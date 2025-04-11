11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Fathom AI สำหรับการจดบันทึกด้วย AI ในปี 2025

บล็อก ClickUp

11 เมษายน 2568

การพลาดการตัดสินใจหรือรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมออนไลน์อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่อยากใช้เวลาทั้งหมดไปกับการพยายามจดทุกอย่างที่ถูกพูดถึงในการประชุมผ่าน Zoom ด้วยเช่นกัน

โชคดีที่มีเครื่องมือจดบันทึกอย่าง Fathom AI ที่สามารถทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดความ สรุป และวิเคราะห์บันทึกการประชุม ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้

ในขณะที่ Fathom AI มีความเชี่ยวชาญในการจดบันทึกและบริการถอดความขั้นพื้นฐานแอปจดบันทึกและเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ก็มีฟีเจอร์เพิ่มเติมและความยืดหยุ่นที่มากกว่า

เราได้นำเสนอเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIจำนวน 11 รายการที่สามารถใช้เป็นทางเลือกแทน Fathom AI เพื่อยกระดับการประชุมเสมือนจริงและผลลัพธ์ของการประชุมของคุณ

แต่ก่อนอื่น มาดูกันว่าเราจะเลือกทางเลือกอื่นของ Fathom ที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Fathom AI?

นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือประชุม AI:

  • ความถูกต้อง: มองหาทางเลือกของ Fathom AI ที่มีความแม่นยำในการถอดเสียงสูง โดยเฉพาะในการจัดการกับสำเนียงที่แตกต่างกันและคำศัพท์ทางเทคนิค
  • คุณสมบัติ: คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การระบุผู้พูด, การสกัดข้อมูลการกระทำ, การถอดความแบบเรียลไทม์, การรองรับภาษา, และการเน้นคำค้นหา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณได้อย่างมาก
  • การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่คุณชื่นชอบและเครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยมช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ความปลอดภัย: พิจารณาเฉพาะทางเลือกของ Fathom AI ที่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงความปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูลเท่านั้น
  • การกำหนดราคา: พิจารณาถึงงบประมาณและขนาดทีมของคุณเมื่อประเมินแผนการกำหนดราคา

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Fathom AI

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Fathom AI มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีให้กันเถอะ

1. ClickUp (เครื่องมือจัดการการประชุม งาน และการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)

เชื่อมต่อบันทึกการประชุมของคุณกับเอกสารและงานด้วย ClickUp AI Notetaker

ต้องการมากกว่าแค่เครื่องบันทึกการประชุมใช่ไหม? ลองใช้ ClickUp แอปพลิเคชันการทำงานครบวงจรที่ผสานการจัดการการประชุมและโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมด้วยAI Notetaker ของ ClickUp ที่เข้าถึงได้ผ่านปฏิทินของคุณ ฟีเจอร์อัจฉริยะนี้จะจดบันทึกให้คุณ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับเนื้อหาสำคัญ

ใช้ประโยชน์จากความเข้ากันได้กับ Zoom, Teams และ Google Meet. ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะบันทึกข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติ (ชื่อ, วันที่, ผู้เข้าร่วม) และให้บันทึกเสียงอย่างสมบูรณ์.

ทบทวนไฮไลท์การประชุมอย่างรวดเร็วพร้อมข้อมูลสรุปเชิงลึก ข้อสรุปสำคัญ และขั้นตอนถัดไปในรายการตรวจสอบที่เข้าใจง่าย เข้าถึงบันทึกการประชุมฉบับเต็มเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก บันทึกการประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเอกสาร ClickUp ที่ส่วนตัวและติดแท็กเพื่อการทบทวนและแบ่งปันที่ง่ายดาย

ClickUp Meetingsรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—การจัดการวาระการประชุม การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ การบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp เพื่อจัดโครงสร้างบันทึกเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการบันทึกไว้อย่างดีก่อนที่จะแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ClickUp's AIแปลบันทึกการประชุมอย่างชาญฉลาด ให้คำแนะนำสำหรับการสร้างและจัดระเบียบงาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นโดยให้คุณแปลงบันทึกและสรุปเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรง ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการเฉพาะ

ClickUp Docsช่วยให้คุณ สร้างเอกสารสดพร้อมบันทึกการประชุมของคุณ คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลแบบไดนามิกที่ทีมสามารถอ้างอิงได้ระหว่างการโทรกับลูกค้า นอกจากนี้ยังง่ายต่อการค้นหาข้อมูลการประชุมหรือรายละเอียดงานเฉพาะในเอกสาร เพียงไม่กี่วินาที

ClickUp ยังมีเทมเพลตการประชุมหลายแบบที่คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณยุ่งเกินกว่าจะจัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม และโครงสร้างบันทึก ตัวอย่างเช่นเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยคุณ:

  • จัดโครงสร้างวาระการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วม และรายการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • บันทึกข้อมูลสำคัญและผลลัพธ์จากการประชุม
  • แปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้สำหรับสมาชิกในทีม
บันทึกข้อมูลสำคัญจากการประชุมด้วยเทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ควบคุมการประชุม: ClickUp AI Note Taker บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ สรุปประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลและการตัดสินใจ
  • สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่ต้องทำด้วยClickUp Tasks เพิ่มรายละเอียด และติดแท็กผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
  • หมายเหตุการจัดระเบียบและการแก้ไข: จัดระเบียบและแก้ไขบันทึกการประชุมและงานต่างๆ ในที่เดียวด้วยClickUp Notepad
  • การบันทึกหน้าจอ: แชร์การบันทึกหน้าจอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI ภายในบันทึกการประชุมด้วยClickUp Clipsและถอดเสียงได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เข้าถึงบันทึก แบ่งปันกับทีมของคุณ และทำงานร่วมกันในการสนทนาโดยใช้ClickUp Chat

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีการปรับแต่งและคุณสมบัติมากมาย อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิก/เดือน
  • ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,00+ รีวิว)

2. ไฟร์ฟลาย AI

ไฟร์ฟลาย AI
ผ่านFireflies AI

Fireflies AI เป็นเครื่องมือการประชุมออนไลน์ที่นวัตกรรมใหม่เพื่อทำให้การบันทึกการประชุมเป็นอัตโนมัติ. มันช่วยให้คุณสามารถถอดเสียง, สรุป, ค้นหา, และวิเคราะห์การสนทนาทางเสียงได้.

คุณสามารถใช้มันเพื่อบันทึกวิดีโอและเสียงเพื่อสร้างเอกสารถอดเสียงได้ในไม่กี่นาที พร้อมกับการนำทางผ่านตัวชี้วัดสำคัญ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการ งาน และคำถาม ได้เพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies AI

  • ถอดความการประชุมและแชร์บันทึกไปยัง Slack และ Google Docs
  • เชิญ Fireflies.ai Notetaker เข้าร่วมการประชุมในปฏิทินของคุณ
  • เพิ่มบันทึกการโทรและบันทึกการประชุมโดยตรงใน CRM ของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือประชุมออนไลน์เช่น Google Meet, Zoom, Teams เป็นต้น

ข้อจำกัดของ Fireflies AI

  • เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติที่สำคัญ
  • ต้องการการผสานรวมกับชุดผลิตภัณฑ์ Google Suite ให้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ Fireflies AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $29/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: 39 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Fireflies AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

3. คลัป

Claap.io
ผ่านทางClaap

Claap ทำให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัย. Claap ถูกตลาดเป็นเครื่องมือบันทึกวิดีโอแบบร่วมมือ พร้อมให้คุณใช้โน้ตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวิดีโอสั้น ๆ สำหรับการติดตามผล.

คุณสามารถบันทึกการประชุมพร้อมไฮไลท์และสร้างสรุปโดย AI ได้โดยใช้เทมเพลตที่เหมาะสม เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายเพราะมันมอบปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อช่วยคุณปรับปรุงอัตราการชนะของคุณ

ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในคลังวิดีโอเพื่อสร้างและแก้ไขวิดีโอสั้น ๆ สำหรับติดตามผล ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาของกระบวนการขายของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claap

  • ถอดเสียงและแปลเป็น 99 ภาษา
  • เพิ่มความคิดเห็นที่จุดเฉพาะในบันทึก
  • สร้างคลังวิดีโอส่วนกลางเพื่อช่วยฝึกอบรมทีมขายของคุณ
  • ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง แม้ในระดับที่กว้างขวางเพื่อความเป็นส่วนตัวขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Claap

  • ความยากลำบากในการรวมพื้นที่ทำงานเสมือน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพเสียงจำเป็นต้องปรับปรุง

ราคาของ Claap

  • พื้นฐาน: แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $10/ไลเซนส์ ต่อเดือน
  • ข้อดี: $30 ต่อใบอนุญาตต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Claap

  • G2: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

4. แอปพลิเคชันสำหรับเพื่อนร่วมงาน

Fellow App เป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Fathom AI
ผ่านแอป Fellow

Fellow เป็นซอฟต์แวร์การถอดเสียงและการจัดการการประชุม AIแบบครบวงจรสำหรับทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมช่วยลดความจำเป็นในการประชุมโครงการบ่อยครั้งและรับประกันการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถกำหนดและซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการกับเครื่องมือการจัดการโครงการ และติดตามบันทึกการประชุมและการตัดสินใจในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลลัพธ์จากการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fellow App

  • ค้นหาผ่านบันทึกการประชุม, บันทึก, และแท็ก—พร้อมความสามารถในการล็อกบันทึกเพื่อป้องกันการแก้ไขการตัดสินใจที่บันทึกไว้
  • สร้างวาระการประชุมร่วมกันกับเจ้าของสำหรับแต่ละส่วน
  • ผสานการบันทึกการประชุม, บันทึกการประชุม, และสรุปการประชุมกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อการเข้าถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดแม่แบบการประชุมเพื่อเข้าถึงแม่แบบที่ได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เช่น การประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม การทบทวนงาน และอื่นๆ

ข้อจำกัดของแอปสำหรับผู้ใช้

  • รายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ
  • ข้อบกพร่องในส่วนขยายของเบราว์เซอร์

การกำหนดราคาแบบ Fellow App

  • ฟรี
  • ข้อดี: $11/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเพื่อนร่วมแอป

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

5. Otter AI

Otter AI
ผ่านทางOtter AI

Otter AI เป็นผู้ช่วยประชุมที่ทำงานอัตโนมัติและสรุปการสนทนาในการประชุมของคุณให้เป็นบันทึกพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถรับคำตอบและสร้างเนื้อหา เช่น อีเมลและการอัปเดตสถานะ โดยใช้ Otter AI Chat ในการประชุมทั้งหมดของคุณ

คุณยังสามารถรวมการสนทนาแบบสดกับการอัปเดตแบบซิงโครไนซ์ได้

คุณสามารถแชทกับสมาชิกในทีมของคุณและทีมสนับสนุนของ Otter เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Otter AI

  • ถอดเสียงการประชุมในกว่า 30 ภาษา เหมาะสำหรับทีมระดับโลก
  • ร่วมมือในการจัดทำบันทึกการประชุม, มอบหมายและซิงค์รายการที่ต้องดำเนินการผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการ, และติดตามการตัดสินใจในที่ประชุมไว้ในที่เดียว
  • แชร์บันทึกการประชุมทางอีเมล, Slack และเพิ่มลงใน CRM ของคุณ
  • เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom และ Google Meet

ข้อจำกัดของ Otter AI

  • แผนฟรีให้บริการนาทีการถอดเสียงและระบุผู้พูดอย่างจำกัด
  • ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจไม่น่าเชื่อถือ

ราคา Otter AI

  • พื้นฐาน: แผนฟรี
  • ข้อดี: $16.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Otter AI คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

6. เมล็ดพืช

การนับเมล็ดเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Fathom AI สำหรับทีมสร้างรายได้
ผ่านทางเมล็ดพืช

Grain, ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างรายได้, ทำให้การบันทึก, การเก็บบันทึก, และการจับข้อมูลเชิงลึกเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ เช่น การสอนทีมของคุณและการพัฒนากลยุทธ์การขาย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Grain มอบความโปร่งใสที่มากขึ้นให้กับคุณในกระบวนการขายของคุณด้วยการวิเคราะห์ดีลและข้อมูลเชิงลึกด้วยหัวข้ออัจฉริยะและการแจ้งเตือนบัญชีสำคัญ

คุณสมบัติเด่นของธัญพืช

  • ซิงค์บันทึกการประชุมกับผู้ติดต่อใน CRM และบันทึกข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
  • สร้างบันทึกการประชุมและถอดความที่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย
  • ผสานการทำงานกับ Hubspot, Salesforce, Zapier และ Slack
  • รับการแจ้งเตือนตามคำสำคัญเฉพาะในบันทึกการสนทนา
  • สร้างวิดีโอคลิปโดยเลือกข้อความใดก็ได้ในบทถอดความ

ข้อจำกัดของเมล็ด

  • เน้นที่การประชุมผ่านวิดีโอเป็นหลัก อาจไม่เหมาะสำหรับการโทรด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว
  • มีปัญหาในการระบุผู้พูดในบันทึกการสนทนา

การกำหนดราคาธัญพืช

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/ที่นั่ง ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $39/ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การประเมินและรีวิวเมล็ดพืช

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. สรุปสั้น

สรุปสั้น
ผ่านทางTl;dv

Tl;dv เป็นเครื่องบันทึกการประชุมที่ถอดเสียงและสรุปการสนทนาของคุณกับลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และทีมของคุณ คุณสามารถบันทึกการสนทนาในรูปแบบวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง และเข้าถึงได้ทันทีหลังจากนั้นในห้องสมุดการประชุมของคุณ

เครื่องมือนี้ยังรองรับหลายภาษาพร้อมกว่า 30 ภาษา และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานจากการประชุม ช่วยให้คุณสามารถแชร์ช่วงเวลาสำคัญและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไปยังพื้นที่ทำงานของทีมได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับแท็บ

คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด

  • สรุปช่วงเวลาสำคัญในการประชุมของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือใช้ทางลัด
  • ค้นหาและสรุปการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญเฉพาะได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • สร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของช่วงเวลาสำคัญในการประชุมใด ๆ
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อการเข้าถึงการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Tl;dv

  • ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การระบุผู้พูด
  • แผนฟรีมีระยะเวลาการประชุมและฟีเจอร์ที่จำกัด

ราคาแบบสรุป

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $25/ผู้ใช้ต่อการบันทึกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

8. นกหัวขวาน

นกหัวขวาน
ผ่านทางWudpecker

Wudpecker เป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสกัดความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แพลตฟอร์มนี้สามารถสรุปบทสนทนาเสมือนจริงให้กลายเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้ทันที

คุณยังสามารถจัดเก็บการบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และใช้เครื่องมือค้นหาขั้นสูงของ Wudpecker เพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในบันทึกการประชุมของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Wudpecker

  • สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับการประชุมประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึก
  • แชร์บันทึกและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์ภายใน Wudpecker
  • รับสรุปประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams ของคุณ
  • รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงและการปฏิบัติตาม GDPR

ข้อจำกัดของนกหัวขวาน

  • อินเตอร์เฟซอาจไม่มีความเข้าใจง่ายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ไม่สามารถยกเว้นจากการประชุมเฉพาะได้

การกำหนดราคาของ Wudpecker

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $16/เดือน
  • ข้อดี: $30/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Wudpecker

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. พูดด้วย AI

Speak AI
ผ่านทางSpeak AI

Speak AI ใช้ระบบอินเตอร์เฟซการสนทนา ช่วยให้คุณโต้ตอบกับบันทึกการประชุมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสามารถบันทึก, บันทึกเสียง, และวิเคราะห์การโทรและประชุมผ่านผู้ช่วยประชุมของ Speak AI, API, และอื่น ๆ ได้เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม เช่น Dropbox และ Google Drive

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speak AI

  • รับความแม่นยำในการถอดเสียงถึง 95% ด้วยเสียงคุณภาพสูง
  • แปลงเสียง/วิดีโอเป็นข้อความโดยอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์แปลงเสียง/วิดีโอเป็นข้อความด้วย AI ที่ใช้งานง่ายของ Speak
  • อัปโหลดและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ไม่มีโครงสร้างด้วยการนำเข้า CSV หรือ Zapier
  • ถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลและรับคำตอบเชิงลึกจากผู้ช่วย AI

ข้อจำกัดของ Speak AI

  • อาจต้องใช้ข้อมูลการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ดีที่สุดกับสำเนียงเฉพาะหรือคำศัพท์ทางเทคนิค

ราคาของ Speak AI

  • จ่ายตามการใช้งาน
  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Speak AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

10. Sembly AI

Sembly AI, หนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ของ Fathom AI
ผ่านทางSembly AI

Sembly AI เป็นเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมที่เข้าร่วมและบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติบน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างบทถอดความ บันทึกการประชุม และข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประชุมที่บันทึกไว้ล่วงหน้า

คุณยังสามารถใช้เบราว์เซอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อบันทึกการสนทนาแบบออฟไลน์หรือจดบันทึกส่วนตัวได้ทุกที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI

  • ส่งออกบันทึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ (TXT, SRT, DOCX) พร้อมการปรับแต่งเวลาและป้ายกำกับผู้พูด และแชร์ใน Slack หรือ CRM ของคุณ
  • เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอและบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ยอดนิยม
  • ค้นหาการประชุมของคุณโดยใช้คำสำคัญ รายการสำคัญ หรือผู้เข้าร่วม

ข้อจำกัดของ Sembly AI

  • การนำทางรอบแพลตฟอร์มไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

ราคา Sembly AI

  • ส่วนตัว: แผนฟรี
  • มืออาชีพ: $15/เดือน
  • ทีม: $29/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sembly AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

11. ว็อกซ์มาติก

วอกัลแมติก
ผ่านทางVocalmatic

Vocalmatic เป็นซอฟต์แวร์ถอดเสียงอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นข้อความ ทำงานโดยการวิเคราะห์ไฟล์เสียงหรือวิดีโอแบบวินาทีต่อวินาที ระบุคำที่พูดในแต่ละวินาที และบันทึกแต่ละคำลงในถอดความ

คุณสามารถใช้ Vocalmatic ก่อนเพื่อเปลี่ยนไฟล์เสียงของคุณเป็นข้อความ จากนั้นคุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ Vocalmatic

  • แปลงเสียงของคุณเป็นข้อความในกว่า 100 ภาษาด้วย AI
  • สร้างบันทึกการสนทนาเสมือนจริงที่สามารถแก้ไขได้
  • ค้นหาบันทึกการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดายโดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้พูด
  • กำหนดบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับสมาชิกในทีม เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Vocalmatic

  • เน้นการวิเคราะห์หลังการประชุมและการค้นหาข้อมูล อาจไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคาของ Vocalmatic

  • เริ่มต้น: $15/เดือน
  • ข้อดี: $19/เดือน
  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Vocalmatic

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือการบันทึกการประชุม

สถานที่ทำงานของเราเจริญเติบโตได้ดีจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ด้วยตารางงานที่ยุ่งและกิจกรรมที่แน่นขนัด การจับประเด็นสำคัญทุกข้อในการประชุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย

ดังนั้น เลือกจากทางเลือกของ Fathom AI เหล่านี้หลังจากประเมินความต้องการขององค์กร ความสามารถในการขยายตัว และความจำเป็นในการถอดเสียงบทสนทนาที่ซับซ้อนอย่างรอบคอบ

เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่น ClickUp มอบโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ แพลตฟอร์มนวัตกรรมนี้สามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการและสร้างสรุปที่ชาญฉลาดจากบันทึกการประชุม—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

พร้อมที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การประชุมออนไลน์ของคุณหรือไม่?

สมัครใช้ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างของวิธีการที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง 🎉