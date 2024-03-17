Notion vs Todoist: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีที่สุด?

ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเท่าใด การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยแอปจัดการงานมากมาย การหาแอปที่ดีที่สุดจึงเป็นเรื่องสับสน Notion และ Todoist เป็นสองตัวเลือกยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพ
ทั้งสองเกินกว่าการเป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานด้วยคุณสมบัติขั้นสูงในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม การเลือกอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบ Notion กับ Todoist ทบทวนคุณสมบัติหลักของทั้งสอง และชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
มาช่วยคุณหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุดกันเถอะ อยู่กับเรา และเราจะแนะนำตัวเลือกที่ดีกว่าให้คุณ!
โนชั่นคืออะไร?
Notion เป็นซอฟต์แวร์พื้นที่ทำงานและจัดการงานอเนกประสงค์สำหรับการจัดการ ติดตาม ร่วมมือ และจัดระเบียบโครงการต่างๆ
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อคุณเรียนรู้วิธีการปรับแต่งและจัดการงานภายในแพลตฟอร์ม การตั้งค่า Notion ด้วยการผสานรวมและการปรับแต่งนั้นซับซ้อน แต่เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
ความยืดหยุ่นของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดลำดับความสำคัญของงานและผลลัพธ์การทำงาน ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
คุณสมบัติของ Notion
แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่เน้นเอกสารเป็นหลัก แต่ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย มีฟีเจอร์ที่เน้นการจดบันทึก โมเดลการจัดการงาน ฐานข้อมูล ระบบการทำงานที่ปรับแต่งได้สูง แม่แบบ เครื่องมือสำหรับโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติการจัดการงานที่ดีที่สุดของ Notion:
วิกิ
ทีมวิกิในNotion มอบพื้นที่ทำงานที่หลากหลายและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบสำหรับทีมของคุณในการรวบรวมความรู้และเอกสารต่างๆ ไว้ที่เดียว คุณสมบัตินี้มีความยืดหยุ่นสูง มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง และความสามารถในการปรับแต่งหน้าต่างๆ ด้วยอิโมจิและภาพปกเพื่อความสวยงาม
สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในฐานความรู้ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ฟีเจอร์ Synced Blocks ของ Notion ช่วยให้เนื้อหาของคุณได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอในทุกที่ที่ใช้งาน ลดความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Figma, Jira และ GitHub
แม่แบบ
Notion ให้คุณเข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปได้ไม่จำกัด โดยไม่ต้องออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้น!
ไม่ว่าจะเป็นหน้าพื้นฐานหรือแผนโครงการที่สมบูรณ์ Notion มีให้คุณครอบคลุมด้วยเทมเพลตหลากหลายที่สร้างโดยผู้สร้างในชุมชน Notion บางส่วนฟรี บางส่วนมีค่าใช้จ่าย
การจัดการงาน
แม้ว่าการจัดการงานอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย แต่ Notion มีความยืดหยุ่นสูงมาก ลองทดลองกับการตั้งค่าการทำงานร่วมกัน เพิ่มช่องทำเครื่องหมาย และแชร์ความคิดเห็นกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
สร้างภาพงานของคุณด้วยฟีเจอร์ปฏิทิน ตาราง และกระดานคัมบังของ Notion
Notion ช่วยให้คุณจัดลำดับรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นงานที่มีความสำคัญสูง กลาง หรือต่ำ เจาะลึกลงไปอีกขั้นด้วยการจัดเรียงตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความสำคัญ หมวดหมู่ และกรอบเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณยังสามารถปรับสถานะของงานของคุณได้ด้วยตัวเตือนเช่น ต้องทำ, กำลังทำ, และ เสร็จแล้ว.
การผสานรวมเครื่องมือ
Notion มีรายการการเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับการใช้ Notion API สำหรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira และMicrosoft Office ได้ คุณสามารถขอการผสานรวมแบบกำหนดเองได้หากซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบไม่ได้อยู่ในรายการ
ในบางจุด หากคุณต้องการฟังก์ชันที่กำหนดเองสำหรับการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ หรือการตลาด Notion API จะช่วยคุณด้วยโซลูชันที่กำหนดเอง
การจดบันทึก
ใช้ Docs ใน Notion สำหรับการบันทึกประจำวันหรือการจดบันทึกทั่วไป จัดระเบียบและติดแท็กส่วนต่างๆ ของบันทึกของคุณให้เป็นหมวดหมู่และรูปแบบต่างๆ
สร้างเทมเพลตการจัดการโครงการและฐานข้อมูลใน Notionเพื่อการจดบันทึกที่เป็นระเบียบมากขึ้นและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
คุณยังสามารถแชร์เอกสารกับทีมของคุณ ทำงานร่วมกัน เสนอการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบรูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ไปยังเอกสารของคุณได้อีกด้วย
โนชั่น เอไอ
หากคุณต้องการประหยัดเวลาในการจัดการกับหลายสิ่งพร้อมกันNotion AIพร้อมช่วยเหลือคุณ มันช่วยสร้างเนื้อหา แก้ไขข้อความ จดบันทึก สรุปข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย
เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ Notion สามารถสร้างโครงร่างบทความบล็อกและอีเมลตามคำแนะนำของคุณได้
มุมมองฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้
รูปแบบฐานข้อมูลของ Notion ช่วยให้คุณปรับแต่งเป็นสไตล์ รูปแบบ หรือโครงสร้างต่างๆ ได้ตามจินตนาการของคุณ ตราบใดที่อยู่ใน Notion
ดูฐานข้อมูลของคุณในรูปแบบกระดาน, รายการ, ตาราง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน หรือแกลเลอรี คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคุณสมบัติสำหรับแต่ละมุมมอง, กรอง, เรียงลำดับ และแม้กระทั่งจัดกลุ่มรายการตามที่คุณต้องการ
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion และทางเลือกอื่นของ Notion AI!
Todoist คืออะไร?
Todoist ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม Todoist มีส่วนเสริมที่สะดวก เช่นการเชื่อมต่อกับ EverNote และDropBox รวมถึงรองรับการกำหนดเวลาโครงการและงานด้วยภาษาธรรมชาติ
หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขององค์กรด้วยแอปจัดการงาน Todoist เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม กำหนดและปรับแต่งวันที่ครบกำหนด ป้ายกำกับ และความคิดเห็น
Todoist เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางงานประจำในกิจวัตรประจำวันของคุณ ในขณะที่หลายคนพึ่งพาการแจ้งเตือน Todoist เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะช่วยเตือนและช่วยให้คุณทำงานได้ตามแผน
การแบ่งปันเป็นเรื่องง่ายด้วย Todoist; เชิญสมาชิกทีม, เพื่อนร่วมงาน, และเพื่อนของคุณมาร่วมกันทำงานของคุณ
ผสานรวม Todoist กับอีเมลและปฏิทินการทำงานของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น Todoist สามารถผสานรวมกับอีเมลได้อย่างง่ายดายและซิงค์กับปฏิทินเพื่อการจัดตารางงานที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มนี้มอบเทมเพลตการจัดการงานและการเพิ่มประสิทธิภาพที่สะดวก พร้อมงานที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่นการติดตามโครงการหรือวาระการประชุม
คุณสมบัติของ Todoist
ด้วยคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพของ Todoist คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ และจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือนี้มีการผสานแอปที่ราบรื่น การติดตามความคืบหน้าแบบภาพ มุมมองที่ปรับแต่งได้ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายสำหรับการมอบหมายงานและการแบ่งปันงานอย่างง่ายดาย
นี่คือรายการคุณสมบัติการจัดการงานที่ดีที่สุดของ Todoist:
การผสานรวมซอฟต์แวร์
Todoist มอบความเรียบง่ายอย่างไร้รอยต่อ คุณสามารถผสานแอปเพิ่มประสิทธิภาพนี้เข้ากับกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Google Calendar, Dropbox, Evernote และอื่น ๆ อีกมากมาย Todoist ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
คุณเคยคิดที่จะสร้างงานโดยตรงจากอีเมลของคุณหรือบันทึกไฟล์สำคัญไปยังรายการที่ต้องทำของคุณหรือไม่? Todoist ทำให้การผสานการทำงานเหล่านี้ทำงานได้อย่างราบรื่น
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปอีกต่อไป การผสานรวมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่น รวมถึง Google Calendar, Evernote, Outlook, AI Assistant และอื่นๆ อีกมากมาย
Todoist มีฟีเจอร์ Karma ซึ่งเป็นวิธีแสดงภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในโครงการและงานต่างๆ คุณจะได้รับคะแนน Karma เมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ และยังมีสถิติการทำภารกิจต่อเนื่องรายวันและรายสัปดาห์ให้คุณรักษาไว้ เพื่อให้คุณมีความสม่ำเสมอในการจัดการสิ่งที่ต้องทำ
กราฟสีสันสดใสแสดงผลงานอันหนักหน่วงของคุณอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
การปรับให้เหมาะกับบุคคล
ปรับแต่งมุมมองงานของคุณใน Todoist เลือกได้ระหว่างกระดานสไตล์คัมบังหรือมุมมองรายการแบบง่าย
แต่ละส่วนจะมีคอลัมน์ของตัวเองในมุมมองบอร์ด ส่วนในมุมมองรายการจะเป็นเพียงรายการยาว คุณสามารถลากและวางงาน จัดกลุ่มงาน และเพิ่มป้ายกำกับได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกรองงานตามผู้รับผิดชอบได้อีกด้วย
ความร่วมมือ
มอบหมายงานในขณะที่ลดความซับซ้อนและทำให้ง่ายต่อการมองเห็นภาพว่างานหนึ่งเชื่อมโยงไปยังอีกงานหนึ่งอย่างไร
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Todoist เพื่อแชร์ความคืบหน้าหรืองานของคุณ
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน
- พื้นที่ทำงานเริ่มต้น: ฟรี
- พื้นที่ทำงานธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
Notion เทียบกับ Todoist: เปรียบเทียบฟีเจอร์
ทั้ง Notion และ Todoist มอบฟังก์ชันการจัดการที่น่าประทับใจ
อย่างไรก็ตาม Notion โดดเด่นด้วยความกว้างขวาง ความสามารถในการปรับแต่ง และการผสานรวมที่หลากหลาย ในขณะที่ Todoist เน้นความเรียบง่ายและโดดเด่นในการติดตามและตรวจสอบลำดับความสำคัญ
มาดูรายละเอียดกันว่าอะไรที่ทำให้ Notion และ Todoist แตกต่างออกไป. นี่คือ Todoist vs Notion:
1. คุณสมบัติและการผสานรวมในตัว
คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวให้คุณได้รับเครื่องมือที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มต้น คุณจึงไม่ต้องค้นหาแอปเพิ่มเติมสำหรับงานพื้นฐาน
การผสานการทำงานช่วยให้เครื่องมือจัดการงานของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น ปฏิทิน แอปแชท และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
Notion และ Todoist ทำงานอย่างไรในหมวดหมู่นี้? มาดูกัน
Notion สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์และเครื่องมือหลากหลายประเภท คุณจะพบฟีเจอร์ที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ โดยไม่ขาดการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
ฟีเจอร์ AI ในตัวของ Notion ช่วยให้คุณสรุปบันทึก สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ปรับปรุงการเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
ในทางตรงกันข้าม Todoist ขาดฟังก์ชันที่ซับซ้อน ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกสำหรับงานเฉพาะ และประสบปัญหาในการใช้งานเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ
หากคุณต้องการใช้ AI กับ Todoist คุณต้องผสานรวมซอฟต์แวร์ผู้ช่วย AI ภายนอก
สรุป: เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างในคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้ในตัวและระบบเชื่อมต่อของทั้งสองแอป Notion ชนะในที่นี้
2. การติดตามความก้าวหน้า
คุณสมบัติการติดตามความคืบหน้าช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องกับงานและโครงการของคุณ และมองเห็นทิศทางที่คุณกำลังมุ่งไป
นี่คือวิธีที่ Notion และ Todoist สามารถช่วยคุณทำได้
การติดตามความคืบหน้าด้วย Notion มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสถานะของงานเป็นหลัก เพื่อช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายของคุณได้
มันไม่แสดงภาพความคืบหน้าสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำและขาดการติดตามสถิติการทำต่อเนื่องรายวันเพื่อความสม่ำเสมอ
คุณจะได้รับระบบติดตามความคืบหน้าที่สนุกและรับผิดชอบมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ Karma ของ Todoist
มันรวมถึงการบันทึกสถิติรายวันและรายสัปดาห์เพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางและกระตุ้นให้คุณทำภารกิจให้สำเร็จ และการแสดงผลความคืบหน้าของคุณในรูปแบบภาพก็เป็นข้อดีอย่างมาก
สรุป: ในการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Todoist ครั้งนี้ Todoist เป็นผู้ชนะ
3. โครงการและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
เครื่องมือจัดการงานช่วยให้โครงการและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น โดยการแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นี่คือวิธีที่ Notion และ Todoist ช่วยคุณจัดการโครงการที่ซับซ้อน:
แนวคิด
คุณได้รับสถานะ 'พื้นที่ทำงานครบวงจร' เนื่องจากความหลากหลายและความสามารถในการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและโครงการต่างๆ
Notion ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับงานและเอกสารเท่านั้น แต่ยังจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ การทำงานร่วมกันของทีมอย่างครอบคลุม การตั้งค่าเว็บไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
Todoist
ในทางกลับกัน Todoist ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานและเหมาะสมกับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กมากกว่า
สรุป: ผลลัพธ์คือเสมอกัน หากคุณต้องการโซลูชันการจัดการงานที่ตรงไปตรงมา ปรับแต่งได้ และเรียบง่าย ให้เลือกใช้ Todoist อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุมและทรงพลัง ให้เลือกใช้ Notion
4. มุมมองและตัวกรองที่ปรับแต่งได้
มุมมองและตัวกรองที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
Notion และ Todoist มีการปรับแต่งเหล่านี้หรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน
แนวคิด
มันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและดูฐานข้อมูลของคุณได้หลายรูปแบบ เช่น มุมมองกระดาน มุมมองรายการ ปฏิทิน ตาราง ไทม์ไลน์ หรือแกลเลอรี
Todoist
Todoist มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: กระดานคัมบังและมุมมองรายการ
สรุป: Notion เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้
Notion เทียบกับ Todoist บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจความชอบของผู้คนระหว่าง Notion และ Todoist เราได้หันไปหา Reddit
การค้นหาอย่างรวดเร็วบน Reddit เกี่ยวกับ "Notion vs. Todoist" เผยให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เชื่อว่า Notion มีเครื่องมือที่หลากหลายและเหนือกว่าสำหรับการจัดการงานที่ซับซ้อน นี่คือความคิดเห็นจาก Reddit:
"หากคุณต้องการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมเอกสารประกอบ, รูปภาพอ้างอิง, รายการตรวจสอบ, เป็นต้น, แอปงานง่าย ๆ อย่าง Todoist อาจไม่เพียงพอ และคุณอาจต้องการใช้เครื่องมือเช่น Notion"
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ Todoist มักคิดว่าแอปนี้เหมาะที่สุดสำหรับงานที่ตรงไปตรงมา ผู้ใช้คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า:
"ฉันใช้ Todoist และคิดว่ามันเป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ แต่พบว่ามันเริ่มมีปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้มันสำหรับการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนเกินระดับพื้นฐาน"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Todoist
ClickUp ช่วยให้คุณรวมโครงการ งาน และการจัดการความรู้ไว้ในที่เดียว Notion และ Todoist ช่วยคุณจัดการเพียงบางส่วนของงานและความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณต้องการผสานระบบ API ที่ง่ายหรือซับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามกิจกรรม หรือจัดการงานสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ClickUp คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
มันมอบเครื่องมือเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเพื่อจัดการโครงการทุกประเภท ติดตามความคืบหน้า และบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด
ClickUp Docs
ClickUp Docsแข่งขันโดยตรงกับ Notion และ Todoist Docs คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายด้วยโหมดการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง, รูปภาพ, วิดีโอ, บล็อกโค้ด, ปุ่ม, วิดเจ็ต และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขพร้อมกัน, แสดงความคิดเห็น, และติดแท็กผู้อื่นในเอกสารของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแปลงข้อความในเอกสารของคุณเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้อีกด้วย
การตั้งค่าสิทธิ์ขั้นสูงของ ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมความเป็นส่วนตัวของเอกสารของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการให้เป็นส่วนตัว สาธารณะ หรือได้รับการป้องกัน คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณกับผู้ร่วมงานผ่านลิงก์หรือเชิญพวกเขาได้
เปรียบเทียบ ClickUp กับ Todoist
ClickUp AI
ClickUp AIกลายเป็นผู้ช่วยเขียนงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา มันสรุป เขียนใหม่ และแก้ไขเอกสารของคุณเพื่อทำให้งานเขียนของคุณง่ายขึ้น สรุปการประชุมของคุณอย่างรวดเร็วและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่กลายเป็นรายการที่ต้องทำของคุณ
ClickUp AI ยังมอบไอเดียการเขียนที่สดใหม่และสร้างสรรค์ให้คุณอีกด้วย มันสามารถเขียนและแก้ไขบทความบล็อกให้คุณได้เพียงคลิกเดียว
ใช้ ClickUp เพื่อระดมความคิดสำหรับไอเดียธุรกิจใหม่และพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างละเอียด ความเป็นไปได้กับ ClickUp AI นั้นไร้ขีดจำกัด
เปรียบเทียบ Notion กับ ClickUp
คลิกอัพโน้ตแพด
ClickUp Notepadคือที่ที่คุณสามารถจดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ลืม จดบันทึกโค้ด ความคิด ลิงก์ หรือสิ่งที่คุณต้องการและบันทึกไว้สำหรับภายหลัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก
เริ่มต้นจัดการงานด้วย ClickUp
คุณต้องการแอปจัดการงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามรายการงานของคุณ เมื่อคุณเพิ่มงานย่อยและงานที่ขึ้นต่อกัน ความซับซ้อนก็จะเพิ่มขึ้น คุณจึงต้องการแอปจัดการงานที่ผสมผสานความซับซ้อนในฟีเจอร์เข้ากับความเรียบง่ายในการออกแบบ
รวมเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลากหลายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยClickUpวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเป้าหมายระยะยาวของคุณออกเป็นงานที่สามารถวัดผลได้ หรือการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานกับสมาชิกในทีม ClickUp พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนและมากกว่านั้น