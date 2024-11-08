10 อันดับเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI สำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหา ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของประสิทธิภาพการทำงานของฉันคือความวุ่นวาย ฉันรู้จากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการทีมโดยขาดความชัดเจนในหน้าที่และงานที่รับผิดชอบนั้นท้าทายเพียงใด—มันเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลวอย่างแท้จริง
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์สร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ช่วยฉันจัดการกับความไม่เป็นระเบียบ เครื่องมือเหล่านี้แสดงขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบภาพที่ชัดเจน ช่วยให้ฉันสามารถติดตามทุกสิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากความวุ่นวายแพร่กระจายในองค์กรของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
พร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกของคุณหรือยัง? มาลุยกันเลย 🤿
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI?
ก่อนที่ฉันจะแบ่งปันตัวเลือกเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่ดีที่สุดของฉัน นี่คือรายการปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่ดี
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ตัวสร้างแบบลากและวาง รวมถึงเครื่องมือ AI แบบภาพอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดมากเป็นตัวเลือกที่เหมาะ
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ AI อนุญาตให้ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการของคุณ
- การผสานรวม AI: เลือกใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วย AI ที่มีศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่การสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงการอัตโนมัติการสร้างเนื้อหาหรือการสรุปข้อมูล AI ช่วยให้การสร้างเวิร์กโฟลว์รวดเร็วขึ้นและช่วยประหยัดเวลา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้จากทุกที่
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: โปรแกรมสร้างแผนผังควรผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลและแอปสื่อสารได้อย่างราบรื่น เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในทุกระบบของคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI สามารถลดการใช้กระดาษได้อย่างมาก ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10 อันดับเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่ดีที่สุด
เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณ ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันได้รวบรวมเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายและถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและผู้คนในที่เดียว เปิดโอกาสให้มีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุด, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่าแทนที่จะต้องติดอยู่กับงานประจำ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง หรือสร้างการเตือนความจำสำหรับกำหนดส่งที่กำลังจะมาถึง ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหว
เราเพิ่งตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp ที่ฉันชื่นชอบที่สุดตัวหนึ่งไปเมื่อไม่นานมานี้ หากเราตั้งค่าสถานะสำหรับการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น นักบัญชีของเราจะสร้างใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks โดยอัตโนมัติ จากนั้นเราเพียงแค่กดส่ง ใบแจ้งหนี้ก็จะถูกส่งออกทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาไปได้หลายชั่วโมงเลยทีเดียว
คลิกอัพ เบรน
เพื่อปรับปรุงการสร้างกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นClickUp Brainใช้พลังของ AI ClickUp Brain เป็นเครื่องมือผู้ช่วย AI ที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยช่วยเหลือผู้ใช้ในการร่างเนื้อหา คิดค้นไอเดีย และทำการวิจัย
ด้วยคำแนะนำข้อความที่ใช้ AI ClickUp Brain สามารถสร้างร่างและสรุปข้อมูลได้ ทำให้การผลิตเนื้อหาและงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากสำหรับโครงการ ClickUp Brain สามารถสร้างร่างแรกได้อย่างรวดเร็วโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณป้อน ฟังก์ชันนี้ช่วยประหยัดเวลาและยกระดับคุณภาพของผลลัพธ์ด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
ClickUp มอบมากกว่าแค่การอัตโนมัติและ AI เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น มันยังมอบเครื่องมือสำหรับการร่วมมือเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้น และการสื่อสารในกระบวนการทำงานให้ชัดเจนขึ้น แต่ละเครื่องมือเหล่านี้มีบทบาทที่ไม่เหมือนใครในการช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่แบบไดนามิกสำหรับทีมในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ผืนผ้าใบดิจิทัลเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่ช่วยให้สามารถระดมความคิด จัดระเบียบ และเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานทางไกลหรืออยู่ในสำนักงาน กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการระดมความคิดได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกัน
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ขณะที่คุณกำลังสร้างแนวคิดและแนวคิดบนกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถเปลี่ยนมันเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที ทำให้สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น
ถัดไปClickUp Mind Mapsเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดโครงสร้างเวิร์กโฟลว์
แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและวางแผนงานที่เกี่ยวข้อง จุดสำคัญ และสิ่งที่ต้องพึ่งพาในลักษณะที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ
เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการแยกแยะโครงการที่มีหลายมิติ และสำหรับทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงกระบวนการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย: ลดความซับซ้อนในการมอบหมายงานที่ทำบ่อยๆ ปรับเปลี่ยนกำหนดส่ง และเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ใช้ข้อความที่สร้างด้วย AI เพื่อช่วยในการเขียน, การวิจัย, และการสรุปข้อมูลด้วย Brain
- สร้างเนื้อหาได้ทันที: สร้างไอเดียและเนื้อหาสำหรับงานต่างๆ เช่น รายงาน อีเมล และเอกสารประกอบโดยอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนด้วยภาพ: ร่างแผนโครงการและเชื่อมโยงกับงานโดยตรงผ่านไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขณะทำงานนอกสถานที่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,260+ รีวิว)
2. Lucidchart (ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพกระบวนการสร้างแผนผังงานที่เข้าใจง่าย)
Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังงานด้วย AI ที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสร้างแผนผังงาน แผนภาพ และแม้แต่แผนผังความคิดได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังงานและปรับปรุงการออกแบบแผนผังงานได้อย่างราบรื่นร่วมกับทีมของคุณ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บนแผนผังงานที่สร้างโดย AI เดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขา
- เชื่อมต่อ Lucid กับการผสานรวม AI เช่น Lucid Custom GPT และ Microsoft Graph Connector เพื่อสรุปงานและค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- ป้อนคีย์ API ของคุณเพื่อโต้ตอบกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่บนผืนผ้าใบ Lucidchart เพื่อทดสอบโมเดล คำสั่ง และข้อมูลนำเข้าต่างๆ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- การใช้งานต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อจัดการแผนภาพที่ซับซ้อนและแผนผังการทำงานของ AI ที่มีผู้ร่วมงานหลายคน
ราคาของ Lucidchart
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: 9 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (5,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)
3. EdrawMax (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังที่ทรงพลังด้วยเทมเพลตที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI)
EdrawMax จัดการทุกอย่างตั้งแต่แผนผังการทำงาน AI ง่ายๆ ไปจนถึงแผนภาพทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน คุณสมบัติ AI ของมันช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขแผนภาพ กำหนดรูปแบบแผนภูมิ หรือแก้ไขข้อความได้เพียงแค่คลิกเดียว
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วเมื่อใช้ตัวสร้างแผนผังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EdrawMax
- ปรับระยะห่างและการจัดตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้แผนภาพของคุณดูสะอาดและเป็นมืออาชีพด้วยการใช้การจัดรูปแบบอัจฉริยะ
- เข้าถึงสัญลักษณ์เฉพาะทางสำหรับงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และกระบวนการทำงานด้านไอที ด้วยห้องสมุดสัญลักษณ์ที่ปรับแต่งได้ของ EdrawMax
- ส่งออกเวิร์กโฟลว์ที่สร้างโดย AI ของคุณได้อย่างง่ายดายเป็นรูปแบบที่แก้ไขได้ เช่น Visio, Word และ Excel
ข้อจำกัดของ EdrawMax
- การแปลงภาพเป็นข้อความของ OCR ไม่สามารถจดจำตัวอักษรได้อย่างถูกต้องเสมอไป
- แผนผังการทำงานของ AI อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิครู้สึกท่วมท้นเนื่องจากความซับซ้อน
ราคา EdrawMax
- สำหรับทีม: $8. 43/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับ 5 ผู้ใช้)
- สำหรับธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว EdrawMax
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดร่วมกันด้วยการเชื่อมต่ออัจฉริยะ)
Miro's Intelligent Canvas ทำให้การระดมความคิด การวางแผน และการไหลของกระบวนการเป็นเรื่องสนุก คุณสมบัตินี้ใช้ AI เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นต้นแบบ, สรุป, แผน, หรือแผนภาพโดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำแผนผังความคิด สร้างแบบร่าง หรือสร้างขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด Miro's AI จะช่วยคุณด้วยการเชื่อมต่อไอเดียอย่างชาญฉลาดและจัดระเบียบบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- จัดกลุ่มแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนกระดานและแผนผังของคุณเพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้นโดยใช้การจัดกลุ่มด้วยปัญญาประดิษฐ์
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปทรง การเชื่อมต่อ และการจัดวางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์การสร้างแผนผังอัจฉริยะ
- วิเคราะห์การประชุมและการระดมสมองด้วย AI เพื่อสร้างสรุปทันทีพร้อมประเด็นสำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Miro
- การบริหารจัดการคณะกรรมการและทีมงานร่วมกันอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ฟีเจอร์การส่งออกขาดความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเลือกองค์ประกอบของขั้นตอนการทำงานเฉพาะและกำหนดลำดับขององค์ประกอบเหล่านั้นเมื่อสร้างเอกสาร PDF
ราคาของ Miro
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (6,590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,570+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมที่มีความรู้สามารถนำ AI ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
5. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นได้ โดยผสานคุณสมบัติของสเปรดชีตและฐานข้อมูล)
Airtable ผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูล ด้วย Airtable คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซและมุมมองที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณเพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแอปที่ใช้งานง่ายจากข้อมูลของคุณผ่าน Airtable Cobuilder
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- อัตโนมัติการทำงานประจำและกระบวนการทำงานตามเงื่อนไขและคำสั่งที่คุณตั้งค่าไว้
- สร้างมุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของทีมตามข้อกำหนดของคุณ
- สร้างข้อมูลเชิงลึกและรายงานภาพที่เน้นแนวโน้มข้อมูลสำคัญ ทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Airtable
- ผู้ใช้หลายคนได้แสดงความต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมในสเปรดชีต เช่น สูตรในเซลล์และตัวเลือกการลากเพื่อเติม
- คุณสมบัติขั้นสูงที่ทำให้ Airtable คุ้มค่าต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมากเพื่อเรียนรู้และตั้งค่า
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,360+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,070+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมากมาย! ในด้านการดูแลสุขภาพ พวกเขากำลังปรับปรุงการจัดการข้อมูลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ในวงการกีฬา พวกเขากำลังปรับตารางเวลาของนักกีฬาให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
6. Zapier (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามข้ามแอปพลิเคชันนับพัน)
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Zapier ช่วยให้การสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นเป็นไปได้ โดยรวมแอปและบริการต่างๆ ของคุณไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ด้วยเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถสร้าง Zaps ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น
เครื่องมือ AI ของเครื่องมือช่วยคุณระบุตัวกระตุ้นและกิจกรรมที่ดีที่สุดตามรูปแบบการใช้งานของคุณเพื่อทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมักจะส่งออกและแชร์ตารางเมื่อคุณคลิกปุ่มบันทึก ซาเพียร์จะสร้างการอัตโนมัติสำหรับสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ใช้การผสมผสานระหว่าง Zapier และ Assistant API สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ API อย่างรวดเร็ว สรุปการประชุม Zoom และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างตารางที่ครอบคลุมจากชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายด้วยคำสั่งให้ AI จัดการงานให้คุณ
- เริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ทันทีด้วย Copilot ผู้ช่วย AI ที่จะร่าง Zaps สร้างโค้ด และสร้างการดำเนินการที่กำหนดเองตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Zapier
- การจำกัดจำนวน Zaps ที่คุณสามารถสร้างต่อวินาทีอาจเป็นปัญหาเมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Zapier
- ฟรี: $0
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $104
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (2,860+ รีวิว)
7. ProcessMaker (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์)
ProcessMaker ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนคำอธิบายให้เป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดเวลา
คุณสมบัติ AIของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอัตโนมัติของกระบวนการด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และคำแนะนำที่ชาญฉลาด ไม่ว่าคุณต้องการที่จะอัตโนมัติการทำงานหรือสร้างภาพกระบวนการที่ซับซ้อน ProcessMaker มอบโซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์การเรียนรู้ของเครื่อง และรับคำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- คาดการณ์ผลลัพธ์ของกระบวนการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาล่วงหน้าด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและนำโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละแผนกมาใช้
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- ผู้ใช้หลายคนแสดงความไม่พอใจกับตัวเลือกการออกแบบที่จำกัดสำหรับแบบฟอร์มและหน้าจอ
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้นเมื่อทำงานเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนหรือโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ ProcessMaker
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 170 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพด้วยบอร์ดและการทำงานอัตโนมัติของงาน)
Trello โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มีบอร์ด รายการ และบัตรที่จัดเรียงในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
นอกจากนี้ Trello ยังช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งกฎให้ย้ายการ์ดระหว่างบอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าของทีมและเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดการสปรินต์และเป้าหมายพร้อมทั้งปรับกำหนดเวลาเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- สร้างไอเดียใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับทุกโจทย์หรือสถานการณ์ด้วย Atlassian Intelligence
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของโครงการในมุมกว้างและแสดงตัวชี้วัดสำคัญ
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีการรองรับการพึ่งพาของงาน ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมและจัดการโครงการที่งานมีความสัมพันธ์กัน
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด เว้นแต่จะมีการใช้พลังเสริมเพิ่มเติม
- บัญชี Trello แต่ละบัญชีมีขีดจำกัดจำนวนคำสั่งที่สามารถดำเนินการได้ต่อเดือน
ราคาของ Trello
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 17.5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,230+ รีวิว)
9. Notion (พื้นที่ทำงานครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับบันทึก งาน และจัดการโครงการ)
Notion เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ที่ดี ซึ่งรวมการจัดการโครงการและงานสร้างสรรค์ไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการดำเนินโครงการต่างๆ รู้สึกง่ายดาย
ความสามารถด้าน AI ของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงกับงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างแผนภาพและผังงานเพื่อเสริมเอกสารของคุณด้วยสื่อภาพประกอบ
- รับการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงการสื่อสารในทีมให้มีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ
- พูดคุยเกี่ยวกับเกือบทุกเรื่องกับ Notion AI ที่พัฒนาจาก ChatGPT และ Claude เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ระบบอัตโนมัติทำงานตามเหตุการณ์อย่างเคร่งครัด หมายความว่าสามารถทำงานได้เฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้นเท่านั้น
- ผู้ใช้ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อน
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือนต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มที่ $8/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
10. Microsoft Power Automate (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานข้ามแอปพลิเคชันของ Microsoft และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม)
Microsoft Power Automate เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ
สามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนและกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับระบบ, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และเว็บไซต์ได้ด้วย AI และระบบอัตโนมัติทางดิจิทัลและหุ่นยนต์ (RPA) คุณสามารถนำไปใช้ในกรณีเช่นการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ SAP, การตั้งค่ากระบวนการอนุมัติ, ระบบอัตโนมัติสำหรับเอกสาร, และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Power Automate
- ขยายระบบอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วยความปลอดภัยในตัว การกำกับดูแล และการตรวจสอบแบบ 360 องศา
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณด้วย AI ของเครื่องมือ
- ทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองบนเดสก์ท็อปของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย RPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Power Automate
- ไม่ว่าจะมีการอนุญาตหรือไม่ก็ตาม กระบวนการทำงานไม่สามารถเกิน 100,000 คำขอในช่วงเวลา 5 นาทีใด ๆ
- แต่ละโฟลว์สามารถมีแอคชั่นได้สูงสุด 500 รายการ และแอคชั่นที่ซ้อนกันจะจำกัดความลึกไว้ที่ 8 ระดับ
- จำนวนตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่สร้างจากเว็บ API มีจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผสานรวม
ราคาของ Microsoft Power Automate
- ทดลองใช้ฟรี
- Power Automate Premium: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- กระบวนการ Power Automate: $150/เดือน ต่อบอท
- Power Automate Hosted Process: $215/เดือน ต่อบอท
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Power Automate
- G2: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เวิร์กโฟลว์ AI ไม่ใช่เครื่องมือที่ตั้งค่าแล้วลืมได้เลย ควรตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
สร้างกระบวนการทำงานที่ไร้ที่ติด้วย ClickUp
การสร้างเวิร์กโฟลว์ให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ทำให้งานของคุณเป็นระเบียบมากขึ้นและสามารถเอาชนะกำหนดเวลาได้ ไปจนถึงทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน พวกมันคือรากฐานของประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต
แต่กระบวนการทำงานที่ดีขึ้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะแก้ไขทุกความต้องการในการบริหารโครงการของคุณ คุณต้องการสิ่งที่ครอบคลุมมากขึ้น สมบูรณ์มากขึ้น
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานของ AI และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ด้วย ClickUp Brain การสร้างกระบวนการทำงานกลายเป็นเรื่องง่ายที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับแดชบอร์ด, กระดานไวท์บอร์ด, และแผนผังความคิด จะทำให้ทีมของคุณพร้อมสำหรับความสำเร็จ
คุณกำลังรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!