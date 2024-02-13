10 แบบฟอร์มคำขอข้อมูล (RFI) ที่ใช้ได้จริง

ถูกผู้ขายเมินเฉยอยู่หรือเปล่า? ไม่ใช่คุณหรอก—แต่เป็น RFI ของคุณต่างหาก 🤷
ไม่มีโครงการใดที่เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานอยู่แล้ว การที่จะได้รับฮาร์ดแวร์เฉพาะหรือซอฟต์แวร์ใหม่ คุณต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลจากผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ
เพื่อทำให้กระบวนการเป็นทางการ คุณต้องส่งเอกสารคำขอข้อมูล (RFI) ไปยังผู้ขายก่อน และพวกเขาจะใช้เอกสารนี้เพื่อตัดสินใจว่าต้องการทำงานร่วมกับคุณหรือไม่
แบบฟอร์ม RFI เป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับผู้ขายด้วยรูปลักษณ์และน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น การมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานสำหรับเอกสาร RFI ของคุณยังช่วยวางรากฐานความสำเร็จให้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคุณและทีมงานอีกด้วย
เอกสารเหล่านี้มีช่องกรอกข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทำให้กระบวนการเก็บข้อมูลรวดเร็วและง่ายดายสำหรับทั้งสองฝ่าย ไม่แน่ใจว่าจะหาแม่แบบที่เหมาะสมได้ที่ไหน? เราพร้อมช่วยคุณ!
เราได้เลือก 10 แม่แบบคำขอข้อมูลที่ใช้งานได้จริงที่สุด ซึ่งจะทำให้การสื่อสารกับซัพพลายเออร์ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
คำขอข้อมูลคืออะไร?
คำขอข้อมูลเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้โดยผู้จัดการโครงการและผู้จัดการงาน รวมถึงทีมวางแผน เพื่อสอบถามผู้ขายที่มีศักยภาพว่าพวกเขามีความสามารถในการให้บริการหรือวัสดุที่จำเป็นสำหรับโครงการเฉพาะหรือไม่
เอกสารนี้ยังสามารถใช้สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการที่ได้มีการจัดหาไปแล้วได้อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว คำถามขอข้อมูล (RFI) จะถูกสรุปไว้ตามหมวดหมู่ทั้งห้านี้:
- ชื่อและข้อมูลติดต่อของบริษัทที่ร้องขอ
- ภาพรวมของโครงการที่ต้องการวัสดุอุปกรณ์
- คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนใจ (ความสามารถของผลิตภัณฑ์, ประสบการณ์, และราคา) ❓
- กำหนดเวลาสำหรับการส่งคำตอบ
- คำแนะนำตามบริบท
คุณมักจะส่ง RFI ไปยังผู้จัดหาหลายราย และสร้างรายการผู้จัดหาเพื่อรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบตัวเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกของคุณ เนื่องจากผู้จัดหาสามารถตอบกลับได้ภายในเอกสารเดียวกัน จึงทำหน้าที่เป็นบันทึกการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทำไมคุณจึงต้องมีแบบฟอร์ม RFI
ในการเขียนแผ่น RFI ที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องมีความมุ่งมั่นและตรงประเด็น นั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการที่ชาญฉลาดพึ่งพาแม่แบบ RFI ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำงานหนัก 🏋️
แบบฟอร์ม RFI ช่วยให้กระบวนการขอข้อมูลจากผู้ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดตามโครงสร้างที่เป็นทางการเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการ ส่วนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ช่วยให้การสื่อสารภายนอกมีความสอดคล้อง ชัดเจน กระชับ และประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ
การใช้แบบฟอร์มคำขอข้อมูลมี ประโยชน์มากมาย, รวมถึง:
- การปรับแต่ง: สามารถแก้ไขได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแต่ละสถานการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การเปรียบเทียบที่ง่าย: รูปแบบมาตรฐานช่วยให้การเปรียบเทียบคำตอบจากผู้จัดหาเป็นไปอย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
- เอกสาร: เทมเพลตช่วยให้คุณสามารถติดตามการสนทนาทั้งหมดกับผู้จัดหาได้อย่างง่ายดาย ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายอย่างละเอียดหรือหลักฐานว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างยุติธรรม
- การลดต้นทุน: พวกเขาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยการปรับปรุงกระบวนการสอบถามข้อมูล (RFI) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 แบบฟอร์มและแม่แบบ RFI ที่ควรลองใช้
มีเทมเพลต RFI ให้เลือกมากมายบนอินเทอร์เน็ต และเราได้รวบรวมเทมเพลตที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้ว! เรามีตัวเลือกที่ใช้งานง่ายจากผู้ให้บริการชั้นนำอย่างClickUpและ TemplateLab ลองดูคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาด้านล่างนี้ 👀
1. แม่แบบ RFI มาตรฐานของ ClickUp
รักษาสมาธิและจัดระเบียบสำหรับโครงการ RFI หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆด้วยเทมเพลต RFI มาตรฐานจาก ClickUp เทมเพลต RFI ที่หลากหลายและฟรีนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลจากผู้ขายทุกประเภท รวบรวมคำตอบไว้ในที่เดียว และทำการเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรมและราบรื่น ⚖️
ในการใช้เอกสารนี้ เพียงดาวน์โหลดและสร้าง แบบฟอร์ม RFI Ticket สำหรับผู้จัดหาที่มีศักยภาพ เพิ่มรายละเอียดได้ตามต้องการ เช่น ชื่อผู้ร้องขอ แผนก และวันที่ครบกำหนด ส่งแบบฟอร์มและติดตามสถานะต่างๆ เช่น คำขอใหม่ การรับทราบ ยกเลิก เสร็จสมบูรณ์ และการส่งมอบ เปรียบเทียบคำตอบที่ได้รับผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
รายการคำขอ แสดงรายการ RFI ที่จัดเรียงตามหมวดหมู่ เช่น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข นอกจากนี้ยังมี กระดานกระบวนการ RFI ซึ่งแสดงคำขอในรูปแบบการ์ดบนกระดานคัมบัง การ์ดเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามสถานะและความสำคัญเพื่อให้มองเห็นงานได้ดีขึ้น
ย้ายคำขอจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยเครื่องมือลากและวางที่ง่ายดาย หรือกำหนดเกณฑ์การประเมินข้ามสถานะต่างๆ เพื่อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในมุมมอง ปฏิทินกำหนดการส่งมอบ จุดสำคัญหลักอยู่ที่วันที่ครบกำหนดของเส้นตายแต่ละรายการคำขอ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าอะไรได้รับการดำเนินการแล้วหรือยังตกหล่น คุณสามารถเลื่อนกำหนดส่งใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม กรอบเวลา บนหน้าจอ
2. แม่แบบคำขอข้อมูลของ ClickUp
กำลังค้นหาวิธีที่ไม่ต้องยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดหาหรือผู้รับเหมาอย่างชัดเจนอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp Request for Information Template ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม RFI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ง่ายต่อการติดตามแต่ยังคงความสม่ำเสมอ 🧐
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้จัดหา เช่น คุณสมบัติ วัสดุ และราคาได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดการข้อมูลของผู้รับเหมาหลายรายผ่านอินเทอร์เฟซเดียวและติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่นการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลา เวลาตอบสนอง หรือราคา
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างและการผลิตที่การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายบ่อยครั้งอาจทำลายงบประมาณได้ ติดตามการตอบกลับ RFI ผ่านมุมมองที่เป็นมิตรสี่แบบ:
- แบบฟอร์มการส่ง RFI ดู: ช่วยตรวจสอบรายละเอียด RFI อีกครั้ง เช่น ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ชื่อโครงการ ขอบเขต และความสำคัญ
- รายการมุมมอง RFI Log: แสดงสรุปข้อมูล RFI ทั้งหมดของคุณที่จัดกลุ่มตามสถานะและมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการตอบกลับ การเปลี่ยนแปลงต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลา
- มุมมองคณะกรรมการโครงการ: แสดง RFI ที่จัดกลุ่มตามชื่อโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก
- มุมมองตารางขอบเขต RFI: แสดง RFI ที่เรียงลำดับตามขอบเขต ช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจได้ว่าต้องการการอนุมัติหรือไม่ (ถ้ามี)
เราขอแนะนำให้ใช้ระบบอีเมลใน ClickUpเพื่อส่งเอกสาร RFI ไปยังผู้จัดหาโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
3. แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้าง ClickUp
การจัดซื้อสินค้าจากผู้ขายให้ตรงเวลาและในปริมาณที่ถูกต้องเป็นงานที่สร้างความเครียดซึ่งต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด วางใจในเทมเพลตการจัดซื้อของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน! 🌳
เมื่อพูดถึงการจัดหาวัตถุดิบ, แบบฟอร์ม Workspace นี้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง, ตั้งแต่การวางแผนและการประสานงานไปจนถึงการดำเนินการตามงาน,การยอมรับข้อเสนอราคา, การตรวจสอบสต็อก, และการมาตรฐานกระบวนการจัดส่ง.
มันมาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันถึงแปดแบบเพื่อให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนที่สำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตัวอย่างเช่น มุมมองเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างเหมาะสำหรับการมอบหมายบทบาทให้กับทีมและกำหนดเมทริกซ์การอนุมัติ
คุณจะได้รับ มุมมองที่เน้นผู้จัดหา หลายแบบ เช่น ไดเรกทอรีผู้จัดหาหลัก และมุมมองความเสี่ยงของผู้จัดหา เพื่อจัดหมวดหมู่ผู้ขายของคุณและคำนึงถึงความเสี่ยงในการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับแต่ละราย ใช้มุมมองระดับผู้จัดหาเพื่อจัดประเภทผู้ขายตามความสำคัญของการจัดหาของพวกเขาสำหรับโครงการ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ แบบฟอร์มคำขอจัดซื้อภายใน ที่ติดตั้งไว้แล้ว เพื่อรวบรวมคำขอจัดซื้อภายในองค์กร ใช้สถานะต่างๆ เช่น เปิดอยู่, อยู่ระหว่างการพิจารณา, อยู่ระหว่างการเจรจา, และต้องการคำชี้แจง เพื่ออัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับงานจัดซื้อที่กำลังดำเนินการอยู่
ปรับแต่งเทมเพลตสำหรับการติดตามเวลา, คำเตือนเกี่ยวกับผู้พึ่งพา, และการติดตามเป้าหมายใหญ่โดยใช้การตั้งค่าของ ClickApps
4. แม่แบบกระบวนการ RFP ของ ClickUp
พร้อมที่จะดึงดูดข้อเสนอโครงการจากผู้เสนอราคาที่กระตือรือร้นแล้วหรือยัง?เทมเพลตกระบวนการ RFP ของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว! เทมเพลตงานนี้ช่วยจัดระเบียบคุณลักษณะของโครงการและเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการประเมินอย่างเป็นวัตถุประสงค์ ทำให้กระบวนการประเมินข้อเสนอเป็นเรื่องง่าย 🌬️
คำขอเสนอราคา (RFP) มักใช้เมื่อต้องการขอการเสนอราคาหรือข้อเสนอจากผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ โดยระบุรายละเอียดว่าพวกเขาวางแผนจะดำเนินโครงการอย่างไรหากได้รับเลือกให้ทำงานนี้. แบบฟอร์มงานนี้ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ, ความคาดหวัง, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้กระบวนการ RFP เป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับการร่วมมือจากผู้จัดหาที่น่าเชื่อถือ.
โดยทั่วไป คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับโครงการของคุณภายใต้หมวดหมู่เริ่มต้นห้าหมวดหมู่:
- ขั้นตอนกระบวนการ: มีเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเลือกขั้นตอนกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น การร่าง การวางแผน หรือการตรวจสอบ ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและงานย่อยของคุณโดยใช้คุณสมบัติความคืบหน้าอัตโนมัติ
- งบประมาณ: ระบุงบประมาณที่จัดสรรไว้สำหรับงาน RFP ทั้งหมดหรือเฉพาะงานย่อย
- ไฟล์แนบ: ฟิลด์ไฟล์ที่ใช้เก็บอินพุตและ/หรือเอาต์พุตที่จำเป็นของงานย่อย
- วันที่มอบรางวัล: ช่องวันที่สำหรับระบุวันที่สัญญาจะถูกมอบให้
- กำหนดส่งข้อเสนอ: ช่องวันที่แสดงกำหนดส่งข้อเสนอ
แม้ว่าเทมเพลตจะมีรายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่รายการตรวจสอบงานและงานย่อยสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เมื่อคุณมีข้อเสนอแล้ว ให้ใช้หมุดหมายใน ClickUpเพื่อเจรจาและสรุปข้อตกลง
5. แม่แบบคำชี้แจงขอบเขตงานสำหรับคำขอข้อเสนอ (RFP) ของ ClickUp
การร่างคำชี้แจงขอบเขตงาน (SOW) ตั้งแต่เริ่มต้นนั้นถือเป็นความท้าทายอย่างมาก โชคดีที่แม่แบบคำชี้แจงขอบเขตงานสำหรับ RFP ของ ClickUpช่วยกำหนดรูปแบบข้อเสนอที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ⏳
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคย SOW คือเอกสารที่สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการและเงื่อนไขการชำระเงินช่วยเพิ่มความชัดเจนและทิศทางให้กับโครงการ เทมเพลต ClickUp Doc ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้มีฟิลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการเขียน SOW ที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย เริ่มต้นด้วยการกำหนดรายละเอียดที่วัดผลได้เกี่ยวกับงานที่ต้องการ ระยะเวลา กระบวนการที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุผลลัพธ์แต่ละอย่าง
หากคุณมีปัญหาในการนำทางส่วนใดส่วนหนึ่ง คำแนะนำที่ติดตั้งมาในเทมเพลตสามารถช่วยได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอะไรในส่วน การอนุญาต เอกสารจะแนะนำให้คุณอธิบายว่าหากการดำเนินโครงการของคุณต้องการการอนุญาตด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือในขณะที่คุณกำลังรวมส่วนต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ
ClickUp ให้บริการ AI สำหรับงานเขียนหลากหลายประเภท ลองใช้ฟีเจอร์AI ของ ClickUpเพื่อสร้าง SOW, การนำเสนอ และข้อเสนอได้อย่างรวดเร็วในโทนและสไตล์ที่ต้องการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทั้งคุณและผู้จัดหาของคุณสามารถแก้ไขเอกสารคำชี้แจงงาน (SOW) ร่วมกันและ ทำการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ผ่านลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
6. แม่แบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบของ ClickUp
เทมเพลต SOP การจัดซื้อวัตถุดิบของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นมิตรกับการจัดซื้อในรายการของเรา มันช่วยรักษาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ จัดการกระบวนการทำงานในการจัดซื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังด้วยการจัดส่งที่ตรงเวลาและการจัดการของเสีย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)สำหรับการดูแลรักษาการจัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยลดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด
ใช้ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเทมเพลตนี้เพื่อเขียน SOP ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตได้ จากนั้นให้ระบุขั้นตอนการจัดลำดับที่ชัดเจนในส่วน ขั้นตอน
หากคุณกำลังมอบหมายงานจัดซื้อจัดจ้าง เราขอแนะนำให้กำหนดมาตรฐานสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่ต้องการ ปริมาณที่ต้องการ และงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด กรอบงานนี้รวมถึงส่วนคำถามที่พบบ่อยที่สามารถปรับแต่งได้ที่ส่วนท้ายสุดของเทมเพลต
คุณสามารถเก็บเทมเพลตนี้ไว้ในClickUp Docsเพื่อให้ทีมเข้าถึงได้ง่าย หรือแนบไปกับสัญญาของผู้จัดหาหรือผู้ขายได้ในเพียงไม่กี่คลิกเมื่อคุณทำคำสั่งซื้อแล้ว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้บนClickUp Dashboardsผ่านแท็กสถานะเช่น คำสั่งซื้อแล้ว, รอการอนุมัติ, และ วัสดุได้รับแล้วคุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนคุณในกรณีที่สำคัญเช่น ระดับสต็อกต่ำและการส่งมอบล่าช้า
7. เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp
มีคำสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันหลายรายการหรือไม่? ปรับกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้ราบรื่นด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ClickUp 🎁
เทมเพลตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานด้านการบริหารที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากวงจรการสั่งซื้อที่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับทั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ คุณจะได้รับคู่มือเริ่มต้นใช้งานเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ จัดระเบียบสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์การส่งมอบ รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้ขาย
เทมเพลตนี้จัดเตรียมแบบฟอร์มใบสั่งซื้อวัสดุที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณกรอกข้อมูลได้ง่าย เพียงกรอกข้อมูลในช่องต่าง ๆ เช่น หมายเลขใบสั่งซื้อวัสดุ ผู้ขอ ผู้จัดจำหน่าย แผนก และประเภทของวัสดุ
ติดตามการไหลของคำสั่งซื้อ/คำสั่งขายของคุณด้วยแท็กสถานะแบบปฏิบัติจริงเหล่านี้:
- คำขอใหม่
- ชำระเงินแล้ว
- ส่งให้ผู้จัดจำหน่าย
- เพิ่มในสินค้าคงคลัง
- สมบูรณ์
- ปฏิเสธ
- ได้รับใบแจ้งหนี้
- เพื่อขออนุมัติ
- ระหว่างการเดินทาง
- วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
หากคุณเป็นผู้จัดหา ให้เปิด มุมมองรายการคำสั่งซื้อใหม่ บนเทมเพลตเพื่อดูคำขอคำสั่งซื้อล่าสุดที่จัดกลุ่มตามสถานะ คุณยังสามารถดูข้อมูลคำสั่งซื้อตามแผนกและติดตามวันที่ครบกำหนดชำระเงินได้อีกด้วย
8. แบบฟอร์มขอข้อมูลสำหรับวัฒนธรรมความปลอดภัย
เอกสาร RFI สำหรับงานก่อสร้างจำเป็นต้องสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะจำนวนมากและข้อมูลอ้างอิงจากโครงการที่ผ่านมา แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สามารถช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่อ้างอิงอย่างเหมาะสมสำหรับรายการต่าง ๆ เช่น แบบร่างที่เสนอ ใบอนุญาตก่อสร้าง และประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัย
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ประกอบด้วยฟิลด์เริ่มต้น เช่น หมายเลข RFI, วันที่ขอ, และรหัสโครงการ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้ มีส่วน ภาพรวม RFI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ้างอิงรูปภาพและข้อความได้
สำหรับคำถาม RFI คุณสามารถให้รายละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ ในการใช้เทมเพลตนี้ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม Safety Culture (เดิมชื่อ iAuditor)
เมื่อคุณมีบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถ ค้นหา RFI ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างง่ายดาย โดยค้นหาจากหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันของมัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งแบบฟอร์ม RFI เป็นรายงาน PDF, ส่งออกไปยัง Word, Excel, Google Sheets, และ Google Docs, หรือมอบหมายให้ผู้รับภายนอกผ่านทางอีเมลได้ ✉️
9. แบบฟอร์มคำขอข้อมูล (RFI) โดย TemplateLab
หากคุณกำลังมองหา RFI ที่มีรายละเอียดสูงพร้อมส่วนที่เป็นมาตรฐานทั่วไป ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตรายงานคำขอข้อมูล (RFI) ในรูปแบบ Word โดย TemplateLab
แม่แบบ Word ยาวแปดหน้า นี้ประกอบด้วยส่วนมาตรฐานพร้อมหัวข้อ หัวข้อย่อย สารบัญ และหน้าปกที่ดูเป็นทางการ สิ่งที่คุณต้องทำคือแทนที่ข้อความที่เขียนด้วยสีแดงเพื่อปรับแต่งแม่แบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการเขียน RFI อย่างละเอียด คุณจะได้รับคำแนะนำในการจัดการส่วนสำคัญต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของ RFI วัตถุประสงค์ ข้อมูลพื้นฐาน คำอธิบายระบบปัจจุบันและปัญหาที่พบ ข้อมูลที่ต้องการ และข้อมูลทางเทคนิค
นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาด และสี เพิ่มตาราง และแทรกภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจน
10. แม่แบบ RFI ที่ดีที่สุดรอบด้านโดย RFP360
หากคุณไม่ชอบเทมเพลตที่ยาวและเต็มไปด้วยคำอธิบาย RFP360 Word Best All-Around RFI Template อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาหรือมีโครงการเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ตามแม่แบบ RFPนี้เป็นเครื่องมือของคุณในการสื่อสารความต้องการไปยังผู้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่กระชับ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับแต่ง RFI ของคุณผ่านห้าส่วน:
- ข้อมูลบริษัท: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์กรหรือประเภทอุตสาหกรรมของคุณ
- ข้อกำหนดสำหรับผู้ขาย: ระบุรายละเอียดข้อกำหนด/ทักษะที่คุณต้องการจากผู้ขายที่มีศักยภาพ
- รายละเอียดโครงการ: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการและภาพรวมของความท้าทาย
- แนวทางการส่ง: กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการรับและจัดรูปแบบคำตอบอย่างไร
- ข้อมูลที่ร้องขอ: ถามคำถามชุดหนึ่งเพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับบริษัทของผู้ขาย ประสบการณ์ โซลูชันที่เสนอ และราคา
ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น!
หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและเน้นผู้จัดหา คุณภาพของ RFI จะมอบข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของคุณ มันสร้างความประทับใจแรกที่ดีและช่วยให้คุณค้นหาคู่ค้าที่มีคุณค่าได้ โชคดีที่การร่างและส่งแบบฟอร์ม RFI ชั้นยอดไม่ใช่เรื่องยากเลย ด้วยเทมเพลตที่เราได้รวบรวมไว้ให้คุณ
คุณสามารถดูที่ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpเพื่อค้นหาเทมเพลตอเนกประสงค์มากกว่า 1,000 แบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ 🦸