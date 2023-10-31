บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือจัดการโฆษณาสำหรับนักการตลาดและผู้ลงโฆษณาในปี 2025

10 เครื่องมือจัดการโฆษณาสำหรับนักการตลาดและผู้ลงโฆษณาในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
31 ตุลาคม 2566

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกแห่งต่างตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอสินค้าหรือบริการของตนต่อหน้าลูกค้าที่มีศักยภาพ แต่หากคุณกำลังทำงานกับแคมเปญการตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มการจัดการที่หลากหลาย ทุกอย่างอาจกลายเป็นเรื่องที่กินเวลาอย่างมาก

นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ?

ที่นี่ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาและช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโฆษณา จากนั้นเราจะแบ่งปันเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามและจัดการโครงการหรือแคมเปญโฆษณาของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณ

เครื่องมือจัดการโฆษณาคืออะไร?

เครื่องมือจัดการโฆษณาคือแพลตฟอร์มที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแคมเปญโฆษณาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือโฆษณาสามารถช่วยคุณสร้างโฆษณา, กำหนดเป้าหมายโฆษณา, และวางโฆษณาในหลายช่องทางได้. นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของคุณ, ให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจปรับปรุง, และช่วยคุณจัดการงบประมาณของคุณได้.

ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการสื่อ สังคมออนไลน์และการตลาดเนื้อหาสามารถช่วยคุณวางแผนและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ชมของคุณและสอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้คุณควบคุมโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ—เช่น แคมเปญ Google Ads ของคุณ ตัวอย่างเช่น นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือจัดการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการจัดการแคมเปญของคุณ?️

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการโฆษณา?

เครื่องมือจัดการโฆษณาเสนอฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ นี่คือองค์ประกอบทั่วไปที่ควรพิจารณา:

  • แพลตฟอร์มกลางเพื่อให้คุณสามารถจัดการแคมเปญผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
  • เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณสร้างโฆษณาของคุณจากคำค้นหาเพียงไม่กี่คำ
  • ตัวเลือกการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณและลดค่าใช้จ่ายต่อการคลิก (PPC)
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM การตลาดของคุณเพื่อให้คุณสามารถระบุแนวโน้มเพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณได้ดีขึ้น
  • กระบวนการทำงานที่อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและลดความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ ช่วยประหยัดเวลาและความสนใจของคุณในที่ที่ต้องการจริงๆ
  • เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานโครงการการตลาดง่ายขึ้น เช่น การวางแผนโครงการและการติดตามการใช้จ่ายโฆษณา ในบัญชีโฆษณาต่างๆ ของคุณ
  • ซอฟต์แวร์ติดตามแบบเรียลไทม์ที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ
  • เครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ เช่น การระบุแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนที่คืนทุน (ROI) เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการโฆษณา

เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด ให้เริ่มต้นด้วยการทำรายการฟังก์ชันที่คุณต้องการ จากนั้นเปรียบเทียบกับรายการเครื่องมือจัดการโฆษณาและการตลาดที่ดีที่สุดที่มีให้ในตอนนี้

1.คลิกอัพ

เครื่องมือจัดการโฆษณา: มุมมองตาราง, รายการ, แผนกาง, และบอร์ดของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการด้านการตลาดเพื่อให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานด้านการตลาดทั้งหมดได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

เริ่มต้นกระบวนการวางแผนแคมเปญของคุณด้วยการระดมความคิดกับสมาชิกในทีมของคุณบนClickUp WhiteboardหรือClickUp Doc จากนั้นใช้ClickAppsเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติจากแผนเนื้อหาของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับเอกสารกลยุทธ์ ปฏิทินเนื้อหา และแผนงานการตลาดของคุณ ?️

เครื่องมือจัดการโฆษณา: การเขียนกรณีศึกษาการตลาดโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ต้องการประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกหรือไม่?ClickUp AIจะช่วยจดบันทึกในระหว่างการประชุมของคุณ และทำให้การสร้างไอเดียแคมเปญเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจที่เสิร์ชเอนจินชื่นชอบ รวมถึงข้อความโฆษณาที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งจะให้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและจัดการงบประมาณของคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สะดวก เช่นเทมเพลตแผนการตลาดและเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับทีมและธุรกิจของคุณ
  • ใช้ตัวกระตุ้น การกระทำ และเงื่อนไขเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า
  • ใช้กราฟ แผนภูมิ และรายงานเพื่อติดตามการจัดสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงHubSpot, Salesforce,Microsoft Office 365, Google Workspace,Asana และ Slack
  • ใช้ ClickUp บน Windows, Mac หรือ Linux พร้อม iOS หรือ Android

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด
  • AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. AdRoll

เครื่องมือจัดการโฆษณา: หน้าคลังของ AdRoll
ผ่านทางAdRoll

เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการโฆษณาบน Facebook ที่มีงบประมาณจำกัด ไปจนถึงนักการตลาดมืออาชีพและบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่

ใช้คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของคุณ ตั้งค่าแคมเปญโฆษณาและรีทาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Pinterest, Instagram, Facebook, และ TikTok—และจัดการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการแสดงผล, การคลิก, และการเปลี่ยนแปลงผ่านฟังก์ชันการติดตามประสิทธิภาพโฆษณาและการวิเคราะห์ จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณให้ดีที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ AdRoll

  • เปิดตัวโฆษณาของคุณ จากนั้นหยุดชั่วคราวเพื่อปรับแต่งและแก้ไขเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ AI เพื่อสร้างโฆษณาที่มีชีวิตชีวาและปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยการแนะนำสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากเครดิตโฆษณาประจำเดือนในแพ็กเกจการตลาดและโฆษณาพลัส พร้อมอีเมลไม่จำกัดสำหรับกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ

ข้อจำกัดของ AdRoll

  • แพ็กเกจโฆษณาแบบจ่ายตามการใช้งานให้คุณเข้าถึงเฉพาะโฆษณาแบบเนทีฟและโฆษณาแบบดิสเพลย์ รวมถึงการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการรายงานเท่านั้น—ไม่รวมโซเชียลมีเดีย
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการรายงานอาจได้รับประโยชน์จากการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ราคาของ AdRoll

  • โฆษณา: ชำระเงินตามการใช้งาน
  • การตลาด & โฆษณาพลัส: เริ่มต้นที่ $36/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันต่อเดือนในเว็บไซต์ของคุณ
  • แพ็กเกจขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ AdRoll

  • G2: 4. 0/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

3. WASK

เครื่องมือจัดการโฆษณา: ไทม์ไลน์กิจกรรมของ WASK
ผ่านทางWASK

WASK เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ช่วยให้คุณควบคุมบัญชีโฆษณาของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนักก็ตาม ขณะนี้สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google และ Facebook ของคุณกับ X, LinkedIn และ TikTok ได้แล้ว และกำลังจะรองรับในเร็ว ๆ นี้

ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการแปลงสูงที่สุดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้ 알고ริทึมอัจฉริยะเพื่อคำนวณตัวชี้วัดการโฆษณาของคุณ และให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณให้ดีที่สุด ↪️

คุณสมบัติเด่นของ WASK

  • ใช้ฟังก์ชัน AI เพื่อสร้างข้อความโฆษณาสำหรับแคมเปญที่มีอัตราการแปลงสูง
  • วิเคราะห์ปริมาณการค้นหาของคำค้นหาที่สำคัญของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้เงินโฆษณาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • สร้างและปรับแต่งรายงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือลากและวาง
  • เลือกชำระเงินรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี พร้อมรับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นเมื่อชำระเงินระยะยาว

ข้อจำกัดของ WASK

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นกราฟิกแสดงผลการโฆษณาที่ละเอียดและปรับแต่งได้มากขึ้นในแผงควบคุมผู้ใช้
  • แผนพื้นฐานไม่รวมฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพ

ราคาของ WASK

  • พื้นฐาน: $19/เดือน
  • พรีเมียม: $49/เดือน
  • มืออาชีพ: $89/เดือน

คะแนนและรีวิว WASK

  • G2: 4. 5/5 (8 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11 รีวิว)

4. Influ2

เครื่องมือจัดการโฆษณา: ตัวอย่างของไทม์ไลน์กิจกรรมใน InFlu2
ผ่านทางInflu2

เครื่องมือจัดการโฆษณาตัวนี้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ B2B. มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ตัดสินใจเฉพาะภายในกลุ่มผู้ซื้อของคุณได้ และวัดว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณอย่างไร.

ให้แน่ใจว่าทีมขายและทีมการตลาดทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกันและใช้ประโยชน์จากสัญญาณการตลาด ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ สร้างความไว้วางใจ และกำหนดเวลาการติดต่อขายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นติดตามอิทธิพลของโฆษณาของคุณในการขับเคลื่อนลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านกระบวนการขายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Influ2

  • ประหยัดเงินด้วยการคัดสรรโฆษณาของคุณและมุ่งเป้าไปยังเฉพาะผู้ที่มีโอกาสซื้อเท่านั้น
  • วางโฆษณาแบบดิสเพลย์หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางหลัก รวมถึง Google, Facebook, Instagram, LinkedIn และ Amazon
  • ปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยการรับรอง SOC2 Type II
  • ติดตั้งและใช้งานระบบ Influ2 อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Influ2

  • คุณไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายว่าแพลตฟอร์มใดกำลังสร้างการมีส่วนร่วม
  • ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย

Influ2 ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Influ2

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (7 รีวิว)

5. เทรนด์ฮีโร่

แดชบอร์ดของ trendHERO
ผ่านทางtrendHERO

TrendHERO เป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เชื่อมต่อธุรกิจกับผู้มีอิทธิพล มันเป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่แตกต่างออกไปแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยผู้มีอิทธิพลในปัจจุบัน

ใช้ TrendHERO เพื่อระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมในการร่วมงานกับธุรกิจของคุณโดยใช้ตัวกรองเช่น สถานที่, ภาษา, หมวดหมู่, และขนาด. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติของผู้มีอิทธิพล, จำนวนผู้ติดตาม, และการกล่าวถึง. ติดต่อพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและรับข้อเสนอทางธุรกิจก่อนการตกลงอย่างเป็นทางการ. ?

คุณสมบัติเด่นของ trendHERO

  • เลือกจากฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลมากกว่า 100 ล้านคน ตั้งแต่ระดับที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุด
  • ตรวจสอบว่ากลุ่มผู้ชมของผู้มีอิทธิพลสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประชากรและความสนใจของกลุ่มผู้ชม
  • ส่งอีเมลอัตโนมัติและปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังอินฟลูเอนเซอร์หลายคนพร้อมกัน
  • ติดตามความถี่ที่คุณและคู่แข่งของคุณถูกกล่าวถึงในบัญชีของผู้มีอิทธิพล

ข้อจำกัดของ trendHERO

  • ตัวกรองมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งตัวเลือกของคุณด้วยตนเอง
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการรายงานไม่รวดเร็วหรือใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น

ราคาของ trendHERO

  • ฟรี: ฟรี
  • ไลท์: $15.99/เดือน
  • ข้อดี: $39.99/เดือน
  • ขั้นสูง: $119.99/เดือน

trendHERO คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

6. 6sense

ผ่านทาง6sense

มุ่งเน้นธุรกิจ B2B ซอฟต์แวร์จัดการโฆษณาตัวนี้ช่วยให้การขายและการตลาดของคุณสอดคล้องกันโดยใช้ข้อมูลเจตนาและการทำนายที่แม่นยำ. เป้าหมายของมันคือการปรับปรุงคุณภาพของระบบท่อการขาย, เพิ่มอัตราการสนทนา, ทำให้การขายเร็วขึ้น, และทำให้การเติบโตของรายได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.

ระบบ AI ของ 6sense ประเมินพฤติกรรมของลูกค้าที่มีศักยภาพและบอกคุณได้ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการซื้อ ระบบช่วยให้คุณสร้างความมีส่วนร่วมในทุกระดับของบัญชีด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง รวมถึงแคมเปญโฆษณาสำหรับขั้นตอนนั้น ๆ เมื่อลูกค้าพร้อมที่จะซื้อ คุณสามารถเป้าหมายพวกเขาด้วยโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense

  • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยข้อความที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมหลายช่องทางในระดับที่กว้างขวาง
  • รับสัญญาณการซื้อแบบไม่ระบุตัวตนจากเว็บไซต์ของคุณเองและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอ
  • แบ่งข้อมูลบัญชีตามส่วนเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกว่าแคมเปญทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับบัญชีเฉพาะ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการตลาดและการขายอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น HubSpot,Salesforce, SalesLoft, Outreach และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ 6sense

  • เนื่องจากหลายทีมจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ คุณอาจต้องการผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมทุกคนเข้าด้วยกัน
  • บางแง่มุมของแพลตฟอร์มยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควรจะเป็น

การกำหนดราคาของ 6sense

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

6sense คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 6/5 (16 รีวิว)

7. โรลเวิร์คส์

การติดตามความคืบหน้าของบัญชีใน RollWorks
ผ่านทางRollWorks

RollWorks เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการตลาดและการขายแบบบัญชีเฉพาะสำหรับธุรกิจ B2B เครื่องมือจัดการโฆษณาตัวนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มและเร่งกระบวนการขายของคุณด้วยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูง

สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ จากนั้นใช้โปรไฟล์นั้นเพื่อระบุบัญชีเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ ดำเนินการแคมเปญแบบข้ามช่องทาง—รวมถึงโฆษณาแบบดิสเพลย์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงอีเมลที่ส่งตามเงื่อนไข—เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบัญชีเหล่านั้นในระดับต่างๆ ของช่องทางการขายของคุณ และนำพวกเขาไปสู่การตัดสินใจซื้อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RollWorks

  • ปรับแต่งโฆษณาของคุณให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากที่สุด
  • อัตโนมัติภารกิจการตลาดที่ทำซ้ำเช่นการส่งอีเมลและการติดตามผล
  • ใช้การกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่เคยแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณมาก่อน
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณทั้งในระดับบัญชีและระดับผู้ติดต่อเฉพาะเจาะจง

ข้อจำกัดของ RollWorks

  • แพ็กเกจมาตรฐานไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเนื้อหาการตลาดสำหรับบัญชีหรือผู้ติดต่อ
  • ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการตลาดแบบบัญชีอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจระบบ

ราคาของ RollWorks

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

RollWorks คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 25+ รายการ)

8. Celtra

มุมมองของตัวแก้ไขของ Celtra
ผ่านทางCeltra

Celtra ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาดิจิทัลแบบอัตโนมัติในปริมาณมากและหลายภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้คุณสร้างโฆษณาแบบไดนามิกและปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการเปลี่ยนแปลง

เทมเพลตผู้สร้างโฆษณาช่วยให้คุณออกแบบโฆษณาที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยแอนิเมชัน วิดีโอ และฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เชื่อมต่อแคตตาล็อกสินค้าของคุณและดึงข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถทดสอบโฆษณา ปรับแต่ง และทดสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ เมตริกการรายงานแบบเรียลไทม์จะแสดงผลการทำงานของโฆษณาอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ

คุณสมบัติเด่นของ Celtra

  • สร้างเทมเพลตโฆษณาของคุณเป็นชั้นๆ โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ออกแบบอย่างเข้าใจง่าย เพื่อปรับแต่งสี แบบอักษร แบรนด์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
  • ใช้ภาพและองค์ประกอบที่สร้างความเร่งด่วนเพื่อดึงดูดความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการแปลง
  • สร้างโฆษณาหลายรูปแบบสำหรับแอปพลิเคชันเนื้อหาและการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์บนคลาวด์

ข้อจำกัดของ Celtra

  • ตัวอย่างที่คุณเห็นบนหน้าจออาจไม่ตรงกับเวอร์ชันที่เผยแพร่จริงเสมอไป
  • เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ คุณจำเป็นต้องออนไลน์เพื่อทำงานบนแพลตฟอร์ม

ราคาของเซลตรา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Celtra

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)

9. การจัดการโฆษณา HubSpot

หน้าแคมเปญของ HubSpot
ผ่านทางHubSpot

การจัดการโฆษณา HubSpot เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Marketing Hub ของแบรนด์ เนื่องจาก HubSpot เป็น CRM ที่แท้จริง จึงง่ายต่อการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลของคุณ และในทางกลับกัน สามารถดูได้ว่าโฆษณาใดกำลังเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า

สร้างโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายสำหรับหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Google, Facebook, Instagram และ LinkedIn ติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการโฆษณา HubSpot

  • แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเพื่อส่งโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อมูลจริง
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะและผลตอบแทนจากการลงทุนที่แต่ละโฆษณาสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสูงสุด
  • ดูรายงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการโฆษณาเพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
  • ใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะมีความรู้ทางเทคนิคเพียงใด—ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนทางไอทีที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดในการจัดการโฆษณาของ HubSpot

  • คุณไม่สามารถเลือกแค่การจัดการโฆษณาได้—คุณต้องซื้อแพ็คเกจการตลาดทั้งหมด
  • ราคาของ HubSpot สูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การจัดการโฆษณาของ HubSpot ราคา

  • มืออาชีพ:800 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวการจัดการโฆษณาของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (10,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,700+ รีวิว)

10. สมาร์ทลี. io

หน้าเฟซบุ๊กของ Smartly.io
ผ่านทางSmartly.io

Smartly.io เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ช่วยให้คุณเปิดตัวและจัดการแคมเปญหลายรายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้พร้อมกัน ด้วยพลังของ AI และกระบวนการทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งระบบ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ?

ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ ปรับแต่งด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเจาะลึกถึงระดับองค์ประกอบของโฆษณา หลังจากเปิดตัว โฆษณาจะหมุนเวียนโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเบื่อหน่ายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartly.io

  • ใช้ 알고ริทึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคา, กำหนดเป้าหมายเนื้อหาโฆษณาสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกัน, และบริหารจัดการงบประมาณของคุณได้ดีขึ้น
  • นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในรูปแบบและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
  • วัดการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนดเองเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงต่อไป
  • ดูรายละเอียดของแคมเปญของคุณในแดชบอร์ดเดียวที่รวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกช่องทางของคุณ

ข้อจำกัดของ Smartly.io

  • ผู้ใช้รายงานว่ายังมีบั๊กบางประการที่ทีมพัฒนาต้องแก้ไข
  • การฝึกอบรมและบทความช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้

ราคาของ Smartly.io

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

สมาร์ท. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13 รีวิว)

ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด

เพื่อขยายธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องมีลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการแคมเปญโฆษณาผ่านตารางข้อมูลแบบคงที่นั้นใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายธุรกิจหันมาใช้เครื่องมือจัดการโฆษณา ✨

ซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาสามารถช่วยในการสร้างโฆษณา, การจัดการการเสนอราคา, การกำหนดเป้าหมาย, และการเปิดตัวโฆษณาของคุณ, รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา. นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานทุกที่ที่เป็นไปได้เพื่อประหยัดเวลาของคุณสำหรับงานที่สำคัญอื่น ๆ.

มีเครื่องมือจัดการโฆษณาหลายตัวที่แข่งขันกันในรายการเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด แต่ ClickUp ก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งได้

ฟังก์ชันการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp สนับสนุนแคมเปญการตลาดของคุณผ่านขั้นตอนการวางแผน การสร้าง การดำเนินการ และการติดตามผล มันช่วยให้คุณวัดผล จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับกระบวนการของคุณให้ราบรื่นด้วยการอัตโนมัติในทุกขั้นตอน

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ ClickUp วันนี้และเริ่มทำให้ทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณการตลาดของคุณคุ้มค่า