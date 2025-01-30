10 เครื่องมือพยากรณ์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

จะไม่ดีหรือที่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ?
ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยช่องว่างและอคติทำให้คุณเสี่ยงต่อการคาดการณ์ที่ผิดพลาด แม้จะมีข้อมูลและแบบจำลองที่ดีที่สุด การคาดการณ์สภาพในอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถทำให้การคาดการณ์ที่ดีที่สุดของคุณผิดพลาดได้ ดังนั้นกุญแจสำคัญคือการผสมผสานการตัดสินใจของมนุษย์เข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากอัลกอริทึม โชคดีที่ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การคาดการณ์อนาคตเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือพยากรณ์ที่เหมาะสมช่วยนำทางสู่การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการคว้าโอกาสที่เหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการช่วยให้คุณพยากรณ์ยอดขาย ระบุอุปสรรค และปรับราคาได้อย่างแม่นยำในพริบตา!
เครื่องมือการคาดการณ์ไม่ได้สัญญาว่าจะราบรื่น แต่ช่วยให้คุณสามารถนำทางผ่านความไม่แน่นอนได้อย่างมั่นใจ
เราได้คัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกภายในเป็นการกระทำที่มีข้อมูลสนับสนุน เปลี่ยนการตัดสินใจแบบสุ่มเสี่ยงให้กลายเป็นก้าวที่คำนวณไว้แล้ว
ซอฟต์แวร์การพยากรณ์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ช่วยให้ผู้จัดการธุรกิจหรือทีมวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและปัจจุบันเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่ ข้อมูลนี้ช่วยในการทำนายอัตราการปิดการขาย ปริมาณลูกค้าเป้าหมายในอนาคต (FLV) และรายได้จากการขายโดยรวม
ตัวอย่างที่นิยมของซอฟต์แวร์การคาดการณ์ ได้แก่ ClickUp, HubSpot, และ Zendesk เป็นต้น
ผู้ค้าปลีกที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลังในช่วงเทศกาลอาจใช้ซอฟต์แวร์พยากรณ์ยอดขายเช่น ClickUp โดยเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ยอดขายในอดีตและแนวโน้มตลาดปัจจุบันเพื่อพยากรณ์ยอดขายในอนาคต ช่วยให้แบรนด์หลีกเลี่ยงปัญหาการสต็อกสินค้าเกินหรือขาดในช่วงเทศกาลขายสินค้า
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการคาดการณ์?
ปัจจัยต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ธุรกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจของคุณอย่างเป็นเอกลักษณ์:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างและแก้ไขการคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย
- การรวมข้อมูล: ตรวจสอบว่าสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP แพลตฟอร์ม CRM และอื่น ๆ ควรให้การเข้าถึงภาพรวมที่กว้างขวางและครอบคลุมของประสิทธิภาพทางธุรกิจ
- แนวทางการพยากรณ์: ควรนำเสนอวิธีการพยากรณ์ที่หลากหลาย เช่น การถดถอย การเฉลี่ยเคลื่อนที่ และการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
- การวิเคราะห์สถานการณ์: ตรวจสอบว่าช่วยให้คุณสร้างสถานการณ์สมมติ (สถานการณ์สมมติ/สถานการณ์ที่ดีที่สุด/สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด) ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการหรือสมมติฐานทางธุรกิจ
- การรายงานและการแสดงผล: ควรสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ชัดเจนและกระชับ พร้อมด้วยแผนภูมิ กราฟ ตาราง และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อช่วยในการแบ่งปันและสื่อสารการคาดการณ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
- การทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบว่ามีการรองรับการให้ข้อเสนอแนะหรือไม่ โดยสามารถแชร์ผลการค้นพบกับเพื่อนร่วมทีม ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ เพื่อรับข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงการคาดการณ์ของคุณ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ควรสามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน เป้าหมายการขายและการคาดการณ์ของคุณ
ประเภทของการพยากรณ์
มีการพยากรณ์หลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการของคุณ มาดูประเภทของการพยากรณ์เหล่านี้กัน
1. การพยากรณ์ยอดขาย:
การพยากรณ์ยอดขายใช้ข้อมูลยอดขายในอดีตเพื่อทำนายยอดขายในอนาคต ด้วยซอฟต์แวร์การพยากรณ์ยอดขาย คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ปรับการผลิต และติดตามผลการขายในระยะยาวได้
การพยากรณ์ยอดขายช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ทรัพยากรเป้าหมายการขาย งบประมาณและการวางแผนกลยุทธ์ ใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ การวิจัยตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม และเครื่องมือซอฟต์แวร์เฉพาะทางในการพยากรณ์ยอดขายเพื่อคาดการณ์ตัวเลขยอดขายในอนาคต
2. การพยากรณ์ความต้องการ:
การพยากรณ์ความต้องการเป็นการประมาณการความต้องการในอนาคตสำหรับสินค้าหรือบริการ. มันเกี่ยวข้องกับการทำนายปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดในตลาดที่กำหนด.
การพยากรณ์ความต้องการช่วยเพิ่มระดับสินค้าคงคลังโดยการทำให้กระบวนการความต้องการของผู้บริโภคเป็นอัตโนมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น แนวโน้มของผู้บริโภค ฤดูกาล และพฤติกรรมของผู้ซื้อ วิธีการพยากรณ์นี้ช่วยให้คุณวางแผนการผลิต จัดการสินค้าคงคลัง จัดสรรทรัพยากร กำหนดราคา และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่คาดการณ์ไว้
3. การพยากรณ์ทางการเงิน:
การพยากรณ์ทางการเงินเป็นการคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างไร โดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินในอดีต แนวโน้มของตลาด และปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด และสุขภาพทางการเงินโดยรวมในอนาคตภายในระยะเวลาที่กำหนด
สิ่งนี้ช่วยในการคาดการณ์และวางแผนผลลัพธ์ทางการเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ ความผันผวนของกระแสเงินสด ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ความสามารถในการทำกำไร และความมั่นคงทางการเงินโดยรวม การพยากรณ์ทางการเงินช่วยในการจัดทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุน การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตและความยั่งยืนในอนาคต
10 เครื่องมือการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUpมอบชุดฟีเจอร์การพยากรณ์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การทำงานร่วมกันประสิทธิภาพการขาย และการเติบโตของผลผลิตของทีมขาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายส่วนใหญ่เลือกใช้ ClickUp เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การวางแผนกำลังการผลิต และฟีเจอร์ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารธุรกิจหรือการขาย คุณสามารถทำนายอนาคตของกิจการของคุณได้ด้วย เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUp.เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายนี้ได้ช่วยเหลือธุรกิจหลายพันแห่งในการจัดการกระแสเงินสดและการทำนายผลการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว.
ติดตาม KPI ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตติดตาม KPI การวางแผนความต้องการ ช่วยในการจัดการความต้องการของลูกค้า ระดับสินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
นอกเหนือจากการเป็นโซลูชันแบบครบวงจรแล้ว ClickUp ยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตที่ทรงพลังและการผสานรวมที่ง่ายดาย ซึ่งทำให้แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการการโต้ตอบ: จัดการการโต้ตอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ซอฟต์แวร์ ClickUp CRM. ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ClickUp
- ทุกอย่างในที่เดียว: ClickUp มอบทุกโซลูชันที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ, ความต้องการด้านการสื่อสาร, การสนับสนุนการขาย, แดชบอร์ดโครงการ, และการบัญชี
- เทมเพลตมากมาย: เข้าถึง เทมเพลตการพยากรณ์ยอดขายและ CRMหลากหลาย รูปแบบที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ วัดประสิทธิภาพ: คาดการณ์รายได้จากการขาย ติดตามกระบวนการขาย และวัดประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยเทมเพลตการพยากรณ์ยอดขายของ ClickUp
- ควบคุมกระบวนการทำงานทางบัญชี: ClickUp Accountingจัดการกระบวนการทำงานทางบัญชีของคุณ รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงิน และการรายงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีคุณสมบัติจำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Zendesk
Zendesk Sell เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Zendesk CRM ฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขายช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำในขณะที่จัดการกับลูกค้าเป้าหมาย Zendesk Sell มีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยให้ทีมขายนำเข้าข้อมูลการขายภายในเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลการขายของพวกเขาด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำ
Zendesk Sell ช่วยให้การวางแผนทางการเงินของคุณง่ายขึ้น ปรับแต่งการคาดการณ์ กำหนดความน่าจะเป็นในการชนะ และทำนายวันที่ปิดการขายสำหรับดีลใหม่หรือดีลที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- การพยากรณ์ที่กำหนดเอง: สร้างการพยากรณ์ที่กำหนดเองและทำนายเปอร์เซ็นต์การชนะของดีล
- การผสานรวม: เข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายและผสานรวมกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: สร้างและตรวจสอบท่อส่งข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: ทุกอย่างในที่เดียว–ตั้งแต่การค้นหา ดึงดูด และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Zendesk
- วิธีการคาดการณ์และสถานการณ์ที่จำกัด
- ฟังก์ชันมากเกินไปที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
- ไม่มีโหมดออฟไลน์
ราคาของ Zendesk
- ทีมขาย: $25 ต่อตัวแทน/เดือน
- ขายการเติบโต: $69 ต่อตัวแทน/เดือน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149 ต่อตัวแทน/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 2/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
3. ฮับสปอต
Hubspot เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่ให้บริการด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ โดยมีเครื่องมือคาดการณ์รายได้ที่ช่วยให้คุณวางแผนรายได้ในอนาคตและติดตามสถานะของโอกาสทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยละเอียดสำหรับแต่ละสายงานและแต่ละการคาดการณ์นั้นทำได้ง่ายขึ้นบน Hubspot รวบรวมประมาณการจากตัวแทนขายต่างๆ ของคุณให้เป็นรายงานเดียวสำหรับฝ่ายบริหาร
Hubspot เป็นเครื่องมือ CRM ที่หลากหลายและสามารถผสานการทำงานกับช่องทางทางการตลาดต่าง ๆ ได้ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยคุณติดตามและปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น
Hubspot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการคาดการณ์ในสถานที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- การคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้สูง: รวมการคาดการณ์ที่กำหนดเองจากตัวแทนขายไว้ในรายงานเดียวสำหรับผู้บริหาร
- การติดตามความก้าวหน้า: วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของแต่ละสายงานและคาดการณ์อย่างละเอียดโดยใช้ฟีเจอร์การเจาะลึก
- ความเหมาะกับมือถือ: เข้าถึงและอัปเดตการคาดการณ์ของคุณได้จากทุกอุปกรณ์และทุกที่
ข้อจำกัดของ Hubspot
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดทำงบประมาณหรือการคาดการณ์ทางการเงิน
- มีให้บริการเฉพาะในรุ่นเฉพาะของโซลูชัน Hubspot Sales และ Service hub เท่านั้น
ราคาของ Hubspot
คุณจำเป็นต้องสมัครแผนพรีเมียมของ Sales Hub หรือ Service Hub เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขายที่แท้จริง
ราคาสำหรับทั้งสองแผนเริ่มต้นที่ $500 ต่อเดือน หรือ $5,400 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
4. แจ้งเตือน
Aviso เป็นซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการแผนการเงินและการคาดการณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น มันสามารถผสานรวมกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ระบบ ERP และแพลตฟอร์ม CRM เพื่อให้คุณมองเห็นประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
Aviso ให้ข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เพื่อทำนายสุขภาพทางการเงินหรือความแข็งแกร่งทางการเงิน. ใช้เครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ที่ดีที่สุด, แย่ที่สุด, และสถานการณ์สมมติ และวัดผลกระทบของสมมติฐานต่าง ๆ ต่อการคาดการณ์ทางการเงินของคุณ.
Aviso ไม่เปิดเผยแผนราคาต่อสาธารณะ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คุณสมบัติเด่นของ Aviso
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคาดการณ์
- คำแนะนำที่ได้รับการปรับปรุง: เข้าถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำข้อตกลง
- ความสามารถในการปรับแต่ง: พัฒนาการคาดการณ์แบบกำหนดเองด้วยข้อมูลในกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ความแปรปรวน: สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นตามตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลองการคาดการณ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Avisio
- แผนการกำหนดราคาไม่เป็นที่ทราบ ซึ่งทำให้กระบวนการไม่โปร่งใส
- ไม่มีแผนฟรีหรือทดลองใช้
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่พร้อมใช้งาน
การกำหนดราคาของ Avisio
- ติดต่อ Avisio สำหรับราคาและตัวเลือกการสาธิต
คะแนนและรีวิวของ Avisio
- G2: 4. 4/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (30 รีวิว)
5. เวย์ฟลอว์
Weflow คือซอฟต์แวร์การคาดการณ์สำหรับ Salesforce ที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ประเมินผล และให้รีวิวเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขายของธุรกิจ ซิงโครไนซ์ทุกอย่างตั้งแต่ อีเมล การโทร ไปจนถึงงานต่างๆ กับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น
Weflow ยังรองรับเครื่องมือการขายแบบร่วมมือสำหรับการคาดการณ์, การทำวอเตอร์ฟอลล์, และการทำนายรายไตรมาสเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Weflow
- ผู้ที่สนใจ Salesforce: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Salesforce
- การแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและเตือนความจำเกี่ยวกับดีลบน Salesforce
- ความสามารถในการจ่าย: ใช้ weflow ได้ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
ข้อจำกัดของ Weflow
- สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ Salesforce เท่านั้น
- ไม่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ ได้
ราคาของ Weflow
- ทีม: $39 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $59 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Weflow
- G2: 4. 7/5 (90 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
6. Pipedrive
Pipedrive ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลในอดีต และระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทีมสร้างการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ Pipedrive เปรียบเทียบฟังก์ชันของเครื่องมือการคาดการณ์ของตนกับการมีผู้จัดการฝ่ายขายส่วนตัว ตรวจสอบมุมมองการคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเป็นประจำเพื่อเร่งการวางแผนและการปรับทิศทาง
นอกจากนี้ Pipedrive ยังมีฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้น รวมถึงการคาดการณ์รายได้ Insights สำหรับการคาดการณ์รายได้ในอนาคต ซึ่งมาพร้อมกับแผน Professional และ Enterprise ของซอฟต์แวร์การคาดการณ์
เข้าถึงคลังสมบัติแห่งการผสานระบบ ตั้งแต่ระบบ ERP ไปจนถึงแพลตฟอร์ม CRM ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมาย: ติดตามเป้าหมายระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือ CRMหลากหลายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการรายงาน: เข้าถึงซอฟต์แวร์รายงานการขายที่แตกต่างกัน
- ราคา: แผนทดลองใช้ฟรีและแผนราคาหลากหลาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ฟังก์ชันที่จำกัดในแผนพื้นฐาน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $11.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พลังงาน: $59. 90 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $74.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2900+ รีวิว)
7. คลาริ
Clari เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้างการคาดการณ์จากข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ ซอฟต์แวร์การคาดการณ์นี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงแดชบอร์ดสินค้าคงคลังที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่ในรูปแบบการคาดการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย
Clari ส่งเสริมการคำนวณแบบครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของมนุษย์ ข้อมูลใด ๆ ที่คุณป้อนเข้าไปในซอฟต์แวร์จะปรากฏในแอปพลิเคชัน CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Clari
- การพยากรณ์เชิงคาดการณ์: มองเห็นการพยากรณ์แบบเรียลไทม์และสร้างการคาดการณ์รายไตรมาสโดยใช้คุณสมบัติการพยากรณ์เชิงคาดการณ์
- ความเรียบง่าย: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
- การย่นระยะเวลาของวงจรการขาย: เหมาะที่สุดสำหรับผู้นำการขาย B2B ที่สนใจในการย่นระยะเวลาของวงจรการขาย
ข้อจำกัดของคลาริ
- คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีของมันได้หากไม่ได้ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM
การกำหนดราคาของคลารี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคลารี
- G2: 4. 5/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
8. มีเดียฟลาย
Mediafly ใช้ซอฟต์แวร์คาดการณ์ Intelligence360 ของบริษัทในการช่วยจัดการท่อธุรกิจและการคาดการณ์รายได้ โดยการใช้คะแนนการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มนุษย์ป้อนเข้าไป ทำให้มั่นใจได้ถึงการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำและอัตโนมัติ
กำหนดเส้นตายที่เข้มงวดขึ้นตามการคาดการณ์วันสิ้นสุดจาก Mediafly เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปิดการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Mediafly
- การคาดการณ์ของ Intelligence360: รับภาพรวม 360° ของธุรกิจคุณ รวมถึงทุกกิจกรรมการขายและการซื้อ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจจับโอกาสและภัยคุกคามในท่อส่งได้อย่างง่ายดาย
- การตรวจจับพฤติกรรมผู้ใช้: ระบุพฤติกรรมการซื้อและกำหนดสิ่งที่ได้ผล
- การผสานรวม: ผสานรวมกับ Salesforce Sales Cloud, Bullhorn ATS และ CRM
ข้อจำกัดของ Mediafly
- ฟังก์ชันการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
ราคาของ Mediafly
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Mediafly
- G2: 4. 4/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. เพิ่มพลัง
BoostUp. ai นำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยใช้เอ็นจิ้น AI สำหรับการพยากรณ์รายได้ทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์การพยากรณ์นี้ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการขาย ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และค้นหาแบบแผน. ปรับแต่งขั้นตอนที่ไม่เหมือนใครตามความต้องการของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ BoostUp
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำนายการคาดการณ์และการประเมินความเสี่ยงของท่อส่งสินค้า รับความคุ้มครองความเสี่ยงของท่อส่งสินค้าโดยอัตโนมัติ
- การติดตาม: ติดตามแนวโน้มแบบเรียลไทม์และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์
- ออกแบบมาสำหรับ CMO: เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายในตำแหน่งผู้บริหาร เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO)
ข้อจำกัดของ BoostUp
- ไม่มีข้อมูลราคาบนหน้าขาย
ราคาของ BoostUp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว BoostUp
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
10. Anaplan
Anaplan ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลการขายและคาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของมันช่วยเร่งกระบวนการในการเปิดเผยโอกาสการเติบโตของคุณ
Anaplan เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือทำนายยอดขายที่ไม่ใช่เครื่องมือ CRM. แทนที่, มันมุ่งเน้นเพียงการวางแผนการดำเนินงานและการจำลองแบบ, โดยละเว้นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anaplan
- ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่: เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการโซลูชันด้านการเงินและการจัดการอุปทาน
- ขยายระยะเวลาทดลองใช้ฟรี: สูงสุด 90 วันในการใช้งานบนแผนทดลองฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกท่าน
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce, Hubspot และ Zendesk
- การคาดการณ์ที่เหมาะสมที่สุด: จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการคาดการณ์และสร้างแบบจำลองผลลัพธ์
ข้อจำกัดของ Anaplan
- แพงเกินไป ตามที่รีวิวแนะนำว่าแผนราคาประหยัดอยู่ระหว่าง $30,000 ถึง $50,000 ต่อปี
- การสื่อสารที่ไม่ดีเป็นลักษณะเด่นเมื่อซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Anaplan
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Anaplan
- G2: 4. 6/5 (300+ คะแนน)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
เพิ่มพลังการคาดการณ์ยอดขายของคุณด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การพยากรณ์ที่ดีที่สุดจะพาคุณเดินทางสู่อนาคต แต่การเชี่ยวชาญเครื่องมือนี้ต้องอาศัยการจัดการความถูกต้องของข้อมูล การเลือกแบบจำลองที่เหมาะสม และการตีความสถานการณ์ต่างๆ
การก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้การคาดการณ์คลาดเคลื่อนและอาจทำให้ความคาดหวังทางธุรกิจของคุณแย่ลงได้ ClickUp ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ClickUp มีชื่อเสียงระดับโลก มอบพลังให้กับธุรกิจนับพันด้วยฟีเจอร์การคาดการณ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ ละทิ้งสเปรดชีตที่ซับซ้อนและเปิดรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สำรวจแผนภูมิแกนต์และแดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อมองเห็นภาพรวมของภาระงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน
ClickUp ผสานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ ติดตามความเชื่อมโยงของงาน และอัปเดตไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การคาดการณ์ของคุณอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตหรือเพ่งดูแดชบอร์ดที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป