประมาณของลูกค้าและคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคตได้
- งานย่อยและงานที่ขึ้นต่อกัน: แสดงการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อย เช่น การติดตั้งฐานรากและการถมดิน
✨ เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์, ทีมก่อสร้าง, และนักพัฒนาที่ต้องการแนวทางที่มีโครงสร้างและภาพรวมเพื่อติดตามความคืบหน้า, จัดการกำหนดเวลา, และตรวจสอบงบประมาณในหลายระยะของโครงการ
👀 คุณรู้หรือไม่?การเน้นคุณสมบัติด้านความยั่งยืนและเทรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเทมเพลตของคุณ เช่น หลังคาเขียว แผงโซลาร์เซลล์ และระบบเก็บน้ำฝน สามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้
5. รายการตรวจสอบการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp
ในฐานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณทราบดีถึงความท้าทายในการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ และต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดในการทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นสำหรับลูกค้าของคุณ.ClickUp Real Estate Closing Checklist สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ได้.
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการขายทั้งหมด ตั้งแต่การเสนอราคาครั้งแรกจนถึงการส่งมอบกุญแจ นี่คือวิธีที่มันช่วย:
- บันทึกข้อมูลสำคัญใน 11 แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่ปิดการขายเป้าหมาย, เอกสารปิดการขายที่ลงนามแล้ว, ตัวแทนผู้ขาย, ที่อยู่ทรัพย์สิน, และจดหมายขอบคุณ
- ติดตามค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขั้นตอนการขอสินเชื่อ การตรวจสอบบ้าน วันที่คาดว่าจะปิดการขาย และเอกสารการปิดการขายที่ลงนามแล้วได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ นายหน้าและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ที่ต้องการทำให้กระบวนการปิดการขายง่ายและเป็นระเบียบ
6. แม่แบบ ClickUp Advanced CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
หากคุณกำลังคิดถึงระบบ CRM ที่ดีที่สุด คุณอาจกำลังคิดถึงการขยายยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ และเทมเพลตนี้เข้าใจสิ่งนั้น!เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์ขั้นสูงที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นจาก ClickUpนี้สามารถช่วยคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณใน มุมมองปฏิทิน, ClickUp Doc หรือมุมมองรายการ ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย เทมเพลตนี้แยกข้อมูลบัญชีและดีลที่ปิดแล้วของคุณออกเป็นรายการต่าง ๆ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับสถานะของลูกค้าในกระบวนการของคุณ
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ มุมมองที่กำหนดเอง ที่ไม่เหมือนใคร เช่น มุมมองงานที่ได้รับมอบหมายของฉัน ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและการติดตามผลได้ มุมมองกระบวนการขาย ติดตามกระบวนการขายและท่อการขายของคุณ และ มุมมองต้อนรับ ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของการตั้งค่า CRM ของคุณ
✨เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น, ธุรกิจขนาดเล็ก, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าการขาย
7. แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน ครอบคลุมทุกแง่มุมของกระบวนการขายของคุณ รวมถึงการติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาส การจัดการดีล การจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ และการจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย
ด้วย สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องการการอนุมัติ และผ่านคุณสมบัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับรายละเอียดเช่น ชื่อผู้ติดต่อ และอุตสาหกรรม, และ มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองรายการ และมุมมองกระบวนการขาย, เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการนำทาง.
นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นและการเติบโตทางธุรกิจ
✨ เหมาะสำหรับ ทีมขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลีดและกระบวนการขาย และธุรกิจที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อคัดกรองลีด ติดตามสถานะการเจรจา และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์สำหรับ ClickUp Sales
คุณทราบหรือไม่ว่า80% ของยอดขายโดยทั่วไปต้องใช้การติดตามผลเฉลี่ย 5ครั้งทางโทรศัพท์หลังจากการพบปะครั้งแรก?
นี่แสดงให้เห็นว่าการติดตามกระบวนการขายมีความสำคัญเพียงใด.เทมเพลต ClickUp Sales CRM Real Estateออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการขายของคุณเป็นระเบียบและมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ.
มันจัดหมวดหมู่ขั้นตอนต่างๆ เช่น ลูกค้าใหม่, ที่สนใจ, และติดตามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถประเมินได้ว่าแต่ละโอกาสอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการมีส่วนร่วม
ธงลำดับความสำคัญ (เช่น ด่วนและสูง) ช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีโอกาสสูงจะได้รับความสนใจทันที ในขณะที่บทบาทที่กำหนดและวันที่ครบกำหนดช่วยให้ทุกตัวแทนทำงานตามหน้าที่ของตน
ด้วย 20 สถานะที่กำหนดเอง—เช่น กำลังดำเนินการ, กำลังเจรจา, และกำลังเริ่มต้น—คุณสามารถติดตามขั้นตอนที่แน่นอนของแต่ละดีลได้ นอกจากนี้ คุณยังได้รับ 5 มุมมองที่กำหนดเอง—เช่น สรุป, รายการ, และบอร์ด—เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
✨เหมาะสำหรับ ทีมขายที่ต้องการทำให้การติดตามลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้า และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายจนปิดการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้ตัวเลขเฉพาะ เช่น $432,000 แทนตัวเลขกลมๆ (เช่น $500,000) สามารถสร้างความประทับใจในความรอบคอบและลดการต่อรองได้ตามการวิจัย
9. แม่แบบ ClickUp Simple CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้เก็บรักษาข้อมูลสำคัญของการเจรจาทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วนเทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์แบบง่ายโดย ClickUpนี้ยังก้าวไปไกลกว่าด้วยการจัดการข้อมูลติดต่อ
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งสถานะการติดต่อและเพิ่มแท็กฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น มี สถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ช่องแบบดรอปดาวน์ เช่น มุมมองแบบรายการและตาราง แสดงระดับความสำคัญ ระยะของงาน มูลค่าโดยประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ของแต่ละลูกค้า ทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าจอเดียว ทำให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างสะดวกและช่วยจัดลำดับความสำคัญของลีดที่สำคัญที่สุด
✨ เหมาะสำหรับ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์และทีมขายที่ต้องการให้ความสำคัญกับโอกาสที่มีมูลค่าสูงและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
10. ตัวติดตามธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์โดย Jotform
เครื่องมือติดตามการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์โดย Jotform ช่วยให้ตัวแทนจัดระเบียบข้อมูลการซื้อบ้าน รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อ และทรัพย์สิน เพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาบ้านที่สมบูรณ์แบบ
รายการตรวจสอบการซื้อบ้านออนไลน์ ของ Jotform ช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สเปรดชีตที่รวมอยู่ช่วยให้คุณ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ แท็บ และป้ายกำกับ และสลับระหว่างมุมมองการ์ดหรือปฏิทินเพื่อการแสดงข้อมูลที่ดีขึ้น
คุณสามารถติดตามรายละเอียดทรัพย์สินที่สอดคล้องกับบริบทได้มากขึ้น เช่น ความชอบอายุ จำนวนห้องนอนและห้องน้ำ และช่วงราคา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบทรัพย์สินตามสถานะ (เช่น ให้เช่า ขาย หรือดำเนินการ)
✨ เหมาะสำหรับ ตัวแทน นายหน้า และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซอฟต์แวร์ CRMแบบรวมศูนย์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการจับคู่ผู้ซื้อกับอสังหาริมทรัพย์
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า: ฉบับ ClickUp
ด้วยเทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดการการติดตามทุกครั้ง, ลูกค้าเป้าหมาย, และดีลได้อย่างไร้ที่ติ
เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp เป็นศูนย์กลางและฐานข้อมูลที่ช่วยให้คุณปิดการขายได้อย่างมั่นใจ พวกมันให้ข้อมูลและวิเคราะห์ที่มีคุณค่า ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งได้สูงสุดและตัดสินใจได้ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต ClickUp สามารถเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีได้—ทีละรายชื่อที่ได้รับการจัดการอย่างดี!