10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2025

เมื่อคุณทำงานร่วมกับทีม DevOpsแผนโครงการที่ดีและวิธีการแบบ Agile สามารถพาคุณไปได้ไกล แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณต้องการเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุด ส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การทำงานเป็นทีม—และนั่นต้องการ การร่วมมือกัน ?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกทีม—โดยเฉพาะทีมที่ทำงานระยะไกล แน่นอนว่าเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ของคุณทำงานตามกำหนดเวลา แต่พลังของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของทีม DevOps ของคุณได้อย่างไร และควรพิจารณาอะไรในแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้คุณยังจะได้ค้นพบเครื่องมือชั้นนำที่จะยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น ✨
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือแอปพลิเคชันที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และส่งเสริมการสื่อสารและการร่วมมือระหว่างสมาชิกทีม DevOps ที่กระจายอยู่ต่างที่ต่างถิ่น. มันทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำงานร่วมกันไปในทิศทางที่ถูกต้อง.
เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการบริหารโครงการช่วยให้การแบ่งปันความคิดและการให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย Scrum Master และผู้จัดการอื่น ๆ อาจใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อรักษาความกระตือรือร้นของทีมไว้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือไม่ก็ตาม และเมื่อทั้งนักพัฒนาที่อยู่ในสำนักงานและนักพัฒนาทางไกลรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมที่สำคัญในทีม ผลลัพธ์ที่ได้คือการมีส่วนร่วมที่มากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ และการนวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่ทีมที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับแผนกภายนอกง่ายขึ้น และแบ่งปันข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตั้งแต่ระยะการพัฒนาโครงการจนถึงการแล้วเสร็จ ✅
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการรวมเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือการสื่อสารเข้ากับคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ คุณอาจต้องการบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดต่อไปนี้:
- เครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการเพื่อสร้างแผนที่นำทางสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการบริหารโครงการ?️
- ซอฟต์แวร์โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)สำหรับการแบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายและงานย่อยแต่ละรายการ
- เครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้การสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมของคุณสร้างเฟรมเวิร์กและแอปพลิเคชัน จัดการการตรวจสอบโค้ดและการติดตามข้อบกพร่อง และดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
- การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัสเช่น การแชทกลุ่ม การส่งข้อความส่วนตัว และการโทรผ่านวิดีโอ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทำให้การทำงานทางไกลเป็นเรื่องง่าย เช่น การแชร์ไฟล์ การแชร์หน้าจอ และกระดานไวท์บอร์ด
- การแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและรายการตรวจสอบอื่นๆ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานประจำเพื่อปลดปล่อยทรัพยากรของคุณ
- เครื่องมือติดตามโครงการที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและการติดตามเวลา ทำให้ง่ายต่อการระบุสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
- ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่นZoom, Skype,Trello, Confluence, Dropbox และปลั๊กอินอื่นๆ
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ควรใช้
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่บ้างแล้ว ลองพิจารณาว่าทีมของคุณต้องการอะไรจากสิ่งเหล่านี้ มาจำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลงด้วยการทบทวนเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ ด้วยจุดเน้นที่แข็งแกร่งในการทำงานเป็นทีม จึงเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ClickUp ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่การทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่เป็นการทำงานร่วมกันอย่าง ปลอดภัย ด้วย เพราะการทำงานหนักไปก็ไม่มีประโยชน์หากต้องเห็นคู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน ด้วยศูนย์ความปลอดภัยของข้อมูล กรอบการจัดการความเสี่ยง การเข้ารหัส SSL 256 บิต และการตั้งค่าความปลอดภัยขั้นสูง คุณจะทำงานร่วมกันได้อย่างไร้กังวลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล ?
แบ่งปันความคิดและระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการทำงานกับทีมของคุณผ่านClickUp Whiteboards จากนั้นเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นงานโดยตรงและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณClickUp Collaboration Detectionจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน โดยแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีใครในทีมของคุณกำลังดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้น
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารโครงการโดยใช้ClickUp Docsและแปลงข้อความเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยตรงในที่เดียวกัน จัดหมวดหมู่เอกสารของคุณแล้วเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา
มุมมองแชท ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถแชทแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยจัดรูปแบบข้อความทั้งหมดของคุณให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น และรวบรวมทุกการสนทนา ทรัพยากร เอกสาร และการอัปเดตต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดขอบเขตของโครงการของคุณล่วงหน้าด้วยเทมเพลต ClickUp Project Charter
- ใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานเมื่อโครงการของคุณก้าวหน้า
- กระดานคัมบัง เช่นClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยปรับปรุงการร่วมมือและประสิทธิภาพ และให้คุณติดตามกระบวนการทั้งหมด
- เร่งความเร็วการทำงานของคุณด้วยClickUp AI
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่นAsana, Trello,Slack และ GitHub รวมถึงเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom,Microsoft Teams และ Google Meet
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือของ ClickUp ยังไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานได้เทียบเท่ากับแอปบนเดสก์ท็อป แต่ทีมงานกำลังดำเนินการปรับปรุงอยู่
- เครื่องมือ AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. อาสนะ
Asanaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้ คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้มันทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์
Asana ช่วยให้คุณสามารถชี้แจงเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับเป้าหมายของทีมและบริษัทของคุณ. ระบุวิธีที่คุณจะวัดความคืบหน้า, กำหนดระยะเวลาและทีมของคุณ, และจัดสรรภารกิจให้สอดคล้องกับพารามิเตอร์เหล่านี้. ?
ติดตามความคืบหน้าและตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ ทั้งจากงานพื้นฐานและแอปที่เชื่อมต่อไว้ ติดตามทุกสิ่งทุกอย่างบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้ผ่านแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- Asana ตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณจึงสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
- จัดการการเข้าถึงการดูและการแก้ไขที่สมาชิกทีมแต่ละคนมี
- ใช้แผนพื้นฐานฟรีสำหรับทีมที่มีสมาชิกไม่เกิน 15 คน ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น งานไม่จำกัด, มุมมองปฏิทิน, แอปมือถือ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรได้รับส่วนลด 50% สำหรับแผนพรีเมียมและธุรกิจ พร้อมส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับแผนองค์กร
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาของแพ็กเกจแบบเสียเงินนั้นสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- หากคุณไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการบ้าง การเรียนรู้อาจรู้สึกยากสักหน่อย
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,200+ รีวิว)
3. Jira
Jiraเป็นผลิตภัณฑ์ของ Atlassian ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile และกรอบการทำงาน Scrum Jira ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ มอบหมายงาน และปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณติดต่อกับทีมทั้งหมดได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอัตโนมัติแบบลากและวางช่วยประหยัดเวลาในทุกด้าน และคุณจะได้รับข้อมูลวิเคราะห์และการรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังสำหรับการตัดสินใจ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- อัปเดตทุกคนให้ทันสมัยด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายๆ ด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่อง กระดาน Scrum และกระดาน Kanban
- บริหารโครงการที่ซับซ้อนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ขยายขนาดตามการเติบโตของคุณ เริ่มต้นอย่างง่ายและปรับแต่งตามความต้องการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Trello, Confluence, และ Compass รวมถึงแพลตฟอร์มภายนอกเช่นGoogle Workspace, Zoom, และ Microsoft 365
ข้อจำกัดของ Jira
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างซับซ้อนและอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนได้
- ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Jira สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างราบรื่นที่สุด
ราคาของ Jira
- ฟรี: ฟรี/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและแสดงผลในรูปแบบตารางสเปรดชีต สามารถใช้งานได้ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
แบบฟอร์มช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นเรื่องง่าย เชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่เกี่ยวข้องและสนทนาภายในแพลตฟอร์ม Smartsheet เพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ทุกคนในทีมที่ทำงานร่วมกันสามารถดูเนื้อหาและเพิ่มข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ใช้ระบบอัตโนมัติแบบลากและวางเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
- เลือกมุมมองของคุณจากตัวเลือกแบบตาราง, แผนงาน, การ์ด หรือปฏิทิน ?️
- ดูข้อมูลการวิเคราะห์และการรายงานในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อภาพรวมอย่างรวดเร็ว จากนั้นเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆ เช่น Slack, Skype และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- หากคุณไม่ชอบการใช้สเปรดชีต รูปแบบ Smartsheet อาจไม่เหมาะกับคุณ
- การอัปเดตอาจล่าช้าในบางครั้ง และคุณอาจต้องรีเฟรชด้วยตนเองเพื่อดูข้อมูลล่าสุด
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Rocket. Chat
แก่นแท้ของ Rocket.Chat คือแพลตฟอร์มแชทโอเพนซอร์สที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานระยะไกล การทำงานแบบอะซิงโครนัส หรือการผสมผสานทั้งสองรูปแบบ โดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในระดับสูง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัย
ส่งข้อความถึงบุคคลหรือกลุ่ม หรือใช้ช่องทางส่วนตัวสำหรับทีมของคุณ โทรด้วยเสียงหรือวิดีโอเมื่อคุณต้องการการสนทนาที่ละเอียดมากขึ้น และแชร์ทุกอย่างจากอุปกรณ์หรือพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณได้อย่างปลอดภัย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ใช้โค้ดโอเพนซอร์สเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์มแชท Rocket ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
- สร้างพื้นที่กลางที่สามารถค้นหาได้เพื่อเก็บงาน, ข้อความ, และโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- กำหนดบทบาทที่กำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ และต้องทำด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ยังมีบั๊กอยู่บ้าง และแอปพลิเคชันมือถือมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
- คุณจะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริม เช่น ระบบแชทแบบไม่มีโลโก้, โฮสติ้งคลาวด์แบบเฉพาะ, และบริการมืออาชีพ เช่น การโยกย้ายข้อมูล และการให้คำปรึกษาการนำไปใช้
ราคาของ Rocket.Chat
- ชุมชน: ฟรี
- องค์กร: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (149+ รีวิว)
6. ทีมวิวเวอร์
TeamViewerคือซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ทุกที่ทั่วโลก ใช้เพื่อเข้าถึงไฟล์ของคุณเองจากระยะไกล ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าหรือสมาชิกในทีม ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข และจัดการฝึกอบรมจากระยะไกล
เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้มอบคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและอัตราการโอนไฟล์ที่รวดเร็วมาก ๆ นอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับปัญหาแบนด์วิดท์ต่ำได้ คุณจึงสามารถทำงานให้เสร็จได้แม้ว่าการเชื่อมต่อจะไม่เร็วมากนัก ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- เริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วจากการดาวน์โหลดง่ายๆ
- ใช้ TeamViewer บนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือ รองรับหลายระบบปฏิบัติการ และมากกว่า 30 ภาษา
- พักผ่อนอย่างสบายใจด้วยระดับความปลอดภัยสูง รวมถึงการเข้ารหัส 256 บิต และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira และ SAP
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- แพ็กเกจการเข้าถึงระยะไกลอนุญาตให้คุณเชื่อมต่อได้สูงสุดเพียงสามอุปกรณ์ที่จัดการไว้ และไม่ให้บริการการสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์หากคุณพบปัญหาใด ๆ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของพวกเขา
ราคา TeamViewer
- TeamViewer Remote Access: $24.90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน (สูงสุด 3 อุปกรณ์)
- TeamViewer Business: $50. 90/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน (สูงสุด 200 อุปกรณ์)
- TeamViewer Premium: $112.90/เดือน สำหรับ 15 ผู้ใช้
- TeamViewer Corporate: $229.90/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- TeamViewer Tensor: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (11,200+ รีวิว)
7. วูบอร์ด
Wooboard มีความแตกต่างเล็กน้อยจากตัวเลือกการทำงานร่วมกันหลายๆ ตัว โดยถูกนำเสนอว่าเป็น "แพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิตและการยอมรับ" ซึ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแง่ที่ว่าสมาชิกทีม DevOps ที่มีความสุขและมีสุขภาพดีจะทำงานได้ดีที่สุดเสมอ
Wooboard ใช้กลไกเกมและการให้รางวัลทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมใส่ใจสุขภาพจิตของตนเองและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถรับรู้และให้รางวัลแก่ทีมสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดาย ?
คุณสมบัติเด่นของ Wooboard
- เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการยอมรับความสำเร็จของทีมคุณเป็นประจำ
- ให้รางวัลพวกเขาด้วยคะแนนที่สามารถแลกเป็นรางวัลในโลกจริง เช่น วันหยุด เงินสด หรือบัตรกำนัลสำหรับ Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify หรือ Whole Foods
- ผสาน Wooboard กับ Slack และ Teams หรือใช้ API แบบเปิดเพื่อผสานกับซอฟต์แวร์ของธุรกิจคุณ ทำให้การใช้ระบบกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
- ใช้คุณสมบัติการรายงานเพื่อจัดการและติดตามการยกย่อง
ข้อจำกัดของ Wooboard
- ยังไม่มีรีวิวเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า Wooboard ทำงานได้ดีเพียงใด
- เว็บไซต์ไม่มีข้อมูลราคาให้—คุณต้องติดต่อทีมขายของพวกเขาเพื่อขอใบเสนอราคา
ราคาของ Wooboard
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Wooboard
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
8. GitHub
GitHub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือจัดการโครงการของ GitHub ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการโครงการและปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์
การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์หลากหลาย ระดมความคิดกับทีมของคุณในพื้นที่สนทนาบนแพลตฟอร์ม เขียนโค้ดและพัฒนาภายใน Codespaces จากนั้นตรวจสอบและทดสอบได้ทันทีในที่เดียวกัน
ใช้การขอการดึง (pull requests) เพื่อให้ทีมทราบเมื่อมีการอัปโหลดการเปลี่ยนแปลงใหม่และพร้อมให้ตรวจสอบ การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและอนุญาตให้คุณเก็บรักษาทุกเวอร์ชันสำหรับการอ้างอิงในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- เร่งอัตราการเสร็จสิ้นงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้ AI แนะนำการเขียนโค้ดที่เกี่ยวข้อง
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อลดเวลาที่เสียไปกับงานซ้ำๆ และน่าเบื่อ
- ปรึกษาชุมชนโอเพนซอร์สเพื่อหาโค้ดตัวอย่างและทรัพยากรอื่น ๆ
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดผ่านแอปมือถือ แม้ขณะที่คุณอยู่นอกสถานที่
ข้อจำกัดของ GitHub
- มีคุณสมบัติมากมาย และอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม
- คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับบริการเสริม เช่น ความจุพื้นที่จัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
ราคาของ GitHub
- ฟรี
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5,800+ รีวิว)
9. ความเฉื่อยชา
Slack เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ช่องทางในการจัดการการสื่อสารและจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ
สร้างช่องทางสำหรับทีม แผนก หรือหัวข้อต่าง ๆ จำกัดการเข้าถึงช่องทางเฉพาะบุคคลบางรายหรืออนุญาตให้ทุกคนในบริษัทเข้าถึงได้ ช่องทางสำหรับลูกค้าภายนอกหรือผู้ให้บริการยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นอีกด้วย ?
เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ตัวสร้างกระบวนการทำงานไม่ต้องการการเขียนโค้ดใดๆ เพียงแค่ใช้ฟังก์ชันลากและวางที่ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- แชทแบบเรียลไทม์ ใช้ Huddle เพื่อสนทนาด้วยเสียงสด หรือส่งคลิปเสียงหรือวิดีโอสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
- ให้แชทบอทช่วยจดบันทึกให้คุณระหว่างการประชุม เพื่อให้คุณมีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน
- ค้นหาในคลังข้อมูลเพื่อค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาและไฟล์ที่เก็บไว้ที่คุณต้องการอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานกับแอปนับพัน เช่น Google Calendar,Dropbox, HubSpot, Microsoft Teams และSalesforce
ข้อจำกัดของ Slack
- Slack เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ Atlassian และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ร่วมกับเครื่องมือ Atlassian อื่นๆ เช่น Jira
- แผนฟรีให้คุณดูข้อความได้เพียง 90 วันที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการขนาดใหญ่
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 31,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,100+ รีวิว)
10. Google Workspace
จักรวาลของGoogle Workspaceมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายอย่างสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึง Google Calendar, Gmail, Google Drive, Google Meet และ Google Chat
ใช้ Google Docs หรือ Google Sheets เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ จากนั้นจัดเก็บข้อมูลโครงการของคุณพร้อมประวัติเวอร์ชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ใช้ Google Meet เพื่อนำเสนอ Google Slides ของคุณให้กับทีมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
ไฟล์ทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบอย่างง่ายดายภายในโฟลเดอร์ลำดับชั้น เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลา และเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้อยู่บนระบบคลาวด์ คุณจึงสามารถแชร์ไฟล์กับใครก็ได้ ทุกที่ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- รวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อที่คุณจะไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป
- เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร
- จัดเก็บและเข้าถึงเอกสารของ Microsoft เช่น Word หรือ Excel ภายในพื้นที่ทำงานได้เช่นกัน
- มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยด้วยการควบคุมด้านความปลอดภัยและการจัดการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในแผน Business Plus และ Enterprise
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- ฟังก์ชันการทำงานของ Google Docs, Sheets และ Slides ยังไม่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เทียบเท่า
- แพ็กเกจ Business Starter อนุญาตให้เก็บข้อมูลได้เพียง 30G ต่อผู้ใช้ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานมากนัก
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- BusinessPlus: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,100+ รีวิว)
ยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องการแผนโครงการที่แข็งแกร่ง วิธีการที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ และที่สำคัญที่สุดคือทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะใช้เครื่องมือการร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถหาได้ ?
มีมากมายหลายตัวให้เลือกใช้ แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียของตัวเอง และคุ้มค่าที่จะทำการค้นคว้าเพื่อหาตัวที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด
ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย และประโยชน์ของมันไม่เพียงแต่จำกัดอยู่แค่การทำงานเป็นทีมเท่านั้น มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่สนับสนุนทุกด้านของธุรกิจของคุณ ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจในงานของทีมคุณ
และผลลัพธ์ตามธรรมชาติของทั้งหมดนี้คืออะไร? การเพิ่มผลกำไรของคุณ
ลงทะเบียนฟรีวันนี้ และเตรียมพร้อมที่จะพาทีมของคุณและธุรกิจของคุณไปสู่ระดับต่อไป