10 เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

6 กุมภาพันธ์ 2568

ฉันจำได้ครั้งแรกที่พยายามย่อเอกสารวิจัย 20 หน้าให้เหลือเพียงหน้าเดียว พูดง่ายๆ คือมันเกี่ยวข้องกับกาแฟมากเกินไปและการปฏิเสธอย่างดื้อรั้นที่จะยอมรับว่าฉันกำลังทำอะไรเกินความสามารถ

หลังจากพยายาม 'สรุป' มาหลายชั่วโมงในขณะที่ยังคงรักษาจำนวนคำให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ฉันรู้ว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่นอน

เข้าสู่เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI—ผู้ช่วยชีวิตยุคใหม่สำหรับนักเรียนที่จมอยู่กับเส้นตาย, ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการลดความซับซ้อนของรายงาน, และนักสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการสร้างข้อความที่กระชับและทรงพลัง

🔍 คุณทราบหรือไม่? AI ในธุรกิจคาดว่าจะเติบโตขึ้น36.6%ต่อปีจนถึงปี 2030

เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อลดจำนวนคำเพียงอย่างเดียว แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาประเด็นสำคัญไว้ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ หลังจากที่ได้ทดสอบเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ดีที่สุดซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพ ลองดูวิดีโอบล็อกนี้เกี่ยวกับการสรุปด้วย AI!

⏰ สรุป 60 วินาที

เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณในการย่อเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและกระชับโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญ

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI
  • QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ที่หลากหลาย
  • สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาออนไลน์แบบไม่มีโฆษณา
  • Scribbr: เหมาะที่สุดสำหรับการย่อข้อความทางวิชาการและการสนับสนุนการอ้างอิง
  • หมายเหตุ: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและการสรุปแบบเรียลไทม์
  • Paraphraser. io: เหมาะที่สุดสำหรับการย่อและเขียนใหม่ข้อความที่หลากหลาย
  • ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • Editpad: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและแก้ไขข้อความที่หลากหลาย
  • เครื่องมือสรุปเนื้อหา: เหมาะสำหรับการสรุปข้อความอย่างรวดเร็วด้วยระบบ AI
  • Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความหลายภาษาและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือย่อข้อความ?

การสรุปเนื้อหาสำหรับการแบ่งปันออนไลน์นั้นง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือย่อข้อความ แต่ประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมาก เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และการมีส่วนร่วม รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ในคู่มือนี้ ฉันจะเน้นสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกตัวย่อข้อความที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

  • ความยาวสรุปที่ปรับแต่งได้: ให้คุณกำหนดจำนวนคำหรือเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการลดได้
  • รองรับหลายรูปแบบ: รับข้อมูลเข้าในรูปแบบข้อความธรรมดา, PDF, เอกสาร Word หรือ URL ของเว็บไซต์
  • ความแม่นยำด้วยพลัง AI: ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อเก็บรักษาจุดสำคัญและหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่จำเป็น
  • กล่องข้อความสำหรับป้อนข้อความโดยตรง: วิธีง่ายๆ ในการวางหรือพิมพ์ข้อความโดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์
  • สรุปเนื้อหาเฉพาะหัวข้อ: สามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับงานวิจัย บทความ หรือเนื้อหาทางการตลาด และสร้างสรุปที่ถูกต้องสำหรับแต่ละประเภท
  • การรองรับภาษา: ทำงานได้กับหลายภาษาสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  • การแสดงจำนวนคำและตัวอักษร: ติดตามความยาวของทั้งข้อความต้นฉบับและข้อความสรุป
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซิงค์กับแอปต่าง ๆ เช่น Google Docs หรือซอฟต์แวร์จดบันทึก เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
  • การสรุปเป็นชุด: จัดการข้อความหลายชิ้นพร้อมกัน เหมาะสำหรับการวิจัยหรืองานจำนวนมาก
  • ตัวเลือกการส่งออก: บันทึกสรุปได้อย่างง่ายดายเป็นไฟล์หรือแชร์โดยตรง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวย่อข้อความใช้กลไกการให้ความสนใจเพื่อเน้นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยค มันเหมือนมีปากกาเน้นข้อความที่ฉลาดสุดๆ!

10 อันดับโปรแกรมย่อข้อความที่ดีที่สุด

การค้นหาตัวย่อข้อความที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกมากมาย ฉันได้ทดสอบเครื่องมือยอดนิยมแล้ว และนี่คือคำแนะนำของฉันสำหรับการย่อเนื้อหาแบบยาวให้กระชับโดยยังคงรักษาประเด็นสำคัญไว้

มาเจาะลึกเครื่องมือเหล่านี้กัน:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI)

ตัวย่อข้อความ: ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain ฟรี
เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำที่เหมาะกับคุณด้วย ClickUp Brain

ฉันได้ใช้ClickUp Brain มาสักพักแล้ว และมันถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยลองใช้สำหรับการย่อข้อความ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสรุปกิจกรรมงาน, กระทู้ความคิดเห็น, การอัปเดตโครงการ, และกิจกรรมรายการต่างๆ ให้เป็นสรุปที่กระชับได้

ไม่ว่าคุณต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของความคืบหน้าของงาน สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียด หรืออัปเดตเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ ClickUp AI สามารถทำได้ทั้งหมดเพียงไม่กี่คลิก

ฉันสามารถสร้างสรุปที่ปรับแต่งได้สำหรับช่วงเวลาเฉพาะหรือกรองงานตามการตั้งค่าโดยใช้ฟีเจอร์อย่าง สรุป, อัปเดตความคืบหน้า, และ สรุปรายการ

สิ่งที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือClickUp Docs ฉันไม่ต้องสลับแอปหลายตัวเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น ฉันสามารถร่าง สรุป และแก้ไขเนื้อหา AIได้ในพื้นที่ทำงานที่โครงการและงานของฉันอยู่

🔮 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างการอัปเดตโครงการระดับสูงในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 7 หรือ 30 วันที่ผ่านมา และกรองตามการกำหนดค่าของงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมสำรวจทุกวิธีที่ ClickUp AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สรุปเอกสาร ความคิดเห็น และงานต่างๆ ให้เป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายโดยอัตโนมัติ
  • รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมสรุปที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
  • สร้าง แก้ไข และสรุปเอกสารได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นด้วยการควบคุมเวอร์ชันเอกสารในตัว เพื่อการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสมาชิกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ ClickUp อาจพบว่าการเรียนรู้มีความยากขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับClickUp โดยเน้นย้ำว่ามันช่วยให้การจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น:

คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานของ ClickUp นั้นเพียงพอสำหรับความต้องการของเราแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นมุมมองหลายแบบ (Kanban, ปฏิทิน, แผนภูมิ Gantt) นั้นมีประโยชน์มาก—ทำให้การจัดระเบียบและติดตามงานง่ายขึ้นมาก คุณสมบัติเอกสารก็ช่วยได้มากเช่นกัน เราใช้มันบ่อยมากเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว รู้สึกเหมือน ClickUp ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ครบ

2. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ที่หลากหลาย)

ตัวตัดข้อความ: QuillBot
ผ่านทางQuillBot

QuillBot เป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานการถอดความ การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสรุปข้อความเข้าด้วยกันฟีเจอร์สรุปย่อแต่ละย่อหน้าของ QuillBot รองรับการสร้างสรุปตามความต้องการเฉพาะและการย่อเนื้อหา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางวิชาการและวิชาชีพ

มันทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปมือถือ และการผสานรวมกับ Google Docs เครื่องมือถอดความนำเสนอโหมดที่เป็นเอกลักษณ์ถึงเก้าแบบ ช่วยให้คุณสามารถเขียนใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • สร้างสรุปความยาวสูงสุด 6,000 คำ
  • สร้างสรุปที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเนื้อหาเฉพาะ
  • สรุปความข้อความได้ไม่จำกัดด้วยโหมดการเขียนใหม่หลายรูปแบบ
  • ตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์สามารถให้คำแนะนำขั้นสูงได้มากขึ้น
  • หน้าจออินเทอร์เฟซรู้สึกแออัดเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.95/เดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

ผู้ใช้คนหนึ่งเน้นย้ำว่าQuillBot ช่วยให้กระบวนการเขียนของพวกเขาเร็วขึ้นและปราศจากความเครียด:

มันช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพของงานเขียนของฉัน ด้วย Quillbot ฉันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเครียด ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนคำของฉันให้เป็นคำใหม่ แก้ไขไวยากรณ์ และสรุปเนื้อหาของฉัน!

3. สรุปสั้น (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาออนไลน์แบบไม่มีโฆษณา)

ตัวย่อข้อความ : สรุปให้สั้น นี่คือ
ผ่านTLDR นี้

สรุป: เครื่องมือนี้ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลที่มากเกินไปโดยการสรุปบทความ, หน้าเว็บ, และเอกสารด้วยความแม่นยำของ AI คุณสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเมตา, ลดสิ่งรบกวน, และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่กระชับ

มันรองรับไฟล์ PDF และไฟล์ Word ได้ถึง 25 MB. ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ทำให้การสรุปหน้าเว็บเป็นเรื่องง่าย. การเน้นข้อความสำคัญและการข้ามส่วนที่ไม่จำเป็นช่วยให้ชัดเจนโดยไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น.

สรุปสั้นๆ คุณสมบัติเด่น

  • สรุปบทความและเอกสารโดยอัตโนมัติ
  • ดึงข้อมูลเมตา เช่น ผู้แต่ง วันที่ และเวลาที่ใช้ในการอ่าน
  • กำจัดโฆษณาและสิ่งรบกวนเพื่อให้ได้ประสบการณ์การอ่านที่สะอาด
  • ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อสรุปหน้าเว็บทันที

ข้อจำกัด

  • ไม่ค่อยทำให้ข้อมูลซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไป

สรุปสั้นๆ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9.99/เดือน

สรุปสั้นๆ การให้คะแนนและรีวิวนี้

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

​​4. Scribbr (เหมาะที่สุดสำหรับการย่อข้อความเชิงวิชาการและการสนับสนุนการอ้างอิง)

เครื่องมือย่อข้อความ: Scribbr
ผ่านทางScribbr

เครื่องมือของ Scribbr ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนและนักวิชาการ รวมถึงเครื่องมือสรุปข้อความฟรีที่ช่วยให้ข้อความทางวิชาการที่ยาวซับซ้อนกลายเป็นข้อความที่กระชับ เครื่องมือสรุปของมันมีประสิทธิภาพในการย่อบทความ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่จัดการได้ง่าย

เมื่อรวมกับตัวตรวจสอบการคัดลอกและการสร้างเนื้อหาด้วย AI แล้ว ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ

คุณสมบัติเด่นของ Scribbr

  • สรุปเนื้อหาทางวิชาการได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสรุปข้อความฟรี
  • สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องในหลายรูปแบบ เช่น APA และ MLA
  • ตรวจจับการลอกเลียนแบบและเนื้อหา AI ในงานเขียนของคุณ
  • ใช้เครื่องมือฟรี เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และเครื่องมือแปลงคำ
  • เข้าถึงแม่แบบที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับเอกสารทางวิชาการ

ข้อจำกัดของ Scribbr

  • มุ่งเน้นเป็นหลักในการใช้งานทางวิชาการ โดยจำกัดการใช้งานในวงกว้าง

ราคาของ Scribbr

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Scribbr

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความการประชุมและการสรุปแบบเรียลไทม์)

ตัวตัดข้อความ : Notta
ผ่านทางNotta

Notta เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดเสียง สรุปและแบ่งปันบันทึกการประชุม ความสามารถในการสร้างถอดเสียงที่ถูกต้องและสรุปเนื้อหาอย่างกระชับจากการประชุมสดหรือการบันทึกช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รองรับ 58 ภาษา Notta ช่วยให้การประชุมสองภาษาถูกถอดความและแปลได้อย่างราบรื่น ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Notion, Slack และ Salesforce การจัดการเวิร์กโฟลว์จึงเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • ถอดเสียงการประชุมและการบันทึกเสียงในกว่า 58 ภาษา
  • สร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมการตัดสินใจและข้อมูลเชิงลึกที่เน้นให้เห็น
  • แชร์บันทึกและสรุปได้ทันทีกับสมาชิกในทีม
  • ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TXT, Word, PDF และ SRT

ข้อจำกัดของโน้ต

  • บางครั้งมีปัญหาในการถอดเสียงให้ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ราคา Notta

  • ฟรี
  • ข้อดี: $14.99/เดือน
  • ธุรกิจ: $27. 99/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Notta

  • G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพได้แบ่งปันว่าNotta ได้ช่วยให้การประชุมทีมของพวกเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร:

Airgram ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ไม่เพียงแต่บันทึกและถอดความการประชุมเท่านั้น แต่ยังจดบันทึก รวมถึงสรุป รายการที่ต้องดำเนินการ บทสำหรับนำทาง ฯลฯ ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ และนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทีมของเรา: มันช่วยประหยัดเวลาและลดการทบทวนสิ่งที่พูดไปในที่ประชุมครั้งก่อนๆ ได้มาก

6. Paraphraser. io (เหมาะที่สุดสำหรับการย่อและเขียนข้อความใหม่ที่มีความหลากหลาย)

ผู้ถอดความ.io
ผ่านทางParaphraser.io

Paraphraser. io ให้บริการเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเปลี่ยนคำพูด, การเขียนใหม่, และการสรุปข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ. โหมดต่าง ๆ เช่น ความคล่องแคล่ว, ความคิดสร้างสรรค์, และการย่อให้สั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและกระชับได้ขณะที่ยังคงความหมายเดิมไว้.

รองรับมากกว่า 20 ภาษา ทำให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก. คุณสมบัติการสรุปของมันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน, ครู, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำให้เนื้อหาที่ยาวเกินไปง่ายขึ้นเพื่อการอ่านที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser. io

  • สรุปและถอดความข้อความโดยใช้โหมด AI ขั้นสูง
  • รักษาความหมายเดิมไว้ในขณะที่ทำให้โครงสร้างง่ายขึ้น
  • สร้างข้อความที่ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น พร้อมโหมดการปรับแต่งคำให้หลากหลายตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Paraphraser. io

  • ปัจจุบันรองรับเฉพาะภาษาหลักเท่านั้น; การเพิ่มตัวเลือกภาษาที่หลากหลายมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

Paraphraser. io ราคา

  • เงิน: $23/เดือน
  • ทองคำ: $40/เดือน
  • เพชร: $499/เดือน

Paraphraser. io คะแนนและรีวิว

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

โอเพ่นเอไอ
ผ่านทางOpenAI

ChatGPT, พัฒนาโดย OpenAI, เป็นเครื่องมือสร้างสรุป AI ที่หลากหลาย สามารถสร้างสรุป, ตอบคำถาม, และสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองได้หลากหลายสาขา

มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทำให้เนื้อหาที่ยาวกลายเป็นสรุปที่กระชับหรือดึงจุดสำคัญออกมา ความสามารถในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เหมาะสำหรับงานการย่อข้อความต่าง ๆ ตั้งแต่เนื้อหาทางวิชาการไปจนถึงการร่วมมือในเอกสารทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างสรุปที่ละเอียดหรือกระชับตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
  • ปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสมกับน้ำเสียง รูปแบบ หรือข้อกำหนดเฉพาะ
  • สกัดประเด็นสำคัญจากเอกสารหรือการสนทนายาว
  • ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ผ่านเว็บแอปและ API ของ OpenAI

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • การดิ้นรนกับความถูกต้องในหัวข้อที่มีความเทคนิคสูงหรือเฉพาะทาง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 650+)
  • Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า ChatGPTโดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายประโยชน์อย่างไร:

ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPTมีผู้ใช้ถึง1 ล้านคนภายในเวลาเพียง 5 วัน—เร็วกว่าแอปโซเชียลมีเดียใดๆ ในประวัติศาสตร์

8. Editpad (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและแก้ไขข้อความที่หลากหลาย)

ตัวตัดข้อความ: EditPad
ผ่านทางEditPad

Editpad เป็นเครื่องมือสรุปข้อความที่รวมการสรุปบันทึก การเขียนใหม่ และการแก้ไขข้อความไว้ในที่เดียว เครื่องมือสรุปข้อความนี้สามารถย่อเนื้อหาที่ยาว เช่น บทความ งานวิจัย และรายงาน ให้เป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียประเด็นสำคัญ

เครื่องมือสรุปด้วย AI นี้ให้บริการการเปลี่ยนคำ, การตรวจจับการลอกเลียนแบบ, และการตรวจสอบไวยากรณ์ ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับนักเรียน, นักเขียน, และมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถสกัดข้อความจากภาพ และสร้างบทความหรือเรื่องราวได้ ทั้งหมดในราคาที่เอื้อมถึงได้

คุณสมบัติเด่นของ Editpad

  • สรุปเอกสารยาวให้กลายเป็นรายงานที่กระชับและถูกต้อง
  • เขียนใหม่และเรียบเรียงเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
  • ดึงข้อความจากไฟล์ PDF และรูปภาพเพื่อการวิเคราะห์หรือสรุป
  • สร้างบทความ เรื่องราว และข้อความที่เขียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • รวมถึงเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบและการตรวจสอบไวยากรณ์

ข้อจำกัดของ Editpad

  • การถอดความอาจเปลี่ยนแปลงความหมายของประโยคสำคัญในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง

ราคาของ Editpad

  • นักเรียนพื้นฐาน: $5.99 (7 วัน)
  • รายเดือนพื้นฐาน: $12.99/เดือน
  • นักศึกษาขั้นสูง: $9 (7 วัน)
  • โปรรายเดือน: $19/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Editpad

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. ตัวสร้างสรุป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปข้อความอย่างรวดเร็วด้วย AI)

สรุป
ผ่านตัวสร้างสรุป

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและจำเป็นได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ มันสามารถสกัดจุดสำคัญในขณะที่ข้ามรายละเอียดที่ไม่จำเป็นไปได้ เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับเอกสารวิจัย รายงาน หรือบทความที่ยาวเมื่อมีเวลาจำกัด

อัลกอริทึม AI ขั้นสูงของมันรับประกันความแม่นยำ โดยรักษาข้อมูลสำคัญไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงบริบท ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันสามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและอ่านง่ายภายในไม่กี่วินาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริโภคเนื้อหาสำหรับผู้ที่มีตารางงานยุ่ง

คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสรุป

  • สร้างสรุปที่กระชับของเอกสารยาว ๆ ได้ทันที
  • สกัดข้อมูลสำคัญโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • รักษาความหมายเดิมไว้ด้วยความแม่นยำจากปัญญาประดิษฐ์
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางข้อความและสรุปได้ในคลิกเดียว

ข้อจำกัดของเครื่องมือสรุป

  • จำกัดเพียงการสรุปข้อความที่คัดลอกมาและขาดการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก

ราคาของเครื่องมือสรุป

  • ฟรี

สรุปคะแนนและรีวิวของผู้ให้คะแนน

  • ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความหลายภาษาและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่)

Jasper AI
ผ่านทาง Jasper AI

เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Jasper นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงในการย่อเอกสาร บทความ หรือรายงานที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและกระชับ รองรับมากกว่า 25 ภาษา Jasper ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตนได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้

ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น Brand Voice และความสามารถในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับมืออาชีพ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา เทมเพลตขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการขยายการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • สรุปข้อความได้สูงสุด 5,000 ตัวอักษรในกว่า 25 ภาษา
  • ปรับแต่งสรุปโดยปรับระดับความเป็นทางการและตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย
  • นำสรุปไปใช้ใหม่เป็นโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือเนื้อหาอีเมลได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้เทมเพลต AI ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปรับแต่งผลลัพธ์ตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วในการออกแบบคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานได้ชื่นชมJasper ในด้านความเร็ว ประสิทธิภาพ และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง:

แจสเปอร์เป็น AI ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะสร้างงานเขียนที่ให้ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากใช้ AI นี้มาหลายปี แจสเปอร์ก็ตอบสนองความคาดหวังของฉันได้ทุกประการ ความเร็วในการทำงานนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณเรียนรู้วิธีปรับแต่งแจสเปอร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เมื่อฉันมีความชำนาญกับแพลตฟอร์มมากขึ้น ฉันก็ใช้ระดับสูงสุด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา

คิดให้ไกลกว่าการสรุป: ยกระดับการทำงานของคุณด้วย ClickUp

เมื่อเลือกเครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ฉันไม่ได้สนใจแค่ฟังก์ชันหลักเท่านั้น—ฉันต้องการให้แน่ใจว่ามันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างราบรื่น

ฉันมองหาคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รองรับหลายแพลตฟอร์ม, และความสามารถในการปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน. ความสามารถของเครื่องมือในการปรับตัวให้เหมาะกับโครงการ, ทีม, และแพลตฟอร์มการสื่อสารสามารถทำให้เครื่องมือมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าได้เลย.

นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เครื่องมือสรุปข้อความออนไลน์เท่านั้น แต่เป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และทีมของคุณเข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตโปรเจกต์ ร่างบทความข่าว หรือสรุปรายงานให้กระชับ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้