ClickUp vs. Workzone: เครื่องมือไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด?

แม้ว่าทั้ง ClickUp และ Workzone จะตอบสนองความต้องการด้านการจัดการโครงการ แต่ทั้งสองมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งเป็นความขัดแย้งหลักที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเลือกใช้ Workzone หรือ ClickUp
ทางด้านหนึ่ง คุณมี Workzone ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและต้องได้รับการอนุมัติหลายขั้นตอน ในทางกลับกัน คุณมีClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง นำทุกงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันมาไว้ที่เดียวสำหรับทุกประเภทของทีม
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้คู่มือนี้จะอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ ชี้แจงกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด และช่วยให้คุณตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามขนาดทีมและความซับซ้อนของกระบวนการทำงานของคุณ
ClickUp vs. Workzone เปรียบเทียบแบบสรุป
|คุณสมบัติ / หมวดหมู่
|คลิกอัพ
|เขตทำงาน
|แนวทางหลัก
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ผสานงาน เอกสาร แชท และ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
|เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง สร้างขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์และการตลาด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมทุกขนาดจากทุกแผนกที่ต้องการความยืดหยุ่นและกระบวนการทำงานข้ามสายงาน
|ทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ที่บริหารโครงการที่ต้องผ่านการอนุมัติจำนวนมาก
|ขนาดทีม
|ระดับตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กรธุรกิจ
|ทีมขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยเน้นด้านการตลาดเป็นหลัก
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain สำหรับการสรุปเนื้อหา การสร้างเนื้อหา การสร้างงาน และการค้นหาความรู้
|ไม่มีผู้ช่วย AI ภาษาแม่; พึ่งพาการทำงานด้วยตนเองและระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอิงตามกฎ ซึ่งทำงานตามบริบทของงานและตัวกระตุ้นในกระบวนการทำงาน
|ระบบอัตโนมัติตามกฎสำหรับการจัดเส้นทางงาน การแจ้งเตือน และการอนุมัติ
|มุมมอง
|15+ การดู รวมถึง รายการ, บอร์ด, แผนกาง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, และอื่น ๆ
|แกนต์, รายการงาน, ปฏิทิน, และมุมมองภาระงาน
|โครงสร้างงาน
|ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นด้วยพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, งาน, งานย่อย และความสัมพันธ์แบบหลายรายการ
|โครงการ → งาน → โครงสร้างงานย่อยที่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบเชิงเส้น
|การมองเห็นข้ามทีม
|งานสามารถอยู่ในหลายรายการโดยไม่ซ้ำกัน รองรับการทำงานข้ามสายงาน
|งานถูกบรรจุอยู่ในโครงการ; การมองเห็นข้ามทีมขึ้นอยู่กับการอัปเดตและรายงาน
|ความร่วมมือ
|เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชท, ความคิดเห็น และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่รวมอยู่ในงาน
|มุ่งเน้นที่กระบวนการอนุมัติ การตรวจสอบความถูกต้อง และการทำงานร่วมกับลูกค้า
|กระบวนการอนุมัติ
|การอนุมัติที่ยืดหยุ่นโดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมาย, ระบบอัตโนมัติ, และสถานะงาน
|กระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่แข็งแกร่งพร้อมการยืนยันอย่างเป็นระบบและพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
|การผสานรวม
|การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce รวมถึง API และ webhooks
|ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Dropbox และ Slack; มี API ให้บริการแต่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟน้อยกว่า
|ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
|ปรับให้เข้ากับการตลาด, ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, การดำเนินงาน, และอื่น ๆ
|เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีโครงสร้างและการจัดการแคมเปญ
ภาพรวมของ ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานมีการติดต่อเฉลี่ย6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ
ClickUp รวมทุกการสนทนาเหล่านี้ไว้ในที่เดียวสำหรับคุณ นี่คือพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AIที่ผสานโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สิ่งนี้ช่วยขจัดงานที่กระจายมากเกินไปและช่วยให้คุณไม่ต้องสลับบริบท ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยรักษาเวลาและทรัพยากรของคุณไว้
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- ClickUp Brain: เขียนคำอธิบายงาน, สรุปความคิดเห็นที่ยาว, และตอบคำถามเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ของคุณโดยใช้ผู้ช่วย AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งพร้อมให้บริการทุกที่ในเวิร์กสเปซของคุณ
- มุมมองของ ClickUp: มองเห็นงานของคุณในรูปแบบต่างๆ กว่า 15 รูปแบบ รวมถึงมุมมองแบบรายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, และปฏิทิน—ทุกคนสามารถใช้รูปแบบที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- ClickUp Docs: สร้างเอกสารสรุปโครงการ, SOPs, และบันทึกการประชุม และเชื่อมโยงไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp ได้โดยตรง
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUp: ระดมความคิดและวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงเพียงคลิกเดียว
- ClickUp Automations: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเอง เพื่อจัดการงานที่ยุ่ง เช่น การมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงหรือส่งอีเมลเมื่อถึงกำหนดส่ง
- การผสานการทำงานกับ ClickUp: ใช้การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ ClickUp กว่า 1,000 รายการ รวมถึงการซิงค์แบบสองทางกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ GitHub เพื่อเชื่อมต่อทุกงานของคุณและขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
ข้อพิจารณา:
- เส้นทางการเรียนรู้: เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย อาจต้องใช้เวลาสำหรับทีมใหม่ในการสำรวจทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัด: แอป ClickUp บนมือถือไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpอย่างละเอียด (ดีที่สุดบนเดสก์ท็อป)
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ภาพรวมของพื้นที่ทำงาน
Workzone เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยจัดการวงจรการตรวจสอบและอนุมัติงานสร้างสรรค์ที่วุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มอบมุมมองที่ชัดเจนให้กับทีมสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานของพวกเขา โดยบันทึกทุกการแก้ไขภายในหรือการแก้ไขจากลูกค้าภายนอก ความมุ่งมั่นในกระบวนการนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมที่ต้องทำงานตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดในหลายแคมเปญที่ทับซ้อนกัน
จุดแข็งหลัก:
- กระบวนการอนุมัติ: ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสินทรัพย์ได้รับการอนุมัติที่ถูกต้องด้วยระบบการตรวจสอบและกระบวนการอนุมัติหลายขั้นตอนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- แบบฟอร์มคำขอ: มาตรฐานวิธีการที่ทีมของคุณรับงานด้วยแบบฟอร์มคำขอที่ปรับแต่งได้ และส่งคำขอโครงการใหม่ไปยังทีมที่เหมาะสมและแม่แบบโครงการ
- แผนภูมิแกนต์และลำดับความสำคัญ: วางแผนโครงการที่ซับซ้อนด้วยไทม์ไลน์แบบภาพที่แสดงการเชื่อมโยงของงานเพื่อดูเส้นทางวิกฤตและจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการปริมาณงาน: มองเห็นภาพรวมความจุของทีมคุณอย่างชัดเจนด้วยการจัดการปริมาณงาน ทำให้ง่ายต่อการจัดสมดุลงานที่ได้รับมอบหมาย
- ความร่วมมือกับลูกค้า: มอบพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการส่งคำขอและตรวจสอบงาน พร้อมทั้งจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น:
- การเริ่มต้นใช้งานที่เน้นการขาย: เพื่อเริ่มงาน คุณควรมีการสนทนากับทีมขายของพวกเขา โดยชะลอการประเมินสำหรับทีมที่ต้องการสำรวจเครื่องมือด้วยตนเอง
- ไม่มีผู้ช่วย AI ในตัว: คุณจะไม่พบเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การค้นหาอัจฉริยะ หรือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- กรณีการใช้งานที่แคบกว่า: เหมาะสำหรับงานด้านการตลาดและกระบวนการสร้างสรรค์ หากคุณเป็นทีมวิศวกรรม, ฝ่ายปฏิบัติการ, หรือทีมผลิตภัณฑ์ คุณอาจพบว่าโครงสร้างของมันแข็งเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: แผนภูมิแกนต์ที่ใช้โดยทั้งสองเครื่องมือนี้ถือเป็นการปฏิวัติวงการเมื่อเฮนรีแกนต์ทำให้เป็นที่นิยมในช่วงปี 1910-1915เพื่อติดตามการก่อสร้างเรือของกองทัพเรือ ก่อนที่จะมีซอฟต์แวร์ แผนภูมิเหล่านี้ถูกวาดด้วยมือบนกระดาษและต้องวาดใหม่ทั้งหมดทุกครั้งที่กำหนดเส้นตายเปลี่ยนไป
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ ClickUp กับ Workzone
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ปรากฏบนผิวเผินแล้ว ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่าง ClickUp และ Workzone อยู่ที่ปรัชญาแกนกลางของพวกมัน: การจัดการกระบวนการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางกับการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเปรียบเทียบนี้จะอธิบายว่าแนวทางที่แตกต่างกันของพวกมันมีผลกระทบต่อพื้นที่สำคัญอย่างไร รวมถึงการร่วมมือ, การปรับแต่ง, และการอัตโนมัติ
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
ในทีมส่วนใหญ่ ระบบอัตโนมัติจะจัดการการเคลื่อนย้ายงาน ไม่ใช่การทำความเข้าใจงาน
งานจะย้ายจาก 'กำลังตรวจสอบ' ไปยัง 'มีการขอแก้ไข' และจะมีการส่งการแจ้งเตือน จากนั้นผู้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือน
แต่การทำงานจะเริ่มต้นหลังจากนั้น
ยังคงมีคนที่ต้องอ่านความคิดเห็นทั้งหมด ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน หากมีความคิดเห็น 6-7 ข้อจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด มักจะหมายถึงการเขียนคำอธิบายงานใหม่หรือสร้างรายการตรวจสอบใหม่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp ทำงานโดยตรงบนขั้นตอนนั้น
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถใช้บริบทของงานที่มีอยู่เพื่อสร้างสิ่งที่ทีมต้องการต่อไปได้:
- แปลงความคิดเห็นทั้งหมดในกระทู้เป็นรายการตรวจสอบงานที่มีโครงสร้างพร้อมรายการดำเนินการที่ชัดเจน
- สรุปการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับงานเพื่อให้ผู้รับมอบหมายใหม่สามารถเข้าใจบริบทได้โดยไม่ต้องอ่านทุกอย่าง
- สร้างการอัปเดตโครงการตามกิจกรรมของงานแทนการเขียนด้วยตนเอง
- ใช้ฟิลด์ AIเพื่อรักษาสรุปงานให้ทันสมัยเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา
🧠 เกร็ดความรู้: แม้ว่าปัจจุบันเราจะใช้รายการตรวจสอบแบบดิจิทัลใน ClickUp แต่แนวคิด 'Checklist Manifesto' อย่างเป็นทางการนั้นแท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดจากบริษัท Boeing ในปี 1935 หลังจากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนประสบอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบบิน นักบินได้ตระหนักว่าเครื่องบินลำนี้ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์คนเดียวจะจำรายละเอียดทั้งหมดได้ จึงนำไปสู่การสร้างเครื่องมือบริหารโครงการมาตรฐานชิ้นแรก: รายการตรวจสอบสำหรับนักบิน
📌 ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงงานเนื้อหาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามท่านแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ท่านหนึ่งแนะนำให้เปลี่ยนโทนการเขียน อีกท่านหนึ่งแจ้งช่องว่างด้าน SEO และท่านที่สามขอให้แก้ไขโครงสร้างเนื้อหา
แทนที่จะต้องตรวจสอบความคิดเห็นแต่ละรายการและเขียนคำแนะนำใหม่ด้วยตนเอง คุณสามารถสร้างรายการการดำเนินการที่รวบรวมไว้ภายในงานได้ ผู้เขียนจะได้รับชุดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องตีความความคิดเห็นที่กระจัดกระจาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถถ่ายโอนงานที่ทำซ้ำๆ ไปยังระบบอัตโนมัติเมื่อมีคำแนะนำเข้ามา เพื่อไม่ให้ใครต้องทำงานนั้นด้วยตนเองโดยใช้ClickUp Automations
ภายในตัวสร้าง ให้เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าควรเกิดอะไรขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนว่า: 'เมื่อมีการทำเครื่องหมายความสำคัญของงานว่าเร่งด่วน ให้ย้ายงานนั้นไปยังรายการเหตุการณ์และมอบหมายให้ผู้นำฝ่ายวิศวกรรม'
ClickUp จะแปลงสิ่งนั้นให้เป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างอยู่เบื้องหลัง มันจะตั้งค่าตัวกระตุ้น (การเปลี่ยนแปลงความสำคัญ) ใช้เงื่อนไข (เร่งด่วน) และกำหนดการดำเนินการ (ย้ายงาน + มอบหมายให้ทีม) จากนั้นคุณสามารถตรวจสอบหรือปรับแต่งแต่ละขั้นตอนก่อนเปิดใช้งานได้
นี่เปลี่ยนวิธีที่คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ แทนที่จะกำหนดค่าหลายฟิลด์ด้วยตนเอง คุณเพียงแค่กำหนดผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว แล้วให้ระบบเชื่อมโยงไปยังทริกเกอร์และการดำเนินการต่างๆ
โซนการทำงาน จัดการขั้นตอนนี้แตกต่างออกไป
ระบบการทำงานอัตโนมัติของมันถูกสร้างขึ้นโดยรอบการเคลื่อนย้ายงานผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้:
- กำหนดเส้นทางงานจากร่างไปยังการตรวจสอบจนถึงการอนุมัติ
- แจ้งผู้ตรวจสอบเมื่องานพร้อม
- ติดตามสถานะของสินทรัพย์ในแต่ละขั้นตอนได้ทุกเมื่อ
วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อกระบวนการของคุณมีความแน่นอน และเป้าหมายหลักคือการมองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มข้อเสนอแนะ ระบบจะไม่แปลงข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
หากผู้ตรวจสอบหลายคนให้คำแนะนำไว้ ทีมของคุณยังคงต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และเขียนขั้นตอนต่อไปด้วยตนเอง แพลตฟอร์มติดตามความคืบหน้า แต่ไม่ช่วยลดความพยายามที่จำเป็นในการเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นการดำเนินการ
▶️ คำตัดสิน: ClickUp ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน Workzone รักษาโครงสร้างของกระบวนการตรวจสอบให้เรียบร้อย แต่ปล่อยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหน้าที่ของทีมคุณ
🔎 คุณทราบหรือไม่? ตามรายงาน PwC 2025 Global AI Jobs Barometer อุตสาหกรรมที่สัมผัสกับ AI มากที่สุด (เช่น ซอฟต์แวร์และบริการวิชาชีพ)มีการเติบโตของผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า
มุมมองและตัวเลือกการปรับแต่ง
ในเครื่องมือหลาย ๆ ตัว การเปลี่ยนจากรายการงานเป็นไทม์ไลน์หรือบอร์ดมักจะลบรายละเอียดออกหรือต้องตั้งค่าแยกต่างหาก ทีมของคุณจึงต้องดูแลโครงสร้างคู่ขนานเพียงเพื่อตอบคำถามที่แตกต่างกัน
มุมมองของ ClickUpรักษาโครงสร้างไว้ในขณะที่เปลี่ยนวิธีการอ่าน
📌 ตัวอย่างเช่น พิจารณาทีมที่จัดการลูกค้าหลายรายที่มีสัญญาจ้างประจำ
งานถูกจัดระเบียบตามลูกค้าและความสำคัญในมุมมองรายการ กลางสัปดาห์ กำหนดเวลาจะเปลี่ยนแปลง
แทนที่จะปรับโครงสร้างใหม่ ทีมเปลี่ยนไปใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อเร่งกำหนดเวลาและปรับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแสดงผลทันทีในมุมมองรายการสำหรับการดำเนินการ และในมุมมองปริมาณงานสำหรับการวางแผนทรัพยากร
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น คุณยังคงทำงานกับชุดงานเดิมอยู่ การเปลี่ยนมุมมองใน ClickUp จะเปลี่ยนเพียงแค่การจัดระเบียบ การกรอง และการดำเนินการกับข้อมูลชุดเดียวกันนั้นเท่านั้น
- จัดกลุ่มขั้นตอนการทำงานแบบอไจล์ตามลูกค้าในมุมมองรายการ และสลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อติดตามสถานะของแต่ละงานโดยไม่ต้องสร้างใหม่
- เปิดมุมมองแผนภูมิ Gantt เพื่อปรับเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์ของงานเสียหาย
- ตรวจสอบมุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภารกิจเดียวกันที่กำลังดำเนินการอยู่
- ย้ายไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนกำหนดเส้นตายโดยไม่ต้องทำข้อมูลการกำหนดเวลาซ้ำ
โซนทำงาน มีโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
มุมมองต่าง ๆ ของระบบ—ทั้งแผนกานท์, รายการงาน, ปฏิทิน และรายงานปริมาณงาน—ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ทำงานได้ดีเมื่อโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นไปตามลำดับ โดยข้อกำหนดหลักคือการมองเห็นความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม ระบบมีความยืดหยุ่นน้อยลงเมื่อทีมต้องตีความงานเดียวกันใหม่ข้ามบทบาท การปรับเปลี่ยนมักเกิดขึ้นในระดับโครงการหรือเทมเพลตมากกว่าการเปลี่ยนแปลงมุมมองแบบไดนามิก
▶️ บทสรุป: ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนมุมมองได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ Workzone สนับสนุนการทำงานที่มีขั้นตอนที่มั่นคงซึ่งโครงสร้างยังคงความสม่ำเสมอและไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง
การจัดการงานและโครงสร้างโครงการ
ลองนึกถึงสถานการณ์ทั่วไป: ทีมการตลาดกำลังจะเปิดตัวแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหา การออกแบบ และสื่อโฆษณาแบบชำระเงิน
แคมเปญเริ่มต้นเป็นเพียงโครงการเดียว จำเป็นต้องถูกแบ่งย่อย มอบหมายไปยังทีมต่างๆ ติดตามผลในระดับที่แตกต่างกัน และยังคงเชื่อมโยงกันอยู่
นี่คือวิธีการใช้งานใน ClickUp
แคมเปญนี้อยู่ในพื้นที่ ClickUp(เช่น การตลาด) ภายในนั้น จะอยู่ในโฟลเดอร์ ClickUpสำหรับ 'แคมเปญไตรมาสที่ 2' ภายในโฟลเดอร์นั้น แต่ละช่องทาง: เนื้อหา, โฆษณา, การออกแบบ สามารถมีรายการ ClickUp ของตัวเองได้
ตอนนี้เริ่มงานจริงแล้ว
งานหน้า Landing page ถูกสร้างขึ้นในรายการเนื้อหา งานเดียวกันนี้ใน ClickUp สามารถปรากฏในรายการออกแบบได้โดยไม่ต้องทำซ้ำ นักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ และนักการตลาดทุกคนกำลังทำงานบนงานเดียวกัน ไม่ใช่เวอร์ชันแยกต่างหาก
เมื่อการทำงานดำเนินไป:
- งานย่อยใน ClickUpแบ่งหน้าแลนดิ้งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เช่น เนื้อหาหลัก รูปภาพ และอัปเดต SEO
- ClickUp Dependenciesช่วยให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อการคัดลอกได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
- การทำเครื่องหมายความสำเร็จใน ClickUpจะทำเครื่องหมายหน้าว่า 'พร้อมเผยแพร่' เมื่อทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpติดตามข้อมูลเฉพาะแคมเปญ เช่น ช่องทาง งบประมาณ และความสำคัญ
ตอนนี้ซูมออก
ผู้นำด้านการตลาดสามารถติดตามแคมเปญทั้งหมดได้ในระดับโฟลเดอร์ แต่ละทีมยังคงทำงานภายในรายการของตนเอง ไม่มีใครทำซ้ำงานหรือซิงค์การอัปเดตด้วยตนเอง
โครงสร้างนี้ยังคงอยู่ได้เพราะทุกอย่างเชื่อมโยงกลับไปยังงานเดียวกันในClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แคมเปญเดียวกันนี้จะอยู่ในโครงการเดียวใน Workzone พร้อมด้วยงานและงานย่อย
นั่นทำงานได้ดีเมื่อกระบวนการทำงานเป็นเชิงเส้น:
- งานถูกสร้างขึ้น
- งานเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ
- งานได้รับการอนุมัติ
ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์การออกแบบสามารถเคลื่อนย้ายจากร่างไปสู่การตรวจสอบจนถึงการอนุมัติโดยมีการกำหนดเจ้าของที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน แต่เมื่อต้องให้งานเดียวกันนี้ปรากฏให้เห็นในหลายทีม โครงสร้างจะมีความเข้มงวดมากขึ้น
หากหลายทีมต้องการการมองเห็น การประสานงานจะเกิดขึ้นผ่านการอัปเดต รายงาน หรือการติดตามด้วยตนเอง แทนที่จะเป็นการวางงานร่วมกันในเวิร์กโฟลว์ วิธีนี้เหมาะสำหรับทีมที่ดำเนินงานภายในกระบวนการที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเมื่อการส่งต่องานเป็นแบบลำดับขั้น
▶️ คำตัดสิน: ClickUp แสดงเวอร์ชันเดียวของงานให้เห็นได้ทั่วทั้งทีมโดยไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งสนับสนุนการทำงานร่วมกันหลายทีม Workzone เก็บงานไว้ภายในโครงการที่มีโครงสร้าง ซึ่งทำงานได้ดีที่สุดเมื่องานเคลื่อนผ่านลำดับที่กำหนดไว้
การทำงานร่วมกันและกระบวนการอนุมัติ
วงจรการทบทวนจะหยุดชะงักเมื่อข้อเสนอแนะและการดำเนินการอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน
ไฟล์ถูกแชร์ ความคิดเห็นเริ่มเข้ามา จากนั้นใครบางคนต้องตรวจสอบทั้งหมดและแปลงเป็นข้อเปลี่ยนแปลงจริงก่อนที่งานจะสามารถดำเนินต่อไปได้
ClickUp เก็บวงจรทั้งหมดนั้นไว้ภายในงาน
เริ่มต้นด้วยสินทรัพย์ นักออกแบบอัปโหลดร่างไปยังงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดไฟล์นั้นและใช้ClickUp Proofingเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนส่วนเฉพาะของภาพ วิดีโอ หรือ PDF ความคิดเห็นของคุณจะคงอยู่ที่จุดที่อ้างอิงไว้อย่างแม่นยำ จึงไม่มีความคลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ให้ดำเนินการต่อไป แทนที่จะมองความคิดเห็นเป็นเพียงข้อเสนอแนะแบบเฉยๆฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpจะเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละรายการให้กลายเป็นรายการงานที่ต้องติดตาม ผู้ตรวจสอบสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับนักออกแบบหรือผู้เขียนได้ และความคิดเห็นนั้นจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
ผู้รับมอบหมายสามารถตอบข้อคิดเห็นเหล่านี้เป็นรายบุคคลได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ งานจะยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าทีมของคุณจะตอบกลับทุกข้อคิดเห็นครบถ้วน
ในขณะเดียวกัน บริบทที่สนับสนุนยังคงเชื่อมโยงอยู่
เอกสารสรุปสามารถอยู่ในClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังงานเดียวกันได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง ทีมสามารถอัปเดตเอกสารและทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในที่อื่น
ในทางกลับกัน หากทีมต้องการร่างการเปลี่ยนแปลงClickUp Whiteboardsช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนความคิดได้อย่างเป็นภาพและแปลงเป็นงานได้
สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสนทนาอย่างรวดเร็วClickUp Chatจะอยู่เคียงข้างงานของคุณเสมอ เพื่อให้การสนทนาไม่หลุดไปยังเครื่องมืออื่น
ซิด บาบลา, ผู้ประสานงานโปรแกรมสุขภาพที่ดี ที่วิทยาลัยดาร์ทมัธ – ศูนย์สุขภาพนักเรียน, ได้ตรวจสอบ ClickUp:
"ClickUp เหมาะมากสำหรับเมื่อมีงานหลักหรืองานย่อยหลายอย่างในโครงการเดียวกัน และสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โฟลเดอร์หรือรายการที่ออกแบบอย่างดีสามารถทดแทนการสื่อสารผ่านอีเมลและ Slack/MS Teams ได้อย่างง่ายดาย มุมมองที่แตกต่างกันยังช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญและสร้างไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย"
"ClickUp เหมาะมากสำหรับเมื่อมีงานหลักหรืองานย่อยหลายอย่างในโครงการเดียวกัน และสมาชิกทุกคนในทีมจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โฟลเดอร์หรือรายการที่ออกแบบอย่างดีสามารถทดแทนการสื่อสารผ่านอีเมลและ Slack/MS Teams ได้อย่างง่ายดาย มุมมองที่แตกต่างกันยังช่วยให้ระบุลำดับความสำคัญและสร้างไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย"
เวิร์กโซน ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการอนุมัติ และมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันมีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนที่เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน เครื่องมือการตรวจสอบของมันรองรับการบันทึกความคิดเห็นบนสินทรัพย์สร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อให้พันธมิตรภายนอกสามารถส่งคำขอและให้ข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ
▶️ คำตัดสิน: Workzone เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการอนุมัติที่มีโครงสร้างและเป็นทางการ ClickUp มีชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่กว้างขวางและยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับทุกทีม รวมถึง ClickUp Proofing และ ClickUp Assigned Comments ที่ทรงพลังสำหรับการตรวจสอบงานสร้างสรรค์
เรื่องราวของลูกค้า: Shopmonkey เมื่อการตลาดต้องทำงานผ่านเอกสาร ข้อความ และบันทึกส่วนตัว การอนุมัติจะช้าลงและการมองเห็นข้อมูลจะหายไปShopmonkey ใช้ ClickUpเพื่อรวมการทำงานร่วมกัน การอนุมัติ และการมองเห็นโครงการไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานเร็วขึ้นและรายละเอียดไม่ตกหล่น
ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการดูสถานะของโครงการหรือความสามารถของสมาชิกแต่ละทีมในเวลาใดก็ตาม
ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการดูสถานะของโครงการหรือความสามารถของสมาชิกแต่ละทีมในเวลาใดก็ตาม
ด้วย ClickUp ทีมจะได้รับระบบเดียวที่ใช้ร่วมกันสำหรับการติดตามงาน การทำงานร่วมกันข้ามแผนก และการเชื่อมโยงการอนุมัติกับการดำเนินงาน
การผสานรวมและเครื่องมือที่เชื่อมต่อ
🔎 คุณทราบหรือไม่? ประมาณ70% ของพนักงานรายงานว่าต้องเผชิญกับการใช้งานแอปพลิเคชันมากเกินไปและการสลับบริบทอย่างน้อยเดือนละครั้ง—ซึ่งเป็นอาการที่ชัดเจนของปัญหาTool Sprawl
การขาดการประสานงานระหว่างเครื่องมือต่างๆ ในระหว่างการทำงานอาจทำให้การอัปเดตติดค้างอยู่ภายในระบบแต่ละระบบClickUp Integrationsช่วยเชื่อมช่องว่างนั้น
ตัวอย่างเช่น ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ HubSpot ข้อตกลงที่ถูกทำเครื่องหมายว่า 'ปิดการขาย' สามารถสร้างโครงสร้างการเริ่มต้นใช้งานใหม่โดยอัตโนมัติภายใน ClickUp โดยใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยงานที่ได้รับมอบหมายและกำหนดเวลาที่ชัดเจน ทีมส่งมอบสามารถเริ่มต้นโครงการที่มีโครงสร้างครบถ้วนได้ทันที แทนที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด
ในทำนองเดียวกัน การผสานรวม ClickUp กับ GitHub ช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาได้โดยไม่ต้องมีการอัปเดตสถานะ เมื่อมีการเปิดหรือผสานคำขอดึง (pull request) งานที่เชื่อมโยงจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิศวกรรมมีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องประสานงานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมี การผสานการทำงานกับ ClickUp Figma ซึ่งฝังไฟล์การออกแบบลงในงานโดยตรง ทำให้ผู้ตรวจสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ในที่เดียวที่มีการให้ข้อเสนอแนะและการดำเนินการ
สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ขยายเกินกว่าการผสานรวมแบบเนทีฟ การผสานรวม ClickUp Zapier และ การผสานรวม ClickUp Make ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือหลายพันตัวและทำให้กระบวนการหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงาน การซิงค์ตั๋วสนับสนุน หรือการทริกเกอร์การอัปเดตข้ามระบบต่างๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นClickUp APIและClickUp Webhooksจะมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการสร้างกระบวนการทำงานภายในที่เชื่อมต่อ ClickUp กับระบบเฉพาะทาง เครื่องมือทางการเงิน หรือแดชบอร์ดภายในองค์กรของคุณ
Workzone รองรับการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Dropbox และ Slack ซึ่งครอบคลุมความต้องการทั่วไปในการจัดเก็บไฟล์และประสานงานการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมี API สำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในการผสานระบบ ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องซับซ้อน ทีมมักต้องจัดการการอัปเดตด้วยตนเองหรือพึ่งพาระบบภายนอกเพื่อรักษาความสอดคล้อง
▶️ คำตัดสิน: ClickUp ใช้การผสานรวมเพื่อรักษาการทำงานให้สอดคล้องกันข้ามเครื่องมือต่างๆ ในขณะที่งานพัฒนาไป Workzone เชื่อมต่อเครื่องมือที่จำเป็นแต่พึ่งพาการประสานงานด้วยตนเองมากขึ้นเมื่อกระบวนการทำงานครอบคลุมหลายระบบ
คุณควรเลือกใช้ ClickUp หรือ Workzone ดี?
การตัดสินใจขึ้นอยู่กับโครงสร้างการทำงานของคุณเป็นอย่างไร และจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเริ่มดำเนินการแล้ว
Workzone ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับทีมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน โครงการจะดำเนินไปตามขั้นตอนที่ชัดเจน การอนุมัติเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้ และข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ หากเป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างความสม่ำเสมอและการควบคุมในรอบการตรวจสอบ Workzone เหมาะกับโมเดลนี้เป็นอย่างดี
ClickUp ไม่จำกัดการทำงานของคุณให้อยู่แค่ฟังก์ชันเดียวหรือโครงสร้างเดียว งานสามารถเคลื่อนย้ายข้ามแผนก ข้อมูลป้อนเข้าเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบการทำงาน และการดำเนินงานขึ้นอยู่กับการรักษาเอกสาร การสนทนา และการอัปเดตให้สอดคล้องกัน แทนที่จะเพิ่มเครื่องมือมากขึ้นเพื่อจัดการแต่ละชั้น ClickUp เชื่อมต่อทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
นี่คือวิธีง่ายๆ ในการตัดสินใจ:
เลือก Workzone หาก งานของคุณมีขั้นตอนอนุมัติที่ซ้ำกัน ทีมของคุณต้องพึ่งพาการรับรองอย่างเป็นระบบ และคุณให้ความสำคัญกับการจัดการการผลิตงานสร้างสรรค์ที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมให้ลูกค้าสามารถติดตามได้
เลือก ClickUp หาก งานของคุณครอบคลุมหลายทีม กระบวนการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตามความคืบหน้าของโครงการ และคุณต้องการจัดการงาน เอกสาร การสื่อสาร และระบบอัตโนมัติให้เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องประสานงานด้วยตนเอง
ClickUp รวมระบบที่ทีมส่วนใหญ่ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันไว้ที่เดียว งาน เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และ AI ทำงานในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ดังนั้นการอัปเดตในที่เดียวจะส่งผลต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณ
หากการลดการสลับเครื่องมือและการรักษาความสอดคล้องในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถเริ่มใช้ ClickUp ได้ฟรีและดูว่ามันเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ClickUp Brain เปรียบเทียบกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ Workzone อย่างไร?
ClickUp Brain ทำงานภายในงาน, เอกสาร, และการแชทของคุณเพื่อสร้างสรุป, สร้างเนื้อหา, และตอบคำถามตามข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ Workzone มุ่งเน้นไปที่การทำงานอัตโนมัติตามกฎ เช่น การจัดเส้นทางงาน, การแจ้งเตือน, และตัวกระตุ้นการอนุมัติ โดยไม่มี AI ในตัวสำหรับการจัดการเนื้อหาหรือบริบท
เครื่องมือการจัดการโครงการใดดีกว่าสำหรับทีมที่กำลังเติบโต?
ClickUp เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตมากกว่า เพราะรองรับหลายแผนก, กระบวนการทำงาน, และประเภทของโครงการภายในโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว Workzone ทำงานได้ดีสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อขยายไปยังฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, หรือการดำเนินงาน
ClickUp สามารถให้โครงสร้างการทำงานของโครงการที่มีระเบียบแบบแผนเหมือนกับ Workzone ได้หรือไม่?
ใช่, ClickUp สามารถจำลองกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างโดยใช้แม่แบบโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็น, และการอัตโนมัติการอนุมัติหลายขั้นตอนได้ คุณสามารถบังคับใช้กระบวนการที่สม่ำเสมอในจุดที่จำเป็นในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นสำหรับงานประเภทอื่น ๆ ได้
ความแตกต่างหลักในฟีเจอร์การทำงานร่วมกันระหว่าง ClickUp และ Workzone คืออะไร?
ClickUp รวมเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แชท และการตรวจสอบงานไว้ในงานเดียวกัน ทำให้การสนทนาและข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับงานโดยตรง Workzone มุ่งเน้นที่กระบวนการอนุมัติแบบมีโครงสร้างและพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ทำให้เหมาะสำหรับการตรวจสอบงานอย่างเป็นทางการ แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่กว้างขึ้น