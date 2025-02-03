5 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Workflowy (คุณสมบัติ, ราคา)

คุณเคย จริงๆ อยู่ใน กระแส ของสิ่งต่างๆ บ้างไหม?
มันคือช่วงเวลาที่ความคิดไหลลื่นออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง และคุณแทบจะตามไม่ทัน!
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เป็นความคิดที่ดีที่จะมีรายการที่เขียนไว้ใกล้ตัว เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิดทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกัน
และนั่นคือจุดที่ Workflowy สามารถช่วยคุณได้
นี่คือแอปสร้างรายการที่มีประโยชน์พร้อมความสามารถในการจัดการงาน บางประการ
อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันนี้มีข้อจำกัดบางประการ
ตัวอย่างเช่น Workflowy ไม่มีมุมมองแผนผังความคิด และรายการแบบหัวข้อย่อยไม่ใช่เครื่องมือระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด 🧠
นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมส่วนใหญ่จึงมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Workflowy
แต่ไม่ต้องกังวล เราได้ระดมความคิดรวบรวม รายการ เครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
ในบทความนี้ เราจะพาคุณมาดูอย่างคร่าว ๆ ว่า Workflowy คืออะไร ข้อจำกัดของมัน และทางเลือกที่ดีที่สุดห้าอันดับของ Workflowyที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญใน เวิร์กโฟลว์ ของคุณ
มาทำให้บทความนี้ลื่นไหลกันเถอะ
3 เหตุผลที่คุณควรมีทางเลือกอื่นแทน Workflowy
Workflowy เป็นเครื่องมือจัดการงานออนไลน์ที่ช่วยให้บุคคลและทีมสร้างรายการงานได้หลายรายการ โดยพื้นฐานแล้วเป็นเหมือนสมุดบันทึกดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้คนวางแผน จดบันทึกระดมความคิดสำหรับแผนงานสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือ คุณสมบัติหลัก บางส่วนของ Worklowy:
- สร้างรายการแบบซ้อน
- ลากและวางรายการในรายการงานของคุณเพื่อจัดลำดับใหม่
- ซูมเข้าไปที่รายการเพื่อโฟกัส 🔎
- ติดป้ายและกำหนดรายการ
- กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการวางแผนงาน
แต่ถึงแม้ว่าแอปจะมีคุณสมบัติการจดบันทึกที่ดีพอสมควร แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น
นี่คือข้อเสียสามประการของ Workflowy ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปใช้แอปอื่น:
1. แผนฟรีแบบจำกัด
แผนฟรีมีขีดจำกัดการเขียนแบบหัวข้อย่อย 250 รายการต่อเดือน
ปัญหาคืออะไร?
หากคุณต้องการใช้แอปนี้สำหรับการทำข่าว การเขียน หรือการจดบันทึกอย่างละเอียด 250 รายการต่อเดือนอาจไม่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มจำนวนนี้ได้โดยการแนะนำเพื่อน (100 รายการต่อการแนะนำหนึ่งครั้ง)
แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวล่ะ? 🐶
นอกจากนี้ แผนฟรียังมีขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ 100MB
คุณยังมีตัวเลือกการแชร์พื้นฐานเพียงสองตัวเลือกเท่านั้น:
- การเข้าถึงแบบเต็ม: ผู้ใช้สามารถแก้ไขและแชร์เอกสารกับผู้อื่นได้
- ดูได้เท่านั้น: ผู้ใช้สามารถดูเอกสารได้เท่านั้น
ดังนั้นมันก็คือทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลย!
คุณสมบัติที่จำเป็นหลายอย่าง เช่น กระสุนไม่จำกัด, สำรองข้อมูลผ่าน Dropbox, และตัวเลือกการปรับแต่งที่เพิ่มขึ้น เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับบัญชีโปร
2. ขาดการผสานรวมที่จำเป็น
Workflowy ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอย่างJira, Salesforce,Trello หรือGoogle Tasks ได้
การขาดการผสานรวมหมายความว่าคุณจะถูกจำกัดให้ใช้เพียงแค่การจดบันทึกเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณกับเครื่องมือนี้ได้
3. ง่ายเกินไปสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อน
นี่คือสามเหตุผลว่าทำไมแอปนี้ถึงไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการงานใหญ่:
A. ความสามารถในการแก้ไขข้อความแบบริชเท็กซ์ที่จำกัด
แม้ว่าแอปจะรองรับตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ และตัวหนา แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับฟอนต์ที่แตกต่างกัน หัวข้อ หรือย่อลิงก์
ข. ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในตัว
แอปไม่มีระบบเตือนความจำในตัวเพื่อช่วยคุณจัดการงานประจำวันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณคงต้องพึ่ง Google Calendar เพื่อรับการแจ้งเตือนแทน 🤷
ค. คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน
Workflowy ช่วยให้คุณแชร์ลิงก์กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อทำงานเอกสารร่วมกัน, แท็กสมาชิกทีมในบันทึก, และช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
แต่ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ ขั้นสูง เช่น การเพิ่มความคิดเห็นข้างเอกสารของคุณ หรือตัวเลือกในการทำเครื่องหมายหรือบันทึกข้อความในไฟล์ PDFร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังไม่มีคุณสมบัติการส่งข้อความทันทีที่ติดตั้งไว้ในตัว
ดังนั้นทีมของคุณจะต้องสื่อสารแบบดั้งเดิม...
ไม่, ไม่ใช่ทางนกพิราบสื่อสาร.
มันแย่ยิ่งกว่านั้นอีก... ผ่านทางอีเมล! 😩
ทางเลือก 5 อันดับแรกสำหรับ Workflowy
นี่คือห้าทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workflowy ที่จะช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ไหลลื่น:
1.ClickUp
ClickUp คือแอปจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดย ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ตั้งแต่ช่วยคุณจัดการเวลาด้วยตัวติดตามเวลาในตัว ไปจนถึงการให้คุณตั้งและติดตามเป้าหมายส่วนตัวและธุรกิจ , ClickUp คือ เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workflowy:
จดบันทึก, เขียนความคิด, หรือแม้กระทั่งจดรายการซื้อของประจำสัปดาห์ของคุณด้วยNotepad.
หรือคัดลอกและวางข้อความจากทุกที่บนเว็บ เช่น รายการอ่าน แผนมื้ออาหาร งานวิจัย และอื่นๆ
สมุดบันทึก ของคุณเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ แต่คุณสามารถแปลง ไอเดียอันยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นงานได้เมื่อคุณพร้อม เพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกับคุณได้
นี่คือสิ่งอื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้กับ Notepad:
- ดูประวัติการแก้ไขและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง
- นำบันทึกของคุณไปด้วยผ่านส่วนขยาย Chrome
- เปิดโน้ตและขยายให้เต็มหน้าจอ
- ค้นหาคำหลักในบันทึกของคุณ
- พิมพ์บันทึกของคุณ
โอ้ และคุณสามารถกำจัดข้อความที่น่าเบื่อและธรรมดาได้ด้วยการแก้ไขข้อความแบบมีรูปแบบ.
คุณสามารถ:
- เพิ่มอีโมจิสนุกๆ มากมาย 📝
- เพิ่มหัวข้อ, "คำพูด", ตัวหนา, ใต้เส้น, ตัวเอียง, และอื่น ๆ
- กล่าวถึงงาน
- การเน้นไวยากรณ์
- แปลภาษาได้หลากหลายด้วยรูปแบบการจัดบล็อกโค้ด
มี งานที่ต้องทำในแต่ละวัน บ้างไหม
เพียงเพิ่มรายการตรวจสอบ ลงในบันทึกของคุณ
คุณยังสามารถเพิ่มรายการย่อยลงในรายการตรวจสอบของคุณได้ เพื่อจัดระเบียบและเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น
บางครั้งชีวิตก็เกิดขึ้นเอง และคุณอาจต้องเลื่อนงานบางอย่างออกไป
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยให้คุณลากและวางรายการระหว่างรายการต่างๆ เพื่อจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดาย
หลังจากวันอันยาวนานที่ทำงานเสร็จสิ้น คุณต้องการวิธีที่ง่ายในการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำใหม่! 💆
คุณยังสามารถสร้างแม่แบบรายการตรวจสอบและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
หากคุณมีมื้อค่ำครอบครัวที่กำลังจะมาถึง และต้องการความช่วยเหลือในการซื้อของ เพียงแค่มอบหมายงานนั้นให้กับผู้รับมอบหมายเพียงคนเดียว 🛒
และแน่นอน คุณสามารถนำรายการที่ต้องทำประจำวันไปกับคุณผ่านเว็บแอป แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือแอปบนมือถือ .
อย่ากังวลไป โฮเมอร์ แค่ตรวจสอบ แอป ถ้าคุณสับสน
คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp
- ลำดับความสำคัญของงาน: ใช้ธงเพื่อระบุว่างานใดเร่งด่วน มีความสำคัญสูง มีความสำคัญปกติ หรือมีความสำคัญต่ำ เพื่อให้สมาชิกในทีมทราบว่าควรเริ่มจากงานใดก่อน
- การตรวจทาน:เร่งกระบวนการอนุมัติโดยมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงบนไฟล์แนบของงาน
- งานที่ทำซ้ำ: ตั้งเวลาทำซ้ำสำหรับสิ่งใดก็ตามที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การประชุมทีมประจำสัปดาห์
- เอกสาร: ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างวิกิ, บันทึกการประชุม, คู่มือผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย
- การแจ้งเตือน:จะมีการแจ้งเตือนตั้งแต่ห้านาทีจนถึงสามวันก่อนถึงกำหนดเวลาส่งงานของคุณ
- เทมเพลต:ใช้ เทมเพลตสำหรับโปรเจกต์ส่วนตัว, การวางแผนงานอีเวนต์,การจัดการโครงการ และอื่น ๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้า
- แผนภาพความคิด: สร้างโครงร่างภาพสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึงของคุณ
- มุมมอง: ดูงานประจำวันของคุณในรูปแบบรายการ กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือรูปแบบใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ
- มุมมองไทม์ไลน์: ดูงานของคุณแบบเส้นตรง และวางแผนงานประจำวันของคุณตามเวลา
- มุมมองปฏิทิน: กำหนดตารางงานทั้งหมดของคุณและจัดการทรัพยากร
- การซิงค์ Google Calendar: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำกับงานที่ซิงค์ในแอปใดแอปหนึ่งจะสะท้อนในทั้งสองแอปทันที
ข้อดีของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีทรงพลังพร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
- มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบหลายคน เพื่อให้ เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานร่วมกันได้
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงานของคุณโดยใช้Email ClickApp
- เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องข้าม Workspaces อย่างรวดเร็วด้วยความสัมพันธ์ของงาน
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- ใช้คีย์ลัดเพื่อใช้ ข้อความที่สวยงามโดยไม่ต้องออกจากแป้นพิมพ์
- เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดให้กับงานของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานกับEvernote, Facebook,Google Assistant และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
ดูแผนงานของ ClickUpเพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างไร และรายการทางเลือกของClickUp ที่ครอบคลุมของเรา
และในขณะที่คุณกำลังทำอยู่ ลองดำดิ่งสู่หีบสมบัติแห่งฟีเจอร์มากมายที่ทางเลือกฟรีของ Workflowy นี้มีไว้ให้คุณ!
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคา สามแบบ:
- แผนฟรีตลอดไป: สมาชิกไม่จำกัด งานไม่จำกัด พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนไม่จำกัด ($5/เดือนต่อสมาชิก): ฟีเจอร์ "ฟรี" ทั้งหมด รายชื่อไม่จำกัด, ดูบอร์ดและปฏิทินไม่จำกัด การเชื่อมต่อไม่จำกัด เป้าหมายพอร์ตโฟลิโอและอื่นๆ
- แผนธุรกิจ ($9/เดือนต่อสมาชิก): ฟีเจอร์ไม่จำกัดทั้งหมด โฟลเดอร์เป้าหมายทั้งหมดวิดเจ็ตแดชบอร์ดทั้งหมดระบบอัตโนมัติทั้งหมด แขกพิเศษเวลาในสถานะการติดตามเวลาขั้นสูงแผนผังความคิดและอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
2. โน้ตของแอปเปิล
Apple Notes เป็นแอปสร้างรายการบนระบบ iOS คุณสามารถใช้แอปสร้างโครงร่างนี้บน iPad, อุปกรณ์มือถือของ Apple, แล็ปท็อป หรือแม้แต่ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณได้
อย่างไรก็ตาม Apple Notes เป็นเพียงแอปจดบันทึกพื้นฐานเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานขั้นสูง เช่น การมอบหมายงานและการแจ้งเตือนที่ดึงดูดความสนใจ
คุณสมบัติหลักของ Apple Notes
- ปักหมุดบันทึกที่คุณชื่นชอบหรือสำคัญที่สุดเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
- เพิ่มไฟล์แนบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือ ลิงก์เว็บไซต์ ลงในบันทึกของคุณ
- สร้างรายการตรวจสอบ
- จัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นโฟลเดอร์
ข้อดีของ Apple Notes
- เชิญชวนให้ผู้คนร่วมมือกันในบันทึกของคุณ
- ค้นหาบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ, บันทึกที่พิมพ์, และรูปภาพ
- ใช้ Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่านเพื่อล็อกและปลดล็อกโน้ตของคุณ
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- ไม่มีแอป Android ให้บริการ
- ไม่สามารถสร้างรายการตรวจสอบที่เกิดซ้ำได้
- ไม่สามารถไฮไลต์ข้อความสำคัญได้
ราคาของแอปเปิลโน้ต
Apple Notes ฟรี. แต่หากคุณต้องการพื้นที่เก็บข้อมูล iCloud เพิ่ม ราคาเริ่มต้นที่ $0. 99/เดือน สำหรับ 50GB.
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Apple Notes
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3.ความคิด
Notionเป็นแอปจดบันทึกที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน เช่นกระดานคัมบัง งานที่ได้รับมอบหมาย และการผสานการทำงานที่ทรงพลัง
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดใหญ่ เว้นแต่พวกเขาต้องการใช้มันเป็นเพียงซอฟต์แวร์ฐานความรู้เท่านั้น
แล้วแนวคิดของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือจัดระเบียบนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตรวจสอบคุณสมบัติของมัน?
มาดูกัน:
คุณสมบัติหลักของ Notion
- สร้างวิกิสำหรับทีมเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการทราบเกี่ยวกับบริษัทหรือโครงการของคุณ
- มีกระดานคัมบัง, ตาราง, รายการ และอื่นๆ
- สร้างบันทึก, รายการตรวจสอบ, และเอกสาร
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึงเพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ข้อดีของ Notion
- สามารถช่วยจัดการสินค้าของคุณ, หน้าที่ด้านบุคคล, กิจกรรมทางการตลาด, และอื่น ๆ
- ใช้แอป Android หรือ iOS เพื่อจดบันทึกขณะเดินทาง
- สามารถวางแผนงานและกำหนดวันครบกำหนดได้โดยใช้มุมมองไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ Notion
- จำกัดเพียง 50 แบบเท่านั้น
- จำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงเครื่องมือผู้ดูแลระบบและเครื่องมือรักษาความปลอดภัย
- ไม่มีการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของเอกสารของคุณ
ราคาของ Notion
Notion มี สาม แผนราคา:
- ส่วนตัว (ฟรี): ไม่จำกัดจำนวนหน้าและบล็อก แชร์กับแขกได้ห้าคน ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
- โปรส่วนตัว ($5/เดือน): อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด จำนวนผู้เข้าชมไม่จำกัด ประวัติเวอร์ชัน และอื่นๆ
- ทีม ($10/เดือนต่อสมาชิก): สมาชิกทีมไม่จำกัด พื้นที่ทำงานร่วมกัน การอนุญาตขั้นสูง เครื่องมือผู้ดูแลระบบ และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Notion
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
4.Microsoft OneNote
Microsoft OneNoteเป็นแอปจดบันทึกฟรี แอปนี้มีโน้ตแบบกระดาษโน้ตเสมือนจริง, แม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดซ้ำ, และแท็กที่กำหนดเองได้
เครื่องมือนี้ยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับEvernote
อย่างไรก็ตาม เราขอเพิ่มเติม หมายเหตุ: บางครั้งข้อมูลจากเว็บแอปอาจใช้เวลาสักครู่ในการซิงค์หรืออาจไม่ซิงค์กับแอปมือถือเลย
คงต้องจ้องโทรศัพท์แล้วรอไปก่อนนะ!
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft OneNote
- แก้ไขบันทึกของคุณด้วยการเน้นข้อความหรือการเขียนบันทึกด้วยปากกา
- แชร์และทำงานร่วมกันในบันทึก
- ใช้ตัวตัดเนื้อหาเว็บของ OneNote เพื่อบันทึกเนื้อหาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แม่แบบสำหรับการจัดทำงบประมาณ, แผนงาน และตัวติดตาม, บัตร และอื่น ๆ
ข้อดีของ Microsoft OneNote
- บันทึกเสียงโน้ต, แทรกวิดีโอออนไลน์, และเพิ่มไฟล์
- มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณในหน้าและส่วนต่างๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- เวอร์ชัน Mac ไม่รองรับแท็กที่กำหนดเอง
- ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft เช่น Salesforce, Calendly และอื่น ๆ
- ไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ได้
ราคาของ Microsoft OneNote
Microsoft OneNote ฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Dropbox Paper
Dropbox Paper เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมระดมความคิด เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณแก้ไขร่วมกัน เพิ่มความคิดเห็น ใส่คำอธิบาย รูปภาพ วิดีโอ และเสียงลงในบันทึกการระดมความคิดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นแนวคิดของคุณได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้แอปนี้เพื่อการทำงาน คุณจะต้องใช้ กระดาษ จำนวนมากสำหรับเครื่องมือนี้ เนื่องจากแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน 💵
คุณรู้ไหมว่าเขาว่าอย่างไร เงินเยอะ ปัญหามาก 🤷
คุณสมบัติหลักของ Dropbox Paper
- สร้างรายงานการประชุมพร้อมรายการดำเนินการและการกล่าวถึงสมาชิกทีม
- มอบหมายงานที่ต้องทำให้กับเพื่อนร่วมทีมและเพิ่มกำหนดส่งงาน
- รองรับเทมเพลตสำหรับการระดมความคิด,ปฏิทินเนื้อหา, สรุปงานสร้างสรรค์, และอื่น ๆ
- จดบันทึกไอเดียและถ่ายภาพขณะเดินทางบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
ข้อดีของ Dropbox Paper
- ทำงานร่วมกันในเอกสารกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- แผนฟรีให้คุณพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 2 GB
- เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเข้าถึงขณะออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- การจัดเรียงและจัดระเบียบไฟล์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- จำกัดการใช้งานเพียงหนึ่งผู้ใช้ในแผนฟรี
- เนื่องจากแอปนี้ใช้ระบบมาร์กดาวน์ จึงขาดความสามารถในการประมวลผลคำขั้นสูงบางอย่าง เช่น การตรวจสอบการสะกดคำในตัวและฟอนต์ที่หลากหลาย
ราคา Dropbox Paper
Dropbox Paper มี หก แผน:
- พื้นฐาน (ฟรี): อุปกรณ์สูงสุด 3 เครื่อง การถ่ายโอน Dropbox (สูงสุด 100 MB) 1 ผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส 2 GB และอื่นๆ
- Plus ($11.99/เดือนต่อผู้ใช้): ผู้ใช้ 1 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเข้ารหัส 2 TB (2,000 GB) อุปกรณ์หลายเครื่องตามต้องการ ประหยัดพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วย Dropbox Smart Sync และอื่นๆ
- ครอบครัว ($19.99/เดือนต่อครอบครัว): ผู้ใช้สูงสุด 6 คน แชร์พื้นที่เก็บข้อมูลเข้ารหัส 2 TB (2,000 GB) โฟลเดอร์ Family Room สำหรับการแชร์ การเรียกเก็บเงินรวมศูนย์ และอื่นๆ
- มืออาชีพ (19.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): ผู้ใช้หนึ่งคน พื้นที่ 3 TB (3,000 GB) การควบคุมการแชร์ขั้นสูง ปกป้องไฟล์ที่คุณแชร์ด้วยการใส่ลายน้ำที่มีแบรนด์ และอื่นๆ
- มาตรฐาน (15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): 3+ ผู้ใช้ 5 TB (5,000 GB) ของพื้นที่ เครื่องมือการแชร์และการทำงานร่วมกันขั้นสูง การควบคุมของผู้ดูแลระบบเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยเพิ่มเติม และอื่น ๆ
- ขั้นสูง (25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้): 3+ ผู้ใช้ พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด การเข้าชมและข้อมูลเชิงลึก บทบาทผู้ดูแลระบบแบบแบ่งระดับ และอื่นๆ
คะแนนผู้ใช้ Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
อย่าเสียจังหวะการทำงานของคุณด้วย Workflowy 🙅
Workflowy เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีเมื่อพูดถึงการจดบันทึก
อย่างไรก็ตาม มันมีแผนฟรีที่น้อยมาก
นอกจากนี้ แผนชำระเงินของมันยังไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงที่ทีมต้องการเพื่อดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสมหากคุณกำลังพยายามบันทึกความคิดทั้งหมดที่กำลังไหลผ่านเข้ามา 🤷
และแม้ว่าเราจะกล่าวถึงทางเลือกของ Workflowy ที่ประสบความสำเร็จบางตัวแล้ว ClickUp ก็ยังคงอยู่ในอันดับที่หนึ่ง 🏆
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโครงสร้างลำดับชั้นที่ทรงพลังเพื่อช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดายแถบเครื่องมือมัลติทาสก์ที่คุณสามารถใช้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากได้ และระบบเชื่อมต่อมากมายสำหรับทุกความต้องการของคุณ
แล้วทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น!