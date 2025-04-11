11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fathom AI สำหรับการจดบันทึกด้วย AI ในปี 2025

การพลาดการตัดสินใจหรือรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมออนไลน์อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่อยากใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพยายามจดทุกอย่างที่ถูกพูดถึงในการประชุมผ่าน Zoom ด้วยเช่นกัน
โชคดีที่มีเครื่องมือจดบันทึกอย่าง Fathom AI ที่สามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดความ สรุป และวิเคราะห์บันทึกการประชุม ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้
ในขณะที่ Fathom AI มีความเชี่ยวชาญในการจดบันทึกและบริการถอดความขั้นพื้นฐานแอปจดบันทึกและเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมและความยืดหยุ่นที่มากกว่า
เราได้นำเสนอเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIจำนวน 11 รายการที่สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Fathom AI เพื่อยกระดับการประชุมเสมือนจริงและผลลัพธ์ของการประชุมของคุณ
แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าเราจะเลือกทางเลือกอื่นของ Fathom ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Fathom AI?
นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือประชุม AI:
- ความถูกต้อง: มองหาทางเลือกของ Fathom AI ที่มีความแม่นยำในการถอดเสียงสูง โดยเฉพาะในการจัดการกับสำเนียงที่แตกต่างกันและคำศัพท์ทางเทคนิค
- คุณสมบัติ: คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การระบุผู้พูด, การสกัดข้อมูลการกระทำ, การถอดความแบบเรียลไทม์, การรองรับภาษา, และการเน้นคำค้นหา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณได้อย่างมาก
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่คุณชื่นชอบและเครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยมช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความปลอดภัย: พิจารณาเฉพาะทางเลือกของ Fathom AI ที่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูลเท่านั้น
- การกำหนดราคา: พิจารณาถึงงบประมาณและขนาดทีมของคุณเมื่อประเมินแผนการกำหนดราคา
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Fathom AI
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Fathom AI มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีให้กันเถอะ
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ต้องการมากกว่าแค่เครื่องบันทึกการประชุมใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp แอปพลิเคชันการทำงานครบวงจรที่ผสานการจัดการการประชุมและโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยAI Notetaker ของ ClickUp ที่เข้าถึงได้ผ่านปฏิทินของคุณ ฟีเจอร์อัจฉริยะนี้จะจดบันทึกให้คุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับเนื้อหาสำคัญ
ใช้ประโยชน์จากความเข้ากันได้กับ Zoom, Teams และ Google Meet. ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะบันทึกข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติ (ชื่อ, วันที่, ผู้เข้าร่วม) และให้บันทึกเสียงอย่างสมบูรณ์.
ทบทวนไฮไลท์การประชุมอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลสรุปเชิงลึก ข้อสรุปสำคัญ และขั้นตอนถัดไปในรายการตรวจสอบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงบันทึกการประชุมฉบับเต็มเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก บันทึกการประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเอกสาร ClickUp ที่ส่วนตัวและติดแท็กเพื่อการทบทวนและแบ่งปันที่ง่ายดาย
ClickUp Meetingsรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—การจัดการวาระการประชุม การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ การบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างบันทึกเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการบันทึกไว้อย่างดีก่อนที่จะแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp's AIแปลบันทึกการประชุมอย่างชาญฉลาด ให้คำแนะนำสำหรับการสร้างและจัดระเบียบงาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นโดยให้คุณแปลงบันทึกและสรุปเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรง ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการเฉพาะ
ClickUp Docsช่วยให้คุณ สร้างเอกสารสดพร้อมบันทึกการประชุมของคุณ คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลแบบไดนามิกที่ทีมสามารถอ้างอิงได้ระหว่างการโทรกับลูกค้า นอกจากนี้ยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูลการประชุมหรือรายละเอียดงานเฉพาะในเอกสาร เพียงไม่กี่วินาที
ClickUp ยังมีเทมเพลตการประชุมหลายแบบที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณยุ่งเกินกว่าจะจัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม และโครงสร้างบันทึก ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยคุณ:
- จัดโครงสร้างวาระการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วม และรายการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- บันทึกข้อมูลสำคัญและผลลัพธ์จากการประชุม
- แปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้สำหรับสมาชิกในทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ควบคุมการประชุม: ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลและการตัดสินใจ
- สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ต้องทำด้วยClickUp Tasks เพิ่มรายละเอียด และติดแท็กผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
- หมายเหตุการจัดระเบียบและการแก้ไข: จัดระเบียบและแก้ไขบันทึกการประชุมและงานต่างๆ ในที่เดียวด้วยClickUp Notepad
- การบันทึกหน้าจอ: แชร์การบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI ภายในบันทึกการประชุมด้วยClickUp Clipsและถอดเสียงได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เข้าถึงบันทึก แบ่งปันกับทีมของคุณ และทำงานร่วมกันในการสนทนาโดยใช้ClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีการปรับแต่งและคุณสมบัติมากมาย อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก/เดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,00+ รีวิว)
2. ไฟร์ฟลาย AI
Fireflies AI เป็นเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่นวัตกรรมใหม่เพื่อทำให้การบันทึกการประชุมเป็นอัตโนมัติ. มันช่วยให้คุณสามารถถอดเสียง, สรุป, ค้นหา, และวิเคราะห์การสนทนาทางเสียงได้.
คุณสามารถใช้มันเพื่อบันทึกวิดีโอและเสียงเพื่อสร้างเอกสารถอดเสียงได้ในไม่กี่นาที พร้อมกับการนำทางผ่านตัวชี้วัดสำคัญ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการ งาน และคำถาม ได้เพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI
- ถอดความการประชุมและแชร์บันทึกไปยัง Slack และ Google Docs
- เชิญ Fireflies.ai Notetaker เข้าร่วมการประชุมในปฏิทินของคุณ
- เพิ่มบันทึกการโทรและบันทึกการประชุมโดยตรงใน CRM ของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Google Meet, Zoom, Teams เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Fireflies AI
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติที่สำคัญ
- ต้องการการผสานรวมกับชุดผลิตภัณฑ์ Google Suite ให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ Fireflies AI
- ฟรี
- ข้อดี: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: $29/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: 39 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
3. คลัป
Claap ทำให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัย. Claap ถูกตลาดเป็นเครื่องมือบันทึกวิดีโอแบบร่วมมือ พร้อมให้คุณใช้โน้ตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวิดีโอสั้น ๆ สำหรับการติดตามผล.
คุณสามารถบันทึกการประชุมพร้อมไฮไลท์และสร้างสรุปโดย AI ได้โดยใช้เทมเพลตที่เหมาะสม เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายเพราะมันมอบปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อช่วยคุณปรับปรุงอัตราการชนะของคุณ
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในคลังวิดีโอเพื่อสร้างและแก้ไขวิดีโอสั้น ๆ สำหรับติดตามผล ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาของกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claap
- ถอดเสียงและแปลเป็น 99 ภาษา
- เพิ่มความคิดเห็นที่จุดเฉพาะในบันทึก
- สร้างคลังวิดีโอส่วนกลางเพื่อช่วยฝึกอบรมทีมขายของคุณ
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง แม้ในระดับที่กว้างขวางเพื่อความเป็นส่วนตัวขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Claap
- ความยากลำบากในการรวมพื้นที่ทำงานเสมือน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพเสียงจำเป็นต้องปรับปรุง
ราคาของ Claap
- พื้นฐาน: แผนฟรี
- เริ่มต้น: $10/ไลเซนส์ ต่อเดือน
- ข้อดี: $30 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Claap
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
4. แอปพลิเคชันสำหรับเพื่อนร่วมงาน
Fellow เป็นซอฟต์แวร์การถอดเสียงและการจัดการการประชุม AIแบบครบวงจรสำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมช่วยลดความจำเป็นในการประชุมโครงการบ่อยครั้งและรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถกำหนดและซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการกับเครื่องมือการจัดการโครงการ และติดตามบันทึกการประชุมและการตัดสินใจในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลลัพธ์จากการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fellow App
- ค้นหาผ่านบันทึกการประชุม, บันทึก, และแท็ก—พร้อมความสามารถในการล็อกบันทึกเพื่อป้องกันการแก้ไขการตัดสินใจที่บันทึกไว้
- สร้างวาระการประชุมร่วมกันกับเจ้าของสำหรับแต่ละส่วน
- ผสานการบันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, และสรุปการประชุมกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อการเข้าถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดแม่แบบการประชุมเพื่อเข้าถึงแม่แบบที่ได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม การทบทวนงาน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของแอปสำหรับผู้ใช้
- รายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ
- ข้อบกพร่องในส่วนขยายของเบราว์เซอร์
การกำหนดราคาแบบ Fellow App
- ฟรี
- ข้อดี: $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเพื่อนร่วมแอป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. Otter AI
Otter AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ทำงานอัตโนมัติและสรุปการสนทนาในการประชุมของคุณให้เป็นบันทึกพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถรับคำตอบและสร้างเนื้อหา เช่น อีเมลและการอัปเดตสถานะ โดยใช้ Otter AI Chat ในการประชุมทั้งหมดของคุณ
คุณยังสามารถรวมการสนทนาแบบสดกับการอัปเดตแบบซิงโครไนซ์ได้
คุณสามารถแชทกับสมาชิกในทีมของคุณและทีมสนับสนุนของ Otter เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI
- ถอดเสียงการประชุมในกว่า 30 ภาษา เหมาะสำหรับทีมระดับโลก
- ร่วมมือในการจัดทำบันทึกการประชุม, มอบหมายและซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการ, และติดตามการตัดสินใจในที่ประชุมไว้ในที่เดียว
- แชร์บันทึกการประชุมทางอีเมล, Slack และเพิ่มลงใน CRM ของคุณ
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet
ข้อจำกัดของ Otter AI
- แผนฟรีให้บริการนาทีการถอดเสียงและระบุผู้พูดอย่างจำกัด
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจไม่น่าเชื่อถือ
ราคา Otter AI
- พื้นฐาน: แผนฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
6. เมล็ดพืช
Grain, ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างรายได้, ทำให้การบันทึก, การเก็บบันทึก, และการจับข้อมูลเชิงลึกเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ เช่น การสอนทีมของคุณและการพัฒนากลยุทธ์การขาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Grain มอบความโปร่งใสที่มากขึ้นให้กับคุณในกระบวนการขายของคุณด้วยการวิเคราะห์ดีลและข้อมูลเชิงลึกด้วยหัวข้ออัจฉริยะและการแจ้งเตือนบัญชีสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของธัญพืช
- ซิงค์บันทึกการประชุมกับผู้ติดต่อใน CRM และบันทึกข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
- สร้างบันทึกการประชุมและถอดความที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับ Hubspot, Salesforce, Zapier และ Slack
- รับการแจ้งเตือนตามคำสำคัญเฉพาะในบันทึกการสนทนา
- สร้างวิดีโอคลิปโดยเลือกข้อความใดก็ได้ในบทถอดความ
ข้อจำกัดของเมล็ด
- เน้นที่การประชุมผ่านวิดีโอเป็นหลัก อาจไม่เหมาะสำหรับการโทรด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว
- มีปัญหาในการระบุผู้พูดในบันทึกการสนทนา
การกำหนดราคาธัญพืช
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $39/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. สรุปสั้น
Tl;dv เป็นเครื่องบันทึกการประชุมที่ถอดเสียงและสรุปการสนทนาของคุณกับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และทีมของคุณ คุณสามารถบันทึกการสนทนาในรูปแบบวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง และเข้าถึงได้ทันทีหลังจากนั้นในห้องสมุดการประชุมของคุณ
เครื่องมือนี้ยังรองรับหลายภาษาพร้อมกว่า 30 ภาษา และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานจากการประชุม ช่วยให้คุณสามารถแชร์ช่วงเวลาสำคัญและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไปยังพื้นที่ทำงานของทีมได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับแท็บ
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- สรุปช่วงเวลาสำคัญในการประชุมของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือใช้ทางลัด
- ค้นหาและสรุปการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญเฉพาะได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- สร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของช่วงเวลาสำคัญในการประชุมใด ๆ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Tl;dv
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การระบุผู้พูด
- แผนฟรีมีระยะเวลาการประชุมและฟีเจอร์ที่จำกัด
ราคาแบบสรุป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $25/ผู้ใช้ต่อการบันทึกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
8. นกหัวขวาน
Wudpecker เป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสกัดความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้สามารถสรุปบทสนทนาเสมือนจริงให้กลายเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทันที
คุณยังสามารถจัดเก็บการบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และใช้เครื่องมือค้นหาขั้นสูงของ Wudpecker เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในบันทึกการประชุมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Wudpecker
- สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึก
- แชร์บันทึกและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ภายใน Wudpecker
- รับสรุปประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ของคุณ
- รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงและการปฏิบัติตาม GDPR
ข้อจำกัดของนกหัวขวาน
- อินเตอร์เฟซอาจไม่มีความเข้าใจง่ายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่สามารถยกเว้นจากการประชุมเฉพาะได้
การกำหนดราคาของ Wudpecker
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $16/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wudpecker
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. พูดด้วย AI
Speak AI ใช้ระบบอินเตอร์เฟซการสนทนา ช่วยให้คุณโต้ตอบกับบันทึกการประชุมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสามารถบันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การโทรและประชุมผ่านผู้ช่วยประชุมของ Speak AI, API, และอื่น ๆ ได้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น Dropbox และ Google Drive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speak AI
- รับความแม่นยำในการถอดเสียงถึง 95% ด้วยเสียงคุณภาพสูง
- แปลงเสียง/วิดีโอเป็นข้อความโดยอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์แปลงเสียง/วิดีโอเป็นข้อความด้วย AI ที่ใช้งานง่ายของ Speak
- อัปโหลดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ไม่มีโครงสร้างด้วยการนำเข้า CSV หรือ Zapier
- ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและรับคำตอบเชิงลึกจากผู้ช่วย AI
ข้อจำกัดของ Speak AI
- อาจต้องใช้ข้อมูลการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ดีที่สุดกับสำเนียงเฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิค
ราคาของ Speak AI
- จ่ายตามการใช้งาน
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Speak AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Sembly AI
Sembly AI เป็นเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมที่เข้าร่วมและบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติบน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างบทถอดความ บันทึกการประชุม และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
คุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อบันทึกการสนทนาแบบออฟไลน์หรือจดบันทึกส่วนตัวได้ทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- ส่งออกบันทึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ (TXT, SRT, DOCX) พร้อมการปรับแต่งเวลาและป้ายกำกับผู้พูด และแชร์ใน Slack หรือ CRM ของคุณ
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม
- ค้นหาการประชุมของคุณโดยใช้คำสำคัญ รายการสำคัญ หรือผู้เข้าร่วม
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- การนำทางรอบแพลตฟอร์มไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: แผนฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน
- ทีม: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
11. ว็อกซ์มาติก
Vocalmatic เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นข้อความ ทำงานโดยการวิเคราะห์ไฟล์เสียงหรือวิดีโอแบบวินาทีต่อวินาที ระบุคำที่พูดในแต่ละวินาที และบันทึกแต่ละคำลงในถอดความ
คุณสามารถใช้ Vocalmatic ก่อนเพื่อเปลี่ยนไฟล์เสียงของคุณเป็นข้อความ จากนั้นคุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Vocalmatic
- แปลงเสียงของคุณเป็นข้อความในกว่า 100 ภาษาด้วย AI
- สร้างบันทึกการสนทนาเสมือนจริงที่สามารถแก้ไขได้
- ค้นหาบันทึกการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้พูด
- กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Vocalmatic
- เน้นการวิเคราะห์หลังการประชุมและการค้นหาข้อมูล อาจไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การกำหนดราคาของ Vocalmatic
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- ข้อดี: $19/เดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Vocalmatic
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือการบันทึกการประชุม
สถานที่ทำงานของเราเจริญเติบโตได้ดีจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ด้วยตารางงานที่ยุ่งและกิจกรรมที่แน่นขนัด การจับประเด็นสำคัญทุกข้อในการประชุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ดังนั้น เลือกจากทางเลือกของ Fathom AI เหล่านี้หลังจากประเมินความต้องการขององค์กร ความสามารถในการขยายตัว และความจำเป็นในการถอดเสียงบทสนทนาที่ซับซ้อนอย่างรอบคอบ
เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่น ClickUp มอบโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มนวัตกรรมนี้สามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างสรุปที่ชาญฉลาดจากบันทึกการประชุม—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
พร้อมที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การประชุมออนไลน์ของคุณหรือไม่?
สมัครใช้ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างของวิธีการที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง 🎉