10 Best Management Books to Embrace Effective Leadership Skills

ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม—มันเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนมา มันต้องใช้เวลาหลายปีในการทำงานหนักการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และความกระหายที่จะเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะกลายเป็นผู้นำที่ดีพอสมควร
การฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อและเต็มไปด้วยการลองผิดลองถูกเสมอไป คุณสามารถเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเพื่อเผชิญกับความท้าทายในโลกธุรกิจได้เสมอ ด้วยการนำนิสัยที่ประสบความสำเร็จของผู้นำที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการบันทึกไว้อย่างดีใน หนังสือบริหารจัดการ มาปรับใช้
หนังสือเหล่านี้ครอบคลุมกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้คุณกลายเป็นผู้นำที่ดีขึ้น สร้างความฉลาดทางอารมณ์ และนำเทคนิคใหม่ ๆ ไปใช้เพื่อให้บรรลุความสำเร็จในอาชีพหรือธุรกิจได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และติดตามเส้นทางสู่ชัยชนะของพวกเขาได้—หรืออย่างน้อยก็สามารถหลีกเลี่ยงการซ้ำเติมความผิดพลาดที่พวกเขาได้แบ่งปันไว้
ดังนั้น มาดูกัน หนังสือ 10 เล่มยอดนิยมเกี่ยวกับการจัดการ ที่ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุด! เราได้เลือกตัวเลือกเหล่านี้จากความนิยมโดยรวมและคุณภาพของค่านิยมหลักที่ครอบคลุม
มาเริ่มกันเลย! 🌻
1.กล้าหาญกับงานใหม่: คุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณหรือไม่?โดย แอรอน ดิแกน
หากคุณคิดว่าการจัดการกับระบบราชการในองค์กรเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของผู้นำ นี่คือหนังสือการจัดการสำหรับคุณ! ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือ แอรอน ดิกแนน นักลงทุนแองเจิลและที่ปรึกษาธุรกิจที่มีลูกค้าชื่อดังอย่างไมโครซอฟท์และซิตี้แบงก์
ใน Brave New Work ดิกแนนได้ตระหนักว่าบริษัทจำนวนมากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือสายงานใด ต่างเผชิญกับความท้าทายด้านการเป็นผู้นำที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
- คอขวดในการตัดสินใจ
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ดี
- การคิดระยะสั้น
- การทำงานแบบแยกส่วน
ดิแกนแยกแยะความท้าทายเหล่านี้ออกเป็นส่วน ๆ และนำเสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หนังสือเล่มนี้ก่อตัวขึ้นบนสมมติฐานที่ว่าองค์กรไม่ใชเครื่องจักรที่ผู้จัดการสามารถควบคุมได้ แต่เป็นระบบที่ซับซ้อน ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องเรียนรู้วิธีนำทางผ่านระบบเหล่านี้ด้วยความรอบคอบและวิสัยทัศน์ส่วนตัว
ในหนังสือเล่มนี้ ดิกแนนจะพาคุณไปรู้จักกับตัวอย่างต่าง ๆ ขององค์กรที่ได้เริ่มต้นการเดินทางที่ไม่เหมือนใครเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน และสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ
ตัวอย่างเช่น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารที่เลิกใช้การวางแผนงบประมาณแบบดั้งเดิม บริษัทการผลิตที่แบ่งพนักงานออกเป็นทีมอิสระ 2,000 ทีม และทีมที่ประหยัดเงินได้หลายล้านดอลลาร์จากการยกเลิกการประชุม
มุมมองที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้เป็นเหมือนลมหายใจใหม่ที่ทำให้คุณกล้าที่จะเดินตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเอาชนะความท้าทายและนำพาทั้งบริษัทไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ 💪
เราติดอยู่กับความคิดที่ว่าโลกสามารถทำนายและควบคุมได้—ว่าไฟจราจรของเราเป็นวิธีเดียวที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในความควบคุมได้ แต่เมื่อคุณมองโลกในแง่นี้ ความไม่แน่นอนและความผันผวนในวันนี้จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เราถอยกลับไปหาสิ่งที่เคยทำงานได้ในอดีต เราเพียงแค่ต้องจ้างผู้นำที่มีความสามารถมากขึ้น เราแค่ต้องบีบประสิทธิภาพและการเติบโตออกมาอีกนิดหน่อย เราแค่ต้องปรับโครงสร้างใหม่... แต่เรารู้ดีอยู่แล้ว อุปสรรคที่แท้จริงต่อความก้าวหน้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดคือพวกเราเอง – แอรอน ไดแกน
2.ผู้จัดการหนึ่งนาทีโดย เคนเนธ บลังชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน
การแสดงความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์หรือพลังวิเศษ—ทั้งหมดที่ต้องการคือหนึ่งนาทีเท่านั้น สับสนใช่ไหม? บทความที่อ่านง่ายชิ้นนี้ไม่ใช่หนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไป แต่ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและปลูกฝังการควบคุมตนเอง
นิทานผู้นำเรื่องนี้เล่าถึงชายผู้กระตือรือร้นที่จะค้นหาผู้นำที่มีประสิทธิภาพและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความลับของวงการ น่าเสียดายที่การค้นหาของเขาไม่ประสบความสำเร็จ—เขาได้พบกับผู้จัดการหลายคน แต่พวกเขาล้วนขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ
วันหนึ่ง เขาได้ยินเกี่ยวกับผู้จัดการคนหนึ่งที่ทำผลงานยอดเยี่ยมและเป็นที่รักของทีมงาน ผู้ชายคนนั้นจึงไปเยี่ยมผู้จัดการคนนี้ด้วยความหวังว่าจะได้เรียนรู้และเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ ผู้จัดการเรียกตัวเองว่า ผู้จัดการหนึ่งนาที และเปิดเผย สามความลับ แห่งการเป็นผู้นำที่แท้จริง:
- การตั้งเป้าหมายในเวลาหนึ่งนาที
- การชมเชยหนึ่งนาที
- การตักเตือนเป็นเวลาหนึ่งนาที
ทั้งหมดนี้คือการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความเรียบง่ายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ⌛
ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพบริหารจัดการตนเองและผู้ร่วมงานเพื่อให้ทั้งองค์กรและบุคลากรได้รับประโยชน์จากการมีอยู่ของพวกเขา – เคนเนธ บลันชาร์ด
3.สร้างเพื่อความยั่งยืน: นิสัยที่ประสบความสำเร็จของบริษัทที่มีวิสัยทัศน์โดย จิม คอลลินส์ และ เจอร์รี ไอ. ปอร์ราส
การประสบความสำเร็จเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การรักษาความสำเร็จนั้นคือการยอมรับเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัย X ที่ทำให้บริษัทอยู่รอดได้เป็นเวลาหลายปีและหลายทศวรรษคืออะไร?
ผู้แต่ง คอลลินส์ และ พอร์ราส พยายามตอบคำถามนี้ในหนังสือเล่มนี้. พวกเขาเสนอการวิจัยของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับ 18 บริษัท และอธิบายสิ่งที่ทำให้แต่ละบริษัทแตกต่างจากคู่แข่ง.
พวกเขาจะสามารถเปิดเผยความจริงที่น่าประหลาดใจเบื้องหลังความสำเร็จระยะยาวของบริษัทที่ดีได้หรือไม่? ได้! หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่สองแนวคิด—อนาคตที่มองเห็น และ ปรัชญาแกนกลาง—ที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในตลาดที่ถูกกำหนดโดยแรงที่มองเห็นและมองไม่เห็นอย่างต่อเนื่อง
นี่คือหนึ่งในหนังสือธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎี—มันนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีที่บริษัทที่ยอดเยี่ยมบางแห่งที่ซ่อนตัวอยู่ในกรอบแนวคิดที่เสนอสามารถรักษาความสำเร็จและความยั่งยืนทางธุรกิจได้ ผู้เขียนได้นำบริษัทที่มีวิสัยทัศน์เหล่านี้มาเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้นนำโดยตรงและระบุเหตุผลว่าทำไมกลุ่มแรกจึงประสบความสำเร็จในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา
บริษัทที่มีวิสัยทัศน์มักประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่จากการทดลอง การลองผิดลองถูก การใช้โอกาส และ—อย่างแท้จริง—ความบังเอิญ สิ่งที่มองย้อนกลับไปเหมือนการคาดการณ์ล่วงหน้าและการวางแผนอย่างรอบคอบนั้น มักเป็นผลมาจากแนวคิดที่ว่า "ลองทำหลายๆ อย่างดู แล้วเก็บสิ่งที่ได้ผลไว้" – จิม คอลลินส์
4.กล้าที่จะเป็นผู้นำ: งานที่กล้าหาญ การสนทนาที่ยากลำบาก หัวใจที่เต็มเปี่ยมโดย เบรเน่ บราวน์
ผู้นำคืออะไร? เป็นคนที่ไม่มีวันถูกทำร้ายหรือเป็นพ่อมดที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างและมีตำแหน่งและสถานะ? 🧙
ไม่! ตามที่นักพูดสาธารณะและนักเขียน เบรเน่ บราวน์ กล่าวไว้ ผู้นำที่ดีคือผู้ที่ไม่กลัวที่จะแสดงด้านที่เปราะบางของตนเองและถามคำถามที่สำคัญ พวกเขาแสดงออกถึงความฉลาดทางอารมณ์ที่สูง ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มใจที่จะออกจากเขตความสบายของตนเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่า
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และทำลายความเชื่อผิด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ. บราวน์พูดถึง การเป็นผู้นำที่กล้าหาญและเปลี่ยนแปลงได้ และสำรวจแง่มุมต่าง ๆ ที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงความเห็นอกเห็นใจและความเต็มใจที่จะมีการสนทนาที่ยากลำบาก.
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ความเปราะบางของผู้นำที่ดีเป็นพิเศษ ผู้นำแบบดั้งเดิมมักมองว่าความเปราะบางเป็นจุดอ่อน แต่บราวน์เน้นย้ำว่าความเปราะบางสามารถเป็นทรัพย์สินที่จุดประกายนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีอิทธิพลต่อผู้คน และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
คุณจะพบคลังแห่งเคล็ดลับอันมีค่าในการรับมือกับการสนทนาที่ยากลำบาก การยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ส่วนตัว และการสร้างความไว้วางใจ
ความกล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้ แต่เป็นเรื่องของความกล้าที่จะเผชิญหน้าเมื่อเราไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมผลลัพธ์ได้ – เบรเน่ บราวน์
5.ห้าความบกพร่องของทีม: นิทานผู้นำโดยแพทริค เลนซิโอนี
งานของผู้จัดการคือการสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งสะท้อนถึงการร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณถูกโยนเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเป็นระบบเลย?
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ความท้าทายในการทำงานในทีมที่ทำงานไม่เป็นระบบ และสรุปวิธีการเอาชนะปัญหาเหล่านั้น
นี่ไม่ใช่คู่มือแห้งๆ อีกเล่มเกี่ยวกับการรับมือกับทีมที่มีปัญหา—แต่เป็นเรื่องราวสมมติที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับแคทเธอรีน ปีเตอร์เซน ผู้หญิงที่เพิ่งได้รับตำแหน่งซีอีโอที่ DecisionTech เธอพบว่าตัวเองต้องนำทีมที่มีปัญหาอย่างหนักและพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงต่างๆ
ห้าความบกพร่องที่แคทเธอรีนชี้ให้เห็นคือ:
- การขาดความไว้วางใจ
- ความกลัวการขัดแย้ง
- การขาดความมุ่งมั่น
- การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
- การไม่ใส่ใจต่อผลลัพธ์
หนังสือเล่มนี้ยังมีส่วนทฤษฎีที่วิเคราะห์ปัญหาการไม่ทำงานอย่างลึกซึ้ง และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้นำที่ยอดเยี่ยมในการบรรเทาสถานการณ์ตึงเครียด
โปรดจำไว้ว่า การทำงานเป็นทีมเริ่มต้นจากการสร้างความไว้วางใจ และวิธีเดียวที่จะทำได้คือการเอาชนะความต้องการที่จะไม่ถูกทำร้ายของเรา – แพทริก เลนซิโอนี
6.แรงขับเคลื่อน: ควบคุมธุรกิจของคุณให้มั่นคงโดย จิโน วิคแมน
ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ดีและการตัดสินใจที่ล่าช้าTraction ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายเหล่านี้และเสนอเคล็ดลับที่เป็นรูปธรรมในการเอาชนะและเพิ่มทักษะการจัดการธุรกิจของคุณไปพร้อมกัน
หนังสือที่น่าหลงใหลเล่มนี้เปิดเผยความลับสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและการสร้างตัวคุณให้เป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น:ระบบปฏิบัติการผู้ประกอบการ(EOS)
EOS อิงจากการเสริมสร้างองค์ประกอบหลักหกประการของธุรกิจของคุณ:
- ผู้คน
- วิสัยทัศน์
- ข้อมูล
- กระบวนการ
- แรงยึดเกาะ
- ปัญหา
ผู้เขียน—นักธุรกิจ Gino Wickman—หารือเกี่ยวกับวิธีที่การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน, ทักษะการแก้ปัญหา,การจัดระบบกระบวนการ, ความรับผิดชอบ, และความมีวินัยสามารถช่วยเพิ่มความสำเร็จของคุณในฐานะผู้นำที่ตระหนักถึงตนเอง และช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้
หนังสือเล่มนี้มีแนวทางที่สมจริงและไม่ใช่เชิงทฤษฎี ซึ่งทำให้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับสตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณก้าวข้ามขีดจำกัดของความธรรมดา นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน
คนส่วนใหญ่กำลังนั่งอยู่บนเหมืองเพชรของตัวเอง วิธีที่แน่นอนที่สุดในการสูญเสียเหมืองเพชรของคุณคือการเบื่อหน่าย กลายเป็นคนทะเยอทะยานเกินไป หรือเริ่มคิดว่าหญ้าฝั่งตรงข้ามจะเขียวกว่าเสมอ ค้นหาจุดมุ่งเน้นหลักของคุณ ยึดมั่นในมัน และทุ่มเทเวลาและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อความเป็นเลิศในสิ่งนั้น – จีโน วิกแมน
7.กล่องดำแห่งความคิด: เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง—แต่บางคนทำได้โดย แมทธิว ซีด
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับกล่องดำที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน—กล่องดำถูกติดตั้งในอากาศยานเพื่อบันทึกข้อมูลการบิน เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย กล่องดำจะถูกเปิดออก และข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคตได้อย่างไร ✈️
หนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคุณควรใช้แนวทางที่คล้ายกันต่อความล้มเหลวทางธุรกิจและส่วนตัวเพื่อ ต่อสู้กับรูปแบบการหลอกตัวเอง ผู้เขียน แมทธิว ไซเอด นักข่าวชาวอังกฤษ เสนอว่าแทนที่จะละอายต่อความล้มเหลวและปล่อยให้มันจำกัดความก้าวหน้าของคุณ คุณควรยอมรับและใช้มันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจในทุกสาขา
หากคุณกำลังบริหารจัดการองค์กรทั้งหมด ให้เพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในรายการอ่านของคุณ บทเรียนที่ทรงพลังในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการทำงานของทีม ระบุจุดคอขวดของแต่ละแผนก และทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการพัฒนา
เรามักกังวลกับความล้มเหลวมากเสียจนสร้างเป้าหมายที่คลุมเครือขึ้นมา เพื่อที่เมื่อเราไม่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่มีใครมาตำหนิเราได้ เราคิดหาข้อแก้ตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อรักษาหน้า แม้ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลย
เราปกปิดข้อผิดพลาด ไม่เพียงเพื่อปกป้องตัวเองจากผู้อื่น แต่ยังเพื่อปกป้องตัวเองจากตัวเราเองด้วย การทดลองได้แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนมีความสามารถที่ซับซ้อนในการลบความล้มเหลวออกจากความทรงจำ เหมือนกับบรรณาธิการที่ตัดข้อผิดพลาดออกจากฟิล์มภาพยนตร์—อย่างที่เราจะได้เห็น แทนที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด เรากลับแก้ไขมันออกจากอัตชีวประวัติอย่างเป็นทางการที่เราทุกคนเก็บไว้ในหัวของเราเอง – แมทธิว ไซเอ็ด
8.ผู้จัดการมือใหม่โดย ลอเรน บี. เบลเกอร์, จิม แมคคอร์มิค, และ แกรี เอส. ท็อปชิก
คุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้ว แต่ความสุขในตอนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้อาจถูกบดบังด้วยความไม่มั่นใจว่าคุณจะสามารถรับมือกับความรับผิดชอบที่ท้าทายที่มาพร้อมกับตำแหน่งนี้ได้หรือไม่ หากนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึก นี่คือหนังสือที่คุณต้องหยิบมาอ่าน!
คิดถึงสิ่งนี้เหมือนคู่มือการจัดการ—มันช่วยคุณเตรียมตัวและยอมรับหน้าที่ใหม่ด้วยความมั่นใจสูงสุดและเครียดน้อยที่สุด คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการประชุม,การบริหารทีม, การฟังอย่างมีส่วนร่วม, การเอาชนะความกดดัน, และทักษะอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณจะต้องใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในงานใหม่ของคุณและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใดโดยเฉพาะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการใหม่ในทุกสาขา 😍
เมื่อคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนของคุณเห็นว่าความพยายามของพวกเขามีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งเกินกว่าที่พวกเขาจะทำได้เพียงลำพัง พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นและพบความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสิ่งที่พวกเขาทำ – จิม แมคคอร์มิค
9.ผู้นำธรรมดา: 10 แนวคิดสำคัญในการสร้างและนำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดย แรนดี้ ไกรเซอร์
คุณรู้สึกเบื่อกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่เน้นแต่บริษัทขนาดใหญ่ระดับ Fortune 500 หรือไม่? หากใช่ หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่คุณควรเพิ่มเข้าไปในรายการของคุณ หนังสือเล่มนี้นำเสนอคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้นำของบริษัทขนาดเล็กและทีมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัวในการดำเนินงานประจำวัน
ผู้นำทั่วไปมักไม่ได้รับการกล่าวถึงมากพอในวงการสร้างแรงบันดาลใจ เนื่องจากชีวิตของพวกเขาไม่ได้ถูกนำเสนออย่างหรูหราโดยสื่อ Randy Grieser เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ในหนังสือของเขา—เขาพูดถึงวิธีที่ผู้นำขององค์กรขนาดเล็กสามารถสร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองได้ โดยสรุปหลักการสำคัญ 10 ประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ:
- แรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- ความหลงใหล
- วิสัยทัศน์
- การตระหนักรู้ในตนเอง
- ความสามารถและการคัดเลือกทีม
- สุขภาพขององค์กร
- ประสิทธิภาพในการทำงาน
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- การมอบหมายงาน
- การพัฒนาตนเอง
หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าการยึดถือหลักการเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและสุขภาวะภายในของคุณได้อย่างไร พร้อมทั้งช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาในที่ทำงาน เช่น ความหลงตัวเองและการลำเอียง นอกจากนี้ยังมี:
- มุมมองของผู้จัดการที่มีความคิดรอบคอบ 10 ท่าน จากหลากหลายอุตสาหกรรม
- ผลสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานและผู้นำกว่า 1,700 คน
- ส่วนทรัพยากรพร้อมคำแนะนำที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากความคิดที่ยอดเยี่ยมเป็นการกระทำที่ชนะ
บางคนมักจะรีบยกย่องผู้นำที่โดดเด่นโดยพิจารณาจากความสำเร็จและชื่อเสียง ในสายตาของพวกเขา นักการเมือง นักกีฬา และนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเป็นผู้นำ
แต่เมื่อคุณมองอย่างใกล้ชิด คุณจะพบว่าเบื้องหลังผู้คนส่วนใหญ่ที่โลกมองว่าเป็นผู้พิเศษเพราะชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งของพวกเขา แท้จริงแล้วคือคนธรรมดาที่มีสถานการณ์ชีวิตที่ไม่ธรรมดา – แรนดี้ กริสเซอร์
โบนัส: เรียนรู้การบริหารจัดการพนักงานด้วยการประชุมข้ามระดับ!
10.กฎข้อแรกคือทำลายทุกกฎ: สิ่งที่ผู้จัดการยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทำแตกต่างออกไปโดย Marcus Buckingham และ Curt Coffman
อะไรที่ทำให้ผู้จัดการที่ดีกลายเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม? เป็นสไตล์การบริหารที่ไม่เหมือนใคร, ความอดทน, หรือพรสวรรค์? ตามที่หนังสือเล่มนี้กล่าวไว้, คำขวัญเดียวที่ทำให้ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมชนะคือ: ทำลายกฎทุกข้อ!
หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้จัดการมากกว่า 80,000 คน ที่มีพื้นเพแตกต่างกัน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการที่ดีที่สุดไม่จ้างพนักงานเพราะประสบการณ์หรือทักษะของพวกเขา แต่จ้างเพราะพรสวรรค์ของพวกเขา แทนที่จะบ่นเกี่ยวกับจุดอ่อน ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมจะระบุจุดแข็งของแต่ละบุคคลและหาวิธีที่จะพัฒนาจุดแข็งเหล่านั้นเพื่อสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูง
หนังสือยังเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้จัดการระดับแนวหน้าในการดึงดูดและบ่มเพาะบุคลากรที่มีทักษะและน่าเชื่อถือ
พนักงานที่มีความสามารถอาจเข้าร่วมบริษัทเพราะผู้นำที่มีเสน่ห์, สวัสดิการที่เอื้อเฟื้อ, และโปรแกรมการฝึกอบรมระดับโลกของบริษัท แต่ระยะเวลาที่พนักงานนั้นจะอยู่และผลิตผลงานได้ดีเพียงใดนั้นถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ของเขากับผู้บังคับบัญชาโดยตรง – Marcus Buckingham
ปลดปล่อยทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
หนังสือการจัดการยอดเยี่ยมสำหรับการซึมซับข้อมูลใหม่ ๆ การขยายมุมมองของคุณ และการเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มความสำเร็จของคุณได้ แต่การอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยคุณหากคุณไม่สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติคือการเริ่มใช้แพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับผู้จัดการอย่าง ClickUp.เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพใหญ่และรายละเอียดเล็ก ๆ ได้ด้วยความชัดเจนเช่นเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะดำเนินการในระดับใดก็ตาม.
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการหลายโครงการได้พร้อมกัน,สื่อสารด้วยความมั่นใจ, รักษาพลวัตของทีม, และติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการที่ยอดเยี่ยมภายในทีมกันเถอะ!
มุมมอง ClickUp สำหรับการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์
การเปลี่ยนมุมมองสามารถช่วยคุณระบุจุดติดขัดและปรับปรุงการดำเนินงาน กระบวนการ หรือโครงการของคุณได้บ่อยครั้ง ClickUp มอบมุมมองมากกว่า 15 แบบให้คุณดูทุกขั้นตอนการทำงานที่คุณรับผิดชอบและเป็นผู้นำที่ทีมของคุณต้องการ 🤠
คุณมี คลาสสิก เช่นมุมมองรายการและมุมมองบอร์ด ซึ่งช่วยในการกำหนด จัดลำดับความสำคัญ และจัดการงาน แต่คุณยังมีมุมมองที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอีกด้วย
ตัวอย่างเช่นมุมมองแบบฟอร์มเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจด้านการบริหารของคุณ อีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือมุมมองปริมาณงาน— มันให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถของทีมคุณ ทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาและป้องกันสถานการณ์ที่เหนื่อยล้าได้
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับทีมให้เลือกมุมมองแชท— มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และสามารถใช้สำหรับการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทหรือการสื่อสารกับทีมหรือสมาชิกเฉพาะกลุ่มได้
หัวหน้าทีมชอบใช้มุมมอง Everythingใน ClickUp เพื่อติดตามโครงการและงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าส่งมอบงานได้ตรงเวลา
งาน ClickUp เพื่อเป็นผู้นำจากจุดยืนแห่งความใส่ใจ
ขึ้นอยู่กับสายงานและบทบาทเฉพาะของคุณ รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอาจประกอบด้วยงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การจัดการทรัพยากร การกรอกตารางเวลาของทีม การประมวลผลเงินเดือน ไปจนถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
หากคุณต้องการจัดการความรับผิดชอบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ, รับมือกับความท้าทายอย่างซื่อสัตย์, และสร้างความสัมพันธ์ทีมที่ร่วมมือกัน, คุณจะรักชุดเครื่องมือจัดการงานของ ClickUp
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับทีมของคุณโดยการสร้างรายการงานที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ทุกคนมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายร่วมกันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญ เพิ่มผู้รับผิดชอบ ประมาณการงบประมาณ และติดตามความคืบหน้า ซึ่งจะช่วยสร้างความรับผิดชอบต่อภาระงานของทีมทั้งหมดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ClickUp ยังให้คุณสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างงานและการพึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับการทำงานที่ชัดเจนและป้องกันงานที่พลาด ใน ClickUp 3.0 คุณสามารถตั้งค่าประเภทงาน งานที่เกิดขึ้นซ้ำ และรายการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงกับ Workspace ของคุณ ใช้ตัวติดตามเวลาในตัวของแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลเวลาทำงานและตัดสินใจอย่างสมดุลเกี่ยวกับการวางแผนงานและค่าตอบแทน
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ ใช้ClickUp Automationsเพื่อลดการติดตามด้วยตนเองและงานบริหาร และเพิ่มเวลาให้กับงานที่มีคุณค่าสูง
ClickUp Docs เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับทีม
ผู้จัดการมักสร้าง ทบทวน และจัดการรายงาน สัญญา ข้อตกลงเอกสารการฝึกอบรม ข้อเสนอด้านงบประมาณ และแผนโครงการต่างๆ อยู่เสมอ เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการสื่อสารและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จะไม่ดีกว่าหรือหากเราสามารถจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ให้เป็นระเบียบในที่เดียว?
คุณสามารถทำเช่นนั้นได้กับClickUp Docs ระบบจัดการเอกสารแบบบูรณาการ คิดเสียว่ามันเป็นคลังเอกสารกลางของคุณ—สร้าง แก้ไข แชร์ จัดเก็บ และจัดการเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
กำลังคิดที่จะนำนโยบายใหม่มาใช้หรือไม่? คุณสามารถแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจได้ ปรับแต่งสิทธิ์ให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ได้ นี่จะช่วยให้คุณได้รับมุมมองใหม่ ๆ และเติบโตเป็นผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจและเปิดกว้างมากขึ้น
งานบริหารมักครอบคลุมงานเขียนที่ต้องใช้ความหนักหน่วง ซึ่งอาจกินเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp AI ผู้ช่วยด้านการเขียนและระดมความคิด เพื่อเร่งรัดงานที่ใช้เวลานาน เช่น การเขียนอีเมลและคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)
ClickUp AI เป็นสิ่งที่ผู้จัดการที่มีงานยุ่งต้องมี เพราะมาพร้อมความสามารถในการสรุปข้อความและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ—คุณไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการอ่านเอกสารเพื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น! 😏
เทมเพลต ClickUp สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
การใช้เทมเพลตเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาในการจัดการงานประจำวันClickUp มีคลังเทมเพลตที่น่าประทับใจพร้อมตัวเลือกมากกว่า 1,000 รายการ
คุณอาจต้องการสำรวจเทมเพลตการดำเนินงานเพื่อสร้างรายงานอย่างรวดเร็ว ตารางเวลาเป้าหมายที่สามารถวัดได้ และปฏิทิน คุณยังจะพบเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อสร้างแผนประจำปีที่ปรับแต่งได้ จัดการทีม และวางแผนงบประมาณอย่างละเอียด 💸
หนังสือการจัดการและ ClickUp: คู่หูที่ชนะ
เมื่อเรามองไปข้างหน้าสู่ศตวรรษหน้า ผู้นำจะเป็นผู้ที่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นได้ คำกล่าวของบิล เกตส์นี้ถือเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่หนังสือการจัดการหลายเล่มสอนไว้—ผู้จัดการที่ชาญฉลาดไม่ใช่แค่คนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เท่านั้น แต่พวกเขายังให้คุณค่ากับพนักงานและทุ่มเทพลังงานอย่างมากในการรักษาความสามัคคีของทีม
ClickUp เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการที่เห็นคุณค่าในการสร้างทีมที่เชื่อมโยงกันดีและประสบความสำเร็จ แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน คุณสมบัติของมันช่วยให้คุณพัฒนาพฤติกรรมการทำงานที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับทั้งองค์กร ทำให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สมัครใช้ ClickUpและสำรวจวิธีที่มันสามารถนำพาการทำงานที่ปราศจากความเครียดมาสู่กระบวนการจัดการของคุณ ✌️