11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดในปี 2025

กำลังแก้ไขข้อผิดพลาดที่เข้าใจยากนั้นเป็นครั้งที่สามของวันนี้อยู่หรือเปล่า? เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้มาแล้ว—ความพยายามที่ซ้ำซากหลายครั้ง ความรู้สึกกังวลว่าคุณอาจมองข้ามข้อผิดพลาดที่ชัดเจน และเสียเวลาไปมากมาย
แต่การสูญเสียทางจิตใจนั้นคุ้มค่าหรือไม่?
การเขียนโค้ดไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนการแก้ปริศนา ตัวช่วยเขียนโค้ด AI สามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ระบุแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด และแนะนำการแก้ไขโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณเข้าใจ สาเหตุ ที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ลึกกว่าการแก้ไขเพียงผิวเผิน
บทความนี้กล่าวถึง 11 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดและการเขียนโค้ดที่มีคุณภาพสูงขึ้น เราหวังว่าบล็อกนี้จะช่วยให้คุณเลือก AI สำหรับทีมซอฟต์แวร์ของคุณและประหยัดเวลาในที่สุด!
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดในภาพรวม
นี่คือตารางสรุปที่กระชับของตัวแทน AI ที่ดีที่สุด 11 ตัวสำหรับการเขียนโค้ด:
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การสร้างโค้ดสแนปช็อต, การจัดการโครงการ, ผู้ช่วย AI (Brain), ตัวแทนที่กำหนดเอง, เอกสาร, แดชบอร์ด, การจัดรูปแบบบล็อกโค้ด, การผสานกับ GitHub/GitLab
|การจัดการโค้ด/โครงการ, การทำงานอัตโนมัติ; สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรี; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ออโต้-จีพีที
|การดำเนินการงานอัตโนมัติ, รองรับปลั๊กอิน, การจัดการไฟล์/โค้ด, การสร้างโค้ด, การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
|การทำให้งานเขียนโค้ดเป็นอัตโนมัติ, ผู้ใช้ Python; นักพัฒนาอิสระ, สตาร์ทอัพ
|ฟรี (อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้งาน API)
|GitHub Copilot
|รองรับการแก้ไขโดยหลายผู้แก้ไข, แก้ไขข้อบกพร่อง, สร้างกรณีทดสอบ, การโฮสต์ด้วยตัวเอง, และการสนทนาด้วย AI
|การเติมโค้ดอัตโนมัติ, การเรียนรู้, การดีบัก; นักพัฒนาเดี่ยว, ทีมขนาดเล็ก
|เริ่มต้นฟรีที่ $4 ต่อเดือน/ผู้ใช้
|โค้ดเดียม
|รองรับหลายผู้แก้ไข, แก้ไขข้อบกพร่อง, สร้างกรณีทดสอบ, โฮสต์ตัวเอง, แชทกับ AI
|การเขียนโค้ดหลายภาษา, การเขียนโค้ดอย่างปลอดภัย, การแก้ไขบั๊ก; ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $15/เดือน
|Tabnine
|ไม่มีการเก็บข้อมูล, บนสถานที่/VPC/SaaS, การสร้างเอกสาร, การบังคับใช้มาตรฐานการเขียนโค้ด
|การสร้างโค้ดที่ปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $9/เดือน
|เคอร์เซอร์ AI
|การแก้ไขโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เฟซแบบสนทนา, รองรับส่วนขยาย VS Code, สภาพแวดล้อมที่แยกจากกัน
|การแก้ไขโค้ด, คำสั่งภาษาธรรมชาติ; นักพัฒนาเดี่ยว, ทีมขนาดเล็ก
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $20/เดือน
|DeepCode AI
|การสแกนความปลอดภัย, แก้ไขช่องโหว่โดยอัตโนมัติ, SAST, การผสานกับ IDE, แพตช์ที่สร้างโดย AI
|ความปลอดภัย, การแก้ไขช่องโหว่; ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $25/เดือน
|Amazon CodeWhisperer
|การเติมโค้ดอัตโนมัติ, การสแกนความปลอดภัย, การผสานระบบ AWS/คลาวด์, การย้ายเวิร์กโหลด
|นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคลาวด์เนทีฟ, ความปลอดภัย; สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|ฟรี, Pro: $19/เดือน
|Replit AI
|การสร้างแอปด้วยโค้ดต่ำ/ไม่มีโค้ด, แปลงภาพหน้าจอเป็นแอป, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การโฮสต์
|การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, ผู้ที่ไม่ใช้โค้ด, การทำงานร่วมกัน; ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ
|ฟรี, เริ่มต้นที่ $25/เดือน
|ถามโคดี้
|เครื่องมือพัฒนาเฉพาะทาง (SQL, Docker, Regex, CI/CD), การปรับปรุงโค้ด, การตรวจจับข้อผิดพลาด
|วงจรการพัฒนาเต็มรูปแบบ, ระบบอัตโนมัติ; ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ
|เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน
|แบล็กบ็อกซ์ AI
|ดึงโค้ดจากภาพ, รองรับหลายโมเดล, ค้นหาโค้ดโอเพนซอร์ส
|การสกัดโค้ด, การแก้ไขปัญหา; นักพัฒนาบุคคล, ทีมขนาดเล็ก
|แผนฟรี (ราคาพิเศษสำหรับขั้นสูง)
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทน AI คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นอิสระหรือกึ่งอิสระ ซึ่งสามารถทำงาน ตัดสินใจ และโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง พวกมันสามารถคิดอย่างมีพลวัตและดำเนินการเพื่อทำงานที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณได้
มีตัวแทน ปัญญาประดิษฐ์ (AI agents) หลายประเภทที่มีความฉลาด ระดับความเป็นอิสระ และความสามารถในการปรับตัวที่แตกต่างกัน:
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบตอบสนอง: ตอบสนองต่อข้อมูลนำเข้าแบบเรียลไทม์แต่ขาดความจำ (เช่น แชทบอทที่ตอบคำถามที่พบบ่อย)
- ตัวแทน AI ที่มีหน่วยความจำจำกัด: เรียนรู้จากการโต้ตอบในอดีตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ)
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ: ดำเนินการอย่างอิสระ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการกำกับดูแลจากมนุษย์น้อยที่สุด (เช่น ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
- ระบบหลายตัวแทน (MAS): ร่วมมือกับตัวแทนหลายตัวเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (เช่น บอทซื้อขายในตลาดการเงิน)
👀 คุณรู้หรือไม่: AI สามารถเสริมและทำให้งานสองในสามประเภทเป็นอัตโนมัติได้ ไม่ใช่แทนที่งานเหล่านั้น
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการเขียนโค้ด?
คุณต้องการเครื่องมือการเขียนโค้ด AI เพราะพวกมันมอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นและน่าเชื่อถือ พวกมันทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตของนักพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของโค้ดโดยการชี้ให้เห็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
และนี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิดของปัญหาทั้งหมด
เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่าง:
- มองหา ความเข้ากันได้กว้าง หรือตัวแทนเฉพาะทางที่ปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีที่คุณใช้—ผู้ช่วย AI ควรรองรับภาษาและเฟรมเวิร์กที่คุณใช้
- เลือกตัวแทนที่สามารถสร้างโค้ดสแนปช็อต ฟังก์ชันทั้งหมด หรือแม้แต่โมดูลขนาดใหญ่ตามข้อกำหนดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภาษาธรรมชาติหรือคำแนะนำที่มีโครงสร้างมากขึ้น
- ประเมินความสามารถของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการระบุและแก้ไขข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อความแสดงข้อผิดพลาด เสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ และคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ช่วย AI ของคุณสามารถผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม (IDE) ระบบควบคุมเวอร์ชัน และเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่ได้
- ศึกษาเครื่องมือเพื่อทราบว่ามันมีกลไกการเรียนรู้ที่มั่นคงเพื่อเข้าใจสไตล์การเขียนโค้ดและความชอบของคุณตลอดเวลา
📚 อ่านเพิ่มเติม: หนึ่งวันในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ด
พร้อมหรือยังที่จะค้นหา เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของคุณ? นี่คือรายชื่อ 11 ตัวช่วยอัจฉริยะที่สามารถเขียนโค้ด วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ และทำงานร่วมกับอัลกอริทึมขั้นสูงได้
สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยคุณแก้ไขงานพัฒนาทั่วไปหรือทำงานกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ สำรวจรายการ เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม และติดตามแนวโน้มวิศวกรรมซอฟต์แวร์!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ดสแนปช็อตและการจัดการโครงการซอฟต์แวร์)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, สามารถเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับนักเขียนโค้ดและนักพัฒนาซอฟต์แวร์. มันคือพื้นที่ทำงานที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาที่ผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อการจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์.
ตัวอย่างเช่นการจัดการโครงการของทีมซอฟต์แวร์โดย ClickUpช่วยให้ทีมวิศวกรรมสามารถตั้งค่ากระบวนการสปรินต์อัตโนมัติที่อัปเดตสถานะงานค้างในแบบเรียลไทม์ได้ พวกเขายังสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและคล่องตัว เช่น Kanban, Scrum เป็นต้น เพื่อจัดการสปรินต์ได้อีกด้วย
ClickUp ตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
คุณสามารถปรับปรุงการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการใช้ClickUp Custom Agentsเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ — ตั้งแต่การอัปเดตงานไปจนถึงการตรวจสอบโค้ด
นี่คือวิธีการใช้งานและปรับแต่ง:
- การมอบหมายและอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณงานหรือทริกเกอร์ เช่น คำขอผสานที่ถูกรวมแล้ว
- สร้างสรุปแบบสแตนด์อัพ และรายงานสปรินต์สำหรับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบคำถามที่พบบ่อย และนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากความรู้ภายในองค์กร
- ติดตามการตรวจสอบโค้ด แจ้งเตือนผู้ตรวจสอบ และส่งการแจ้งเตือนติดตามผล
โดยพื้นฐานแล้ว ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างในขณะที่ ClickUp จัดการงานจุกจิกให้!
นี่คือวิดีโอสอนแบบรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองบน Clickup ตั้งแต่เริ่มต้น!
ClickUp Brain
ทีมสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ ClickUp ได้เช่นกัน เพื่อถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดแทนการค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง และได้รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทตามประวัติและเอกสารประกอบของโครงการ
สมองสามารถสร้างโค้ดสั้น ๆ ตามคำขอได้, อธิบายอัลกอริทึมที่ซับซ้อน, และเสนอการปรับปรุงการปรับโครงสร้างโค้ดให้ดีขึ้น, ทำให้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์.
✨ โบนัส: ยกระดับประสิทธิภาพงานเขียนโค้ดของคุณด้วยClickUp Brain MAX
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ สำหรับเอกสารผลิตภัณฑ์, สเปค, สรุปการประชุมประจำวัน และอื่นๆ
- ใช้ Talk to Text เพื่อถาม พูด และทำงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่เข้าใจบริบท พร้อมใช้งานในองค์กร สำหรับการสนับสนุนงานเขียนโค้ดไม่จำกัดจำนวน
ClickUp Brain MAX คือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังเหนือชั้นซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ดังนั้นละทิ้งเครื่องมือ AI ที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบเอกสารโค้ดและอื่นๆ ได้ใน ClickUp สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่ตรงไปตรงมา
ตัวอย่างเช่น การใช้ระเบียบวิธี Scrum หรือ Kanban,แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpสามารถช่วยนักพัฒนาจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานสำหรับแผนงานผลิตภัณฑ์, การส่งมอบฟีเจอร์, และการติดตามข้อบกพร่อง.
ทีมต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์, ออกแบบ, วิศวกรรม, และคุณภาพการทดสอบ สามารถร่วมมือกันในพื้นที่เดียวเพื่อให้แน่ใจว่ารอบสปรินต์เป็นไปอย่างราบรื่น และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซิงค์การคอมมิต, แบรนช์, และคำขอการดึงโดยตรงภายในงานของ ClickUp โดยใช้การผสานการทำงานอย่างลึกของ ClickUpกับ GitHub และ GitLab
- สร้างเอกสารทางเทคนิคที่มีโครงสร้าง, เอกสารอ้างอิง API, และแนวทางการเขียนโค้ดพร้อมการจัดรูปแบบในตัว, เทมเพลต, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนักพัฒนา, งานที่เสร็จสมบูรณ์, การติดตามเวลา, และความเร็วของสปรินต์เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนด้วยClickUp Dashboards
- ใช้การเน้นไวยากรณ์เพื่อให้แน่ใจในความชัดเจนเมื่อต้องอภิปรายหรือตรวจสอบโค้ด ช่วยปรับปรุงการอ่านและการทำงานร่วมกันด้วยความช่วยเหลือจากรูปแบบบล็อกโค้ดของ ClickUp
- สร้างโค้ดตัวอย่าง คำอธิบายสำหรับอัลกอริทึมที่ซับซ้อน และข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เราใช้ ClickUp ในการติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรของเรา การจัดการโครงการและทีมหลายทีมทำให้งานง่ายขึ้นสำหรับฉัน นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มาสำหรับการจัดการโครงการแบบสครัมและโครงการแบบอไจล์สมัยใหม่ของฉัน
👀 คุณรู้หรือไม่: 84% ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้GitHub, GitLab และ Bitbucket เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันของซอร์สโค้ด
2. Auto-GPT (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Python)
คุณใช้ ChatGPT ในการเขียนโค้ดหรือไม่? ถ้าใช่ ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดและหันมาใช้ AutoGPT แทน มันพยายามทำให้ GPT-4 และ GPT-3.5-turbo ทำงานโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าหมายให้กับมัน ระบบ AI อิสระจะทำการแยกเป้าหมายนั้นออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาและมีความเชี่ยวชาญในภาษา Python
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Auto-GPT
- ใช้ปลั๊กอินและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวมถึงแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อประมวลผลข้อมูล
- สร้าง แก้ไข และจัดการไฟล์เพื่อทำงานกับโค้ด เอกสาร และข้อมูลอื่น ๆ
- ลดงานที่ทำซ้ำโดยสร้างโค้ดสั้น ฟังก์ชัน หรือแม้แต่โมดูลทั้งหมดตามคำอธิบายภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Auto-GPT
- ในขณะที่ AutoGPT สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรี คุณจำเป็นต้องซื้อรหัส API เพื่อใช้งาน
- คุณต้องอยู่ในรายชื่อรอเพื่อสร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI ในระบบคลาวด์
ราคาของ Auto-GPT
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Auto-GPT
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
3. GitHub Copilot (ดีที่สุดสำหรับการเติมโค้ดและแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์)
GitHub Copilot สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของนักพัฒนาได้อย่างง่ายดาย ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะแนะนำทั้งบรรทัดหรือบล็อกของโค้ดแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไวยากรณ์หรือโค้ดพื้นฐานได้
ไม่ว่านักพัฒนาจะสร้างเว็บแอปพลิเคชัน แก้ไขข้อบกพร่องในโค้ด หรือเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ Copilot ก็สามารถให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดและเข้าใจบริบทได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- ให้คำแนะนำการแก้ไขโค้ดอย่างชาญฉลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น
- ทำความรู้จักกับความหมายของโค้ดสแนปช็อตและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับมาตรฐานการเขียนโค้ด
- ทำงานภายใน IDE ที่ได้รับความนิยม เช่น Visual Studio Code, Neovim และ JetBrains เพื่อให้มั่นใจว่าการผสานการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- เข้าถึงชุมชนนักพัฒนาGitHub สำหรับฟอรัม การอภิปราย และการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนื่องจากอาจสร้างการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง
- คุณไม่สามารถวิเคราะห์โค้ดทั้งหมดใน Visual Studio ได้
- การสนับสนุนลูกค้าอาจไม่ตอบสนองและไม่น่าเชื่อถือ
ราคา GitHub Copilot
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 21 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไรบ้าง?
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การเพิ่มเอกสาร xml, การทดสอบหน่วย และสิ่งอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นซ้ำบ่อย ๆ
4. Codeium (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานการผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขหลายตัว)
อธิบายเจตนาของคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้วดู Codeium แปลงเป็นโค้ดที่ใช้งานได้จริง สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์สำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและลดเวลาที่ใช้กับโค้ดพื้นฐานที่ซ้ำซ้อน รองรับมากกว่า 70 ภาษาการเขียนโปรแกรมและผสานการทำงานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดกว่า 40 ตัว
คุณสมบัติเด่นของ Codeium
- ใช้ตัวเลือกการโฮสต์ด้วยตนเองสำหรับองค์กร เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของโค้ดและการปฏิบัติตามนโยบายภายใน
- ระบุและแก้ไขข้อบกพร่องผ่านแชท AI แบบโต้ตอบ ทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
- สร้างกรณีทดสอบ, ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโค้ดด้วยความพยายามน้อยที่สุด
ข้อจำกัดของ Codeium
- คำตอบอาจมีข้อผิดพลาดหรือมีบั๊กเป็นครั้งคราว
- อินเตอร์เฟซอาจไม่ตอบสนอง
ราคาของ Codeium
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- โปร อัลติเมท: 60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $35/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 200 สมาชิก)
- ทีม อัลติเมท: $90/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 200 สมาชิก)
- ซอฟต์แวร์แบบ SaaS สำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Codeium
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
⚡️คลังแม่แบบ: แม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับใช้งาน
5. Tabnine (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโค้ดโดยไม่เก็บข้อมูล)
Tabine ให้การสนับสนุน SLDC แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การเขียนโค้ด การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาโค้ด นโยบายการเก็บข้อมูลเป็นศูนย์ช่วยให้โค้ดของคุณปลอดภัยและเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ทำงานบนหน่วยความจำระยะสั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tabnine
- ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยตัวเลือกการติดตั้งแบบภายในองค์กร, VPC และการใช้งาน SaaS ที่ปลอดภัย
- รักษามาตรฐานการเขียนโค้ดและบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างเอกสารประกอบควบคู่กับโค้ดเพื่อความง่ายในการบำรุงรักษา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโค้ดที่สร้างโดย AI ปราศจากแหล่งที่มาภายนอกที่ไม่มีใบอนุญาตหรือมีความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ Tabnine
- อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและความจำเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเรียกใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
ราคาของ Tabnine
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- ผู้พัฒนา: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Tabnine
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Tabnine อย่างไร?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันให้คำแนะนำโค้ดตามภาษาโปรแกรมที่เราใช้ ในฐานะนักพัฒนา ฉันทำงานกับหลายภาษา และฉันสับสนกับไวยากรณ์ แต่มันช่วยฉันได้มาก
🧠 เกร็ดความรู้: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีรายได้สูงที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ย 255,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลจากแหล่งบางแห่ง
6. Cursor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการแก้ไขโค้ดและการช่วยเหลือการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Cursor AI ทำนายการแก้ไข, ทำความเข้าใจฐานโค้ดของผู้ใช้, และอนุญาตให้นักพัฒนาแก้ไขโค้ดโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัว, ทำให้มั่นใจว่าโค้ดที่ละเอียดอ่อนยังคงปลอดภัย
เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้ เครื่องมือนี้รองรับส่วนขยาย ธีม และการกำหนดปุ่มลัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cursor AI
- เข้าถึงส่วนขยาย ธีม และทางลัดที่มีอยู่ใน VS Code ของคุณ
- วนซ้ำโค้ดในสภาพแวดล้อมที่แยกออกมาโดยไม่กระทบต่อโปรเจกต์หลัก
- ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันทั้งหมดโดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษธรรมดาแทนการแก้ไขด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Cursor AI
- ฐานโค้ดที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง
- สามารถข้ามการแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่สมาชิกทีมคนอื่นทำไว้ขณะสร้างคำแนะนำเมื่อทำงานเป็นทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Cursor AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Cursor AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่ใช่สายเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้วิธีสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI
ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานClickUp Brainโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใดและสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานต่างๆ เช่น การสร้างโค้ดสั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
7. DeepCode AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขช่องโหว่โดยอัตโนมัติ)
DeepCode AI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์โค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์ม Snyk Code โดยใช้แนวทาง AI แบบผสมผสาน—รวม AI แบบสัญลักษณ์, AI แบบสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ของเครื่อง—เพื่อมอบการสแกนความปลอดภัยที่มีความแม่นยำสูงและรักษาความปลอดภัยของโค้ดของคุณ
แทนที่จะใช้ข้อมูลลูกค้า มันใช้การแก้ไขที่เปิดเผยต่อสาธารณะและได้รับการยืนยันแล้วสำหรับการฝึกอบรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepCode AI
- มุ่งเน้นการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแบบคงที่ (SAST) และการแก้ไขช่องโหว่โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
- ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ภายใน IDE ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ใช้แพตช์ความปลอดภัยที่สร้างโดย AI โดยตรงใน IDE
- ทำงานภายในปลั๊กอิน IDE ของ Snyk โดยให้การตรวจจับช่องโหว่แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ DeepCode AI
- ไม่ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างโค้ดหรือการปรับปรุงตรรกะ
- การใช้ประโยชน์จาก DeepCode AI อย่างเต็มที่จำเป็นต้องผสานรวมกับ Snyk Code ซึ่งจำกัดการใช้งานแบบสแตนด์อโลน
ราคา DeepCode AI
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
DeepCode AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Amazon CodeWhisperer (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการสแกนความปลอดภัยโดยตรงเข้ากับโค้ด)
ขณะนี้ Amazon CodeWhisperer เป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Q Developer ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบนคลาวด์ มันถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ AWS ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับการพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟได้อย่างลงตัว
มันสร้างและปรับปรุงโค้ด พร้อมทั้งให้การสแกนความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ คำแนะนำด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลงภาระงานด้วย AI (เช่น การย้ายแอปพลิเคชัน .NET จาก Windows ไปยัง Linux)
คุณสมบัติเด่นของ Amazon CodeWhisperer
- ให้คำแนะนำการเติมโค้ดหลายบรรทัดตามรูปแบบการเขียนโค้ดและความคิดเห็นของคุณ
- ทำงานใน Slack, Microsoft Teams และ GitLab เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาและการแก้ไขข้อบกพร่องแบบทีม
- โยกย้ายเวิร์กโหลด, อัปเกรด JavaScript, และปรับปรุงโค้ดเก่า
ข้อจำกัดของ Amazon CodeWhisperer
- ไม่รองรับการใช้งานหลายภาษา
- มันมักจะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง
ราคาของ Amazon CodeWhisperer
- Amazon Q Developer ฟรีเทียร์: แผนฟรี
- Amazon Q Developer Pro Tier: 19 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Amazon CodeWhisperer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Amazon CodeWhisperer อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบคำอธิบายของโค้ดที่มันให้มา ฉันชอบวิธีที่มันอธิบายแต่ละขั้นตอนของวิธีแก้ปัญหาและวิธีที่วิธีแก้ปัญหาของมันสะอาด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้ JavaScript (62%)และ HTML/CSS (53%)
9. Replit AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยตนเอง)
Replit AI เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code/no-code ที่ช่วยให้การสร้างแอป การปรับปรุง และการนำไปใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนเอกสารสำหรับโค้ดด้วยเครื่องมือนี้มันสร้างแอป/เว็บไซต์ทั้งหมดจากคำสั่งภาษาธรรมชาติ
ผู้ใช้สามารถอธิบายแนวคิดได้ และ Replit AI จะสร้าง, แก้ไขข้อผิดพลาด, และPLOY แอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ยังรองรับผู้ที่ไม่ใช้โค้ดและนักพัฒนาที่ต้องการเพิ่มความเร็วในการสร้างต้นแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replit AI
- รวมการเขียนโค้ด, การแก้ไขข้อผิดพลาด, การทดสอบ, และการโฮสต์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวม
- อัปโหลดภาพหน้าจอของแอป แล้ว Replit AI จะสร้างฟังก์ชันการทำงานของแอปนั้นขึ้นมาใหม่
- เข้าถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการแก้ไข, การแก้ไขข้อบกพร่อง, และการปรับปรุงโครงการ
ข้อจำกัดของ Replit AI
- คุณไม่สามารถดูตัวอย่างโครงการได้เนื่องจากไม่มีทางออกไปยังเบราว์เซอร์ภายนอก
- ตัวเลือกของ Python อาจดูเหมือนไม่ครอบคลุมทุกคน
ราคาของ Replit AI
- เริ่มต้น: ฟรี
- Replit Core: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวของ Replit AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. AskCodi (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้วย AI ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด)
ด้วยชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เรียกว่า Codi Apps, AskCodi ช่วยให้งานเขียนโค้ดง่ายขึ้น เช่น การสร้างและปรับโครงสร้างโค้ด, การตรวจจับข้อผิดพลาด, และการแปลภาษา แต่ละแอปถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ ทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ AskCodi
- เขียนคำสั่ง SQL และ NoSQL ที่ซับซ้อน ปรับปรุงการจัดการและการดึงข้อมูลให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้ Query Writer
- สร้างไฟล์ Dockerfile ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการด้วย Dockerfile Writer เพื่อจัดการกระบวนการคอนเทนเนอร์
- ใช้ เครื่องมือปรับโครงสร้างโค้ด เพื่อปรับโครงสร้างฐานโค้ดที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในด้านความอ่านง่าย การบำรุงรักษา และประสิทธิภาพ
- สร้างนิพจน์ปกติสำหรับการประมวลผลข้อความขั้นสูงและการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Regex Generator
- อัตโนมัติการสร้างและการกำหนดค่าของ CI/CD pipelines ด้วยความช่วยเหลือของ CI/CD Pipeline Writer
ข้อจำกัดของ AskCodi
- เครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้ผู้พัฒนาที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดที่ช่วยด้วย AI ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก
- ระบบ AI อาจหยุดทำงานหากข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลส่งออกยาวเกินไป
ราคาของ AskCodi
- พรีเมียม: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $34.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก AskCodi
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง AskCodi อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ใช้งานง่าย และเข้าใจ UI ได้ไม่ยาก
👀 คุณทราบหรือไม่: 7% ขององค์กรที่ใช้AI ได้เริ่มจ้างงานในตำแหน่งวิศวกรรมคำสั่งแล้ว
11. Blackbox AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดโค้ดจากภาพ)
Blackbox AI สามารถดึงโค้ดจากวิดีโอ วิเคราะห์โค้ดจากภาพ และให้การเข้าถึงทันทีไปยังแหล่งโค้ดโอเพนซอร์สกว่า 100 ล้านแห่ง ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานในโครงการที่หลากหลาย
แทนที่จะถูกจำกัดให้ใช้ระบบ AI เพียงระบบเดียว ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างโมเดลต่างๆ เช่น GPT-4, Claude และอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ ปรับปรุงคำแนะนำโค้ด และแก้ไขปัญหาได้
คุณสมบัติของ Blackbox AI
- จับภาพและแปลงโค้ดตัวอย่างบนหน้าจอจากวิดีโอสอนเป็นโค้ดที่แก้ไขได้
- สแกนภาพหน้าจอหรือภาพถ่ายของโค้ดและแปลงให้เป็นข้อความที่ใช้งานได้
- ค้นหาโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลโอเพ่นซอร์สขนาดใหญ่ได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ AI แบบ Blackbox
- เครื่องมือ AI อาจสร้างข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้ในบางครั้ง
- กระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับผู้ใช้มีความซับซ้อน
ราคาของ Blackbox AI
- แผนฟรี: กำหนดราคาเอง
การรีวิวและให้คะแนน AI แบบ Blackbox
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ปรับแต่งตัวแทน AI ของคุณเองสำหรับการเขียนโค้ดด้วย ClickUp
ตั้งแต่การอัตโนมัติการสร้างโค้ดและการแก้ไขข้อบกพร่อง ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลและการติดตามความคืบหน้า เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้นี่คือเหตุผลที่การใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกุญแจสำคัญสู่ความพร้อมสำหรับอนาคตและการขยายขนาด
สามารถผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของนักพัฒนา รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซ้อน ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความยืดหยุ่น
ClickUp เหมาะกับวิสัยทัศน์นี้ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างโค้ดสแนปช็อต, การผสานรวมกับ GitHub/GitLab สำหรับการควบคุมเวอร์ชัน, การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดเพื่อปรับปรุงการอ่าน, และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเขียนโค้ดได้เลย!