10 อันดับทางเลือกของ Remember The Milk ที่ควรจับตามอง

ไม่ใช่ความลับที่การเชี่ยวชาญทักษะการจัดการงานคือเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างดีมีความสำคัญต่อการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายซอฟต์แวร์การจัดการงานก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น
สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Remember The Milk ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจัดการงานและเวลาบนเว็บอยู่แล้ว คุณย่อมทราบถึงคุณค่าของการมีระบบที่เชื่อถือได้ในการจัดการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อความต้องการของเราเปลี่ยนแปลงไป การค้นหาซอฟต์แวร์ที่ตรงตามข้อกำหนดพื้นฐานของเทมเพลตรายการงานและช่วยให้เราจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
การค้นหาทางเลือกแทน Remember The Milk ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการแทนที่เครื่องมือที่น่าเชื่อถือ แต่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือของคุณด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม ตัวเลือกการปรับแต่ง และความสามารถในการผสานรวมที่ดีขึ้น
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Remember The Milk?
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Remember The Milk สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการงานของคุณ เครื่องมือที่เหมาะสมควรช่วยจัดระเบียบงานประจำวันและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม และสำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น การค้นหาแอปที่มีคุณสมบัติรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยอดเยี่ยมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
- คุณสมบัติการจัดการงาน: มองหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่แข็งแกร่ง เช่น การสร้าง จัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาของงาน
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: เลือกตัวเลือกที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ให้คุณปรับแต่งรายการงาน, ป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด และแง่มุมอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานของคุณ
- คุณสมบัติการผสานรวม: พิจารณาทางเลือกที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น ปฏิทิน, โปรแกรมอีเมล, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หรือเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX): เลือกทางเลือกที่มีส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: หากคุณทำงานแบบออฟไลน์บ่อยครั้งหรือในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อจำกัด ควรพิจารณาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์และความสามารถในการซิงโครไนซ์ข้อมูล
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: มองหาทางเลือกของ Remember the Milk ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความลับของงานและข้อมูลส่วนตัวของคุณ พวกเขาต้องมีการเข้ารหัส มาตรการปกป้องข้อมูล และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โปร่งใส
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Remember The Milk ที่คุณควรใช้
ทำให้การค้นหาของคุณง่ายขึ้นด้วยรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของเรา 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Remember The Milk ที่เหมาะกับความต้องการและความชอบที่หลากหลายของผู้ใช้
ดำดิ่งลงไปและค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
1. คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่ต้องการจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpมอบเครื่องมือในการจัดการทั้งงานส่วนตัวและโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
มุมมองหลายด้าน
แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลายผ่านตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบ ได้แก่ มุมมองรายการ (List), มุมมองบอร์ด (Board) และมุมมองปฏิทิน (Calendar) ทำให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับโครงการและรูปแบบการทำงานของทีมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
- มุมมองรายการ: แสดงรายการงานในรูปแบบรายการเชิงเส้นที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิธีการทำงานที่ตรงไปตรงมาและตรงประเด็น
- มุมมองบอร์ด: เลียนแบบบอร์ดคัมบัง ช่วยให้สามารถแสดงภาพกระบวนการทำงานด้วยการย้ายงานข้ามขั้นตอน เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นการมองเห็น
- มุมมองปฏิทิน: มีประโยชน์สำหรับการจัดการกำหนดเวลาและการจัดตารางงาน มุมมองนี้จะแสดงงานต่าง ๆ บนปฏิทิน ช่วยให้มองเห็นความรับผิดชอบที่ต้องทำตามเวลาได้ง่ายขึ้น
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: สำหรับโครงการที่ต้องการการวางแผนอย่างละเอียดและการติดตามการพึ่งพาของงาน มุมมองแผนภูมิแกนต์จะให้การแสดงภาพไทม์ไลน์ที่ครอบคลุม
การจัดลำดับความสำคัญ
ClickUp ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญและการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าลำดับความสำคัญของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนได้ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ลำดับความสำคัญสามารถปรับแต่งได้ แต่โดยทั่วไปจะยึดตามโครงสร้างของ เร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ
คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช่วยให้คุณมุ่งความสนใจไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จตามกำหนดเวลา
งานใน ClickUp
การใช้คุณสมบัติของงานใน ClickUp และเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับโครงการและกระบวนการทำงานทุกประเภท พร้อมมุมมองให้เลือกถึงหกรูปแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อปรับแต่งตามความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทมเพลตนี้แบ่งรายการที่ต้องทำออกเป็นสามรายการ ได้แก่ รายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และงานค้าง
งานคือหน่วยพื้นฐานภายใน ClickUp ซึ่งแสดงถึงรายการแต่ละรายการที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ งานเหล่านี้อาจมีตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำส่วนตัวง่ายๆ ไปจนถึงส่วนที่ซับซ้อนของโครงการขนาดใหญ่ แต่ละงานใน ClickUp สามารถระบุรายละเอียดด้วยคำอธิบาย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนด และติดแท็กตามลำดับความสำคัญ
ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการปริมาณงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ClickUp อนุญาตให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในงานได้ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการ เช่น การติดตามงบประมาณ การจัดสรรเวลา หรือตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆ
- งานย่อยและรายการตรวจสอบ: งานที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยหรือรายการตรวจสอบที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อความสะดวกในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์และติดตามความคืบหน้า
- ความคิดเห็นและไฟล์แนบ: งานสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นเพื่อการสื่อสารภายในงานและการแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยรวบรวมข้อมูลและการสนทนาที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบงานสำหรับโครงการของคุณ คุณสามารถสร้างงานย่อยและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมพร้อมการควบคุมการเข้าถึงที่แม่นยำ
คุณยังสามารถใช้ไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ดูตารางงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับวันเปิดตัว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึงมุมมองรายการ บอร์ด ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
- กำหนดลำดับความสำคัญของงาน ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- โปรดทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาและงานสำคัญเพื่อให้เสร็จสิ้นตามกำหนด
- สร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในโครงการต่าง ๆ ผ่านการแสดงความคิดเห็น การแก้ไขเอกสารร่วมกันในClickUp Docs และการแชท
- ประหยัดเวลาด้วยระบบจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUpซึ่งสร้างงานย่อย สรุปบันทึกการประชุม ตั้งค่าการอัปเดตโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp นั้นน่าทึ่งจนอาจทำให้รู้สึกสับสน และอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการใช้ประโยชน์จากความสามารถทั้งหมดอย่างเต็มที่
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าระบบการแจ้งเตือนอาจซับซ้อนเกินไปหรือปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการได้ยาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Todoist
Todoist เป็นหนึ่งในผู้จัดการงานและแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และถูกใช้โดยบุคคลและธุรกิจหลายล้านรายทั่วโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับ Remember the Milk
เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและความสามารถในการจัดการงานที่ทรงพลัง Todoist นำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายในการจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การจัดระเบียบงานที่ยืดหยุ่น และระบบแจ้งเตือนที่แข็งแกร่ง จึงช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดการปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย
น่าเสียดายที่เวอร์ชันฟรีไม่รองรับคุณสมบัติเหล่านี้หลายอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานตามโครงการ, วันที่ครบกำหนด, และระดับความสำคัญ, และปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าตามกำหนดเวลาและความสำคัญของคุณด้วยการแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ทันเวลา
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการมอบหมายงาน, แบ่งปันโปรเจ็กต์, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
- จัดการงานของคุณได้จากทุกที่ บนทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Todoist
- เวอร์ชันฟรีของ Todoist มีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยจำกัดจำนวนโปรเจกต์ งาน และตัวเตือน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น ป้ายกำกับ การแจ้งเตือน และรายงานโดยละเอียด มีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ Todoist
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
3. เจตจำนง
Volition เป็นผู้เล่นใหม่ในหมวดหมู่เครื่องมือจัดการงาน โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Remember The Milk
มันโดดเด่นจากแอป GTDอื่น ๆ และทางเลือกของ Remember the Milk ด้วยการมุ่งเน้นที่การกระตุ้นตนเองและจิตวิทยาเบื้องหลังการผลิตภาพ ผสมผสานคุณสมบัติการจัดการงานแบบดั้งเดิมกับแนวทางนวัตกรรมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายประจำวันและระยะยาวของคุณ
ตัวอย่างเช่น Volition มีฟีเจอร์ประมาณเวลาแบบ Pomodoro ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงานเป็นช่วงละ 25 นาทีได้อย่างสะดวก รายการงานจะผสานกับการประมาณเวลาโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละงานต้องใช้เวลาเท่าไร
คุณสมบัติเด่นของ Volition
- ทำให้การประมาณเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยประมาณการแบบ Pomodoro ที่เบาของ Volition
- เชื่อมโยงงานกับการประมาณเวลาเพื่อการวางแผนและการดำเนินการที่ราบรื่น
- อำนวยความสะดวกในการสะท้อนความคิดด้วยฟีเจอร์บันทึกประจำวันแบบบูรณาการของ Volition
ข้อจำกัดของเจตจำนง
- ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Volition เป็นเรื่องแปลก—ผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง แต่ผู้พัฒนาลังเลที่จะสร้างและเรียกเก็บเงินสำหรับสิ่งเหล่านั้น
การกำหนดราคาตามความต้องการ
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวความสมัครใจ
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
4. Trello
Trello และ Kanban แทบจะกลายเป็นคำพ้องความหมายกันไปแล้ว Trello เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการงานแบบ Kanban ที่โดดเด่นที่สุดที่มีให้บริการออนไลน์ ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้การ์ดเป็นหลัก Trello ช่วยให้คุณสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นภาพผ่านบอร์ด รายการ และการ์ดที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ความยืดหยุ่นนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคล, ทีม, และธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือและเพิ่มผลผลิตในโครงการต่าง ๆ
จุดแข็งของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ด้วย Power-Ups มากมาย (คำที่ Trello ใช้เรียกการเชื่อมต่อ) คุณสามารถเชื่อมต่อ Trello กับแอปและบริการอื่นๆ เช่น Slack, Google Drive และ Dropbox
นอกจากนี้ เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello ที่ชื่อว่า Butler ยังช่วยทำงานและกระบวนการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง โดยการตั้งค่ากฎ คำสั่ง และการดำเนินการตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานและโครงการด้วยระบบบัตรของ Trello ที่ช่วยให้มองเห็นสถานะของโครงการได้ทันที
- ปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณโดยการสร้างรายการและบัตรสำหรับโครงการต่าง ๆ
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความโปร่งใสด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้สามารถมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น แนบไฟล์ และกำหนดเส้นตายได้โดยตรงบนการ์ด เพื่อให้สมาชิกในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระบวนการทำงานโดยการเชื่อมต่อ Trello กับแอปและบริการอื่น ๆ
- อัตโนมัติภารกิจและกระบวนการที่ทำซ้ำด้วยเครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello, Butler
ข้อจำกัดของ Trello
- ในขณะที่ Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทีมหรือโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการซับซ้อนอาจพบว่ามันท้าทายในการจัดการทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมาย
- แผนพื้นฐานของ Trello มีฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Trello คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
5. ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
Super Productivity นำเสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของฟีเจอร์การจัดการงานที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนา, ฟรีแลนซ์, และทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดโดยเน้นที่ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ
ต่างจากเครื่องมือจัดการงานแบบดั้งเดิม Super Productivity ผสานการติดตามเวลาและการจัดการโครงการเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทน Remember The Milk ในปี 2024
ประการแรก ซุปเปอร์ โปรดักทีฟิตี้ ผสานการติดตามเวลาเข้ากับการจัดการงานอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดระเบียบงานอย่างละเอียดพร้อมงานย่อย บันทึก และไฟล์แนบ ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างครอบคลุม
คุณยังสามารถตรวจสอบประวัติการทำงานของคุณผ่านฟีเจอร์ Worklog ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์รูปแบบการผลิตและทำการปรับปรุงที่จำเป็นได้อีกด้วย เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับบริการที่ได้รับความนิยมเช่น GitHub, GitLab และ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Super Productivity
- ผสานการติดตามเวลาเข้ากับการจัดการงานอย่างไร้รอยต่อ
- จัดระเบียบงานอย่างละเอียดด้วยงานย่อย บันทึก และไฟล์แนบ
- ตรวจสอบประวัติการทำงานได้อย่างสะดวกผ่านฟีเจอร์บันทึกการทำงาน
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมกับบริการยอดนิยม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว
ข้อจำกัดของประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายนั้นดูซับซ้อนหรือมากเกินไปในช่วงแรก
- แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันมือถือ แต่ประสบการณ์และชุดคุณสมบัติมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การออกแบบของมันมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลมากกว่า ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีมขนาดใหญ่ลดลง
ราคาสำหรับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวประสิทธิภาพสุดยอด
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. สิ่งของ
Things เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทันสมัยและทรงพลัง ซึ่งนำเสนอโซลูชันที่สง่างามสำหรับการจัดการงาน โครงการ และกำหนดเวลา ออกแบบมาเพื่อเน้นความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน Things มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบชีวิตของพวกเขาด้วยความพยายามน้อยที่สุด
การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบแอปและฟังก์ชันการทำงานทำให้แอปนี้อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Remember The Milk ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple แอปนี้ช่วยให้คุณจัดการงานข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยการซิงค์ผ่าน iCloud
ด้วยคุณสมบัติเช่นการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ, การวางแผนโครงการ, และมุมมองวันนี้, Things ช่วยส่งเสริมให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญโดยไม่ถูกทำให้รู้สึกวุ่นวายจากงานประจำวันที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยอินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มงานโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างแผนโครงการโดยละเอียดโดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และรวมเอาเป้าหมายย่อยที่สำคัญไว้ด้วย
- มุ่งเน้นที่งานประจำวันด้วยฟีเจอร์มุมมองวันนี้
- จัดการงานทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดด้วยการซิงค์ผ่าน iCloud
ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ
- สิ่งต่าง ๆ มีให้เฉพาะสำหรับ iOS, macOS และ watchOS เท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานไว้เฉพาะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple
- เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ Things มีราคาที่สูงกว่า โดยต้องซื้อแยกสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม (iPhone, iPad และ Mac)
ราคาสินค้า
- iPhone & Apple Watch: $9.99, ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- iPad: $19.99, ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
- Vision Pro: 29.99 ดอลลาร์, ชำระครั้งเดียว
- Mac: $49.99, ชำระครั้งเดียว
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
7. ควายร์
Quire เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ซึ่งนำเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดระเบียบงานและโครงการ วิธีการจัดการงานที่สร้างสรรค์ของมันใช้รายการงานแบบซ้อนกันและช่วยให้สามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
แพลตฟอร์มส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่สมาชิกสามารถแบ่งปันงาน เข้าร่วมการสนทนา และรับการอัปเดตได้ ด้วยมุมมองกระดานคัมบังแบบบูรณาการ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของงานและกระบวนการทำงานได้แบบไดนามิก ช่วยให้การติดตามและจัดการงานมีประสิทธิภาพ
Quire ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Calendar และ GitHub
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- จัดการงานได้ดีขึ้นด้วยงานและงานย่อยในโครงสร้างลำดับชั้น
- ทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สมาชิกสามารถแบ่งปันงาน, หารือในความคิดเห็น, และได้รับการอัปเดต
- มองเห็นความคืบหน้าของงานและกระบวนการทำงานได้แบบไดนามิกด้วยมุมมองกระดานคัมบังที่ผสานรวมไว้
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการเชื่อมต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
- รักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทางด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือ
ข้อจำกัดของควายร์
- การเรียนรู้ที่ช้า เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับมุมมองงานและการแจ้งเตือนมีความละเอียดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาแบบเรียงเล่ม
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $10.95/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $18.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $24.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (220+ รีวิว)
8. TickTick
TickTick เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Remember The Milk สำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการเน้นที่การออกแบบที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลาย TickTick ตอบสนองความต้องการในการจัดการงานที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงการติดตามโครงการที่ซับซ้อน
ผสานเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมฟีเจอร์การแจ้งเตือน ปฏิทิน และการติดตามพฤติกรรม
ความสามารถในการปรับตัวของ TickTick บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตัวเลือกการปรับแต่ง และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงกระบวนการจัดการงาน เพิ่มความเป็นระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- เข้าถึงงานได้จากทุกที่ด้วยการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มของ TickTick
- จัดการงานอย่างครอบคลุมด้วยการรองรับงาน, งานย่อย, งานที่เกิดขึ้นซ้ำ, และระดับความสำคัญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการผสานปฏิทินในตัวสำหรับการจัดตารางงาน และตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เพื่อเสริมสมาธิระหว่างการทำงาน
- ส่งเสริมนิสัยที่ดีด้วยการรวมตัวติดตามนิสัย
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการจัดระเบียบครอบครัวด้วยการแชร์งานและรายการต่างๆ
ข้อจำกัดของ TickTick
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายนั้นมากเกินไป โดยเฉพาะหากพวกเขากำลังมองหาโซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่าย
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก
ราคาของ TickTick
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $35.99/ปี
TickTick คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
9. ใดๆ. ทำ
ด้วย Any. do การจัดระเบียบและการทำงานให้มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยการเน้นการออกแบบที่สะอาดตาและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย Any. do มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการงาน การตั้งการเตือน และการวางแผนกิจกรรม
ความสามารถในการผสานรวมของมันช่วยให้คุณติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเครียด นอกจากนี้ ฟีเจอร์การป้อนข้อมูลด้วยเสียงยังช่วยให้เพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้มือ การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยงานและรายการที่แชร์ได้ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างเพื่อน ครอบครัว หรือสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ ฟีเจอร์วางแผนรายวันจะแจ้งเตือนให้คุณทบทวนและวางแผนวันของคุณทุกเช้า ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดการงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม iOS, Android, เว็บ และเดสก์ท็อป
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมโดยใช้การทำงานร่วมกันและรายการงาน
- รับภาพรวมที่ครอบคลุมของภาระหน้าที่ประจำวัน
- จัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการจัดการงานและอินเทอร์เฟซที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
Any. การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ครอบครัว: $8/เดือน ต่อ 4 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Any. รีวิวและให้คะแนน
- G2: 4. 2/5 (193 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (169 รีวิว)
10. จัดเรียงแล้ว
Sorted โดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานที่สร้างสรรค์ ผสมผสานข้อดีของการจัดการปฏิทินและงานเข้าด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังของ Sorted การจัดการงานและตารางเวลาจะกลายเป็นเรื่องง่ายและตรงตามความต้องการ
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติ Hyper-scheduling จะจัดเรียงงานโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับกิจกรรมของคุณ ทำให้วันของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสมบัติ Unified Timeline จะรวบรวมงาน กิจกรรม และบันทึกไว้ในมุมมองที่เชื่อมโยงกัน ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมในวันของคุณ
ในทำนองเดียวกัน Magic Select ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านท่าทางที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
Sorted ยังมีมุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อรองรับความต้องการในการวางแผนที่หลากหลาย รวมถึงมุมมองแบบรายการ, วัน, และ 3 วัน ฟีเจอร์การซิงค์ที่ราบรื่นของแพลตฟอร์มยังช่วยให้งานและตารางเวลาของคุณยังคงซิงค์กันในทุกอุปกรณ์ของ Apple มอบประสบการณ์การวางแผนที่สอดคล้องกัน
จัดเรียงคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับกิจกรรมของคุณด้วย Hyper-Scheduling
- รวมงาน กิจกรรม และบันทึกไว้ในไทม์ไลน์ที่เชื่อมโยงกันด้วย Unified Timeline
- จัดระเบียบและปรับแต่งงานและกิจกรรมได้อย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายด้วย Magic Select
- เข้าถึงมุมมองต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการวางแผนที่หลากหลาย รวมถึงมุมมองรายการ, มุมมองรายวัน, และมุมมอง 3 วัน พร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้
- ซิงค์งานและตารางเวลาทั้งหมดระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดด้วยการซิงค์ที่ไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดที่จัดเรียงแล้ว
- Sorted มีให้บริการเฉพาะบน iOS และ macOS เท่านั้น
- คุณสมบัติและอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์ของ Sorted อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวสำหรับผู้ใช้ใหม่เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถได้อย่างเต็มที่
การจัดเรียงราคา
- ฟรีตลอดไป
- iOS Pro: $14.99/ปี ต่อผู้ใช้
- macOS Pro: $24.99/ปี ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่เรียงลำดับแล้ว
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
พัฒนาทักษะการจัดการงานของคุณด้วยทางเลือกที่เหมาะสมแทน Remember The Milk
การค้นหาเครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการทำงานของคุณ, ประสิทธิภาพ, และความสำเร็จโดยรวมในการจัดการโครงการและงานประจำวันของคุณ
เมื่อเราค้นหาทางเลือกแทน Remember The Milk การเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวหรือทีมของคุณนั้นสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานเป็นชุดหรือการจัดการรายการความสำคัญ
แต่ละทางเลือกที่กล่าวถึงมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว ตั้งแต่การออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม ไปจนถึงการจัดการงานขั้นสูงและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp มีเครื่องมือครบครันเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้สมบูรณ์แบบและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ