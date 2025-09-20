วิธีการนำโปรโตคอลบริบทของโมเดลมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ

คุณเคยใช้เทปพันสายไฟกับ API, ดัดแปลงบอท Slack และอ้อนวอนให้ ChatGPT ทำตัวเหมือนเพื่อนร่วมทีม
แต่หากไม่มีบริบทที่แท้จริง AI ก็แค่เดาไปเรื่อย มันจะล้มเหลวเมื่อเครื่องมือของคุณเปลี่ยน และจะสร้างภาพลวงตาเมื่อข้อมูลของคุณไม่ได้รับการจัดแผนที่อย่างชัดเจนหรือเข้าถึงไม่ได้
โปรโตคอลบริบทของโมเดล (MCP) เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น มันสร้างภาษาที่ใช้ร่วมกันระหว่างโมเดลของคุณกับระบบของคุณ: มีโครงสร้าง, มีบริบท, และสร้างมาเพื่อขยายขนาด MCP ช่วยให้คุณสามารถหยุดการส่งมอบ AI ที่ ทำตัวฉลาด และเริ่มสร้าง AI ที่ ฉลาดจริง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MCP อย่างละเอียดและวิธีการนำไปใช้ นอกจากนี้ เราจะสำรวจว่า ClickUp สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนโปรโตคอล MCP ได้อย่างไร มาเริ่มกันเลย! 🤖
อะไรคือโปรโตคอลบริบทแบบจำลอง?
โปรโตคอลบริบทของโมเดลเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ในการกำหนด โครงสร้าง และสื่อสารองค์ประกอบหลัก/บริบท (เช่น คำกระตุ้น ประวัติการสนทนา สถานะของเครื่องมือ ข้อมูลเมตาของผู้ใช้ ฯลฯ) ไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)
มันระบุปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อแบบจำลอง เช่น:
- ใคร จะใช้งานโมเดล (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- เหตุผลที่ กำลังสร้างแบบจำลองนี้ (วัตถุประสงค์)
- ที่ไหน และ อย่างไร ที่จะนำไปใช้ (กรณีการใช้งาน, สภาพแวดล้อม)
- ข้อจำกัดที่มีอยู่ (ทางเทคนิค, ทางจริยธรรม, ตามเวลา, เป็นต้น)
- สมมติฐานใดที่ถูกตั้งขึ้นเกี่ยวกับบริบทในโลกจริง
ในแง่ที่ง่ายที่สุด มันเป็นการวางรากฐานให้โมเดลสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้แน่ใจว่ามันมีความถูกต้องทางเทคนิค มีความเกี่ยวข้อง และสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
องค์ประกอบหลักของ MCP ได้แก่:
- เกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง: ระบุวิธีการทดสอบหรือประเมินความถูกต้องและความมีประโยชน์ของแบบจำลอง
- วัตถุประสงค์: ระบุอย่างชัดเจนว่าโมเดลนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงหรือแก้ไขอะไร
- ขอบเขต: กำหนดขอบเขตของแบบจำลอง เช่น สิ่งที่รวมอยู่และสิ่งที่ไม่รวมอยู่
- แนวคิดและตัวแปรหลัก: ระบุองค์ประกอบหลัก, หน่วยงาน, หรือตัวแปรที่แบบจำลองนี้เกี่ยวข้อง
- ความสัมพันธ์และสมมติฐาน: อธิบายว่าแนวคิดต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และมีสมมติฐานใดบ้างที่เป็นพื้นฐานของโมเดล
- โครงสร้าง: อธิบายรูปแบบของโมเดล (เช่น แผนภาพ สมการทางคณิตศาสตร์ การจำลอง)
MCP กับ LangChain
LangChain เป็นเฟรมเวิร์กที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ตัวแทน LLM ในทางกลับกัน MCP เป็นโปรโตคอลที่มาตรฐานวิธีการส่งมอบบริบทไปยังโมเดลต่างๆ ในระบบต่างๆ
LangChain ช่วยคุณสร้าง และ MCP ช่วยให้ระบบสื่อสารกัน. มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ให้ดีขึ้น.
|คุณสมบัติ
|LangChain
|รุ่น MCP
|จุดเน้น
|การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย LLMs
|การมาตรฐานบริบทและปฏิสัมพันธ์ของเครื่องมือกับ LLM
|เครื่องมือ
|โซ่, ตัวแทน, ความทรงจำ, ผู้ค้นหา
|ระเบียบปฏิบัติสำหรับ LLM ในการเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล และบริบท
|ความสามารถในการขยายขนาด
|แบบโมดูลาร์, ขยายขนาดผ่านส่วนประกอบ
|สร้างขึ้นสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ข้ามหน่วยงาน
|กรณีการใช้งาน
|แชทบอท, ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา (RAG), การทำงานอัตโนมัติของงาน
|การประสานงาน AI สำหรับองค์กร, ระบบหลายรูปแบบ
|ความสามารถในการทำงานร่วมกันได้
|จำกัดเฉพาะเครื่องมือในระบบนิเวศ
|สูง, เปิดใช้งานการสลับโมเดลและเครื่องมือ
อยากเห็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ MCP จริงๆ ในทางปฏิบัติหรือไม่?
ลองดูคู่มือของClickUpเกี่ยวกับ การอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AIที่แสดงวิธีที่ทีมต่างๆ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงวิศวกรรม ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนซึ่งสะท้อนถึงจุดแข็งในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ของโปรโตคอลบริบทของโมเดล
MCP เทียบกับ RAG
RAG และ MCP ต่างก็เสริมความสามารถของ LLM ด้วยความรู้จากภายนอก แต่แตกต่างกันในด้านเวลาและวิธีการปฏิสัมพันธ์
ในขณะที่ RAG ค้นหาข้อมูลก่อนที่โมเดลจะสร้างคำตอบ MCP ช่วยให้โมเดลสามารถขอข้อมูลหรือเรียกใช้เครื่องมือระหว่างการสร้างผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน มาเปรียบเทียบทั้งสองกัน
|คุณสมบัติ
|RAG
|MCP
|จุดเน้น
|การดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อการสร้างคำตอบ
|การโต้ตอบระหว่างเครื่องมือ/ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในกระบวนการ
|กลไก
|ดึงข้อมูลภายนอกก่อน จากนั้นจึงสร้าง
|ขอข้อมูลบริบทระหว่างการสร้าง
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ฐานความรู้แบบคงที่หรือกึ่งโครงสร้าง ระบบ QA
|เครื่องมือแบบเรียลไทม์, API, ฐานข้อมูลที่ผสานกับเครื่องมือ
|ข้อจำกัด
|ถูกจำกัดโดยเวลาในการเรียกคืนและหน้าต่างบริบท
|ความล่าช้าจากการกระโดดของโปรโตคอล
|การบูรณาการ
|ใช่, ผลลัพธ์ RAG สามารถฝังเข้าไปในชั้นบริบทของ MCP ได้
|ใช่, มันสามารถรวม RAG เข้าไปใน MCP เพื่อการไหลของข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากคุณกำลังสร้างระบบไฮบริดของ RAG + MCP ให้เริ่มต้นด้วยระบบจัดการความรู้ที่สะอาดภายใน ClickUp
คุณสามารถใช้เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้ตัวแทน AI ของคุณดึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยโดยไม่ต้องค้นหาผ่านข้อมูลที่ยุ่งเหยิง
MCP เทียบกับตัวแทน AI
ในขณะที่ MCP เป็นอินเทอร์เฟซตัวแทน AI หลากหลายประเภททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ
โมเดล MCP มาตรฐานวิธีการที่ตัวแทนเข้าถึงเครื่องมือ ข้อมูล และบริบท ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อสากล ตัวแทน AI ใช้การเข้าถึงนั้นในการตัดสินใจ ดำเนินการ และทำงานอย่างอิสระ
|คุณสมบัติ
|MCP
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|บทบาท
|มาตรฐานอินเตอร์เฟซสำหรับการเข้าถึงเครื่องมือ/ข้อมูล
|ระบบอัตโนมัติที่ทำงาน
|หน้าที่
|ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโมเดลและระบบภายนอก
|ใช้เซิร์ฟเวอร์ MCP เพื่อเข้าถึงบริบท เครื่องมือ และตัดสินใจ
|กรณีการใช้งาน
|เชื่อมต่อระบบ AI, ฐานข้อมูล, API, เครื่องคำนวณ
|เขียนโค้ด, สรุปข้อมูล, จัดการกระบวนการทำงาน
|การพึ่งพา
|ชั้นโปรโตคอลอิสระ
|มักพึ่งพา MCP สำหรับการเข้าถึงเครื่องมือแบบไดนามิก
|ความสัมพันธ์
|เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท
|ดำเนินการงานโดยใช้บริบทและความสามารถที่ MCP จัดเตรียมให้
❗️การมีตัวแทน AI ที่เข้าใจงานทั้งหมดของคุณเป็นอย่างไร? ดูได้ที่นี่ 👇🏼
⚙️ โบนัส: ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าจะใช้ RAG, MCP หรือผสมผสานทั้งสองอย่าง? การเปรียบเทียบเชิงลึกนี้ระหว่าง RAG, MCP และ AI Agentsจะอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดพร้อมแผนภาพและตัวอย่าง
ทำไมบริบทจึงมีความสำคัญในแบบจำลอง AI
สำหรับระบบ AI สมัยใหม่ บริบทถือเป็นพื้นฐานสำคัญ บริบทช่วยให้โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์สามารถ ตีความเจตนาของผู้ใช้ ชี้แจงข้อมูลนำเข้า และ ส่งมอบผลลัพธ์ ที่ ถูกต้อง ตรงประเด็น และ นำไปใช้ได้จริง หากขาดบริบท โมเดลจะแสดงอาการเพี้ยน เข้าใจคำสั่งผิด และสร้างผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ในโลกแห่งความเป็นจริง บริบทมาจากแหล่งที่หลากหลาย: บันทึก CRM, ประวัติ Git, บันทึกการแชท, ผลลัพธ์ API และอื่นๆ อีกมากมาย
ก่อน MCP การผสานข้อมูลนี้เข้ากับกระบวนการทำงานของ AI หมายถึงการเขียนตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละระบบ [ซึ่งเป็นวิธีการที่กระจัดกระจาย มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด และไม่สามารถขยายขนาดได้]
MCP แก้ไขปัญหานี้โดยเปิดใช้งาน วิธีการที่มีโครงสร้างและอ่านได้ด้วยเครื่อง สำหรับโมเดล AI ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงบริบท ไม่ว่าจะเป็นประวัติการป้อนข้อมูลของผู้ใช้, สแนปช็อตของโค้ด, ข้อมูลธุรกิจ หรือฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ
การเข้าถึงที่เป็นมาตรฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงตัวแทน ช่วยให้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สามารถวางแผนและดำเนินการอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันเวลา
นอกจากนี้ เมื่อมีการแบ่งปันบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของ AI จะดีขึ้นในทุกด้าน:
- คำตอบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ในภาษา, โค้ด, และงานหลายรูปแบบ
- อาการประสาทหลอนและความผิดพลาดน้อยลง ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยยึดโยงความเป็นจริง
- ความจำและการไหลลื่นที่ดีขึ้น ในการสนทนาที่ยาวนานหรืองานที่ซับซ้อน
- การผสานรวมที่ง่ายขึ้นกับเครื่องมือ โดยตัวแทนสามารถนำข้อมูลและการดำเนินการกลับมาใช้ใหม่ได้ผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐาน
นี่คือตัวอย่างวิธีที่ AI ของ ClickUp แก้ไขช่องว่างในบริบทนี้ โดยที่คุณไม่ต้องจัดการกับเวิร์กโฟลว์ MCP ที่ซับซ้อนหรือการเขียนโค้ด เราจัดการให้เรียบร้อยแล้ว!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากต้องการเจาะลึกยิ่งขึ้น ให้เรียนรู้วิธีใช้เอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ใน AIเพื่อดึงและใช้ข้อมูลแบบไดนามิก
โปรโตคอลบริบทแบบจำลองทำงานอย่างไร?
MCP ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งแอปพลิเคชัน AI (ไคลเอนต์) จะร้องขอเครื่องมือ ข้อมูล หรือการดำเนินการจากระบบภายนอก (เซิร์ฟเวอร์) ต่อไปนี้คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ MCP ในทางปฏิบัติ ⚒️
🧩 การสร้างการเชื่อมต่อ
เมื่อแอปพลิเคชัน AI (เช่น Claude หรือ Cursor) เริ่มทำงาน มันจะ เริ่มต้น MCP clients ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MCP หนึ่งหรือมากกว่า เหตุการณ์ที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้สามารถแทนสิ่งใดก็ได้ตั้งแต่ API ของสภาพอากาศไปจนถึงเครื่องมือภายในเช่นระบบ CRM
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เซิร์ฟเวอร์ MCP บางแห่งอนุญาตให้ตัวแทนอ่านยอดคงเหลือของโทเค็น ตรวจสอบ NFT หรือแม้แต่เรียกใช้สัญญาอัจฉริยะข้ามเครือข่ายบล็อกเชนกว่า 30 เครือข่าย
👀 ค้นพบเครื่องมือและความสามารถ
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ลูกค้าจะ ดำเนินการค้นหาความสามารถ โดยสอบถามเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องว่า: คุณมีเครื่องมือ ทรัพยากร หรือคำแนะนำอะไรบ้างที่คุณให้บริการ?
เซิร์ฟเวอร์ ตอบกลับด้วยรายการความสามารถของมัน ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้และพร้อมให้แบบจำลอง AI ใช้เมื่อจำเป็น
📮 ClickUp Insight:13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าใช้ AI เป็นประจำในการทำงาน
เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอกClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณ ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
🧠 การระบุความจำเป็นในการใช้บริบทภายนอก
เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูล (เช่น สภาพอากาศในชิคาโกเป็นอย่างไร?) โมเดล AI จะ วิเคราะห์คำขอ และตระหนักว่าต้องการข้อมูลภายนอกแบบเรียลไทม์ซึ่งไม่มีอยู่ในชุดข้อมูลที่ใช้ฝึกฝน
โมเดลเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม จากความสามารถของ MCP ที่มีอยู่ เช่น บริการสภาพอากาศ และลูกค้าเตรียมคำขอสำหรับเซิร์ฟเวอร์นั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? MCP ได้รับแรงบันดาลใจจากLanguage Server Protocol (LSP) โดยขยายแนวคิดไปสู่การทำงานของ AI แบบอัตโนมัติ วิธีการนี้ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถค้นพบและเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายขนาดในสภาพแวดล้อมการพัฒนา AI
✅ ดำเนินการและจัดการการตอบสนอง
ลูกค้า ส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ MCP โดยระบุ:
- เครื่องมือสำหรับการเรียกใช้
- พารามิเตอร์ (เช่น สถานที่ วันที่)
เซิร์ฟเวอร์ MCP ประมวลผลคำขอ, ดำเนินการตามที่ต้องการ (เช่น การดึงข้อมูลสภาพอากาศ), และ ส่งคืนผลลัพธ์ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้. ลูกค้า AI ผสานข้อมูลที่ส่งคืนนี้.
จากนั้น โมเดลจะสร้างคำตอบ โดยอิงจากทั้งข้อมูลใหม่และข้อความเริ่มต้น
ดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain
💟 โบนัส: พบกับBrain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp ที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างเวิร์กโฟลว์ MCP แบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น แทนที่จะต้องรวบรวมเครื่องมือและการผสานรวมหลายสิบอย่าง Brain MAX มาพร้อมการติดตั้งล่วงหน้าและพร้อมใช้งานทันที รวมงาน แอป และโมเดล AI ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ทำงาน, การแปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อการทำงานแบบไม่ต้องใช้มือ, และการตอบสนองที่เกี่ยวข้องอย่างสูงและเหมาะกับบทบาทของคุณ, Brain MAX มอบการควบคุม, การทำงานอัตโนมัติ, และปัญญาที่คุณคาดหวังจากโซลูชันที่สร้างขึ้นตามความต้องการของคุณ—โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าหรือบำรุงรักษาใด ๆ ทั้งสิ้น นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการ, ทำงานอัตโนมัติ, และเร่งความเร็วการทำงานของคุณได้โดยตรงจากเดสก์ท็อปของคุณ!
ความท้าทายทั่วไปในการจัดการบริบทใน AI
การจัดการบริบทในระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่ยังไม่ใช่งานที่ง่ายเลย
โมเดล AI ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือเครื่องมือใด ๆ มักเผชิญกับอุปสรรคที่พบได้ทั่วไป ซึ่งจำกัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ อุปสรรคเหล่านี้ประกอบด้วย:
- ขีดจำกัดของโทเค็นและหน้าต่างบริบทสั้น จำกัดปริมาณข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ AI สามารถนำมาพิจารณาได้ในคราวเดียว ซึ่งมักนำไปสู่คำตอบที่ไม่สมบูรณ์หรือตื้น
- แหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการรวบรวมบริบทที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในฐานข้อมูล แอปพลิเคชัน และรูปแบบต่างๆ
- การขาดความจำระยะยาว ระหว่างการใช้งานหลายครั้งทำให้ผู้ใช้ต้องทำซ้ำข้อมูล ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในงานที่ต้องทำหลายขั้นตอน
- ความไม่ชัดเจนในข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาหลายรอบ อาจทำให้ AI สับสนหากขาดบริบททางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน
- ความล่าช้าและค่าใช้จ่าย กลายเป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึงเมื่อดึงข้อมูลการฝึกอบรมแบบเรียลไทม์หรือบริบทจากระบบภายนอก
- ไม่มีวิธีมาตรฐาน ในการแบ่งปันหรือรักษาบริบทระหว่างเครื่องมือและทีม มักนำไปสู่การทำซ้ำ ความไม่สอดคล้องกัน และการทำงานร่วมกันที่จำกัด
ปัญหาเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดการบริบทที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่โปรโตคอล MCP มุ่งแก้ไข
🔍 คุณรู้หรือไม่? แทนที่จะส่งคำสั่งโดยตรงโมดูลจะสมัครรับข้อมูลจากสตรีมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแทน ซึ่งหมายความว่าขาของหุ่นยนต์อาจเพียงแค่รับฟังการอัปเดตเกี่ยวกับการทรงตัวอยู่เฉยๆ และจะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น
การใช้งานโปรโตคอลบริบทแบบจำลอง
MCP ช่วยให้การผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ทำให้ AI สามารถให้คำตอบที่แม่นยำและเหมาะสมกับบริบทได้
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างเชิงปฏิบัติบางประการที่แสดงให้เห็นว่า MCP สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร 👇
1. ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
หนึ่งในแอปพลิเคชันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดของ AI คอมพาทเนอร์คือ GitHub Copilot ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ช่วยนักพัฒนาเขียนและแก้ไขโค้ด
เมื่อผู้พัฒนาเขียนฟังก์ชัน Copilot จำเป็นต้องเข้าถึง:
- ประวัติโค้ด: AI ดึงบริบทของโค้ดปัจจุบันเพื่อแนะนำการเติมโค้ดที่เกี่ยวข้อง
- ไลบรารีภายนอก: Copilot สอบถามเวอร์ชันล่าสุดของไลบรารีหรือเฟรมเวิร์ก เพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดสามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชันล่าสุดได้
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: หากนักพัฒนาต้องการอัปเดตเกี่ยวกับหลักการเขียนโค้ดหรือแนวทางการจัดการข้อผิดพลาด Copilot จะดึงเอกสารล่าสุดมาให้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: MCP Guardianทำหน้าที่เหมือนยามรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเครื่องมือ AI มันตรวจสอบตัวตน, บล็อกคำขอที่น่าสงสัย, และบันทึกทุกอย่าง เพราะการเข้าถึงเครื่องมือแบบเปิด = ความวุ่นวายด้านความปลอดภัย
2. ผู้ช่วยเสมือน
ผู้ช่วยเสมือนจริง เช่น Google Assistant หรือ Amazon Alexa อาศัยบริบทเพื่อให้คำตอบที่มีความหมาย ตัวอย่างเช่น:
- การสนทนาครั้งก่อน: Google Assistant จำการค้นหาครั้งก่อนของคุณได้ เช่น ความชอบในการเดินทางของคุณ และปรับการตอบกลับให้เหมาะสมเมื่อคุณถามเกี่ยวกับตัวเลือกเที่ยวบินหรือการจองโรงแรม
- เครื่องมือภายนอก: มันทำการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเที่ยวบินที่มีอยู่ผ่าน API ของผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ตัวรวบรวมข้อมูลเที่ยวบิน เช่น Skyscanner)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การกระตุ้นด้วยห่วงโซ่ความคิด (พร้อมตัวอย่าง)
3. ระบบการจัดการความรู้
เครื่องมือจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น IBM Watson ช่วยให้องค์กรสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือคลังเอกสาร:
- บริบทการค้นหา: IBM Watson ใช้โมเดล MCP เพื่อวิเคราะห์คำค้นหาที่ผ่านมาและปรับผลลัพธ์ตามความชอบของผู้ใช้และการค้นหาในอดีต
- แหล่งข้อมูลภายนอก: Watson สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น ฐานความรู้, บทความวิจัย, หรือเอกสารของบริษัท) เพื่อดึงข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องมากที่สุด
- คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้: จากปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ Watson สามารถแนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง, คำถามที่พบบ่อย, หรือเอกสารการฝึกอบรมที่เหมาะกับบทบาทของผู้ใช้หรือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
จัดระเบียบ, กรอง, และค้นหาความรู้ทั่วทั้งบริษัทของคุณด้วยClickUp Enterprise Search
🪄 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: สร้างฐานความรู้ที่ได้รับการยืนยันและมีโครงสร้างในClickUp Docsและนำเสนอผ่านClickUp Knowledge Managementเป็นแหล่งข้อมูลบริบทสำหรับ MCP Gateway ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพ Docs ด้วยเนื้อหาและสื่อที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับคำแนะนำ AI ที่แม่นยำและปรับให้เหมาะกับผู้ใช้จากแหล่งข้อมูลกลาง
4. การดูแลสุขภาพ
ในวงการสาธารณสุข แพลตฟอร์มเช่น Babylon Health ให้บริการปรึกษาออนไลน์กับผู้ป่วย ระบบ AI เหล่านี้พึ่งพาบริบทอย่างมาก:
- ประวัติผู้ป่วย: ระบบ AI จำเป็นต้องเข้าถึงประวัติผู้ป่วย อาการ และข้อมูลการปรึกษาครั้งก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ข้อมูลทางการแพทย์ภายนอก: สามารถดึงข้อมูลทางการแพทย์แบบเรียลไทม์ (เช่น งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับอาการหรือการรักษา) เพื่อเสนอคำแนะนำด้านสุขภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- การตอบสนองแบบไดนามิก: หากอาการของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป ระบบ AI จะใช้ MCP เพื่อปรับปรุงฐานความรู้และปรับคำแนะนำในการรักษาให้เหมาะสมตามความจำเป็น
🔍 คุณทราบหรือไม่? MCP ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในสถานการณ์ที่มีการเชื่อมต่อระบบจำลองหรือระบบหุ่นยนต์เข้ากับเครือข่าย
วิธีการนำโปรโตคอลบริบทแบบจำลองไปปฏิบัติ
การนำโปรโตคอลบริบทของโมเดลมาใช้ช่วยให้แอปพลิเคชัน AI ของคุณสามารถโต้ตอบกับเครื่องมือ บริการ และแหล่งข้อมูลภายนอกในรูปแบบที่เป็นโมดูลและมาตรฐานได้
นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อตั้งค่า 📋
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเครื่องมือ ทรัพยากร และผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจว่าเครื่องมือและทรัพยากรใดบ้างที่เซิร์ฟเวอร์ MCP ของคุณจะให้บริการ:
- เครื่องมือ คือการกระทำที่เซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้ (เช่น การเรียกใช้ API ของสภาพอากาศ, การรันคำสั่ง SQL)
- ทรัพยากร คือข้อมูลที่คงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (เช่น เอกสาร ไฟล์การกำหนดค่า ฐานข้อมูล)
- สำหรับแต่ละเครื่องมือ ให้กำหนด: โครงสร้างข้อมูลนำเข้า (เช่น ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น เมือง, คำค้นหา, ฯลฯ) รูปแบบข้อมูลส่งออก (เช่น JSON-RPC ที่มีโครงสร้าง)วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้า
- รูปแบบข้อมูลนำเข้า (เช่น ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น เมือง, คำค้นหา, ฯลฯ)
- รูปแบบผลลัพธ์ (เช่น JSON-RPC ที่มีโครงสร้าง)
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้า
- รูปแบบข้อมูลนำเข้า (เช่น ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น เมือง, คำค้นหา, ฯลฯ)
- รูปแบบผลลัพธ์ (เช่น JSON-RPC ที่มีโครงสร้าง)
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้า
จากนั้นให้ดำเนินการ ตัวจัดการ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ประมวลผลคำขอเครื่องมือที่เข้ามาจากไคลเอนต์:
- ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับรูปแบบที่คาดหวัง
- รันลอจิกหลัก (เช่น ดึงข้อมูลจาก API, ประมวลผลข้อมูล)
- จัดรูปแบบและส่งคืนผลลัพธ์ให้ลูกค้าเพื่อใช้งาน
📌 ตัวอย่าง: เครื่องมือสรุปเอกสารอาจตรวจสอบประเภทไฟล์ที่ป้อนเข้า (เช่น PDF หรือ DOCX) แยกข้อความโดยใช้ตัวแยกไฟล์ ส่งเนื้อหาผ่านโมเดลหรือบริการสรุป และส่งคืนบทสรุปที่กระชับพร้อมหัวข้อสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าผู้ฟังเหตุการณ์ (event listeners) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการบางอย่างเกิดขึ้น เช่น เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลหรือมีการอัปเดตฐานข้อมูล ไม่จำเป็นต้องให้เครื่องมือทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: สร้างหรือกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MCP
ใช้เฟรมเวิร์กเช่น FastAPI, Flask, หรือ Express เพื่อเปิดเผยเครื่องมือและทรัพยากรของคุณเป็นจุดสิ้นสุด HTTP หรือบริการ WebSocket
สิ่งสำคัญที่ควรทำคือ:
- ใช้โครงสร้างจุดสิ้นสุดที่สอดคล้องกันสำหรับเครื่องมือทั้งหมด (เช่น /invoke/summarize-document)
- ส่งคืนการตอบสนอง JSON ที่มีโครงสร้างที่คาดการณ์ได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถของกลุ่มภายใต้จุดสิ้นสุด /capabilities เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นพบเครื่องมือที่มีอยู่ได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปฏิบัติต่อบริบทเหมือนกับโค้ด ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนโครงสร้าง ให้ทำการเวอร์ชันไว้ ใช้เวลาประทับหรือแฮชคอมมิตเพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับได้โดยไม่เกิดความสับสน
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าไคลเอนต์ MCP
MCP client เป็นส่วนหนึ่งของระบบ AI ของคุณ (เช่น Claude, Cursor หรือเอเจนต์ที่คุณสร้างเอง) ที่สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
เมื่อเริ่มต้นระบบ ลูกค้าจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MCP และดึงความสามารถที่มีอยู่ (เครื่องมือ/ทรัพยากร) ผ่านจุดสิ้นสุด /capabilities จากนั้นจะลงทะเบียนเครื่องมือเหล่านี้เพื่อการใช้งานภายใน เพื่อให้โมเดลสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะเรียกใช้ในระหว่างเซสชัน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ฝังข้อมูลเมตาดาต้าที่มองไม่เห็นลงในบริบท เช่น คะแนนความมั่นใจของเครื่องมือหรือเวลาที่บันทึก เครื่องมือสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เช่น ข้ามข้อมูลที่ล้าสมัยหรือเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่มาจากแหล่งที่มีความมั่นใจสูง
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบด้วยไคลเอนต์ที่รองรับ MCP
ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง ให้ทดสอบเซิร์ฟเวอร์ MCP ระยะไกลของคุณด้วยไคลเอนต์ AI จริง:
- ใช้เครื่องมืออย่าง Claude Desktop ซึ่งรองรับ MCP ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
- ลองใช้กรณีการใช้งานทั่วไป (เช่น การถาม Claude เกี่ยวกับสภาพอากาศวันนี้) เพื่อยืนยันว่า: ข้อมูลนำเข้าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างถูกต้อง เครื่องมือที่ถูกต้องถูกเรียกใช้ คำตอบถูกส่งคืนในรูปแบบที่ถูกต้อง
- ข้อมูลนำเข้าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
- เครื่องมือที่ถูกต้องถูกเรียกใช้
- การตอบกลับจะถูกส่งคืนในรูปแบบที่ถูกต้อง
- ข้อมูลนำเข้าได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
- เครื่องมือที่ถูกต้องถูกเรียกใช้
- การตอบกลับจะถูกส่งคืนในรูปแบบที่ถูกต้อง
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือทางธุรกิจและป้องกันข้อผิดพลาดขณะทำงานในสภาพแวดล้อมการผลิต
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มความปลอดภัย, การอนุญาต, และการสังเกตการณ์
เพื่อปกป้องเครื่องมือหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน:
- แสดงคำขออนุญาตก่อนเข้าถึงเครื่องมือสำคัญหรือทรัพยากรส่วนบุคคล
- เพิ่มการบันทึก, การตรวจสอบ, และการจำกัดอัตราเพื่อติดตามการใช้งานและตรวจจับความผิดปกติ
- ใช้ขอบเขตหรือบทบาทผู้ใช้เพื่อจำกัดว่าใครสามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง
- สร้างชั้นความจำหรือสถานะเพื่อเก็บผลลัพธ์ก่อนหน้าและรักษาความต่อเนื่อง
- ทดสอบภายใต้โหลดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (ความล่าช้า, อัตราความสำเร็จ, เป็นต้น)
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างระบบ AI ที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ซึ่งสามารถขยายการเข้าถึงบริบทได้อย่างสะอาด โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนการผสานรวมแบบกำหนดเองสำหรับทุกเครื่องมือหรือกรณีการใช้งาน
ข้อจำกัดของแบบจำลอง MCP
แม้ว่าโปรโตคอลบริบทของโมเดลจะช่วยแก้ปัญหาการแบ่งปันบริบทที่สำคัญได้ แต่ก็มาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนของตัวเอง:
- การพึ่งพาเครื่องมือ: MCP ต้องการเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือที่เข้ากันได้ ระบบเก่าและ API ที่ไม่เป็นมาตรฐานนั้นยากต่อการผสานรวม
- ความซับซ้อนในการตั้งค่า: การตั้งค่าเริ่มต้น การกำหนดเครื่องมือ และการเขียนตัวจัดการต้องใช้ความพยายามทางเทคนิค ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้สำหรับทีมใหม่
- ค่าความหน่วง: การเรียกใช้งานภายนอกแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่องมือหลายตัวต่อเนื่องกัน
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: การเปิดเผยเครื่องมือและแหล่งข้อมูลจะเพิ่มพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตี การควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียดและการบันทึกการตรวจสอบยังคงไม่สมบูรณ์
- การประสานงานระหว่างหลายเซิร์ฟเวอร์อย่างจำกัด: การเชื่อมโยงบริบทระหว่างเซิร์ฟเวอร์ไม่ราบรื่น ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความกระจัดกระจายหรือไม่สอดคล้องกัน
วิธีที่ ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนโปรโตคอลบริบทของโมเดล
โปรโตคอลบริบทของโมเดลให้วิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับระบบ AI ในการดึงบริบทภายนอกผ่านการเรียกใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม การสร้างและบำรุงรักษาระบบเหล่านี้อาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม
ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยฝังบริบทไว้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งเป็นจุดที่งานเกิดขึ้นจริง สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นทั้งชั้นเสริมและระบบตัวแทนที่ผสานรวมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับทีม
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันเถอะ 📝
การสร้างหน่วยความจำในพื้นที่ทำงาน
หัวใจสำคัญของความสามารถด้าน AI ของ ClickUp คือClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รับรู้บริบทและทำหน้าที่เป็นระบบหน่วยความจำในตัว
ไม่เหมือนกับ MCP แบบดั้งเดิมที่พึ่งพาประวัติคำสั่งที่ตื้นหรือฐานข้อมูลภายนอก Brain เข้าใจโครงสร้างของพื้นที่ทำงานของคุณและจดจำข้อมูลสำคัญข้ามงาน ความคิดเห็น ไทม์ไลน์ และเอกสารได้ มันสามารถ:
- ระบุจุดคอขวดตามความล่าช้าและอุปสรรคในอดีต
- ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทบาท เช่น 'ใครเป็นเจ้าของสิ่งนี้?' หรือ 'QA ได้ตรวจสอบแล้วหรือยัง?'
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง พร้อมมอบหมายงานและกำหนดเวลา
📌 ตัวอย่าง: ขอให้ Brain 'สรุปความคืบหน้าของแคมเปญการตลาดไตรมาสที่ 2' และมันจะอ้างอิงถึงงานที่เกี่ยวข้อง สถานะ และความเห็นจากโครงการต่างๆ
การทำให้คำตอบ การมอบหมายงาน และการดำเนินการเป็นอัตโนมัติ
ในขณะที่การใช้งาน MCP ต้องการการปรับแต่งโมเดลอย่างต่อเนื่อง ClickUp ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน นำการตัดสินใจและการดำเนินการมาอยู่ในระบบเดียวกัน
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถกระตุ้นการดำเนินการตามเหตุการณ์ เงื่อนไข และตรรกะได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brainเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการป้อนข้อมูลที่กำหนดเองด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างทริกเกอร์ที่กำหนดเองด้วย ClickUp Automations
📌 ตัวอย่าง: ย้ายงานไปยัง กำลังดำเนินการ เมื่อสถานะเปลี่ยน, มอบหมายหัวหน้าทีมเมื่อถูกทำเครื่องหมาย ความสำคัญสูง, และแจ้งเตือนเจ้าของโครงการหากวันครบกำหนดถูกพลาด.
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp (พร้อมตัวอย่างการใช้งาน)
สร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้ClickUp Autopilot Agentsนำเสนอระดับใหม่ของความเป็นอิสระที่ชาญฉลาด ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ทำงานบน:
- ตัวกระตุ้น (เช่น การอัปเดตงาน, การถูกกล่าวถึงในแชท)
- เงื่อนไข (เช่น ข้อความมีคำว่า ด่วน)
- การดำเนินการ (เช่น สรุปกระทู้ มอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน)
- เครื่องมือ (เช่น โพสต์ในช่องทางต่างๆ, อัปเดตฟิลด์)
- ความรู้ (เช่น เอกสารภายใน, งาน, แบบฟอร์ม และประวัติการแชท)
เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นบริบทที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp ในฐานะตัวแทน AI ใช้ข้อมูลพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อดำเนินการอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องตั้งค่า นี่คือวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานของคุณให้เป็นบริบทที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ:
- งานและงานย่อย: มอบหมายงานติดตามผล สร้างสรุป หรือปรับลำดับความสำคัญภายในงานของ ClickUp AI จะดึงข้อมูลจากผู้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และความคิดเห็นโดยตรง
- เอกสารและวิกิ: ขอให้ AI อ้างอิงความรู้ของทีม, สรุปเอกสาร, หรือดึงจุดสำคัญระหว่างการวางแผนโดยใช้เอกสาร
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้แท็ก หมวดหมู่ หรือคะแนนของคุณเองเพื่อปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสม AI จะตีความข้อมูลเมตาของคุณเพื่อปรับผลลัพธ์ให้เข้ากับภาษาของทีมคุณ
- ความคิดเห็นและการแชท: ดำเนินการสนทนาต่อในหัวข้อต่าง ๆ หรือสร้างการกระทำตามการอภิปราย
ชมการทำงานของฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI ได้ที่นี่ 👇🏼
อนาคตของโปรโตคอลบริบทของโมเดล
ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเปลี่ยนแปลงจากแชทบอทแบบคงที่ไปสู่ระบบหลายตัวแทนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น บทบาทของ MCPs จะกลายเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำอย่าง OpenAI และ Anthropic MCPs สัญญาว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้ข้ามระบบที่ซับซ้อน
แต่คำสัญญานั้นมาพร้อมกับคำถามใหญ่ 🙋
สำหรับผู้เริ่มต้น, การนำไปใช้ MCP ส่วนใหญ่ในปัจจุบันอยู่ในระดับการสาธิต, ใช้การขนส่งสตูดิโอพื้นฐาน, ไม่มีการสนับสนุน HTTP, และไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์หรือการอนุญาตในตัว. นั่นไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในองค์กร. กรณีการใช้งานในโลกจริงต้องการความปลอดภัย, ความสามารถในการสังเกต, ความน่าเชื่อถือ, และการปรับขนาดที่ยืดหยุ่น.
เพื่อลดช่องว่างนี้ แนวคิดของ MCP Mesh ได้เกิดขึ้น มันนำรูปแบบเมชของบริการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว (เช่นที่ใช้ในไมโครเซอร์วิส) มาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานของ MCP MCP Mesh ยังช่วยในการเข้าถึงที่ปลอดภัย การสื่อสาร การจัดการการจราจร ความทนทาน และการค้นพบในหลายเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายอยู่
ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มที่ใช้ AI อย่าง ClickUp แสดงให้เห็นว่าโมเดลบริบทที่ฝังลึกในแอปสามารถเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานเป็นทีม
ในอนาคต เราอาจได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบไฮบริด ซึ่งเป็นการปูทางให้กับตัวแทน AI ที่ทั้งมีความตระหนักรู้และสามารถดำเนินการได้
โปรโตคอลการค้าเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วย ClickUp
มาตรฐานโปรโตคอลบริบทของโมเดลกำหนดวิธีการที่ AI สามารถเข้าถึงระบบภายนอกได้ แต่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคที่ซับซ้อน
แม้ว่า MCP จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิค ซึ่งเพิ่มเวลาในการพัฒนา ค่าใช้จ่าย และความท้าทายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
ClickUp มอบทางเลือกที่ใช้งานได้จริงด้วย ClickUp Brain และระบบอัตโนมัติที่ผสานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
มันเข้าใจบริบทของงาน ข้อมูลโครงการ และเจตนาของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นโซลูชัน low-code ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการ AI ที่ปรับขนาดได้และรับรู้บริบทโดยไม่ต้องมีภาระด้านวิศวกรรม
