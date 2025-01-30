10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CMS แบบ Headless ที่ดีที่สุดในปี 2025

ระบบจัดการเนื้อหาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการออกแบบเว็บไซต์ที่สำคัญที่สุดที่คุณมีอยู่ในมือ แต่เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่เนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ต้องการ ระบบจัดการเนื้อหาแบบดั้งเดิมมักไม่เพียงพอ
นั่นคือจุดที่ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (Headless CMS) เป็นเครื่องมือจัดการเนื้อหาที่แยกกระบวนการสร้างเนื้อหาออกจากแพลตฟอร์มดิจิทัลที่คุณจะโพสต์เนื้อหานั้น
นั่นอาจฟังดูซับซ้อนกว่า CMS แบบดั้งเดิม แต่เมื่อคุณได้ศึกษาแนวคิดนี้แล้ว คุณจะพบว่าเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการนำเสนอเนื้อหาและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในอนาคต!
Headless CMS คืออะไร?
ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (Headless CMS) คือระบบจัดการเนื้อหาที่ช่วยให้คุณจัดการเนื้อหาได้ก่อนที่จะโพสต์ไปยังช่องทางดิจิทัลเฉพาะต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและส่งมอบเนื้อหาที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถนำไปใช้กับทุกสิ่งตั้งแต่แอปพลิเคชันมือถือไปจนถึงประสบการณ์ดิจิทัล เช่น ตู้คีออสก์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอื่นๆ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การจัดการเนื้อหาจะอยู่ในฐานข้อมูลที่แยกออกจากระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ของคุณ โดยจะประกอบด้วยชั้นการแสดงผลซึ่งใช้สำหรับแสดงเนื้อหาและกระจายไปยังช่องทางต่าง ๆ
ผู้คนบางครั้งใช้ชื่อต่าง ๆ สำหรับระบบจัดการเนื้อหาที่ไม่มีส่วนหัว (headless CMS) รวมถึง:
- ระบบจัดการเนื้อหาแบบแยกส่วน
- แพลตฟอร์มข้อมูลเปิด
- สถาปัตยกรรมแบบไม่มีส่วนหัว
- อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันเนื้อหา
ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม มีประโยชน์หลายประการของระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (Headless CMS) ที่คุณอาจต้องการพิจารณา:
- มันกระจายเนื้อหาไปยังหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องปรับแต่งมาก
- มันนำเสนอการจัดการเนื้อหาที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง ซึ่งยังคงรวมถึงตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
- นี่คือคลังเนื้อหาที่ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาได้ก่อนที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และช่องทางอื่น ๆ ของคุณ
- มันให้การจัดการสินทรัพย์อย่างครอบคลุมเกินกว่าข้อความธรรมดา รวมถึงการจัดการรูปภาพ
- มันมอบความสามารถให้คุณสามารถย้ายจากเว็บโฮสต์หนึ่งไปยังเว็บโฮสต์ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างเนื้อหา
ระบบจัดการเนื้อหาแบบดั้งเดิม vs. ระบบจัดการเนื้อหาแบบแยกส่วน
โดยทั่วไปการจัดการโครงการเว็บไซต์ได้พึ่งพา CMS กลางที่โปรแกรมเมอร์สร้างเว็บไซต์ขึ้น แต่แนวทางนี้ลดความยืดหยุ่นลง ซึ่งเป็นจุดที่ CMS แบบไม่มีหัว (headless CMS) โดดเด่น
บนระบบ CMS แบบดั้งเดิม คุณสร้างเนื้อหาดิจิทัลผ่านตัวแก้ไขแบบ what you see is what you get หรือ WYSIWYG ซึ่งเผยแพร่โดยตรงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัวหรือแบบแยกส่วน (headless หรือ decoupled CMS) จะทำให้การเชื่อมต่อนั้นไม่ตรงไปตรงมาเท่า คุณสามารถควบคุมเนื้อหาได้ ก่อน ตัดสินใจว่าจะเผยแพร่ที่ใด ซึ่งช่วยรักษา DNA แกนกลางของเนื้อหาไว้ ในขณะที่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เนื้อหาจะไปแสดงผล
10 ระบบการจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัว
ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัวที่เหมาะสมมีประโยชน์มากกว่าการนำเนื้อหาไปใช้ซ้ำ นี่คือรายการคุณสมบัติและความสามารถเพิ่มเติมที่ระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัวมีเหนือระบบจัดการเนื้อหาแบบดั้งเดิม ซึ่งในที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณทั้งหมด
1. ความมีสติสัมปชัญญะ
ในฐานะระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (headless) ที่เปิดเผยโค้ด (open-source) Sanity มอบความสามารถในการปรับแต่งในระดับที่นักพัฒนาไม่สามารถหาได้ง่ายจากที่อื่น ด้วยการมองเนื้อหาเป็นข้อมูล Sanity ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด สร้างเนื้อหา และจัดการการกระจายเนื้อหาได้อย่างหลากหลาย
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายของ Sanityช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ทั่วทั้งทีมของคุณ รวมถึงนักการตลาดที่จัดการเนื้อหาและนักพัฒนาที่ต้องการปรับแต่งและเผยแพร่เนื้อหาในพื้นที่ที่เหมาะสม การผสานรวมที่ครอบคลุมช่วยให้การถ่ายโอนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการทำได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของสติสัมปชัญญะ
- การเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวสร้างเว็บไซต์แบบสแตติก เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนหน้า เช่น เว็บไซต์ Jamstack และทำให้การจัดการโมดูลเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- ความสามารถในการดูตัวอย่างเนื้อหาใด ๆ ที่แอปจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกเพื่อการส่งมอบที่ราบรื่นไปยังส่วนหน้า
- สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟที่ช่วยให้การจัดการและแก้ไขเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายจากทุกที่
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเนื้อหาของคุณอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดด้านสติสัมปชัญญะ
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในบางโมดูล ซึ่งทำให้การส่งมอบเนื้อหาเดียวกันไปยังหลายช่องทางทำได้ยากขึ้น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วและท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนักพัฒนาในทีม
ราคาสมเหตุสมผล
- ฟรี
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อโครงการ
- ทีม: $499/เดือน ต่อโครงการ
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
2. Strapi
Strapi เป็นแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีหัว (headless) ที่นำหน้าในอุตสาหกรรม ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มนี้ซึ่งใช้ JavaScript 100% ช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเปลี่ยนผ่านจากชั้นการนำเสนอไปยังช่องทางสุดท้ายที่เนื้อหาจะแสดงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Strapi
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายครอบคลุมทุกส่วน ตั้งแต่ตัวแก้ไขเนื้อหาไปจนถึงชั้นการนำเสนอ
- แนวทางที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรก โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียบง่ายและเพิ่มความซับซ้อนขึ้นเมื่อบทบาทของผู้ใช้กำหนด
- ชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่มีความกระตือรือร้นซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและทันทีเกี่ยวกับเครื่องมือและโซลูชัน CMS แบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้
- การอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหัวอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Strapi
- แผนฟรีมาพร้อมกับข้อจำกัดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งทำให้เนื้อหาที่ซับซ้อนและมีโครงสร้างยากต่อการจัดการ
- ตัวแก้ไข WYSIWYG ที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งทำให้ยากต่อการแปลงเนื้อหาพื้นฐานให้กลายเป็นประสบการณ์ดิจิทัลที่น่าดึงดูดมากขึ้น
ราคาของ Strapi
- ฟรี โฮสต์เอง
- โฮสต์โดยองค์กรเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์: $99/เดือน
- ทีมคลาวด์: $499/เดือน
- คลาวด์แบบกำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
3. คอนเทนต์สแต็ก
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีหัวสำหรับองค์กร Contentstack ไม่หลีกเลี่ยงความซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีความคล่องตัว ช่วยให้องค์กรจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลหลักทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Contentstack
- การจัดตารางเนื้อหาและคุณสมบัติของคลังข้อมูลที่ช่วยให้การจัดการเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น
- การสร้าง RESTful APIs อย่างครอบคลุมที่ช่วยให้การแสดงผลง่ายขึ้นสำหรับหลากหลายอินเทอร์เฟซผู้ใช้กราฟิก
- ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งสำหรับเนื้อหาและโค้ดเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ซับซ้อนมากขึ้น
- แนวทาง "เริ่มต้นจากศูนย์" ในการสร้าง CMS แบบไม่มีส่วนหน้า (headless CMS) ของคุณ ซึ่งช่วยให้ทีมนักพัฒนาขั้นสูงสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ Contentstack
- การขาดแม่แบบทำให้แนวทางเริ่มต้นจากศูนย์ยากต่อการนำไปใช้สำหรับทีมขนาดเล็ก
- การจัดการเวอร์ชันยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในแพลตฟอร์มมีความยากลำบากในบางครั้ง
ราคาของ Contentstack
- เริ่มต้น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เติบโต: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
4. dotCMS
dotCMS ช่วยให้องค์กรและธุรกิจที่ต้องการเผยแพร่บนหลายแพลตฟอร์มสามารถจัดการและส่งมอบเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นและตัวแก้ไขที่ทรงพลังช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถปรับแต่งเนื้อหาทุกประเภทได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ dotCMS
- ความเป็นไปได้ในการโฮสต์ภายในองค์กรช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้ CMS บนคลาวด์เพียงอย่างเดียว
- คุณสมบัติการลากและวางของผู้แก้ไขเนื้อหาช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองเนื้อหาขั้นสูงและจัดวางหน้าเว็บได้
- ระบบการแนะนำการใช้งานที่ครอบคลุมรวมถึงความสามารถในการรวมและผสานระบบจัดการเนื้อหาหลายระบบ
- ไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบสำหรับกระบวนการทำงานในการเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ dotCMS
- อินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายเสมอไปและอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานการเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวซึ่งขัดขวางการทำงานของระบบการจัดการเนื้อหา
ราคา dotCMS
- ฟรี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
5. คอนเทนต์ฟูล
ในฐานะโซลูชันเนื้อหาในรูปแบบบริการ Contentful มีโมเดล CMS แบบไม่มีส่วนหัวที่สมบูรณ์แบบ ซอฟต์แวร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีนี้เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่มีส่วนหัวอย่างแท้จริง โดยมีเพียงเครื่องมือแก้ไขเนื้อหาและชั้นการนำเสนอเป็นองค์ประกอบหลักส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งเนื้อหาที่มีโครงสร้างของคุณไปยังส่วนหน้าดิจิทัลใดก็ได้
คุณสมบัติเด่นของ Contentful
- การผสานรวมที่ทรงพลังซึ่งขยายได้ไม่จำกัดด้วยระบบสร้างบนพื้นฐาน API
- การวัดความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องเนื้อหาและโค้ดของคุณให้ปลอดภัย
- แม่แบบเริ่มต้นที่ช่วยให้แม้แต่หน่วยงานขนาดเล็กก็สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้
- การค้นหาที่ปรับแต่งได้พร้อมฟังก์ชันตัวกรองที่จัดการระบบนิเวศเนื้อหาขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของเนื้อหา
- ตัวอย่างเนื้อหาค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับระบบ CMS แบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบโอเพนซอร์สอื่นๆ ในรายการนี้
- ฟังก์ชันลอการิทึมแบบจำกัดที่ทำให้การปรับข้อมูลให้ตรงกันยากขึ้นในทีมขนาดใหญ่
การกำหนดราคาของ Contentful
- ฟรี
- พื้นฐาน: 300 ดอลลาร์/เดือน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
6. Kontent.ai
สัญญาว่าจะมอบ "การควบคุมเนื้อหาของคุณอย่างสมบูรณ์" Kontent.ai ช่วยให้แบรนด์ใหญ่ระดับโลกสร้างประสบการณ์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีหัวที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว คุณสมบัติการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่รับเอาแนวทางแบบไม่มีหัวมาใช้
คุณสมบัติเด่นของ Kontent.ai
- การส่งมอบเนื้อหาแบบ Omnichannel ไม่เพียงแต่ไปยังหลายช่องทางเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวสร้างเว็บไซต์แบบคงที่และเว็บไซต์หลายแห่งด้วย
- Web Spotlight ช่วยให้ผู้เขียนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ชมของพวกเขาจะบริโภคเนื้อหาบนช่องทางต่าง ๆ อย่างไร
- การผสมผสานที่หายากของความไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและความสามารถในการขยายตัวสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่ทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้รวดเร็วและกระชับกว่าตัวเลือก CMS แบบไม่มีส่วนหน้าและแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่
ข้อจำกัดของ Kontent.ai
- การปรับแต่งบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างกว้างขวางมากกว่า CMS แบบไม่มีหน้าเว็บอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการนี้
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษในส่วนหลังบ้านเท่านั้น ซึ่งอาจเพิ่มความยากลำบากให้กับธุรกิจระหว่างประเทศบางแห่ง
Kontent. ai ราคา
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- ขนาด: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
7. แมกโนเลีย
Magnolia ซึ่งมีฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในตัวเลือก CMS แบบไม่มีส่วนหัวที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด แต่อย่าให้สิ่งนั้นหลอกคุณได้ คุณจะได้รับโซลูชันที่คล่องตัวซึ่งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของแมกโนเลีย
- ระบบการทำงานแบบบูรณาการเพื่อจัดการ, จัดระเบียบ, และเผยแพร่เนื้อหาแม้ในทีมข้ามสายงานที่ซับซ้อน
- ระบบเวอร์ชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้การแก้ไขและการเผยแพร่เนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ของคุณ
- โมดูลการผสานระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมเครื่องมือ Salesforce และ Google Analytics รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของแมกโนเลีย
- แมกโนเลียมีตัวแก้ไขภาพที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจทำให้การย้ายเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง
- การถอนการติดตั้งโมดูลเนื้อหาไม่ตรงตามสัญชาตญาณและอาจทำให้เกิดความสับสนกับโมดูลใหม่
ราคาแมกโนเลีย
- ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส: ฟรี
- DXP แบบโฮสต์เอง: $3,000/เดือน
- Cloud DXP: ติดต่อเพื่อขอราคา
8. Bloomreach
Bloomreach เป็นแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีส่วนหัวที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมแรกในรายการนี้ Bloomreach เป็นชุดผลิตภัณฑ์ Bloomreach Experience Cloud, Bloomreach Search & Merchandising และ Bloomreach Experience Manager ช่วยให้ผู้ค้าปลีกออนไลน์สามารถสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้
คุณสมบัติเด่นของ Bloomreach
- Bloomreach Experience Manager, ซึ่งให้บริการโซลูชันการจัดการเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์สำหรับผู้ชมของคุณ
- การผสานระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ขับเคลื่อนผู้ชมของคุณจากแพลตฟอร์มคงที่ไปสู่การสนทนาที่สมจริง
- เทมเพลตที่ตอบสนองซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบนทุกอุปกรณ์
- Bloomreach Academy ซึ่งเป็นฐานความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Bloomreach
- ข้อมูลล้นเกินเป็นครั้งคราวเนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ที่ซอฟต์แวร์สามารถสร้างได้
- ยากต่อการนำไปใช้ โดยมีคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นและบางครั้งอาจเบี่ยงเบนความสนใจจากความต้องการหลักของผู้ใช้ CMS แบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (Headless CMS) ทั่วไป
ราคาของ Bloomreach
- การมีส่วนร่วม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การค้นพบ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เนื้อหา: ติดต่อเพื่อขอราคา
9. Agility CMS
การอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์ม CMS แบบไม่มีส่วนหัวที่เร็วที่สุดในตลาด Agility CMS มีชื่อเสียงที่แข็งแกร่งที่ต้องรักษาไว้ ด้วยการบริการระดับพรีเมียมและการจัดการเนื้อหาขั้นสูง อาจสามารถตอบสนองความคาดหวังที่สูงของผู้สร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนที่สุดได้
คุณสมบัติเด่นของ Agility CMS
- API เว็บไซต์ความเร็วสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเนื้อหา
- การจัดการหน้าอย่างสมบูรณ์รวมชิ้นส่วนของเนื้อหาเข้าด้วยกันเป็นเลย์เอาต์เดียวภายในโครงสร้าง CMS แบบไม่มีส่วนหัว
- การแชร์เนื้อหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเผยแพร่ไปยังช่องทางมากกว่าหนึ่งช่องทาง
- การผสานระบบอีคอมเมิร์ซที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Agility CMS
- ฟังก์ชันการค้นหาที่จำกัดทำให้การค้นหาเนื้อหาเก่าเป็นเรื่องท้าทาย
- การช่วยเหลือหรือแนะนำเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย เช่น การไม่มีการแจ้งเตือนเมื่ออัปโหลดไฟล์ ส่งผลให้การส่งมอบล่าช้า
ราคา Agility CMS
- เริ่มต้น: $1,249/เดือน
- ข้อดี: $2,499/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
10. Butter CMS
เป้าหมายของ Butter CMS คือการเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาเพียงหนึ่งเดียวที่นักการตลาดต้องการ คุณสามารถเห็นสิ่งนี้ได้จากทุกฟีเจอร์ ตั้งแต่ระบบเปิดตัวเนื้อหาที่รวดเร็ว ไปจนถึงแดชบอร์ดการตลาด โอกาสในการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของเนย
- ตัวเลือกการจัดตารางเนื้อหาที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินการปฏิทินเนื้อหาของตนได้ง่ายขึ้น
- การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านห้องสมุดสื่อกลางที่ควบคุมแบรนด์ของคุณ
- ตลาดขนาดใหญ่ที่รวมถึงการผสานแอป, เทมเพลต, ชุดเริ่มต้น, และอื่น ๆ
- การสร้างเนื้อหาแบบใช้คอมโพเนนต์เพื่อสร้างหน้าแลนดิ้งที่มีความไดนามิกและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของเนย
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับตัวเลือก CMS แบบไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ตัวอื่น ๆ ในรายการนี้ รวมถึงการขาดความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบหรือการวิเคราะห์เนื้อหา
- API บางครั้งอาจส่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งจะต้องให้สมาชิกทีมสนับสนุนเป็นผู้แก้ไข
ราคาเนย
- ไมโคร: $99/เดือน
- สตาร์ทอัพ: $199/เดือน
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $375/เดือน
- องค์กร + เอเจนซี่: ติดต่อเพื่อขอราคา
เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีส่วนหน้า
แม้กระทั่งระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัวที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการตลาดของคุณได้ทั้งหมดในทันที คุณต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมที่ช่วยคุณวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ และร่วมมือกันในเนื้อหาของคุณ และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
คลิกอัพ
ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ CMS แบบไม่มีส่วนหัวโดยเฉพาะ แต่มีฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับ CMS แบบไม่มีส่วนหัวเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในฐานะซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีอันดับต้นๆ ในตลาด ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เอกสาร มุมมอง และเทมเพลต ทั้งหมดอยู่ในศูนย์กลางเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดและกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุม รวมถึงแม่แบบการพัฒนาเว็บไซต์และแม่แบบการผลิตเนื้อหาเว็บที่สมาชิกทุกคนในทีมของคุณจะได้รับประโยชน์
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ช่วยให้การวางแผนและจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย และในที่สุดจะสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (Headless CMS) ของคุณได้
- เครื่องมือเขียนด้วย AIที่ครอบคลุมเพื่อช่วยผู้เขียนเนื้อหาในการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ฟีเจอร์เอกสาร ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในความพยายามด้านการวางแผนและเนื้อหาใดๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ไม่ได้ผสานรวมกับตัวเลือก CMS แบบไม่มีส่วนหัวทุกตัวในรายการนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำการย้ายข้อมูลไปยังฐานข้อมูลด้วยตนเอง
- การจัดการการแจ้งเตือนอาจเป็นเรื่องยากเมื่อปริมาณและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้นทำให้ความถี่ของการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
วางแผน จัดการ และแจกจ่ายเนื้อหาด้วย ClickUp
ในหลายๆ ด้าน การยอมรับระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัว (Headless CMS) คือเส้นทางสู่อนาคต. แต่แม้กระทั่งตัวเลือกระบบจัดการเนื้อหาแบบไม่มีหัวที่ดีที่สุด ก็ยังต้องการส่วนประกอบที่สนับสนุนเพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในการตลาดเนื้อหาได้อย่างแท้จริง.
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง
ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาดก็ตาม แต่ ClickUp คือโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่นำเสนอการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนด้วย AI และอื่นๆ อีกมากมาย
สมัครบัญชีฟรีวันนี้เพื่อดูว่า ClickUp สนับสนุน CMS แบบไม่มีส่วนหัวของคุณได้อย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการใช้งาน!