10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai ในปี 2025

ทุกวันนี้การประชุมมีอะไรให้ทำมากมาย มันเหมือนกับการเข้าร่วมขบวนพาเหรดดิจิทัลประเภทหนึ่ง ที่มีแต่หัวพูดหน้าจอ แบ่งปันหน้าจอ พื้นหลังแปลกๆ และโอ้ ความยากลำบากในการจดบันทึกข้างๆ
ขอแนะนำ Otter AI มันเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ดิจิทัลที่เข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ เพื่อให้คุณไม่พลาดความคิดเห็นหรือประเด็นสำคัญใด ๆ เลย มันมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในการถอดเสียงการประชุมของคุณให้เป็นข้อความ
อย่างไรก็ตาม Otter AI ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แพลตฟอร์มนี้ยังคงประสบปัญหาในด้านความแม่นยำของการแปลงเสียงเป็นข้อความโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับสำเนียงและภาษาถิ่นที่หลากหลาย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางครั้งที่ประสิทธิภาพยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ นอกจากนี้ แม้ว่า Otter AI จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้บางรายในการใช้งาน Otter AI ยังไม่มีชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ใช้หลายคนมีบันทึกการประชุมมากขึ้น แต่ไม่มีวิธีที่จะเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
แม้ว่า Otter AI จะมีข้อดีหลายประการ แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคนเสมอไป ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้ลองใช้ ดังนั้นเรามาเจาะลึกทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Otter AI ในการจดบันทึกกันเลย!
อะไรคือ Otter AI?
OtterAI บันทึกการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์และสร้างสรุปการประชุมที่แม่นยำ พร้อมด้วยประเด็นสำคัญ ภาพหน้าจอ และเสียงบันทึก ด้วยพลังจากเอ็นจิ้น AI ที่ทรงพลัง เอ็นจิ้นการถอดเสียงพูดสดของ Otter สามารถจดจำสำเนียงและภาษาถิ่นต่างๆ ได้หลากหลาย
ด้วยเครื่องมือถอดเสียงการประชุมอย่าง Otter คุณจึงสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือนี้จะบันทึกเสียงของผู้พูดโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ เพิ่มสไลด์ที่แชร์ลงในบันทึกการประชุม และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
เหม่อลอยไปหน่อยในประชุมหลังจากทานอาหารกลางวันมื้อใหญ่? คุณสามารถกลับไปค้นหาการหารือได้ก่อนการประชุมครั้งต่อไป
การทำงานร่วมกันทางไกลคือวิธีที่เราทำงานในปัจจุบัน และด้วยเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานร่วมกันในภารกิจที่สำคัญยิ่งขึ้นได้
หากคุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์ถอดเสียง มีทางเลือกอื่นของ Otter AI หลายตัวเช่นกัน คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์เหล่านั้น
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Otter AI?
โดยทั่วไปแล้ว ทุกการประชุมควรมีการเตรียมการล่วงหน้าด้วย วาระการประชุมที่ละเอียด และผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่มีเสียงรบกวน มีแต่เรื่องงานเท่านั้น!
แต่นั่นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย
เครื่องมือถอดเสียงการประชุมที่ดีซึ่งบันทึกทุกกิจกรรมอย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณสร้างรายงานการประชุมที่มีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่านั้น เครื่องมือเช่น Otter AI ช่วยบันทึกประเด็นของผู้พูดแต่ละคนได้อย่างแม่นยำในรูปแบบที่ชัดเจนและคมชัด
ด้วยระบบสรุปและแก้ไขแบบเรียลไทม์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Otter.ai อย่าลืมพิจารณาปัจจัยเหล่านี้:
- ความถูกต้อง: หากเครื่องมือไม่สามารถถอดเสียงพูดเป็นข้อความได้อย่างถูกต้อง มันจะมีประโยชน์น้อยมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถจดจำเสียงและถอดความได้อย่างถูกต้อง
- การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: เครื่องมือต้องถอดเสียงได้อย่างถูกต้องและแบบเรียลไทม์ พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมของตัวแก้ไข คุณสามารถติดตามจุดสำคัญต่างๆ ได้ในขณะดำเนินการ
- ความสามารถในการบันทึกหน้าจอ: การบันทึกหน้าจอมีความสำคัญเทียบเท่ากับการถอดเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สามารถบันทึกทุกสิ่งสำคัญบนหน้าจอได้
- เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์: ลองนึกภาพการสรุปประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมอย่างแม่นยำที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เครื่องมือประชุม AI หลายตัวสามารถทำเช่นนั้นได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก – เครื่องมือควรสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมที่คุณชื่นชอบได้
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การสนทนาของคุณไม่ควรออกจากห้องแชทเว้นแต่จะตั้งใจให้เกิดขึ้น มองหาการเข้ารหัสระดับสูง การปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมการเข้าถึง
- การร่วมมือ: เครื่องมือต้องมีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมสามารถบันทึกข้อมูลร่วมกันได้คุณควรสามารถส่งสรุปได้เมื่อคุณได้แก้ไขบันทึกการประชุมแล้ว
- รองรับหลายภาษา: เครื่องมือควรสามารถระบุและแปลภาษาและสำเนียงต่างๆ ได้หลายภาษาโดยไม่มีข้อผิดพลาด
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Otter AI ที่คุณควรใช้
Otter เป็นที่นิยมสำหรับการถอดเสียงและจดบันทึก โดยเฉพาะในทีมขายและทีมผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีเครื่องมือประชุมที่ใช้ AI คล้ายกันอีกหลายตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Otter AI พร้อมคะแนนเปรียบเทียบแต่ละด้าน
1. ClickUp
ClickUpยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานฟีเจอร์จดบันทึกอัจฉริยะด้วย AI เข้ากับเครื่องมือจัดการงานและความร่วมมือขั้นสูง แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้ช่วยให้ทุกการประชุมมีส่วนช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของทีมโดยรวม ด้วยการอัตโนมัติและจัดโครงสร้างกระบวนการจดบันทึกอย่างมีระเบียบ
ClickUp มีโซลูชันการจัดการบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งใช้งานง่ายมาก นั่นคือClickUp AI Notetaker ซึ่งจะบันทึกทุกรายละเอียดจากการประชุมของคุณและรวบรวมไว้ในเอกสารส่วนตัว ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจดบันทึก
ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะทำการถอดความการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่ชัดเจนและงานที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาของคุณ โดยจะส่งบันทึกโดยละเอียดให้คุณ ซึ่งรวมถึงสรุปประเด็นสำคัญ ข้อควรดำเนินการ หัวข้อที่พูดคุย และบันทึกการสนทนาทั้งหมด
คุณสามารถผสานการถอดเสียงเหล่านี้เข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บันทึกการประชุมถูกแปลงเป็นงานที่ติดตาม จัดระเบียบ และดำเนินการได้อย่างตรงจุด ระบบทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Zoom, Teams และ Google Meet ได้โดยตรง
รู้จัก AI ผู้ช่วยจดบันทึกเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇
นอกจากนี้ClickUp Meetingsยังรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—การจัดการวาระการประชุม การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ การบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการบันทึกไว้อย่างดีก่อนที่จะแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ClickUp Brain เครื่องมือที่ใช้ AI ของ ClickUp ยังสามารถช่วย แปลบันทึกการประชุมของคุณเป็นภาษาอื่นและแนะนำการปรับปรุง/งานที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถแปลงบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมเป็นงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง และเชื่อมโยงกับโครงการและกระบวนการทำงานเฉพาะได้
คุณยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงมากมายสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม รวมถึงเครื่องมือจดบันทึกที่ล้ำสมัยพร้อมการตั้งค่าขั้นสูงผู้ช่วยเขียน AIภายในNotepad ของ ClickUp และClickUp Docsยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณและรวมบันทึก เอกสาร ทีม และงานของคุณไว้ในที่เดียว
Notepad เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและรายการตรวจสอบ ในขณะที่ ClickUp Docs สามารถใช้สำหรับการจดบันทึกทุกประเภท ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงบทความบล็อกที่มีรายละเอียดบันทึกการประชุม แผนงานโครงการ วาระการประชุม การทบทวน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงการประชุมและการสนทนาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
- สรุปประเด็นสำคัญและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ
- แปลเนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และจีน
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจกว่า 100 แอป เช่น Slack, HubSpot และ Zapier
- เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลตขอบเขตงานการถอดเสียงเสียงเพื่อจัดการโครงการถอดเสียงและกระบวนการทางธุรกิจ
- แชร์ภาพหน้าจอและวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Clips
- แอปแก้ไขข้อความและกระดานไวท์บอร์ดที่ทันสมัย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยการปรับแต่งและฟีเจอร์มากมาย อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. โน๊ต
ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Notta พร้อมความสามารถในการรองรับหลายภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทุกคนที่ดำเนินธุรกิจในระดับโลก
ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือถอดความที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มจดบันทึกอัจฉริยะ Notta เปลี่ยนบทสนทนาที่พูดให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ใน 58 ภาษาที่น่าประทับใจ
Nottaสามารถเข้าร่วมการสนทนาเสมือนจริงของคุณบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ได้, บันทึกและแปลการสนทนาแบบเรียลไทม์, และสร้างสรุปโดย AI ภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษาที่แตกต่างกัน
- สร้างสรุปการประชุมด้วยระบบ AI พร้อมรายการดำเนินการ
- มีคุณสมบัติระบุผู้พูดและแสดงเวลา
- 98. ความถูกต้องในการถอดความ 86%
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยมและรองรับรูปแบบสื่อหลากหลาย
ข้อจำกัด
- แผนฟรีถูกจำกัดไว้ที่ 3 นาทีต่อการบันทึก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอกับบางสำเนียงและภาษาถิ่น
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อทำงานกับฟีเจอร์หลายอย่างพร้อมกัน
ราคา Notta
- แผนฟรี: 120 นาที/เดือน พร้อมจำกัดไฟล์ละ 3 นาที
- โปรแพลน: $14.99/ผู้ใช้/เดือน (หรือ $8.17 เมื่อสมัครแบบรายปี); 1,800 นาทีการถอดความ/เดือน
- แผนธุรกิจ: $16.67/ผู้ใช้/เดือน (หรือ $16.67 เมื่อสมัครแบบรายปี); ไม่จำกัดจำนวนนาทีในการถอดเสียง
การให้คะแนนและรีวิวของ Notta
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- App Store: 4.0/5 (750+ รีวิว)
3. แอร์แกรม
Airgram เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการประชุม มันทำงานอัตโนมัติ—บันทึก ถอดเสียง สรุป และแชร์บันทึกการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคน
นอกเหนือจากฟีเจอร์การจัดตารางเวลา การถอดความ การจดบันทึก และการทำงานร่วมกันตามปกติแล้ว ประโยชน์เพิ่มเติมจากAI สรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย GPT–4 (ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า) ทำให้เครื่องมือนี้กลายเป็นผู้ช่วยที่สะดวกมาก ✍️
Airgram รองรับแปดภาษา: อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, และจีนกลาง. คุณยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของส่วนต่าง ๆ ของการประชุมเพื่อส่งให้ผู้อื่นได้.
คุณสมบัติเด่นของแอร์แกรม
- สร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของส่วนที่สำคัญของการประชุมเพื่อแบ่งปัน
- บันทึกการประชุมในคุณภาพสูงและเก็บรักษาไว้ถาวร
- รองรับ 8 ภาษาหลักของโลก
ข้อจำกัดของแอร์แกรม
- ขณะนี้จำกัดเฉพาะ Google Meet, Zoom, Microsoft Teams และ Webex
- มีเวอร์ชันฟรีพร้อมความสามารถจำกัด
ราคาแอร์แกรม
- พื้นฐาน: ฟรี
- บวก: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวแอร์แกรม
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Product Hunt: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. โคลิบริ.ไอไอ
โคลิบรีสามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ผู้ช่วยการประชุมของโคลิบรีจะเริ่มบันทึกและถอดเสียงการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ และส่งสรุปทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของคำบรรยายแบบเรียลไทม์คือผู้พูดสามารถติดตามคำพูดของตนเองได้ หากไม่รบกวนคุณ
นอกจากนี้ Colibri ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอหลักส่วนใหญ่และเครื่องมือองค์กรทั่วไป เช่น Slack และ Salesforce ได้อีกด้วย Colibri สร้างสรุปการประชุมที่กระชับ สามารถแก้ไขได้ และค้นหาได้ พร้อมทั้งมีแม่แบบวาระการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ด้วย ระบบ AIที่ซับซ้อนเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องมือสรุปข้อมูล คุณจะได้รับวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Colibri. ai
- เครื่องมือถอดความและสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอที่มีความสามารถ
- ขยายหรือย่อข้อความโดยใช้ AI
- แม่แบบวาระการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมกับ Slack และ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Colibri. ai
- ให้บริการฟังก์ชัน AI เฉพาะในแผน Pro เท่านั้น
- โคลิบริไม่รองรับหลายภาษาและสำเนียง
Colibri. ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน
Colibri. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. ไฟลั๊กกี้. ai
Fireflies AI เป็นบริการบันทึกและถอดเสียงการประชุมที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ มันเข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติในแอปการประชุมทางวิดีโอและโปรแกรมโทรศัพท์ส่วนใหญ่
เช่นเดียวกับ Otter AI เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขได้ในขณะที่ตัวสรุป AI สร้างสรุปการประชุมที่มีความแม่นยำสูง
Fireflies ทำงานได้ดีกับมากกว่า 40 ภาษาและสำเนียง และให้คุณเล่นเสียงบันทึกกลับได้เมื่อคุณคลิกที่ส่วนของบทสนทนา แผนฟรีให้พื้นที่เก็บข้อมูลประมาณ 800 นาที และเวอร์ชันโปรให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าสิบเท่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies. ai
- การแปลและการถอดเสียงอย่างถูกต้องของภาษาและสำเนียงมากกว่า 40 ภาษา
- มากกว่า 800 นาที ของการจัดเก็บในแผนฟรี
- การผสานรวมที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มการประชุม การทำงานร่วมกัน และ CRM หลายระบบ
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับแผนธุรกิจและองค์กร
- ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผู้ใช้ทางธุรกิจ
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- การบันทึกวิดีโอมีให้บริการเฉพาะในแผนโปรเท่านั้น
- การผสานระบบ CRM และการทำงานร่วมกันมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนธุรกิจและองค์กร: เริ่มต้นที่ 19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. สรุปสั้น
tl;dv เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือบันทึกและถอดเสียงการประชุมที่ใช้ GPT ซึ่งคุณสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณได้ ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมกับ Zoom นั้นโดดเด่นกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Otter AI ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการประชุมในคุณภาพสูง, แชร์คลิปจากการประชุม, และถอดเสียงเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา
แผนฟรีมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยได้มากพอๆ กับคุณสมบัติที่ต้องเสียเงินในเครื่องมือประชุมอื่นๆ ไม่แปลกใจเลยที่ tl;dv มีผู้ใช้สะสมประมาณหนึ่งล้านคนแล้ว ด้วยแผนโปร คุณสามารถทำงานอัตโนมัติจากกระบวนการทำงานหลังการประชุมด้วยการผสานรวมที่มีให้เลือกมากมาย
คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด
- การบันทึกและการถอดเสียงไม่จำกัดโดยเวอร์ชันฟรี
- การบันทึกคุณภาพสูงควบคู่กับการแชร์คลิปจากการประชุม
- การถอดเสียงในกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ tl;dv
- การผสานรวมส่วนใหญ่ในแผนชำระเงิน
- จำกัดเฉพาะ Google Meet และ Zoom
ราคาแบบสรุป
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- แผนโปร: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Product Hunt: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
7. Tactiq
โฆษณาเป็น "ชุดประชุม AI" Tactiq สามารถช่วยคุณในการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการประชุมมากกว่า 15 ภาษา Tactiq มีฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบจำกัด แต่เครื่องมือนี้สามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมพร้อมการระบุผู้พูดและเวลาได้
เครื่องมือจะสรุปการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับผู้เข้าร่วม และกำหนดวาระการประชุมครั้งต่อไป
แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ ที่กล่าวถึงที่นี่ แต่ก็ยังสะดวกสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก คุณสามารถตรวจสอบการมีส่วนร่วมของการประชุมของคุณได้ – ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เครื่องมือประชุมไม่กี่ตัวมีให้
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- คำบรรยายปิด, หมายเหตุเวลา, และการระบุผู้พูดในบันทึกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
- บันทึกการประชุมที่ส่งออกไปยัง Google Docs ระหว่างการประชุม
ข้อจำกัดของ Tactiq
- ไม่มีการจัดเก็บการบันทึกเสียง
- ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบจำกัด
- ความสามารถของ AI ที่จำกัด
ราคา Tactiq
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $8
คะแนนและรีวิว Tactiq
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. บทที่
Rev ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นผู้ช่วยในการประชุมเท่านั้น: Rev ยังมีบริการถอดเสียงเป็นข้อความจากไฟล์เสียง โดยให้บริการทั้งผ่านนักถอดเสียงมืออาชีพและผ่าน API ที่พร้อมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
แม้ว่า Rev อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่เหมาะสมสำหรับการถอดเสียงการประชุมในชีวิตประจำวัน แต่บริการนี้ยอดเยี่ยมสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและภาษาถิ่น อย่างไรก็ตาม Rev ไม่มีการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือความสะดวกในการสรุปการประชุมและการผสานรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงด้วยการจดจำและถอดเสียงพูดที่ซับซ้อน
- ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์
- ไม่มีการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์หรือสรุปการประชุม
- คิดค่าบริการตามนาที ไม่ใช่ตามผู้ใช้ (ยากต่อการปรับขนาดเมื่อราคาเพิ่มขึ้นตามจำนวนการประชุม)
- ขาดคุณสมบัติผู้ช่วยประชุม เช่น สรุป, วาระการประชุม, หรือการผสานรวม
ราคาสำหรับโบสถ์
- การถอดเสียงอัตโนมัติ: $0.25 ต่อนาที
เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
9. Trint
Trint ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลคำพูดจากไฟล์วิดีโอและเสียงให้กลายเป็นข้อความที่ถอดความอย่างถูกต้อง ด้วย Trint คุณสามารถถอดข้อความเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 30 ภาษา และยังสามารถทำงานร่วมกัน แก้ไข และแชร์ไฟล์ที่ถอดความแล้วกับผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย
ในขณะที่ Trint ไม่ได้ให้บริการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์หรือฟีเจอร์ผู้ช่วยการประชุม แต่โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพของมันสามารถแปลข้อความได้ด้วยความแม่นยำสูง บริการนี้ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถืออีกด้วย
แม้ว่า Trint จะไม่ใช่ทางเลือกของ Otter.ai แต่คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ เพื่อเขียนข้อความ ที่ถอดความโดยเครื่องจากไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงต่างๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- การถอดเสียงอัตโนมัติผ่านเว็บในหลายรูปแบบของวิดีโอและเสียง
- การถอดเสียง รวมถึงการแปลในมากกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ Trint
- ไม่มีการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์หรือฟังก์ชันการถอดความ
- ไม่มีคุณสมบัติการระบุหรือติดป้ายชื่อผู้พูด
ราคาของ Trint
- เริ่มต้น: $48 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $60 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (17 รีวิว)
10. พยัญชนะ
เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Vowel ช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุม, บันทึกและถอดเสียงการสนทนา, และเปลี่ยนการถอดเสียงให้เป็นสรุปที่กระชับได้ ด้วย Vowel คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขวาระการประชุมร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย
เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบครบวงจร (คล้ายกับ Zoom) Vowel โดดเด่นเมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกัน
เป็นที่ชื่นชอบของทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม รวมถึงสตาร์ทอัพที่เน้นการทำงานทางไกล Vowel สามารถแทนที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันขนาดเล็กหลายตัวและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของสระ
- ให้บริการการจัดตารางเวลา, การประชุม, การบันทึก, การบันทึกข้อมูล, และการร่วมมือ – ระบบการประชุมที่สมบูรณ์แบบ
- จัดเก็บและแบ่งปันสรุปการประชุมและประเด็นการดำเนินการที่สร้างโดย AI
- ไม่จำเป็นต้องใช้แอป – ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
ข้อจำกัดของสระ
- บริการถอดเสียงมีการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
- มีคุณสมบัติน้อยกว่าและมีราคาแพงกว่าเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่แข่งขันกัน
การกำหนดราคาสระ
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.50 ต่อโฮสต์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวสระ
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. Microsoft Teams
Microsoft Teams คือคำพ้องความหมายของพื้นที่ทำงานร่วมกัน Teams ซึ่งเข้ามาแทนที่ Skype for Business มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการประชุม การแชท และการจดบันทึก—และพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบแอป (Microsoft, Android, iOS และอื่นๆ)
แม้ว่า Teams จะไม่ใช่ทางเลือกแทน Otter AI แต่สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วภายในพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย คุณยังสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอ สร้างสรุป และจัดทำวาระการประชุมระหว่างการประชุมได้ และใช่ มัน ยังมีการบันทึกหน้าจอบน Mac ด้วย
เคล็ดลับมืออาชีพ: เชื่อมต่อ Microsoft Teams กับพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp! คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวและการผสานรวมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- ถูกกว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันส่วนใหญ่
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ความสามารถในการถอดความและแปลที่จำกัด
- ไม่มีระบบสรุปหรือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ราคาของ Microsoft Teams
- พื้นฐาน: ฟรี
- ขั้นสูง: $4. 80 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ClickUp – โซลูชันครบวงจร
การถอดเสียง, การบันทึกเสียง, และบันทึกช่วยให้แน่ใจว่าทุกการสนทนาถูกบันทึกไว้ และคุณมีข้อมูลทุกชิ้นที่คุณต้องการ. กุญแจอยู่ที่การไหลของข้อมูลนี้ผ่านเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ.
สิ่งนี้ทำให้การสร้างประสบการณ์ที่ผสานรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณ. หากไม่ทำเช่นนั้น คุณก็จะสร้างเพียงระบบที่แยกตัวและเสียงรบกวนมากมายแทนที่จะเป็นข้อมูลเชิงลึก.
แพลตฟอร์มแบบบูรณาการเช่น ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทุกคนกำลังมองหา