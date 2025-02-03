บล็อก ClickUp
5 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Workflowy (คุณสมบัติ, ราคา)

5 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Workflowy (คุณสมบัติ, ราคา)

Evan Gerdisch
Evan GerdischContent Strategist
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเคย จริงๆ อยู่ใน กระแส ของสิ่งต่างๆ บ้างไหม?

มันคือช่วงเวลาที่ความคิดไหลลื่นออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง และคุณแทบจะตามไม่ทัน!

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เป็นความคิดที่ดีที่จะมีรายการที่เขียนไว้ใกล้ตัว เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิดทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน

และนั่นคือจุดที่ Workflowy สามารถช่วยคุณได้

นี่คือแอปสร้างรายการที่มีประโยชน์พร้อมความสามารถในการจัดการงาน บางประการ

อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันนี้มีข้อจำกัดบางประการ

ตัวอย่างเช่น Workflowy ไม่มีมุมมองแผนผังความคิด และรายการแบบหัวข้อย่อยไม่ใช่เครื่องมือระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด 🧠

นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมส่วนใหญ่จึงมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Workflowy

แต่ไม่ต้องกังวล เราได้ระดมความคิดรวบรวม รายการ เครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว

ในบทความนี้ เราจะพาคุณมาดูอย่างคร่าว ๆ ว่า Workflowy คืออะไร ข้อจำกัดของมัน และทางเลือกที่ดีที่สุดห้าอันดับของ Workflowyที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญใน เวิร์กโฟลว์ ของคุณ

มาทำให้บทความนี้ลื่นไหลกันเถอะ

3 เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นแทน Workflowy

หน้าแลนดิ้งเพจเวิร์กโฟลวี่

Workflowy เป็นเครื่องมือจัดการงานออนไลน์ที่ช่วยให้บุคคลและทีมสร้างรายการงานได้หลายรายการ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเหมือนสมุดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้คนวางแผน จดบันทึกระดมความคิดสำหรับแผนงานสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

นี่คือ คุณสมบัติหลัก บางส่วนของ Worklowy:

  • สร้างรายการแบบซ้อน
  • ลากและวางรายการในรายการงานของคุณเพื่อจัดลำดับใหม่
  • ซูมเข้าไปที่รายการเพื่อโฟกัส 🔎
  • ติดป้ายและกำหนดรายการ
  • กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการวางแผนงาน

แต่ถึงแม้ว่าแอปจะมีคุณสมบัติการจดบันทึกที่ดีพอสมควร แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น

นี่คือข้อเสียสามประการของ Workflowy ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น:

สพันจ์บ็อบ ปล่อยไปตามน้ำ

1. แผนฟรีแบบจำกัด

แผนฟรีมีขีดจำกัดการเขียนแบบหัวข้อย่อย 250 รายการต่อเดือน

ปัญหาคืออะไร?

หากคุณต้องการใช้แอปนี้สำหรับการทำข่าว การเขียน หรือการจดบันทึกอย่างละเอียด 250 รายการต่อเดือนอาจไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มจำนวนนี้ได้โดยการแนะนำเพื่อน (100 รายการต่อการแนะนำหนึ่งครั้ง)

แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวล่ะ? 🐶

นอกจากนี้ แผนฟรียังมีขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ 100MB

คุณยังมีตัวเลือกการแชร์พื้นฐานเพียงสองตัวเลือกเท่านั้น:

  • การเข้าถึงแบบเต็ม: ผู้ใช้สามารถแก้ไขและแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้
  • ดูได้เท่านั้น: ผู้ใช้สามารถดูเอกสารได้เท่านั้น

ดังนั้นมันก็คือทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลย!

คุณสมบัติที่จำเป็นหลายอย่าง เช่น กระสุนไม่จำกัด, สำรองข้อมูลผ่าน Dropbox, และตัวเลือกการปรับแต่งที่เพิ่มขึ้น เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับบัญชีโปร

2. ขาดการผสานรวมที่จำเป็น

Workflowy ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่างJira, Salesforce,Trello หรือGoogle Tasks ได้

การขาดการผสานรวมหมายความว่าคุณจะถูกจำกัดให้ใช้เพียงแค่การจดบันทึกเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณกับเครื่องมือนี้ได้

ชไมท์ ผู้หญิงใหม่พูดว่าไม่

3. ง่ายเกินไปสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อน

นี่คือสามเหตุผลว่าทำไมแอปนี้ถึงไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานใหญ่:

A. ความสามารถในการแก้ไขข้อความแบบริชเท็กซ์ที่จำกัด

แม้ว่าแอปจะรองรับตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ และตัวหนา แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน หัวข้อ หรือย่อลิงก์

ข. ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในตัว

แอปไม่มีระบบเตือนความจำในตัวเพื่อช่วยคุณจัดการงานประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณคงต้องพึ่ง Google Calendar เพื่อรับการแจ้งเตือนแทน 🤷

ค. คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน

Workflowy ช่วยให้คุณแชร์ลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อทำงานเอกสารร่วมกัน, แท็กสมาชิกทีมในบันทึก, และช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

แต่ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ ขั้นสูง เช่น การเพิ่มความคิดเห็นข้างเอกสารของคุณ หรือตัวเลือกในการทำเครื่องหมายหรือบันทึกข้อความในไฟล์ PDFร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความทันทีที่ติดตั้งไว้ในตัว

ดังนั้นทีมของคุณจะต้องสื่อสารแบบดั้งเดิม...

ไม่, ไม่ใช่ทางนกพิราบสื่อสาร.

มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีก... ผ่านทางอีเมล! 😩

ทางเลือก 5 อันดับแรกสำหรับ Workflowy

นี่คือห้าทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workflowy ที่จะช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ไหลลื่น:

1.ClickUp

อุปกรณ์คลิกอัพ

ClickUp คือแอปจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ตั้งแต่ช่วยคุณจัดการเวลาด้วยตัวติดตามเวลาในตัว ไปจนถึงการให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจ , ClickUp คือ เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workflowy:

จดบันทึก, เขียนความคิด, หรือแม้กระทั่งจดรายการซื้อของประจำสัปดาห์ของคุณด้วยNotepad.

หรือคัดลอกและวางข้อความจากทุกที่บนเว็บ เช่น รายการอ่าน แผนมื้ออาหาร งานวิจัย และอื่นๆ

สมุดบันทึก ของคุณเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ แต่คุณสามารถแปลง ไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นงานได้เมื่อคุณพร้อม เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกับคุณได้

นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับ Notepad:

  • ดูประวัติการแก้ไขและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
  • นำบันทึกของคุณไปด้วยผ่านส่วนขยาย Chrome
  • เปิดโน้ตและขยายให้เต็มหน้าจอ
  • ค้นหาคำหลักในบันทึกของคุณ
  • พิมพ์บันทึกของคุณ

โอ้ และคุณสามารถกำจัดข้อความที่น่าเบื่อและธรรมดาได้ด้วยการแก้ไขข้อความแบบมีรูปแบบ.

คุณสามารถ:

  • เพิ่มอีโมจิสนุกๆ มากมาย 📝
  • เพิ่มหัวข้อ, "คำพูด", ตัวหนา, ใต้เส้น, ตัวเอียง, และอื่น ๆ
  • กล่าวถึงงาน
  • การเน้นไวยากรณ์
  • แปลภาษาได้หลากหลายด้วยรูปแบบการจัดบล็อกโค้ด

มี งานที่ต้องทำในแต่ละวัน บ้างไหม

เพียงเพิ่มรายการตรวจสอบ ลงในบันทึกของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มรายการย่อยลงในรายการตรวจสอบของคุณได้ เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น

บางครั้งชีวิตก็เกิดขึ้นเอง และคุณอาจต้องเลื่อนงานบางอย่างออกไป

นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณลากและวางรายการระหว่างรายการต่างๆ เพื่อจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย

หลังจากวันอันยาวนานที่ทำงานเสร็จสิ้น คุณต้องการวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำใหม่! 💆

คุณยังสามารถสร้างแม่แบบรายการตรวจสอบและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา

หากคุณมีมื้อค่ำครอบครัวที่กำลังจะมาถึง และต้องการความช่วยเหลือในการซื้อของ เพียงแค่มอบหมายงานนั้นให้กับผู้รับมอบหมายเพียงคนเดียว 🛒

และแน่นอน คุณสามารถนำรายการที่ต้องทำประจำวันไปกับคุณผ่านเว็บแอป แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปบนมือถือ .

รายการช้อปปิ้งสำหรับโฮมเมอร์

อย่ากังวลไป โฮเมอร์ แค่ตรวจสอบ แอป ถ้าคุณสับสน

คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp

ข้อดีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)

ดูแผนงานของ ClickUpเพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างไร และรายการทางเลือกของClickUp ที่ครอบคลุมของเรา

และในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ลองดำดิ่งสู่หีบสมบัติแห่งฟีเจอร์มากมายที่ทางเลือกฟรีของ Workflowy นี้มีไว้ให้คุณ!

สครูจ แมคดั๊ก ดิ่งหาทองคำ

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคา สามแบบ:

  • แผนฟรีตลอดไป: สมาชิกไม่จำกัด งานไม่จำกัด พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สมาชิกไม่จำกัด
  • งานไม่จำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บ 100MB
  • และอื่นๆ
  • สมาชิกไม่จำกัด
  • งานไม่จำกัด
  • พื้นที่จัดเก็บ 100MB
  • และอื่นๆ
  • แผนไม่จำกัด ($5/เดือนต่อสมาชิก): ฟีเจอร์ "ฟรี" ทั้งหมด รายชื่อไม่จำกัด, ดูบอร์ดและปฏิทินไม่จำกัด การเชื่อมต่อไม่จำกัด เป้าหมายพอร์ตโฟลิโอและอื่นๆ
  • คุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด
  • ไม่จำกัดการดูรายการ, บอร์ด, และปฏิทิน
  • การผสานระบบไม่จำกัด
  • เป้าหมาย
  • พอร์ตโฟลิโอ
  • และอื่นๆ
  • คุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด
  • ไม่จำกัดการดูรายการ, บอร์ด, และปฏิทิน
  • การผสานระบบไม่จำกัด
  • เป้าหมาย
  • พอร์ตโฟลิโอ
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)

2. โน้ตของแอปเปิล

Apple Notes เป็นแอปสร้างรายการบนระบบ iOS คุณสามารถใช้แอปสร้างโครงร่างนี้บน iPad, อุปกรณ์มือถือของ Apple, แล็ปท็อป หรือแม้แต่ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม Apple Notes เป็นเพียงแอปจดบันทึกพื้นฐานเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง เช่น การมอบหมายงานและการแจ้งเตือนที่ดึงดูดความสนใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติหลักของ Apple Notes

  • ปักหมุดบันทึกที่คุณชื่นชอบหรือสำคัญที่สุดเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มไฟล์แนบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือ ลิงก์เว็บไซต์ ลงในบันทึกของคุณ
  • สร้างรายการตรวจสอบ
  • จัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นโฟลเดอร์

ข้อดีของ Apple Notes

  • เชิญชวนให้ผู้คนร่วมมือกันในบันทึกของคุณ
  • ค้นหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, บันทึกที่พิมพ์, และรูปภาพ
  • ใช้ Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่านเพื่อล็อกและปลดล็อกโน้ตของคุณ

ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต

  • ไม่มีแอป Android ให้บริการ
  • ไม่สามารถสร้างรายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำได้
  • ไม่สามารถไฮไลต์ข้อความสำคัญได้

ราคาของแอปเปิลโน้ต

Apple Notes ฟรี. แต่หากคุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud เพิ่ม ราคาเริ่มต้นที่ $0. 99/เดือน สำหรับ 50GB.

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Apple Notes

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3.ความคิด

หน้าลงจอดแนวคิด

Notionเป็นแอปจดบันทึกที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน เช่นกระดานคัมบัง งานที่ได้รับมอบหมาย และการผสานการทำงานที่ทรงพลัง

อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดใหญ่ เว้นแต่พวกเขาต้องการใช้มันเป็นเพียงซอฟต์แวร์ฐานความรู้เท่านั้น

แล้วแนวคิดของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือจัดระเบียบนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตรวจสอบคุณสมบัติของมัน?

มาดูกัน:

คุณสมบัติหลักของ Notion

  • สร้างวิกิสำหรับทีมเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการทราบเกี่ยวกับบริษัทหรือโครงการของคุณ
  • มีกระดานคัมบัง, ตาราง, รายการ และอื่นๆ
  • สร้างบันทึก, รายการตรวจสอบ, และเอกสาร
  • ความคิดเห็นและการกล่าวถึงเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

ข้อดีของ Notion

  • สามารถช่วยจัดการสินค้าของคุณ, หน้าที่ด้านบุคคล, กิจกรรมทางการตลาด, และอื่น ๆ
  • ใช้แอป Android หรือ iOS เพื่อจดบันทึกขณะเดินทาง
  • สามารถวางแผนงานและกำหนดวันครบกำหนดได้โดยใช้มุมมองไทม์ไลน์

ข้อจำกัดของ Notion

  • จำกัดเพียง 50 แบบเท่านั้น
  • จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงเครื่องมือผู้ดูแลระบบและเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
  • ไม่มีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ

ราคาของ Notion

Notion มี สาม แผนราคา:

  • ส่วนตัว (ฟรี): ไม่จำกัดจำนวนหน้าและบล็อก แชร์กับแขกได้ห้าคน ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • หน้าและบล็อกไม่จำกัด
  • แชร์กับแขกห้าคน
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์
  • และอื่นๆ
  • หน้าและบล็อกไม่จำกัด
  • แชร์กับแขกห้าคน
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์
  • และอื่นๆ
  • โปรส่วนตัว ($5/เดือน): อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด จำนวนผู้เข้าชมไม่จำกัด ประวัติเวอร์ชัน และอื่นๆ
  • อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด
  • ผู้เข้าพักไม่จำกัดจำนวน
  • ประวัติเวอร์ชัน
  • และอื่นๆ
  • อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด
  • ผู้เข้าพักไม่จำกัดจำนวน
  • ประวัติเวอร์ชัน
  • และอื่นๆ
  • ทีม ($10/เดือนต่อสมาชิก): สมาชิกทีมไม่จำกัด พื้นที่ทำงานร่วมกัน การอนุญาตขั้นสูง เครื่องมือผู้ดูแลระบบ และอื่นๆ
  • สมาชิกทีมไม่จำกัด
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • สิทธิ์ขั้นสูง
  • เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
  • และอื่นๆ
  • สมาชิกทีมไม่จำกัด
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • สิทธิ์ขั้นสูง
  • เครื่องมือผู้ดูแลระบบ
  • และอื่นๆ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Notion

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

4.Microsoft OneNote

หน้าแรกไมโครซอฟต์วันโน้ต

Microsoft OneNoteเป็นแอปจดบันทึกฟรี แอปนี้มีโน้ตแบบกระดาษโน้ตเสมือนจริง, แม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดซ้ำ, และแท็กที่กำหนดเองได้

เครื่องมือนี้ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับEvernote

อย่างไรก็ตาม เราขอเพิ่มเติม หมายเหตุ: บางครั้งข้อมูลจากเว็บแอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการซิงค์หรืออาจไม่ซิงค์กับแอปมือถือเลย

คงต้องจ้องโทรศัพท์แล้วรอไปก่อนนะ!

บาร์เทนเดอร์เหนื่อย

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft OneNote

  • แก้ไขบันทึกของคุณด้วยการเน้นข้อความหรือการเขียนบันทึกด้วยปากกา
  • แชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
  • ใช้ตัวตัดเนื้อหาเว็บของ OneNote เพื่อบันทึกเนื้อหาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แม่แบบสำหรับการจัดทำงบประมาณ, แผนงาน และตัวติดตาม, บัตร และอื่น ๆ

ข้อดีของ Microsoft OneNote

  • บันทึกเสียงโน้ต, แทรกวิดีโอออนไลน์, และเพิ่มไฟล์
  • มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
  • จัดระเบียบเนื้อหาของคุณในหน้าและส่วนต่างๆ

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • เวอร์ชัน Mac ไม่รองรับแท็กที่กำหนดเอง
  • ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft เช่น Salesforce, Calendly และอื่น ๆ
  • ไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้

ราคาของ Microsoft OneNote

Microsoft OneNote ฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Dropbox Paper

เอกสารดรอปบ็อกซ์

Dropbox Paper เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมระดมความคิด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแก้ไขร่วมกัน เพิ่มความคิดเห็น ใส่คำอธิบาย รูปภาพ วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกการระดมความคิดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแนวคิดของคุณได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้แอปนี้เพื่อการทำงาน คุณจะต้องใช้ กระดาษ จำนวนมากสำหรับเครื่องมือนี้ เนื่องจากแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน 💵

คุณรู้ไหมว่าเขาว่าอย่างไร เงินเยอะ ปัญหามาก 🤷

คุณสมบัติหลักของ Dropbox Paper

  • สร้างรายงานการประชุมพร้อมรายการดำเนินการและการกล่าวถึงสมาชิกทีม
  • มอบหมายงานที่ต้องทำให้กับเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มกำหนดส่งงาน
  • รองรับเทมเพลตสำหรับการระดมความคิด,ปฏิทินเนื้อหา, สรุปงานสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
  • จดบันทึกไอเดียและถ่ายภาพขณะเดินทางบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ

ข้อดีของ Dropbox Paper

  • ทำงานร่วมกันในเอกสารกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
  • แผนฟรีให้คุณพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 2 GB
  • เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเข้าถึงขณะออฟไลน์

ข้อจำกัดของ Dropbox Paper

  • การจัดเรียงและจัดระเบียบไฟล์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งผู้ใช้ในแผนฟรี
  • เนื่องจากแอปนี้ใช้ระบบมาร์กดาวน์ จึงขาดความสามารถในการประมวลผลคำขั้นสูงบางอย่าง เช่น การตรวจสอบการสะกดคำในตัวและฟอนต์ที่หลากหลาย

ราคา Dropbox Paper

Dropbox Paper มี หก แผน:

  • พื้นฐาน (ฟรี): อุปกรณ์สูงสุด 3 เครื่อง การถ่ายโอน Dropbox (สูงสุด 100 MB) 1 ผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส 2 GB และอื่นๆ
  • สูงสุด 3 อุปกรณ์
  • Dropbox Transfer (สูงสุด 100 MB)
  • 1 ผู้ใช้
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส 2 GB
  • และอื่นๆ
  • สูงสุด 3 อุปกรณ์
  • Dropbox Transfer (สูงสุด 100 MB)
  • 1 ผู้ใช้
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส 2 GB
  • และอื่นๆ
  • Plus ($11.99/เดือนต่อผู้ใช้): ผู้ใช้ 1 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเข้ารหัส 2 TB (2,000 GB) อุปกรณ์หลายเครื่องตามต้องการ ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วย Dropbox Smart Sync และอื่นๆ
  • 1 ผู้ใช้
  • 2 TB (2,000 GB) ของพื้นที่จัดเก็บแบบเข้ารหัส
  • อุปกรณ์มากเท่าที่คุณต้องการ
  • ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วย Dropbox Smart Sync
  • และอื่นๆ
  • 1 ผู้ใช้
  • 2 TB (2,000 GB) ของพื้นที่จัดเก็บแบบเข้ารหัส
  • อุปกรณ์มากเท่าที่คุณต้องการ
  • ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วย Dropbox Smart Sync
  • และอื่นๆ
  • ครอบครัว ($19.99/เดือนต่อครอบครัว): ผู้ใช้สูงสุด 6 คน แชร์พื้นที่เก็บข้อมูลเข้ารหัส 2 TB (2,000 GB) โฟลเดอร์ Family Room สำหรับการแชร์ การเรียกเก็บเงินรวมศูนย์ และอื่นๆ
  • สูงสุด 6 ผู้ใช้
  • แชร์พื้นที่เก็บข้อมูลที่เข้ารหัส 2 TB (2,000 GB)
  • โฟลเดอร์ห้องครอบครัวสำหรับการแชร์
  • การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
  • และอื่นๆ
  • สูงสุด 6 ผู้ใช้
  • แชร์พื้นที่เก็บข้อมูลที่เข้ารหัส 2 TB (2,000 GB)
  • โฟลเดอร์ห้องครอบครัวสำหรับการแชร์
  • การเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
  • และอื่นๆ
  • มืออาชีพ (19.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): ผู้ใช้หนึ่งคน พื้นที่ 3 TB (3,000 GB) การควบคุมการแชร์ขั้นสูง ปกป้องไฟล์ที่คุณแชร์ด้วยการใส่ลายน้ำที่มีแบรนด์ และอื่นๆ
  • ผู้ใช้หนึ่งคน
  • 3 TB (3,000 GB) ของพื้นที่
  • การควบคุมการแชร์ขั้นสูง
  • ปกป้องไฟล์ที่คุณแชร์ด้วยการใส่ลายน้ำที่มีแบรนด์
  • และอื่นๆ
  • ผู้ใช้หนึ่งคน
  • 3 TB (3,000 GB) ของพื้นที่
  • การควบคุมการแชร์ขั้นสูง
  • ปกป้องไฟล์ที่คุณแชร์ด้วยการใส่ลายน้ำที่มีแบรนด์
  • และอื่นๆ
  • มาตรฐาน (15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): 3+ ผู้ใช้ 5 TB (5,000 GB) ของพื้นที่ เครื่องมือการแชร์และการทำงานร่วมกันขั้นสูง การควบคุมของผู้ดูแลระบบเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยเพิ่มเติม และอื่น ๆ
  • ผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • 5 TB (5,000 GB) ของพื้นที่
  • เครื่องมือการแชร์และการทำงานร่วมกันขั้นสูง
  • การควบคุมของผู้ดูแลระบบเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • และอื่นๆ
  • ผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • 5 TB (5,000 GB) ของพื้นที่
  • เครื่องมือการแชร์และการทำงานร่วมกันขั้นสูง
  • การควบคุมของผู้ดูแลระบบเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยเพิ่มเติม
  • และอื่นๆ
  • ขั้นสูง (25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): 3+ ผู้ใช้ พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด การเข้าชมและข้อมูลเชิงลึก บทบาทผู้ดูแลระบบแบบแบ่งระดับ และอื่นๆ
  • ผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • การจราจรและข้อมูลเชิงลึก
  • บทบาทผู้ดูแลระบบแบบลำดับชั้น
  • และอื่นๆ
  • ผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • การจราจรและข้อมูลเชิงลึก
  • บทบาทผู้ดูแลระบบแบบลำดับชั้น
  • และอื่นๆ

คะแนนผู้ใช้ Dropbox Paper

  • G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

อย่าเสียจังหวะการทำงานของคุณด้วย Workflowy 🙅

Workflowy เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีเมื่อพูดถึงการจดบันทึก

อย่างไรก็ตาม มันมีแผนฟรีที่น้อยมาก

นอกจากนี้ แผนชำระเงินของมันยังไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงที่ทีมต้องการเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

ไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสมหากคุณกำลังพยายามบันทึกความคิดทั้งหมดที่กำลังไหลผ่านเข้ามา 🤷

และแม้ว่าเราจะกล่าวถึงทางเลือกของ Workflowy ที่ประสบความสำเร็จบางตัวแล้ว ClickUp ก็ยังคงอยู่ในอันดับที่หนึ่ง 🏆

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโครงสร้างลำดับชั้นที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดายแถบเครื่องมือมัลติทาสก์ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากได้ และระบบเชื่อมต่อมากมายสำหรับทุกความต้องการของคุณ

แล้วทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น!

ผู้ควบคุมอากาศคนสุดท้ายไปตามกระแส