10 แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีม

โครงการมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ทุกโครงการ เช่นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เริ่มต้นจากแนวคิด แต่แนวคิดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
เพื่อสร้างแนวคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่สามารถใช้งานได้ คุณต้องเข้าใจเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง มาตรฐานการส่งมอบ เกณฑ์การวัดความสำเร็จ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณได้ใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มคำขอโครงการคืออะไร?
แบบฟอร์มคำขอโครงการคือรายการคำถามที่ทีมธุรกิจต้องตอบขณะขอให้มีงานใด ๆ ดำเนินการ เป็นกระบวนการอย่างเป็นทางการสำหรับทีมโครงการในการรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะเริ่มดำเนินการ
แบบฟอร์มคำขอโครงการเป็นรายการคำถามพื้นฐานที่จัดเตรียมไว้แล้วและพร้อมที่จะเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น หากทีมการเงินต้องการอินเทอร์เฟซดิจิทัลแบบโต้ตอบเพื่อรวบรวมใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย แบบฟอร์มคำขอโครงการจะมีคำถามเช่น:
- กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือใคร? เช่น ผู้ขาย ผู้รับเหมา ฟรีแลนซ์
- พวกเขาจะใช้แพลตฟอร์มอะไร? เช่น เว็บ, แอนดรอยด์
- เป้าหมายคืออะไร? เช่น ลดเวลาการประมวลผล, อัตโนมัติการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP
- จะมีผู้ใช้กี่คน? เช่น ประมาณ 200 คนต่อเดือน
- คุณต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง? เช่น สร้างบัญชีผู้ใช้, บันทึกข้อมูลผู้ใช้, อัปโหลดไฟล์ PDF, อัตomatikดึงข้อมูลไปยัง ERP
ในฐานะทีมที่ดำเนินการโครงการ คุณสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการในแบบฟอร์มนี้ได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มคำขอโครงการดี?
แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีช่วยให้ผู้ขอและทีมโครงการมีความชัดเจนและบริบทที่เพียงพอ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ขอสามารถ:
- ชี้แจงแนวคิดของพวกเขาและพิจารณาให้รอบคอบ
- สร้างกรณีธุรกิจสำหรับโครงการ
- กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
ช่วยให้ทีมโครงการสามารถ:
- เข้าใจความต้องการอย่างชัดเจน
- ประมาณเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น
- จัดลำดับความสำคัญและกำหนดตารางเวลาของโครงการ
- ลดความเสี่ยงในการบริหารโครงการ
องค์ประกอบของแบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดี
แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีมีเป้าหมายเพื่อวาดภาพรวมที่ชัดเจนในขณะที่ขยายรายละเอียดให้ชัดเจน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์: ทำไมโครงการนี้จึงมีความจำเป็น? ผู้คนจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร? โครงการนี้จะเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจอย่างไร?
กระบวนการทำงานของโครงการ: โครงการควรปฏิบัติตามกระบวนการใด?
กำหนดเวลาที่คาดหวัง: โครงการนี้ต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด? เหตุใดกำหนดเวลาที่เลือกจึงมีความเกี่ยวข้อง?
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ? ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจ? ใครจะเป็นผู้อนุมัติ?
ข้อกำหนด: ควรปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์หรือไม่? หรือควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ?
มันควรมีความแตกต่างอย่างมากจากโครงการออกแบบโฆษณา ดังนั้น เทมเพลตหนึ่งอาจไม่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
ไม่เป็นไร เราได้ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณแล้ว
10 แบบฟอร์มคำขอโครงการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการใด ๆ ที่คุณต้องการ
1. แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUp
ขอ, ตรวจสอบ, อนุมัติ, และเริ่มโครงการภายในหนึ่งแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน
สำหรับผู้ร้องขอ,แม่แบบคำขอและอนุมัติโครงการ ClickUpประกอบด้วยแบบฟอร์มที่พวกเขาสามารถป้อนชื่อโครงการ, คำอธิบาย, กำหนดความสำคัญ, รวมไทม์ไลน์, และอัปโหลดทรัพยากรเพิ่มเติมใด ๆ ที่พวกเขามี
เมื่อส่งแล้ว ClickUp จะสร้าง 'งานที่ขอ' โดยอัตโนมัติซึ่งกำหนดเวลาไว้สำหรับการตรวจสอบและอนุมัติ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถดูงานที่ขอทั้งหมดได้ในรูปแบบรายการและกระดาน (มุมมองแบบคัมบัง)
เมื่องานได้รับการอนุมัติแล้ว จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ 'งานที่ได้รับการอนุมัติ' พร้อมให้ทีมของคุณดำเนินการต่อได้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถแก้ไข อัปเดต หรือถอนคำขอของคุณได้ด้วยเทมเพลตนี้
เทมเพลตนี้เป็นขั้นตอนศูนย์ของกระบวนการบริหารโครงการของคุณ เป็นวิธีในการรวบรวมและสรุปคำขอทั้งหมดจากทั่วทั้งองค์กร
2. แม่แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp
ทีมออกแบบได้รับคำขอมากมายจากฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายกิจกรรม และอื่น ๆ อีกมากมายแม่แบบคำขอสร้างสรรค์ของClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
ด้วยเทมเพลตนี้ ใครๆ ก็สามารถส่งบรีฟสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมออกแบบได้ พวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยชื่อ คำอธิบาย และประเภทของผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเส้นตายได้อีกด้วย
เมื่อคุณได้รับคำขอ คุณสามารถมอบหมายคำขอใหม่ให้กับบุคคล/ทีม หรือตั้งค่าสถานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับผลลัพธ์เชิงสร้างสรรค์เมื่อข้อเสนอของคุณขยายตัว
ด้วยมุมมองรายการ คุณสามารถติดตามงานที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้ ด้วยมุมมองท่อ คุณสามารถติดตามสถานะและการยกระดับ หากมี คุณสามารถใช้มุมมองงานเพื่อทำงานร่วมกับทีม อัปโหลดงานสร้างสรรค์ รวบรวมข้อเสนอแนะ และขออนุมัติได้
3. แม่แบบคำขอทรัพยากรใน ClickUp
โครงการต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ ผู้จัดการโครงการมักต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เมื่อผู้จัดการโครงการแต่ละคนขอการสนับสนุนเพิ่มเติม อาจกลายเป็นภาระที่จัดการได้ยากในระยะยาว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการดำเนินงานของคุณ ให้ใช้เทมเพลตคำขอทรัพยากรของ ClickUp. เทมเพลตที่ครอบคลุมนี้ประกอบด้วยฟิลด์สำหรับ:
- รายละเอียดโครงการ เช่น ชื่อ, รหัส, ขอบเขต, และลูกค้า
- รายละเอียดของผู้ขอ เช่น ชื่อ, อีเมล, ลำดับความสำคัญ, ประเภท, และแผนก
- รายละเอียดทรัพยากร เช่น ทรัพยากรที่ต้องการ ความต้องการในการฝึกอบรม และข้อเสนอด้านงบประมาณ
- สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ต้องอัปโหลด
เมื่อคำขอถูกส่งแล้ว ผู้จัดการทรัพยากรสามารถใช้มุมมองคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูภาพรวมของคำขอโครงการทั้งหมดของคุณที่จัดกลุ่มตามสถานะ
ในมุมมองนี้ ให้คลิกที่บัตรงานเฉพาะเพื่อขยายรายละเอียดและลากมันข้ามกระดานเพื่อเปลี่ยนสถานะของมัน
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย, ขอการอนุมัติ, จัดสรรทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้า
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อผสานคำขอทรัพยากรเข้ากับกระบวนการบริหารโครงการของคุณ ขอ จัดสรร และบริหารทรัพยากรโครงการได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบคำขอทำงาน ClickUp
ไม่เหมือนกับโครงการที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน มีขั้นตอนต่าง ๆ และดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 'งาน' หรือภารกิจโดยทั่วไปจะมีความเรียบง่ายกว่ามาก ตัวอย่างเช่น อาจเป็นคำขอสร้างอีเมลไอดีใหม่จากฝ่ายการตลาด หรือการจัดสรรพื้นที่คลาวด์เพิ่มเติมโดยฝ่ายวิศวกรรม
เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ให้สิ่งใดหลุดรอดไป คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการและเทมเพลตคำขอการทำงานของ ClickUpก็มอบสิ่งนั้นให้คุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยื่นคำขอ อธิบายงานที่ต้องการให้ดำเนินการ กำหนดความสำคัญ/กรอบเวลา และกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณสามารถ
- อนุมัติงาน
- กำหนดเวลาให้เสร็จสิ้น
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนที่จะส่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการอัปเดตในความคิดเห็น
- ดูงานตามสถานะในมุมมองบอร์ด
- ดูงานที่กำหนดไว้บนมุมมองปฏิทิน
5. แม่แบบคำขอของทีม ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกของแบรนด์หรืออุปกรณ์เครื่องเขียน คุณจำเป็นต้องมีวิธีในการบันทึก ติดตาม และจัดการคำขอของทีมClickUp Team Requests Templateพร้อมช่วยคุณแล้ว
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกลักษณะของคำขอภายในทั้งหมดได้ คุณสามารถรวบรวมรายละเอียดของผู้ร้องขอ ลักษณะของคำขอ และวันที่กำหนดส่ง รวมถึงตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับหมวดหมู่และจำนวนได้ด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งเมนูแบบเลื่อนลงของหมวดหมู่ให้รวมปากกา ดินสอ และสมุดโน้ตได้ หากคุณยังจัดการสินค้าและสมาชิกนิตยสารสำหรับธุรกิจของคุณด้วย คุณสามารถจัดโครงสร้างได้ดังนี้
|หมวดหมู่หลัก (แบบเลื่อนลง)
|หมวดหมู่ย่อย (แบบดรอปดาวน์)
|เครื่องเขียน
|ปากกา
|ดินสอ
|สมุดบันทึก
|เสื้อผ้า
|เสื้อฮู้ด
|เสื้อยืด
|การสมัครสมาชิกนิตยสาร
|ชาวนิวยอร์กเกอร์
|ออโต้คาร์
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบประเภทของคำขอที่คุณได้รับ ใช้มุมมองบอร์ด 'ประเภทของคำขอ' เพื่อติดตามคำขอในแต่ละหมวดหมู่ เรียนรู้ว่าสินค้าคงคลังของคุณขาดหรือไม่ และสั่งซื้อตามความเหมาะสม
6. แม่แบบคำขอใช้บริการ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะขายรถยนต์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ลูกค้าจะเผชิญกับความท้าทายและต้องการการสนับสนุน มอบวิธีที่ง่ายให้กับลูกค้าในการยื่นคำขอและจัดการได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตคำขอบริการของ ClickUp
ด้วยแบบฟอร์มตั๋วบริการที่รวมอยู่ในเทมเพลต ลูกค้าสามารถอธิบายปัญหาและอัปโหลดภาพหน้าจอเพื่อช่วยในการสร้างข้อผิดพลาดขึ้นใหม่
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมไอที, แบบฟอร์มนี้สามารถจัดหมวดหมู่คำขอที่เข้ามาโดยอัตโนมัติสำหรับการขอเข้าถึงแอปพลิเคชัน, ใบอนุญาตซอฟต์แวร์, การรีเซ็ตรหัสผ่าน, หรือฮาร์ดแวร์ใหม่เป็นคำขอให้บริการ.
ดูคำขอบริการในรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นรายการทั่วไปหรือรายการที่จัดหมวดหมู่ตามประเภทหรือความสำคัญ
มีลักษณะเฉพาะขององค์กรหรือไม่? ไม่มีปัญหา. ปรับแต่งเมนูแบบเลื่อนลง, ผู้คน, หรือการอัปโหลดไฟล์ตามที่คุณเห็นสมควร, และเริ่มต้นได้เลย!
7. แม่แบบคำขอเปลี่ยนแปลง ClickUp
คำขอเปลี่ยนแปลงมีความคล้ายคลึงกับคำขอทำงาน ยกเว้นว่าคำขอเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจาะจงต่อคุณสมบัติที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสถาปนิก ลูกค้าอาจขอแก้ไขการออกแบบ เช่น การทำให้หน้าต่างกระจกเป็นสี หรือเลือกสีที่ต่างกันสำหรับห้องน้ำ
เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการสำหรับคุณและลูกค้าให้ใช้แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงของ ClickUp รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงและเหตุผล ผลกระทบต่อขอบเขต/งบประมาณ/ระยะเวลาของโครงการ และข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร้องขอพิจารณาบริบทของคำขอ รวมถึงผลกระทบต่อกิจกรรมทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็นจริงหรือไม่
ใช้มุมมอง 'รายการคำขอ' เพื่อตรวจสอบคำขอทั้งหมดที่เข้ามาโดยจัดหมวดหมู่ตามโครงการและหารือกับผู้ร้องขอ ใช้มุมมอง 'ตารางคำขอ' เพื่อติดตามตามลำดับความสำคัญ ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยมุมมองสถานะ หากคุณมีโครงการในหลายสถานที่ ให้ใช้มุมมองแผนที่เพื่อแสดงภาพงานต่างๆ
8. แม่แบบคำขอข้อมูลของ ClickUp
จากคำถามง่าย ๆ อย่างเช่น "เฮ้ โครงการเป็นยังไงบ้าง?" ไปจนถึงคำถามที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการแยกแยะการใช้จ่ายงบประมาณการขอข้อมูล(RFI) สามารถมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย มันสามารถมาทางอีเมล, Slack, โทรศัพท์, หรือข้อความ การตอบกลับคำขอทั้งหมดนี้ให้ทันเวลาอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายได้
เทมเพลตคำขอข้อมูล (RFI) ของ ClickUpช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ช่วยให้ทีมรวบรวมคำขอข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบให้สมาชิกทีมตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคำขอ ผู้ร้องขอ และทรัพยากรอื่น ๆ (ถ้ามี) ปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบที่ต้องการคำตอบหรือวัตถุประสงค์ของข้อมูลได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบ ใช้มุมมองบันทึก RFI เพื่อดูคำขอทั้งหมดในรูปแบบรายการ ใช้มุมมองบอร์ดโครงการเพื่อจัดหมวดหมู่ตามชื่อโครงการ และใช้มุมมองขอบเขต RFI เพื่อจัดเรียงตามขอบเขตของคำขอ
เลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp เพื่อจัดเรียงข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการดู
9. แบบฟอร์มคำขอความช่วยเหลือโดย Template.net
หากคุณกำลังบันทึกคำขอของคุณในเอกสารธรรมดา เช่น Microsoft Word, Google Docs หรือ Apple Pages เทมเพลตนี้จาก template.net จะเป็นประโยชน์
เทมเพลตคำขอความช่วยเหลือนี้สร้างแบบฟอร์มที่รวบรวมรายละเอียดของคำขอ เช่น ชื่อ องค์กร ที่อยู่อีเมล ประเภทปัญหา และหมวดหมู่ ปรับแต่งฟิลด์ตามความต้องการและกระบวนการขององค์กรของคุณ
เทมเพลตนี้เป็นเอกสารที่เรียบง่ายและทำให้สะดวกสำหรับทุกคนในการกรอกข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจัดการคำขอหลายรายการเช่นนี้และการรับเป็นไฟล์แนบทางอีเมลอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
นอกจากนี้ ทีมช่วยเหลือจะต้องสร้างงานด้วยตนเองบนเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขาตามแบบฟอร์มคำขอเหล่านี้
10. แบบฟอร์มคำขอโครงการโดย Slideshare
โครงการอาจมีความซับซ้อน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแม้เพียงเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดแล้ว คุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มคำขอโครงการที่ครอบคลุมเช่นนี้จาก Slideshare
เทมเพลตนี้มีความยาวเจ็ดหน้า ครอบคลุมข้อกำหนดของโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ สมมติฐาน งบประมาณ ระยะเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ออกแบบมาสำหรับโครงการด้านไอทีโดยเฉพาะ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน ความปลอดภัย อินเทอร์เฟซ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การบูรณาการพอร์ทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับผลกระทบของความเสี่ยง การประเมินความเปราะบาง และปัจจัยทางการเงิน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณได้รวบรวมข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินโครงการต่อไปได้
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ เอกสารนี้ก็เป็นเอกสารเช่นกัน โดยทั่วไปจะถูกกรอกข้อมูลแบบออฟไลน์และส่งผ่านทางอีเมล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อป้อนข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ระบบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
วิธีใช้แม่แบบฟอร์มคำขอโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทมเพลต ClickUp ข้างต้นใด ๆ ก็ง่ายเพียงแค่คลิกปุ่ม 'รับโซลูชันฟรี' เพิ่มเข้าไปใน ClickUp Workspace ของคุณ และเริ่มรับคำขอ แม้ว่าเทมเพลตเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณมากขึ้นได้
ปรับแต่ง: ดูแบบฟอร์มคำขอโครงการทุกแบบที่ระบุไว้ข้างต้น และปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรม, องค์กร, และกระบวนการทำงานของคุณ. รวมข้อมูลที่คุณต้องการไว้ในตัวเลือกแบบเลื่อนลง.
อัตโนมัติ: การแจ้งเตือน, การสร้างงาน, การมอบหมายผู้ใช้, การเปลี่ยนสถานะ และอื่นๆ สามารถทำเป็นอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations เมื่อกระบวนการของคุณโปร่งใสแล้ว ให้ทำเป็นอัตโนมัติ
ใช้มุมมอง: ไม่ว่าคุณต้องการดูอะไร ClickUp มีมุมมองสำหรับสิ่งนั้น
- ต้องการดูไทม์ไลน์หรือไม่? ดูแบบปฏิทิน
- ต้องการดูปริมาณงานของทีมหรือไม่? ดูมุมมองปริมาณงาน
- ต้องการงานที่จัดหมวดหมู่ตามโครงการ/ความสำคัญหรือไม่? มุมมองบอร์ด
- ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือไม่? มุมมองแกนต์
- ด้วยยอดเข้าชมมากกว่า 15 ครั้ง ClickUp ช่วยให้คุณเห็นโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ
ปรับปรุง: ตามการทำงานของเทมเพลตสำหรับคุณให้ทำการปรับปรุงกระบวนการ เพิ่มหรือลบฟิลด์ ขยายขอบเขตของมัน รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเทมเพลต และนำไปใช้ในเวอร์ชันต่อไป
ปรับปรุงกระบวนการขอโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp
การบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นก่อนการเปิดโครงการ— โดยการรวบรวมความต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน. เทมเพลตคำขอโครงการของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้.
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงานด้านการจัดการโครงการ และความชอบของทีม เลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับคุณ ผสานเข้ากับ ClickUp Workspace ของคุณได้ง่าย ๆ เพียงคลิกเดียว และปรับแต่งได้ตามต้องการ
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคำขอให้เป็นงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม รับการอนุมัติ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานสำหรับการส่งมอบโครงการของคุณ
เข้าถึงเทมเพลตมากมายสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการโครงการต่าง ๆ จากไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp ส่วนที่ดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ฟรี!
เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp วันนี้