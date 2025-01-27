10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Helpjuice ในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ทุกบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากการประหยัดเวลาด้วยฐานความรู้ที่จัดการอย่างดี แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Helpjuice เป็นเครื่องมือฐานความรู้ที่ได้รับความนิยมซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความรู้ การสร้างบทความช่วยเหลือ หรือการแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับทีมและลูกค้า
อย่างไรก็ตาม Helpjuice ไม่ใช่เครื่องมือซอฟต์แวร์ฐานความรู้เพียงตัวเดียวที่มีอยู่ หากคุณเป็นธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าและการแบ่งปันข้อมูลภายในผ่านฐานความรู้ที่ชาญฉลาดและแข็งแกร่ง ตัวเลือก 10 อันดับแรกนี้ที่เป็นทางเลือกและคู่แข่งของ Helpjuice จะนำเสนอคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
อะไรคือทางเลือกของ Helpjuice?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Helpjuice ได้แก่ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่สามารถรวบรวม แจกจ่าย และรักษาความรู้สำคัญขององค์กรได้เช่นเดียวกับ Helpjuice หรืออาจดีกว่า
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้เชิงสัญชาตญาณช่วยให้องค์กรเช่นคุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนได้โดยการมอบฐานความรู้ที่มุ่งเน้นลูกค้าและทีมงาน ซึ่งทำให้การบริการตนเองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำ
Helpjuice ให้บริการแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการสนับสนุนที่พบบ่อยที่สุดของธุรกิจคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการสนับสนุนภายในทีมและการสนับสนุนลูกค้าภายนอก แพลตฟอร์มนี้สัญญาว่าจะมีการสร้างและจัดรูปแบบเนื้อหาที่ง่ายดาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การผสานรวมที่ปรับแต่งได้ และการค้นหาในตัว
คุณควรค้นหาอะไรในตัวเลือกแทน Helpjuice?
เมื่อสำรวจทางเลือกของ Helpjuice ให้พิจารณาความต้องการทางธุรกิจของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกตรงกับความต้องการเหล่านั้น เมื่อคุณสำรวจแต่ละแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ ให้มองหาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ควรมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสร้างและใช้บทความฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้า: เครื่องมือควรมีคุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งตั้งแต่ภายในบทความการสนับสนุนเฉพาะ และจัดการกับคำขอการสนับสนุนที่เข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์: ควรมีตัวเลือกเทมเพลตฐานความรู้ที่หลากหลายและตัวเลือกการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Helpjuice จะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ทำให้การดูแลข้อมูลการสนับสนุนของคุณเป็นเรื่องง่าย เช่น ความสามารถในการแก้ไขบทความร่วมกันและเพิ่มความคิดเห็นภายใน
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: แพลตฟอร์มควรมีการควบคุมการเข้าถึงที่ให้คุณกำหนดบทบาทผู้ใช้ได้ เพื่อให้คุณมีการควบคุมอย่างเต็มที่ต่อการเข้าถึงระบบ
- ความสามารถในการค้นหา: ซอฟต์แวร์ควรมีคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งทำให้การบริการตนเองของลูกค้าง่ายขึ้น
- คุณสมบัติของฟอรัม: ความสามารถในการสร้างฟอรัมชุมชนจะช่วยให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น และให้เนื้อหาบริการตนเองเพิ่มเติม
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Helpjuice ที่คุณควรใช้
การเลือกซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเลือกของคุณ รายการซอฟต์แวร์ฐานความรู้และระบบช่วยเหลือนี้รวบรวมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดบางส่วนไว้
1.คลิกอัพ
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชันการสร้างและจัดการเอกสารอย่างครอบคลุม การสนับสนุนฐานความรู้มีผ่านฟีเจอร์ClickUp Docsนอกจากนี้องค์ประกอบในการจัดการงานของClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามคำขอการสนับสนุนได้ และการเน้นที่การทำงานร่วมกันทำให้สมาชิกในทีมสามารถปรับปรุงฐานความรู้ได้ง่ายขึ้นโดยการแสดงความคิดเห็นภายใน
คุณจะพบชุดแม่แบบฐานความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงแม่แบบสำหรับงานธุรกิจทั่วไปอื่น ๆ ช่วยให้ ClickUp กลายเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการดำเนินงานธุรกิจของคุณ ใช้ประโยชน์จากAI ของ ClickUpเพื่อเร่งการสร้างเนื้อหาและสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน
- ช่วยให้สามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย
- เสนอการปรับแต่งขั้นสูงเพื่อปรับแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- รวมทุกงาน เอกสาร เป้าหมาย และการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปสำหรับทำงานจากบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากความซับซ้อนของฟีเจอร์
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือลดลงเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. แนวคิด
Notion เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามโครงการและจัดการงานต่างๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการการสนับสนุนลูกค้า ซอฟต์แวร์นี้สามารถสร้างบทความฐานความรู้ที่น่าสนใจโดยใช้ฟังก์ชันการสร้างเนื้อหา รวมถึงตัวแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ให้คุณสามารถรวมศูนย์งานและความรู้ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ด้วยบล็อกการสร้างที่ทรงพลังซึ่งสามารถเรียบง่ายหรือซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เช่น วิศวกรรม การออกแบบ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ให้การเข้าถึงชุมชนที่มีชีวิตชีวาพร้อมเนื้อหาและแหล่งเรียนรู้มากมาย
- บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับแต่งที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion อาจได้รับประโยชน์จากการมี API ที่มีฟีเจอร์มากขึ้นสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเองที่แน่นหนาขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือมีความไม่สะดวกในการใช้งานมากกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- ส่วนเสริม AI: $8/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
3. กูรู
Guru เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ อัลกอริทึม AI ของ Guru สามารถช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา ซอฟต์แวร์นี้สามารถช่วยทีมของคุณเขียนเนื้อหาที่ดีขึ้นและค้นหาพื้นที่ที่ขาดการแบ่งปันความรู้ ผลลัพธ์คือหนึ่งในทางเลือกของ Helpjuice ที่ใช้งานง่ายที่สุดที่มีอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Guru
- ให้คำตอบทันทีผ่านการค้นหาด้วยระบบ AI โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน
- ให้บริษัทมีฐานที่ตั้งสำหรับพนักงานเพื่อเริ่มต้นวันทำงานด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ช่วยให้การสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของ AI สร้างสรรค์
- ทำให้การจัดการความรู้เป็นเรื่องง่ายขึ้นผ่านการจัดลำดับเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของกูรู
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์อาจดีกว่านี้
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์อาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- การจัดการสิทธิ์สำหรับทีมขนาดใหญ่เป็นเรื่องยาก
การตั้งราคาแบบกูรู
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
การจัดอันดับและรีวิวของกูรู
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
4. การบรรจบกัน
Confluence เป็นแอปพลิเคชันพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่รวบรวมความรู้และการทำงานร่วมกันไว้ด้วยกัน Atlassian เป็นผู้พัฒนา Confluence จึงทำงานร่วมกับเครื่องมือของ Atlassian ได้อย่างราบรื่น เช่น Jira, Trello และ Bitbucket รวมถึงตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
ฐานความรู้ของเรามีฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงเพื่อให้การค้นหาเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตฐานความรู้ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- รักษาเนื้อหาให้ทันสมัยและค้นหาได้ง่ายด้วยเครื่องมือที่ปรับขนาดได้ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
- สร้างแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
- มีเทมเพลตสำหรับโครงการประเภทต่างๆ เพื่อจัดตั้งทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับข้อมูลและสารสนเทศหลากหลายประเภทด้วยพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- โปรแกรมแก้ไขอาจไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร
- ราคาสูงสำหรับธุรกิจบางประเภท
- ตัวเลือกการปรับแต่งเทมเพลตมีจำกัด
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- การร่วมมือในทีม: $10/เดือน
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม + ปฏิทิน: $20/เดือน
- การร่วมมือในทีม + ถาม-ตอบ: $20/เดือน
- รวมทุกอย่าง: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. Document360
ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้มอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างฐานความรู้ Document360 มีตัวเลือกการจัดการเนื้อหาที่หลากหลาย ช่วยให้คุณติดตามเวอร์ชันของบทความและสร้างรายงานเชิงลึกได้ สามารถสร้างฐานความรู้ภายในสำหรับพนักงานและฐานความรู้สาธารณะสำหรับการสอบถามของลูกค้า ความสามารถในการฝังวิดีโอและนำเข้าเอกสาร Microsoft Word ทำให้การสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Document360
- สร้างฐานความรู้แบบบริการตนเองออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วด้วย AI
- สร้างเอกสารการแบ่งปันความรู้ที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับระบบช่วยเหลือ, ระบบวิเคราะห์, ระบบแสดงความคิดเห็น, และระบบแชทที่มีอยู่
- ให้บริการกระบวนการย้ายข้อมูลที่ราบรื่นจากแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ
- ปรับขนาดได้อย่างราบรื่นตามธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ Document360
- ซอฟต์แวร์อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ก้าวหน้ามากขึ้น
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ฐานความรู้จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมีข้อจำกัด
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน ต่อโครงการ
- มืออาชีพ: $229/เดือน ต่อโครงการ
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อโครงการ
- องค์กรธุรกิจ: $599/เดือน ต่อโครงการ
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
6. Zendesk
หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด Zendesk อาจเป็นชื่อที่ใหญ่ที่สุดในซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือ (help desk) มันคือโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสนับสนุนลูกค้า ให้บริการตัวเลือกการจัดการตั๋ว (ticket management) นอกเหนือจากฐานความรู้ (knowledge base) ของมัน Zendesk ครอบคลุมเกือบทุกแง่มุมของการสนับสนุนลูกค้าในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Helpjuice
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัว
- ช่วยให้สามารถปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อส่งเสริมความภักดีและรายได้
- ครอบคลุมธุรกิจของคุณสำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติตามส่วนใหญ่ด้วยการรับรองความปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันและเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- ให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดและใช้งานง่ายอย่างธรรมชาติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ราคาที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลายราย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการผสานรวมกับบุคคลที่สามบางราย
ราคาของ Zendesk
- สนับสนุนเท่านั้น (ทีม): $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- สนับสนุนเท่านั้น (Pro): $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- สนับสนุนเท่านั้น (องค์กร): $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Pro: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดองค์กร: $169/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
7. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scoutรวมการสนทนาทั้งหมดกับลูกค้าไว้ในแดชบอร์ดเดียว ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นภาพรวมของข้อสอบถามของลูกค้า ด้วยการแสดงการสนทนาทั้งหมดในอินเทอร์เฟซแบบกล่องจดหมายเดียว ทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ Help Scout ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสื่อสารและมีซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่สามารถลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่สนับสนุนของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- จัดการการสนทนาทั้งหมดกับลูกค้าในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังซึ่งคล้ายกับกล่องจดหมาย
- มีฟีเจอร์แชทสด เพื่อให้คุณพร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าต้องการ
- ให้บริการตัวเลือกการบริการตนเอง หมายความว่าลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้โดยใช้เครื่องมือฐานความรู้
- รองรับการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงภายในแอปของคุณผ่านฟีเจอร์การส่งข้อความในแอป
- อนุญาตให้พนักงานทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและการโต้ตอบโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ฟีเจอร์การค้นหาอาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- ซอฟต์แวร์อาจได้รับประโยชน์จากการมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม
- การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกบางรายไม่สมบูรณ์
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 06/5 (200+ รีวิว)
8. บลูมไฟร์
Bloomfire ใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีฟีเจอร์การติดแท็กอัตโนมัติ การสรุป และการจัดหมวดหมู่เพื่อปรับปรุงการจัดการเนื้อหา ฐานความรู้ส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่ช่วยให้พนักงานค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถค้นหาโดยใช้ตัวกรองที่ปรับแต่งได้ ทำให้การจัดระเบียบและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bloomfire
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การค้นหาและค้นพบเนื้อหาง่ายขึ้นในหลากหลายสถานที่
- ให้บริการเครื่องมือ AI ที่สามารถแท็ก, สรุป, และจัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่ออัปโหลด
- เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของพนักงานด้วยฟีเจอร์สร้างผู้ปฏิบัติงานความรู้ดิจิทัลแบบกำหนดเอง
- นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์และค้นหาได้สำหรับข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อเสนอคำตอบจากเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Bloomfire
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ราบรื่นเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ฟังก์ชันการค้นหาขาดหายไปในบางพื้นที่
ราคาของ Bloomfire
- ยืดหยุ่น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทัลลา: $460/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- เริ่มต้น: $1,750/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Bloomfire
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
9. Freshdesk
Freshdesk เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือที่มีฟังก์ชันการทำงานอย่างครอบคลุมสำหรับการสนับสนุนลูกค้า ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ในตัวช่วยให้มีแหล่งข้อมูลที่ลูกค้าสามารถค้นหาด้วยตนเองได้ นอกจากการให้การสนับสนุนที่อิงจากความรู้แล้ว พื้นที่ทำงานแบบรวมยังช่วยให้ติดตามและแก้ไขตั๋วการสนับสนุนได้ง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- จัดการ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขตั๋วสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการตนเองด้วยฐานความรู้ที่สามารถปรับขนาดได้และวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงผลผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เพิ่มศักยภาพให้ตัวแทนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญจากทีมข้ามสายงานโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนเชิงรุกและตรวจสอบคุณภาพ
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- การขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
- ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่คล้ายกัน
- ปัญหาการล่าช้าภายใต้ภาระงานหนัก
ราคาของ Freshdesk
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
10. ฐานความรู้ ProProfs
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ตัวนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง ผ่านเครื่องมือการสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI และชุดตัวเลือกประเภทเอกสารที่หลากหลาย ProProfs Knowledge Base ช่วยให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ มันสามารถผสานการทำงานกับ Google Analytics และเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฐานความรู้ ProProfs
- ให้บริการฐานความรู้ออนไลน์แบบบริการตนเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับลูกค้าและพนักงาน
- สร้างประเภทเอกสารสำหรับการแบ่งปันความรู้ที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามจำนวนมากเพื่อขยายขีดความสามารถ
- ให้บริการช่วยเหลือการโยกย้าย ทำให้การย้ายจากแพลตฟอร์มอื่นง่ายขึ้น
- รายงานเชิงลึกผ่านการผสานกับ Google Analytics
ข้อจำกัดของฐานความรู้ ProProfs
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัยหรือไม่น่าสนใจ
- เทมเพลตเริ่มต้นเพียงไม่กี่แบบ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานที่อาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของฐานความรู้ ProProfs
- สิ่งจำเป็น: $1,080/ปี
- พรีเมียม: $1,440/ปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวฐานความรู้ ProProfs
- G2: 4. 5/5 (28 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (27 รีวิว)
สร้างฐานความรู้ของคุณใน ClickUp วันนี้
ทางเลือกและคู่แข่งของ Helpjuice ที่ดีที่สุดเหล่านี้เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ ตัวเลือกบางตัวมุ่งเน้นเฉพาะฟังก์ชันการทำงานของฐานความรู้ ในขณะที่ตัวอื่นๆ มีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งกว่าซึ่งรวมเครื่องมือสำคัญอื่นๆ เช่น ระบบตั๋วสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบหรือการจัดการโครงการเชิงลึก
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ที่มากกว่าการสร้างฐานความรู้เพียงอย่างเดียวสมัครบัญชีฟรีใน ClickUp ได้เลย นอกจากจะสามารถสร้างฐานความรู้ที่ละเอียดและน่าประทับใจแล้ว ความสามารถในการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ยังช่วยให้ฐานความรู้ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับโครงการและการสื่อสารของทีมได้อย่างราบรื่น เพื่อประสบการณ์ที่ไร้กังวล