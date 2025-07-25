บล็อก ClickUp
วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC): ขั้นตอนและแบบจำลอง

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
25 กรกฎาคม 2568

แผนคือสิ่งไม่มีค่า การวางแผนคือทุกสิ่งทุกอย่าง

การสร้างซอฟต์แวร์โดยไม่มีแผนก็เหมือนกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA โดยไม่มีคู่มือ คุณจะต้องสับสนและหลงทางในที่สุด และอาจจะถึงขั้นยอมแพ้ด้วยความหงุดหงิด

เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจของBCG กล่าวว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่า 30% ของพวกเขาประสบกับความล่าช้าหรือเกินงบประมาณ และเกือบหนึ่งในห้าของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในโครงการมากกว่าครึ่งของพวกเขา

นั่นคือจุดที่วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) เข้ามามีบทบาท มันคือพิมพ์เขียวที่อยู่เบื้องหลังทุกแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบและเว็บไซต์ที่ลื่นไหลซึ่งคุณขาดไม่ได้

มีการปรับเปลี่ยน SLDC มากมายจนทำให้เราสงสัยว่า "จะเริ่มต้นตรงไหนดี?"

ไม่ต้องกังวล—เราจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจ ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเปิดตัว (และทุกขั้นตอนในระหว่างนั้น) นี่คือคู่มือที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาสำหรับแต่ละขั้นตอนและรูปแบบของ SDLC

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือราคาแพงเพื่อจัดการพวกมัน. คุณสามารถทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp!

มาเริ่มสร้างกันเถอะ

วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?

วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) คือกระบวนการทีละขั้นตอนที่ทีมปฏิบัติตามเพื่อสร้างแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดไปจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายในมือผู้ใช้

ในแง่ที่ง่ายที่สุด มันคือแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยนำทางวิศวกรซอฟต์แวร์ผ่านการวางแผน การออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การปรับใช้ และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทำไมต้องสนใจ SDLC?

หากไม่มี SLDC โครงการต่างๆ จะง่ายต่อการบานปลายจนพลาดกำหนดเวลา งบประมาณบานปลาย และคุณลักษณะไม่สมบูรณ์ (จำข้อมูลจาก BCG ได้ไหม?)

นี่คือสิ่งที่กระบวนการที่มีมาตรฐานสามารถทำได้สำหรับองค์กรซอฟต์แวร์:

  • ความชัดเจน: ทุกคนรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
  • ความสามารถในการคาดการณ์: ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสามารถประมาณการได้ง่ายขึ้น
  • คุณภาพ: การทดสอบและข้อเสนอแนะถูกผนวกไว้ในทุกขั้นตอน
  • การลดความเสี่ยง: ลดความประหลาดใจและปัญหาใหญ่กลางโครงการ

ทีมเริ่มใช้ SDLC เมื่อใด?

SDLC ไม่ได้มีไว้สำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สร้างแอปมูลค่าพันล้านดอลลาร์เท่านั้น ทีมงานจะนำมาใช้เมื่อ:

  • โครงการมีความซับซ้อนและมีหลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้
  • การสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างนักพัฒนา นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
  • งบประมาณ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบไม่สามารถปล่อยให้เป็นการคาดเดาได้
  • คาดว่าจะมีการบำรุงรักษาและอัปเดตในระยะยาว

🔑 สรุปสั้น ๆ คือ หากโครงการมีความสำคัญ SDLC ก็มีความสำคัญ

7 ขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทุกแอป, เครื่องมือ, หรือเกมที่คุณรักได้ผ่านขั้นตอนทั้งเจ็ดนี้มาแล้ว (หรือบางอย่างที่คล้ายกันมาก) มาดูแต่ละขั้นตอนกัน:

1. การวางแผน (การเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ)

นี่คือที่ที่ทีมจะนั่งลงและคิดหาคำตอบว่า ทำไม พวกเขาถึงสร้างบางสิ่ง และ อะไร ที่พวกเขาหวังจะได้รับจากมัน เป้าหมายการพัฒนาซอฟต์แวร์, งบประมาณ, ระยะเวลา, และข้อกำหนดทางซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมด จะถูกชี้แจงที่นี่

  • ทีมดำเนินการ การศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อประเมินว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค การเงิน และการดำเนินงาน
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยง ช่วยระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้โครงการล้มเหลว ตั้งแต่การขาดแคลนทรัพยากรไปจนถึงความไม่แน่นอนของตลาด
  • การจัดตารางโครงการ กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ระบุเป้าหมายสำคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพื่อให้การพัฒนาดำเนินไปตามแผน

ขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับทุกสิ่งที่ตามมา เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการและความคาดหวังก่อนที่จะมีการเขียนโค้ดใดๆ

📌 ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาแอปส่งอาหารอาจวางแผนที่จะเจาะตลาดสามเมืองก่อน ตั้งงบประมาณไว้ที่ 150,000 ดอลลาร์ และกำหนดระยะเวลาหกเดือน โดยระบุว่าการรับร้านอาหารเข้าร่วมเป็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

2. การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ (เข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการจริง ๆ)

ถึงเวลาที่จะพูดคุยกับคนที่ใช้งานจริง สิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไร? ปัญหาที่พวกเขาพยายามแก้ไขคืออะไร? จดทุกอย่างไว้

  • ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากผู้ใช้ปลายทาง ลูกค้า และผู้มีบทบาทสำคัญอื่นๆ การสนทนาเหล่านี้จะเปิดเผยความต้องการที่แท้จริง จุดที่ประสบปัญหา และความคาดหวัง
  • แปลข้อมูลนี้เป็นข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์โดยละเอียด ซึ่งใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนา
  • สร้างเรื่องราวของผู้ใช้ เพื่อบันทึกคุณสมบัติหรือฟังก์ชันเฉพาะจากมุมมองของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจว่าซอฟต์แวร์จะถูกใช้งานอย่างไรในสถานการณ์จริง

จุดประสงค์เบื้องหลังกิจกรรมทั้งหมดนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายสามารถแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้จริง ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครอยากใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างฟีเจอร์เพียงเพื่อพบว่าผู้ใช้ไม่ต้องการ ไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📌 ทีมนักพัฒนาของ Mozilla Firefoxรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้เป็นประจำผ่านการเก็บข้อมูลทางไกลและการศึกษาผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วของเบราว์เซอร์ ความคาดหวังด้านความปลอดภัย และความต้องการในฟีเจอร์ต่างๆ กระบวนการนี้ได้นำไปสู่ข้อกำหนดสำหรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การป้องกันติดตามขั้นสูง

3. การออกแบบ (การแปลงความต้องการให้เป็นแผนงานทางเทคนิค)

นี่คือจุดที่ความคิดเริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง ทีมงานจะร่างโครงร่างเบื้องต้น (wireframes) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์อย่างไร พวกเขาสร้าง แผนผังสถาปัตยกรรมระบบ เพื่อกำหนดวิธีการที่ส่วนประกอบต่างๆ จะสื่อสารกันเบื้องหลัง

เอกสารข้อกำหนดการออกแบบระบุรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เทคโนโลยีที่ใช้ไปจนถึงกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้พัฒนาได้รับแนวทางที่ชัดเจน การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลช่วยให้ข้อมูลไหลลื่นและปลอดภัย

เป้าหมายคืออะไร? เปลี่ยนข้อกำหนดให้กลายเป็นแผนงานที่ใช้งานได้จริง ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปสร้างได้อย่างมั่นใจ

👀 คุณรู้หรือไม่? ระบบ Material Design ของ Googleถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมอบกรอบการออกแบบ UI/UX ที่สอดคล้องกันบนแพลตฟอร์มของ Google และแอปพลิเคชัน Android Google ได้เผยแพร่เอกสารที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวอักษร, สี, การเคลื่อนไหว, การจัดวาง, องค์ประกอบ, และการออกแบบการโต้ตอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้กำหนดรูปแบบการออกแบบของแอปพลิเคชันนับพันทั้งภายในและภายนอกระบบนิเวศของ Google เนื่องจากความชัดเจน, มาตรฐานการเข้าถึง, และความน่าดึงดูดทางสายตา

4. การพัฒนา (การสร้างผลิตภัณฑ์ทีละชิ้น)

การเขียนโค้ดจริงเกิดขึ้นในระยะการพัฒนา นักพัฒนาเขียนโค้ด, ผสานส่วนประกอบ, และสร้างฟังก์ชันตามที่ระบุไว้ในระยะก่อนหน้าจากนั้นโปรแกรมแก้ไขโค้ดจะตรวจสอบและทบทวนอย่างละเอียด

ฟีเจอร์มักถูกสร้างขึ้นเป็นชิ้นส่วนแบบโมดูลาร์เพื่อให้ง่ายต่อการทดสอบ การทำงานร่วมกัน และการบำรุงรักษา การผสานรวมเกี่ยวข้องกับการรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น อินเทอร์เฟซส่วนหน้าและตรรกะส่วนหลัง เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ระบบควบคุมเวอร์ชัน (เช่น Git) ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดการการทำงานร่วมกันระหว่างทีม และป้องกันความขัดแย้งเมื่อมีนักพัฒนาหลายคนทำงานบนโค้ดเบสเดียวกัน ขั้นตอนนี้มีการทำซ้ำอย่างมาก โดยทีมจะสร้าง ทดสอบ และปรับปรุงเป็นวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานตามที่ตั้งใจไว้

5. การทดสอบ (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้—และทำงานได้ดี)

ก่อนการปล่อยซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาด ซอฟต์แวร์จะได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ตรวจสอบคุณภาพของโค้ดและความปลอดภัย ยืนยันการทำงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ การทดสอบสามารถทำได้ทั้งแบบมือและแบบอัตโนมัติ

นี่คือประเภทและระดับต่าง ๆ ของการทดสอบที่ทีมดำเนินการ:

ประเภทการทดสอบวัตถุประสงค์
การทดสอบหน่วยตรวจสอบว่าส่วนประกอบหรือฟังก์ชันแต่ละส่วนทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อแยกออกจากกัน
การทดสอบการรวมระบบตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลหรือบริการต่างๆ ทำงานร่วมกันได้ตามที่คาดหวัง
การทดสอบประสิทธิภาพระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ภายใต้ภาระและสภาวะความเครียดต่างๆ
การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)ยืนยันว่าซอฟต์แวร์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และพร้อมสำหรับการเผยแพร่
การทดสอบระบบความปลอดภัยระบุช่องโหว่และรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ

การทดสอบเหล่านี้ร่วมกันช่วยให้ทีมสามารถปล่อยผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ

🧠 เกร็ดความรู้:การตรวจสอบโค้ดอยู่ในอันดับที่ 3 ของรายการที่ทำให้ผู้พัฒนาเหนื่อยล้า ตามหลังการทำงานล่วงเวลาและความวุ่นวายจากกำหนดส่งงาน ตามผลสำรวจของ GitLab ทางเลือกชัดเจน: วางแผนให้ดีขึ้นหรือเหนื่อยล้าเร็วขึ้น

6. การติดตั้งซอฟต์แวร์ (การปล่อยซอฟต์แวร์ให้ผู้ใช้)

เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นและผลิตภัณฑ์มีความเสถียรแล้ว จะมีการนำไปใช้งานจริงสำหรับผู้ใช้

การปรับใช้การผลิตเกี่ยวข้องกับการส่งมอบเวอร์ชันสุดท้ายไปยังสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง โดยต้องมั่นใจว่ามีความเสถียร ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ อาจเป็นการเปิดตัวเต็มรูปแบบ การทยอยเปิดตัว หรือการทดสอบเบต้าแบบจำกัดเพื่อทดสอบการใช้งานจริง

การฝึกอบรมผู้ใช้ในระยะนี้ช่วยให้ลูกค้าหรือทีมภายในสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบ คู่มือการใช้งาน หรือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการการปล่อยเวอร์ชันดูแลกระบวนการเปิดตัวทั้งหมด ตั้งแต่การประสานงานตามกำหนดเวลาไปจนถึงการติดตามปัญหาหลังการปล่อย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด

เป้าหมายที่นี่คือการตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเปิดตัวเต็มรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่น

📌 เรียนรู้จากไมโครซอฟท์ เมื่อพวกเขาปล่อยเวอร์ชันใหม่ของวินโดวส์ พวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนใช้พร้อมกันทันทีแต่พวกเขาเริ่มต้นด้วยโปรแกรม Insider ซึ่งให้ผู้ทดสอบเบต้าได้เข้าถึงก่อน หลังจากแก้ไขปัญหาต่างๆ แล้ว พวกเขาค่อยๆ ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรต่างๆ ได้ใช้งาน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการให้การสปรินต์ของคุณมีสมาธิมากขึ้น มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่? ลองนำหลักการลีนจากพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อลดความสูญเปล่าและมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สร้างคุณค่าเท่านั้น

7. การบำรุงรักษาและการสนับสนุน (การรักษาให้ซอฟต์แวร์มีประโยชน์ ปลอดภัย และทันสมัย)

หลังจากการเปิดตัว ทีมต่างๆ จะยังคงแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงฟีเจอร์ตามข้อเสนอแนะของลูกค้า และปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ใหม่หรือภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ระยะการบำรุงรักษาจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานและความปลอดภัยในระยะยาว

📌 Apache HTTP Server, หนึ่งในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกได้รับการดูแลและอัปเดตมาเป็นเวลากว่า 25 ปีพร้อมกับการแก้ไขด้านความปลอดภัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาโดยอาศัยความคิดเห็นจากชุมชนผู้ใช้

📖 อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

แบบจำลองและวิธีการทั่วไปของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

การเลือกแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันความสำเร็จของโครงการ แบบจำลองที่คุณเลือกจะมีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมคุณ ความเร็วในการส่งมอบ และความยืดหยุ่นของโครงการ

มาดูวิธีการ SDLC ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน

แบบจำลองน้ำตก

แบบน้ำตก เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เก่าแก่และดั้งเดิมที่สุด เป็นกระบวนการเชิงเส้นและลำดับขั้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป

การจัดการโครงการแบบน้ำตก
ผ่านทาง PMI

มันถูกเรียกว่า 'แบบน้ำตก' เพราะความคืบหน้าจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างในขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นลำดับ—แต่ละขั้นตอนจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น คล้ายกับน้ำที่ไหลจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่เฟสสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้ โมเดลนี้เหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการพัฒนา

📌นโยบายและแนวทางของ NASA ถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามโมเดลน้ำตก หากโปรแกรมใดเลือกใช้แนวทางที่แตกต่าง จะต้องปรับกระบวนการด้านข้อมูลเชิงเทคนิค การตรวจสอบ และการทบทวนให้สอดคล้องกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของระบบได้อย่างแม่นยำ และควรมีการบันทึกไว้ในแผนงานสำคัญทุกฉบับ

แบบจำลองเชิงวนซ้ำ

โมเดลแบบวนซ้ำเน้นการสร้างเป็นขั้นตอน ทดสอบทีละส่วน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะรอจนกว่าผลิตภัณฑ์จะเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงเปิดตัว คุณควรสร้างเวอร์ชันพื้นฐานก่อน จากนั้นจึงปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านวงจรของการรับฟังความคิดเห็นและการอัปเดต

แบบจำลองเชิงวนซ้ำ

โมเดล SDLC นี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อข้อกำหนดยังไม่ชัดเจน 100% ตั้งแต่แรก หรือเมื่อคุณทราบว่าสิ่งต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการแบบอไจล์

โมเดล Agile มุ่งเน้นการพัฒนาแบบวนซ้ำ โดยแบ่งโครงการออกเป็นหน่วยย่อยที่จัดการได้เรียกว่า สปรินต์ แต่ละสปรินต์จะส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ และรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

โมเดลนี้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับโครงการที่คาดว่าข้อกำหนดจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

LinkedIn
ผ่านทางLinkedIn

📜 กรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงสู่ความคล่องตัวของ PayPal

ภายในปี 2012 นวัตกรรมของ PayPal เริ่มชะลอตัวลง เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจที่ยืดยาว วงจรการวางแผนรายไตรมาส ข้อกีดขวางในขอบเขตงาน การสลับบริบท วิธีการแบบน้ำตก และรอบการทดสอบที่ยาวนาน ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบงานยืดจากไม่กี่สัปดาห์เป็นหลายเดือน

ในเดือนพฤษภาคม 2013 PayPalได้เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทะเยอทะยานภายใต้ชื่อ "Big Bang"เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูงในระดับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วย 4 เสาหลัก:

  • นำทีมเข้าใกล้ลูกค้า
  • ชี้แจงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • การจัดระเบียบทีมสครัม และ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วย KPI

ทีม Scrum ที่ทำงานข้ามสายงานกว่า 300 ทีมจากศูนย์ทั่วโลก 11 แห่ง เริ่มต้นในวงจรสปรินต์สองสัปดาห์เดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทีมที่มีโครงสร้างชัดเจน การปล่อยเวอร์ชันบ่อย ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และวงจรรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าจริง เข้ามาแทนที่วงจรแบบน้ำตกที่ล่าช้า

ผลลัพธ์คืออะไร?

  • ก่อน Agile: เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพียง 3 รายการในระยะเวลา 18 เดือน
  • หลัง Agile: ผลิตภัณฑ์/ฟีเจอร์ใหม่ 58 รายการใน 6 เดือนหลังการเปลี่ยนแปลง

การเดินทางของ PayPal แสดงให้เห็นว่า Agile สามารถช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ผ่านความชัดเจน การประสานงาน และความมุ่งมั่นต่อวิธีการทำงานที่ทันสมัย

แบบจำลองแบบเกลียว

แบบจำลองสไปรัล ผสมผสานแบบจำลองน้ำตกและแบบจำลองอไจล์ โดยเน้นที่การประเมินความเสี่ยง การพัฒนาจะดำเนินไปเป็นวงจรซ้ำๆ (หรือเป็นรูปสไปรัล) โดยแต่ละรอบจะจัดการกับความเสี่ยง การออกแบบ และการพัฒนา

การสอนแบบอไจล์
ผ่านทางการสอนแบบアジล

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ต้องการการประเมินอย่างต่อเนื่อง

V-Model

V-Model เป็นการขยายของแบบจำลอง Waterfall แต่เน้นไปที่การทดสอบเป็นพิเศษ สำหรับทุกขั้นตอนของการพัฒนา จะมีขั้นตอนการทดสอบที่สอดคล้องกันอยู่ด้วย แบบจำลองรูปตัว V นี้ช่วยให้การทดสอบและการประกันคุณภาพถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการตั้งแต่ต้น

BrowserStack
ผ่านทางBrowserStack

📌ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทางการแพทย์มักปฏิบัติตาม V-Model (และรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน) เนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์จะต้องผ่านการทดสอบแบบขนานในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตัวอย่าง

SDLC กับ Agile: ความแตกต่างคืออะไร?

เมื่อมองแวบแรก SDLC และ Agile อาจดูเหมือนเป็นคู่แข่งกัน แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ SDLC (Software Development Lifecycle) คือ กรอบงานโดยรวม ที่กำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ที่โครงการซอฟต์แวร์ต้องผ่าน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการบำรุงรักษา

Agile ในทางกลับกัน เป็น วิธีการ (หรือแนวทาง) ที่สามารถนำไปใช้ภายในกรอบการทำงานของ SDLC เพื่อจัดการวิธีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเหล่านั้น

คิดถึง SDLC ว่าเป็น อะไร ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ Agile เป็น วิธีการ ที่ทีมเลือกใช้เพื่อดำเนินการ

นี่คือตารางสรุปเปรียบเทียบ:

ลักษณะวงจรชีวิตของระบบซอฟต์แวร์คล่องตัว
มันคืออะไรกรอบการทำงานที่ระบุขั้นตอนทั้งหมดของการพัฒนาซอฟต์แวร์วิธีการสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนของ SDLC อย่างวนซ้ำและยืดหยุ่น
วัตถุประสงค์กำหนด สิ่งที่ จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโครงการซอฟต์แวร์กำหนด วิธีการ ที่ควรเกิดขึ้น
ขอบเขตครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด: ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการบำรุงรักษามุ่งเน้นที่กระบวนการในแต่ละขั้นตอน
การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับวิธีการที่หลากหลาย (Agile, Waterfall, ฯลฯ)หนึ่งในหลายวิธีการที่สามารถนำไปใช้ได้ภายใน SDLC

ในแบบจำลอง SDLC แบบดั้งเดิม เช่น Waterfall ขั้นตอนต่างๆ มีความเข้มงวดและเป็นลำดับ—ทีมจะไม่ก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปจนกว่าขั้นตอนปัจจุบันจะเสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้เหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดคงที่ แต่จะประสบปัญหาเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง

Agile พลิกแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิง โดยส่งเสริมการ ทำซ้ำ และ รับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ทีมงานจะทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ หรือที่เรียกว่าสปรินต์ โดยปล่อยผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือเมื่อความคิดเห็นจากผู้ใช้ในช่วงแรกมีคุณค่า

📌 มาทำความเข้าใจผ่านตัวอย่าง:

ระบบการยื่นภาษีของรัฐบาลอาจใช้แบบจำลอง Waterfall เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เคร่งครัด ในทางตรงกันข้าม บริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือจะได้รับประโยชน์จาก Agile โดยปล่อยฟีเจอร์อย่างรวดเร็วและปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้ใช้

ทั้งสองอย่างไม่ขัดแย้งกัน—Agile เป็นรูปแบบ SDLC เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีในการจัดโครงสร้างการพัฒนา

🧠 เกร็ดความรู้: วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC)ไม่ใช่แค่คำฮิตเท่านั้น—แต่มีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แล้ว! มันเป็นโครงสร้างหลักของการสร้างซอฟต์แวร์ คอยนำทางทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการออกแบบไปจนถึงการทดสอบและการนำไปใช้งาน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ SDLC ของคุณ

วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างดีสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเปิดตัวที่ราบรื่นกับโครงการที่หยุดชะงักได้ นี่คือวิธีที่ทีมสามารถปรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า:

จัดทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน

เมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์, ผู้ทดสอบ, นักออกแบบ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม, การสื่อสารที่ผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้. การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่วันแรกช่วยลดการล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการทำงานซ้ำ.

