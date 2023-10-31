10 เครื่องมือจัดการโฆษณาสำหรับนักการตลาดและผู้ลงโฆษณาในปี 2025

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกแห่งต่างตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอสินค้าหรือบริการของตนต่อหน้าลูกค้าที่มีศักยภาพ แต่หากคุณกำลังทำงานกับแคมเปญการตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มการจัดการที่หลากหลาย ทุกอย่างอาจกลายเป็นเรื่องที่กินเวลาอย่างมาก
นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ?
ที่นี่ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาและช่วยให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการโฆษณา จากนั้นเราจะแบ่งปันเครื่องมือที่ดีที่สุดในการติดตามและจัดการโครงการหรือแคมเปญโฆษณาของคุณเพื่อประหยัดเวลาและเงินของคุณ
เครื่องมือจัดการโฆษณาคืออะไร?
เครื่องมือจัดการโฆษณาคือแพลตฟอร์มที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแคมเปญโฆษณาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือโฆษณาสามารถช่วยคุณสร้างโฆษณา, กำหนดเป้าหมายโฆษณา, และวางโฆษณาในหลายช่องทางได้. นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของคุณ, ให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจปรับปรุง, และช่วยคุณจัดการงบประมาณของคุณได้.
ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการสื่อ สังคมออนไลน์และการตลาดเนื้อหาสามารถช่วยคุณวางแผนและสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดผู้ชมของคุณและสอดคล้องกับเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้คุณควบคุมโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ—เช่น แคมเปญ Google Ads ของคุณ ตัวอย่างเช่น นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือจัดการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการจัดการแคมเปญของคุณ?️
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการโฆษณา?
เครื่องมือจัดการโฆษณาเสนอฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ นี่คือองค์ประกอบทั่วไปที่ควรพิจารณา:
- แพลตฟอร์มกลางเพื่อให้คุณสามารถจัดการแคมเปญผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
- เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณสร้างโฆษณาของคุณจากคำค้นหาเพียงไม่กี่คำ
- ตัวเลือกการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาของคุณและลดค่าใช้จ่ายต่อการคลิก (PPC)
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM การตลาดของคุณเพื่อให้คุณสามารถระบุแนวโน้มเพื่อกำหนดเป้าหมายแคมเปญของคุณได้ดีขึ้น
- กระบวนการทำงานที่อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและลดความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ ช่วยประหยัดเวลาและความสนใจของคุณในที่ที่ต้องการจริงๆ
- เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานโครงการการตลาดง่ายขึ้น เช่น การวางแผนโครงการและการติดตามการใช้จ่ายโฆษณา ในบัญชีโฆษณาต่างๆ ของคุณ
- ซอฟต์แวร์ติดตามแบบเรียลไทม์ที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณ
- เครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้พร้อมตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ เช่น การระบุแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนที่คืนทุน (ROI) เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการโฆษณา
เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด ให้เริ่มต้นด้วยการทำรายการฟังก์ชันที่คุณต้องการ จากนั้นเปรียบเทียบกับรายการเครื่องมือจัดการโฆษณาและการตลาดที่ดีที่สุดที่มีให้ในตอนนี้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการด้านการตลาดเพื่อให้คุณสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานด้านการตลาดทั้งหมดได้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
เริ่มต้นกระบวนการวางแผนแคมเปญของคุณด้วยการระดมความคิดกับสมาชิกในทีมของคุณบนClickUp WhiteboardหรือClickUp Doc จากนั้นใช้ClickAppsเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติจากแผนเนื้อหาของคุณ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงงานเหล่านั้นกับเอกสารกลยุทธ์ ปฏิทินเนื้อหา และแผนงานการตลาดของคุณ ?️
ต้องการประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีกหรือไม่?ClickUp AIจะช่วยจดบันทึกในระหว่างการประชุมของคุณ และทำให้การสร้างไอเดียแคมเปญเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อก อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจที่เสิร์ชเอนจินชื่นชอบ รวมถึงข้อความโฆษณาที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญและงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งจะให้ข้อมูลและตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและจัดการงบประมาณของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตที่สะดวก เช่นเทมเพลตแผนการตลาดและเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับทีมและธุรกิจของคุณ
- ใช้ตัวกระตุ้น การกระทำ และเงื่อนไขเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่า
- ใช้กราฟ แผนภูมิ และรายงานเพื่อติดตามการจัดสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงHubSpot, Salesforce,Microsoft Office 365, Google Workspace,Asana และ Slack
- ใช้ ClickUp บน Windows, Mac หรือ Linux พร้อม iOS หรือ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด
- AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อแล้วสำหรับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. AdRoll
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการโฆษณาบน Facebook ที่มีงบประมาณจำกัด ไปจนถึงนักการตลาดมืออาชีพและบริษัทอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่
ใช้คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มอย่างละเอียดเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของคุณ ตั้งค่าแคมเปญโฆษณาและรีทาร์เก็ตติ้งบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Pinterest, Instagram, Facebook, และ TikTok—และจัดการทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว รับข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการแสดงผล, การคลิก, และการเปลี่ยนแปลงผ่านฟังก์ชันการติดตามประสิทธิภาพโฆษณาและการวิเคราะห์ จากนั้นใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณให้ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ AdRoll
- เปิดตัวโฆษณาของคุณ จากนั้นหยุดชั่วคราวเพื่อปรับแต่งและแก้ไขเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ AI เพื่อสร้างโฆษณาที่มีชีวิตชีวาและปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลโดยการแนะนำสินค้าที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากเครดิตโฆษณาประจำเดือนในแพ็กเกจการตลาดและโฆษณาพลัส พร้อมอีเมลไม่จำกัดสำหรับกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของ AdRoll
- แพ็กเกจโฆษณาแบบจ่ายตามการใช้งานให้คุณเข้าถึงเฉพาะโฆษณาแบบเนทีฟและโฆษณาแบบดิสเพลย์ รวมถึงการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการรายงานเท่านั้น—ไม่รวมโซเชียลมีเดีย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการรายงานอาจได้รับประโยชน์จากการมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ราคาของ AdRoll
- โฆษณา: ชำระเงินตามการใช้งาน
- การตลาด & โฆษณาพลัส: เริ่มต้นที่ $36/เดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันต่อเดือนในเว็บไซต์ของคุณ
- แพ็กเกจขั้นสูง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ AdRoll
- G2: 4. 0/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
3. WASK
WASK เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ช่วยให้คุณควบคุมบัญชีโฆษณาของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ทางเทคนิคมากนักก็ตาม ขณะนี้สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google และ Facebook ของคุณกับ X, LinkedIn และ TikTok ได้แล้ว และกำลังจะรองรับในเร็ว ๆ นี้
ระบบ AI วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นใช้ข้อมูลนั้นเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการแปลงสูงที่สุดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังใช้ 알고ริทึมอัจฉริยะเพื่อคำนวณตัวชี้วัดการโฆษณาของคุณ และให้คำแนะนำอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงแคมเปญของคุณให้ดีที่สุด ↪️
คุณสมบัติเด่นของ WASK
- ใช้ฟังก์ชัน AI เพื่อสร้างข้อความโฆษณาสำหรับแคมเปญที่มีอัตราการแปลงสูง
- วิเคราะห์ปริมาณการค้นหาของคำค้นหาที่สำคัญของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้เงินโฆษณาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
- สร้างและปรับแต่งรายงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือลากและวาง
- เลือกชำระเงินรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี พร้อมรับส่วนลดที่เพิ่มขึ้นเมื่อชำระเงินระยะยาว
ข้อจำกัดของ WASK
- ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นกราฟิกแสดงผลการโฆษณาที่ละเอียดและปรับแต่งได้มากขึ้นในแผงควบคุมผู้ใช้
- แผนพื้นฐานไม่รวมฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคาของ WASK
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- พรีเมียม: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $89/เดือน
คะแนนและรีวิว WASK
- G2: 4. 5/5 (8 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11 รีวิว)
4. Influ2
เครื่องมือจัดการโฆษณาตัวนี้ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ B2B. มันช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผู้ตัดสินใจเฉพาะภายในกลุ่มผู้ซื้อของคุณได้ และวัดว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณอย่างไร.
ให้แน่ใจว่าทีมขายและทีมการตลาดทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นโดยการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกันและใช้ประโยชน์จากสัญญาณการตลาด ใช้ข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพ สร้างความไว้วางใจ และกำหนดเวลาการติดต่อขายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นติดตามอิทธิพลของโฆษณาของคุณในการขับเคลื่อนลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Influ2
- ประหยัดเงินด้วยการคัดสรรโฆษณาของคุณและมุ่งเป้าไปยังเฉพาะผู้ที่มีโอกาสซื้อเท่านั้น
- วางโฆษณาแบบดิสเพลย์หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางหลัก รวมถึง Google, Facebook, Instagram, LinkedIn และ Amazon
- ปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณด้วยการรับรอง SOC2 Type II
- ติดตั้งและใช้งานระบบ Influ2 อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Influ2
- คุณไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายว่าแพลตฟอร์มใดกำลังสร้างการมีส่วนร่วม
- ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างกลุ่มเป้าหมาย
Influ2 ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Influ2
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (7 รีวิว)
5. เทรนด์ฮีโร่
TrendHERO เป็นเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่เชื่อมต่อธุรกิจกับผู้มีอิทธิพล มันเป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่แตกต่างออกไปแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วยผู้มีอิทธิพลในปัจจุบัน
ใช้ TrendHERO เพื่อระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมในการร่วมงานกับธุรกิจของคุณโดยใช้ตัวกรองเช่น สถานที่, ภาษา, หมวดหมู่, และขนาด. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติของผู้มีอิทธิพล, จำนวนผู้ติดตาม, และการกล่าวถึง. ติดต่อพวกเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและรับข้อเสนอทางธุรกิจก่อนการตกลงอย่างเป็นทางการ. ?
คุณสมบัติเด่นของ trendHERO
- เลือกจากฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลมากกว่า 100 ล้านคน ตั้งแต่ระดับที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุด
- ตรวจสอบว่ากลุ่มผู้ชมของผู้มีอิทธิพลสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลประชากรและความสนใจของกลุ่มผู้ชม
- ส่งอีเมลอัตโนมัติและปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังอินฟลูเอนเซอร์หลายคนพร้อมกัน
- ติดตามความถี่ที่คุณและคู่แข่งของคุณถูกกล่าวถึงในบัญชีของผู้มีอิทธิพล
ข้อจำกัดของ trendHERO
- ตัวกรองมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นคุณอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งตัวเลือกของคุณด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าฟังก์ชันการรายงานไม่รวดเร็วหรือใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น
ราคาของ trendHERO
- ฟรี: ฟรี
- ไลท์: $15.99/เดือน
- ข้อดี: $39.99/เดือน
- ขั้นสูง: $119.99/เดือน
trendHERO คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
6. 6sense
มุ่งเน้นธุรกิจ B2B ซอฟต์แวร์จัดการโฆษณาตัวนี้ช่วยให้การขายและการตลาดของคุณสอดคล้องกันโดยใช้ข้อมูลเจตนาและการทำนายที่แม่นยำ. เป้าหมายของมันคือการปรับปรุงคุณภาพของระบบท่อการขาย, เพิ่มอัตราการสนทนา, ทำให้การขายเร็วขึ้น, และทำให้การเติบโตของรายได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง.
ระบบ AI ของ 6sense ประเมินพฤติกรรมของลูกค้าที่มีศักยภาพและบอกคุณได้ว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของเส้นทางการซื้อ ระบบช่วยให้คุณสร้างความมีส่วนร่วมในทุกระดับของบัญชีด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างสูง รวมถึงแคมเปญโฆษณาสำหรับขั้นตอนนั้น ๆ เมื่อลูกค้าพร้อมที่จะซื้อ คุณสามารถเป้าหมายพวกเขาด้วยโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 6sense
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยข้อความที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมหลายช่องทางในระดับที่กว้างขวาง
- รับสัญญาณการซื้อแบบไม่ระบุตัวตนจากเว็บไซต์ของคุณเองและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอ
- แบ่งข้อมูลบัญชีตามส่วนเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกว่าแคมเปญทำงานได้ดีเพียงใดสำหรับบัญชีเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการตลาดและการขายอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น HubSpot,Salesforce, SalesLoft, Outreach และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ 6sense
- เนื่องจากหลายทีมจำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ คุณอาจต้องการผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อรวบรวมทุกคนเข้าด้วยกัน
- บางแง่มุมของแพลตฟอร์มยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควรจะเป็น
การกำหนดราคาของ 6sense
- ติดต่อเพื่อขอราคา
6sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 6/5 (16 รีวิว)
7. โรลเวิร์คส์
RollWorks เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการตลาดและการขายแบบบัญชีเฉพาะสำหรับธุรกิจ B2B เครื่องมือจัดการโฆษณาตัวนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มและเร่งกระบวนการขายของคุณด้วยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูง
สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ จากนั้นใช้โปรไฟล์นั้นเพื่อระบุบัญชีเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ ดำเนินการแคมเปญแบบข้ามช่องทาง—รวมถึงโฆษณาแบบดิสเพลย์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงอีเมลที่ส่งตามเงื่อนไข—เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบัญชีเหล่านั้นในระดับต่างๆ ของช่องทางการขายของคุณ และนำพวกเขาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RollWorks
- ปรับแต่งโฆษณาของคุณให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมากที่สุด
- อัตโนมัติภารกิจการตลาดที่ทำซ้ำเช่นการส่งอีเมลและการติดตามผล
- ใช้การกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพที่เคยแสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณมาก่อน
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณทั้งในระดับบัญชีและระดับผู้ติดต่อเฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของ RollWorks
- แพ็กเกจมาตรฐานไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเนื้อหาการตลาดสำหรับบัญชีหรือผู้ติดต่อ
- ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการตลาดแบบบัญชีอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจระบบ
ราคาของ RollWorks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
RollWorks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 25+ รายการ)
8. Celtra
Celtra ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาดิจิทัลแบบอัตโนมัติในปริมาณมากและหลายภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่แตกต่างจากเดิม ช่วยให้คุณสร้างโฆษณาแบบไดนามิกและปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการเปลี่ยนแปลง
เทมเพลตผู้สร้างโฆษณาช่วยให้คุณออกแบบโฆษณาที่ไม่ซ้ำใครสำหรับแบรนด์ของคุณได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยแอนิเมชัน วิดีโอ และฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เชื่อมต่อแคตตาล็อกสินค้าของคุณและดึงข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถทดสอบโฆษณา ปรับแต่ง และทดสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ เมตริกการรายงานแบบเรียลไทม์จะแสดงผลการทำงานของโฆษณาอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Celtra
- สร้างเทมเพลตโฆษณาของคุณเป็นชั้นๆ โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ออกแบบอย่างเข้าใจง่าย เพื่อปรับแต่งสี แบบอักษร แบรนด์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ใช้ภาพและองค์ประกอบที่สร้างความเร่งด่วนเพื่อดึงดูดความสนใจและส่งเสริมให้เกิดการแปลง
- สร้างโฆษณาหลายรูปแบบสำหรับแอปพลิเคชันเนื้อหาและการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกัน
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์บนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Celtra
- ตัวอย่างที่คุณเห็นบนหน้าจออาจไม่ตรงกับเวอร์ชันที่เผยแพร่จริงเสมอไป
- เนื่องจากเป็นระบบคลาวด์ คุณจำเป็นต้องออนไลน์เพื่อทำงานบนแพลตฟอร์ม
ราคาของเซลตรา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Celtra
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
9. การจัดการโฆษณา HubSpot
การจัดการโฆษณา HubSpot เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Marketing Hub ของแบรนด์ เนื่องจาก HubSpot เป็น CRM ที่แท้จริง จึงง่ายต่อการสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลของคุณ และในทางกลับกัน สามารถดูได้ว่าโฆษณาใดกำลังเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า
สร้างโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายสำหรับหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Google, Facebook, Instagram และ LinkedIn ติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการจัดการโฆษณา HubSpot
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณเพื่อส่งโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อมูลจริง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะและผลตอบแทนจากการลงทุนที่แต่ละโฆษณาสร้างขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสูงสุด
- ดูรายงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการโฆษณาเพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
- ใช้งานง่ายไม่ว่าคุณจะมีความรู้ทางเทคนิคเพียงใด—ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนทางไอทีที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดในการจัดการโฆษณาของ HubSpot
- คุณไม่สามารถเลือกแค่การจัดการโฆษณาได้—คุณต้องซื้อแพ็คเกจการตลาดทั้งหมด
- ราคาของ HubSpot สูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การจัดการโฆษณาของ HubSpot ราคา
- มืออาชีพ:800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวการจัดการโฆษณาของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5,700+ รีวิว)
10. สมาร์ทลี. io
Smartly.io เป็นเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ช่วยให้คุณเปิดตัวและจัดการแคมเปญหลายรายการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้พร้อมกัน ด้วยพลังของ AI และกระบวนการทำงานอัตโนมัติตลอดทั้งระบบ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ?
ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างโฆษณาแบบไดนามิกสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ ปรับแต่งด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งเจาะลึกถึงระดับองค์ประกอบของโฆษณา หลังจากเปิดตัว โฆษณาจะหมุนเวียนโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเบื่อหน่ายและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartly.io
- ใช้ 알고ริทึมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคา, กำหนดเป้าหมายเนื้อหาโฆษณาสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกัน, และบริหารจัดการงบประมาณของคุณได้ดีขึ้น
- นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในรูปแบบและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
- วัดการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่กำหนดเองเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงต่อไป
- ดูรายละเอียดของแคมเปญของคุณในแดชบอร์ดเดียวที่รวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทุกช่องทางของคุณ
ข้อจำกัดของ Smartly.io
- ผู้ใช้รายงานว่ายังมีบั๊กบางประการที่ทีมพัฒนาต้องแก้ไข
- การฝึกอบรมและบทความช่วยเหลือที่ครอบคลุมมากขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้
ราคาของ Smartly.io
- ติดต่อเพื่อขอราคา
สมาร์ท. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13 รีวิว)
ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด
เพื่อขยายธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องมีลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดการแคมเปญโฆษณาผ่านตารางข้อมูลแบบคงที่นั้นใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายธุรกิจหันมาใช้เครื่องมือจัดการโฆษณา ✨
ซอฟต์แวร์การจัดการโฆษณาสามารถช่วยในการสร้างโฆษณา, การจัดการการเสนอราคา, การกำหนดเป้าหมาย, และการเปิดตัวโฆษณาของคุณ, รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา. นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานทุกที่ที่เป็นไปได้เพื่อประหยัดเวลาของคุณสำหรับงานที่สำคัญอื่น ๆ.
มีเครื่องมือจัดการโฆษณาหลายตัวที่แข่งขันกันในรายการเครื่องมือจัดการโฆษณาที่ดีที่สุด แต่ ClickUp ก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งได้
ฟังก์ชันการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp สนับสนุนแคมเปญการตลาดของคุณผ่านขั้นตอนการวางแผน การสร้าง การดำเนินการ และการติดตามผล มันช่วยให้คุณวัดผล จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับกระบวนการของคุณให้ราบรื่นด้วยการอัตโนมัติในทุกขั้นตอน
ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ ClickUp วันนี้และเริ่มทำให้ทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณการตลาดของคุณคุ้มค่า