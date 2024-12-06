ซอฟต์แวร์ CRM การจัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำสำหรับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

การจัดการทรัพย์สินอาจกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการต้องรับมือกับการสื่อสารกับผู้เช่า, การติดตามคำขอซ่อมบำรุง, และการติดตามสัญญาเช่า
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถรวมงานทั้งหมดนี้ให้เป็นระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพได้? นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะดูแลอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวหรือบริหารพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ระบบ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานราบรื่นและให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผู้เช่าเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด 📈
ในบทความนี้ เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด 11 อันดับมาให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะจัดการกับหน่วยเพียงไม่กี่หน่วยหรือพอร์ตโฟลิโอกว้างขวาง เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการอย่างเป็นระบบ ประหยัดเวลา และเติบโตธุรกิจของคุณได้ มาสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดกันเถอะ!
คุณควรมองหาอะไรในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับการบริหารทรัพย์สิน?
ระบบ CRM ที่เหมาะสมสามารถเป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินงานด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่า นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เช่า เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้จัดการอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริง
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRMที่มีอยู่มากมาย การมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในฐานะผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาใน CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์:
✅ การจัดการลูกค้าเป้าหมายแบบครบวงจร: เลือกใช้ระบบ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงการเซ็นสัญญาเช่า ควรมีเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ความสามารถในการติดตามคำขอ และการบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นตัวอย่างคุณสมบัติบางส่วน
✅ การปรับแต่งกระบวนการทำงาน: เลือก CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่รองรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันของบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซอฟต์แวร์ควรอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, การไหลของงาน, และการรายงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ
✅ การอัตโนมัติของงาน: มองหา CRM ที่ช่วยอัตโนมัติงานประจำ เช่น การส่งการแจ้งเตือนค่าเช่า การจัดตารางการบำรุงรักษา และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย สิ่งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง และช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านกลยุทธ์ของธุรกิจได้มากขึ้น
✅ การติดตามทางการเงิน: เลือกใช้ระบบ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการเก็บค่าเช่า, การออกใบแจ้งหนี้, และการติดตามค่าใช้จ่าย เพื่อทำให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้น และได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของประสิทธิภาพของทรัพย์สิน
✅ การวิเคราะห์และรายงาน: เลือก CRM ที่มีรายงานและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ อัตราการเข้าพัก รายได้จากการเช่า และข้อเสนอแนะจากผู้เช่า ส่งผลให้คุณสามารถปรับแต่งการดำเนินงานของคุณผ่านแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
✅ การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกใช้ CRM ที่มีแอปมือถือหรือรองรับการใช้งานบนมือถือ ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มักต้องเดินทางตลอดเวลา ทำให้พวกเขาต้องจัดการงานดูแลผู้เช่าขณะเดินทาง โซลูชัน CRM ที่ทรงพลังพร้อมแอปมือถือที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการงานเหล่านี้ได้ทุกที่ทุกเวลา
✅ ความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้ระบบ CRM ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี แพลตฟอร์มการตลาด และเว็บไซต์ประกาศอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตลาดซอฟต์แวร์ CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 10.6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ( CAGR) ที่น่าประทับใจถึง 12.2%!
11 ซอฟต์แวร์ CRM การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด
นี่คือการรวบรวม 11 โซลูชันซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
สิ่งที่ทำให้โซลูชันการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUp โดดเด่นคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, คุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม เช่น การแชทแบบบูรณาการ ClickUp ทำให้การดำเนินงานที่ซับซ้อนที่สุดเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังช่วยอัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การแชร์อัปเดต และการส่งการแจ้งเตือน ผ่านClickUp Automation ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
นอกจากนี้ระบบการทำงานของ CRM ของ ClickUp ยังรวมถึง การตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อการทำงานของระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่น และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้า
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการทรัพย์สินคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานในทุกระดับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามความคืบหน้าของโอกาสทางธุรกิจผ่านกระบวนการขายของคุณด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและความคล่องตัว
- รักษาประวัติการสื่อสารอย่างละเอียดเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบกับผู้เช่าและจัดการกับผู้สนใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นผ่านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chatและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างทีมขายและทีมการตลาดได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุมจากแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพย์สิน
- ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงคลังแม่แบบการจัดการทรัพย์สิน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,300 รายการ)
2. HubSpot (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดพร้อมความสามารถทางการตลาดและการขายในตัว)
หากคุณกำลังมองหา CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นด้านการขายและการตลาด ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าHubSpot CRMที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
ด้วยการผสานรวมเข้ากับเครื่องมือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ HubSpot ช่วยให้ทีมของคุณสามารถดำเนินแคมเปญที่น่าสนใจตลอดกระบวนการให้เช่า ตั้งแต่การดึงดูดผู้เช่าที่มีศักยภาพไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์อันทรงพลัง เช่น แคมเปญอีเมลอัตโนมัติและการวิเคราะห์การตลาด ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจของคุณ
การรวมเครื่องมือและข้อมูลของคุณเข้าด้วยกัน HubSpot ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทรัพย์สินของคุณและเพิ่มอัตราการเข้าพักอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือติดตามในตัว
- รวมการตลาดทางอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลการสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินและเข้าใจแนวโน้มการขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์และการรายงาน
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดทำให้ทีมผู้บริหารรู้สึกถูกจำกัด
- โซลูชัน CRM ขั้นสูงมีค่าใช้จ่าย
ราคาของ HubSpot
- เครื่องมือฟรี: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $890/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน (ที่นั่งเพิ่มเติม $50/เดือน)
- องค์กร: $3600/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน (ที่นั่งเพิ่มเติม $75/เดือน)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 12,000+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (4200+ รีวิว)
3. Pipedrive (ระบบ CRM การจัดการทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการ)
Pipedrive CRMนำเสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ระบบ CRM ที่มองเห็นได้ชัดเจน ของมันสะท้อนถึงขั้นตอนของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และช่วยในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ทำให้คุณสามารถติดตามอสังหาริมทรัพย์ การโต้ตอบกับผู้เช่า และการเจรจาต่อรองได้
ระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถปรับขั้นตอนให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้ ทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการเซ็นสัญญาเช่าได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอัตโนมัติของ Pipedrive ช่วยจัดการกับงานที่ทำเป็นประจำเช่นการติดตามและการแจ้งเตือน ทำให้ทีมบริหารทรัพย์สินมีเวลาไปทำกิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
เครื่องมือที่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการใช้งาน, อินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่าย, และเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ติดตามการสื่อสารกับลูกค้าและรายการทรัพย์สินในแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์
- ผสานการทำงานกับอีเมลและปฏิทินเพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบปรับแต่งขั้นตอนขายขั้นสูง
- สร้างข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปิดดีล
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี
- ระบบอัตโนมัติในด้านการตลาดมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
4. Lone Wolf Front Office (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบบูรณาการและการจัดการ MLS)
Lone Wolf Front Officeนำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมคุณสมบัติเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างราบรื่น เช่น การจัดการรายการอสังหาริมทรัพย์ การตลาดอัตโนมัติ การจัดการสัญญาเช่า ฯลฯเข้ากับกระบวนการ CRM
โดยการรวมฟังก์ชันที่จำเป็นไว้ที่ศูนย์กลาง Lone Wolf Front Office ช่วยให้ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจ ผลลัพธ์คือคุณจะได้ อัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ปรับปรุงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Multiple Listing Service (MLS)
คุณสมบัติเด่นของ Lone Wolf Front Office
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการแจ้งเตือนค่าเช่าและการขอซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- เสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าด้วยการจัดการการสื่อสารและเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูลศูนย์กลาง
- นำเสนอเครื่องมือแบบครบวงจรสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า การลงรายการ และการทำธุรกรรม
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ผ่านการรายงานและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของสำนักงานส่วนหน้าของหมาป่าเดียวดาย
- การซิงค์ข้อมูลมีปัญหาขัดข้องและไม่เชื่อถือได้
- การตั้งค่าเริ่มต้นใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาสำหรับสำนักงานหน้าของ Lone Wolf
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวสำนักงานส่วนหน้าของ Lone Wolf
- G2: 3. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. Zoho CRM (ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง)
Zoho CRMเป็นแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา และบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกขนาด มีเครื่องมือจัดการกระบวนการขายและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อัตโนมัติ และช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Zoho CRM ทีมบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สามารถปรับแต่งอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มและ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา
แอปพลิเคชันมือถือยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา ในทางกลับกัน การผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zillow และผู้ให้บริการโทรศัพท์หลากหลายราย จะช่วยเชื่อมโยงงานบริหารจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของคุณไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- สร้างโอกาสทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จากช่องทางต่าง ๆ และติดตามจนกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ
- ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่าน Zia ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างรวมศูนย์ด้วยคลังเอกสารอัจฉริยะที่เชื่อมโยงไฟล์ที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าหรือดีลที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ฟังก์ชันขั้นสูงต้องการการติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติม
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
🔎 คุณรู้หรือไม่? บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1855 ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เดิมมีชื่อว่า 'L. D. Olmsted & Co.' ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'Baird & Warner' และยังคงดำเนินกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน
6. Entrata (ผู้ให้บริการ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดการจัดการอสังหาริมทรัพย์)
Entrataเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบอัตโนมัติ หนึ่งในระบบ CRM สำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์สามารถเก็บค่าเช่า สื่อสารกับผู้เช่า ติดตามคำขอซ่อมบำรุง และอื่นๆ อีกมากมาย
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน เครื่องมือนี้มอบคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้น และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ยัง สร้างรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาด, การเงิน, ความพึงพอใจของผู้เช่า, เป็นต้น ทำให้เป็นหนึ่งในระบบ CRM สำหรับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ Entrata
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาเช่าผ่านการจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์ การต่อสัญญาเช่าอัตโนมัติ และการติดตามเงื่อนไขและวันหมดอายุของสัญญาเช่าอย่างราบรื่น
- ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่างอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งไว้แล้ว
- ติดตามข้อมูลทั้งหมดของคุณและการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแดชบอร์ดเดียว
- รับข้อมูลเชิงลึกในการบริหารจัดการทีมบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยรายงานและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Entrata
- ซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการพื้นฐาน
- ความสามารถในการผสานรวมมีจำกัดกับแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
การกำหนดราคาของ Entrata
- ราคาสำหรับลูกค้า
คะแนนและรีวิว Entrata
- G2: 4. 5/5. 0 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 360 รายการ)
7. วันจันทร์ CRM (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
Monday CRMเป็นแพลตฟอร์มที่ดึงดูดสายตาซึ่งผสานรวมการจัดการงาน การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการรวมรายการอสังหาริมทรัพย์ การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
เจ้าของและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ใช้ระบบนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะด้านของอสังหาริมทรัพย์ เช่น การทำการตลาดหรือการสื่อสารกับผู้เช่า
ส่วนที่ดีที่สุด?เทมเพลต CRMที่มีให้ในวันจันทร์มอบโซลูชันที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องคิดค้นสิ่งใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ในวันจันทร์
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยภาพโดยใช้แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น
- อัตโนมัติงานประจำ เช่น การติดตามผลและการอัปเดตสถานะ เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ CRM ในวันจันทร์
- ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อทีมขยายตัวเพื่อรวมผู้ใช้หลายคน
- ขาดเครื่องมือในตัวสำหรับการจัดการทางการเงินที่จำเป็นสำหรับอสังหาริมทรัพย์
ราคา CRM วันจันทร์
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- ข้อดี: $33/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
8. Knock (ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพจากลูกค้าเป้าหมายสู่การเช่า)
หากคุณกำลังมองหาCRM ที่เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าเช่าสำหรับเจ้าของและผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์Knockอาจเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ด้วยบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ใช้ Knock เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักอาศัย ปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้เช่า ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และทำให้กระบวนการให้เช่าราบรื่น
แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ Knock ยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลอย่างรวดเร็ว
Knock ยังมีฟีเจอร์อัตโนมัติที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้งานประจำ เช่น การต่อสัญญาเช่าและการขอซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความพึงพอใจของผู้เช่าและขยายพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นที่สุด
- ขายข้ามและครอบคลุมการขายแบบครอบคลุมในหลายทรัพย์สินโดยใช้การครอบคลุมหลายทรัพย์สิน
- แก้ไขทีมและการประชุมทีม, ตารางเวลา, และการเยี่ยมชมทรัพย์สิน
- จัดการปัญหาจากแดชบอร์ดเดียวพร้อมรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การเช่าและระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ข้อจำกัดในการเคาะ
- ความสามารถในการปรับแต่งค่อนข้างจำกัด
- ราคาไม่โปร่งใส
ลดราคาพิเศษ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและความคิดเห็น
- G2: 4. 9/5. 0 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
9. ไวส์ เอเจนท์ (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์)
ตั้งแต่การส่งอีเมลและข้อความที่มีแบรนด์ ไปจนถึงการสร้างจดหมายข่าวที่น่าทึ่ง Wise Agent ทำให้การตลาดการจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ราคาที่ตรงไปตรงมาและการออกแบบที่เรียบง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เดี่ยวหรือทีมขนาดเล็ก
เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของคุณด้วยใบปลิวอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดสายตา โปสการ์ดส่วนตัว และผู้ช่วยเขียนข้อความด้วย AI เพื่อยกระดับการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Wise Agent
- คัดสรรจดหมายข่าวที่สวยงามในหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและให้ลูกค้าทราบข้อมูล
- เข้าถึงคลังเนื้อหาสต็อกและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เพื่อสร้างสื่อการตลาดอย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งการสื่อสารและบริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วยการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ
- สร้างเนื้อหาการตลาดคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายด้วยผู้ช่วยเขียน AI
ข้อจำกัดของตัวแทนที่ชาญฉลาด
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- เครื่องมือรายงานเป็นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ราคาตัวแทนที่ชาญฉลาด
- รายเดือน: $49/เดือน
- รายปี: $499/ปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของตัวแทนที่ชาญฉลาด
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 530 รายการ)
10. Buildium (ระบบซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร)
Buildiumเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการวงจรชีวิตการบริหารทรัพย์สินทั้งหมด ตั้งแต่การรับผู้เช่าใหม่ไปจนถึงการรายงานทางการเงิน แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติและเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่ออัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การเก็บค่าเช่า การจัดการคำขอซ่อมบำรุง การติดตามสัญญาเช่า การปรับรายละเอียดราคาให้เหมาะสม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพียงแค่ไม่กี่คลิก
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ เครื่องมือบันทึกบัญชีที่ติดตามทุกการชำระเงินอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง, จัดการบัญชีเจ้าหนี้, และปรับสมดุลบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ.
ในฐานะแหล่งข้อมูลครบวงจร ระบบซอฟต์แวร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดูแลหน่วยเช่าหรือที่พักอาศัยหลายแห่ง
คุณสมบัติเด่นของ Buildium
- รวมถึงการคัดกรองผู้เช่าเพื่อคัดกรองข้อมูลลูกค้าและรับผู้เช่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- รับใบสั่งงานจากผู้อยู่อาศัย เจ้าของ หรือพนักงาน โดยให้พวกเขาแนบรูปภาพ เอกสาร และวิดีโอได้
- ชำระบิลผู้ขายภายใน Buildium โดยระบบจะบันทึกข้อมูลสำหรับการชำระเงินซ้ำโดยอัตโนมัติ
- สร้างอีเมลจำนวนมากหรืออีเมลครั้งเดียวจากแพลตฟอร์ม—คุณสามารถสร้างและพิมพ์ฉลากไปรษณีย์ได้ด้วย
ข้อจำกัดของ Buildium
- ราคาอาจดูสูงสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Buildium
- จำเป็น: เริ่มต้นที่ $58/เดือน
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $183/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $375/เดือน
คะแนนและรีวิว Buildium
- G2: 4. 4/5. 0 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
11. พร็อพเพอร์ตี้แวร์ (ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว)
หากคุณบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแบบบ้านเดี่ยว คุณควรลองใช้Propertyware ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความท้าทายเฉพาะของตลาดนี้โดยเฉพาะ มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยให้งานที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ Propertyware ผสานรวมเครื่องมือมากมายเพื่อช่วยให้การดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น และจัดการทุกสิ่งตั้งแต่การบัญชี การบำรุงรักษา ไปจนถึงการตลาด และการสื่อสารกับผู้เช่า
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและการเข้าถึงผ่านมือถือ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพิ่มความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Propertyware
- เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ผสานรวมไว้อย่างครบวงจร ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ปรับปรุงการสื่อสารกับผู้เช่าและเจ้าของด้วยพอร์ทัลที่มีแบรนด์
- ทำให้การจัดการการบำรุงรักษาง่ายขึ้นโดยการติดตามคำสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ, กำหนดตารางการให้บริการ, และดูแลความสัมพันธ์กับผู้จัดหา
- ใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่างและเติมเต็มอย่างรวดเร็วด้วยการแจ้งเตือนอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Propertyware
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและขาดความใช้งานง่ายเหมือนตัวเลือกสมัยใหม่
- ให้บริการสนับสนุนแบบจำกัดสำหรับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทหลายครอบครัว
ราคาของ Propertyware
- พื้นฐาน: $1/หน่วย/เดือน (ขั้นต่ำ $250/เดือน) + ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 2 เท่าของค่าสมัครสมาชิกรายเดือน
- บวก: $1.50/เดือนต่อหน่วย (ขั้นต่ำ $350/เดือน) + ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 2 เท่าของค่าสมัครสมาชิกรายเดือน
- พรีเมียม: $2/เดือนต่อหน่วย (ขั้นต่ำ $450/เดือน) + ค่าธรรมเนียมการติดตั้ง 2 เท่าของค่าสมัครสมาชิกรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Propertyware
- G2: 3. 7/5. 0 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 3. 9/5. 0 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
จัดการอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ ได้ด้วย ClickUp
การลงทุนในโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของคุณในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เช่าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การค้นหา CRM การจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบจากตัวเลือกที่มีอยู่มากมายอาจดูเป็นเรื่องที่น่ากังวล
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าฟังก์ชัน CRM พื้นฐานและมีเครื่องมือการจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ความยืดหยุ่น ตัวเลือกการปรับแต่ง และคุณสมบัติอันทรงพลังทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว
