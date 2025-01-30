บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือพยากรณ์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
30 มกราคม 2568

จะไม่ดีหรือที่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ?

ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยช่องว่างและอคติทำให้คุณเสี่ยงต่อการคาดการณ์ที่ผิดพลาด แม้จะมีข้อมูลและแบบจำลองที่ดีที่สุด การคาดการณ์สภาพในอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้การคาดการณ์ที่ดีที่สุดของคุณผิดพลาดได้ ดังนั้นกุญแจสำคัญคือการผสมผสานการตัดสินใจของมนุษย์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากอัลกอริทึม โชคดีที่ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การคาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือพยากรณ์ที่เหมาะสมช่วยนำทางสู่การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการคว้าโอกาสที่เหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการช่วยให้คุณพยากรณ์ยอดขาย ระบุอุปสรรค และปรับราคาได้อย่างแม่นยำในพริบตา!

เครื่องมือการคาดการณ์ไม่ได้สัญญาว่าจะราบรื่น แต่ช่วยให้คุณสามารถนำทางผ่านความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจ

เราได้คัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกภายในเป็นการกระทำที่มีข้อมูลสนับสนุน เปลี่ยนการตัดสินใจแบบสุ่มเสี่ยงให้กลายเป็นก้าวที่คำนวณไว้แล้ว

ซอฟต์แวร์การพยากรณ์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจหรือทีมวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและปัจจุบันเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลนี้ช่วยในการทำนายอัตราการปิดการขาย ปริมาณลูกค้าเป้าหมายในอนาคต (FLV) และรายได้จากการขายโดยรวม

ตัวอย่างที่นิยมของซอฟต์แวร์การคาดการณ์ ได้แก่ ClickUp, HubSpot, และ Zendesk เป็นต้น

ผู้ค้าปลีกที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังในช่วงเทศกาลอาจใช้ซอฟต์แวร์พยากรณ์ยอดขายเช่น ClickUp โดยเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ยอดขายในอดีตและแนวโน้มตลาดปัจจุบันเพื่อพยากรณ์ยอดขายในอนาคต ช่วยให้แบรนด์หลีกเลี่ยงปัญหาการสต็อกสินค้าเกินหรือขาดในช่วงเทศกาลขายสินค้า

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการคาดการณ์?

ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ธุรกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจของคุณอย่างเป็นเอกลักษณ์:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างและแก้ไขการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย
  • การรวมข้อมูล: ตรวจสอบว่าสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP แพลตฟอร์ม CRM และอื่น ๆ ควรให้การเข้าถึงภาพรวมที่กว้างขวางและครอบคลุมของประสิทธิภาพทางธุรกิจ
  • แนวทางการพยากรณ์: ควรนำเสนอวิธีการพยากรณ์ที่หลากหลาย เช่น การถดถอย การเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
  • การวิเคราะห์สถานการณ์: ตรวจสอบว่าช่วยให้คุณสร้างสถานการณ์สมมติ (สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ที่ดีที่สุด/สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการหรือสมมติฐานทางธุรกิจ
  • การรายงานและการแสดงผล: ควรสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ชัดเจนและกระชับ พร้อมด้วยแผนภูมิ กราฟ ตาราง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อช่วยในการแบ่งปันและสื่อสารการคาดการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
  • การทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่ามีการรองรับการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ โดยสามารถแชร์ผลการค้นพบกับเพื่อนร่วมทีม ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เพื่อรับข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการคาดการณ์ของคุณ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ควรสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน เป้าหมายการขายและการคาดการณ์ของคุณ

ประเภทของการพยากรณ์

มีการพยากรณ์หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการของคุณ มาดูประเภทของการพยากรณ์เหล่านี้กัน

1. การพยากรณ์ยอดขาย:

การพยากรณ์ยอดขายใช้ข้อมูลยอดขายในอดีตเพื่อทำนายยอดขายในอนาคต ด้วยซอฟต์แวร์การพยากรณ์ยอดขาย คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ปรับการผลิต และติดตามผลการขายในระยะยาวได้

การพยากรณ์ยอดขายช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ทรัพยากรเป้าหมายการขาย งบประมาณและการวางแผนกลยุทธ์ ใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ การวิจัยตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม และเครื่องมือซอฟต์แวร์เฉพาะทางในการพยากรณ์ยอดขายเพื่อคาดการณ์ตัวเลขยอดขายในอนาคต

2. การพยากรณ์ความต้องการ:

การพยากรณ์ความต้องการเป็นการประมาณการความต้องการในอนาคตสำหรับสินค้าหรือบริการ. มันเกี่ยวข้องกับการทำนายปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดในตลาดที่กำหนด.

การพยากรณ์ความต้องการช่วยเพิ่มระดับสินค้าคงคลังโดยการทำให้กระบวนการความต้องการของผู้บริโภคเป็นอัตโนมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มของผู้บริโภค ฤดูกาล และพฤติกรรมของผู้ซื้อ วิธีการพยากรณ์นี้ช่วยให้คุณวางแผนการผลิต จัดการสินค้าคงคลัง จัดสรรทรัพยากร กำหนดราคา และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่คาดการณ์ไว้

3. การพยากรณ์ทางการเงิน:

การพยากรณ์ทางการเงินเป็นการคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างไร โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินในอดีต แนวโน้มของตลาด และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด และสุขภาพทางการเงินโดยรวมในอนาคตภายในระยะเวลาที่กำหนด

สิ่งนี้ช่วยในการคาดการณ์และวางแผนผลลัพธ์ทางการเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ ความผันผวนของกระแสเงินสด ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ความสามารถในการทำกำไร และความมั่นคงทางการเงินโดยรวม การพยากรณ์ทางการเงินช่วยในการจัดทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและความยั่งยืนในอนาคต

10 เครื่องมือการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1. คลิกอัพ

เทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp
จัดการสินค้าคงคลัง, คาดการณ์การใช้จ่าย, และจัดทำงบประมาณที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

ClickUpมอบชุดฟีเจอร์การพยากรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การทำงานร่วมกันประสิทธิภาพการขาย และการเติบโตของผลผลิตของทีมขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายส่วนใหญ่เลือกใช้ ClickUp เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การวางแผนกำลังการผลิต และฟีเจอร์ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้

เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขาย ClickUp
บริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเติบโตในอนาคตด้วยเทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUp ทำนายผลการดำเนินงานของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างแม่นยำ

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจหรือการขาย คุณสามารถทำนายอนาคตของกิจการของคุณได้ด้วย เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUp.เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายนี้ได้ช่วยเหลือธุรกิจหลายพันแห่งในการจัดการกระแสเงินสดและการทำนายผลการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว.

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp GIF
สร้างแดชบอร์ด KPI ที่ละเอียดใน ClickUp เพื่อวิเคราะห์, แสดงผล, และจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ

ติดตาม KPI ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตติดตาม KPI การวางแผนความต้องการ ช่วยในการจัดการความต้องการของลูกค้า ระดับสินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน

นอกเหนือจากการเป็นโซลูชันแบบครบวงจรแล้ว ClickUp ยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตที่ทรงพลังและการผสานรวมที่ง่ายดาย ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการการโต้ตอบ: จัดการการโต้ตอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp CRM. ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ClickUp
เทมเพลต CRM สำหรับการขายโดย ClickUp
เทมเพลต CRM สำหรับการขายโดย ClickUp
  • ทุกอย่างในที่เดียว: ClickUp มอบทุกโซลูชันที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ, ความต้องการด้านการสื่อสาร, การสนับสนุนการขาย, แดชบอร์ดโครงการ, และการบัญชี
  • เทมเพลตมากมาย: เข้าถึง เทมเพลตการพยากรณ์ยอดขายและ CRMหลากหลาย รูปแบบที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ วัดประสิทธิภาพ: คาดการณ์รายได้จากการขาย ติดตามกระบวนการขาย และวัดประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยเทมเพลตการพยากรณ์ยอดขายของ ClickUp
  • ควบคุมกระบวนการทำงานทางบัญชี: ClickUp Accountingจัดการกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน และการรายงาน
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
จัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีคุณสมบัติจำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Zendesk

เซนเดสก์
ผ่านทางZendesk

Zendesk Sell เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Zendesk CRM ฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขายช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำในขณะที่จัดการกับลูกค้าเป้าหมาย Zendesk Sell มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยให้ทีมขายนำเข้าข้อมูลการขายภายในเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลการขายของพวกเขาด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำ

Zendesk Sell ช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคุณง่ายขึ้น ปรับแต่งการคาดการณ์ กำหนดความน่าจะเป็นในการชนะ และทำนายวันที่ปิดการขายสำหรับดีลใหม่หรือดีลที่มีอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • การพยากรณ์ที่กำหนดเอง: สร้างการพยากรณ์ที่กำหนดเองและทำนายเปอร์เซ็นต์การชนะของดีล
  • การผสานรวม: เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและผสานรวมกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
  • การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: สร้างและตรวจสอบท่อส่งข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ทุกอย่างในที่เดียว–ตั้งแต่การค้นหา ดึงดูด และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • วิธีการคาดการณ์และสถานการณ์ที่จำกัด
  • ฟังก์ชันมากเกินไปที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
  • ไม่มีโหมดออฟไลน์

ราคาของ Zendesk

  • ทีมขาย: $25 ต่อตัวแทน/เดือน
  • ขายการเติบโต: $69 ต่อตัวแทน/เดือน
  • ขายแบบมืออาชีพ: $149 ต่อตัวแทน/เดือน

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

3. ฮับสปอต

แดชบอร์ด CRM ของ HubSpot โดย Brian Halligan ที่แสดงแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง Pipedrive กับ HubSpot สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุด
ผ่านทางHubSpot

Hubspot เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ โดยมีเครื่องมือคาดการณ์รายได้ที่ช่วยให้คุณวางแผนรายได้ในอนาคตและติดตามสถานะของโอกาสทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยละเอียดสำหรับแต่ละสายงานและแต่ละการคาดการณ์นั้นทำได้ง่ายขึ้นบน Hubspot รวบรวมประมาณการจากตัวแทนขายต่างๆ ของคุณให้เป็นรายงานเดียวสำหรับฝ่ายบริหาร

Hubspot เป็นเครื่องมือ CRM ที่หลากหลายและสามารถผสานการทำงานกับช่องทางทางการตลาดต่าง ๆ ได้ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยคุณติดตามและปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Hubspot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการคาดการณ์ในสถานที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • การคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้สูง: รวมการคาดการณ์ที่กำหนดเองจากตัวแทนขายไว้ในรายงานเดียวสำหรับผู้บริหาร
  • การติดตามความก้าวหน้า: วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของแต่ละสายงานและคาดการณ์อย่างละเอียดโดยใช้ฟีเจอร์การเจาะลึก
  • ความเหมาะกับมือถือ: เข้าถึงและอัปเดตการคาดการณ์ของคุณได้จากทุกอุปกรณ์และทุกที่

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดทำงบประมาณหรือการคาดการณ์ทางการเงิน
  • มีให้บริการเฉพาะในรุ่นเฉพาะของโซลูชัน Hubspot Sales และ Service hub เท่านั้น

ราคาของ Hubspot

คุณจำเป็นต้องสมัครแผนพรีเมียมของ Sales Hub หรือ Service Hub เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขายที่แท้จริง

ราคาสำหรับทั้งสองแผนเริ่มต้นที่ $500 ต่อเดือน หรือ $5,400 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Hubspot

  • G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

4. แจ้งเตือน

ประกาศ
ผ่านทางAviso

Aviso เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการแผนการเงินและการคาดการณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น มันสามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP และแพลตฟอร์ม CRM เพื่อให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

Aviso ให้ข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เพื่อทำนายสุขภาพทางการเงินหรือความแข็งแกร่งทางการเงิน. ใช้เครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ที่ดีที่สุด, แย่ที่สุด, และสถานการณ์สมมติ และวัดผลกระทบของสมมติฐานต่าง ๆ ต่อการคาดการณ์ทางการเงินของคุณ.

Aviso ไม่เปิดเผยแผนราคาต่อสาธารณะ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คุณสมบัติเด่นของ Aviso

  • ระบบอัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคาดการณ์
  • คำแนะนำที่ได้รับการปรับปรุง: เข้าถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลง
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: พัฒนาการคาดการณ์แบบกำหนดเองด้วยข้อมูลในกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ความแปรปรวน: สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นตามตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลองการคาดการณ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Avisio

  • แผนการกำหนดราคาไม่เป็นที่ทราบ ซึ่งทำให้กระบวนการไม่โปร่งใส
  • ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งาน

การกำหนดราคาของ Avisio

  • ติดต่อ Avisio สำหรับราคาและตัวเลือกการสาธิต

คะแนนและรีวิวของ Avisio

  • G2: 4. 4/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (30 รีวิว)

5. เวย์ฟลอว์

วีฟลัว
ผ่านทางWeflow

Weflow คือซอฟต์แวร์การคาดการณ์สำหรับ Salesforce ที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ประเมินผล และให้รีวิวเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขายของธุรกิจ ซิงโครไนซ์ทุกอย่างตั้งแต่ อีเมล การโทร ไปจนถึงงานต่างๆ กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น

Weflow ยังรองรับเครื่องมือการขายแบบร่วมมือสำหรับการคาดการณ์, การทำวอเตอร์ฟอลล์, และการทำนายรายไตรมาสเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Weflow

  • ผู้ที่สนใจ Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Salesforce
  • การแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำเกี่ยวกับดีลบน Salesforce
  • ความสามารถในการจ่าย: ใช้ weflow ได้ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน

ข้อจำกัดของ Weflow

  • สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ Salesforce เท่านั้น
  • ไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ได้

ราคาของ Weflow

  • ทีม: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $59 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Weflow

  • G2: 4. 7/5 (90 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

6. Pipedrive

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดดีลของระบบ CRM ของ Pipedrive ที่แสดงแนวคิดเปรียบเทียบระหว่าง Pipedrive กับ HubSpot สำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผ่านทางPipedrive

Pipedrive ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลในอดีต และระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทีมสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ Pipedrive เปรียบเทียบฟังก์ชันของเครื่องมือการคาดการณ์ของตนกับการมีผู้จัดการฝ่ายขายส่วนตัว ตรวจสอบมุมมองการคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเป็นประจำเพื่อเร่งการวางแผนและการปรับทิศทาง

นอกจากนี้ Pipedrive ยังมีฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้น รวมถึงการคาดการณ์รายได้ Insights สำหรับการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ซึ่งมาพร้อมกับแผน Professional และ Enterprise ของซอฟต์แวร์การคาดการณ์

เข้าถึงคลังสมบัติแห่งการผสานระบบ ตั้งแต่ระบบ ERP ไปจนถึงแพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • คุณสมบัติการติดตามเป้าหมาย: ติดตามเป้าหมายระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือ CRMหลากหลายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการรายงาน: เข้าถึงซอฟต์แวร์รายงานการขายที่แตกต่างกัน
  • ราคา: แผนทดลองใช้ฟรีและแผนราคาหลากหลาย

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ฟังก์ชันที่จำกัดในแผนพื้นฐาน

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $11.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พลังงาน: $59. 90 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $74.90 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 2/5 (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2900+ รีวิว)

7. คลาริ

คลาริ
ผ่านทางClari

Clari เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้างการคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ ซอฟต์แวร์การคาดการณ์นี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงแดชบอร์ดสินค้าคงคลังที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่ในรูปแบบการคาดการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย

Clari ส่งเสริมการคำนวณแบบครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของมนุษย์ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนเข้าไปในซอฟต์แวร์จะปรากฏในแอปพลิเคชัน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Clari

  • การพยากรณ์เชิงคาดการณ์: มองเห็นการพยากรณ์แบบเรียลไทม์และสร้างการคาดการณ์รายไตรมาสโดยใช้คุณสมบัติการพยากรณ์เชิงคาดการณ์
  • ความเรียบง่าย: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
  • การย่นระยะเวลาของวงจรการขาย: เหมาะที่สุดสำหรับผู้นำการขาย B2B ที่สนใจในการย่นระยะเวลาของวงจรการขาย

ข้อจำกัดของคลาริ

  • คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของมันได้หากไม่ได้ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM

การกำหนดราคาของคลารี

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของคลารี

  • G2: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

8. มีเดียฟลาย

มีเดียฟลาย
ผ่านทางMediafly

Mediafly ใช้ซอฟต์แวร์คาดการณ์ Intelligence360 ของบริษัทในการช่วยจัดการท่อธุรกิจและการคาดการณ์รายได้ โดยการใช้คะแนนการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้าไป ทำให้มั่นใจได้ถึงการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำและอัตโนมัติ

กำหนดเส้นตายที่เข้มงวดขึ้นตามการคาดการณ์วันสิ้นสุดจาก Mediafly เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปิดการขายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Mediafly

  • การคาดการณ์ของ Intelligence360: รับภาพรวม 360° ของธุรกิจคุณ รวมถึงทุกกิจกรรมการขายและการซื้อ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจจับโอกาสและภัยคุกคามในท่อส่งได้อย่างง่ายดาย
  • การตรวจจับพฤติกรรมผู้ใช้: ระบุพฤติกรรมการซื้อและกำหนดสิ่งที่ได้ผล
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับ Salesforce Sales Cloud, Bullhorn ATS และ CRM

ข้อจำกัดของ Mediafly

  • ฟังก์ชันการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด

ราคาของ Mediafly

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Mediafly

  • G2: 4. 4/5 (1300+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. เพิ่มพลัง

บูสต์อัพ
ผ่านทางBoostUp.ai

BoostUp. ai นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยใช้เอ็นจิ้น AI สำหรับการพยากรณ์รายได้ทางธุรกิจ

ซอฟต์แวร์การพยากรณ์นี้ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการขาย ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และค้นหาแบบแผน. ปรับแต่งขั้นตอนที่ไม่เหมือนใครตามความต้องการของคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ BoostUp

  • ระบบอัตโนมัติ: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายการคาดการณ์และการประเมินความเสี่ยงของท่อส่งสินค้า รับความคุ้มครองความเสี่ยงของท่อส่งสินค้าโดยอัตโนมัติ
  • การติดตาม: ติดตามแนวโน้มแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์
  • ออกแบบมาสำหรับ CMO: เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในตำแหน่งผู้บริหาร เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)

ข้อจำกัดของ BoostUp

  • ไม่มีข้อมูลราคาบนหน้าขาย

ราคาของ BoostUp

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว BoostUp

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

10. Anaplan

แดชบอร์ด Anaplan
ผ่านทางAnaplan

Anaplan ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลการขายและคาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของมันช่วยเร่งกระบวนการในการเปิดเผยโอกาสการเติบโตของคุณ

Anaplan เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือทำนายยอดขายที่ไม่ใช่เครื่องมือ CRM. แทนที่, มันมุ่งเน้นเพียงการวางแผนการดำเนินงานและการจำลองแบบ, โดยละเว้นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anaplan

  • ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการโซลูชันด้านการเงินและการจัดการอุปทาน
  • ขยายระยะเวลาทดลองใช้ฟรี: สูงสุด 90 วันในการใช้งานบนแผนทดลองฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกท่าน
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce, Hubspot และ Zendesk
  • การคาดการณ์ที่เหมาะสมที่สุด: จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการคาดการณ์และสร้างแบบจำลองผลลัพธ์

ข้อจำกัดของ Anaplan

  • แพงเกินไป ตามที่รีวิวแนะนำว่าแผนราคาประหยัดอยู่ระหว่าง $30,000 ถึง $50,000 ต่อปี
  • การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นลักษณะเด่นเมื่อซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาของ Anaplan

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ Anaplan

  • G2: 4. 6/5 (300+ คะแนน)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

เพิ่มพลังการคาดการณ์ยอดขายของคุณด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ที่ดีที่สุดจะพาคุณเดินทางสู่อนาคต แต่การเชี่ยวชาญเครื่องมือนี้ต้องอาศัยการจัดการความถูกต้องของข้อมูล การเลือกแบบจำลองที่เหมาะสม และการตีความสถานการณ์ต่างๆ

การก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้การคาดการณ์คลาดเคลื่อนและอาจทำให้ความคาดหวังทางธุรกิจของคุณแย่ลงได้ ClickUp ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ClickUp มีชื่อเสียงระดับโลก มอบพลังให้กับธุรกิจนับพันด้วยฟีเจอร์การคาดการณ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ ละทิ้งสเปรดชีตที่ซับซ้อนและเปิดรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สำรวจแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อมองเห็นภาพรวมของภาระงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน

การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp
การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp

ClickUp ผสานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ติดตามความเชื่อมโยงของงาน และอัปเดตไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การคาดการณ์ของคุณอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหรือเพ่งดูแดชบอร์ดที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป