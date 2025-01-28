บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2025

Engineering Team
28 มกราคม 2568

เมื่อคุณทำงานร่วมกับทีม DevOpsแผนโครงการที่ดีและวิธีการแบบ Agile สามารถพาคุณไปได้ไกล แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณต้องการเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุด ส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การทำงานเป็นทีม—และนั่นต้องการ การร่วมมือกัน ?

เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกทีม—โดยเฉพาะทีมที่ทำงานระยะไกล แน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ของคุณทำงานตามกำหนดเวลา แต่พลังของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

มาสำรวจกันว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีม DevOps ของคุณได้อย่างไร และควรพิจารณาอะไรในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้คุณยังจะได้ค้นพบเครื่องมือชั้นนำที่จะยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น ✨

เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?

เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือแอปพลิเคชันที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกทีม DevOps ที่กระจายอยู่ต่างที่ต่างถิ่น. มันทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำงานร่วมกันไปในทิศทางที่ถูกต้อง.

เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการบริหารโครงการช่วยให้การแบ่งปันความคิดและการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย Scrum Master และผู้จัดการอื่น ๆ อาจใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อรักษาความกระตือรือร้นของทีมไว้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และเมื่อทั้งนักพัฒนาที่อยู่ในสำนักงานและนักพัฒนาทางไกลรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมที่สำคัญในทีม ผลลัพธ์ที่ได้คือการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ และการนวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ทีมที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?

เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับแผนกภายนอกง่ายขึ้น และแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตั้งแต่ระยะการพัฒนาโครงการจนถึงการแล้วเสร็จ ✅

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์?

เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือการสื่อสารเข้ากับคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องการบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ควรใช้

ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่บ้างแล้ว ลองพิจารณาว่าทีมของคุณต้องการอะไรจากสิ่งเหล่านี้ มาจำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลงด้วยการทบทวนเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1.คลิกอัพ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกังต์ และกระดานของ ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันครบวงจรสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ ด้วยจุดเน้นที่แข็งแกร่งในการทำงานเป็นทีม จึงเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ClickUp ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่การทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่าง ปลอดภัย ด้วย เพราะการทำงานหนักไปก็ไม่มีประโยชน์หากต้องเห็นคู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน ด้วยศูนย์ความปลอดภัยของข้อมูล กรอบการจัดการความเสี่ยง การเข้ารหัส SSL 256 บิต และการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง คุณจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร้กังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ?

แบ่งปันความคิดและระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการทำงานกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards จากนั้นเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานโดยตรงและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณClickUp Collaboration Detectionจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน โดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีใครในทีมของคุณกำลังดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้น

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารโครงการโดยใช้ClickUp Docsและแปลงข้อความเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรงในที่เดียวกัน จัดหมวดหมู่เอกสารของคุณแล้วเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา

มุมมองแชท ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถแชทแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยจัดรูปแบบข้อความทั้งหมดของคุณให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น และรวบรวมทุกการสนทนา ทรัพยากร เอกสาร และการอัปเดตต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แอปมือถือของ ClickUp ยังไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานได้เทียบเท่ากับแอปบนเดสก์ท็อป แต่ทีมงานกำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่
  • เครื่องมือ AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. อาสนะ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์: การส่งข้อความใน Asana
ผ่านทางAsana

Asanaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้ คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้มันทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Asana ช่วยให้คุณสามารถชี้แจงเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับเป้าหมายของทีมและบริษัทของคุณ. ระบุวิธีที่คุณจะวัดความคืบหน้า, กำหนดระยะเวลาและทีมของคุณ, และจัดสรรภารกิจให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์เหล่านี้. ?

ติดตามความคืบหน้าและตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ ทั้งจากงานพื้นฐานและแอปที่เชื่อมต่อไว้ ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้ผ่านแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึก

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • Asana ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณจึงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
  • จัดการการเข้าถึงการดูและการแก้ไขที่สมาชิกทีมแต่ละคนมี
  • ใช้แผนพื้นฐานฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น งานไม่จำกัด, มุมมองปฏิทิน, แอปมือถือ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับส่วนลด 50% สำหรับแผนพรีเมียมและธุรกิจ พร้อมส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับแผนองค์กร

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาของแพ็กเกจแบบเสียเงินนั้นสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • หากคุณไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการบ้าง การเรียนรู้อาจรู้สึกยากสักหน่อย

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)

3. Jira

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์: รายการโครงการใน Jira
ผ่านทางJira

Jiraเป็นผลิตภัณฑ์ของ Atlassian ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile และกรอบการทำงาน Scrum Jira ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ มอบหมายงาน และปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณติดต่อกับทีมทั้งหมดได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอัตโนมัติแบบลากและวางช่วยประหยัดเวลาในทุกด้าน และคุณจะได้รับข้อมูลวิเคราะห์และการรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังสำหรับการตัดสินใจ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • อัปเดตทุกคนให้ทันสมัยด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายๆ ด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่อง กระดาน Scrum และกระดาน Kanban
  • บริหารโครงการที่ซับซ้อนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • ขยายขนาดตามการเติบโตของคุณ เริ่มต้นอย่างง่ายและปรับแต่งตามความต้องการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Trello, Confluence, และ Compass รวมถึงแพลตฟอร์มภายนอกเช่นGoogle Workspace, Zoom, และ Microsoft 365

ข้อจำกัดของ Jira

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อนและอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
  • ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Jira สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างราบรื่นที่สุด

ราคาของ Jira

  • ฟรี: ฟรี/เดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)

4. สมาร์ทชีต

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์: การมอบหมายตารางงานใหม่ใน Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและแสดงผลในรูปแบบตารางสเปรดชีต สามารถใช้งานได้ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่

แบบฟอร์มช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นเรื่องง่าย เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่เกี่ยวข้องและสนทนาภายในแพลตฟอร์ม Smartsheet เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ทุกคนในทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถดูเนื้อหาและเพิ่มข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ใช้ระบบอัตโนมัติแบบลากและวางเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
  • เลือกมุมมองของคุณจากตัวเลือกแบบตาราง, แผนงาน, การ์ด หรือปฏิทิน ?️
  • ดูข้อมูลการวิเคราะห์และการรายงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อภาพรวมอย่างรวดเร็ว จากนั้นเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เช่น Slack, Skype และ Dropbox

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • หากคุณไม่ชอบการใช้สเปรดชีต รูปแบบ Smartsheet อาจไม่เหมาะกับคุณ
  • การอัปเดตอาจล่าช้าในบางครั้ง และคุณอาจต้องรีเฟรชด้วยตนเองเพื่อดูข้อมูลล่าสุด

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (14,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

5. Rocket. Chat

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์: มุมมองบนมือถือและเดสก์ท็อปของ Rocket.Chat
ผ่านทางRocket.Chat

แก่นแท้ของ Rocket.Chat คือแพลตฟอร์มแชทโอเพนซอร์สที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานระยะไกล การทำงานแบบอะซิงโครนัส หรือการผสมผสานทั้งสองรูปแบบ โดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย

ส่งข้อความถึงบุคคลหรือกลุ่ม หรือใช้ช่องทางส่วนตัวสำหรับทีมของคุณ โทรด้วยเสียงหรือวิดีโอเมื่อคุณต้องการการสนทนาที่ละเอียดมากขึ้น และแชร์ทุกอย่างจากอุปกรณ์หรือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้อย่างปลอดภัย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat

  • ใช้โค้ดโอเพนซอร์สเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มแชท Rocket ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
  • สร้างพื้นที่กลางที่สามารถค้นหาได้เพื่อเก็บงาน, ข้อความ, และโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • กำหนดบทบาทที่กำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ และต้องทำด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า

ข้อจำกัดของ Rocket.Chat

  • ยังมีบั๊กอยู่บ้าง และแอปพลิเคชันมือถือมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
  • คุณจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริม เช่น ระบบแชทแบบไม่มีโลโก้, โฮสติ้งคลาวด์แบบเฉพาะ, และบริการมืออาชีพ เช่น การโยกย้ายข้อมูล และการให้คำปรึกษาการนำไปใช้

ราคาของ Rocket.Chat

  • ชุมชน: ฟรี
  • องค์กร: $7/เดือน ต่อผู้ใช้

Rocket. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (149+ รีวิว)

6. ทีมวิวเวอร์

หน้าภาพรวมของ TeamViewer
ผ่านทางTeamViewer

TeamViewerคือซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ทุกที่ทั่วโลก ใช้เพื่อเข้าถึงไฟล์ของคุณเองจากระยะไกล ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าหรือสมาชิกในทีม ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข และจัดการฝึกอบรมจากระยะไกล

เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้มอบคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและอัตราการโอนไฟล์ที่รวดเร็วมาก ๆ นอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับปัญหาแบนด์วิดท์ต่ำได้ คุณจึงสามารถทำงานให้เสร็จได้แม้ว่าการเชื่อมต่อจะไม่เร็วมากนัก ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer

  • เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วจากการดาวน์โหลดง่ายๆ
  • ใช้ TeamViewer บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ รองรับหลายระบบปฏิบัติการ และมากกว่า 30 ภาษา
  • พักผ่อนอย่างสบายใจด้วยระดับความปลอดภัยสูง รวมถึงการเข้ารหัส 256 บิต และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira และ SAP

ข้อจำกัดของ TeamViewer

  • แพ็กเกจการเข้าถึงระยะไกลอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียงสามอุปกรณ์ที่จัดการไว้ และไม่ให้บริการการสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์หากคุณพบปัญหาใด ๆ
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของพวกเขา

ราคา TeamViewer

  • TeamViewer Remote Access: $24.90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน (สูงสุด 3 อุปกรณ์)
  • TeamViewer Business: $50. 90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน (สูงสุด 200 อุปกรณ์)
  • TeamViewer Premium: $112.90/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
  • TeamViewer Corporate: $229.90/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
  • TeamViewer Tensor: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ TeamViewer

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (11,200+ รีวิว)

7. วูบอร์ด

รายชื่อสมาชิกทีมและคะแนนของพวกเขาใน Wooboard
ผ่านทางWooboard

Wooboard มีความแตกต่างเล็กน้อยจากตัวเลือกการทำงานร่วมกันหลายๆ ตัว โดยถูกนำเสนอว่าเป็น "แพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิตและการยอมรับ" ซึ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแง่ที่ว่าสมาชิกทีม DevOps ที่มีความสุขและมีสุขภาพดีจะทำงานได้ดีที่สุดเสมอ

Wooboard ใช้กลไกเกมและการให้รางวัลทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมใส่ใจสุขภาพจิตของตนเองและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับรู้และให้รางวัลแก่ทีมสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดาย ?

คุณสมบัติเด่นของ Wooboard

  • เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการยอมรับความสำเร็จของทีมคุณเป็นประจำ
  • ให้รางวัลพวกเขาด้วยคะแนนที่สามารถแลกเป็นรางวัลในโลกจริง เช่น วันหยุด เงินสด หรือบัตรกำนัลสำหรับ Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify หรือ Whole Foods
  • ผสาน Wooboard กับ Slack และ Teams หรือใช้ API แบบเปิดเพื่อผสานกับซอฟต์แวร์ของธุรกิจคุณ ทำให้การใช้ระบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
  • ใช้คุณสมบัติการรายงานเพื่อจัดการและติดตามการยกย่อง

ข้อจำกัดของ Wooboard

  • ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า Wooboard ทำงานได้ดีเพียงใด
  • เว็บไซต์ไม่มีข้อมูลราคาให้—คุณต้องติดต่อทีมขายของพวกเขาเพื่อขอใบเสนอราคา

ราคาของ Wooboard

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Wooboard

  • G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

8. GitHub

ไฟล์โค้ดของ GitHub
ผ่านทางGitHub

GitHub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือจัดการโครงการของ GitHub ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการโครงการและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ระดมความคิดกับทีมของคุณในพื้นที่สนทนาบนแพลตฟอร์ม เขียนโค้ดและพัฒนาภายใน Codespaces จากนั้นตรวจสอบและทดสอบได้ทันทีในที่เดียวกัน

ใช้การขอการดึง (pull requests) เพื่อให้ทีมทราบเมื่อมีการอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงใหม่และพร้อมให้ตรวจสอบ การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและอนุญาตให้คุณเก็บรักษาทุกเวอร์ชันสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub

  • เร่งอัตราการเสร็จสิ้นงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้ AI แนะนำการเขียนโค้ดที่เกี่ยวข้อง
  • ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อลดเวลาที่เสียไปกับงานซ้ำๆ และน่าเบื่อ
  • ปรึกษาชุมชนโอเพนซอร์สเพื่อหาโค้ดตัวอย่างและทรัพยากรอื่น ๆ
  • ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดผ่านแอปมือถือ แม้ขณะที่คุณอยู่นอกสถานที่

ข้อจำกัดของ GitHub

  • มีคุณสมบัติมากมาย และอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
  • คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริม เช่น ความจุพื้นที่จัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

ราคาของ GitHub

  • ฟรี
  • ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว GitHub

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,800+ รีวิว)

9. ความเฉื่อยชา

กล่องแชทของ Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ช่องทางในการจัดการการสื่อสารและจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ

สร้างช่องทางสำหรับทีม แผนก หรือหัวข้อต่าง ๆ จำกัดการเข้าถึงช่องทางเฉพาะบุคคลบางรายหรืออนุญาตให้ทุกคนในบริษัทเข้าถึงได้ ช่องทางสำหรับลูกค้าภายนอกหรือผู้ให้บริการยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นอีกด้วย ?

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ตัวสร้างกระบวนการทำงานไม่ต้องการการเขียนโค้ดใดๆ เพียงแค่ใช้ฟังก์ชันลากและวางที่ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • แชทแบบเรียลไทม์ ใช้ Huddle เพื่อสนทนาด้วยเสียงสด หรือส่งคลิปเสียงหรือวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
  • ให้แชทบอทช่วยจดบันทึกให้คุณระหว่างการประชุม เพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน
  • ค้นหาในคลังข้อมูลเพื่อค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาและไฟล์ที่เก็บไว้ที่คุณต้องการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว
  • ผสานการทำงานกับแอปนับพัน เช่น Google Calendar,Dropbox, HubSpot, Microsoft Teams และSalesforce

ข้อจำกัดของ Slack

  • Slack เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ Atlassian และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ร่วมกับเครื่องมือ Atlassian อื่นๆ เช่น Jira
  • แผนฟรีให้คุณดูข้อความได้เพียง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการขนาดใหญ่

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,100+ รีวิว)

10. Google Workspace

Google Workspace รวมแอปพลิเคชัน ความปลอดภัย และการจัดการ
ผ่านทางGoogle Workspace

จักรวาลของGoogle Workspaceมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่างสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึง Google Calendar, Gmail, Google Drive, Google Meet และ Google Chat

ใช้ Google Docs หรือ Google Sheets เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ จากนั้นจัดเก็บข้อมูลโครงการของคุณพร้อมประวัติเวอร์ชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ใช้ Google Meet เพื่อนำเสนอ Google Slides ของคุณให้กับทีมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

ไฟล์ทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบอย่างง่ายดายภายในโฟลเดอร์ลำดับชั้น เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลา และเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้อยู่บนระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถแชร์ไฟล์กับใครก็ได้ ทุกที่ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป
  • เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร
  • จัดเก็บและเข้าถึงเอกสารของ Microsoft เช่น Word หรือ Excel ภายในพื้นที่ทำงานได้เช่นกัน
  • มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยด้วยการควบคุมด้านความปลอดภัยและการจัดการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแผน Business Plus และ Enterprise

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • ฟังก์ชันการทำงานของ Google Docs, Sheets และ Slides ยังไม่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เทียบเท่า
  • แพ็กเกจ Business Starter อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้เพียง 30G ต่อผู้ใช้ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานมากนัก

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • BusinessPlus: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (40,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,100+ รีวิว)

ยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องการแผนโครงการที่แข็งแกร่ง วิธีการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ และที่สำคัญที่สุดคือทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะใช้เครื่องมือการร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถหาได้ ?

มีมากมายหลายตัวให้เลือกใช้ แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียของตัวเอง และคุ้มค่าที่จะทำการค้นคว้าเพื่อหาตัวที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย และประโยชน์ของมันไม่เพียงแต่จำกัดอยู่แค่การทำงานเป็นทีมเท่านั้น มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่สนับสนุนทุกด้านของธุรกิจของคุณ ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจในงานของทีมคุณ

และผลลัพธ์ตามธรรมชาติของทั้งหมดนี้คืออะไร? การเพิ่มผลกำไรของคุณ

ลงทะเบียนฟรีวันนี้ และเตรียมพร้อมที่จะพาทีมของคุณและธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไป