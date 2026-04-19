Claude Code vs. Copilot: ตัวไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ?

การเลือกใช้ Claude Code หรือ Copilot ถือเป็นหนึ่งใน keputusanที่สำคัญที่สุดที่ทีมของคุณจะต้องตัดสินใจในปีนี้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกการเพิ่มขึ้น 25% ในการนำมาใช้ของ AI จะเชื่อมโยงกับการลดลง 7.2% ในความเสถียรของการส่งมอบ ซึ่งทำให้ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในทุก ๆ สปรินต์
การแยกย่อยนี้ครอบคลุมถึงวิธีการทำงานของแต่ละเครื่องมือในกระบวนการทำงานจริง เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังพิจารณาว่าClickUpช่วยเชื่อมช่องว่างของบริบทเมื่อใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้ได้อย่างไร 🪄
Claude Code vs. GitHub Copilot ในมุมมองทั่วไป
Claude Codeคือตัวแทนการเขียนโค้ดที่ใช้ผ่านเทอร์มินัลของ Anthropic คุณเพียงแค่บรรยายงานที่ต้องการเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป จากนั้นระบบจะอ่านโค้ดทั้งหมดของคุณ สร้างแผนงาน และส่งมอบการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่พร้อมสำหรับการผสานเข้าทันที
GitHub Copilot คือโปรแกรมเมอร์คู่ AI ของ GitHub ที่ทำงานอยู่ภายใน โปรแกรมแก้ไขโค้ดของคุณ โดยจะแนะนำบรรทัดโค้ดและเติมฟังก์ชันให้อัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์
ความแตกต่างหลักอยู่ที่สามประการ: ที่ที่พวกเขาทำงาน, วิธีที่พวกเขาทำงาน, และสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด. 👀
|คุณสมบัติ
|โคลด โค้ด
|GitHub Copilot
|อินเตอร์เฟซหลัก
|เทอร์มินัล CLI
|ฝังใน IDE (VS Code, JetBrains, Neovim)
|หน้าต่างบริบท
|สูงสุด 1 ล้านโทเค็น พร้อมการทำดัชนีรีโพเต็มรูปแบบ
|32k–128k โทเค็น (ขึ้นอยู่กับโมเดล)
|การเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์
|ไม่
|ใช่
|โหมดตัวแทน
|การดำเนินการอัตโนมัติแบบหลายขั้นตอนผ่านเทอร์มินัล
|โหมดเอเจนต์ของ VS Code พร้อมลูปการซ่อมแซมตัวเอง
|การเปลี่ยนแปลงหลายไฟล์
|วางแผนและดำเนินการครอบคลุมทั้งคลังข้อมูล
|ผู้พัฒนาควบคุมผ่านโหมดตัวแทน
|การผสานรวมกับ GitHub
|คำสั่ง Git ผ่านเทอร์มินัล
|PR, ปัญหา, การดำเนินการ, ตัวแทนการเขียนโค้ด
|การสนับสนุน MCP
|การเชื่อมต่อมากกว่า 300 รายการ
|ส่วนขยายระบบนิเวศ GitHub
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|งานที่ซับซ้อนและทำงานโดยอัตโนมัติ, การปรับปรุงโครงสร้างขนาดใหญ่
|ความเร็วในการเขียนโค้ดประจำวัน, ทีมที่เน้นบรรณาธิการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การเขียนโค้ดด้วย AI กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ไม่ใช่ข้อยกเว้นประมาณ 84% ของนักพัฒนาใช้หรือวางแผนที่จะใช้เครื่องมือ AI ในกระบวนการทำงานของพวกเขา แสดงให้เห็นว่าการเขียนโค้ดด้วย AI ได้ก้าวจากการทดลองไปสู่กระแสหลักแล้ว
Claude Code คืออะไร?
Claude Code คือเครื่องมือการเขียนโค้ดเชิงตัวแทนของ Anthropic ที่ทำงานในเทอร์มินัลของคุณ คุณเพียงแค่บอกสิ่งที่ต้องการให้ทำด้วยภาษาธรรมชาติ จากนั้นมันจะอ่านคลังโค้ดของคุณ วิเคราะห์สถาปัตยกรรม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอนด้วยตนเอง โดยจะขอการอนุมัติจากคุณก่อนทำการบันทึกทุกอย่าง
ข้อดี
- การดำเนินการเชิงตัวแทน: คุณมอบหมายงานทั้งหมดให้ Claude Code อ่านรีโพ, สร้างแผน, แก้ไขไฟล์ต่าง ๆ, และส่ง diff ให้คุณตรวจสอบและอนุมัติ
- หน้าต่างบริบทโทเค็น 1M: สามารถเก็บชั้นการรับรองตัวตนทั้งหมด, เกตเวย์ API, โครงสร้างฐานข้อมูล, และชุดทดสอบของคุณไว้ในเซสชั่นเดียวโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าพวกมันเชื่อมต่ออย่างไร
- ทีมตัวแทน: คุณสามารถสร้างตัวแทนย่อยแบบขนานพร้อมหน้าต่างบริบทเฉพาะเพื่อทำงานในส่วนต่างๆ ของการย้ายข้อมูลพร้อมกันได้
- ประสิทธิภาพของ SWE-bench: ได้คะแนน80.86% บน SWE-benchVerified ด้วย Opus 4.6 ซึ่งวัดความสามารถในการแก้ไขปัญหา GitHub จริงโดยอัตโนมัติ
- การสนับสนุน MCP: การผสานรวมModel Context Protocolกว่า 300 รายการ ช่วยให้ดึงข้อมูลสดจาก Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL และเครื่องมืออื่น ๆ ระหว่างการดำเนินการ
📮 ClickUp Insight: 19% ของผู้คนกล่าวว่าต้องการให้ตัวแทน AI ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของโครงการ
แต่กระบวนการทำงานด้านการบริหารโครงการไม่ได้เป็นเพียงรายการตรวจสอบเท่านั้น มันเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจแลกเปลี่ยน การส่งต่องาน และการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญ ที่แผนของเมื่อวานแทบจะไม่สะท้อนความเป็นจริงของวันนี้
ClickUp's Super Agentsถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานะของงานของคุณ ไม่ใช่แค่คำสั่งเท่านั้น พวกเขาทำงานตามกำหนดเวลาที่คุณกำหนดและคอยฟังสัญญาณเตือน เช่น คำถามที่ถูกถาม งานใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น หรือแบบฟอร์มที่ถูกส่ง และสามารถแจ้งเตือนปัญหาได้อย่างเชิงรุก!
ข้อเสีย
- ไม่มีการเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์: ไม่มีคำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ในตัวแก้ไขของคุณ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น: คุณเปลี่ยนจาก 'เขียนโค้ดโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI' เป็น 'มอบหมายงานให้กับตัวแทนเขียนโค้ด AI'
- ข้อจำกัดด้านอัตราสำหรับระดับต่ำกว่า: เวิร์กโฟลว์ที่ต้องใช้การทำงานของตัวแทนอย่างหนักจำเป็นต้องใช้แผนระดับที่สูงกว่า
- Claude models เท่านั้น: คุณไม่สามารถสลับระหว่าง ChatGPT, Gemini หรือโมเดลอื่น ๆ ได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาแบบโอเพนซอร์สพบว่ามีเพียง5.5% ของการเพิ่มขึ้นในประสิทธิภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ละคน แสดงให้เห็นว่าการเขียนโค้ดในชีวิตประจำวันมีความซับซ้อนมากกว่างานในห้องปฏิบัติการ
GitHub Copilot คืออะไร?
GitHub Copilot คือผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ GitHub ที่ทำงานอยู่ภายในโปรแกรมแก้ไขโค้ดของคุณ มันจะแนะนำโค้ดขณะที่คุณพิมพ์ รองรับโมเดล AI หลายรูปแบบ และเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบนิเวศของ GitHub สำหรับการตรวจสอบ PR และการทำงานเบื้องหลัง
ข้อดี
- การเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์: ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพิมพ์ ซึ่งเรียนรู้จากไฟล์ปัจจุบันและรูปแบบการเขียนโค้ดของคุณ
- รองรับหลายโมเดล: สลับระหว่างโมเดลแชท 21 แบบ รวมถึง Claude Opus, ChatGPT และ Gemini ต่อภารกิจโดยไม่ต้องออกจากโปรแกรมแก้ไขของคุณ
- โหมดตัวแทนและตัวแทนเฉพาะทาง: ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสี่ตัว (สำรวจ, งาน, ตรวจสอบโค้ด, วางแผน) พร้อมด้วยตัวแทนการเขียนโค้ดเบื้องหลังที่คุณสามารถมอบหมายปัญหาให้
- การผสานระบบนิเวศ GitHub: การตรวจสอบ PR แบบเนทีฟ, คำอธิบายการคอมมิต, การแก้ไขอัตโนมัติผ่านการสแกนโค้ด และการผสาน Actions
- รองรับ IDE อย่างกว้างขวาง: ใช้งานได้กับ VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim และ GitHub Mobile
เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าตัวแทน AI สำหรับการเขียนโค้ดสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาของคุณได้อย่างไร โปรดรับชมภาพรวมนี้ ซึ่งจะสำรวจขีดความสามารถและการประยุกต์ใช้จริงของตัวแทนด้านการเขียนโค้ดในทีมซอฟต์แวร์ยุคใหม่
ข้อเสีย
- บริบทที่มีประสิทธิภาพน้อยลง: การตั้งค่าส่วนใหญ่ทำงานที่ 32k-128k โทเคน ซึ่งจำกัดการให้เหตุผลข้ามโมโนเรพขนาดใหญ่
- สำหรับงานที่ซับซ้อนโดยเน้นการควบคุมจากนักพัฒนา: โหมดเอเจนต์ยังคงต้องการให้คุณควบคุมในแต่ละรอบสำหรับงานที่ต้องจัดการหลายไฟล์
- ไม่มีคะแนน SWE-bench แบบเดี่ยว: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพมุ่งเน้นที่ความเร็ว ไม่ใช่การเสร็จสิ้นงานอัตโนมัติ
- ขีดจำกัดการขอใช้สิทธิ์พรีเมียม: โหมดตัวแทนและฟีเจอร์การตรวจสอบโค้ดจะใช้สิทธิ์พรีเมียมซึ่งจะสะสมเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง Claude Code กับ GitHub Copilot
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าแต่ละเครื่องมือทำอะไรได้บ้าง คำถามต่อไปคือความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำงานประจำวันของคุณที่ไหนบ้าง นี่คือวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้เปรียบเทียบกันในหกมิติ 🛠️
คุณสมบัติ #1: ความสามารถของ AI และตัวแทน
โคลด โค้ด
ขับเคลื่อนด้วยการให้เหตุผลเชิงตัวแทน Claude Code อ่านรีโพสิตอรีของคุณ สร้างแผนการดำเนินการ และส่งมอบความแตกต่าง จากนั้นรอการอนุมัติจากคุณก่อนที่จะทำการคอมมิต คุณสมบัติ Agent Teams ช่วยให้คุณสามารถรันซับเอเจนต์แบบขนานในส่วนต่างๆ ของงานขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกัน
GitHub Copilot
โหมดตัวแทนของ Copilotใน VS Codeจะวนซ้ำการเปลี่ยนแปลงในหลายไฟล์ รันคำสั่งในเทอร์มินัล และซ่อมแซมตัวเองเมื่อการทดสอบล้มเหลว
นักพัฒนาจะคอยติดตามและให้คำแนะนำในแต่ละรอบการทำงาน ตัวแทนโค้ดเบื้องหลังสามารถได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาใน GitHub และทำงานแบบอะซิงโครนัส โดยจะสร้าง PR เมื่อเสร็จสิ้น
🏆 คำตัดสิน: Claude Code นำหน้าในด้านการทำงานอัตโนมัติที่คุณสามารถมอบหมายงานแล้วปล่อยให้ดำเนินการต่อได้ ส่วน Copilot นำหน้าในด้านการช่วยเหลือแบบโต้ตอบที่นักพัฒนาสามารถมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติ #2: หน้าต่างบริบทและการรับรู้ฐานโค้ด
โคลด โค้ด
หน้าต่างโทเค็น 1M ของ Claude Code ช่วยให้สามารถดึงข้อมูลโค้ดเบสทั้งหมดของคุณพร้อมกับเอกสารการออกแบบและบันทึกข้อผิดพลาดในเซสชันเดียว โดยใช้การบีบอัดบริบท กล่าวคือ การสรุปบริบทเก่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับข้อมูลใหม่ เพื่อจัดการเซสชันที่ยืดเยื้อโดยไม่สูญเสียเส้นเรื่อง
GitHub Copilot
ช่วง 32k-128k ของ Copilot ทำงานได้ดีสำหรับการเขียนโค้ดในระดับไฟล์และระดับฟังก์ชัน การเขียนฟังก์ชันใหม่ การแก้ไขข้อบกพร่องในไฟล์เดียว หรือการสร้างการทดสอบสำหรับโมดูลสามารถทำได้สะดวกภายในช่วงนี้
🏆 คำตัดสิน: Claude Code มีข้อได้เปรียบด้านโครงสร้างสำหรับ monorepos ขนาดใหญ่และการดีบักข้ามบริการ ส่วน Copilot ครอบคลุมงานเขียนโค้ดประจำวันส่วนใหญ่ที่คุณทำงานในไฟล์เดียวหรือสองไฟล์
คุณสมบัติ #3: การเปลี่ยนแปลงหลายไฟล์และระดับรีโพ
โคลด โค้ด
Claude Code ระบุไฟล์ทุกไฟล์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง สร้างแผนที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ ทีมต่างๆ ได้ใช้ตัวแทนที่ทำงานพร้อมกันเพื่อจัดการกับส่วนต่างๆ ของการย้ายเฟรมเวิร์กพร้อมกัน
GitHub Copilot
โหมดตัวแทนของ Copilot จะวนซ้ำผ่านไฟล์และรันการทดสอบ แต่โดยทั่วไปคุณจะกำหนดขอบเขตของงานและตรวจสอบแต่ละรอบ ตัวแทนการเขียนโค้ดจะจัดการงานที่แคบลงเมื่อได้รับมอบหมายผ่าน GitHub issue
🏆 คำตัดสิน: Claude Code ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับ repo ที่ต้องการความเข้าใจทางสถาปัตยกรรมอย่างครบถ้วน Copilot จัดการงานหลายไฟล์ได้แต่ต้องการการประสานงานจากนักพัฒนามากขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมกับ IDE และประสบการณ์ของนักพัฒนา
โคลด โค้ด
Claude Code ต้องการการเปิดเทอร์มินัลและอธิบายงานในภาษาธรรมชาติ สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ git, Docker และ make จากบรรทัดคำสั่งอยู่แล้ว สิ่งนี้รู้สึกเป็นธรรมชาติ
ส่วนขยาย VS Code นำความสามารถบางอย่างเข้ามาในตัวแก้ไข แต่พลังหลักยังคงอยู่ใน CLI
GitHub Copilot
การมีอยู่โดยธรรมชาติของ Copilot ใน VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim และ GitHub Mobile ทำให้มันไม่ปรากฏในกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิม คุณเพียงแค่ติดตั้งส่วนขยายและเริ่มรับคำแนะนำ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวแก้ไขใดๆ
🏆 คำตัดสิน: Copilot ชนะในด้านการนำ IDE มาใช้ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ Claude Code เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาแบ็กเอนด์และผู้ที่คุ้นเคยกับการทำงานผ่านเทอร์มินัล ซึ่งคิดในแง่ของการมอบหมายงาน
เรื่องราวของลูกค้า: อะตราโต
เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI สามารถเร่งการนำไปใช้ได้ แต่การส่งมอบยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมคุณในการจัดการข้อกำหนด, การส่งต่อ, และการมองเห็นรอบ ๆ โค้ดAtrato ใช้ ClickUpเพื่อรวมศูนย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ปรับปรุงการร่วมมือข้ามสายงาน, และสร้างกระบวนการส่งมอบที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ผลลัพธ์: การเพิ่มขึ้น 30% ในความเร็วของการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การลดลง 20% ในภาระงานของนักพัฒนา, และ การลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) ลง 24 ชั่วโมง.
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันสามารถติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ยังช่วยฉันในฐานะผู้ร่วมงานรายบุคคลในการทำงานประจำวันของฉันอีกด้วย
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันสามารถติดตามโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ยังช่วยฉันในฐานะผู้ร่วมงานรายบุคคลในการทำงานประจำวันของฉันอีกด้วย
วิธีที่ ClickUp ช่วยลดช่องว่างของบริบทสำหรับตัวแทนการเขียนโค้ดด้วย AI
เครื่องมือเขียนโค้ด AI ของคุณสามารถเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยมได้ แต่เมื่อมันไม่รู้ว่า ทำไม การเปลี่ยนแปลงนั้นถึงสำคัญ—ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การยอมรับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทำให้ขอบเขตเปลี่ยนไป—มันก็เหมือนกับการบินโดยไม่มีเป้าหมาย
ช่องว่างระหว่างเครื่องมือการเขียนโค้ดกับบริบทของโครงการนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าContext Sprawl และนี่คือจุดที่ทีมสูญเสียเวลาไปกับการแปลงตั๋วงานให้กลายเป็นคำสั่งที่เหมาะสม
ClickUp รวมเอกสาร งาน และกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว บริบททางวิศวกรรมของคุณจะอยู่เคียงข้างกับงานโค้ดของคุณ ทำให้การอัปเดตสะท้อนผลทันทีเมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ มาดูกันว่าClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานด้านการเขียนโค้ดจริงได้อย่างไร 👇
ถาม AI เกี่ยวกับงานของคุณได้ทุกเรื่อง
ClickUp Brainคือชั้นAI เชิงบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ และทำงานผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง มันเชื่อมต่องาน เอกสาร แชท การประชุม และแอปของบุคคลที่สาม เช่น GitHub เพื่อให้คุณสามารถถามคำถามในภาษาที่เข้าใจง่ายและได้รับคำตอบที่มีแหล่งที่มาจากข้อมูลจริงในพื้นที่ทำงานของคุณ
สมมติว่านักพัฒนาเข้าร่วมโครงการในช่วงกลางสปรินต์
แทนที่จะต้องค้นหาข้ามห้าหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการปรับใช้ปัจจุบัน พวกเขาเพียงแค่พิมพ์ว่า '@Brain กระบวนการปรับใช้แอปมือถือของเราคืออะไร?' และจะได้รับคำตอบจากเอกสารของคุณ ความคิดเห็นจากงานที่ผ่านมา และการสนทนาของทีมภายในไม่กี่วินาที
ClickUp Brain ยังจัดการงานด้านปฏิบัติการที่ยุ่งยากซึ่งไม่มีใครอยากทำด้วยตนเอง:
- สร้างสรุปการประชุมแบบ AI ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะสรุปงานและอุปสรรคที่คุณพบในแต่ละวัน
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามปริมาณงาน ทักษะ และประวัติการทำงานในโครงการที่ผ่านมา
- ให้คุณสลับระหว่าง ChatGPT, Claude Opus, Gemini และอื่นๆ ได้ตามความต้องการของงาน
- เขียนโค้ดเมื่อได้รับคำขอโดยอิงตามบริบทของพื้นที่ทำงาน
อัตโนมัติคำขอดึงด้วยตัวแทน
สมองคิด คำสั่งเขียน โค้ดเจนทำงานClickUp's Codegen Agentคือนักพัฒนา AI ที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ มอบหมายงานหรือ @mention มันในความคิดเห็น แล้วมันจะอ่านทุกอย่างในภารกิจนั้น รวมถึงคำอธิบาย เอกสารที่เชื่อมโยง และความคิดเห็นก่อนหน้า ก่อนที่จะเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว จากนั้นมันจะเปิด PR ที่พร้อมใช้งานจริงและอัปเดตทีมอย่างต่อเนื่อง
นั่นคือความแตกต่างที่แท้จริงจากเครื่องมือเขียนโค้ด AI แบบสแตนด์อโลน เครื่องมืออย่าง Claude Code หรือ Copilot เริ่มต้นจากศูนย์ Codegen มีข้อกำหนดอยู่แล้วเพราะอยู่ในงานเดียวกันที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าวิศวกร QA รายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับการชำระเงินล้มเหลวบนมือถือ พวกเขาจะมอบหมายงานนี้ให้กับ Codegen Agent ซึ่งจะอ่านสเปคทางเทคนิคที่เชื่อมโยงอยู่ ติดตามปัญหา เขียนการแก้ไข และเปิด PR โดยไม่ต้องคัดลอกข้อความหรือบริบทใดๆ ไปยังเครื่องมือแยกต่างหาก
รักษาข้อมูลจำเพาะของคุณให้เป็นปัจจุบัน
ผู้เขียนโค้ดจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเอกสารของคุณเป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับงานที่พวกเขาดำเนินการอยู่
ClickUp Docsคือที่เก็บ PRD, สเปคทางเทคนิค, เอกสารอ้างอิง API และบันทึกสถาปัตยกรรมของคุณ ทุกอย่างเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและสปรินต์ที่มันสนับสนุน ดังนั้นเมื่อสเปคมีการเปลี่ยนแปลง มันจะเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ถูกต้อง Codegen จะดึงข้อมูลไปใช้งานได้ทันที วิศวกรสามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องทำงานจากไฟล์ PDF ที่ส่งทางอีเมลเมื่อสามสัปดาห์ก่อน
บางสิ่งที่สำคัญสำหรับทีมพัฒนาโดยเฉพาะ:
- ความคิดเห็นแบบอินไลน์ที่เปลี่ยนเป็นงานที่ติดตามได้ในคลิกเดียว
- รองรับบล็อกโค้ด ตาราง หน้าย่อยซ้อน และสื่อที่ฝังไว้ทั้งหมด
- ผสาน ClickUp Brain เพื่อเขียน, สรุป, หรือตอบคำถามเกี่ยวกับเอกสาร
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงได้แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมากเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานแทนฉัน ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัตินี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้ดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นอย่างสูง
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมากเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้จริงๆ แง่มุมของการทำงานอัตโนมัตินี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นอย่างสูง
เชื่อมต่อ PR ของคุณกับการจัดการโครงการ
การผสานรวม GitHub ของ ClickUpเชื่อมต่อกับ repository ของ GitHub ของคุณ ทำให้การคอมมิต, สาขา, และการขอดึง (pull requests) เชื่อมโยงกับงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ ID งานของ ClickUp ในชื่อสาขา, ข้อความคอมมิต, หรือคำอธิบาย PR
จากจุดนั้น ทีมของคุณจะเห็นสถานะ PR, การมอบหมายผู้ตรวจสอบ, การเปลี่ยนแปลงบรรทัด และสถานะการรวมอยู่ภายในงานโดยไม่ต้องสลับบริบทใดๆ
คุณยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพิ่มเติมจากนี้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
- ย้ายงานไปยัง 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ทันทีที่มีการเปิด PR ต่อมัน
- ทำเครื่องหมายว่า 'เสร็จ' โดยอัตโนมัติเมื่อ PR ถูกผสานไปยัง main
- สร้างปัญหาใน GitHub จากการส่งแบบฟอร์มข้อบกพร่องใน ClickUp
และเนื่องจาก ClickUp Brain สามารถมองเห็นกิจกรรมใน GitHub ของคุณได้ คุณจึงสามารถถามคำถามเช่น 'มีการคอมมิตใดบ้างที่เชื่อมโยงกับงานนี้?' และได้รับคำตอบที่แท้จริง
คุณควรเลือกใช้เครื่องมือเขียนโค้ดด้วย AI ตัวไหน?
หากคุณต้องการมอบหมายงานที่ซับซ้อนและกลับมาดูความแตกต่างที่พร้อมตรวจสอบ Claude Code คือตัวเลือกของคุณ
ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการให้คำแนะนำจาก AI ผสานเข้ากับโปรแกรมแก้ไขของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของคุณ GitHub Copilot จะเป็นตัวเลือกที่ชนะในด้านความง่ายและการนำไปใช้
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือใด โค้ดจะดีได้ก็ต่อเมื่อมีบริบทที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังเท่านั้น ClickUp มอบทุกสิ่งที่เอไอของคุณขาดไป ไม่ว่าจะเป็นสเปก ข้อกำหนด การตัดสินใจ และประวัติโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณสามารถใช้ Claude Code ภายใน GitHub Copilot ได้หรือไม่?
ใช่ Claude Code มีให้บริการเป็นตัวแทนจากบุคคลที่สามภายในแผน Copilot Pro+ และ Enterprise แม้ว่าหลายทีมจะสำรวจทางเลือกอื่นของ Claude Code สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน
Cursor เปรียบเทียบกับ Claude Code และ GitHub Copilot อย่างไร?
Cursor เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่พัฒนาโดย AI (เป็นโปรแกรมที่แยกออกมาจาก VS Code) ที่ผสมผสานการเติมข้อความอัตโนมัติแบบอินไลน์เข้ากับการแก้ไขหลายไฟล์แบบมีตัวแทน โดยอยู่ระหว่างการใช้งาน IDE ของ Copilot และความลึกซึ้งแบบอัตโนมัติของ Claude Code
โมเดล Copilot ใดดีที่สุดสำหรับงานเขียนโค้ด?
สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน Claude Opus ภายใน Copilot ให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง; สำหรับการเติมข้อความในบรรทัดอย่างรวดเร็ว โมเดลที่ใช้ GPT มักจะตอบสนองได้รวดเร็วกว่า และ Copilot ช่วยให้คุณเปลี่ยนโมเดลได้ตามแต่ละงาน
ทีมวิศวกรรมสามารถใช้เครื่องมือเขียนโค้ด AI ทั้งสองร่วมกับกระบวนการบริหารโครงการได้หรือไม่?
ใช่, Copilot ทำงานใน IDE สำหรับการเขียนโค้ดประจำวัน ในขณะที่ Claude Code จัดการงานที่ซับซ้อนในเทอร์มินัล และการมอบหมายงานผ่าน ClickUp's Codegen Agent จะให้บริบทของโครงการเต็มรูปแบบแก่เครื่องมือใด ๆ โดยอัตโนมัติ