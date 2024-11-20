บล็อก ClickUp
คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการคำนวณการคาดการณ์ยอดขาย (พร้อมตัวอย่าง)
Business

คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการคำนวณการคาดการณ์ยอดขาย (พร้อมตัวอย่าง)

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
20 พฤศจิกายน 2567

ทีมขายของคุณอาจกำลังปิดการขายและบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่มีแผนงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความพยายามอาจไม่สม่ำเสมอและวัดผลได้ยาก ในไตรมาสหนึ่งพวกเขาอาจทำผลงานได้ดี แต่ในไตรมาสถัดไปพวกเขาอาจพลาดเป้าหมายและสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าไป

นั่นคือจุดที่การพยากรณ์ยอดขายสามารถช่วยรักษาโมเมนตัมให้คงที่ การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำทำหน้าที่เป็นลูกแก้ววิเศษสำหรับธุรกิจของคุณ ทำนายรายได้จากการขายในอนาคต 🔮

มันช่วยกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

พร้อมที่จะลดการคาดเดาในกระบวนการขายของคุณหรือไม่? บทความบล็อกนี้จะสำรวจวิธีการพยากรณ์ยอดขายต่างๆ และยกตัวอย่างที่ช่วยให้ทีมของคุณเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ยอดขายคืออะไร?

การพยากรณ์ยอดขาย เป็นการคาดการณ์รายได้จากการขายในอนาคตสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • ข้อมูลการขายปัจจุบัน: เพื่อระบุรูปแบบและฤดูกาล
  • แนวโน้มตลาด: เพื่อเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคและพัฒนาการของอุตสาหกรรม
  • ผลการดำเนินงานในอดีต: เพื่อเปิดเผยสิ่งที่ได้ผลในอดีต ซึ่งช่วยในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เชื่อถือได้

องค์ประกอบเหล่านี้ให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ธุรกิจในการประมาณการยอดขายสำหรับสินค้าที่มีอยู่ การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ และการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการลงทุนในสินค้าและบริการใหม่ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโต

มีการพยากรณ์ยอดขายอยู่สองประเภท:

📌 การคาดการณ์ระยะยาว: ขยายระยะเวลาเกินหนึ่งปีและอาศัยการวิเคราะห์ตลาดที่กว้างขึ้นและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ช่วยในการวางแผนการเติบโตกำหนดเป้าหมายการขายเชิงกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยากรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตลาด

📌 การพยากรณ์ระยะสั้น: ทำนายยอดขายในอนาคตสูงสุดหนึ่งปีโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดและสภาวะตลาดปัจจุบัน ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การจัดสรรบุคลากร และการตลาด

ทำไมคุณต้องการการคาดการณ์ยอดขาย?

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการคาดการณ์ยอดขายจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตที่มั่นคง:

  • กำหนดเป้าหมายและโควตาที่สมจริง: ฝ่ายบริหารสามารถกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ โดยอ้างอิงจากยอดขายที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและสมจริง พร้อมทั้งช่วยให้ทีมขายมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกกดดัน
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ: การคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคลากร สินค้าคงคลัง และการตลาด ไปยังส่วนที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ ซึ่งช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยการปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ที่คาดการณ์ไว้
  • ช่วยในการจัดการกระแสเงินสดและการวางแผนเพื่อการเติบโต: การคาดการณ์ยอดขายที่จัดทำอย่างดีจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนค่าใช้จ่าย จัดการเงินทุนหมุนเวียน และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดปัญหาทางการเงิน

วิธีคำนวณการคาดการณ์ยอดขาย

ผู้นำฝ่ายขายมักจะสร้างการคาดการณ์ยอดขายเพื่อกำหนดเป้าหมายให้กับตัวแทนขายของพวกเขา แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับ:

  • ผู้บริหารเพื่อวางแผนงบประมาณ
  • ทีมการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายการได้มาซึ่งลูกค้า
  • ผู้ประกอบการเพื่อดึงดูดนักลงทุน
  • เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานที่สำคัญ

นี่คือวิธีการคำนวณการคาดการณ์ยอดขายและเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงินและการดำเนินงานของคุณในอนาคต

สูตรการคาดการณ์ยอดขาย

แม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จเดียวที่เหมาะกับทุกกรณีสำหรับการพยากรณ์ยอดขาย แต่สูตรง่าย ๆ นี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของคุณได้:

🎯 การคาดการณ์ยอดขาย = (ราคาขายเฉลี่ย) x (จำนวนยอดขายที่คาดการณ์)

สมมติว่าคุณขายการสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ที่มีราคา $500 ต่อปี และคาดว่าจะขายการสมัครสมาชิกได้ 200 ครั้งในไตรมาสที่กำลังจะมาถึง ในการคำนวณการคาดการณ์ยอดขายสำหรับไตรมาส คุณสามารถใช้สูตรได้ดังนี้:

การคาดการณ์ยอดขาย = 500 x 200 = 100,000

วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับการ คาดการณ์รายได้รวมเมื่อคุณมีรูปแบบการกำหนดราคาที่คงที่ และสามารถประมาณจำนวนหน่วยที่ขายได้

คุณยังสามารถใช้สูตรต่อไปนี้ได้:

🎯 การคาดการณ์ยอดขายประจำปี = ยอดขายรวมทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน + ยอดขายที่เป็นไปได้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของปี

แนวทางนี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นโดย พิจารณาการขายที่ได้รับการยืนยันแล้วและที่มีศักยภาพ สำหรับปีนี้

วิธีการทั่วไปสำหรับการพยากรณ์ยอดขายพร้อมตัวอย่าง

ธุรกิจมีความแตกต่างกันในด้านขนาด อุตสาหกรรม และสภาวะตลาด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิธีการพยากรณ์ยอดขายแบบเดียวจึงไม่สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ

การเลือกวิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • ขนาดธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่
  • ความซับซ้อนของวงจรการขาย

ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราไปสำรวจวิธีการทำนายยอดขายที่พบได้บ่อยที่สุดกันเถอะ

1. ข้อมูลการขายในอดีต

การพยากรณ์ข้อมูลการขายทางประวัติศาสตร์ ใช้ข้อมูลการขายในอดีตเพื่อทำนายผลการดำเนินงานในอนาคต โดยสมมติว่าการขายในอนาคตจะดำเนินตามแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่มีตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มั่นคง แต่อาจไม่น่าเชื่อถือสำหรับอุตสาหกรรมใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นี่คือวิธีการทำงาน:

  • วิเคราะห์บันทึกการขายในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น เดือนที่ผ่านมา หรือปีที่ผ่านมา)
  • ระบุแนวโน้ม, ฤดูกาล, และรูปแบบ
  • ใช้ข้อมูลนี้สำหรับการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต โดยสมมติว่าสภาวะตลาดยังคงมีความสม่ำเสมอ

ตัวอย่างเช่น นี่คือข้อมูลประวัติการขายรายปีของร้านหนังสือ:

เดือนรายได้จากการขาย (ดอลลาร์)ระบุแนวโน้ม
มกราคมหนึ่งหมื่นยอดขายหลังวันหยุดลดลง, ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
กุมภาพันธ์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง, การออกหนังสือใหม่
มีนาคมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยอดขายพุ่งตามฤดูกาล (โปรโมชั่นงานหนังสือ)
เมษายนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยกลับสู่การเติบโตที่มั่นคง
เดือนพฤษภาคม13,000เพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มการอ่านในช่วงฤดูร้อน
มิถุนายนหนึ่งหมื่นห้าพันเดือนที่มียอดขายสูงสุด (จบการศึกษา, การขายในฤดูร้อน)
กรกฎาคม14,500การลดลงเล็กน้อย ช่วงกลางฤดูร้อนที่เงียบสงบ
สิงหาคม13,500การเพิ่มขึ้นในช่วงเปิดเทอม
กันยายน12,800ยอดขายที่สม่ำเสมอ, การเริ่มต้นฤดูกาลการศึกษา
ตุลาคม13,500เพิ่มขึ้นตามการปล่อยในฤดูใบไม้ร่วง
พฤศจิกายนหนึ่งหมื่นหกพันช่วงก่อนวันหยุด (ฤดูกาลของขวัญเริ่มต้น)
ธันวาคมหนึ่งหมื่นแปดพันยอดขายช่วงวันหยุดพุ่งสูง (การซื้อของขวัญ)

โดยการวิเคราะห์นี้ ร้านค้าได้ระบุว่า:

  • เดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมียอดขายพุ่งสูงขึ้น โดยเดือนธันวาคมมียอดสูงสุดเนื่องจากการซื้อของขวัญ
  • เดือนมีนาคมและมิถุนายนเป็นเดือนที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนโดยงานมหกรรมหนังสือและการสำเร็จการศึกษา
  • เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และกันยายน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปิดตัวหนังสือ แนวโน้มในช่วงฤดูร้อน และข้อเสนอพิเศษสำหรับเปิดเทอม
  • เดือนกรกฎาคมมีการลดลงเล็กน้อยก่อนที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม

จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ร้านหนังสือสามารถเพิ่มสินค้าของขวัญยอดนิยมในเดือนธันวาคม และปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือในช่วงฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม

2. การพยากรณ์โดยใช้ระบบท่อ

กระบวนการพยากรณ์ยอดขายนี้ใช้ข้อมูลจากท่อการขายของบริษัทเพื่อทำนายรายได้ในอนาคต โดย เน้นที่ข้อตกลงที่กำลังดำเนินการอยู่, ขั้นตอนในวงจรการขาย, ความน่าจะเป็นในการปิดการขาย และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ เช่น 'มูลค่าข้อตกลง' และ 'ระยะเวลา'

แนวทางนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้แบบเรียลไทม์และช่วยปรับการคาดการณ์เมื่อข้อตกลงดำเนินไป นี่คือวิธีการทำงานโดยทั่วไป:

  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุกดีลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงใกล้ปิดการขาย
  • กำหนดความน่าจะเป็นในการปิดการขายให้กับแต่ละดีลตามขั้นตอน (เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ การเจรจา การปิดการขาย)
  • คำนวณมูลค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละดีลโดยใช้เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น
  • เพิ่มค่าถ่วงน้ำหนักเพื่อสร้างการคาดการณ์รายได้

มาดูตัวอย่างการคาดการณ์ยอดขายของบริษัทซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการคาดการณ์แบบท่อ:

ลูกค้ามูลค่าข้อตกลง (ดอลลาร์)ขั้นตอนการขาย ความน่าจะเป็นในการปิด (%)มูลค่าถ่วงน้ำหนัก ($)
เอสามหมื่นห้าพันการประชุมครั้งแรกสิบเปอร์เซ็นต์3,500
Bหนึ่งแสนส่งข้อเสนอแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่หมื่น
ซีห้าหมื่นการสาธิตผลิตภัณฑ์หกสิบเปอร์เซ็นต์สามหมื่น
ดีสองแสนการเจรจาต่อรองแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนหกหมื่น
อีหนึ่งแสนสองหมื่นส่งสัญญาแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนแปดหมื่น

การรวมค่าถ่วงน้ำหนักทั้งหมดให้ผลรวมของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดเป็น $341,500.

การคาดการณ์นี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดสรรทรัพยากร ปรับปรุงกลยุทธ์และปรับความพร้อมของกำลังขายให้สอดคล้องกับโอกาส เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายเพื่อรวบรวมข้อมูลดีลไว้ในที่เดียวและคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุดีลที่มีความสำคัญสูงได้อย่างรวดเร็วและปรับกลยุทธ์ตามโอกาสการปิดการขายของแต่ละดีล

3. การวิจัยตลาด

การวิจัยตลาดให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า, การแข่งขัน, และความต้องการของตลาด. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเปิดตัวสินค้าใหม่หรือเข้าสู่ตลาดใหม่, การนำทางผ่านความต้องการที่แข่งขันหรือตามฤดูกาล, และการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ, สังคม, หรือสิ่งแวดล้อมต่อการขาย.

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่กำลังเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์กาแฟออร์แกนิกใหม่พบว่า:

  • แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
  • คู่แข่งหลักอย่างสตาร์บัคส์และแบรนด์ท้องถิ่นต่างก็มีส่วนในตลาดออร์แกนิกอยู่แล้ว แต่ขาดบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
  • การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าพรีเมียมที่มีแหล่งที่มาอย่างมีจริยธรรม

จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ต่อไปนี้คือประมาณการยอดขายและรายได้ โดยพิจารณาจากราคาต่อหน่วยที่ 15 ดอลลาร์:

กลุ่มลูกค้าระดับความสนใจขนาดคำสั่งซื้อเฉลี่ยส่วนแบ่งการตลาดที่คาดการณ์ไว้ ประมาณการยอดขายรายเดือน (หน่วย)ประมาณการรายได้ต่อเดือน ($)
คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพสูง2 หน่วยสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นห้าพันสองแสนสองหมื่นห้าพันดอลลาร์
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปานกลาง-สูง1. 5 หน่วย20%หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์
ผู้ชื่นชอบกาแฟระดับพรีเมียมระดับกลาง2 หน่วยสิบเปอร์เซ็นต์ห้าพัน75,000 ดอลลาร์
ผู้ดื่มกาแฟทั่วไปต่ำ1 หน่วยห้าเปอร์เซ็นต์สองพันห้าร้อยสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยดอลลาร์
รวม65%สามหมื่นสองพันห้าร้อย487,500 ดอลลาร์

สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิต กลยุทธ์การตลาด และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ในแต่ละกลุ่มตลาด

4. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

แนวทางนี้ อาศัยความรู้ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าของผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย เพื่อทำนายยอดขายในอนาคต

มันมีประโยชน์ในตลาดใหม่ สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำกัด—โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเทคโนโลยีหรือแฟชั่น ที่ความต้องการของผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่คาดคิด

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมักปรับการคาดการณ์ตามขนาดของดีล อัตราการปิดการขาย และระยะเวลาของวงจรการขาย มาดูกันว่าทำอย่างไร:

ปัจจัย อิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างที่สามารถวัดได้
ขนาดของดีลผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักการคาดการณ์ที่สูงขึ้นกับดีลที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งมีความมุ่งมั่นจากลูกค้าอย่างแข็งแกร่งผู้นำฝ่ายขายเพิ่มความเป็นไปได้ในการคาดการณ์ของดีลมูลค่า 500,000 ดอลลาร์จาก 40% เป็น 70% เนื่องจากลูกค้าได้ดำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคครบทั้งสี่ขั้นตอนและได้ร้องขอข้อเสนออย่างเป็นทางการ
อัตราการปิดการขายอัตราการปิดการขายได้รับการปรับตามแนวโน้มล่าสุด โปรโมชั่น หรือการเปลี่ยนแปลงในความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีอัตราการปิดการขายในอดีตอยู่ที่ 25% ผู้จัดการฝ่ายขายคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการปิดการขายอยู่ที่ 35% เนื่องจากได้รับคำติชมเชิงบวกจากการอัปเกรดล่าสุด
ระยะเวลาของวงจรการขายผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อตกลงอาจปิดได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรตามพฤติกรรมของลูกค้าสำหรับดีลที่อยู่ในเดือนที่สี่ของวงจรหกเดือน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าจะปิดการขายได้เร็วขึ้นโดยมีความน่าจะเป็นร้อยละ 80 หลังจากที่ลูกค้าขอให้จัดส่งเร็วขึ้นและกำหนดการประชุมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจภายในองค์กร

การคำนวณการคาดการณ์ยอดขายเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่การจัดการและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์อาจเป็นเรื่องท้าทาย นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การคาดการณ์ยอดขายที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยกระดับการคาดการณ์ยอดขายของคุณด้วย ClickUp

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการ ติดตาม และปรับการคาดการณ์ด้วยข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการจัดการงาน และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการขายของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้การคาดการณ์ยอดขายแม่นยำ พร้อมทั้งทำให้ทีมของคุณมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

ด้วยข้อมูลที่รวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่ายบน ClickUp ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและสร้างกระบวนการขายที่ยั่งยืนได้

โซลูชันการจัดการโครงการขายของ ClickUp: ตัวอย่างการคาดการณ์ยอดขาย
ทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและจัดการได้ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการขายของ ClickUp

เครื่องมือที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้คุณ:

  • อัตโนมัติการอัปเดตสถานะและความสำคัญ เมื่อลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านกระบวนการ เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบสถานะปัจจุบันอยู่เสมอ
  • สร้างรายการตรวจสอบเพื่อ แยกกระบวนการขายที่ซับซ้อนออกเป็นงานง่าย ๆ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมพร้อมแท็กที่กำหนดเองและป้ายกำกับความสำคัญ
  • ร่วมมือกับทีมของคุณ แบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Docsเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต, แนวโน้มตลาด, เป็นต้น

นอกจากนี้ClickUp's CRMยังช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการขายได้ในทันทีด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ เช่น กระดานคัมบังและรายการต่างๆ ดังนั้น หากมีจำนวนดีลจำนวนมากอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย อาจบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่คาดไว้ในไตรมาสถัดไป

ClickUp's CRM: ตัวอย่างการคาดการณ์ยอดขาย
ดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของกระบวนการขายของคุณด้วยระบบ CRM ของ ClickUp

ClickUp Automationsช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ด้วยการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนสถานะ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนความสำคัญสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสนใจทันที

ClickUp Automation: ตัวอย่างการคาดการณ์ยอดขาย
เปิดใช้งานการอัปเดตสถานะอัตโนมัติเพื่อรักษาการไหลของงานในกระบวนการด้วย ClickUp Automations

ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลถึงขั้นตอนสุดท้าย ClickUp จะอัปเดตสถานะและแจ้งเตือนผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อให้จัดลำดับความสำคัญ ซึ่งจะช่วยปรับการคาดการณ์รายได้แบบเรียลไทม์ หากมีดีลหลายรายการถึงขั้นตอนนั้น ทีมงานฝ่ายขายจะสามารถ ประเมินปริมาณการปิดการขายที่คาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ และการจัดสรรทรัพยากร

การคาดการณ์ยอดขายที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการแสดงข้อมูลอย่างมาก ClickUp มีให้คุณครอบคลุมในด้านนี้เช่นกันทีมขายสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูเมตริกที่เผยให้เห็นแนวโน้มยอดขายและจุดติดขัด ด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองกว่า 50 รายการ แดชบอร์ดเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตรวจสอบความรวดเร็วในการดำเนินการของดีลต่างๆ ผ่านไปป์ไลน์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ยอดขาย

แดชบอร์ด ClickUp: เส้นโค้งการยอมรับผลิตภัณฑ์: ตัวอย่างการคาดการณ์ยอดขาย
ติดตามความเร็วของกระบวนการขายและปริมาณการเจรจาต่อรองด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น หากการเจรจาในระยะการเสนอข้อเสนอถูกเลื่อนออกไป การคาดการณ์สามารถปรับให้สอดคล้องกับการชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ หากการปิดการขายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น รายได้ที่คาดการณ์ไว้สามารถเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงอัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นได้

ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp มีเทมเพลตรายงานการขายที่ปรับแต่งได้ซึ่งทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย ด้วยเทมเพลตสำหรับยอดขายรายเดือน, สุขภาพของท่อการขาย, และการคาดการณ์รายได้ ทีมงานสามารถสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อเน้นKPI การขายที่สำคัญ, ติดตามแนวโน้ม, และระบุจุดติดขัด—ทั้งหมดโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการคาดการณ์ยอดขาย ClickUp เพื่อติดตามการคาดการณ์ยอดขายของคุณ มันให้มุมมองที่ครอบคลุมของเป้าหมายยอดขายของคุณเพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพและติดตามเป้าหมายยอดขายด้วยเทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับช่องข้อมูลที่กำหนดเองมากกว่า 17 ช่อง เพื่อช่วยให้คุณติดตามหมวดหมู่การขายที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและติดตามได้ด้วยมุมมองต่อไปนี้:

  • การคาดการณ์ยอดขายรวม: รับมุมมองระดับสูงของเป้าหมายยอดขายทั้งหมด
  • ตามโอกาส: ติดตามยอดขายต่อโอกาส ระบุดีลที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้
  • รายเดือน: วางแผนคาดการณ์ยอดขายรายเดือนเพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้คุณคาดการณ์ยอดขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อผลลัพธ์การเติบโตที่ดีที่สุด

เทคนิคการคาดการณ์ยอดขายขั้นสูง

ต้องการทำนายเหมือนมืออาชีพหรือไม่? นี่คือสองเทคนิคขั้นสูงที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้การคาดการณ์ยอดขายของคุณก้าวไปอีกระดับ

1. การพยากรณ์อนุกรมเวลา

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ตรวจสอบข้อมูลการขายในอดีตในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหา รูปแบบที่ซ่อนอยู่, แนวโน้ม และความสัมพันธ์. มันใช้เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเช่น:

  • การปรับเรียบ: ลดความผันผวนเพื่อเผยให้เห็นแนวโน้มพื้นฐาน
  • การสลายตัว: แยกแยะแนวโน้มออกเป็นส่วนประกอบ เช่น ฤดูกาล, รูปแบบวัฏจักร, และสัญญาณรบกวน
  • แบบจำลองการพยากรณ์: ทำนายยอดขายในอนาคตโดยอิงจากรูปแบบเหล่านี้

โดยการคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอดีตและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของความต้องการ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยอิงจากข้อมูล ซึ่งวิธีการพื้นฐานไม่สามารถทำได้

2. การวิเคราะห์การถดถอย

วิธีทางสถิตินี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (เช่น ยอดขาย) กับตัวแปรอิสระหนึ่งตัวหรือมากกว่า (เช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาด, ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, หรือฤดูกาล) วิธีนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอิสระเหล่านี้มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างไร

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทำนายยอดขายตามการใช้จ่ายทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต พวกเขาอาจค้นพบว่าทุกการใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 10% ยอดขายจะเพิ่มขึ้น 5%

ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้ธุรกิจวางแผนงบประมาณในอนาคตและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดเพื่อผลลัพธ์ยอดขายที่ดีขึ้น

ClickUp Brain สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย
ขอให้ ClickUp Brain แนะนำเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อทำนายยอดขายและรายได้

ยกระดับการคาดการณ์ยอดขายของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp

การคาดการณ์ยอดขายช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล โดยการใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ข้อมูลในอดีต การคาดการณ์ตามท่อการขาย การวิจัยตลาด หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้มยอดขาย จัดสรรทรัพยากร และตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้

เพื่อติดตามและจัดการการคาดการณ์ยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp ตัวแทนขายสามารถจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ เทมเพลตที่หลากหลายยังช่วยให้การตั้งค่ากระบวนการขายเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมมีความเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน

ไม่เพียงเท่านั้น แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มยังมอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจตามข้อมูลได้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้ทันที

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และก้าวล้ำหน้าคู่แข่งด้วยการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ