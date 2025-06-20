10 ตัวอย่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ

การต่อสู้เป็นเรื่องจริงสำหรับนักการตลาด: การผลิตบทความบล็อกที่น่าสนใจ, การอัปเดตโซเชียลมีเดีย, และอีเมลอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ความสนใจของผู้คนลดลง และปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น. ส่วนที่ยากที่สุด? การรักษาความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพไว้กับงานมากมายและกำหนดเวลาที่จำกัด.
เครื่องมือ AI กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้
48% ของผู้นำด้านการตลาดได้นำเครื่องมือAI มาใช้เพื่อช่วยเหลือทีมของพวกเขาแล้ว หากคุณไม่ใช่หนึ่งในนั้น คุณอาจพลาดโอกาสในการแก้ปัญหาการผลิตเนื้อหาที่สม่ำเสมอในปริมาณมาก
ตั้งแต่การสร้างไอเดียไปจนถึงการปรับแต่งเพื่อ SEO และการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้อ่าน AI ช่วยนักการตลาดประหยัดเวลา ลดงานที่ต้องทำซ้ำ และสร้างเนื้อหาที่เชื่อมต่อกับผู้ชมของพวกเขา
เพื่อดูว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงเกมอย่างไร มาสำรวจตัวอย่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนวิธีที่นักการตลาดสร้าง ปรับปรุง และส่งมอบเนื้อหา
เนื้อหาที่สร้างโดย AI คืออะไร?
เนื้อหาที่สร้างโดย AI หมายถึง ข้อความ, รูปภาพ, ดนตรี, หรือ วิดีโอ ที่สร้างขึ้นโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามคำสั่งหรือข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้าไป (Prompts)
เครื่องมือ AI เหล่านี้ (ซึ่งมักขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT-4) ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจรูปแบบในภาษา ภาพ และเสียง เพื่อที่พวกเขาจะสามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างอิสระ
❌ เนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่ใช่คืออะไร?
- ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์: ขาดความลึกซึ้งและความละเอียดอ่อนของอารมณ์มนุษย์
- แท้จริงและดั้งเดิม: AI สังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ใช่แนวคิดใหม่หรือต้นฉบับ
- ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม: อาจพลาดความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือบริบทที่สำคัญ
- ปราศจากข้อผิดพลาด: ยังคงมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดและแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะในหัวข้อที่ซับซ้อน
- การทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์:เนื้อหาที่สร้างโดย AI แตกต่างจากเนื้อหาที่มนุษย์สร้างขึ้น— มันมีประสิทธิภาพและขยายขนาดได้ แต่บ่อยครั้งขาดความคิดสร้างสรรค์และสัมผัสส่วนตัวที่เกิดจากการเล่าเรื่องโดยมนุษย์
ทำไมต้องใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา?
นี่คือเหตุผลที่เนื้อหาการตลาดที่สร้างโดย AI คุ้มค่ากับการลงทุน:
- ความเร็วและขนาด: สิ่งที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันสำหรับนักเขียนมนุษย์ AI สามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที ที่จริงแล้ว มีเว็บไซต์หนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมจากศูนย์เป็น750,000 คนภายในหนึ่งปี ด้วยการเผยแพร่บทความ 7,000 บทความโดยใช้ความช่วยเหลือจากอัลกอริทึมและคำสั่งของ AI
- ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยร่างที่สร้างโดย AI นักเขียนสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาได้ บางครั้งใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังลดต้นทุนในการผลิตเนื้อหาอีกด้วย
- ปรับแต่งในระดับที่กว้างขวาง: การเข้าถึงบุคคลที่เหมาะสมด้วยข้อความที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แต่การขยายขนาดด้วยมือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย AI จัดการสิ่งนี้โดยการปรับเนื้อหา คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้รวดเร็วกว่ามาก
- ความกลัวที่จะตามไม่ทัน: 81% ของนักการตลาด B2Bใช้ AI แล้ว AI อาจช่วยให้พวกเขาครองตำแหน่งในเครื่องมือค้นหา เพิ่มการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย และส่งอีเมลที่มีคนเปิดและคลิกผ่านจริงๆ
- ปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย: AI ปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับภาษาและภูมิภาคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เหมาะกับแต่ละตลาดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
🚨 โปรดจำไว้: เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อคติ ข้อมูลที่ผิดพลาด และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ ดังนั้น การกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและความโปร่งใสจึงเป็นสิ่งจำเป็น
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
10 ตัวอย่างเนื้อหาที่ดีที่สุดที่สร้างโดย AI
มาดูกันว่าAI กำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดเนื้อหาอย่างไร พร้อมตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp เข้ากันได้อย่างลงตัว
1. บทความบล็อกที่เขียนโดย AI
นักการตลาดด้านเนื้อหาทุกคนต้องการกด 'เผยแพร่' บ่อยขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า AI ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ ในความเป็นจริง31% ของนักการตลาดใช้มันเพื่อร่างโพสต์ ระดมความคิด หรือสร้างโครงร่าง ผลตอบแทน? เนื้อหาที่เร็วขึ้น SEO ที่ดีขึ้น การเข้าชมมากขึ้น
แบรนด์ที่ทำได้ดีในเรื่องนี้ ได้แก่:
📌 แบงค์เรท
Bankrate ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้คำแนะนำทางการเงินที่มีชื่อเสียง ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบคำถามทางการเงินทั่วไป เช่น "กำไรขั้นต้นคืออะไร?" หรือ "สภาพคล่องทางการเงินคืออะไร?"
ระบบ AI จัดการกับข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นบรรณาธิการมนุษย์จะเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรับแต่ง และรับรองว่าเนื้อหาถูกต้องและอ่านเข้าใจง่าย การผสมผสานระหว่างความเร็วและการแทรกแซงของบรรณาธิการนี้ช่วยให้ Bankrate มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
📌 เพื่อนร่วมงาน
Workfellow, บริษัทสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) ในด้านการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ต้องการเติบโตด้วยทรัพยากรที่จำกัด ในปี 2023 พวกเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างบทความบล็อก SEO และหน้าเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
พวกเขาเลือกคำหลักที่มีศักยภาพสูงแต่มีการแข่งขันต่ำ จากนั้นใช้ ChatGPT เพื่อร่างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นทีมของพวกเขาทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรับโทนเสียง และเตรียมเนื้อหาให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่
ผลลัพธ์คือ? Workfellow ได้เผยแพร่บทความที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI ประมาณ 150 บทความ และเพิ่มปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกขึ้นถึง 22 เท่า
🧠 ClickUp Brain จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain เปรียบเสมือนมีนักเขียนเนื้อหาและผู้ช่วย SEO ในตัวที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp อเนกประสงค์ของคุณ เป็นเครื่องมือ AI อเนกประสงค์ที่เข้าใจบริบท ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อ:
- สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่
- สร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างด้วย H2 และ H3
- เน้นหัวข้อส่วนและขอเนื้อหาพร้อมคำแนะนำด้านน้ำเสียง
- ปรับปรุงการจัดอันดับเนื้อหาโดยการขอคำแนะนำเกี่ยวกับคำหลัก LSI และหัวข้อย่อย
2. คำบรรยายภาพสำหรับโซเชียลมีเดียที่สร้างโดย AI
การเขียนแคปชั่นโซเชียลที่ดึงดูดใจทุกวันนั้นเหนื่อยมาก แม้แต่สำหรับมืออาชีพ ก็ไม่น่าแปลกใจที่63% ของนักการตลาดโซเชียลมีเดียรู้สึกหมดไฟ
ปัญญาประดิษฐ์ทำงานเหมือนคู่คิดที่คิดไอเดียตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณสร้างโพสต์ที่ตรงกับแบรนด์และดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งตอบสนองต่อเทรนด์ต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์
นี่คือตัวอย่างของเนื้อหาทางสังคมที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์:
📌 มาสเตอร์การ์ด
มาสเตอร์การ์ดมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่เหมือน 'เรดาร์จับเทรนด์' คอยสแกนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องเพื่อจับสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม เมื่อใดก็ตามที่มีหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสตรงกับแบรนด์ของมาสเตอร์การ์ด—เช่น แฮชแท็กไวรัลเกี่ยวกับการช้อปปิ้งในท้องถิ่น—ระบบปัญญาประดิษฐ์จะสร้างโพสต์หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ทีมของมาสเตอร์การ์ดต้องทำคือตรวจสอบ ปรับแต่ง และกดเผยแพร่ ผลลัพธ์คือมาสเตอร์การ์ดสามารถเข้าร่วมการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ทันที ทำให้เนื้อหาโซเชียลของพวกเขามีความสดใหม่และทันเวลา
🧠 ClickUp Brain สามารถช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
ไม่ถนัดการเขียนคำพูดในตอนเช้า? ให้ ClickUp Brain จัดการคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียของคุณ:
- สร้างคำบรรยายเฉพาะแพลตฟอร์ม (Instagram, LinkedIn, X, เป็นต้น)
- ปรับโทน ความยาว และรูปแบบได้ทันทีเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและประเภทของโพสต์
- เขียนข้อความใหม่ให้กระชับขึ้น เป็นมิตรมากขึ้น หรือสอดคล้องกับแบรนด์มากขึ้น
- รับไอเดียแฮชแท็กและรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
3. อีเมลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การเขียนอีเมลการตลาดที่ยอดเยี่ยมคือศิลปะของการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจและวิทยาศาสตร์ของการทดสอบสิ่งที่ทำให้ได้รับการคลิก
นี่คือวิธีที่บริษัทต่างๆ นำ AI มาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้น:
📌 โดมิโน่ พิซซ่า
โดมิโน่ต้องการให้ผู้คนเปิดอีเมลการตลาดมากขึ้นโดยไม่สูญเสียเสียงที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
พวกเขาได้ร่วมมือกับเครื่องมือ AI ในการเขียนหัวข้ออีเมล มันวิเคราะห์สิ่งที่เคยได้ผลมาก่อน เรียนรู้โทนของ Domino และคิดตัวเลือกใหม่ ๆ หลังจากทำการทดสอบ A/B ผลลัพธ์ชัดเจน: หัวข้ออีเมลที่เขียนโดย AI ได้รับการเปิดอ่านมากกว่าหัวข้อที่เขียนโดยมนุษย์ถึง 26%
สำหรับโดมิโน่ นั่นหมายถึงผู้คนคลิกมากขึ้น สั่งพิซซ่ามากขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้นจากโปรโมชั่นทางอีเมล
🧠 ClickUp Brain จะช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอีเมลตามความต้องการของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันได้:
- เขียนอีเมลการตลาดหรืออีเมลต้อนรับอย่างครบถ้วน
- สร้างรูปแบบหัวข้ออีเมลเพื่อทดสอบ A/B
- สรุปเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นข้อความอีเมลสั้น ๆ ชัดเจน
- แปลหรือปรับเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาค
4. คำอธิบายสินค้าที่สร้างโดย AI
การเขียนคำอธิบายสินค้าเป็นงานที่น่าเบื่อ โดยเฉพาะเมื่อคุณมีสินค้าหลายพันชิ้นที่ต้องทำ ทุกคำอธิบายต้องถูกต้อง โดดเด่น และเหมาะกับ SEO ไม่แปลกที่บริษัทต่างๆ หันมาใช้ AI เพื่อเติมเต็มแคตตาล็อกสินค้าของพวกเขาด้วยข้อความที่น่าสนใจ
นี่คือตัวอย่างที่ควรค่าแก่การดู:
📌 วอลมาร์ท
วอลมาร์ทใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงรายการสินค้าเกินกว่า850 ล้านรายการ. ระบบปัญญาประดิษฐ์เติมข้อมูลที่ขาดหายไป, แก้ไขคำอธิบาย, และทำให้รายการสินค้าสอดคล้องกันมากขึ้นทั้งบนเว็บไซต์และในร้านค้า.
สิ่งนี้ช่วยให้ Walmart สามารถจับคู่ผลการค้นหาให้ตรงกับเจตนาการค้นหาของลูกค้าได้ หากมีใครพิมพ์คำที่กว้างๆ เช่น "งานดูฟุตบอล" ระบบจะดึงขึ้นมาทั้งของว่าง ลำโพง ของตกแต่ง—อะไรก็ตามที่ตรงกับความต้องการ
🧠 ClickUp Brain สามารถช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
นอกจากการเขียนคำอธิบายสินค้าตั้งแต่ต้นแล้ว คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- เขียนข้อความสินค้าใหม่เพื่อความชัดเจนหรือเพื่อ SEO
- สร้างเวอร์ชันที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ A/B
- ย่อหรือขยายคำอธิบายสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- แปลหรือปรับเนื้อหาให้เหมาะสมสำหรับภูมิภาคและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
5. ข้อความโฆษณาที่สร้างโดย AI
ข้อความโฆษณาคือตัวตัดสินความสำเร็จหรือล้มเหลว เพียงไม่กี่คำก็ตัดสินการคลิกหรือการเลื่อนผ่าน AI สามารถเขียนคำเหล่านั้นได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และในปริมาณมาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างข้อความหลากหลายรูปแบบ ทดสอบมุมมองทางอารมณ์ และปรับแต่งให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์สำหรับ Google, Facebook และโฆษณาแบบดิสเพลย์
นี่คือวิธีที่ข้อความโฆษณาที่เขียนโดย AI กำลังสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง:
📌 เจพีมอร์แกน เชส
เจพีมอร์แกน ชे�ส ร่วมมือกับแพลตฟอร์มคัดลอก AI เพื่อทดสอบข้อความโฆษณาที่สร้างโดย AI กับข้อความที่เขียนโดยมนุษย์
ในการทดสอบหนึ่งสำหรับโฆษณาเงินกู้บ้านจากมูลค่าทรัพย์สิน (home equity loan) รุ่นที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) — "เป็นความจริง — คุณสามารถปลดล็อกเงินสดจากมูลค่าทรัพย์สินในบ้านของคุณได้" — สร้างผู้ติดต่อได้มากกว่า 88%เมื่อเทียบกับรุ่นที่เขียนโดยมนุษย์
ในแคมเปญที่กว้างขึ้น หัวข้อข่าวและคำกระตุ้นการตัดสินใจที่สร้างโดย AI ส่งผลให้มีอัตราการคลิกผ่านสูงขึ้นถึง 450% นอกจากนี้ยังได้ทดลองใช้โทนเสียง อารมณ์ และการใช้คำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
📌 Klarna
Klarna แบรนด์ฟินเทคที่เน้นการซื้อสินค้าแล้วจ่ายทีหลัง ได้สร้างเครื่องมือ AI ภายในองค์กรที่ชื่อว่าCopy Assistant ซึ่งเขียนข้อความทางการตลาดประมาณ 80% ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหัวข้อโฆษณา คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และคำอธิบายสินค้า
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการงานคัดลอกซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว ยึดตามโทนเสียงของแบรนด์ Klarna และช่วยให้ทีมมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การตลาดและการแก้ไขขั้นสุดท้าย
การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ Klarna สามารถดำเนินแคมเปญได้มากขึ้นในขณะที่ใช้เงินน้อยลง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เพียงไตรมาสเดียว พวกเขาลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดลงได้ 11% และเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้รับเครดิตสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นถึง 37%
🧠 ClickUp Brain จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
เมื่อคุณต้องการสร้างข้อความโฆษณาที่ทรงพลัง ให้ ClickUp Brain เป็นห้องทดลองสำหรับงานเขียนของคุณ มันสามารถช่วยคุณ:
- สร้างข้อความโฆษณาหลากหลายรูปแบบสำหรับ Google, Facebook, LinkedIn และอื่น ๆ
- เขียนข้อความโฆษณาใหม่สำหรับโทนและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน (เช่น Gen Z, ผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม)
- ปรับเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะสมหรือแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับตลาดที่แตกต่างกัน
6. บทวิดีโอที่เขียนโดย AI
วิดีโอสามารถดึงดูดความสนใจได้ แต่การเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ? นั่นคือจุดที่ทีมส่วนใหญ่ติดขัด
ด้วย AI ธุรกิจสามารถป้อนข้อมูลเพียงไม่กี่ข้อและได้รับสคริปต์เต็มรูปแบบ โครงร่างฉาก หรือบทสนทนาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติจากมนุษย์
หนึ่งในห้าของผู้สร้างเนื้อหาชาวอเมริกันใช้AI ในการเขียนหรือแก้ไขเนื้อหาวิดีโอแล้ว
นี่คือตัวอย่างบางกรณีที่ AI รับบทบาทเป็นนักเขียนบท:
📌 มินต์ โมบาย (ไรอัน เรย์โนลด์ส)
ไรอัน เรย์โนลด์ส ต้องการทดสอบว่า AI ดีแค่ไหน เขาจึงให้ ChatGPTเขียนโฆษณา Mint Mobile
โจทย์: เขียนบทโฆษณาสำหรับ Mint Mobile ด้วยเสียงของ Ryan Reynolds รวมถึงมุกตลก คำหยาบ และกล่าวถึงโปรโมชั่นเทศกาลวันหยุด
ChatGPT ส่งมอบผลงานแล้ว บทสคริปต์นั้นตลก ตรงกับแบรนด์ และแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ ไรอันถึงกับบอกว่ามัน "น่ากลัวเล็กน้อย" เพราะมันใกล้เคียงกับน้ำเสียงปกติของเขา เขานำสคริปต์ที่เขียนโดย AI ไปอ่านหน้ากล้อง และนั่นกลายเป็นโฆษณาจริง
📌 Serpstat
Serpstat แพลตฟอร์ม SEO แบบครบวงจร ต้องการวิธีการที่รวดเร็วและปรับขนาดได้มากขึ้นในการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ พวกเขามุ่งหวังที่จะสร้างวิดีโอที่รวดเร็วและชัดเจนซึ่งแนะนำผู้ใช้ผ่านผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องพึ่งพาการแนะนำด้วยตนเองที่ใช้เวลานานหรือเอกสารที่ซับซ้อน
แทนที่จะเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ทีมงานได้ป้อนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประโยชน์ และสิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเป็นอันดับแรกให้กับ ChatGPT จากนั้น ChatGPT ได้สร้างสคริปต์วิดีโอที่สมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที โดยเขียนในโทนที่ชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้
🧠 ClickUp Brain จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยคุณเขียนสคริปต์วิดีโอได้โดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณ คุณสามารถขอให้มัน:
- สร้างสคริปต์วิดีโอโปรโมชั่นเต็มรูปแบบ, สคริปต์วิดีโออธิบาย, สคริปต์สั้น ๆ สำหรับ TikTok, และ Reels พร้อมเสียงพากย์และคำแนะนำทางภาพ
- ร่างโครงร่างการสัมมนาผ่านเว็บหรือการแนะนำการสาธิต รวมถึงจุดดึงดูดใจ ประเด็นสำคัญ และการเปลี่ยนผ่าน
- ระดมความคิดฉากสตอรี่บอร์ดสำหรับโฆษณาหรือแคมเปญโฆษณา
7. แชทบอทและคำตอบการสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันมีความฉลาด รวดเร็ว และมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ พวกมันช่วยธุรกิจในการตอบคำถาม แก้ไขปัญหา และสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่ต้องให้ทีมสนับสนุนต้องทำงานหนักจนเหนื่อยล้า
นี่คือตัวอย่างที่โดดเด่น:
📌 หางของอินเตอร์คอม
Intercom'sFinคือแชทบอท AI (ขับเคลื่อนโดย GPT-4) ที่ใช้บทความในศูนย์ช่วยเหลือ คำถามที่พบบ่อย และเนื้อหาการสนับสนุนที่ผ่านมาของคุณ เพื่อตอบคำถามของลูกค้าทันทีผ่านแชท อีเมล และช่องทางโซเชียลต่างๆ
มันยังสามารถดำเนินการแทนลูกค้าได้อีกด้วย โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาแบบเรียลไทม์
หากคำถามซับซ้อนเกินไป ฟินจะส่งต่อไปยังตัวแทนมนุษย์โดยไม่ทำให้การสนทนาหยุดชะงัก
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในเศรษฐกิจของผู้สร้างเพื่อเติบโตและมีส่วนร่วม
วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ในการสร้างเนื้อหา
เราเข้าใจคุณแล้ว ตัวอย่างนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่คำถามที่แท้จริงที่คุณมีคือ: AI สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสร้างเนื้อหาได้อย่างไรในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ?
นี่คือแผนที่สี่ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการเริ่มต้น:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม
ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่มีอยู่มากมาย เนื้อหาการตลาดที่สร้างโดย AI จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่—แทบทุกเครื่องมือสามารถทำได้ แต่เครื่องมือใดที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ดีกว่า รวดเร็วขึ้น โดยไม่ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณซับซ้อน?
นั่นคือClickUp Brain
✨ Brain คือผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทของคุณ ช่วยให้คุณวางแผน เขียน แก้ไข และจัดการเนื้อหา ได้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ Brain เชื่อมต่อเอกสาร งาน ผู้คน และเครื่องมือของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกอย่างเกิดขึ้นใน บริบทที่เหมาะสม ตรงจุดที่งานของคุณอยู่
ส่วนที่ดีที่สุด? มันรวมเอาพลังของ LLM ชั้นนำทุกตัว—ตั้งแต่ GPT ล่าสุดไปจนถึง Claude และ Gemini รุ่นใหม่ล่าสุด—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ใช้โมเดลที่เบากว่า เช่น o3‑mini และ Gemini Flash สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และสลับไปใช้โมเดลที่ทรงพลังมากขึ้น (GPT‑4o, Claude 3. 7) สำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนและการเขียนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ทำได้ดังนี้:
- สร้างไอเดีย: รับหัวข้อบล็อก โครงร่าง และมุมมองได้ในไม่กี่วินาที
- เขียนอย่างชาญฉลาด: ร่างเนื้อหาได้โดยตรงในClickUp Tasksหรือ Docs ของคุณ เปลี่ยนโทนเสียง ปรับภาษา และรับหลายรูปแบบได้ในไม่กี่วินาที
- ใช้บริบทจริง: ดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารที่มีอยู่หรือบันทึกการประชุมภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างเนื้อหาและเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหา
- รักษาความเป็นระเบียบ: สร้างและมอบหมายงานเขียนพร้อมบทสรุปที่สร้างโดย AI
- แก้ไขได้ทันที: แก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียงให้ถูกต้องตามแนวทางและข้อกำหนดของแบรนด์ทันที
- ทำงานได้เร็วขึ้น: สร้างคำตอบอัตโนมัติในClickUp Chat, เทมเพลต และบล็อกเนื้อหาในClickUp Docs
ไม่ว่าคุณจะใช้กรณีการใช้งาน AI สร้างสรรค์แบบใด Brain ก็สามารถช่วยคุณได้
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
นอกจากนี้ ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นสำหรับทั้งทีมและผู้สร้างผลงานเดี่ยว
📌 ตัวอย่าง:
- 🧑💼 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถใช้เพื่อสรุปเนื้อหาบล็อกและแชร์กับนักเขียนอิสระได้ทันที
- ✍️ ลูกค้าที่สนใจเนื้อหาสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดียจากลิงก์บล็อกภายในความคิดเห็นของงานได้
- 🔍 ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO สามารถเขียนย่อหน้าใหม่โดยใส่คำหลักเป้าหมายได้โดยตรงในเอกสารร่างบล็อกหลัก
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ ความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
ขั้นตอนที่ 2: ให้คำแนะนำที่ชัดเจน
การเขียนข้อความเริ่มต้นของ AIที่อ่อนแอจะนำไปสู่เนื้อหาที่จืดชืดและไม่ชัดเจน ข้อความเริ่มต้นที่ชัดเจนและละเอียดจะช่วยให้ได้เนื้อหาที่ตรงจุดและใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
📌 ตัวอย่าง:
|❌ เขียนบล็อกโพสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานให้ฉัน
|✅ เขียนบทความบล็อกความยาว 600 คำสำหรับผู้จัดการทีมระยะไกลเกี่ยวกับห้าเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ ClickUp Brain รักษาโทนให้เป็นมิตรและปฏิบัติได้จริง พร้อมยกตัวอย่างจริง
ดูความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง:
⭐ เคล็ดลับในการเขียนคำสั่งให้ดียิ่งขึ้น:
- ระบุให้ชัดเจน: รายละเอียดเช่น ผู้ชม, น้ำเสียง, รูปแบบ, ความยาว, และมุมมอง
- ให้คำแนะนำด้านสไตล์: แทนที่จะพูดว่า "ทำให้มันน่าสนใจ" ให้พูดว่า "ทำให้อินโทรฟังดูเหมือนโพสต์สั้น ๆ บน LinkedIn ที่มีจุดดึงดูด"
- ใช้บริบท ClickUp: ระบุงาน เอกสาร หรือความคิดเห็นเฉพาะ เช่น "สรุปบันทึกการประชุมจากเอกสาร 'Q2 Content Planning' และแปลงเป็นโครงร่างบล็อก"
- ทดสอบและปรับแต่ง: แก้ไขข้อความกระตุ้นของคุณหากจำเป็น ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นการสนทนา ไม่ใช่คำสั่งครั้งเดียว
นี่คือคอร์สสั้น ๆ 3 นาทีเกี่ยวกับการออกแบบคำสั่งที่สามารถช่วยคุณได้:
การเขียนคำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพอาจไม่สม่ำเสมอ—บางคนได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่อีกคนไม่ได้ ทำให้เสียเวลา ต้องลองผิดลองถูก และเนื้อหาไม่สม่ำเสมอ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง 'คลังข้อความเริ่มต้น' ที่แชร์ได้เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบข้อความเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดทั้งหมดของคุณ จากนั้นจัดโครงสร้างตามประเภทของเนื้อหา (บล็อก, โพสต์โซเชียล, อีเมล), กรณีการใช้งาน (SEO, โครงร่าง, ข้อความผลิตภัณฑ์), หรือโทนเสียงและกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนี้ ทีมของคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงคำแนะนำได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คลังข้อมูลพัฒนาไปพร้อมกับการเรียนรู้ของทีมว่าอะไรได้ผลดี นอกจากนี้ยังสามารถทิ้งความคิดเห็นหรือบันทึกไว้ข้างคำแนะนำเพื่ออธิบายว่าเมื่อไหร่และทำไมถึงได้ผลดีที่สุด
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งชื่นชอบการผสมผสานระหว่าง Brain และ Docs(และมีเหตุผลที่ดีด้วย!) 🤩
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อย และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหา AI ของคุณเป็นมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขและปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
เมื่อ ClickUp Brain ให้ร่างแรกแล้ว คุณต้องแก้ไขเนื้อหา AIดังนี้:
- ทำความสะอาดสิ่งที่ไม่จำเป็น: ลบการซ้ำซ้อนและคำที่ไม่จำเป็นออก และรักษาโครงสร้างให้กระชับและตรงประเด็น
- เพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญของคุณ: แทรกตัวอย่างจริง ข้อมูล และกรณีศึกษาที่ AI ไม่สามารถสร้างขึ้นได้
- ปรับให้เข้ากับโทนเสียงของแบรนด์คุณ: สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นกันเองหรือเป็นทางการ
- ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยัน: ตรวจสอบข้อเรียกร้อง, สถิติ, และตัวอย่างอย่างละเอียด—AI อาจใช้ตัวแทนหรือการคาดเดา
- ขัดเกลาด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้: ตรวจสอบการคัดลอกด้วยโปรแกรมตรวจสอบการลอกผลงาน ใช้เครื่องมือวัดความอ่านง่าย และตรวจสอบรายการตรวจสอบ SEO/แบรนด์ของคุณก่อนเผยแพร่
เมื่อคุณพอใจกับการแก้ไขแล้ว ให้วางลงในเอกสาร ClickUp ที่แชร์ไว้ ซึ่งทีมของคุณสามารถ:
- ไฮไลต์ส่วนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงที่บรรทัดเฉพาะเจาะจง
- แท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอความคิดเห็น
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อติดตามสิ่งที่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติแล้ว
หากส่วนใดต้องการการเขียนใหม่หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพียงเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงาน นอกจากนี้ ประวัติเวอร์ชันยังช่วยให้คุณติดตามการแก้ไขหรือกลับไปยังร่างก่อนหน้าได้หากจำเป็น
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ AI สำหรับการคิดค้นไอเดียเนื้อหา
การสร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องมักยากกว่าการเขียนจริง ๆ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain ทำได้ดังนี้:
- แนะนำหัวข้อบล็อกตามสินค้าของคุณ, ผู้ชม, หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในรูปแบบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย จดหมายข่าว หรือบทสคริปต์วิดีโอ
- เปลี่ยนคำถามของลูกค้าหรือคำถามที่พบบ่อยให้กลายเป็นหัวข้อสำหรับบล็อก
- สร้างปฏิทินเนื้อหาโดยอิงตามการเปิดตัวหรือแนวโน้ม
- หัวข้อเฉพาะหรือคำสำคัญที่คู่แข่งของคุณมองข้าม
📌 ลองใช้คำสั่งเริ่มต้นเช่น:
- เปลี่ยนคำถามที่พบบ่อย 5 ข้อจากเอกสารสนับสนุนของเราให้กลายเป็นหัวข้อโพสต์บล็อกที่ละเอียดสำหรับฐานความรู้ของเรา
- จากเอกสารเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเสนอไอเดียโพสต์บน LinkedIn ที่น่าสนใจ 5 ข้อ เพื่อเน้นคุณสมบัติใหม่และประโยชน์ของมัน
- สร้างปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์สำหรับเดือนพฤษภาคม โดยเน้นเคล็ดลับ SEO สำหรับนักการตลาดอีคอมเมิร์ซโดยใช้ ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่ดีที่สุด
โอบรับอนาคตของเนื้อหา AI ด้วย ClickUp
เนื้อหาที่สร้างโดย AI ไม่ใช่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป—มันอยู่ตรงนี้แล้ว ใช้งานได้จริง และกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองภาพ สร้างสรรค์ และเผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความรู้ ความบันเทิง และกระตุ้นให้ผู้คนลงมือทำ
จากบล็อกโพสต์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณผู้เข้าชม ไปจนถึงโพสต์และแคปชั่นบนโซเชียลมีเดียที่เขียนเสร็จภายในไม่กี่วินาที อีเมลที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ไปจนถึงโฆษณาที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และแชทสนับสนุนลูกค้าที่เทียบเท่ามาตรฐานมนุษย์ ตัวอย่างการตลาดเนื้อหาด้วย AI เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้วยตัวมันเอง
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ AI หลายตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ ClickUp Brain ช่วยให้คุณเข้าถึง AI สำหรับความต้องการด้านเนื้อหาทั้งหมดของคุณ—ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเอง มันปรับตัวให้เข้ากับการไหลของเนื้อหาของคุณ ให้คำแนะนำเฉพาะตามบริบทและทำงานที่น่าเบื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
ทำไมต้องเหนื่อยกับการผลิตเนื้อหา เมื่อความร่วมมือระหว่าง AI และมนุษย์สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า?สมัครใช้ ClickUpวันนี้! 🙌