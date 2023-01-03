10 ภาพยนตร์เพื่อนซี้ที่ดีที่สุด—และสิ่งที่พวกเขาสามารถสอนเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

คุณรู้สูตรนี้ดี สองคนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันสุดขั้วถูกผลักดันให้เข้ามาในชีวิตของกันและกัน ด้วยความไม่เต็มใจ คู่หูที่ไม่น่าเป็นไปได้นี้ค่อยๆ สร้างสายสัมพันธ์ผ่านเหตุการณ์ผจญภัยสุดฮาที่พวกเขาร่วมกันเผชิญ—ซึ่งมักจะเป็นภารกิจสำคัญที่มีเดิมพันสูง
ไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัว การหย่าร้าง หรืออาจเป็นการฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจ ตัวเอกของเราต้องแบกรับภาระที่รู้สึกเหมือนเป็นภาระของโลกทั้งใบ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น
และเพื่อนใหม่ก็พบว่าตัวเองขัดแย้งกัน แต่ในแบบที่ยิ่งใหญ่ มิตรภาพของพวกเขาก็ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้ง และความสำคัญของภารกิจก็ได้รับการยืนยันอีกครั้ง ในชั่วโมงสุดท้าย เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะต่อต้านพวกเขา ตัวเอกที่ผิดพลาดของเราสามารถเอาชนะหรือใช้กำลังเหนือกว่าศัตรูและช่วยกู้สถานการณ์ได้สำเร็จ
ClickUpได้ศึกษาประวัติของภาพยนตร์เพื่อนซี้และคัดเลือก 10 เรื่องที่ได้รับคะแนนโหวตอย่างน้อย 10,000 คะแนนบนIMDbและมีคะแนนผู้ใช้ IMDb อย่างน้อย 7.0 หรือคะแนน Metascore อย่างน้อย 70 โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ภาพยนตร์ในแนวนี้ดึงดูดใจเราในฐานะมนุษย์: มันตลก ทำให้เราซาบซึ้ง และที่ดีที่สุดคือสามารถก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุด—ซึ่งมักเป็นเพราะเคมีอันน่าทึ่งระหว่างนักแสดงนำที่แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมิตรภาพ
ภาพยนตร์แนวคู่หูเป็นแนวหลักในฮอลลีวูดมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1930 ตลอดช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 แนวนี้ได้พัฒนาไปจนรวมถึงการคัดเลือกนักแสดงที่เป็นคู่หูต่างเชื้อชาติ และในช่วงทศวรรษ 1990 ภาพยนตร์แนวคู่หูที่มีผู้หญิงนำก็เข้าฉายบนจอใหญ่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ชายยังคงครองบทบาทในแนวนี้มาโดยตลอด และด้วยเหตุนี้ ภาพยนตร์ที่มีนักแสดงนำชายจึงมีจำนวนมากกว่าในรายการนี้ โปรดทราบ: มีเนื้อหาเปิดเผยเรื่องราวสำคัญข้างหน้า
1. บุตช์ แคสซิดี้ กับ ซันแดนซ์ คิด (1969)
- ผู้กำกับ: จอร์จ รอย ฮิลล์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 8.0
- คะแนนเมตา: 66
- ระยะเวลา: 110 นาที
"บัทช์ แคสซี่ดี้ และเดอะ ซันแดนซ์ คิด" นำแสดงโดย พอล นิวแมน และ โรเบิร์ต เรดฟอร์ด ในบทบาทที่เป็นตำนานของผู้นำองค์กรอาชญากรรมที่ปล้นธนาคารและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เสมอ ในที่สุด ความรักและความกดดันจากตำรวจที่เพิ่มขึ้นทำให้ทั้งสองตัดสินใจที่จะเลิกทำผิด และแยกทางกันไปในที่สุด
ในที่สุดวิถีชีวิตใหม่ของพวกเขาก็ไม่ได้มีความรุนแรงน้อยลง และทั้งสองก็กลับไปใช้ชีวิตนอกกฎหมายอีกครั้ง ตัวละครของนิวแมนและเรดฟอร์ด ซึ่งอิงจากเรื่องจริงในยุคบุกเบิก ได้ตายเคียงข้างกันท่ามกลางเปลวไฟอันรุ่งโรจน์ เลือกความตายและมิตรภาพเหนือการถูกจองจำหรือชีวิตครอบครัว
2. เลออง: มือปืนรับจ้าง (1994)
- ผู้กำกับ: ลุค เบสซง
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 8. 5
- คะแนนเมตา: 64
- ระยะเวลา: 110 นาที
ในภาพยนตร์เรื่อง "Léon: The Professional" เด็กสาวคนหนึ่งซึ่งรับบทโดยนาตาลี พอร์ตแมน ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาขึ้นกับนักฆ่ามืออาชีพ ครอบครัวของเด็กสาวที่พัวพันกับกิจกรรมอาชญากรรม ถูกสังหารโดยเจ้าหน้าที่ DEA รัฐบาลกลางที่ทุจริต (รับบทโดยแกรี่ โอลด์แมน)
ภาพยนตร์เรท R เรื่องนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงและนำเสนอความรักแบบไม่ธรรมดาและบริสุทธิ์ระหว่างนักฆ่าจอมเพี้ยนกับเด็กสาวผู้กล้าหาญที่โน้มน้าวให้เขาช่วยเธอแก้แค้นฆาตกรที่สังหารครอบครัวของเธอ
3. Men in Black (1997)
- ผู้กำกับ: แบร์รี ซอนเนนเฟลด์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7. 3
- คะแนนเมตา: 71
- ระยะเวลา: 98 นาที
"Men In Black" ยังคงสานต่อความนิยมของภาพยนตร์แนวคู่หูที่เน้นการต่อสู้กับอาชญากรรม—แต่เพิ่มความแปลกใหม่ด้วยเรื่องราวข้ามจักรวาล ทอมมี่ ลี โจนส์ และ วิลล์ สมิธ รับบทนำเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นเก๋าผู้รักการเข้าสังคมจากองค์กรลับ MiB และเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ผู้มาแทนที่เขา
ทหารผ่านศึกผู้ขี้บ่นแสดงให้มือใหม่ที่หยิ่งยโสและไร้เดียงสาเห็นถึงวิธีการควบคุมดูแลเหล่าเอเลี่ยนที่แฝงตัวอยู่ในหมู่คนธรรมดา
คู่นี้ซึ่งมักขัดแย้งกันอยู่เสมอ ออกเดินทางตามรอยเหล่าเอเลี่ยนที่รู้จัก เพื่อเก็บกวาดความยุ่งเหยิงที่พวกเขาทิ้งไว้ พร้อมลบความทรงจำของผู้คนด้วยอุปกรณ์ลบความทรงจำของพวกเขา ระหว่างทาง ทั้งคู่บังเอิญพบกับเอเลี่ยนตัวใหม่ที่รูปร่างคล้ายแมลงสาบ ซึ่งคุกคามว่าจะทำลายล้างจักรวาล
เจ้าหน้าที่ที่แข็งแกร่งแบ่งปันช่วงเวลาที่อ่อนโยนเมื่อตัวละครของสมิธลบความทรงจำของโจนส์ก่อนที่เขาจะเกษียณ—รวมถึงความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับสมิธด้วย
4. มิดไนท์ รัน (1988)
- ผู้กำกับ: มาร์ติน เบรสต์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7.5
- คะแนนเมตา: 78
- ระยะเวลา: 126 นาที
"มิดไนท์ รัน" นำแสดงโดยโรเบิร์ต เดอ นีโร ในบทนักล่าค่าหัวที่ถูกจ้างให้ตามล่าหาบัญชีที่โกงเงินจากเจ้าพ่อมาเฟีย ภาพยนตร์แนวเพื่อนซี้ผจญภัยเรื่องนี้เขียนบทโดยมาร์ติน เบรสต์ ผู้กำกับภาพยนตร์ฮิตในยุค 80 อย่าง "บีเวอร์ลี ฮิลส์ ค็อป" "มิดไนท์ รัน" โดดเด่นด้วยส่วนผสมของแอ็กชันและความระทึกใจในแบบเดียวกัน
ตัวละครของเดอ นีโร แจ็ค เป็นคนแข็งแกร่งที่เก็บไพ่ไว้ใกล้ตัว เขาค่อยๆ เปิดเผยอดีตอันยุ่งเหยิงของเขาให้กับผู้ล่าเงินรางวัลฟังขณะที่ทั้งสองเดินทางข้ามประเทศ เมื่อแจ็ครู้ว่านายจ้างของเขาหลอกลวงเขา ทัศนคติของเขาก็เปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ของแจ็คกับนักบัญชี (ชาร์ลส์ โกรดิน) ในที่สุดก็เบ่งบานเป็นมิตรภาพ ทิ้งให้ผู้ชมได้เห็นตัวอย่างว่าคนสองคนที่ขัดแย้งกันสามารถรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูร่วมกันได้อย่างไร
5. เดอะ ไนซ์ กายส์ (2016)
- ผู้กำกับ: เชน แบล็ก
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7. 3
- คะแนนเมตา: 70
- ระยะเวลา: 116 นาที
"The Nice Guys" เป็นภาพยนตร์ตลกที่ตั้งอยู่ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ติดตามนักสืบเอกชนสองคน (รัสเซล โครว์ และไรอัน กอสลิง) ที่พยายามไขคดีการลักพาตัวเด็กสาวคนหนึ่ง ตัวละครของโครว์รับบทเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่แข็งแกร่ง ในขณะที่กอสลิงรับบทเป็นมือปืนหนุ่มที่ซุ่มซ่าม
คู่หูที่ทำงานผิดพลาดกลายเป็นหงุดหงิดกับวิธีการที่แตกต่างกันในการสืบสวนคดี จนกระทั่งคดีระเบิดกลายเป็นแผนการสมคบคิดที่ใหญ่โตขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ในที่สุด นักสืบทั้งสองก็สามารถจับผู้กระทำผิดได้ และพัฒนาความเคารพต่อความแตกต่างของกันและกันในระหว่างทาง และในที่สุดก็ก่อตั้งสำนักงานนักสืบของตัวเองขึ้นมา
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหลายรางวัล รวมถึงรางวัล Critics' Choice Awards สองรางวัลด้วย เป็นหนึ่งในภาพยนตร์เพียงห้าเรื่องที่โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ แสดงในช่วงปี 2010 ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ของ Marvel บทบาทที่เขาแสดงเป็นศพนั้นไม่ได้มีการให้เครดิต
6. คู่หูสุดแปลก (1968)
- ผู้กำกับ: จีน แซ็กส์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7. 6
- คะแนนเมตา: 86
- ระยะเวลา: 105 นาที
ออกฉายในปี 1968 "The Odd Couple" เป็นภาพยนตร์ตลกที่ติดตามชีวิตของชายสองคนที่หย่าร้างแล้ว (แจ็ค เลมมอน และวอลเตอร์ แมททอ) ขณะที่พวกเขาพยายามอยู่เป็นเพื่อนกันในฐานะเพื่อนร่วมห้องหลังจากที่แยกทางกับภรรยาของตนเอง
ตัวละครของเลมมอนและแมทเธาไม่สามารถแตกต่างกันได้มากกว่านี้อีกแล้ว เฟลิกซ์ ซึ่งรับบทโดยเลมมอน เป็นคนเรียบร้อยและหมกมุ่นในรายละเอียด ส่วนออสการ์ ซึ่งรับบทโดยแมทเธา เป็นคนสบายๆ และไม่ใส่ใจอะไร ทั้งสองคนผลักดันกันจนถึงขีดสุด และในที่สุดเฟลิกซ์ก็ย้ายออกไป แต่ไม่ใช่ก่อนที่จะทำให้ผู้ชมเห็นว่าพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าจากวิธีการใช้ชีวิตของกันและกัน
7. เรน แมน (1988)
- ผู้กำกับ: แบร์รี เลวินสัน
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 8.0
- คะแนนเมตา: 65
- ระยะเวลา: 133 นาที
ในเบื้องต้น "Rain Man" เป็นภาพยนตร์แนวเดินทางที่ติดตามเรย์มอนด์ (ดัสติน ฮอฟฟ์แมน) ชายผู้ใหญ่ที่มีภาวะออทิสติก และชาร์ลี (ทอม ครูซ) น้องชายต่างมารดาที่ห่างเหินกัน เมื่อเรื่องราวดำเนินไป ความรักระหว่างพี่น้องที่ครูซแสดงออกต่อตัวละครของฮอฟฟ์แมนคือสิ่งที่ผู้ชมจะจดจำเมื่อจบภาพยนตร์
ชาร์ลีเป็นตัวแทนขายรถยนต์ที่เพิ่งทราบว่าพ่อของเขาได้ทิ้งมรดกไว้ให้กับเรย์มอนด์ ซึ่งชาร์ลีไม่เคยรู้จักมาก่อน ตลอดการเดินทางข้ามประเทศ ชาร์ลีรู้สึกหงุดหงิดกับเรย์มอนด์ แต่ความรู้สึกนั้นค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความรัก และทั้งสองได้แบ่งปันช่วงเวลาที่อ่อนโยนร่วมกัน—รวมถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ครูซพยายามสอนตัวละครของฮอฟฟ์แมนอย่างอดทนในการเต้นรำกับผู้หญิง
ภาพยนตร์เรื่องนี้กวาดรางวัลออสการ์ในปี 1988 และต่อมาถูกวิจารณ์เกี่ยวกับการแสดงออทิสติกที่ไม่สมบูรณ์แบบของฮอฟฟ์แมน แต่ได้รับคำชมเชยในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ที่มีภาวะออทิสติก
8. ชั่วโมงเร่งด่วน (1998)
- ผู้กำกับ: เบรตต์ แรตเนอร์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7.0
- คะแนนเมตา: 60
- ระยะเวลา: 98 นาที
ใน "Rush Hour" นักสืบที่แย่ที่สุดของกรมตำรวจลอสแอนเจลิส (คริส ทักเกอร์) ได้รับมอบหมายจากเอฟบีไอให้คอยจับตาดูนักสืบต่างชาติ (เฉินหลง) ซึ่งกรมตำรวจลอสแอนเจลิสไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีลักพาตัวที่มีชื่อเสียง
ในที่สุด ตัวละครของทักเกอร์และชานก็สามารถเอาชนะสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกัน—เชื้อชาติ สัญชาติ และนิสัยใจคอ—เพื่อไล่ตามเป้าหมายในการช่วยชีวิตลูกสาววัยเยาว์ของนักการทูตจากกลุ่มอาชญากรรม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปผ่านความคิดถึงในเคมีบนจอของคู่หู และการถกเถียงของแฟน ๆ ว่ามุกตลกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติของตัวละครนั้นเป็นการหยอกล้อที่ไร้พิษภัยหรือเป็นเพียงการเหยียดเชื้อชาติ
9. เธลมา กับ ลูอิส (1991)
- ผู้กำกับ: ริดลีย์ สก็อตต์
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7. 5
- คะแนนเมตา: 88
- ระยะเวลา: 130 นาที
หนึ่งในภาพยนตร์ยุคแรกของผู้กำกับ ริดลีย์ สก็อตต์ คือ "Thelma and Louise" ภาพยนตร์แนวโร้ดทริปที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดังและขับเคลื่อนโดยตัวละครหญิง ซึ่งได้ปฏิวัติวงการภาพยนตร์แนวเพื่อนซี้ผจญภัยไปพร้อมกัน
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ เทลมา (จีน่า เดวิส) และหลุยส์ (ซูซาน ซาแรนดอน) เป็นเพื่อนกันในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันมาก แต่กลับต้องหนีจากเจ้าหน้าที่หลังจากฆ่าชายคนหนึ่งซึ่งพยายามข่มขืนหนึ่งในพวกเธอ
ทั้งสองมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการก้าวไปข้างหน้าหลังจากเหตุการณ์นั้น และในที่สุดก็เดินทางไปทั่วประเทศในเหตุการณ์อาชญากรรมที่แสนขบขัน
ในภาพยนตร์เรื่องนี้ คุณจะได้เห็นแบรด พิตต์ในบทบาทแรกๆ ของเขา ร่วมกับฮาร์วีย์ ไคเทล ซาแรนดอนและเดวิสต่างก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในพิธีมอบรางวัลออสการ์ปี 1991
10. วิธเนลล์กับฉัน (1987)
- ผู้กำกับ: บรูซ โรบินสัน
- คะแนนผู้ใช้ IMDb: 7. 6
- คะแนนเมตา: 84
- ระยะเวลา: 107 นาที
ใน "Withnail and I" เพื่อนซี้สองคนเป็นอดีตนักแสดงที่ตกงานและติดยาเสพติดอย่างหนัก ภาพยนตร์ติดตามพวกเขาในการเดินทางท่องเที่ยวที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมห้องให้กลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่
ตัวละครที่ไม่มีชื่อซึ่งรับบทโดยพอล แมคแกน ได้รู้ว่าเขาได้รับข้อเสนอให้แสดงบทหนึ่ง แต่ความสำเร็จของเขาไม่ได้ถูกแบ่งปันกับวิธเนล ซึ่งรับบทโดยริชาร์ด อี. แกรนท์ และทั้งสองก็แยกทางกัน
ภาพยนตร์ตลกร้ายและคลาสสิกในวงการลัทธิ "Withnail and I" ทิ้งภาพของผู้ชายสองคนที่โชคร้ายให้ผู้ชมได้เห็น ซึ่งในที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าอาจมองข้ามกันและกันไป ภาพยนตร์เรื่องนี้มีต้นฉบับมาจากนวนิยายที่มืดมนกว่าและยังไม่เคยตีพิมพ์ ซึ่งจบลงด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งผู้กำกับ โรบินสัน ได้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสำหรับภาพยนตร์
