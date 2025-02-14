บล็อก ClickUp

25 อันดับเครื่องมือการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจสมัยใหม่

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
14 กุมภาพันธ์ 2568

ข้อมูลมีอยู่ทุกที่ แต่การทำให้เข้าใจได้? นั่นคือความท้าทายที่แท้จริง

ด้วยระบบที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้และกระบวนการที่กินเวลา นักวิเคราะห์ธุรกิจและผู้จัดการไอทีมักพบว่าตัวเองต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

เครื่องมือจัดการข้อมูล 📊

ในคู่มือนี้ เราจะเน้น 25 โซลูชันซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและควบคุมข้อมูลของคุณได้

มาเริ่มกันที่วิธีการเลือกเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปเครื่องมือจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด 25 รายการที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

1.ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเน้นการทำงานเป็นทีม

2. Informatica: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมและการกำกับดูแลข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้

3. Talend: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลบนคลาวด์ที่หลากหลาย

4. IBM Cloud Pak for Data: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรองรับการใช้งานบนคลาวด์โดยเฉพาะ

5. Amazon Web Services: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้

6. Google Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับระบบท่อข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ด้วย AI

7. Oracle Autonomous Database: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลหลักแบบอัตโนมัติ

8. Snowflake: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลแบบหลายคลาวด์และการแบ่งปันข้อมูล

9. Denodo Platform 9. 1: เหมาะที่สุดสำหรับการจำลองข้อมูลและการเข้าถึงแบบรวมศูนย์

10. SAP Data Intelligence: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน

11. Microsoft Purview: เหมาะที่สุดสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลแบบไฮบริด

12. Collibra Data Intelligence Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลและการติดตามลำดับสายข้อมูล

13. Veritone Data Refinery: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างด้วย AI

14. Microsoft Azure AI Foundry: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมโมเดล AI ในสายงานข้อมูล

15. Tableau: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลเชิงภาพที่เข้าใจง่ายและระบบ BI แบบบริการตนเอง

16. Qlik Sense: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการวิเคราะห์ขั้นสูง

17. Alteryx: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง

18. KNIME: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาไปป์ไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลและโมเดล ML

19. Looker โดย Google: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลไม่จำกัดและ BI บนคลาวด์

20. Polymer: เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นแดชบอร์ดที่สามารถนำไปใช้ได้

21: ASK BOSCO©: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาและการวิเคราะห์ด้วยเสียง

22. DataRobot: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาโมเดล AI แบบอัตโนมัติ

23. H2O. ai: เหมาะที่สุดสำหรับเฟรมเวิร์ก AI แบบโอเพนซอร์สและ ML ที่สามารถขยายขนาดได้

24. Akkio: เหมาะที่สุดสำหรับการทำนายด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

25. MonkeyLearn: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข้อความโดยใช้ NLP

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการข้อมูล?

เครื่องมือข้อมูลที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่จัดระเบียบข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย คุณสมบัติหลักที่ควรค้นหาคือ:

  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือที่สามารถจัดการงานที่ทำซ้ำได้ เช่น การทำความสะอาดข้อมูลหรือการรายงาน
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลการวิเคราะห์แบบนาทีต่อนาทีเพื่อให้การตัดสินใจของคุณมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค แต่มีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
  • ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: ค้นหาเครื่องมือที่มีการป้องกันข้อมูลที่จำเป็นสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อทำให้กระบวนการจัดการข้อมูลของคุณเป็นอัตโนมัติ ดูวิธีการได้ที่นี่! 👇🏼

25 เครื่องมือการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด

สำรวจเครื่องมือการจัดการข้อมูลหลักที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลของคุณ

เครื่องมือการรวมและจัดการข้อมูลอย่างครอบคลุม

ก่อนอื่น มาดูรายการเครื่องมือการรวมและการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุมกัน:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเน้นการทำงานเป็นทีม)

ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเน้นการทำงานเป็นทีม)
ปรับแต่งวิธีการดูเวิร์กโฟลว์ข้อมูลของคุณด้วยตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 15 แบบจาก ClickUp

ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับทุกงานในที่เดียว, นำกลยุทธ์การจัดการข้อมูลและการทำงานร่วมกันของทีมมารวมไว้ในที่เดียว. ระบบเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp Brain, ช่วยทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการรายงานแบบเรียลไทม์เป็นอัตโนมัติ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโครงการในอดีตเพื่อทำนายระยะเวลาในอนาคต.

คุณยังสามารถถามคำถามเกี่ยวกับโครงการที่มีอยู่กับ Brain ได้เช่นกัน และมันจะดึงข้อมูลจากงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร และการสนทนาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดและเกี่ยวข้องมากที่สุด

คลิกอัพ เบรน: เครื่องมือจัดการข้อมูล
รับการอัปเดตเกี่ยวกับงาน, จุดสำคัญ, ปริมาณงานของทีม, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain

มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp และแดชบอร์ด ช่วยให้การจัดระเบียบและ การแสดงข้อมูลสำคัญ เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การจัดสรรงานไปจนถึงการจัดการงบประมาณ มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Tableau และ Salesforce โดยดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลที่หลากหลายมารวมกัน

นอกจากนี้ นโยบายความปลอดภัยของ ClickUpยังรับประกันการกำกับดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและบันทึกการตรวจสอบ

ข้อมูลลูกค้าถูกโฮสต์โดย Amazon Web Services (AWS) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type 2 และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความมั่นคงและความสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคลาวด์ นอกจากนี้ ทีมความปลอดภัยของ ClickUp ยังทำการทดสอบแอปพลิเคชัน ประสิทธิภาพ และการเจาะระบบเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงและการโจรกรรมข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามข้อมูลโครงการผ่านแดชบอร์ด ClickUpโดยใช้ 50+ คุณลักษณะที่กำหนดเอง
  • เสนอการติดตาม KPI ที่แข็งแกร่งผ่าน เทมเพลต ClickUpสำหรับการจัดการประสิทธิภาพข้อมูล
  • ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านClickUp Chatโดยไม่ต้องสลับแอป

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ eDiscovery ชั้นนำสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. Informatica (ดีที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลและการกำกับดูแลที่สามารถปรับขนาดได้)

แดชบอร์ด Informatica: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางInformatica

Informatica เป็นหนึ่งใน เครื่องมือจัดการข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ด้วย การออกแบบที่เน้นการใช้งานบนคลาวด์ และ ฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย ทำให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำงานได้กับทุกคน ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การรวมทรัพยากรภายในองค์กรและบนคลาวด์เป็นเรื่องง่ายด้วย ตัวเลือกการปรับใช้แบบไฮบริด นอกจากนี้ คุณสมบัติเช่น การจับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง (CDC) และสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ยังรับประกันการเชื่อมต่อ หลายแหล่งข้อมูล อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Informatica

  • เครื่องมือการรวมข้อมูลแบบรวม ช่วยคุณเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเช่น Oracle, แพลตฟอร์มคลาวด์เช่น Salesforce, และระบบข้อมูลขนาดใหญ่เช่น Hadoop ทั้งหมดในเวลาจริง
  • การจัดการคุณภาพข้อมูลขั้นสูง ระบุความไม่สอดคล้องในชุดข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย การทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ และ กฎคุณภาพที่กำหนดเอง
  • กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการเข้าถึงข้อมูล ช่วยให้การใช้งานเป็นไปพร้อมกับการติดตามลำดับสายข้อมูล การปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น GDPR และ HIPAA และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ข้อจำกัดของ Informatica

  • ไม่ทำงานได้ดีกับชุดข้อมูลแบบไดนามิก

การกำหนดราคาของ Informatica

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Informatica

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างศูนย์กลางความรู้ด้วยเทมเพลต Wiki เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นเมื่อคลังข้อมูลของคุณเติบโตขึ้น

3. Talend (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลบนคลาวด์ที่หลากหลาย)

Talend Dashboard: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางTalend

Talend เป็นแพลตฟอร์ม การรวมข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับ ธุรกิจขนาดกลาง เพื่อเชื่อมต่อและจัดการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้และเข้าใจง่าย ทำให้การสร้างระบบข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย

พื้นฐานแบบโอเพนซอร์สของมันช่วยให้สามารถปรับแต่งข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ผ่าน ที่เก็บข้อมูลร่วมกัน และ การควบคุมเวอร์ชัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Talend

  • ความสามารถในการรวมข้อมูลอย่างกว้างขวาง ด้วยตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า 1,000+ สำหรับฐานข้อมูล, บริการคลาวด์, และแอปพลิเคชัน, รองรับทั้ง ETL และ ELT กระบวนการ
  • การจัดการคุณภาพข้อมูลอย่างครอบคลุม พร้อมการตรวจสอบคุณภาพในตัวที่ให้คุณกำหนดกฎเฉพาะเพื่อทำความสะอาดและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างการรวมระบบ
  • โซลูชันการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ที่ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบมุมมองเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูล

ข้อจำกัดของ Talend

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนของอินเตอร์เฟซกราฟิก

ราคาของ Talend

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Talend

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานด้านความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับ บริบทที่พวกเขาต้องการ.

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้คุณ!

4. IBM Cloud Pak for Data (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเป็นแบบคลาวด์เนทีฟ)

IBM Cloud Pak for Data แดชบอร์ด: เครื่องมือการจัดการข้อมูล
ผ่านทางIBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak for Data ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้าง โซลูชันข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดในฐานข้อมูลการจัดการโครงการ

แพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์นี้ช่วยให้คุณสร้าง โครงสร้างข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลที่แยกส่วน ตลอด วงจรชีวิตของข้อมูลทั้งหมด—ตั้งแต่การรวบรวมและการจัดระเบียบไปจนถึงการวิเคราะห์และการปรับใช้โมเดล

แพลตฟอร์มนี้ สร้างขึ้นบน Red Hat OpenShift เพื่อให้สามารถทำงานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม รวมถึงในสถานที่ของคุณเอง, คลาวด์ส่วนตัว, และคลาวด์สาธารณะเช่น AWS, Azure, และ Google Cloud.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Cloud Pak for Data

  • โครงสร้างข้อมูลแบบบูรณาการ ที่นำเสนอการจำลองข้อมูลขั้นสูง ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่งโดยไม่ต้องย้ายข้อมูล
  • การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยผสานรวม IBM Watson AI สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก (ML) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ขั้นสูง พร้อมการประเมินโมเดลอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออย่าง Watson OpenScale
  • การกำกับดูแลข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนโดย IBM Knowledge Catalog ช่วยให้คุณสร้างคลังข้อมูลเมตาดาตาแบบรวมศูนย์ เพื่อจัดหมวดหมู่ ทำแคตตาล็อก และจัดการการเข้าถึงข้อมูล

ข้อจำกัดของ IBM Cloud Pak for Data

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความซับซ้อน

ราคาของ IBM Cloud Pak for Data

  • ราคาตามความต้องการ

IBM Cloud Pak for Data การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (90 รีวิว)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ: คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI

5. Amazon Web Services (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถปรับขนาดได้)

แดชบอร์ด Amazon Web Services: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางAmazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) คือ แพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรทุกขนาด

สถาปัตยกรรมของ AWS ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณเลือกจากตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลแบบอ็อบเจ็กต์ ด้วย Amazon S3, ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ด้วย Amazon RDS และ โซลูชัน NoSQL ด้วย Amazon DynamoDB

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือเช่น การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ด้วย AWS Lambda และ การปรับขนาดอัตโนมัติด้วย EC2 เพื่อรองรับความต้องการในการดำเนินงานที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS

  • การจัดเก็บข้อมูลแบบขยายได้กับ Amazon S3, รวมถึงคลาสต่าง ๆ เช่น Standard และ Glacier, คุณสมบัติขั้นสูงเช่น การจัดการเวอร์ชัน และ นโยบายวงจรชีวิต, และ S3 Storage Lens สำหรับข้อมูลเชิงลึก
  • บริการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง Amazon Athena สำหรับการสอบถามข้อมูลแบบโต้ตอบ, Amazon Redshift สำหรับการจัดเก็บข้อมูลคลังข้อมูล, และ Amazon Kinesis สำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • การเข้ารหัสข้อมูล สำหรับข้อมูลทั้งที่เก็บไว้และข้อมูลที่กำลังส่งผ่าน, การจัดการกุญแจอย่างปลอดภัยผ่าน AWS KMS, และการติดตามกิจกรรมด้วย AWS CloudTrail

ข้อจำกัดของ AWS

  • โครงสร้างราคาที่ซับซ้อนอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ราคาของ AWS

  • แพ็กเกจฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและประเภทของอินสแตนซ์

คะแนนและรีวิวของ AWS

  • G2: 4. 7/5 (70+ รีวิว)

6. Google Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Google Cloud: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางGoogle Cloud

Google Cloud เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ การประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงและหน่วงต่ำ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเครื่องมือ AI ขั้นสูง เช่น AutoML และ TensorFlow เพื่อช่วยให้คุณใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และแอปพลิเคชันอัจฉริยะ นอกจากนี้ สถาปัตยกรรม เซิร์ฟเวอร์เลส ของ Google Cloud ยังช่วยให้การปรับใช้แอปพลิเคชันและเวิร์กโฟลง่ายขึ้น

อีกหนึ่งข้อเสนอของ Google Cloud คือการผสานรวม ความสามารถของ AI เชิงกำเนิดและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบกับข้อมูลโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ LLMs ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการให้ คำแนะนำเกี่ยวกับโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud

  • ฟังก์ชันการทำงานแบบ Pub/Sub สำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสระหว่างส่วนประกอบของแอปพลิเคชันอิสระ ออกแบบมาเพื่อรองรับ ปริมาณงานสูง และ ความหน่วงต่ำ
  • การวิเคราะห์ขั้นสูง ด้วย BigQuery นำเสนอคลังข้อมูลที่จัดการอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ การสืบค้น SQL อย่างรวดเร็ว บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ประมวลผลเพตะไบต์ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • การจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM) เพื่อให้การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน ในขณะที่ การป้องกันการสูญเสียข้อมูล (DLP) ช่วยให้คุณค้นพบ จัดประเภท และปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของ Google Cloud

  • การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงอาจซับซ้อนเมื่อจัดการการเข้าถึงสำหรับทีม

ราคาของ Google Cloud

  • แผนฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและประเภทของอินสแตนซ์

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Cloud

  • G2: 4. 5/5 (51,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

7. Oracle Autonomous Database (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลหลักแบบอัตโนมัติ)

Oracle Autonomous Database: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางOracle Autonomous Database

Oracle Autonomous Database ทำให้การจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมหลายอย่างกลายเป็นอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการ ทำให้กระบวนการ MDM ของตนง่ายขึ้น

ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งปริมาณงานแบบธุรกรรม (OLTP) และการวิเคราะห์ข้อมูล (OLAP) แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้รองรับข้อมูลหลากหลายประเภท ความสามารถนี้ช่วยให้คุณใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลาย ตั้งแต่ ระบบประมวลผลธุรกรรมออนไลน์ ไปจนถึง การสืบค้นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ซับซ้อน โดยไม่จำเป็นต้องใช้สภาพแวดล้อมฐานข้อมูลแยกต่างหาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Autonomous Database

  • MDM อัตโนมัติพร้อมความสามารถในการทำงานด้วยตนเองที่ ทำงานอัตโนมัติ เช่น การสำรองข้อมูลและการปรับขนาด, ผสานข้อมูล จากหลายแหล่ง, และ รักษาคุณภาพข้อมูล ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์และทำความสะอาดข้อมูลในตัว
  • ความสามารถด้าน ML ที่ฝังไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ทั่ว ข้อความ, กราฟ, และ ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง SQL-based
  • สถาปัตยกรรมที่รักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง ด้วยการป้องกันอย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตอัตโนมัติ การเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง และการควบคุมการเข้าถึงที่ละเอียด

ข้อจำกัดของฐานข้อมูลอัตโนมัติของออราเคิล

  • โดยปกติใช้หน่วยความจำจำนวนมาก

ราคาของ Oracle Autonomous Database

  • แพ็กเกจฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

Oracle Autonomous Database คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

8. Snowflake (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลในหลายคลาวด์)

แดชบอร์ด Snowflake: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางSnowflake

Snowflake เป็นแพลตฟอร์ม คลาวด์เนทีฟ ที่ช่วยในการเข้าถึง ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการจัดเก็บข้อมูล แบบตารางในคลังข้อมูลแบบรวมศูนย์

ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของ Snowflake รองรับการปรับขนาดอย่างอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการของปริมาณงานที่หลากหลาย

แพลตฟอร์มยังสอดคล้องกับมาตรฐานเช่น HIPAA, PCI DSS, และ GDPR, เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลบนคลาวด์

คุณสมบัติเด่นของ Snowflake

  • การรองรับข้ามคลาวด์ ช่วยให้คุณดำเนินงานในสภาพแวดล้อมคลาวด์หลายแห่งได้ มอบความยืดหยุ่นในการเลือกผู้ให้บริการ
  • การแยกการเก็บข้อมูลและการประมวลผล ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บและการประมวลผลได้อย่างอิสระตามความต้องการของปริมาณงาน
  • คุณสมบัติการแชร์ข้อมูลในตัว ช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลสดกับบัญชี Snowflake อื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้กระบวนการ ETL ที่ซับซ้อน พร้อมกับการผสานรวมกับตลาดข้อมูลสำหรับการแชร์ชุดข้อมูลกับพันธมิตรภายนอก

ข้อจำกัดของ Snowflake

  • ไม่มีการรองรับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในตัว

การกำหนดราคาของ Snowflake

  • มาตรฐาน, องค์กร, ธุรกิจสำคัญ: เริ่มต้นที่ $2/เครดิต; ราคาแตกต่างกันตามภูมิภาคและแพลตฟอร์ม
  • พื้นที่จัดเก็บตามความต้องการ: เริ่มต้นที่ $20/TB ต่อเดือน; ราคาอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค
  • Virtual Private Snowflake: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Snowflake

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Snowflake เพื่อการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

9. Denodo Platform 9. 1 (เหมาะที่สุดสำหรับการเสมือนข้อมูลและการเข้าถึงแบบรวม)

แดชบอร์ด Denodo Platform 9.1: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางDenodo

Denodo Platform 9. 1 เป็น โซลูชันการจำลองข้อมูลแบบเรียลไทม์ สำหรับองค์กรที่ต้องการทำงานกับชุดข้อมูลที่หลากหลาย เช่น JSON, XML และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ภายในกรอบการทำงานเดียว

แพลตฟอร์มนี้ใช้ ชั้นเชิงความหมาย เพื่อช่วยให้คุณโต้ตอบกับข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ ETL ที่ซับซ้อน

Denodo ยังรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การปกปิดข้อมูล และ การเข้ารหัส นอกจากนี้ยังรวมถึง การติดตามการตรวจสอบ ที่ครอบคลุมพร้อมความสามารถในการบันทึกเพื่อติดตามกิจกรรมของผู้ใช้และเพิ่มการรับผิดชอบ

Denodo Platform 9. 1 คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การเข้าถึงข้อมูลแบบรวมช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย—รวมถึงฐานข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และ API—โดยไม่ต้องคัดลอกหรือย้ายข้อมูล
  • ผู้ช่วย Denodo ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมความสามารถด้าน NLP ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด
  • การผสานรวมกับ AI SDK สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน ช่วยลดความซับซ้อนในการนำข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเข้าสู่แบบจำลองข้อมูล AI เชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรองรับ Retrieval-Augmented Generation (RAG)

ข้อจำกัดของ Denodo Platform 9.1

  • ไม่มีคิวสำหรับรายการธุรกรรมในกรณีที่คุณต้องการบันทึกไว้เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้

ราคาของ Denodo Platform 9.1

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Denodo

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. SAP Data Intelligence (เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน)

แดชบอร์ด SAP Data Intelligence: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางSAP Data Intelligence

SAP Data Intelligence เป็นซอฟต์แวร์การกำกับดูแลข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ใช้ ระบบนิเวศ SAP โดยนำเสนอการประสานงานข้อมูลข้ามระบบที่หลากหลาย

หนึ่งในจุดแข็งหลักของมันคือความสามารถในการ จัดการวงจรชีวิตของข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การนำเข้าและการประมวลผลไปจนถึงการวิเคราะห์และการกำกับดูแล

คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพข้ามระบบต่างๆ แพลตฟอร์มนี้ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยนำเสนอคุณสมบัติการกำกับดูแล เช่น การติดตามลำดับสายข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP Data Intelligence

  • การสร้างแบบจำลองท่อส่งข้อมูล เชื่อมต่อระบบต้นทาง SAP และระบบที่ไม่ใช่ SAP ช่วยให้สามารถ ดึงข้อมูล แปลงข้อมูล และ เสริมข้อมูล ได้แบบเรียลไทม์
  • การค้นพบและการจัดทำรายการข้อมูล แบบอัตโนมัติสำหรับสินทรัพย์ข้อมูลที่มีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง พร้อมด้วย การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภท (รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง)
  • การจัดการเวิร์กโฟลว์ ML แบบบูรณาการ ภายในอินเทอร์เฟซเดียว พร้อมด้วยฟังก์ชัน AutoML ที่ช่วยในการเลือกอัลกอริทึมและไฮเปอร์พารามิเตอร์โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ SAP Data Intelligence

  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ SAP นั้นยาก

ราคาของ SAP Data Intelligence

  • ราคาตามความต้องการ

11. Microsoft Purview (เหมาะที่สุดสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลแบบไฮบริด)

Microsoft Purview แดชบอร์ด: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางMicrosoft Purview

Microsoft Purview รองรับเทมเพลตการกำกับดูแลข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ช่วยให้จัดการข้อมูลหลักในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการ แพลตฟอร์มแบบรวมสำหรับการค้นหาข้อมูล การจัดหมวดหมู่ และการบังคับใช้นโยบาย มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลของธุรกิจในทรัพย์สินข้อมูลของตน

นอกจากนี้ การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft รวมถึง Azure Services, Microsoft 365 และ Power BI สร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันสำหรับการริเริ่มการกำกับดูแลข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Purview

  • กรอบการกำกับดูแลข้อมูลแบบรวม รวมถึง แคตตาล็อกข้อมูล ที่มีข้อมูลเมตาจากแหล่งต่าง ๆ, การค้นพบข้อมูลอัตโนมัติ ทั้งในสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและบนคลาวด์, และมุมมองการสืบย้อนข้อมูล
  • การจัดประเภทข้อมูลอัตโนมัติ โดยใช้ อัลกอริทึม ML, ป้ายกำกับความอ่อนไหวที่กำหนดเอง, และการผสานรวมกับ ฟังก์ชัน DLP เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ความสามารถในการค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eDiscovery) เช่น การจัดทำดัชนีขั้นสูง สำหรับเนื้อหาที่สามารถค้นหาได้, การจัดเรียงข้อความตามลำดับการสนทนา เพื่อจัดระเบียบข้อความจาก Microsoft Teams, และ การคัดกรองข้อมูลโดยใช้การคาดการณ์ ตามการตัดสินใจในการคัดกรองข้อมูลก่อนหน้านี้

ข้อจำกัดของ Microsoft Purview

  • API สามารถปรับปรุงได้เพื่อเชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับแหล่ง API ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟต์

ราคาของ Microsoft Purview

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Purview

  • G2: 4. 6/5 (20 รีวิว)

12. คอลลิบรา ดาต้า อินเทลลิเจนซ์ คลาวด์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลและการติดตามเส้นทางข้อมูล)

แดชบอร์ดคลาวด์อัจฉริยะข้อมูลของ Collibra: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านCollibra Data Intelligence Cloud

Collibra Data Intelligence Cloud มุ่งเน้นที่ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการจัดการ สายสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่ง เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการชุดข้อมูลที่ซับซ้อน

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสร้าง มุมมองข้อมูลที่สมบูรณ์ เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถค้นหา ทำความเข้าใจ และเชื่อถือข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่น การแสดงความคิดเห็น และ การแชร์ เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Workflow Designer ที่อัปเดตแล้วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ มากยิ่งขึ้น ทำให้การรวมการจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Collibra Data Intelligence Cloud

  • การจัดทำแคตตาล็อกข้อมูล บนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการเข้าถึงชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย การจับข้อมูลเมตาโดยอัตโนมัติ และการเพิ่มคุณค่าให้กับแคตตาล็อกด้วยบริบทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและการใช้งาน
  • การแสดงลำดับต้นทางถึงปลายทางแบบสมบูรณ์ ติดตามข้อมูลตั้งแต่แหล่งที่มาจนถึงปลายทาง แสดงการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการที่ข้อมูลผ่าน พร้อมด้วย การวิเคราะห์ผลกระทบ
  • การผสานรวม โมเดล AI กับชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Power BI และ Tableau สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง และ การเข้าถึงตลาดข้อมูล สำหรับชุดข้อมูลที่คัดสรร

ข้อจำกัดของ Collibra Data Intelligence Cloud

  • การนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กรอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ Collibra Data Intelligence Cloud

  • ราคาตามความต้องการ

Collibra Data Intelligence Cloud คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)

13. Veritone Data Refinery (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างด้วย AI)

Veritone Data Refinery แดชบอร์ด: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านVeritone Data Refinery

Veritone Data Refinery ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลดิบที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมาก เช่น วิดีโอ เสียง และข้อความ ให้กลายเป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกฝนโมเดล AI ขั้นสูง เช่น LMM และ LLM

โดยการนำ แท็กเมตาดาต้าเฉพาะโดเมน มาใช้ แพลตฟอร์มจะเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและให้บริบทเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและใช้ชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Veritone Data Refinery

  • การรวมข้อมูลที่แยกส่วน เข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐาน GDPR และ SOC2 พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพย์สินทางปัญญา
  • โอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยใช้การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามของชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดกรองแล้ว, โซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ, และชุดแอปพลิเคชันมากกว่า 20 รายการในหลากหลายภาคส่วน
  • การผสานรวมกับ แพลตฟอร์ม aiWARE™ เพื่อระบบนิเวศ AI ที่ครอบคลุม ช่วยในการ การปรับใช้โซลูชัน AI ในแอปพลิเคชันต่างๆ พร้อม การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Veritone Data Refinery

  • ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ ความสำเร็จของมันขึ้นอยู่กับความรวดเร็วที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้

การกำหนดราคาของ Veritone Data Refinery

  • ราคาตามความต้องการ

14. Microsoft Azure AI Foundry (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมโมเดล AI ในสายงานข้อมูล)

แดชบอร์ด Microsoft Azure AI Foundry: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางMicrosoft Azure AI Foundry

Microsoft Azure AI Foundry ช่วยทำให้การผสานรวมโมเดล AI เข้ากับระบบท่อข้อมูลที่จัดการอย่างสมบูรณ์ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้รองรับ วงจรชีวิตทั้งหมดของการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

นอกจากนี้ยัง บูรณาการแนวทางจริยธรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความลำเอียงและความไม่เป็นธรรมในโซลูชัน AI และรวมถึงตัวกรองความปลอดภัยที่ประเมินผลลัพธ์ของโมเดลเพื่อความถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure AI Foundry

  • สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม พร้อมชุดเครื่องมือที่ผสานรวมบริการ Azure, แม่แบบแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
  • การจัดการโมเดลขั้นสูง พร้อม แคตตาล็อกโมเดล สำหรับการสำรวจโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า พร้อมด้วย เครื่องมือประเมินผล และ การควบคุมเวอร์ชัน
  • การเชื่อมต่อกับบริการ Azure เช่น Azure OpenAI, Azure Machine Learning และ Azure Data Factory, รวม ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานของ AI

ข้อจำกัดของ Microsoft Azure AI Foundry

  • การประเมินความปลอดภัยในปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อปลั๊กอินหรือการขยายความสามารถ

ราคาของ Microsoft Azure AI Foundry

  • ราคาตามความต้องการ

15. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลเชิงภาพที่เข้าใจง่ายและ BI แบบบริการตนเอง)

แดชบอร์ด Tableau: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางTableau

Tableau เป็นหนึ่งในเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลชั้นนำสำหรับการวิเคราะห์แบบ บริการตนเอง ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง

แพลตฟอร์มนี้ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจด้วยตนเอง (BI) โดยไม่ต้องเขียนโค้ด—คุณสามารถสร้างการแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวางฟิลด์ลงบนผืนผ้าใบ

ด้วยการผสานรวม Tableau Server และ Tableau Cloud แผงควบคุมสามารถเผยแพร่ได้อย่างปลอดภัย มอบการเข้าถึงข้อมูลที่สม่ำเสมอให้กับสมาชิกในทีมทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่าง การแสดงความคิดเห็นและบันทึกข้อความ ช่วยให้ทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพได้ ในขณะที่ แอปมือถือ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าแดชบอร์ดสามารถเข้าถึงได้ทุกที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • การนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกรองข้อมูลและการเจาะลึกไปยังจุดข้อมูลเฉพาะ และ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลอย่างครบถ้วน
  • การเชื่อมต่อข้อมูลอย่างกว้างขวาง รองรับบริการคลาวด์ ฐานข้อมูล สเปรดชีต และแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้า พร้อมการเข้าถึงข้อมูลสดแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง, รวมถึง การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ สำหรับการพยากรณ์และการวิเคราะห์แนวโน้ม, การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และฟังก์ชันทางสถิติเช่น การถดถอยหรือการแบ่งกลุ่ม ภายในภาพแสดงผล

ข้อจำกัดของ Tableau

  • ตัวเลือกการร่วมมือที่จำกัดนอกเหนือจาก Tableau Server หรือ Tableau Online

ราคาของ Tableau

  • ผู้สร้าง Tableau: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Tableau Explorer: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้ดู Tableau: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $35/เดือนต่อผู้ใช้
  • Tableau+: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

16. Qlik Sense (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการวิเคราะห์ขั้นสูง)

แดชบอร์ด Qlik Sense
ผ่านทางQlik Sense

Qlik Sense นำเสนอ การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชื่อมโยง ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสำรวจข้อมูลโดยไม่มีข้อจำกัดของเครื่องมือแบบสอบถามแบบดั้งเดิม

มันทำให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อมูลใดถูกมองข้าม โดยเก็บรักษาค่าทั้งหมดไว้ในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาโอกาสที่ซ่อนอยู่

แพลตฟอร์มนี้เสริมพลังให้ผู้ใช้ในทุกบทบาทด้วย ความสามารถในการบริการตนเอง ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเป็นไปอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ การผสานรวมขั้นสูงกับ R และ Python ยังช่วยให้สามารถใช้โมเดล ML และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้โดยตรงภายใน Qlik ในขณะที่ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qlik Sense

  • ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบไดนามิก ที่เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะที่ทำให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นสีเทา ร่วมกับ การวิเคราะห์เชิงสำรวจ
  • แดชบอร์ดและภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ พร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการเล่าเรื่อง
  • การเชื่อมต่อข้อมูลที่ราบรื่น ด้วยการรองรับฐานข้อมูล บริการคลาวด์ และแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าที่หลากหลาย เสริมด้วยการผสานข้อมูล และการเตรียมข้อมูลอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Qlik Sense

  • ต้องทำการโหลดข้อมูลใหม่หรือรีเฟรชด้วยตนเอง

ราคาของ Qlik Sense

  • บริการที่ลูกค้าจัดการเอง: ราคาที่กำหนดเอง
  • Qlik Cloud Analytics: มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $825/เดือน ที่ 25 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้ พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2500/เดือน ที่ 50 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $825/เดือน ที่ 25 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2500/เดือน ที่ 50 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $825/เดือน ที่ 25 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $2500/เดือน ที่ 50 GB สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Qlik Sense

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

17. Alteryx (เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมข้อมูลอัตโนมัติและการวิเคราะห์ขั้นสูง)

แดชบอร์ด Alteryx
ผ่านทางAlteryx

Alteryx ถูกออกแบบมาเพื่อ อัตโนมัติการเตรียมข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียม, ผสมผสาน, และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้วิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงผู้บริหารธุรกิจ สามารถทำให้กระบวนการทำงานและข้อมูลเชิงลึกง่ายขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ การผสานรวมกับเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่น Tableau และ Power BI ยังช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกได้โดยตรงไปยังแดชบอร์ดเพื่อการแบ่งปันในองค์กรที่กว้างขวางขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Alteryx

  • การเตรียมข้อมูลอัตโนมัติด้วย อินเทอร์เฟซแบบไม่เขียนโค้ด, เครื่องมือทำความสะอาดข้อมูล ที่ครอบคลุม, และ การอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ สำหรับงานที่ทำซ้ำ
  • เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง สำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ โดยใช้เทคนิคการถดถอยและการจำแนกประเภท การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการ ผสานรวมกับ R และ Python เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน
  • การเตรียมข้อมูลแบบรวม สำหรับการรวม, การเชื่อมต่อ, หรือการเพิ่มชุดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และ เครื่องมือการจับคู่และการรวมแบบคลุมเครือ ที่อิงตามคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ข้อจำกัดของ Alteryx

  • ขาดคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์สำหรับผู้ใช้หลายคนอย่างเต็มรูปแบบ

ราคาของ Alteryx

  • Designer Cloud Professional: $4950/ปี ต่อผู้ใช้ Enterprise: ราคาตามตกลง
  • มืออาชีพ: $4950/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • เดสก์ท็อปสำหรับนักออกแบบ: ราคาตามสั่ง
  • มืออาชีพ: $4950/ปี ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Alteryx

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

18. KNIME (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาไปป์ไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลและโมเดล ML)

แดชบอร์ด KNIME
ผ่านทางKNIME

KNIME เป็น แพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส สำหรับการพัฒนาไปป์ไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลและโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูแลข้อมูลในทุกอุตสาหกรรม

มันนำเสนออินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างลึกซึ้ง

แพลตฟอร์มนี้รับประกันการตรวจสอบย้อนกลับและการทำซ้ำของกระบวนการทำงานของข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการติดตามและทำซ้ำการวิเคราะห์

นอกจากนี้ KNIME ยังให้การสนับสนุน ML ขั้นสูง รวมถึงความสามารถ AutoML สำหรับการฝึกอบรมและประเมินผลโมเดลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KNIME

  • การออกแบบกระบวนการทำงานแบบภาพ เชื่อมโยงโหนดต่างๆ ที่แสดงการดำเนินการข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการทั้งหมด
  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงเฟรมเวิร์กข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Apache Spark
  • คุณสมบัติการผลิตและการปรับใช้ ที่มีให้ผ่าน KNIME Business Hub ช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านเวิร์กโฟลว์ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลา การตรวจสอบ และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ

ข้อจำกัดของ KNIME

  • ต้องการการตั้งค่าอย่างละเอียดสำหรับงาน Excel ที่ง่าย

ราคาของ KNIME

  • ศูนย์กลางชุมชน KNIME แผนส่วนบุคคล: ฟรี แผนทีม: $99/เดือน
  • แผนส่วนตัว: ฟรี
  • แผนทีม: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • แผนส่วนตัว: ฟรี
  • แผนทีม: $99/เดือน

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ KNIME

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

19. Looker โดย Google (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลไม่จำกัดและการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์)

แดชบอร์ด Looker โดย Google
ผ่านทางLooker โดย Google

Looker โดย Google เป็น แพลตฟอร์ม BI บนคลาวด์ ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ถูกซื้อกิจการโดย Google ในปี 2019 และผสานรวมเข้ากับ Google Cloud Platform มอบศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และโต้ตอบได้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน

แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่นของ Looker โดย Google

  • การสร้างแบบจำลองข้อมูลขั้นสูงด้วย LookML ภาษาการสร้างแบบจำลองเฉพาะของ Looker ช่วยกำหนดความสัมพันธ์ภายในข้อมูลและสร้างตัวชี้วัดที่กำหนดเอง
  • การผสานรวมกับ Google Cloud Services มอบความสามารถในการปรับขนาด, คุณสมบัติด้านความปลอดภัย, และการเข้าถึงเครื่องมือ AI และ ML ของ Google สำหรับการแผนที่ข้อมูลและการกำหนดค่าตามความต้องการ
  • การเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Google BigQuery สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงบนคลังข้อมูลของคุณ

ข้อจำกัดของ Looker โดย Google

ราคาของ Looker โดย Google

  • แพลตฟอร์ม: ราคาพิเศษ
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผู้ใช้: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Looker โดย Google

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

20. โพลีเมอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นแดชบอร์ดที่สามารถนำไปใช้ได้)

แผงควบคุมโพลีเมอร์
ผ่านโพลีเมอร์

โพลีเมอร์ คือ แพลตฟอร์มการนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง อีคอมเมิร์ซ, การตลาด, และ องค์กรธุรกิจ

มันช่วยผสานรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเข้ากับการวิเคราะห์การจัดการโครงการ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ยังช่วยให้ทุกคนสามารถสำรวจข้อมูล สร้างรายงาน และสร้างภาพข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก

แพลตฟอร์มยังมี เครื่องมือนโยบายแบบไดนามิก ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งความปลอดภัยของคุณ รวมถึงการระบุและ แก้ไขข้อมูลที่เปิดเผย พร้อมทั้งแจ้งเตือนกิจกรรมการแบ่งปันข้อมูลที่มีความเสี่ยง

คุณสมบัติเด่นของพอลิเมอร์

  • การสร้างแดชบอร์ดด้วยระบบ AI สร้างแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งคาดการณ์ผลลัพธ์โดยอิงจาก ข้อมูลในอดีต และ ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมกับแหล่งข้อมูลยอดนิยม เช่น Google Analytics, Shopify, และ Facebook Ads ช่วยให้คุณรวบรวมและซิงโครไนซ์ข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งซึ่ง ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (PII) และข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) บนแพลตฟอร์ม SaaS

ข้อจำกัดของพอลิเมอร์

  • ขาดตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็น

การกำหนดราคาโพลีเมอร์

  • เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $250/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

21. ASK BOSCO® (เหมาะสำหรับการสนทนาและการวิเคราะห์ด้วยเสียง)

แดชบอร์ด ASK BOSCO®
ผ่านทางASK BOSCO®

ASK BOSCO® คือ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานแบบสนทนาและ การรายงานด้วยเสียงสำหรับนักการตลาดและเอเจนซี่ พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถด้าน ML ขั้นสูง

ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของแพลตฟอร์ม ช่วยในการคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคตและจัดสรรงบประมาณสื่อโฆษณา ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการตลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

คุณสมบัติเด่นของ ASK BOSCO®

  • ชุดรายงาน AI ช่วยในการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและรับข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และคำแนะนำ โดยอิงจากการสร้างแบบจำลองทางอัลกอริทึม
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลง เช่น การติดตามด้วยพิกเซลและการผสานระบบเซิร์ฟเวอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์ ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างละเอียด
  • การแบ่งกลุ่มผู้ชม และ การวิเคราะห์การจราจร ช่วยในการกำหนดเป้าหมายกลุ่มประชากรเฉพาะตามพฤติกรรมหรือความชอบ และประเมินแหล่งที่มาของการจราจรเพื่อประเมินประสิทธิภาพในแต่ละช่องทาง

ข้อจำกัดของ ASK BOSCO®

  • ไม่ดึงข้อมูลมาอย่างถูกต้องเสมอไป

ราคาของ ASK BOSCO®

  • ราคาตามความต้องการ

ASK BOSCO® คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

เครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่องหรือไม่? เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้:

22. DataRobot (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาโมเดล AI แบบอัตโนมัติ)

แดชบอร์ด DataRobot
ผ่านทางDataRobot

DataRobot เป็น แพลตฟอร์ม ML อัตโนมัติ ที่ช่วยให้การ พัฒนา และ การนำไปใช้ของแบบจำลองการคาดการณ์ เป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถผสานแบบจำลองเข้ากับระบบที่มีอยู่ได้ผ่าน REST APIs

แพลตฟอร์มนี้รองรับทั้ง การคาดการณ์แบบกลุ่มและแบบเรียลไทม์ มอบความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ องค์กรที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DataRobot

  • การคัดเลือกและฝึกอบรมแบบจำลองอัตโนมัติ ที่ประเมินอัลกอริทึมหลายร้อยตัวพร้อมกันเมื่ออัปโหลดชุดข้อมูล
  • วิศวกรรมคุณลักษณะขั้นสูง สร้างคุณลักษณะใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลอง
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการติดตามตัวชี้วัด เช่น ความแม่นยำของการทำนายและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ และยังคงเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ DataRobot

  • ขาดความสามารถในการทำ ETL (ดึงข้อมูล, แปลงข้อมูล, โหลดข้อมูล)

ราคาของ DataRobot

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ DataRobot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

23. H2O. ai (เหมาะที่สุดสำหรับเฟรมเวิร์ก AI แบบโอเพนซอร์สและ ML ที่ขยายขนาดได้)

H2O.ai แดชบอร์ด
ผ่านทางH2O.ai

H2O. ai เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาโมเดล AI และ ML ซึ่งมีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ AI ที่รวดเร็วและสามารถอธิบายได้สำหรับการ ปรับแต่งส่วนบุคคล และการ ประเมินความเสี่ยง

มันสามารถผสานการทำงานกับภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่าง Python และ R และมีคุณสมบัติ เว็บ GUI ที่ใช้งานง่ายชื่อว่า Flow ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักพัฒนาทุกระดับทักษะ

H2O Wave ยกระดับแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นโดยช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI แบบโต้ตอบ ทำให้การสร้างและปรับใช้โมเดลแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ H2O. ai

  • ฟังก์ชัน Advanced AutoML ที่ช่วยในการเลือกอัลกอริทึม, ปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์, และประเมินแบบจำลองโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้างกระดานผู้นำเพื่อช่วยให้คุณระบุแบบจำลองที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
  • ความยืดหยุ่นในการสนับสนุน สภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบกระจาย เช่น Hadoop และ Spark ด้วยสถาปัตยกรรม ในหน่วยความจำที่สามารถขยายได้เชิงเส้น สำหรับแอปพลิเคชันระดับองค์กร
  • การสนับสนุนอัลกอริทึมอย่างครอบคลุมสำหรับอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกหลากหลายประเภท รวมถึง gradient boosting machines, generalized linear models, และ deep learning frameworks

ข้อจำกัดของ H2O. ai

  • การขยายขนาดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ก่อให้เกิดความซับซ้อนในการดำเนินงาน

H2O. ai ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

H2O. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

24. Akkio (เหมาะที่สุดสำหรับการทำนายด้วย AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์)

แดชบอร์ด Akkio: เครื่องมือจัดการข้อมูล
ผ่านทางAkkio

Akkio เป็น แพลตฟอร์ม AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด

มันทำให้กระบวนการสร้างโมเดลง่ายขึ้นด้วย อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดชุดข้อมูลและสร้างการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ Akkio ยังรวม การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และ คุณสมบัติการฝึกอบรมอัตโนมัติ เพื่อรักษาความแม่นยำของโมเดลตลอดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Akkio

  • เทคโนโลยี AutoML ทำให้กระบวนการทำงานของ ML เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสร้างโมเดลที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็วและปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่นช่วยให้ ผสานรวมโมเดล AI เข้ากับระบบที่มีอยู่ ไม่ว่าจะผ่าน API หรือการผสานรวมโดยตรงกับแอปธุรกิจยอดนิยม เช่น CRM และ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
  • เครื่องมือเตรียมข้อมูลแชท ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (gen AI) เพื่อทำงานเตรียมข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติ โดยทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซแชทที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับข้อมูลของคุณในรูปแบบการสนทนา

ข้อจำกัดของ Akkio

  • จำเป็นต้องมีความสามารถในการเก็บข้อมูลการฝึกอบรมไว้ได้ โดยไม่ต้องรีบูตทุกครั้งที่มีการสนทนา

ราคาของ Akkio

  • แผนระดับผู้ใช้ ดู: ฟรี พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ดู: ฟรี
  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับทั้งองค์กร แพ็กเกจเสริม: เริ่มต้นที่ $999/เดือน องค์กรขนาดใหญ่: ราคาตามความต้องการ
  • แพ็กเกจเสริม: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ดู: ฟรี
  • พื้นฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเสริม: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

25. MonkeyLearn (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อความโดยใช้ NLP)

แดชบอร์ด MonkeyLearn
ผ่านทางMonkeyLearn

MonkeyLearn เชี่ยวชาญใน การวิเคราะห์ข้อความผ่าน NLP ช่วยธุรกิจในการสกัด ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากข้อมูลข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น รีวิวของลูกค้า, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอีเมล

แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างโมเดลง่ายขึ้น พร้อมด้วยบทเรียนแนะนำและการออกแบบที่ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MonkeyLearn

  • การวิเคราะห์ความรู้สึกขั้นสูง เพื่อวัดอารมณ์และความคิดเห็นของลูกค้าที่แสดงออกมาในข้อความ ช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของสาธารณชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  • การฝึกอบรมโมเดลตามความต้องการ ช่วยให้คุณใช้ชุดข้อมูลเฉพาะของคุณเพื่อสร้างโมเดลที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ เช่น การสกัดคำสำคัญ และการจัดหมวดหมู่หัวข้อ มอบจุดเริ่มต้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Google Sheets, Excel, และ Zapier ช่วยให้การนำการวิเคราะห์ข้อความไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่เป็นเรื่องง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ MonkeyLearn

  • จำกัดจำนวนการค้นหาตามแผนการสมัครสมาชิก

ราคาของ MonkeyLearn

  • เริ่มต้นที่ $299/เดือน ต่อฟีเจอร์

ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

เครื่องมือจัดการข้อมูลอาจทำให้ทีมต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์หรือการทำงานอัตโนมัติ แต่บ่อยครั้งกลับขาดการผสานรวมหรือการทำงานร่วมกันที่สำคัญ 🤷

ClickUp พลิกโฉมการทำงานด้วยการผสานการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับการทำงานเป็นทีมไว้ในที่เดียว ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ช่วยให้การจัดการข้อมูลและการรายงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น เชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกันเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูล ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว!!

แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีและสัมผัสประสบการณ์การไหลของข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ