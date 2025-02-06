10 เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ฉันจำได้ครั้งแรกที่พยายามย่อเอกสารวิจัย 20 หน้าให้เหลือเพียงหน้าเดียว พูดง่ายๆ คือมันเกี่ยวข้องกับกาแฟมากเกินไปและการปฏิเสธอย่างดื้อรั้นที่จะยอมรับว่าฉันกำลังทำอะไรเกินความสามารถ
หลังจากพยายาม 'สรุป' มาหลายชั่วโมงในขณะที่ยังคงรักษาจำนวนคำให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ฉันรู้ว่าต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แน่นอน
เข้าสู่เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI—ผู้ช่วยชีวิตยุคใหม่สำหรับนักเรียนที่จมอยู่กับเส้นตาย, ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการลดความซับซ้อนของรายงาน, และนักสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการสร้างข้อความที่กระชับและทรงพลัง
🔍 คุณทราบหรือไม่? AI ในธุรกิจคาดว่าจะเติบโตขึ้น36.6%ต่อปีจนถึงปี 2030
เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อลดจำนวนคำเพียงอย่างเดียว แต่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาประเด็นสำคัญไว้ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณ หลังจากที่ได้ทดสอบเครื่องมือสรุปเนื้อหาที่ดีที่สุดซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีอยู่ในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้
หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพ ลองดูวิดีโอบล็อกนี้เกี่ยวกับการสรุปด้วย AI!
⏰ สรุป 60 วินาที
เครื่องมือย่อข้อความด้วย AI เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับคุณในการย่อเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและกระชับโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญ
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI
- QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ที่หลากหลาย
- สรุปสั้น: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาออนไลน์แบบไม่มีโฆษณา
- Scribbr: เหมาะที่สุดสำหรับการย่อข้อความทางวิชาการและการสนับสนุนการอ้างอิง
- หมายเหตุ: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความและการสรุปแบบเรียลไทม์
- Paraphraser. io: เหมาะที่สุดสำหรับการย่อและเขียนใหม่ข้อความที่หลากหลาย
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Editpad: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและแก้ไขข้อความที่หลากหลาย
- เครื่องมือสรุปเนื้อหา: เหมาะสำหรับการสรุปข้อความอย่างรวดเร็วด้วยระบบ AI
- Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความหลายภาษาและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือย่อข้อความ?
การสรุปเนื้อหาสำหรับการแบ่งปันออนไลน์นั้นง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือย่อข้อความ แต่ประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมาก เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้และการมีส่วนร่วม รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ในคู่มือนี้ ฉันจะเน้นสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกตัวย่อข้อความที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
- ความยาวสรุปที่ปรับแต่งได้: ให้คุณกำหนดจำนวนคำหรือเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการลดได้
- รองรับหลายรูปแบบ: รับข้อมูลเข้าในรูปแบบข้อความธรรมดา, PDF, เอกสาร Word หรือ URL ของเว็บไซต์
- ความแม่นยำด้วยพลัง AI: ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงเพื่อเก็บรักษาจุดสำคัญและหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่จำเป็น
- กล่องข้อความสำหรับป้อนข้อความโดยตรง: วิธีง่ายๆ ในการวางหรือพิมพ์ข้อความโดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์
- สรุปเนื้อหาเฉพาะหัวข้อ: สามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับงานวิจัย บทความ หรือเนื้อหาทางการตลาด และสร้างสรุปที่ถูกต้องสำหรับแต่ละประเภท
- การรองรับภาษา: ทำงานได้กับหลายภาษาสำหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
- การแสดงจำนวนคำและตัวอักษร: ติดตามความยาวของทั้งข้อความต้นฉบับและข้อความสรุป
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซิงค์กับแอปต่าง ๆ เช่น Google Docs หรือซอฟต์แวร์จดบันทึก เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
- การสรุปเป็นชุด: จัดการข้อความหลายชิ้นพร้อมกัน เหมาะสำหรับการวิจัยหรืองานจำนวนมาก
- ตัวเลือกการส่งออก: บันทึกสรุปได้อย่างง่ายดายเป็นไฟล์หรือแชร์โดยตรง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวย่อข้อความใช้กลไกการให้ความสนใจเพื่อเน้นส่วนที่สำคัญที่สุดของประโยค มันเหมือนมีปากกาเน้นข้อความที่ฉลาดสุดๆ!
10 อันดับโปรแกรมย่อข้อความที่ดีที่สุด
การค้นหาตัวย่อข้อความที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อมีตัวเลือกมากมาย ฉันได้ทดสอบเครื่องมือยอดนิยมแล้ว และนี่คือคำแนะนำของฉันสำหรับการย่อเนื้อหาแบบยาวให้กระชับโดยยังคงรักษาประเด็นสำคัญไว้
มาเจาะลึกเครื่องมือเหล่านี้กัน:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI)
ฉันได้ใช้ClickUp Brain มาสักพักแล้ว และมันถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยลองใช้สำหรับการย่อข้อความ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสรุปกิจกรรมงาน, กระทู้ความคิดเห็น, การอัปเดตโครงการ, และกิจกรรมรายการต่างๆ ให้เป็นสรุปที่กระชับได้
ไม่ว่าคุณต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วของความคืบหน้าของงาน สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียด หรืออัปเดตเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการ ClickUp AI สามารถทำได้ทั้งหมดเพียงไม่กี่คลิก
ฉันสามารถสร้างสรุปที่ปรับแต่งได้สำหรับช่วงเวลาเฉพาะหรือกรองงานตามการตั้งค่าโดยใช้ฟีเจอร์อย่าง สรุป, อัปเดตความคืบหน้า, และ สรุปรายการ
สิ่งที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือClickUp Docs ฉันไม่ต้องสลับแอปหลายตัวเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น ฉันสามารถร่าง สรุป และแก้ไขเนื้อหา AIได้ในพื้นที่ทำงานที่โครงการและงานของฉันอยู่
🔮 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างการอัปเดตโครงการระดับสูงในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 7 หรือ 30 วันที่ผ่านมา และกรองตามการกำหนดค่าของงานเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมสำรวจทุกวิธีที่ ClickUp AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปเอกสาร ความคิดเห็น และงานต่างๆ ให้เป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายโดยอัตโนมัติ
- รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมสรุปที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- สร้าง แก้ไข และสรุปเอกสารได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นด้วยการควบคุมเวอร์ชันเอกสารในตัว เพื่อการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสมาชิกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ ClickUp อาจพบว่าการเรียนรู้มีความยากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับClickUp โดยเน้นย้ำว่ามันช่วยให้การจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น:
คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานของ ClickUp นั้นเพียงพอสำหรับความต้องการของเราแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นมุมมองหลายแบบ (Kanban, ปฏิทิน, แผนภูมิ Gantt) นั้นมีประโยชน์มาก—ทำให้การจัดระเบียบและติดตามงานง่ายขึ้นมาก คุณสมบัติเอกสารก็ช่วยได้มากเช่นกัน เราใช้มันบ่อยมากเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว รู้สึกเหมือน ClickUp ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ครบ
คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานของ ClickUp นั้นเพียงพอสำหรับความต้องการของเราแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นมุมมองหลายแบบ (Kanban, ปฏิทิน, แผนภูมิ Gantt) นั้นมีประโยชน์มาก—ทำให้การจัดระเบียบและติดตามงานง่ายขึ้นมาก คุณสมบัติเอกสารก็ช่วยได้มากเช่นกัน เราใช้มันบ่อยมากเพื่อเก็บบันทึกทุกอย่างไว้ในที่เดียว รู้สึกเหมือน ClickUp ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ครบ
2. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนด้วย AI ที่หลากหลาย)
QuillBot เป็นเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ผสานการถอดความ การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสรุปข้อความเข้าด้วยกันฟีเจอร์สรุปย่อแต่ละย่อหน้าของ QuillBot รองรับการสร้างสรุปตามความต้องการเฉพาะและการย่อเนื้อหา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางวิชาการและวิชาชีพ
มันทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ แอปมือถือ และการผสานรวมกับ Google Docs เครื่องมือถอดความนำเสนอโหมดที่เป็นเอกลักษณ์ถึงเก้าแบบ ช่วยให้คุณสามารถเขียนใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- สร้างสรุปความยาวสูงสุด 6,000 คำ
- สร้างสรุปที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเนื้อหาเฉพาะ
- สรุปความข้อความได้ไม่จำกัดด้วยโหมดการเขียนใหม่หลายรูปแบบ
- ตรวจจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์สามารถให้คำแนะนำขั้นสูงได้มากขึ้น
- หน้าจออินเทอร์เฟซรู้สึกแออัดเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
ราคาของ QuillBot
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
ผู้ใช้คนหนึ่งเน้นย้ำว่าQuillBot ช่วยให้กระบวนการเขียนของพวกเขาเร็วขึ้นและปราศจากความเครียด:
มันช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพของงานเขียนของฉัน ด้วย Quillbot ฉันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเครียด ด้วยความสามารถในการเปลี่ยนคำของฉันให้เป็นคำใหม่ แก้ไขไวยากรณ์ และสรุปเนื้อหาของฉัน!
มันช่วยให้ฉันทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพของงานเขียนของฉัน ด้วย Quillbot ฉันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลหรือเครียด ด้วยความสามารถในการถอดความประโยคของฉัน แก้ไขไวยากรณ์ และสรุปเนื้อหาของฉัน!
3. สรุปสั้น (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปเนื้อหาออนไลน์แบบไม่มีโฆษณา)
สรุป: เครื่องมือนี้ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลที่มากเกินไปโดยการสรุปบทความ, หน้าเว็บ, และเอกสารด้วยความแม่นยำของ AI คุณสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเมตา, ลดสิ่งรบกวน, และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่กระชับ
มันรองรับไฟล์ PDF และไฟล์ Word ได้ถึง 25 MB. ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ทำให้การสรุปหน้าเว็บเป็นเรื่องง่าย. การเน้นข้อความสำคัญและการข้ามส่วนที่ไม่จำเป็นช่วยให้ชัดเจนโดยไม่มีรายละเอียดที่ไม่จำเป็น.
สรุปสั้นๆ คุณสมบัติเด่น
- สรุปบทความและเอกสารโดยอัตโนมัติ
- ดึงข้อมูลเมตา เช่น ผู้แต่ง วันที่ และเวลาที่ใช้ในการอ่าน
- กำจัดโฆษณาและสิ่งรบกวนเพื่อให้ได้ประสบการณ์การอ่านที่สะอาด
- ใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อสรุปหน้าเว็บทันที
ข้อจำกัด
- ไม่ค่อยทำให้ข้อมูลซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายเกินไป
สรุปสั้นๆ
- ฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
สรุปสั้นๆ การให้คะแนนและรีวิวนี้
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. Scribbr (เหมาะที่สุดสำหรับการย่อข้อความเชิงวิชาการและการสนับสนุนการอ้างอิง)
เครื่องมือของ Scribbr ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนและนักวิชาการ รวมถึงเครื่องมือสรุปข้อความฟรีที่ช่วยให้ข้อความทางวิชาการที่ยาวซับซ้อนกลายเป็นข้อความที่กระชับ เครื่องมือสรุปของมันมีประสิทธิภาพในการย่อบทความ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ให้กลายเป็นเนื้อหาที่จัดการได้ง่าย
เมื่อรวมกับตัวตรวจสอบการคัดลอกและการสร้างเนื้อหาด้วย AI แล้ว ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเขียนเชิงวิชาการ
คุณสมบัติเด่นของ Scribbr
- สรุปเนื้อหาทางวิชาการได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือสรุปข้อความฟรี
- สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องในหลายรูปแบบ เช่น APA และ MLA
- ตรวจจับการลอกเลียนแบบและเนื้อหา AI ในงานเขียนของคุณ
- ใช้เครื่องมือฟรี เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และเครื่องมือแปลงคำ
- เข้าถึงแม่แบบที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับเอกสารทางวิชาการ
ข้อจำกัดของ Scribbr
- มุ่งเน้นเป็นหลักในการใช้งานทางวิชาการ โดยจำกัดการใช้งานในวงกว้าง
ราคาของ Scribbr
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Scribbr
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คำกระตุ้นการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
5. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดความการประชุมและการสรุปแบบเรียลไทม์)
Notta เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการถอดเสียง สรุปและแบ่งปันบันทึกการประชุม ความสามารถในการสร้างถอดเสียงที่ถูกต้องและสรุปเนื้อหาอย่างกระชับจากการประชุมสดหรือการบันทึกช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รองรับ 58 ภาษา Notta ช่วยให้การประชุมสองภาษาถูกถอดความและแปลได้อย่างราบรื่น ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Notion, Slack และ Salesforce การจัดการเวิร์กโฟลว์จึงเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Notta
- ถอดเสียงการประชุมและการบันทึกเสียงในกว่า 58 ภาษา
- สร้างสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมการตัดสินใจและข้อมูลเชิงลึกที่เน้นให้เห็น
- แชร์บันทึกและสรุปได้ทันทีกับสมาชิกในทีม
- ส่งออกบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TXT, Word, PDF และ SRT
ข้อจำกัดของโน้ต
- บางครั้งมีปัญหาในการถอดเสียงให้ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ราคา Notta
- ฟรี
- ข้อดี: $14.99/เดือน
- ธุรกิจ: $27. 99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Notta
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพได้แบ่งปันว่าNotta ได้ช่วยให้การประชุมทีมของพวกเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร:
Airgram ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ไม่เพียงแต่บันทึกและถอดความการประชุมเท่านั้น แต่ยังจดบันทึก รวมถึงสรุป รายการที่ต้องดำเนินการ บทสำหรับนำทาง ฯลฯ ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ และนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทีมของเรา: มันช่วยประหยัดเวลาและลดการทบทวนสิ่งที่พูดไปในที่ประชุมครั้งก่อนๆ ได้มาก
Airgram ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย ไม่เพียงแต่บันทึกและถอดความการประชุมเท่านั้น แต่ยังจดบันทึกต่างๆ รวมถึงสรุป รายการที่ต้องดำเนินการ บทต่างๆ สำหรับการนำทาง ฯลฯ ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ และนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประชุมทีมของเรา: มันช่วยประหยัดเวลาได้มากและไม่ต้องทบทวนสิ่งที่พูดไปในที่ประชุมก่อนหน้านี้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เลิกใช้ปากกาและกระดาษ: วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม
6. Paraphraser. io (เหมาะที่สุดสำหรับการย่อและเขียนข้อความใหม่ที่มีความหลากหลาย)
Paraphraser. io ให้บริการเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเปลี่ยนคำพูด, การเขียนใหม่, และการสรุปข้อความอย่างมีประสิทธิภาพ. โหมดต่าง ๆ เช่น ความคล่องแคล่ว, ความคิดสร้างสรรค์, และการย่อให้สั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและกระชับได้ขณะที่ยังคงความหมายเดิมไว้.
รองรับมากกว่า 20 ภาษา ทำให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก. คุณสมบัติการสรุปของมันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน, ครู, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการทำให้เนื้อหาที่ยาวเกินไปง่ายขึ้นเพื่อการอ่านที่ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paraphraser. io
- สรุปและถอดความข้อความโดยใช้โหมด AI ขั้นสูง
- รักษาความหมายเดิมไว้ในขณะที่ทำให้โครงสร้างง่ายขึ้น
- สร้างข้อความที่ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น พร้อมโหมดการปรับแต่งคำให้หลากหลายตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Paraphraser. io
- ปัจจุบันรองรับเฉพาะภาษาหลักเท่านั้น; การเพิ่มตัวเลือกภาษาที่หลากหลายมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
Paraphraser. io ราคา
- เงิน: $23/เดือน
- ทองคำ: $40/เดือน
- เพชร: $499/เดือน
Paraphraser. io คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบสรุปโครงการฟรีที่ดีที่สุดใน ClickUp & Excel
7. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ChatGPT, พัฒนาโดย OpenAI, เป็นเครื่องมือสร้างสรุป AI ที่หลากหลาย สามารถสร้างสรุป, ตอบคำถาม, และสร้างเนื้อหาที่กำหนดเองได้หลากหลายสาขา
มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการทำให้เนื้อหาที่ยาวกลายเป็นสรุปที่กระชับหรือดึงจุดสำคัญออกมา ความสามารถในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้เหมาะสำหรับงานการย่อข้อความต่าง ๆ ตั้งแต่เนื้อหาทางวิชาการไปจนถึงการร่วมมือในเอกสารทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างสรุปที่ละเอียดหรือกระชับตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- ปรับแต่งคำตอบให้เหมาะสมกับน้ำเสียง รูปแบบ หรือข้อกำหนดเฉพาะ
- สกัดประเด็นสำคัญจากเอกสารหรือการสนทนายาว
- ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์ผ่านเว็บแอปและ API ของ OpenAI
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- การดิ้นรนกับความถูกต้องในหัวข้อที่มีความเทคนิคสูงหรือเฉพาะทาง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า ChatGPTโดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายประโยชน์อย่างไร:
ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากข้อความก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง เวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่คิดที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น
ChatGPT แตกต่างจากเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ตรงที่มีหน่วยความจำและเข้าใจบริบทโดยใช้ข้อมูลจากคำสั่งก่อนหน้า ทำให้เป็นระบบตอบคำถามที่ทรงพลัง รุ่นที่อัปเกรดแล้วยังสามารถแนบรูปภาพและวิดีโอได้นอกเหนือจากข้อความคำสั่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสำหรับการเขียนโค้ด ช่วยให้งานประจำวันรวดเร็วและง่ายขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ChatGPTมีผู้ใช้ถึง1 ล้านคนภายในเวลาเพียง 5 วัน—เร็วกว่าแอปโซเชียลมีเดียใดๆ ในประวัติศาสตร์
8. Editpad (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปและแก้ไขข้อความที่หลากหลาย)
Editpad เป็นเครื่องมือสรุปข้อความที่รวมการสรุปบันทึก การเขียนใหม่ และการแก้ไขข้อความไว้ในที่เดียว เครื่องมือสรุปข้อความนี้สามารถย่อเนื้อหาที่ยาว เช่น บทความ งานวิจัย และรายงาน ให้เป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียประเด็นสำคัญ
เครื่องมือสรุปด้วย AI นี้ให้บริการการเปลี่ยนคำ, การตรวจจับการลอกเลียนแบบ, และการตรวจสอบไวยากรณ์ ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับนักเรียน, นักเขียน, และมืออาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถสกัดข้อความจากภาพ และสร้างบทความหรือเรื่องราวได้ ทั้งหมดในราคาที่เอื้อมถึงได้
คุณสมบัติเด่นของ Editpad
- สรุปเอกสารยาวให้กลายเป็นรายงานที่กระชับและถูกต้อง
- เขียนใหม่และเรียบเรียงเนื้อหาด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ดึงข้อความจากไฟล์ PDF และรูปภาพเพื่อการวิเคราะห์หรือสรุป
- สร้างบทความ เรื่องราว และข้อความที่เขียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รวมถึงเครื่องมือเพิ่มเติม เช่น การตรวจจับการลอกเลียนแบบและการตรวจสอบไวยากรณ์
ข้อจำกัดของ Editpad
- การถอดความอาจเปลี่ยนแปลงความหมายของประโยคสำคัญในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
ราคาของ Editpad
- นักเรียนพื้นฐาน: $5.99 (7 วัน)
- รายเดือนพื้นฐาน: $12.99/เดือน
- นักศึกษาขั้นสูง: $9 (7 วัน)
- โปรรายเดือน: $19/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Editpad
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสรุปบทความวิจัยที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
9. ตัวสร้างสรุป (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรุปข้อความอย่างรวดเร็วด้วย AI)
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถเปลี่ยนเนื้อหาที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและจำเป็นได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ มันสามารถสกัดจุดสำคัญในขณะที่ข้ามรายละเอียดที่ไม่จำเป็นไปได้ เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกับเอกสารวิจัย รายงาน หรือบทความที่ยาวเมื่อมีเวลาจำกัด
อัลกอริทึม AI ขั้นสูงของมันรับประกันความแม่นยำ โดยรักษาข้อมูลสำคัญไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงบริบท ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มันสามารถสรุปเนื้อหาได้อย่างถูกต้องและอ่านง่ายภายในไม่กี่วินาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริโภคเนื้อหาสำหรับผู้ที่มีตารางงานยุ่ง
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือสรุป
- สร้างสรุปที่กระชับของเอกสารยาว ๆ ได้ทันที
- สกัดข้อมูลสำคัญโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
- รักษาความหมายเดิมไว้ด้วยความแม่นยำจากปัญญาประดิษฐ์
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางข้อความและสรุปได้ในคลิกเดียว
ข้อจำกัดของเครื่องมือสรุป
- จำกัดเพียงการสรุปข้อความที่คัดลอกมาและขาดการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก
ราคาของเครื่องมือสรุป
- ฟรี
สรุปคะแนนและรีวิวของผู้ให้คะแนน
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความหลายภาษาและการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่)
เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI ของ Jasper นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงในการย่อเอกสาร บทความ หรือรายงานที่ยาวให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและกระชับ รองรับมากกว่า 25 ภาษา Jasper ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรุปที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของตนได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความหมายเดิมไว้
ด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น Brand Voice และความสามารถในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับมืออาชีพ นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา เทมเพลตขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการขยายการสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- สรุปข้อความได้สูงสุด 5,000 ตัวอักษรในกว่า 25 ภาษา
- ปรับแต่งสรุปโดยปรับระดับความเป็นทางการและตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย
- นำสรุปไปใช้ใหม่เป็นโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือเนื้อหาอีเมลได้อย่างง่ายดาย
- ใช้เทมเพลต AI ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปรับแต่งผลลัพธ์ตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วในการออกแบบคำสั่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานได้ชื่นชมJasper ในด้านความเร็ว ประสิทธิภาพ และความสามารถในการตอบสนองความคาดหวัง:
แจสเปอร์เป็น AI ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะสร้างงานเขียนที่ให้ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากใช้ AI นี้มาหลายปี แจสเปอร์ก็ตอบสนองความคาดหวังของฉันได้ทุกประการ ความเร็วในการทำงานนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณเรียนรู้วิธีปรับแต่งแจสเปอร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เมื่อฉันมีความชำนาญกับแพลตฟอร์มมากขึ้น ฉันก็ใช้ระดับสูงสุด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา
แจสเปอร์เป็น AI ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะสร้างงานเขียนที่ให้ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากใช้ AI นี้มาหลายปี แจสเปอร์ก็ตอบสนองความคาดหวังของฉันได้ทุกประการ ความเร็วในการทำงานนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณเรียนรู้วิธีปรับแต่งแจสเปอร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ เมื่อฉันมีความชำนาญกับแพลตฟอร์มมากขึ้น ฉันก็ใช้ระดับสูงสุด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา
คิดให้ไกลกว่าการสรุป: ยกระดับการทำงานของคุณด้วย ClickUp
เมื่อเลือกเครื่องมือย่อข้อความด้วย AI ฉันไม่ได้สนใจแค่ฟังก์ชันหลักเท่านั้น—ฉันต้องการให้แน่ใจว่ามันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างราบรื่น
ฉันมองหาคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, รองรับหลายแพลตฟอร์ม, และความสามารถในการปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน. ความสามารถของเครื่องมือในการปรับตัวให้เหมาะกับโครงการ, ทีม, และแพลตฟอร์มการสื่อสารสามารถทำให้เครื่องมือมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าได้เลย.
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่เครื่องมือสรุปข้อความออนไลน์เท่านั้น แต่เป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และทีมของคุณเข้าด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตโปรเจกต์ ร่างบทความข่าว หรือสรุปรายงานให้กระชับ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUp วันนี้