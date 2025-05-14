บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Otter.ai ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
14 พฤษภาคม 2568

ทุกวันนี้การประชุมมีอะไรให้ทำมากมาย มันเหมือนกับการเข้าร่วมขบวนพาเหรดดิจิทัลประเภทหนึ่ง ที่มีแต่หัวพูดหน้าจอ แบ่งปันหน้าจอ พื้นหลังแปลกๆ และโอ้ ความยากลำบากในการจดบันทึกข้างๆ

ขอแนะนำ Otter AI มันเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ดิจิทัลที่เข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ เพื่อให้คุณไม่พลาดความคิดเห็นหรือประเด็นสำคัญใด ๆ เลย มันมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังในการถอดเสียงการประชุมของคุณให้เป็นข้อความ

อย่างไรก็ตาม Otter AI ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แพลตฟอร์มนี้ยังคงประสบปัญหาในด้านความแม่นยำของการแปลงเสียงเป็นข้อความโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับสำเนียงและภาษาถิ่นที่หลากหลาย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงการถอดเสียงแบบเรียลไทม์แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางครั้งที่ประสิทธิภาพยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ นอกจากนี้ แม้ว่า Otter AI จะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายขึ้น แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้บางรายในการใช้งาน Otter AI ยังไม่มีชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ใช้หลายคนมีบันทึกการประชุมมากขึ้น แต่ไม่มีวิธีที่จะเปลี่ยนบันทึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้

แม้ว่า Otter AI จะมีข้อดีหลายประการ แต่อาจไม่เหมาะกับทุกคนเสมอไป ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้ลองใช้ ดังนั้นเรามาเจาะลึกทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Otter AI ในการจดบันทึกกันเลย!

อะไรคือ Otter AI?

OtterAI บันทึกการประชุมออนไลน์แบบเรียลไทม์และสร้างสรุปการประชุมที่แม่นยำ พร้อมด้วยประเด็นสำคัญ ภาพหน้าจอ และเสียงบันทึก ด้วยพลังจากเอ็นจิ้น AI ที่ทรงพลัง เอ็นจิ้นการถอดเสียงพูดสดของ Otter สามารถจดจำสำเนียงและภาษาถิ่นต่างๆ ได้หลากหลาย

ตัวอย่างเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม Otter Meeting
ผ่านทางOtter

ด้วยเครื่องมือถอดเสียงการประชุมอย่าง Otter คุณจึงสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ เครื่องมือนี้จะบันทึกเสียงของผู้พูดโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์ เพิ่มสไลด์ที่แชร์ลงในบันทึกการประชุม และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย

เหม่อลอยไปหน่อยในประชุมหลังจากทานอาหารกลางวันมื้อใหญ่? คุณสามารถกลับไปค้นหาการหารือได้ก่อนการประชุมครั้งต่อไป

การทำงานร่วมกันทางไกลคือวิธีที่เราทำงานในปัจจุบัน และด้วยเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำงานร่วมกันในภารกิจที่สำคัญยิ่งขึ้นได้

หากคุณกำลังประเมินซอฟต์แวร์ถอดเสียง มีทางเลือกอื่นของ Otter AI หลายตัวเช่นกัน คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์เหล่านั้น

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Otter AI?

โดยทั่วไปแล้ว ทุกการประชุมควรมีการเตรียมการล่วงหน้าด้วย วาระการประชุมที่ละเอียด และผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่มีเสียงรบกวน มีแต่เรื่องงานเท่านั้น!

แต่นั่นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

เครื่องมือถอดเสียงการประชุมที่ดีซึ่งบันทึกทุกกิจกรรมอย่างชาญฉลาดช่วยให้คุณสร้างรายงานการประชุมที่มีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดเท่านั้น เครื่องมือเช่น Otter AI ช่วยบันทึกประเด็นของผู้พูดแต่ละคนได้อย่างแม่นยำในรูปแบบที่ชัดเจนและคมชัด

ด้วยระบบสรุปและแก้ไขแบบเรียลไทม์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Otter.ai อย่าลืมพิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

  • ความถูกต้อง: หากเครื่องมือไม่สามารถถอดเสียงพูดเป็นข้อความได้อย่างถูกต้อง มันจะมีประโยชน์น้อยมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถจดจำเสียงและถอดความได้อย่างถูกต้อง
  • การถอดเสียงแบบเรียลไทม์: เครื่องมือต้องถอดเสียงได้อย่างถูกต้องและแบบเรียลไทม์ พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมของตัวแก้ไข คุณสามารถติดตามจุดสำคัญต่างๆ ได้ในขณะดำเนินการ
  • ความสามารถในการบันทึกหน้าจอ: การบันทึกหน้าจอมีความสำคัญเทียบเท่ากับการถอดเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกใช้สามารถบันทึกทุกสิ่งสำคัญบนหน้าจอได้
  • เครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์: ลองนึกภาพการสรุปประเด็นสำคัญที่สุดของการประชุมอย่างแม่นยำที่ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากการประชุมสิ้นสุดลง เครื่องมือประชุม AI หลายตัวสามารถทำเช่นนั้นได้
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก – เครื่องมือควรสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการประชุมที่คุณชื่นชอบได้
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การสนทนาของคุณไม่ควรออกจากห้องแชทเว้นแต่จะตั้งใจให้เกิดขึ้น มองหาการเข้ารหัสระดับสูง การปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการควบคุมการเข้าถึง
  • การร่วมมือ: เครื่องมือต้องมีความสามารถในการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมสามารถบันทึกข้อมูลร่วมกันได้คุณควรสามารถส่งสรุปได้เมื่อคุณได้แก้ไขบันทึกการประชุมแล้ว
  • รองรับหลายภาษา: เครื่องมือควรสามารถระบุและแปลภาษาและสำเนียงต่างๆ ได้หลายภาษาโดยไม่มีข้อผิดพลาด

11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Otter AI ที่คุณควรใช้

Otter เป็นที่นิยมสำหรับการถอดเสียงและจดบันทึก โดยเฉพาะในทีมขายและทีมผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีเครื่องมือประชุมที่ใช้ AI คล้ายกันอีกหลายตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Otter AI พร้อมคะแนนเปรียบเทียบแต่ละด้าน

1. ClickUp

รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูดที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp AI Notetaker
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp AI Note Taker
รับบันทึกการประชุมอัตโนมัติพร้อมป้ายกำกับผู้พูดที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp AI Notetaker

ClickUpยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานฟีเจอร์จดบันทึกอัจฉริยะด้วย AI เข้ากับเครื่องมือจัดการงานและความร่วมมือขั้นสูง แอปครบวงจรสำหรับการทำงานนี้ช่วยให้ทุกการประชุมมีส่วนช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของทีมโดยรวม ด้วยการอัตโนมัติและจัดโครงสร้างกระบวนการจดบันทึกอย่างมีระเบียบ

ClickUp มีโซลูชันการจัดการบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งใช้งานง่ายมาก นั่นคือClickUp AI Notetaker ซึ่งจะบันทึกทุกรายละเอียดจากการประชุมของคุณและรวบรวมไว้ในเอกสารส่วนตัว ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจดบันทึก

ผู้ช่วยจดบันทึก AI จะทำการถอดความการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างสรุปที่ชัดเจนและงานที่สามารถดำเนินการได้จากบทสนทนาของคุณ โดยจะส่งบันทึกโดยละเอียดให้คุณ ซึ่งรวมถึงสรุปประเด็นสำคัญ ข้อควรดำเนินการ หัวข้อที่พูดคุย และบันทึกการสนทนาทั้งหมด

คุณสามารถผสานการถอดเสียงเหล่านี้เข้ากับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้บันทึกการประชุมถูกแปลงเป็นงานที่ติดตาม จัดระเบียบ และดำเนินการได้อย่างตรงจุด ระบบทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Zoom, Teams และ Google Meet ได้โดยตรง

รู้จัก AI ผู้ช่วยจดบันทึกเพิ่มเติมได้ที่นี่ 👇

นอกจากนี้ClickUp Meetingsยังรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว—การจัดการวาระการประชุม การกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ การบันทึกการประชุมประจำสัปดาห์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ คุณสามารถใช้เทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการบันทึกไว้อย่างดีก่อนที่จะแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ClickUp Brain เครื่องมือที่ใช้ AI ของ ClickUp ยังสามารถช่วย แปลบันทึกการประชุมของคุณเป็นภาษาอื่นและแนะนำการปรับปรุง/งานที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถแปลงบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมเป็นงานหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรง และเชื่อมโยงกับโครงการและกระบวนการทำงานเฉพาะได้

คลิกอัพ แบรน แปล
สร้างสรุปการประชุมและแปลบันทึกการประชุมด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงมากมายสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม รวมถึงเครื่องมือจดบันทึกที่ล้ำสมัยพร้อมการตั้งค่าขั้นสูงผู้ช่วยเขียน AIภายในNotepad ของ ClickUp และClickUp Docsยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณและรวมบันทึก เอกสาร ทีม และงานของคุณไว้ในที่เดียว

Notepad เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและรายการตรวจสอบ ในขณะที่ ClickUp Docs สามารถใช้สำหรับการจดบันทึกทุกประเภท ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงบทความบล็อกที่มีรายละเอียดบันทึกการประชุม แผนงานโครงการ วาระการประชุม การทบทวน และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ถอดเสียงการประชุมและการสนทนาเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
  • สรุปประเด็นสำคัญและระบุรายการที่ต้องดำเนินการ
  • แปลเนื้อหาที่เขียนเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และจีน
  • เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการอันทรงพลังของ ClickUp
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปธุรกิจกว่า 100 แอป เช่น Slack, HubSpot และ Zapier
  • เข้าถึงเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบ เช่นเทมเพลตขอบเขตงานการถอดเสียงเสียงเพื่อจัดการโครงการถอดเสียงและกระบวนการทางธุรกิจ
  • แชร์ภาพหน้าจอและวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Clips
  • แอปแก้ไขข้อความและกระดานไวท์บอร์ดที่ทันสมัย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยการปรับแต่งและฟีเจอร์มากมาย อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. โน๊ต

ผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะด้วย AI ของ Notta
ผ่านทางNotta

ผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Notta พร้อมความสามารถในการรองรับหลายภาษา ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทุกคนที่ดำเนินธุรกิจในระดับโลก

ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือถอดความที่ครอบคลุมและแพลตฟอร์มจดบันทึกอัจฉริยะ Notta เปลี่ยนบทสนทนาที่พูดให้เป็นข้อความที่สามารถค้นหาและแก้ไขได้ใน 58 ภาษาที่น่าประทับใจ

Nottaสามารถเข้าร่วมการสนทนาเสมือนจริงของคุณบนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ได้, บันทึกและแปลการสนทนาแบบเรียลไทม์, และสร้างสรุปโดย AI ภายในไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • ถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ใน 58 ภาษาที่แตกต่างกัน
  • สร้างสรุปการประชุมด้วยระบบ AI พร้อมรายการดำเนินการ
  • มีคุณสมบัติระบุผู้พูดและแสดงเวลา
  • 98. ความถูกต้องในการถอดความ 86%
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการประชุมยอดนิยมและรองรับรูปแบบสื่อหลากหลาย

ข้อจำกัด

  • แผนฟรีถูกจำกัดไว้ที่ 3 นาทีต่อการบันทึก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าประสิทธิภาพไม่สม่ำเสมอกับบางสำเนียงและภาษาถิ่น
  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกยุ่งเหยิงเมื่อทำงานกับฟีเจอร์หลายอย่างพร้อมกัน

ราคา Notta

  • แผนฟรี: 120 นาที/เดือน พร้อมจำกัดไฟล์ละ 3 นาที
  • โปรแพลน: $14.99/ผู้ใช้/เดือน (หรือ $8.17 เมื่อสมัครแบบรายปี); 1,800 นาทีการถอดความ/เดือน
  • แผนธุรกิจ: $16.67/ผู้ใช้/เดือน (หรือ $16.67 เมื่อสมัครแบบรายปี); ไม่จำกัดจำนวนนาทีในการถอดเสียง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • App Store: 4.0/5 (750+ รีวิว)

3. แอร์แกรม

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดของ Airgram
ผ่านทางแอร์แกรม

Airgram เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการประชุม มันทำงานอัตโนมัติ—บันทึก ถอดเสียง สรุป และแชร์บันทึกการประชุมกับผู้เข้าร่วมทุกคน

นอกเหนือจากฟีเจอร์การจัดตารางเวลา การถอดความ การจดบันทึก และการทำงานร่วมกันตามปกติแล้ว ประโยชน์เพิ่มเติมจากAI สรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย GPT–4 (ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า) ทำให้เครื่องมือนี้กลายเป็นผู้ช่วยที่สะดวกมาก ✍️

Airgram รองรับแปดภาษา: อังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, และจีนกลาง. คุณยังสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของส่วนต่าง ๆ ของการประชุมเพื่อส่งให้ผู้อื่นได้.

คุณสมบัติเด่นของแอร์แกรม

  • สร้างคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของส่วนที่สำคัญของการประชุมเพื่อแบ่งปัน
  • บันทึกการประชุมในคุณภาพสูงและเก็บรักษาไว้ถาวร
  • รองรับ 8 ภาษาหลักของโลก

ข้อจำกัดของแอร์แกรม

  • ขณะนี้จำกัดเฉพาะ Google Meet, Zoom, Microsoft Teams และ Webex
  • มีเวอร์ชันฟรีพร้อมความสามารถจำกัด

ราคาแอร์แกรม

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • บวก: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวแอร์แกรม

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Product Hunt: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. โคลิบริ.ไอไอ

จดบันทึกระหว่างการประชุมออนไลน์ด้วย Colibri.ai
ผ่านทางColibri.ai

โคลิบรีสามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ผู้ช่วยการประชุมของโคลิบรีจะเริ่มบันทึกและถอดเสียงการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ และส่งสรุปทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของคำบรรยายแบบเรียลไทม์คือผู้พูดสามารถติดตามคำพูดของตนเองได้ หากไม่รบกวนคุณ

นอกจากนี้ Colibri ยังสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอหลักส่วนใหญ่และเครื่องมือองค์กรทั่วไป เช่น Slack และ Salesforce ได้อีกด้วย Colibri สร้างสรุปการประชุมที่กระชับ สามารถแก้ไขได้ และค้นหาได้ พร้อมทั้งมีแม่แบบวาระการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ด้วย ระบบ AIที่ซับซ้อนเป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องมือสรุปข้อมูล คุณจะได้รับวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดและข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Colibri. ai

  • เครื่องมือถอดความและสรุปเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอที่มีความสามารถ
  • ขยายหรือย่อข้อความโดยใช้ AI
  • แม่แบบวาระการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวมกับ Slack และ Salesforce ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Colibri. ai

  • ให้บริการฟังก์ชัน AI เฉพาะในแผน Pro เท่านั้น
  • โคลิบริไม่รองรับหลายภาษาและสำเนียง

Colibri. ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เริ่มต้น: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $40 ต่อผู้ใช้/เดือน

Colibri. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. ไฟลั๊กกี้. ai

ไฟร์ฟลายส์.ai การประชุม เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ตัวอย่าง
ผ่านทางFireflies.ai

Fireflies AI เป็นบริการบันทึกและถอดเสียงการประชุมที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ มันเข้าร่วม บันทึก และถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติในแอปการประชุมทางวิดีโอและโปรแกรมโทรศัพท์ส่วนใหญ่

เช่นเดียวกับ Otter AI เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขได้ในขณะที่ตัวสรุป AI สร้างสรุปการประชุมที่มีความแม่นยำสูง

Fireflies ทำงานได้ดีกับมากกว่า 40 ภาษาและสำเนียง และให้คุณเล่นเสียงบันทึกกลับได้เมื่อคุณคลิกที่ส่วนของบทสนทนา แผนฟรีให้พื้นที่เก็บข้อมูลประมาณ 800 นาที และเวอร์ชันโปรให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าสิบเท่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fireflies. ai

  • การแปลและการถอดเสียงอย่างถูกต้องของภาษาและสำเนียงมากกว่า 40 ภาษา
  • มากกว่า 800 นาที ของการจัดเก็บในแผนฟรี
  • การผสานรวมที่ง่ายดายกับแพลตฟอร์มการประชุม การทำงานร่วมกัน และ CRM หลายระบบ
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับแผนธุรกิจและองค์กร
  • ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผู้ใช้ทางธุรกิจ

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • การบันทึกวิดีโอมีให้บริการเฉพาะในแผนโปรเท่านั้น
  • การผสานระบบ CRM และการทำงานร่วมกันมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • แผนธุรกิจและองค์กร: เริ่มต้นที่ 19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

6. สรุปสั้น

เครื่องมือประชุม AI แบบสรุป
ผ่านทางtl;dv

tl;dv เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือบันทึกและถอดเสียงการประชุมที่ใช้ GPT ซึ่งคุณสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณได้ ส่วนขยาย Chrome และการผสานรวมกับ Zoom นั้นโดดเด่นกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Otter AI ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกการประชุมในคุณภาพสูง, แชร์คลิปจากการประชุม, และถอดเสียงเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา

แผนฟรีมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยได้มากพอๆ กับคุณสมบัติที่ต้องเสียเงินในเครื่องมือประชุมอื่นๆ ไม่แปลกใจเลยที่ tl;dv มีผู้ใช้สะสมประมาณหนึ่งล้านคนแล้ว ด้วยแผนโปร คุณสามารถทำงานอัตโนมัติจากกระบวนการทำงานหลังการประชุมด้วยการผสานรวมที่มีให้เลือกมากมาย

คุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด

  • การบันทึกและการถอดเสียงไม่จำกัดโดยเวอร์ชันฟรี
  • การบันทึกคุณภาพสูงควบคู่กับการแชร์คลิปจากการประชุม
  • การถอดเสียงในกว่า 30 ภาษา

ข้อจำกัดของ tl;dv

  • การผสานรวมส่วนใหญ่ในแผนชำระเงิน
  • จำกัดเฉพาะ Google Meet และ Zoom

ราคาแบบสรุป

  • แผนพื้นฐาน: ฟรี
  • แผนโปร: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวแบบสรุป

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Product Hunt: 4. 8/5 (40+ รีวิว)

7. Tactiq

การถอดความการประชุม Tactiq.io
ผ่านทางTactiq.io

โฆษณาเป็น "ชุดประชุม AI" Tactiq สามารถช่วยคุณในการถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการประชุมมากกว่า 15 ภาษา Tactiq มีฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบจำกัด แต่เครื่องมือนี้สามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมพร้อมการระบุผู้พูดและเวลาได้

เครื่องมือจะสรุปการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับผู้เข้าร่วม และกำหนดวาระการประชุมครั้งต่อไป

แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ ที่กล่าวถึงที่นี่ แต่ก็ยังสะดวกสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก คุณสามารถตรวจสอบการมีส่วนร่วมของการประชุมของคุณได้ – ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เครื่องมือประชุมไม่กี่ตัวมีให้

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • คำบรรยายปิด, หมายเหตุเวลา, และการระบุผู้พูดในบันทึกการถอดเสียงแบบเรียลไทม์
  • บันทึกการประชุมที่ส่งออกไปยัง Google Docs ระหว่างการประชุม

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • ไม่มีการจัดเก็บการบันทึกเสียง
  • ฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอแบบจำกัด
  • ความสามารถของ AI ที่จำกัด

ราคา Tactiq

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $8

คะแนนและรีวิว Tactiq

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Product Hunt: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. บทที่

Rev: แปลงคำพูดเป็นข้อความ
ผ่านทางRev

Rev ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเป็นผู้ช่วยในการประชุมเท่านั้น: Rev ยังมีบริการถอดเสียงเป็นข้อความจากไฟล์เสียง โดยให้บริการทั้งผ่านนักถอดเสียงมืออาชีพและผ่าน API ที่พร้อมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

แม้ว่า Rev อาจมีค่าใช้จ่ายสูงหรือไม่เหมาะสมสำหรับการถอดเสียงการประชุมในชีวิตประจำวัน แต่บริการนี้ยอดเยี่ยมสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมและภาษาถิ่น อย่างไรก็ตาม Rev ไม่มีการถอดเสียงแบบเรียลไทม์หรือความสะดวกในการสรุปการประชุมและการผสานรวม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev

  • ให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงด้วยการจดจำและถอดเสียงพูดที่ซับซ้อน
  • ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของรอบเครื่องยนต์

  • ไม่มีการให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์หรือสรุปการประชุม
  • คิดค่าบริการตามนาที ไม่ใช่ตามผู้ใช้ (ยากต่อการปรับขนาดเมื่อราคาเพิ่มขึ้นตามจำนวนการประชุม)
  • ขาดคุณสมบัติผู้ช่วยประชุม เช่น สรุป, วาระการประชุม, หรือการผสานรวม

ราคาสำหรับโบสถ์

  • การถอดเสียงอัตโนมัติ: $0.25 ต่อนาที

เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)

9. Trint

แอป Trint Transcribe
ผ่านทางTrint

Trint ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลคำพูดจากไฟล์วิดีโอและเสียงให้กลายเป็นข้อความที่ถอดความอย่างถูกต้อง ด้วย Trint คุณสามารถถอดข้อความเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 30 ภาษา และยังสามารถทำงานร่วมกัน แก้ไข และแชร์ไฟล์ที่ถอดความแล้วกับผู้ใช้คนอื่นได้อีกด้วย

ในขณะที่ Trint ไม่ได้ให้บริการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์หรือฟีเจอร์ผู้ช่วยการประชุม แต่โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพของมันสามารถแปลข้อความได้ด้วยความแม่นยำสูง บริการนี้ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถืออีกด้วย

แม้ว่า Trint จะไม่ใช่ทางเลือกของ Otter.ai แต่คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ เพื่อเขียนข้อความ ที่ถอดความโดยเครื่องจากไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงต่างๆ ได้

คุณสมบัติเด่นของ Trint

  • การถอดเสียงอัตโนมัติผ่านเว็บในหลายรูปแบบของวิดีโอและเสียง
  • การถอดเสียง รวมถึงการแปลในมากกว่า 30 ภาษา

ข้อจำกัดของ Trint

  • ไม่มีการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์หรือฟังก์ชันการถอดความ
  • ไม่มีคุณสมบัติการระบุหรือติดป้ายชื่อผู้พูด

ราคาของ Trint

  • เริ่มต้น: $48 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $60 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Trint

  • G2: 4. 4/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (17 รีวิว)

10. พยัญชนะ

การใช้สระเป็นเครื่องมือสื่อสารทางไกล
ผ่านทางสระ

เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Vowel ช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุม, บันทึกและถอดเสียงการสนทนา, และเปลี่ยนการถอดเสียงให้เป็นสรุปที่กระชับได้ ด้วย Vowel คุณยังสามารถสร้างและแก้ไขวาระการประชุมร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย

เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอแบบครบวงจร (คล้ายกับ Zoom) Vowel โดดเด่นเมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกัน

เป็นที่ชื่นชอบของทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม รวมถึงสตาร์ทอัพที่เน้นการทำงานทางไกล Vowel สามารถแทนที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันขนาดเล็กหลายตัวและช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของสระ

  • ให้บริการการจัดตารางเวลา, การประชุม, การบันทึก, การบันทึกข้อมูล, และการร่วมมือ – ระบบการประชุมที่สมบูรณ์แบบ
  • จัดเก็บและแบ่งปันสรุปการประชุมและประเด็นการดำเนินการที่สร้างโดย AI
  • ไม่จำเป็นต้องใช้แอป – ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่

ข้อจำกัดของสระ

  • บริการถอดเสียงมีการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ที่จำกัดในแผนฟรี
  • มีคุณสมบัติน้อยกว่าและมีราคาแพงกว่าเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่แข่งขันกัน

การกำหนดราคาสระ

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.50 ต่อโฮสต์/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวสระ

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

11. Microsoft Teams

การสนทนา
การสนทนาใน Microsoft Teams

Microsoft Teams คือคำพ้องความหมายของพื้นที่ทำงานร่วมกัน Teams ซึ่งเข้ามาแทนที่ Skype for Business มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการประชุม การแชท และการจดบันทึก—และพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบแอป (Microsoft, Android, iOS และอื่นๆ)

แม้ว่า Teams จะไม่ใช่ทางเลือกแทน Otter AI แต่สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วภายในพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย คุณยังสามารถบันทึกเสียงและวิดีโอ สร้างสรุป และจัดทำวาระการประชุมระหว่างการประชุมได้ และใช่ มัน ยังมีการบันทึกหน้าจอบน Mac ด้วย

เคล็ดลับมืออาชีพ: เชื่อมต่อ Microsoft Teams กับพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp! คุณจะไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • เครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวและการผสานรวมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ถูกกว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันส่วนใหญ่

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ความสามารถในการถอดความและแปลที่จำกัด
  • ไม่มีระบบสรุปหรือจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ราคาของ Microsoft Teams

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ขั้นสูง: $4. 80 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

ClickUp – โซลูชันครบวงจร

การถอดเสียง, การบันทึกเสียง, และบันทึกช่วยให้แน่ใจว่าทุกการสนทนาถูกบันทึกไว้ และคุณมีข้อมูลทุกชิ้นที่คุณต้องการ. กุญแจอยู่ที่การไหลของข้อมูลนี้ผ่านเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ.

สิ่งนี้ทำให้การสร้างประสบการณ์ที่ผสานรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของคุณ. หากไม่ทำเช่นนั้น คุณก็จะสร้างเพียงระบบที่แยกตัวและเสียงรบกวนมากมายแทนที่จะเป็นข้อมูลเชิงลึก.

แพลตฟอร์มแบบบูรณาการเช่น ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทุกคนกำลังมองหา