รีวิว Claude Agentic AI ปี 2025 [ความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ของเรา]

ลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาตอนตี 2 เพราะมีบั๊กสำคัญขัดขวางการปรับใช้ของทีมของคุณ คุณอธิบายปัญหานี้ให้ Claude ฟัง และภายในไม่กี่นาที Claude ก็ดำเนินการวินิจฉัย ปรับแก้ไฟล์สามไฟล์ รันการทดสอบย้อนกลับ และส่งคำขอ pull request ในขณะที่คุณกำลังชงกาแฟ
สถานการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป Claude AI แบบตัวแทนของ Anthropic สามารถเปลี่ยนคำขอที่เป็นภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติหลายขั้นตอน และองค์กรต่างๆ กำลังรายงานว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นเลขสองหลัก
ประเด็นสำคัญ
- เอเจนต์ AI ของโคลดทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- มันเขียนโค้ดได้ด้วยตัวเอง, ดำเนินการตามภารกิจ, และจัดการกระบวนการหลายขั้นตอน
- Claude สามารถผสานการทำงานกับระบบองค์กรอย่าง Salesforce และ Slack ได้อย่างปลอดภัย
- มาตรการความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ Claude ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว
Anthropic มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่ บริษัท Anthropic ดำเนินการ AI แบบตัวแทนภายใต้แบรนด์ Claude ผ่านผลิตภัณฑ์หลักสองรายการ ได้แก่Claude Codeและ Claude for Chrome
Claude Code เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2025 ในฐานะการทดลองวิจัยและเปิดให้ใช้งานทั่วไปในเดือนพฤษภาคม ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้นสิบเท่า ส่งผลให้รายได้ประจำปีทะลุ 500 ล้านดอลลาร์ภายในสามเดือน
ส่วนขยาย Chrome มาถึงในเดือนสิงหาคม 2025 ในฐานะตัวแทนแถบด้านข้างที่จองช่องเวลาในปฏิทิน ร่างคำตอบอีเมล และกรอกแบบฟอร์มเว็บโดยไม่ต้องให้มนุษย์ดำเนินการต่อ
นอกเหนือจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน Claude ยังขับเคลื่อนเวิร์กโฟลว์ขององค์กรอีกด้วย ในเดือนตุลาคม 2025 Anthropic และSalesforce ได้เปิดตัวการรองรับ Slack แบบเนทีฟ ซึ่งช่วยให้ Claude สามารถสรุปเนื้อหาในช่องต่างๆ และดึงข้อมูล CRM ได้
ในเดือนเดียวกันนั้น Salesforce ได้ตั้งชื่อ Claudeเป็นโมเดลหลักสำหรับ Agentforce แพลตฟอร์มที่ให้บริการอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
ความสามารถเชิงตัวแทนของ Claude ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่เรียกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกนำเสนอครั้งแรกใน Claude 3.5 ในช่วงปลายปี 2024 โมเดลนี้สามารถดำเนินการคำสั่ง bash แก้ไขไฟล์ เรียกดูหน้าเว็บ และเรียกใช้ API ได้ ทั้งหมดนี้ผสานรวมกับการให้เหตุผลแบบโซ่ความคิด
นักพัฒนาสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเหล่านี้ผ่าน Anthropic's Agent SDK ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่อิงตาม REST ที่จับคู่ความเข้าใจภาษาของ Claude กับสิทธิ์การใช้เครื่องมือ
เมื่อคุณขอให้โคล้ด "ปรับโครงสร้างโมดูลบันทึกและอัปเดตเอกสาร" มันจะวิเคราะห์เจตนาของคุณ วางแผนลำดับการแก้ไข เขียนโค้ด รันการทดสอบ และส่งการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รอการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนย่อย
การผสานรวมเกิดขึ้นในสามระดับ API ของ Anthropic ให้บริการ Claude โดยตรง ในขณะที่Amazon Bedrockและ Google Vertex AI เป็นผู้ให้บริการ Claude ภายในคลาวด์ของพวกเขาสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้โครงสร้างพื้นฐาน AWS หรือ GCP
สำหรับทีมองค์กรการผสานการทำงานแบบเนทีฟของ Slackช่วยให้ Claude สามารถเข้าร่วมช่องสนทนา สรุปบทสนทนา และตอบคำถามโดยดึงข้อมูลสดจากระบบที่เชื่อมต่ออยู่
ความร่วมมือของ Salesforce กับ Agentforce ได้ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการฝัง Claude ไว้ภายในขอบเขตความน่าเชื่อถือของ Salesforce เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดยังคงอยู่บนแพลตฟอร์มและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับภาคส่วนที่มีการกำกับดูแล
|องค์ประกอบหลัก
|หน้าที่ทางธุรกิจ
|การดำเนินการตามคำสั่ง
|ทำให้การเขียนโค้ดและการแก้ไขไฟล์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
|การท่องเว็บ
|ดึงข้อมูลสดและนำทางกระบวนการทำงาน
|การผสานระบบ API
|เชื่อมต่อ Slack, Salesforce, ซอฟต์แวร์ SaaS ของบุคคลที่สาม
|เอเจนต์ SDK
|เปิดใช้งานการสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองและตรรกะเฉพาะโดเมน
สถาปัตยกรรมนี้ทำให้ Claude สามารถเปลี่ยนจากผู้ช่วยแบบพาสซีฟไปสู่ผู้ร่วมงานแบบแอคทีฟได้ แทนที่จะสร้างโค้ดสแนปช็อตที่คุณต้องคัดลอกและวาง Claude จะเปิดไฟล์ นำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ตรวจสอบไวยากรณ์ และอัปเดตเอกสารที่เกี่ยวข้องในคราวเดียว
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญเพราะมันช่วยขจัดปัญหาการสลับบริบท นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแชท, ตัวแก้ไข, เทอร์มินัล และเบราว์เซอร์อีกต่อไป Claude เป็นผู้ประสานงานทั้งสี่สิ่งนี้ รวมขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือซึ่งใช้เวลาสิบนาทีให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่ใช้เวลาเพียงสามสิบวินาทีภายใต้การกำกับดูแล
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา วิศวกรอาวุโสที่บริษัทวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานจำเป็นต้องย้ายจุดเชื่อมต่อ API จำนวน 200 จุดออกจากไลบรารีการตรวจสอบสิทธิ์ที่เลิกใช้งานแล้ว
การอัปเดตแต่ละจุดสิ้นสุดด้วยตนเอง, การรันการทดสอบหน่วย, และการเขียนเอกสารการผสานรวมใหม่จะใช้เวลารวมสามวัน แทนที่จะทำเช่นนั้น เธอได้เรียกใช้ Claude Code ด้วยคำสั่งเพียงหนึ่งบรรทัดที่อธิบายการสลับการตรวจสอบสิทธิ์
โคล้ดสแกนโค้ดเบส, ระบุเส้นทางที่ได้รับผลกระทบทุกเส้นทาง, นำรูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่มาใช้, สร้างชุดทดสอบใหม่, และอัปเดตวิกิภายใน. เวลาที่ใช้ทั้งหมด: สี่สิบนาที.
- ผู้ใช้ระบุความต้องการในการปรับซ้ำ เช่น การเปลี่ยนชื่อเมธอดในหลายสิบโมดูล
- ปรับใช้ Claude Code พร้อมคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติและให้สิทธิ์การเข้าถึงระบบไฟล์
- สังเกตโคล้ดดำเนินการเปลี่ยนแปลง, ทำการทดสอบ, และสร้างข้อความการคอมมิตในเวลาจริง
- ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่อหาข้อผิดพลาดทางตรรกะ จากนั้นผสานคำขอดึง (pull request) โดยมีการแก้ไขด้วยตนเองให้น้อยที่สุด
คู่แข่งอย่างGitHub Copilotและ Cursor มุ่งเน้นไปที่การแนะนำโค้ดแบบอินไลน์ เพื่อเร่งกระบวนการเขียนโค้ดทีละบรรทัด ส่วนโมเดลตัวแทนของ Claude ทำงานในระดับนามธรรมที่สูงกว่า สามารถจัดการกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตั๋วงานหรือการปรับปรุงโค้ดใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ
อะไรที่ทำให้ Claude ของ Anthropic แตกต่าง?
Anthropic แตกต่างจาก Claude ผ่านสามเสาหลัก: ความไว้วางใจจากองค์กร, การจัดแนวความปลอดภัย, และหน้าต่างบริบทที่กว้างขวาง
ในขณะที่OpenAIและGoogleแข่งขันกันในเรื่องคะแนนมาตรฐานพื้นฐาน Anthropic ได้สร้าง Claude สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ซึ่งการรั่วไหลของข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่เป็นพิษอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายได้
กรอบการทำงานด้าน AI ตามรัฐธรรมนูญของบริษัทฝึกฝน Claude ให้ปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ปลอดภัยและแสดงความไม่แน่นอนแทนที่จะสร้างภาพลวงตาด้วยความมั่นใจ ในการทดสอบแบบ red-team ความต้านทานต่อการฉีดคำสั่งของ Claude ลดความสำเร็จของการโจมตีจาก 23.6 เปอร์เซ็นต์เหลือ 11.2 เปอร์เซ็นต์หลังจากการอัปเดตการบรรเทาผลกระทบ
ลูกค้าองค์กรยังให้ความสำคัญกับการรับประกันความเป็นส่วนตัวของ Anthropic
โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลลูกค้าจะไม่ถูกใช้เพื่อฝึกฝนแบบจำลองในอนาคต และ Claude สามารถทำงานภายในสภาพแวดล้อม AWS หรือ GCP ที่แยกออกจากกันได้อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและบันทึกการตรวจสอบ
Agentforce ของ Salesforceช่วยให้ Claude ทำงานบนแพลตฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าในภาคการเงินและสุขภาพจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ
- การผสานการทำงานที่ปลอดภัยและเป็นของแท้กับ Slack และ Salesforce
- ระดับการใช้งานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ฟรีไปจนถึงระดับองค์กร
- หน้าต่างบริบทสูงสุดหนึ่งล้านโทเค็น
- ชั้นความปลอดภัย AI ตามรัฐธรรมนูญ ลดความเสี่ยงในการหลบหนี
อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนย่อมมีอยู่ ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Claude อาจใช้คำมากเกินไป โดยให้คำอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนแม้ในกรณีที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ต้นทุนต่อโทเคนสูงกว่ารุ่นที่เบากว่าแม้ว่าการแคชคำสั่งจะช่วยลดบริบทที่ซ้ำซ้อนได้สูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์
การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ
โคล้ดเชื่อมต่อเข้ากับระบบโดยรอบผ่านคอนเน็กเตอร์แบบเนทีฟ, ตลาดคลาวด์, และ API แบบเปิด.
การผสานรวมที่แน่นแฟ้นที่สุดอยู่ในSlack ซึ่ง Claude เข้าร่วมช่องทางต่างๆ ในฐานะบอท สรุปหัวข้อตามคำขอ และดึงข้อมูลจาก CRM หรือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงไว้โดยใช้Slack's Model Context Protocol
ทีมรายงานการประหยัดเวลาในการอัปเดตสถานะและการตอบคำถามข้ามสายงาน ลดความจำเป็นในการประชุมแบบซิงโครนัสเมื่อ Claude สามารถสังเคราะห์การตัดสินใจจากเธรดการสนทนาแบบอะซิงโครนัสได้
ความร่วมมือของ Salesforce ขยายการใช้งาน Claude ไปสู่กระบวนการทำงานใน CRM ตัวแทนของ Agentforce ที่สร้างขึ้นบน Claude สามารถอัปเดตบันทึกโอกาสทางธุรกิจ, เรียกใช้ลำดับอีเมล, หรือสร้างสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้ทั้งหมด โดยยังคงเคารพการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
AWS Bedrockและ Google Vertex AI ให้บริการโฮสติ้งที่ปลอดภัยคล้ายกัน ช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้ Claude โดยไม่ต้องเปิดเผยคำสั่งหรือผลลัพธ์ต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต
|แพลตฟอร์ม
|รายละเอียดการผสานรวม
|Slack
|การสนับสนุน MCP อย่างลึกซึ้งสำหรับการสรุปช่องทางและการสืบค้น CRM
|เซลส์ฟอร์ซ
|ฝังอยู่ใน Agentforce สำหรับตัวแทนในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล
|ส่วนขยาย Chrome
|ตัวแทนแถบด้านข้างสำหรับการจองปฏิทินและระบบอัตโนมัติแบบฟอร์ม
|AWS เบดร็อก
|โฮสต์ Claude พร้อมการแยก VPC และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด
นอกเหนือจากตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว นักพัฒนาสามารถใช้Claude's Agent SDKเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือที่กำหนดเองเข้ากับโมเดลได้ สตาร์ทอัพด้านฟินเทคอาจให้สิทธิ์ Claude ในการเข้าถึงฐานข้อมูลความเสี่ยงที่เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อให้สามารถตอบคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยการสืบค้น API ภายในระหว่างการสนทนา
การผสานรวมเหล่านี้เปลี่ยน Claude จากแชทบอทไปสู่ชั้นปฏิบัติการ ลดความล่าช้าและข้อผิดพลาดของมนุษย์
กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก
ผู้ใช้งานกลุ่มแรกอธิบายว่า Claude Code เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความเร็วของการเขียนโค้ด แม้ว่าปฏิกิริยาจะแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งานและความคาดหวัง
กระทู้หนึ่งใน Hacker Newsสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกัน: ผู้ใช้งานขั้นสูงรายงานว่า Claude สามารถจัดการกับการปรับโครงสร้างโค้ดหลายไฟล์ได้ด้วยการกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผู้สงสัยสังเกตว่าบางครั้งมันอาจส่งโค้ดที่แก้ไขผิดอย่างมั่นใจก่อนที่จะแก้ไขใหม่ในภายหลัง
ผู้ทดสอบที่มีความกระตือรือร้นแบ่งปันความสำเร็จเฉพาะเจาะจง:
- "Claude Code ลดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดของเราได้อย่างมาก" (Hacker News, กันยายน 2025)
- "การผสานรวมกับ Slack ได้เปลี่ยนเกมสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย" (Reddit r/ClaudeAI, ตุลาคม 2025)
- "ฉันรู้สึกประหลาดใจกับความเป็นอิสระของมันเมื่อเทียบกับ Copilot" (Hacker News, สิงหาคม 2025)
- "มันแก้ไขบั๊กที่ซับซ้อนและสร้างสคริปต์ช่วยเหลือโดยไม่ต้องมีการโต้ตอบจากฉัน" (Reddit, มีนาคม 2025)
คำวิจารณ์ที่สมดุลปรากฏขึ้นควบคู่ไปกับการยกย่อง โดยความยืดยาวของโคล้ดเป็นข้อร้องเรียนอันดับต้น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อวิศวกรต้องการการยืนยันที่กระชับ
ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในฟอรัม Hacker Newsแนะนำว่าควรเปิดโหมดคิดเชิงลึกเฉพาะเมื่อเจอปัญหาที่ซับซ้อนจริง ๆ เท่านั้น และปิดโหมดนี้ในเวลาอื่นเพื่อรักษาความชัดเจนและลดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายก็ได้รับความสนใจเช่นกันผู้ใช้ Redditรายหนึ่งรายงานว่าใช้เครดิต API ไป 10 ดอลลาร์ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเข้มข้นเพียงครั้งเดียว แม้ว่าพวกเขาจะสรุปว่าเวลาที่ประหยัดได้นั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายก็ตาม
การคำนวณนี้เปลี่ยนแปลงไปตามงบประมาณของทีมและระยะเวลาของโครงการ แต่ความเห็นพ้องของผู้ใช้งานในช่วงแรกมีแนวโน้มเป็นบวกสำหรับทีมที่มีกรณีการใช้งานที่ชัดเจน
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ใช้ส่วนใหญ่เน้นย้ำถึงเส้นทางการเรียนรู้ การให้คำแนะนำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับการระบุข้อจำกัดไว้ล่วงหน้าและให้สิทธิ์เครื่องมือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยง
ดูเหมือนว่านักพัฒนาจะปฏิบัติต่อ Claude Code ไม่เหมือนกับปุ่มวิเศษ แต่เหมือนกับวิศวกรรุ่นเยาว์ที่ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจน โดยปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เครื่องมือนี้ทำได้ดีที่สุด
แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ
แผนงานของ Anthropic ขึ้นอยู่กับการขยายขนาดการประมวลผล การปรับปรุงแบบจำลอง และการขยายระบบนิเวศ
ภายในปลายปี 2025 บริษัทจะใช้ชิป Amazon Trainium v2 มากกว่าหนึ่งล้านชิปผ่านโครงการ Project Rainier ของ AWS ซึ่งเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ เพื่อฝึกฝนโมเดล Claude รุ่นถัดไป
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนั้นช่วยเร่งเส้นทางสู่Claude 5 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวประมาณปี 2026ตามรอบการเปิดตัวประจำปีของ Anthropic
สัญญาณเบื้องต้นบ่งชี้ว่า Claude 5 จะขยายขอบเขตของหน้าต่างบริบทให้กว้างขึ้นและแนะนำการป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ เช่น เสียงและวิดีโอ ซึ่งอาจทำให้สามารถใช้งานปลั๊กอินเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ Claude สามารถเรียกใช้ได้อย่างอิสระ
Salesforce และ Anthropic วางแผนที่จะนำความสามารถทั้งหมดของ Agentforce 360 มาสู่ Claude ภายในกลางปี 2026 ซึ่งจะเป็นการทำให้เส้นแบ่งระหว่างเวิร์กโฟลว์ CRM และตัวแทน AI เลือนรางลง
การผสานรวมนี้หมายความว่า Claude สามารถดำเนินการกระบวนการของ Salesforce ได้โดยตรง เช่น การอัปเดตข้อมูลหรือการเปิดตัวแคมเปญการติดต่อลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของทักษะผู้ช่วย ทำให้ผู้ช่วยองค์กรมีความราบรื่นยิ่งขึ้น โดยทำงานภายใน Slack หรือ UI ของ Salesforce เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจโดยตรง
การปรับปรุงด้านต้นทุนและประสิทธิภาพยังคงอยู่ในแผนงานเช่นกัน
Anthropic ได้แนะนำการแคชคำสั่งในปี 2025 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการค้นหาซ้ำได้ถึง 90% ภายในปี 2026 คาดว่าจะมีตัวเลือกแบบจำลองแบบชั้นเชิงให้เลือก ซึ่งให้คำตอบที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ตัวแทน AI ที่ทำงานตลอดเวลาสามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ในวงกว้างมากขึ้น
Anthropic's Claude Agentic AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
โครงสร้างราคา Anthropic Claude สำหรับแต่ละบุคคล ทีมงาน และองค์กร โดยแต่ละระดับจะปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ฟรี ให้การเข้าถึงเว็บไซต์อย่างจำกัด โดยไม่มีสิทธิ์ API เหมาะสำหรับการทดลองใช้งานเบื้องต้น
- โปร มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อเดือน และให้ปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้นห้าเท่า พร้อมการเข้าถึงแบบ 우선ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
- แม็กซ์ มีราคา $100 ถึง $200 ต่อที่นั่ง และปลดล็อกหน้าต่างบริบทที่ขยายได้ รวมถึงคุณสมบัติเบต้าล่วงหน้า
- ทีม เริ่มต้นที่ $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, เพิ่มเป็น $150 ต่อที่นั่งเมื่อรวม Claude Code.
- องค์กร ดำเนินการด้วยราคาที่กำหนดเอง พร้อมหน้าต่างบริบทที่มีล้านโทเคน, การผสานรวม SSO, และ API สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
นอกเหนือจากระดับการสมัครสมาชิกแล้ว นักพัฒนาจะต้องชำระค่าบริการ API ที่แตกต่างกันตามแบบจำลองที่พวกเขาเรียกใช้ ราคา API จะปรับตามขนาดของแบบจำลอง
Claude 3. 5 Haiku มีค่าใช้จ่าย $0. 80 สำหรับการป้อนข้อมูลและ $4 สำหรับการประมวลผลต่อล้านโทเคนสำหรับงานเบา ในขณะที่ Sonnet มีค่าใช้จ่าย $3 สำหรับการป้อนข้อมูลและ $15 สำหรับการประมวลผลสำหรับงานทั่วไป
ในระดับพรีเมียม Claude Opus คิดค่าบริการ $15 สำหรับการป้อนข้อมูลและ $75 สำหรับการประมวลผลผลลัพธ์ต่อหนึ่งล้านโทเค็น สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อนซึ่งความแม่นยำคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ การค้นหาผ่านเว็บจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม $10 ต่อ 1,000 คำค้นหา เมื่อใช้ฟีเจอร์การท่องเว็บของ Claude
อัตราค่าบริการในตารางไม่ได้รวมถึงความเข้มข้นในการประมวลผลและค่าใช้จ่ายในการผสานรวม ทีมที่ใช้งาน Claude Code ระหว่างการพัฒนาอย่างจริงจังอาจใช้เครดิต API ประมาณ 50 ถึง 100 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ในขณะที่องค์กรที่ผสานรวมกับ Salesforce หรือระบบที่กำหนดเองมักต้องใช้เวลาในการให้คำปรึกษาสำหรับสิทธิ์และการฝึกอบรม