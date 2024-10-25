บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI เพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
25 ตุลาคม 2567

เคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังจ้องมองเอกสารขนาดใหญ่โต แล้วสงสัยว่าจะอ่านให้จบได้อย่างไร? ฉันเคยเป็นแบบนั้น และเชื่อเถอะว่ามันไม่สนุกเลย นั่นคือเหตุผลที่ฉันเป็นแฟนตัวยงของเครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้จะนำเนื้อหาที่ซับซ้อนมาสรุปให้เหลือเพียงใจความสำคัญที่อ่านง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว—ช่วยประหยัดเวลาให้ฉัน (และคุณ) ได้มากมาย

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่จมอยู่กับงานวิจัยหรือมืออาชีพที่จมอยู่ในรายงาน เครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง! ในบทความนี้ ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือสรุปย่อข้อความที่ดีที่สุด 10 ตัวที่คุณสามารถใช้ได้

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสรุปย่อย่อความด้วย AI?

เมื่อฉันเลือกเครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI ฉันมองหาเครื่องมือที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และใช้งานง่าย เครื่องมือที่เหมาะสมจะต้องสามารถจับประเด็นหลักได้อย่างถูกต้อง มอบความยืดหยุ่น และสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันได้อย่างราบรื่น

มาทำความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งสามารถช่วยคุณค้นหาเครื่องมือสรุปที่ดีที่สุด

  • ความถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือจับประเด็นหลักและไม่ละเว้นข้อมูลสำคัญ
  • การปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกในการปรับความยาวของสรุปหรือเน้นเฉพาะส่วนที่ต้องการ
  • ความเร็ว: ระบบสรุปย่อข้อความด้วย AI ควรสร้างสรุปได้อย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และมืออาชีพที่มีเวลาจำกัด
  • ความเข้ากันได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวสร้างสรุป AI สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ได้
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสรุปข้อมูลเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะเมื่อสรุปเนื้อหาที่มีความอ่อนไหว

10 อันดับเครื่องมือสรุปย่อเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด

ตอนนี้คุณทราบถึงพารามิเตอร์แล้ว นี่คือรายการรายละเอียดของสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วย AI)

ClickUpเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการจัดการเอกสาร AIด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นClickUp DocsและClickUp Brain(ผู้ช่วย AI ที่รวม AI Writer สำหรับการทำงาน)

ClickUp Brain
สร้างเอกสารใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ด้วย ClickUp Docs ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการรายงานที่ยาวหรือเอกสารวิจัย

ระบบสมองที่ขับเคลื่อนด้วย AIยกระดับไปอีกขั้นด้วยการสรุปย่อข้อความยาว ๆ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญและข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการย่อข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันด้วย ClickUp Docs ทำให้การจัดโครงสร้างและการจัดการเนื้อหาในสภาพแวดล้อมทีมเป็นเรื่องง่าย
  • ผสานเอกสารของคุณเข้ากับClickUp Tasksได้โดยตรงเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นและการจัดทำเอกสารกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้เอกสารและการติดตามโครงการสอดคล้องกันในที่เดียว
  • สรุปเนื้อหาและจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกับข้อความที่ซับซ้อนหรือยาว ซึ่งต้องการเข้าถึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
สรุปเนื้อหาด้วย ClickUp Brain
สรุปงานของคุณด้วย ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกสับสนในตอนแรก โดยเฉพาะผู้ใช้ใหม่
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติการจัดรูปแบบเอกสารบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการองค์ประกอบการออกแบบเฉพาะ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้น มีฟีเจอร์หลักเช่น งาน เอกสาร และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต แผนนี้รวมการเชื่อมต่อไม่จำกัด แดชบอร์ด และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
  • ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ไทม์ไลน์ การจัดการปริมาณงาน และการสนับสนุนลำดับความสำคัญ
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา—เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยระดับองค์กร, การอนุญาตที่กำหนดเอง, และการรายงานขั้นสูง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน—รวมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การสรุปเอกสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Notta (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์)

สรุปย่อข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ - Notta
ผ่านทางโน้ต

Notta เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อ ถอดเสียงเป็นข้อความ และสรุปการบันทึกที่ยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักวิจัย และมืออาชีพที่ต้องการดึงข้อมูลสำคัญจากการสัมภาษณ์ การประชุม หรือการบรรยาย

ด้วย Notta คุณสามารถเปลี่ยนชั่วโมงของการพูดให้กลายเป็นสรุปที่กระชับและเข้าใจง่าย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Notta

  • แปลงเสียงเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ เปลี่ยนการประชุม การบรรยาย หรือการสัมภาษณ์ให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถค้นหาได้
  • สรุปข้อความยาวโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านข้อความทั้งหมดเป็นชั่วโมง
  • ถอดความและสรุปเนื้อหาในหลายภาษา ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
  • แชร์การถอดความและสรุปได้อย่างง่ายดายกับสมาชิกในทีม ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดบางประการ

  • แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนัก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความแม่นยำในการถอดเสียงอาจลดลงเมื่อต้องจัดการกับสำเนียงที่หนาหรือการบันทึกเสียงที่ไม่ชัดเจน
  • ตัวเลือกจำกัดในการจัดรูปแบบการถอดความ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการผลลัพธ์สุดท้ายที่มีความเรียบร้อย

ราคา Notta

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $9 ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $16.67 ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Notta

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

3. TLDR (เหมาะสำหรับการสรุปอย่างรวดเร็วและกระชับ)

สรุปย่อข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ - สรุปสั้น
ผ่านทางTLDR

TLDR ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการ สรุปอย่างรวดเร็วและตรงประเด็น โดยไม่มีความซับซ้อนเพิ่มเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการสกัดใจความสำคัญจากเนื้อหาที่ยาวเหยียดอย่างรวดเร็ว มอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและความพยายาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดโดยสรุป

  • เข้าใจข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยบทสรุปที่กระชับและตรงประเด็น
  • สร้างสรุปด้วยคลิกเพียงไม่กี่ครั้งด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย
  • สรุปหน้าเว็บได้อย่างง่ายดายด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ TLDR

  • เครื่องมือนี้ไม่มีความยืดหยุ่นมากนักในการปรับความยาวของสรุปหรือรายละเอียด
  • มุ่งเน้นเฉพาะการสรุปเนื้อหาข้อความเท่านั้น โดยไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ราคาแบบสรุป

  • ฟรี
  • บรอนซ์: $5 ต่อเดือน
  • ทอง: $10 ต่อเดือน
  • แพลทินัม: $20 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวแบบสรุปย่อ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

4. SummarizeBot (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปหลายภาษาด้วย AI)

เครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI - SummarizeBot
ผ่านทางSummarizeBot

SummarizeBot ถูกออกแบบมาเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายรูปแบบเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะทำงานกับข้อความ เสียง หรือวิดีโอ เครื่องมือสรุป AI นี้ใช้ เทคโนโลยี AI ขั้นสูงและบล็อกเชน เพื่อสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องมือสรุปโดย AI นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสรุปเอกสารยาว บทบรรยาย หรือวิดีโออย่างรวดเร็วและกระชับ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SummarizeBot

  • สรุปข้อความ เสียง รูปภาพ หรือวิดีโอด้วยเครื่องมืออเนกประสงค์นี้
  • ประมวลผลเอกสารของคุณอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
  • ปรับความยาวของสรุปให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การสรุปแบบรวดเร็วไปจนถึงย่อหน้าที่ละเอียด
  • ประหยัดเวลาด้วยการสกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสารและหน้าเว็บ เพิ่มความเข้าใจ

ข้อจำกัดของ SummarizeBot

  • ผู้ใช้รายงานว่าสรุปที่สร้างโดย AI อาจพลาดรายละเอียดสำคัญในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนสูง
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับขนาดไฟล์และจำนวนสรุป ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้บ่อย
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องมือสรุปเนื้อหาอื่น ๆ

ราคาของ SummarizeBot

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $179 ต่อเดือน
  • กำหนดเอง: ชำระเงินตามการใช้งาน

คะแนนและรีวิวของ SummarizeBot

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

5. Resoomer (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างรวดเร็ว)

สรุปข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Resoomer
ผ่านทางResoomer

Resoomer ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในการสรุปบทความ รายงาน และเอกสารที่ยาว มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย่อปริมาณข้อความจำนวนมากให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่ายได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การระบุจุดสำคัญ Resoomer ทำให้กระบวนการวิจัยง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างไม่ยากเย็น

คุณสมบัติเด่นของ Resoomer

  • ย่อบทความยาว, งานวิจัย, หรือรายงานให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ เหมาะสำหรับการใช้งานทางวิชาการหรืออาชีพ
  • สร้างสรุปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้คัดลอกข้อความโดยตรงหรืออัปโหลดไฟล์เพื่อสรุป
  • สรุปเนื้อหาในหลายภาษา ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
  • เข้าถึงข้อมูลสำคัญจากเนื้อหาเว็บได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Resoomer

ข้อจำกัดของ Resoomer

  • รองรับการป้อนข้อความเป็นหลัก จึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการสรุปเนื้อหาจากรูปแบบอื่น เช่น เสียงหรือวิดีโอ
  • บทสรุปอาจพลาดบริบทหรือความละเอียดอ่อนในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อความที่มีความซับซ้อนสูง
  • ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งาน ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์

ราคาของ Resoomer

  • เวอร์ชัน PRO: เริ่มต้นที่ €9.90 ต่อเดือน

เรซูเมอร์เรตติ้งและรีวิว

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

6. Scholarcy (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปงานวิจัยทางวิชาการและการจัดการเอกสารอ้างอิง)

สรุปบัตรคำบน Scholarcy
ผ่านทางScholarcy

Scholarcy ใช้เพื่อทำให้การวิจัยทางวิชาการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการสร้างสรุปที่รวดเร็วและละเอียดของเอกสารวิจัย, บทความ, และรายงาน.

บัตรสรุปข้อมูลแบบแฟลชการ์ดที่ใช้ AI และฟีเจอร์การอ้างอิงอัตโนมัติของเครื่องมือนี้ช่วยให้การย่อยเนื้อหาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบตลอดกระบวนการวิจัย

คุณสมบัติเด่นของ Scholarcy

  • สร้างบัตรคำสรุปสำหรับงานวิจัยและบทความ ช่วยให้คุณเข้าใจประเด็นหลักและข้อค้นพบได้อย่างรวดเร็ว
  • ดึงข้อมูลและจัดระเบียบการอ้างอิงและเอกสารอ้างอิงโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างบรรณานุกรม
  • มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องอ่านผ่านทั้งข้อความ เนื่องจากจะเน้นประโยคที่สำคัญที่สุดในเอกสาร

ข้อจำกัดทางวิชาการ

  • Scholarcy ทำงานได้ดีที่สุดกับเอกสารวิจัยและบทความทางวิชาการ แต่อาจไม่สามารถจัดการกับเอกสารประเภทอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่า
  • แม้ว่าจะมีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรี แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงส่วนใหญ่จะมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้บางราย
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการขัดข้องในการจัดรูปแบบเป็นครั้งคราวในรายการอ้างอิงที่ถูกดึงออกมา

การกำหนดราคาแบบนักวิชาการ

  • ฟรี
  • Scholarcy plus: $4. 99 ต่อเดือน

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Scholarcy

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

7. Genei (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

เครื่องมือสรุปเนื้อหา - Genei
ผ่านทางGenei

Genei เป็นเครื่องมือสรุปย่อพารากราฟด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่คุณสามารถลองใช้ได้ มันใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อดึงข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย บทความ และเอกสารยาวอื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของผู้ใช้ได้อย่างมาก

ด้วย Genei คุณสามารถเน้นจุดสำคัญ สรุปข้อมูลมหาศาลให้กระชับในแบบย่อ และ สร้างการอ้างอิงโดยอัตโนมัติ ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานที่ต้องใช้การวิจัยมาก

คุณสมบัติเด่นของ Genei

  • สกัดประเด็นสำคัญและแนวคิดจากบทความวิชาการโดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
  • ปรับความยาวและจุดเน้นของสรุปให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับงานวิจัยโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการอ้างอิงง่ายขึ้น
  • สรุปเอกสารหลายฉบับพร้อมกันเพื่อการอ้างอิงข้ามและการเปรียบเทียบระหว่างแหล่งข้อมูล
  • จัดระเบียบการวิจัยของคุณด้วยฟีเจอร์จดบันทึกและไฮไลต์ที่ผสานรวม

ข้อจำกัดของจีเน

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการสรุปของ Genei ทำงานได้ดีที่สุดกับไฟล์ PDF ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นกับรูปแบบอื่น ๆ เช่น เอกสาร Word
  • ในขณะที่การทดลองใช้ฟรีมีคุณสมบัติพื้นฐาน การเข้าถึงศักยภาพเต็มรูปแบบของ Genei จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
  • ต่างจากคู่แข่งบางราย Genei ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับโครงการทีม

ราคาของเจเน

  • แผนพื้นฐาน: เริ่มต้นที่ £4.99 ต่อเดือน
  • แผนโปร: เริ่มต้นที่ £19.99 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Genei

  • G2: ไม่มีให้บริการ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

8. QuillBot (ดีที่สุดสำหรับการสรุปและเขียนใหม่ด้วย AI)

เครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI - QuillBot
ผ่านทางQuillBot

AI ของ QuillBot ช่วยย่อข้อความและปรับปรุงความอ่านง่าย. เครื่องมือสรุปและเครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถสกัดข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เครื่องมือแปลงคำช่วยเขียนเนื้อหาใหม่เพื่อรักษาความเป็นต้นฉบับและความชัดเจน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • เขียนใหม่และปรับถ้อยคำเนื้อหาโดยไม่สูญเสียความหมาย เพิ่มความชัดเจน และหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น
  • สกัดข้อมูลสำคัญโดยการย่อเอกสารหรือบทความยาวๆ ให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ
  • ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เพื่อให้งานเขียนของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
  • สร้างการอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยของคุณโดยอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ ช่วยประหยัดเวลา

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรีของเครื่องมือสรุปย่อพารากราฟด้วย AI นี้มีการจำกัดจำนวนคำ ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับเอกสารที่มีขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าสรุปและถอดความที่สร้างโดย AI อาจพลาดความหมายสำคัญในบางครั้ง
  • ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ บางตัว QuillBot ไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบการจัดการงานได้ ซึ่งจำกัดการร่วมมือในกระบวนการทำงาน

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.95 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. Paperpile (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารอ้างอิงด้วยปัญญาประดิษฐ์)

เครื่องมือเขียนและสรุปเนื้อหาด้วย AI - Paperpile
ผ่านทางPaperpile

Paperpile เป็น โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิงบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบเอกสารและการอ้างอิงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับวรรณกรรมจำนวนมาก เครื่องมือนี้สามารถทำงานร่วมกับ Google Docs ได้อย่างราบรื่น ทำให้การอ้างอิงและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Paperpile

  • จัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารอ้างอิงนับพันรายการได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้การจัดการคลังเอกสารวิชาการขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
  • สร้างการอ้างอิงและบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติใน Google Docs เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนและการทำงานร่วมกัน
  • ติดตามเอกสารการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเข้า, ใส่คำอธิบายประกอบ, และจัดระเบียบไฟล์ PDF ภายในห้องสมุด Paperpile ของคุณ
  • ซิงค์ไลบรารีของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ Google Drive เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงของคุณได้ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของเอกสารกองสูง

  • ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อใช้งานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ที่ต้องทำงานโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้ง
  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการตั้งค่าและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอกอาจมีความท้าทายเล็กน้อย
  • ขณะนี้ Paperpile ไม่รองรับ Microsoft Word ทำให้จำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ใช้ Google Docs เท่านั้น

ราคาของ Paperpile

  • ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
  • แผนการศึกษา: $2. 99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • แผนธุรกิจ: $9.99 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การจัดอันดับและรีวิวของ Paperpile

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (120+ รีวิว)

10. กล่องสรุป (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปข้อความอย่างรวดเร็วและแม่นยำ)

AI สรุปย่อ - กล่องสรุป
ผ่านกล่องสรุป

กล่องสรุป เป็นเครื่องมือสรุปย่อย่อความย่อด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วจากเนื้อหาที่ยาว ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของมันโดดเด่น ให้สรุปที่กระชับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาและเข้าใจประเด็นสำคัญจากข้อความต้นฉบับได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถแชทและถามคำถามได้โดยตรงบนหน้าเว็บใด ๆ โดยใช้เบราว์เซอร์ Chrome ของคุณ และยังสามารถสรุปวิดีโอ YouTube ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของกล่องสรุป

  • รับภาพรวมของประเด็นหลักได้อย่างรวดเร็วด้วยการสรุปย่อแต่ละย่อหน้าอย่างถูกต้อง
  • สรุปเนื้อหาด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • ทำงานกับข้อความในภาษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการรองรับหลายภาษา
  • สร้างสรุปข้อความโดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยการผสานเครื่องมือสรุปข้อความด้วย AI เข้ากับแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันต่าง ๆ

ข้อจำกัดของกล่องสรุป

  • ผู้ใช้อาจพบว่าขาดความสามารถในการปรับความยาวของสรุปหรือเน้นที่ส่วนเฉพาะ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามันรองรับรูปแบบไฟล์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ไม่มีแผนฟรี

สรุปราคาแบบกล่อง

  • แผนเริ่มต้น: $4 ต่อเดือน
  • แผนพรีเมียม: $7 ต่อเดือน

คะแนนและบทวิจารณ์ของกล่องสรุป

  • G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ควบคุมเวลาของคุณด้วยเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบ

ในโลกที่เวลาเป็นสิ่งมีค่า การค้นหาเครื่องมือสรุปย่อข้อความด้วย AI ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมได้ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการดึงเอาข้อมูลสำคัญจากข้อความยาวๆ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิจัย หรือมืออาชีพ ตัวสรุปย่อพารากราฟด้วย AI ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตัวฉันเอง ฉันพบว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น ด้วยคุณสมบัติอย่าง ClickUp Docs และ ClickUp Brain การจัดการเอกสารกลายเป็นเรื่องง่าย

พร้อมที่จะทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง!