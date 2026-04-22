10 อันดับทางเลือก AI ของ Olovka ที่ดีที่สุดในปี 2026

👀 คุณรู้หรือไม่? การใช้ AI ของนักเรียนพุ่งสูงถึง 92% เพิ่มขึ้นจาก 66% เมื่อปีที่แล้ว
แต่เมื่อ AI กลายเป็นเรื่องปกติ มาตรฐานของคุณภาพก็สูงขึ้น การสร้างร่างอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป คุณจำเป็นต้องสร้างผลงานที่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้องและเชื่อมโยงแนวคิดได้อย่างดี
Olovka AI เป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับการเขียนเรียงความอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มักจะถึงขีดจำกัดเมื่องานต้องการความลึกทางวิชาการ สำหรับนักวิจัยและนักศึกษา การใช้ "บอทเรียงความ" ทั่วไปอาจเป็นความเสี่ยง คุณไม่ต้องการพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนหรืออ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
คู่มือนี้พิจารณาทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Olovka สำหรับปีการศึกษา 2026
ทางเลือกของ Olovka AI ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันอย่างรวดเร็วของทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Olovka, กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุด, คุณสมบัติเด่น, และราคา.
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|การเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และกำหนดเวลา
|ClickUp Brain, Brain MAX, เอกสาร, ผู้จดบันทึก AI, ตัวแทนระดับซูเปอร์, ระบบอัตโนมัติ, คลิป, สมุดบันทึก, การแจ้งเตือน
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โนชั่น เอไอ
|การเขียนโดย AI ภายในฐานความรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับบันทึกและการวิจัย
|ถาม-ตอบทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, แก้ไข/สรุปข้อความในตัว, เติมข้อมูลในฐานข้อมูลอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|ปัญญาประดิษฐ์ที่ดี
|การสร้างเรียงความเชิงวิชาการที่มีโครงสร้างพร้อมโครงร่างและการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
|โครงร่างเรียงความสู่ร่างแรก, น้ำเสียงเชิงวิชาการ, รูปแบบการอ้างอิง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|EduWriter AI
|เอกสารวิชาการที่มีการอ้างอิงอย่างหนักพร้อมการสนับสนุนการลอกเลียนแบบ
|การอ้างอิงอัตโนมัติหลายรูปแบบ, การตรวจจับการลอกเลียนแบบ, ส่งออกเอกสารที่มีการจัดรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|แซมเวลล์. เอไอ
|การเขียนเชิงวิชาการที่สนับสนุนด้วยงานวิจัยพร้อมแหล่งอ้างอิง
|การค้นหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการ, กระบวนการเขียนเรียงความแบบมีคำแนะนำ, ตัวสลับรูปแบบการอ้างอิง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน
|ไร้อักษร
|ร่างเรียงความยาวฉบับย่ออย่างรวดเร็วจากข้อมูลน้อยที่สุด
|ร่างแบบยาว, ข้อเสนอแนะหัวข้อ, ความซับซ้อนของการเขียนที่ปรับได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24.99 ต่อเดือน
|MyEssayWriter AI
|สร้างโครงร่างเรียงความและร่างที่ยาวขึ้นพร้อมความช่วยเหลือในการแก้ไขพื้นฐาน
|เครื่องมือสร้างโครงร่าง, การสร้างบทความเชิงขยาย, ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน
|QuillBot AI
|การถอดความ แก้ไขไวยากรณ์ และการเขียนใหม่อย่างรวดเร็ว
|การสรุปความ, ตัวตรวจสอบไวยากรณ์, ตัวสรุป + ตัวสร้างการอ้างอิง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4 ต่อเดือน
|EssayFlow AI
|การเขียนเชิงวิชาการที่คล้ายมนุษย์ พร้อมเครื่องมือตรวจจับและอ้างอิง
|การตรวจสอบการตรวจจับ AI, การสนับสนุนการอ้างอิง, เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, การเขียนหลายภาษา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $27.98 ต่อเดือน
|แกรมม่า
|การแก้ไขไวยากรณ์และน้ำเสียงแบบเรียลไทม์ข้ามแอปพลิเคชัน
|การผสานรวมเบราว์เซอร์และแอป, การตรวจจับโทนเสียง, ข้อเสนอแนะเพื่อความชัดเจน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือน
ทำไมควรเลือกทางเลือกอื่นของ Olovka AI
Olovka AI เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและเรียงความโดยเฉพาะ มีความสามารถโดดเด่นในการสร้างเรียงความที่มีโครงสร้างชัดเจนและจัดการการอ้างอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่องานเขียนของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน?
หลายทีมต้องจัดการกับงานเขียนที่หลากหลายทุกวัน—ตั้งแต่การตอบอีเมลลูกค้า รายงานโครงการ เอกสารภายใน ไปจนถึงเนื้อหาการตลาด การใช้เครื่องมือเขียนที่มีวัตถุประสงค์เดียวสำหรับงานเหล่านี้ทำให้เกิดความยุ่งยาก
ความต้องการที่จะสลับไปมาระหว่างผู้ช่วยเขียน AI ของคุณกับพื้นที่ทำงานจริงของคุณอย่างต่อเนื่องนั้นก่อให้เกิดการกระจายบริบทมากเกินไป นอกจากนี้ยังทำให้ทีมต่างๆ มองหาตัวเลือกที่ดีกว่าอีกด้วย อันที่จริงมีเพียง 23% ของพนักงานเท่านั้นที่พึงพอใจกับแอปพลิเคชันการทำงานของตนอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการแยกส่วนนี้
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทีมต่างๆ มองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Olovka AI:
- การสนับสนุนการเขียนที่ครอบคลุมมากขึ้น: คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถจัดการกับอีเมลทางธุรกิจ รายงาน และเนื้อหาการตลาด ไม่ใช่แค่เรียงความเท่านั้น
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: นักเขียน AI ของคุณควรถูกฝังอยู่ในที่ที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
- การผสานการทำงาน: เครื่องมือ AI สำหรับการเขียนที่ดีที่สุดสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับงาน โครงการ และเอกสารของคุณได้ คุณไม่ต้องสลับแอป
- คำแนะนำที่เข้าใจบริบท: คุณต้องการปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจงานของคุณและสามารถปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะสมตามบริบท
👀 วิดีโอนี้จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ!
👀 คุณรู้หรือไม่?คำว่า "essay" มาจากคำกริยาภาษาฝรั่งเศส "essayer"ซึ่งแปลตรงตัวว่า "ลอง" หรือ "พยายาม" มิเชล เดอ มงแตน เป็นผู้บัญญัติคำนี้ขึ้นในช่วงปี 1500 เพราะเขามองว่างานเขียนของเขาเป็น "ความพยายาม" ที่จะจัดระเบียบความคิดของตนเองให้เป็นระบบ
ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Olovka ที่ควรใช้
เครื่องมือแต่ละชิ้นด้านล่างนี้มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน—ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับแต่งเพิ่มเติม การผสานงานวิจัยที่แข็งแกร่งขึ้น หรือการรองรับงานเขียนที่หลากหลายมากขึ้น
เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI ที่ฝังอยู่ในเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ)
Olovka AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนเขียนเรียงความได้เร็วขึ้น แต่เมื่อผลงานของคุณเติบโตเกินกว่าฉบับร่างเดียว คุณจะเริ่มต้องการมากกว่านักเขียน AI คุณต้องการบันทึกการวิจัย การเขียน และกำหนดเวลาของคุณให้เชื่อมโยงกัน
นั่นคือจุดที่ClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ก้าวล้ำไปข้างหน้า
เริ่มต้นด้วยClickUp Brain ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทมากที่สุด แก้ไขปัญหาเก่าแก่ของการเห็นภาพหลอนและการทำงานที่ผิดพลาด
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ร่างเนื้อหาต้นฉบับ
- เขียนใหม่บางส่วน
- ปรับปรุงความชัดเจน
- สรุปเนื้อหาที่ซับซ้อน
- แปลข้อความ
- และอีกมากมาย
สมองสามารถสร้างข้อความจากคำสั่งโดยตรงในClickUp Docsหรือช่องข้อความอื่น ๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำงานกับข้อความที่เลือกใน Docs ได้ด้วย นั่นหมายความว่า เมื่อย่อหน้าใดรู้สึกไม่เหมาะสม คุณสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องคัดลอกทุกอย่างไปยังเครื่องมืออื่น
นอกจากนี้ ด้วยClickUp Docs คุณสามารถร่างและจัดเก็บเอกสาร บันทึกการเรียน และสื่อการเรียนการสอนในตัวแก้ไขแบบร่วมมือกันได้ เมื่อเสร็จแล้ว เพียงจัดรูปแบบด้วยหัวข้อ ข้อเน้นข้อความ ข้อความที่ดึงออกมา บล็อกโค้ด ปุ่ม ตัวแบ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
เอกสารยังรองรับการฝังและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณสามารถจัดการงานเขียนเดี่ยว บันทึกที่แชร์ และงานโครงการได้อย่างง่ายดาย
ในเอกสารและพื้นที่ข้อความอื่น ๆ /คำสั่ง AI ด้วยเครื่องหมายทับ / จะแสดงความช่วยเหลือการเขียน AI ขึ้นมาทันทีตรงจุดที่คุณกำลังทำงานอยู่ ช่วยระดมความคิด ร่าง หรือเขียนใหม่โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ
สำหรับการบรรยายและชั้นเรียนสดClickUp AI Notetakerจะทำงานต่อจากจุดที่ผู้เขียน AI ส่วนใหญ่หยุด มันสามารถเข้าร่วมและบันทึกการประชุมบน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ได้โดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้น ClickUp จะให้ภาพรวม ข้อสรุปสำคัญ ขั้นตอนต่อไป หัวข้อสำคัญ รายชื่อผู้เข้าร่วม และบทถอดความฉบับเต็ม ทั้งหมดนี้อยู่ในเอกสารที่คุณจะถูกแท็กไว้
ทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้ใน Docs Hub และคุณสามารถถามคำถาม AI เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ภายหลัง ไม่ต้องดูการบรรยายที่ยาวหรือค้นหาตามเวลาอีกต่อไป
ClickUp Super Agentsยกระดับการทำงานไปอีกขั้น พวกเขาเป็นตัวแทนอิสระที่คุณสามารถกำหนดค่าให้จัดการงานหลักโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงาน พวกเขาสามารถจัดการงาน อัปเดตความสำคัญ สร้างเนื้อหา และจัดการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่คุณมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้:
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัย: รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในหัวข้อที่กำหนด เปลี่ยนข้อมูลดิบจากการวิจัยให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถนำไปเขียนได้จริง
- ตัวช่วยสกัดรายการปฏิบัติการ: สแกนบันทึกการบรรยาย, บันทึกการประชุม, และการหารือในชั้นเรียนเพื่อดึงรายการปฏิบัติการออกมา มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ, กำหนดวันครบกำหนด, และสร้างงานเชื่อมโยงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพื่อนช่วยเรียน AI: ใช้ClickUp Brain MAX(ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อป) เพื่อก้าวไปไกลกว่าการร่างงานอย่างง่าย มันอ่านหลักสูตรที่คุณอัปโหลด บันทึกการบรรยาย และเรียงความที่ผ่านมา เพื่อเขียนด้วยบริบทที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถปรับโทนเสียงและช่วยคุณสร้างข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
- วิดีโออธิบายสั้น ๆ: มีโปรเจกต์กลุ่มใช่ไหม? บันทึกหน้าจอของคุณด้วยClickUp Clipsเพื่ออธิบายแนวคิดและแชร์ความคิดเห็นโดยไม่ต้องใช้ความคิดเห็นยาว ๆ
- อย่าพลาดกำหนดส่งงาน: ติดตามทุกความเคลื่อนไหวด้วยClickUp Reminders ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเรียน การสอบ และงานติดตามผล เพื่อให้คุณส่งงานตรงเวลาเสมอ
- ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อจัดการงานที่ซ้ำซากหรือยุ่งเหยิง ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติสามารถย้ายงานไปยังสถานะ "เสร็จแล้ว" เมื่อคุณอัปโหลดเอกสาร หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน
- สร้างโครงสร้าง: จัดระเบียบชีวิตของคุณด้วยลำดับชั้นของ ClickUp(พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน) คุณสามารถมีพื้นที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละวิชา โฟลเดอร์ และงานที่ได้รับ สิ่งนี้จะช่วยให้การบ้านและบันทึกของคุณอยู่ในที่เดียว
- พื้นที่บันทึกอย่างรวดเร็ว: ใช้ClickUp Notepadเพื่อจดบันทึกไอเดีย, แนวร่าง, หรือบันทึกการเรียนทันทีที่คิดได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการกับสิ่งเหล่านั้น ให้เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือ: การเขียน งาน เอกสาร และการแชทอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว คุณจึงไม่ต้องคัดลอกเนื้อหาไปมาระหว่างแอปหรือสูญเสียบริบท
- คำแนะนำ AI ที่เข้าใจบริบท: ClickUp Brain เข้าใจโครงสร้าง Workspace ของคุณ และคำแนะนำที่เสนอจะปรับให้เหมาะสมกับงานของคุณจริง
- ปรับขนาดจากบุคคลไปจนถึงองค์กร: ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดใหญ่ คุณก็ได้รับความสามารถในการเขียนด้วย AI แบบเดียวกัน
ข้อเสีย:
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากฟีเจอร์ AI ขั้นสูง คุณควรใช้เวลาในการศึกษาเอกสารประกอบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ClickUp ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่จัดระเบียบมากขึ้นเมื่อพูดถึงพื้นที่ทำงานของฉันในฐานะนักเรียน รวมถึงการเตือนความจำประจำวันสำหรับงานอดิเรกอื่น ๆ ของฉันด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดโดยใช้เทมเพลตเพื่อทำให้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น
ClickUp ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่จัดระเบียบมากขึ้นเมื่อพูดถึงพื้นที่ทำงานของฉันในฐานะนักเรียน รวมถึงการเตือนความจำประจำวันสำหรับงานอดิเรกอื่น ๆ ของฉันด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดโดยใช้เทมเพลตเพื่อทำให้พื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น
📮 ClickUp Insight: การผัดวันประกันพรุ่งรู้สึกหนักหน่วง ที่จริงแล้ว เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสำรวจของเรารู้สึกผิดเมื่อไม่ได้ทำงาน
แต่บ่อยครั้ง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณ—แต่อยู่ที่การตั้งค่าของคุณต่างหาก หากบันทึกของคุณยุ่งเหยิงหรือคุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป มันก็ยากที่จะเริ่มต้น
ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณก้าวแรกได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถามมันว่า "วันนี้ฉันควรทำอะไร?" หรือ "อะไรที่กำลังขัดขวางฉันอยู่?" มันจะดูที่งานของคุณและให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณทันที
นอกจากนี้ ฟีเจอร์Talk-to-Textยังช่วยให้คุณคิดออกเสียงได้โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความที่สมบูรณ์แบบหรือส่งข้อความถึงเพื่อนสามคนพร้อมกัน เพียงแค่พูดในสิ่งที่คุณคิดแล้วเริ่มทำงานได้เลยโดยไม่ต้องกังวล
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนด้วย AI ภายในฐานความรู้ที่ยืดหยุ่น)
Notion AI เป็นผู้ช่วยที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในNotion workspace มีประโยชน์สำหรับนักเรียนและนักวิจัยที่เก็บรวบรวมบันทึกจำนวนมาก, ไฟล์ PDF, และบันทึกการบรรยายไว้ในที่เดียว ต่างจากเครื่องมือแชทแบบสแตนด์อโลน, Notion AI ใช้ข้อมูลเฉพาะภายในหน้าส่วนตัวของคุณเพื่อตอบคำถามหรือจัดระเบียบไฟล์ของคุณ
เครื่องมือนี้ใช้ตรรกะการค้นหาแบบ "ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำงาน" สมมติว่าคุณขอให้ AI ค้นหาทฤษฎีเฉพาะที่ฝังอยู่ในบันทึกการเรียนตลอดหนึ่งภาคการศึกษา ผู้ช่วยจะสแกนฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อดึงคำตอบที่ถูกต้องพร้อมลิงก์ไปยังแหล่งที่มา
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนรายการหัวข้อย่อยที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นตารางที่มีโครงสร้างได้อีกด้วย คุณจะพบข้อมูลเช่น "วันที่" หรือ "แนวคิดหลัก" ที่ถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ถาม-ตอบตามบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงาน: ถามคำถามกับ Notion AI แล้วระบบจะค้นหาคำตอบจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ร่างและปรับปรุงเนื้อหาในเอกสาร: ไฮไลต์ข้อความใด ๆ ในเอกสารแล้วขอให้ AI เขียนใหม่ ขยาย หรือสรุปข้อความนั้นโดยตรง
- การเติมข้อมูลคุณสมบัติฐานข้อมูลอัตโนมัติ: Notion AI สามารถเติมข้อมูลในฟิลด์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของหน้า ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อดีและข้อเสียของ Notion AI
ข้อดี:
- โครงสร้างพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานเกือบทุกประเภท
- ระบบ AI เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้คำแนะนำมีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น
- แกลเลอรีเทมเพลตขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติของ AI ต้องการการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม นอกเหนือจากแผนฐานของ Notion
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อมีพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Notion AI
- ฟรี: (ทดลองใช้ Notion AI แบบจำกัด)
- บวก: $12/เดือนต่อผู้ใช้ (ทดลองใช้ Notion AI ได้จำกัด)
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบระบบบล็อก ความสามารถในการเปลี่ยนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ฉันชอบสรุปหัวข้อสนทนาด้วย AI, Slack Huddles, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์, ฟีเจอร์รายการใหม่ และฟีเจอร์ Canvas
ฉันชอบระบบบล็อก ความสามารถในการเปลี่ยนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ฉันชอบสรุปหัวข้อสนทนาด้วย AI, Slack Huddles, ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์, ฟีเจอร์รายการใหม่ และฟีเจอร์ Canvas
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน
3. ปัญญาประดิษฐ์ที่ดี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรียงความเชิงวิชาการที่มีโครงสร้าง)
The Good AI เป็นผู้ช่วยเขียนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเรียงความของนักเรียน ช่วยผู้ที่ประสบปัญหา "หน้ากระดาษเปล่า"
คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างร่างที่มีการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที ต่างจากแชทบอททั่วไป เครื่องมือนี้รักษาโทนที่เป็นวิชาการและการอ้างอิงที่ถูกต้องตั้งแต่คำสั่งเริ่มต้น
พิมพ์หัวข้อเรียงความของคุณและเลือกความยาวที่คุณต้องการให้เอกสาร AI สร้างโครงร่างทั้งหมดให้คุณ—คิดถึงบทนำ เนื้อหา และบทสรุป
เมื่อคุณมีร่างแล้ว ให้เน้นข้อความที่ต้องการให้ AI เขียนส่วนต่อไปให้คุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อแก้ไขไวยากรณ์และตรวจสอบ AI ได้เช่นกัน ซึ่งจะช่วยคุณปรับปรุงงานของคุณให้สมบูรณ์ก่อนที่คุณจะส่งมันไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่ดี
- เรียงความที่มีโครงสร้าง: สร้างเรียงความที่สมบูรณ์พร้อมบทนำ หัวข้อหลัก และบทสรุปสำหรับหัวข้อที่คุณเลือก
- รองรับการเขียนเรียงความหลายประเภท: สร้างเรียงความเชิงโต้แย้ง, เชิงอธิบาย, เชิงพรรณนา หรือเชิงเล่าเรื่องได้ตามต้องการ
- การอ้างอิงอัตโนมัติ: เครื่องมือนี้สามารถรวมการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ เช่น APA, MLA หรือ Chicago
ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ข้อดี:
- มันสร้างเรียงความที่มีโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนร่างแรก
- การอ้างอิงช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดรูปแบบทางวิชาการ
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันต้องการการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย
ข้อเสีย:
- จำกัดเฉพาะบทความทางวิชาการและไม่เหมาะสำหรับการเขียนเชิงวิชาชีพ
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงส่วนตัวของคุณ
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือสำหรับการเขียนโครงการแบบทีม
ราคาของ AI ที่ดี
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน
คะแนนและรีวิว AI ที่ดี
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💟 ไม่ว่าคุณกำลังสร้างอะไรอยู่—บทความ, รายงานวิจัย, หรือเนื้อหาใด ๆ—ClickUp Super Agents จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
4. EduWriter AI (เหมาะที่สุดสำหรับงานวิชาการที่มีการอ้างอิงจำนวนมาก)
EduWriter AI เป็นผู้ช่วย AI สำหรับนักเรียนและนักวิจัยที่มีกำหนดส่งงาน ช่วยสร้างงานวิชาการที่จัดรูปแบบสมบูรณ์ภายในเวลาไม่ถึง 20 วินาที
ไม่เหมือนกับ AI ทั่วไป เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกฎของโรงเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมตรวจเรียงความและเครื่องมือที่สร้างการอ้างอิงในรูปแบบ APA ฉบับที่ 7 อย่างถูกต้อง
เริ่มต้นด้วยการพิมพ์หัวข้อของคุณ จากนั้นเลือกระดับของคุณ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก เครื่องมือนี้จะสร้างร่างที่ชัดเจนพร้อมบทนำ ประโยควิทยานิพนธ์ และบทสรุปปิดท้าย
คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นไฟล์ Word ได้ โดยจะมีหน้าปก รายการอ้างอิง และการเว้นวรรคที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ยังเชื่อมโยงกับข้อความของคุณด้วย
คุณสมบัติเด่นของ EduWriter AI
- การอ้างอิงอัตโนมัติในหลายรูปแบบ: สร้างการอ้างอิงในรูปแบบ APA, MLA, Chicago, Harvard และรูปแบบอื่นๆ
- ระบบตรวจจับการคัดลอกผลงานในตัว: ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของคุณก่อนส่ง
- การบูรณาการงานวิจัย: ระบบ AI สามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งวิชาการเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ AI นักเขียนการศึกษา
ข้อดี:
- การอ้างอิงที่แข็งแกร่งช่วยลดงานการจัดรูปแบบด้วยตนเอง
- การตรวจสอบการคัดลอกผลงานช่วยให้สบายใจก่อนการส่ง
- การบูรณาการงานวิจัยช่วยให้คุณค้นหาหลักฐานสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
- มุ่งเน้นเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการและไม่เหมาะกับประเภทเนื้อหาอื่น
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของหัวข้อ
- คุณไม่สามารถปรับแต่งสไตล์การเขียนหรือน้ำเสียงได้
ราคา EduWriter AI
- ฟรี
- พรีเมียม: $19/เดือน
คะแนนและรีวิวของ EduWriter AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง EduWriter AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ EduWriter.ai เป็นไปในทางบวก มันใช้งานง่าย ประหยัดเวลาได้มาก และสร้างเนื้อหาทางวิชาการที่มีโครงสร้างดี แม้ว่าจะยังต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว แต่มันเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองความต้องการในการเขียนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ EduWriter.ai เป็นไปในทางบวก มันใช้งานง่าย ประหยัดเวลาได้มาก และสร้างเนื้อหาทางวิชาการที่มีโครงสร้างดี แม้ว่าจะยังต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว แต่มันเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองความต้องการในการเขียนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. Samwell.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการที่อ้างอิงงานวิจัย)
การค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาด้วยตนเอง ซึ่งไม่คุ้มค่าและทำให้ยากต่อการสร้างข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของหลักฐาน
Samwell. ai เป็นผู้ช่วยวิจัย AI ที่ช่วยในเรื่องนี้ มันค้นหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อเพิ่มเข้าไปในงานเขียนของคุณ มันสามารถค้นหาแหล่งข้อมูล สรุปสิ่งที่พวกเขาพูด และใส่การอ้างอิงเข้าไปในร่างของคุณได้ทันที
เครื่องมือนี้ใช้กลุ่มใหญ่ของห้องสมุดวิชาการมากกว่า 20 แห่ง ซึ่งช่วยให้การอ้างอิงของคุณเป็นของจริงและผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อร่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ใช้ "Power Editor" เพื่อแทรกตารางที่กำหนดเอง แผนภูมิ และวิดีโออ้างอิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samwell. ai
- ผู้ช่วยวิจัย AI: เครื่องมือนี้จะค้นหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อของคุณ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
- แนวทางการเขียนเรียงความแบบมีไกด์: หุ่นยนต์ช่วยคิดแบบขั้นตอนช่วยให้คุณปรับปรุงหัวข้อของคุณและสร้างแผนที่โครงสร้างอย่างเป็นระบบ
- สลับรูปแบบการอ้างอิง: สลับระหว่างรูปแบบ MLA, APA, Chicago, IEEE และรูปแบบอื่น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ
แซมเวลล์. ข้อดีและข้อเสียของ ai
ข้อดี:
- แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอันดับแรกช่วยให้เนื้อหาของคุณได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูล
- การจัดรูปแบบการอ้างอิงอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการสร้างบรรณานุกรม
- มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นการวิจัยทางวิชาการ
ข้อเสีย:
- จำกัดเฉพาะงานเขียนเชิงวิชาการและไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาทางธุรกิจหรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
- คุณภาพของแหล่งข้อมูลขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ และอาจไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจต้องแก้ไขเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
Samwell. ai ราคา
- ฟรี
- การศึกษา: $15. 32/เดือน
แซมเวลล์. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Samwell. ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากเมื่อต้องเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มากเมื่อต้องเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ช่วยสอน AI คนแรกในประวัติศาสตร์,Jill Watson, ทำหน้าที่ของเธอได้ดีมาก ดีขนาดที่นักเรียนของเธอที่จอร์เจียเทคไม่รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คน เป็นเวลาหลายเดือนในปี 2016 เธอจัดการโพสต์ในฟอรัมและตอบคำถามนักเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ การเปิดเผยครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถทรงพลังได้เพียงใดเมื่อได้รับ "บริบท" ที่ถูกต้อง
6. Writeless (เหมาะที่สุดสำหรับการร่างเรียงความอย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลน้อยที่สุด)
บางครั้ง สิ่งที่ยากที่สุดของการเขียนคือการเริ่มต้น นักเขียนหลายคนประสบกับภาวะตันทางความคิดจนต้องนั่งจ้องหน้ากระดาษเปล่าโดยไม่มีไอเดียใด ๆ ซึ่งสิ่งนี้สร้างความเครียดอย่างมากเมื่อคุณมีกำหนดส่งงานที่เร่งด่วน
Writeless มุ่งเน้นที่ความเร็ว การร่างบทความอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและวางแผนที่จะทำงานให้เสร็จด้วยตัวเอง เพียงป้อนหัวข้อและรับร่างในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องจัดการการตั้งค่าที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียน
- เอกสารฉบับเต็ม: สร้างงานวิจัยได้สูงสุดถึง 20,000 คำ (ประมาณ 40 หน้า) ในครั้งเดียว
- คำแนะนำหัวข้อ: หากคุณติดขัด Writeless สามารถแนะนำหัวข้อหรือมุมมองในการสำรวจได้
- ปรับแต่งได้: ปรับระดับความเป็นทางการ น้ำเสียง และระดับการอ่านให้เหมาะกับสไตล์หรือความต้องการของคุณ
ข้อดีและข้อเสียที่ไม่ต้องเขียน
ข้อดี:
- มันให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการร่างงานอย่างรวดเร็ว
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายไม่จำเป็นต้องเรียนรู้
- มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิดและเอาชนะภาวะตันทางความคิด
ข้อเสีย:
- มีการควบคุมที่จำกัดต่อโครงสร้าง โทน หรือความลึกของผลลัพธ์
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นมักต้องมีการแก้ไขอย่างมาก
- ไม่มีการอ้างอิงหรือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
การกำหนดราคาแบบไม่มีลายลักษณ์อักษร
- ฟรี
- รายเดือน: $30/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบไม่ต้องเขียน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🎥 คุณกำลังใช้ AI สำหรับเรียงความและเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณอยู่แล้ว แต่มันไปได้ไกลกว่านั้น วันนี้คุณสามารถใช้ AI เพื่อเรียนรู้ได้จริง ๆ
7. MyEssayWriter AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างเรียงความที่มีเหตุผล)
MyEssayWriter AI ช่วยนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร มันไม่ใช่เครื่องมือวิจัยที่ซับซ้อน แต่ใช้งานง่ายและสร้างร่างที่ชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วยการพิมพ์หัวข้อของคุณ จากนั้นเลือกสไตล์ เช่น "เชิงโต้แย้ง" หรือ "เชิงบรรยาย" ระบบ AI จะสร้างประโยควิทยานิพนธ์และโครงร่างฉบับสมบูรณ์ จากนั้นคุณสามารถใช้เครื่องมือ "Humanizer" เพื่อปรับผลลัพธ์ให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyEssayWriter AI
- เรียงความขยายความ: สร้างเรียงความยาวสำหรับงานวิจัยหรือการบ้านที่ต้องขยายความ
- ผู้สร้างโครงร่าง: เริ่มต้นด้วยโครงร่างที่ปรับแต่งเองเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นที่จำเป็น
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไข: เครื่องมือนี้เสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงเนื้อหา
ข้อดีและข้อเสียของ MyEssayWriter AI
ข้อดี:
- มันจัดการกับความต้องการเนื้อหาที่ยาวได้ดี
- เครื่องมือสร้างโครงร่างให้การควบคุมโครงสร้างก่อนการสร้าง
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขช่วยปรับปรุงร่างแรก
ข้อเสีย:
- ผลลัพธ์ที่ยาวกว่าอาจมีเนื้อหาซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกัน
- ยังคงต้องการการแก้ไขอย่างมากเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการส่งผลงานทางวิชาการ
- จำกัดเฉพาะรูปแบบเรียงความ
ราคาของ MyEssayWriter AI
- พื้นฐาน: $7.99/เดือน
- ข้อดี: $14.99/เดือน
- พรีเมียม: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิว MyEssayWriter AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง MyEssayWriter AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
คุณสมบัติการค้นหาและการอ้างอิงของมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก และ AI ให้ข้อความที่มีโครงสร้างดี ฟังดูเป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นงานของฉันเอง
คุณสมบัติการค้นหาและการอ้างอิงของมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก และ AI ให้ข้อความที่มีโครงสร้างดี ฟังดูเป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นงานของฉันเอง
8. QuillBot AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนคำและปรับปรุงไวยากรณ์)
คุณได้เขียนร่างแรกเสร็จแล้ว แต่รู้สึกว่ามันยุ่งเหยิง คุณกังวลว่าอาจมีข้อผิดพลาด หรือโทนไม่ถูกต้อง จริงๆ แล้ว การขัดเกลาฉบับร่างอาจยากพอๆ กับการเขียนมันขึ้นมาเลยทีเดียว
QuillBotช่วยให้คุณเขียนร่างใหม่เพื่อแก้ไขไวยากรณ์และเพิ่มความชัดเจน เครื่องมือแปลงคำให้มีความหมายใกล้เคียงกันนี้มีหลายโหมด เช่น "ความคล่องตัว" หรือ "ทางการ" ซึ่งช่วยให้คุณปรับโทนและสไตล์ได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot AI
- สลับระหว่างโหมดการถอดความมากกว่า 10 แบบ: เลือกสไตล์ต่างๆ เช่น มาตรฐาน, ความคล่องแคล่ว, ทางการ, หรือวิชาการ เพื่อให้ตรงกับงานเขียนของคุณตามความต้องการ
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์: ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ปัญหาเครื่องหมายวรรคตอน และการใช้คำที่ดูแปลก
- เครื่องมือสรุปและสร้างการอ้างอิง: สรุปข้อความยาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ หรือสร้างการอ้างอิงในรูปแบบที่นิยมใช้
ข้อดีและข้อเสียของ QuillBot AI
ข้อดี:
- มันถอดความได้ดีมาก พร้อมด้วยโหมดสไตล์หลากหลาย
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์จะอธิบายการแก้ไขเพื่อให้คุณเรียนรู้ไปด้วย
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของมันทำงานได้กับหลายเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ข้อเสีย:
- มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาจากศูนย์
- แพ็กเกจฟรีมีขีดจำกัดจำนวนคำซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้หนักใจ
- เนื้อหาที่ถอดความอาจยังต้องตรวจสอบความถูกต้องและน้ำเสียง
ราคา QuillBot AI
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 17/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แผนสำหรับทีม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ QuillBot AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuillBot AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนคำพูด (paraphrasing) และตัวตรวจสอบ AI การขยายแอปและการผสานรวมก็มีประโยชน์ และมีตัวเลือกพรีเมียมให้เลือกใช้ แทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมเลย
นี่คือซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่ายที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนคำให้มีความหมายใกล้เคียง (paraphrasing) และตัวตรวจสอบ AI (AI checker) นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายของแอปพลิเคชันและการผสานรวมที่มีประโยชน์ และมีตัวเลือกพรีเมียมให้เลือกใช้ แทบไม่ต้องมีการฝึกอบรมเลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทีมตัวแทน AI ที่ทุ่มเทของ ClickUp จัดการกับกระบวนการเนื้อหาทั้งหมดของคุณ—ตั้งแต่การร่างโครงร่างไปจนถึงการขัดเกลาผลงานสุดท้าย ไม่ว่าคุณจะต้องการการแก้ไขโทนเสียงอย่างง่ายหรือการสนับสนุนการเขียนแบบครบวงจร มีตัวแทนที่พร้อมช่วยเหลือคุณ
9. EssayFlow AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการที่ช่วยโดย AI ที่เหมือนมนุษย์)
นักเรียนมักกังวลว่าการเขียนด้วย AI จะฟังดูเป็นหุ่นยนต์หรือถูกตรวจจับโดยเครื่องมือตรวจจับ AI ความกลัวนี้อาจทำให้การใช้ AI เป็นเรื่องยาก แม้ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ในการเริ่มต้นก็ตาม
EssayFlow AI มุ่งเน้นที่เนื้อหาที่อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติและผ่านการตรวจจับ AI ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่กังวลว่างานของตนจะถูกระบุว่าสร้างโดย AI รู้สึกสบายใจ เครื่องมือนี้มุ่งผสมผสานการเขียนที่เหมือนมนุษย์เข้ากับความเร็วของ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EssayFlow AI
- แปลใน 50+ ภาษา: เขียนในหลายสิบภาษาโดยยังคงรักษาโทนที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์
- การตรวจจับ AI ในตัว: ตรวจสอบเนื้อหาของคุณกับเครื่องมือตรวจจับ AI ก่อนส่ง
- การอ้างอิงและการป้องกันการคัดลอกผลงาน: สร้างการอ้างอิงและตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อให้เนื้อหาของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ข้อดีและข้อเสียของ EssayFlow AI
ข้อดี:
- การเน้นการฟังดูเป็นธรรมชาติอาจทำให้เรียงความอ่านง่ายขึ้น
- การตรวจจับ AI ในตัวช่วยให้เกิดความโปร่งใส
- การสนับสนุนการอ้างอิงช่วยตอบสนองข้อกำหนดทางวิชาการ
ข้อเสีย:
- การเน้นย้ำการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับอาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันทั้งหมด
- คุณภาพของผลลัพธ์มีความแตกต่างกันอย่างมากและจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด
- จำกัดเฉพาะรูปแบบเรียงความทางวิชาการเท่านั้น
ราคาของ EssayFlow AI
- พื้นฐาน: $27.98/เดือน
- ข้อดี: $34.98/เดือน
- ไม่จำกัด: $84.98/เดือน
คะแนนและรีวิวของ EssayFlow AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการตรวจแก้ไขไวยากรณ์และน้ำเสียงแบบเรียลไทม์ในทุกแพลตฟอร์ม)
การเขียนข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เอกสาร อาจเป็นความท้าทายได้. ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือโทนที่ไม่สม่ำเสมออาจหลุดรอดไปได้โดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำลายความมืออาชีพของคุณได้.
Grammarly เป็นผู้ช่วยเขียนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งให้การแก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนแบบเรียลไทม์ทุกที่ที่คุณพิมพ์ จุดแข็งของ Grammarly คือการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ กล่าวโดยสรุปคือ ส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวมต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการสนับสนุนที่สม่ำเสมอในทุกแอปของคุณ ฟีเจอร์การตรวจจับโทนเสียงยังช่วยให้คุณปรับการเขียนให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ได้ ตั้งแต่แบบไม่เป็นทางการไปจนถึงแบบเป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์และการผสานรวม: Grammarly ทำงานได้กับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ เพื่อการสนับสนุนการเขียนที่สม่ำเสมอ
- การตรวจจับและปรับโทน: เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์โทนของงานเขียนของคุณและแนะนำการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
- ข้อเสนอแนะเพื่อความชัดเจนและการมีส่วนร่วม: นอกเหนือจากไวยากรณ์ Grammarly ยังแนะนำวิธีทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและน่าสนใจยิ่งขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ Grammarly
ข้อดี:
- มันทำงานได้ทุกที่ที่คุณเขียน ให้การสนับสนุนที่สม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
- การตรวจจับโทนช่วยปรับการเขียนของคุณให้เข้ากับบริบทและกลุ่มผู้อ่านที่แตกต่างกัน
- คำอธิบายที่ชัดเจนช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาการเขียนของคุณให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ข้อเสีย:
- มันเป็นหลักเครื่องมือแก้ไขที่มีขีดความสามารถในการสร้างเนื้อหาอย่างจำกัด
- ข้อเสนอแนะบางข้ออาจไม่เหมาะกับคู่มือสไตล์หรือความชอบเฉพาะ
- คุณสมบัติหลักบางประการต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ
ราคาของ Grammarly
- ฟรี
- รายเดือน: 30 ดอลลาร์สหรัฐ/สมาชิก/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Grammarly อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Grammarly ใช้งานง่ายมากและผสานการทำงานกับเบราว์เซอร์และเครื่องมือที่ฉันใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไวยากรณ์ ความชัดเจน และน้ำเสียง ซึ่งช่วยให้ฉันเขียนได้อย่างมืออาชีพและมั่นใจมากขึ้น อินเทอร์เฟซสะอาดตา และการติดตั้งใช้งานก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฉันชอบฟีเจอร์การตรวจจับน้ำเสียงและการแนะนำการเขียนใหม่เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการสื่อสารได้อย่างมาก
Grammarly ใช้งานง่ายมากและผสานการทำงานกับเบราว์เซอร์และเครื่องมือที่ฉันใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น มันให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไวยากรณ์ ความชัดเจน และน้ำเสียง ซึ่งช่วยให้ฉันเขียนได้อย่างมืออาชีพและมั่นใจมากขึ้น อินเทอร์เฟซสะอาดตา และการติดตั้งใช้งานก็ใช้การตั้งค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ฉันชอบฟีเจอร์การตรวจจับน้ำเสียงและคำแนะนำในการปรับถ้อยคำเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการสื่อสารได้อย่างมาก
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือเขียน AI สามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบการทำงานร่วมกันของทีมและระบบการจัดการโครงการได้หรือไม่?
ใช่ เครื่องมือเขียน AI บางตัวสามารถทำงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับความช่วยเหลือในการเขียนจาก AI ได้ทันทีในที่ที่คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp Brain ทำงานได้ทุกที่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ มันเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และแชทของ ClickUp เพื่อให้การเขียนและการดำเนินการเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
อะไรทำให้เครื่องมือเขียน AI ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ?
เลือกเครื่องมือที่มีกฎความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน มองหาตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยชั้นนำ เช่น SOC 2 หรือ ISO นอกจากนี้ยังสำคัญที่จะต้องดูว่า AI ได้รับการฝึกฝนอย่างไร เครื่องมือที่สร้างขึ้นในแพลตฟอร์มใหญ่เช่น ClickUp จะปลอดภัยกว่าแอปขนาดเล็กที่ทำโดยบุคคลเดียว ClickUp ใช้ความปลอดภัยระดับสูงเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของงานของคุณ
ทีมสามารถใช้ AI เพื่อปรับปรุงการเขียนและการสื่อสารทางอาชีพได้อย่างไร?
ทีมสามารถใช้ AI เพื่อร่างการอัปเดตสถานะ สรุปบันทึกการประชุม ปรับโทน และรักษาความสอดคล้องของเอกสาร วิธีที่ดีที่สุดในการใช้ AI คือการนำไปใช้ในงานที่คุณทำอยู่แล้ว คุณไม่ควรต้องเพิ่มเครื่องมือใหม่เพียงเพื่อจัดการงานเขียนของคุณ