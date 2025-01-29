บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
29 มกราคม 2568

การปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารของคุณให้เหมาะสมที่สุดคือกุญแจสำคัญในการบริหารงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่ไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นประจำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

คุณจำเป็นต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ากระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและจัดระเบียบอย่างดีหรือไม่ กระบวนการเหล่านั้นช่วยให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและระบุความรับผิดชอบอย่างชัดเจนหรือไม่ หรือคุณพบว่ากระบวนการทำงานของคุณล่าช้าและไร้ระเบียบ มีอุปสรรคจากความล่าช้าและความสับสนที่ขัดขวางความก้าวหน้า?

คิดถึงกระบวนการทำงานของบริษัทคุณที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร. คิดถึงสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อประเมินตำแหน่งที่องค์กรของคุณอยู่ในตอนนี้:

  • การอนุมัติได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว คำขอโครงการได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง และบทบาทหน้าที่มีความชัดเจนหรือไม่?
  • หรือคุณกำลังเผชิญกับการอนุมัติล่าช้า คำขอโครงการติดค้างอยู่ในภาวะไม่แน่นอน และความสับสนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับว่าใครทำอะไร?

หากประสบการณ์ของคุณเอนเอียงไปทางหลัง นั่นเป็นสัญญาณว่ากระบวนการทำงานของคุณต้องการการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสาร—โซลูชันที่รับประกันได้ว่าจะช่วยให้การดำเนินงานประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยทำให้กระบวนการทางธุรกิจของคุณเป็นระบบมากขึ้น

การเลือกซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรขององค์กรของคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบการทำงานเอกสารคืออะไร?

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารช่วยให้คุณจัดการวงจรชีวิตของเอกสารทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงการควบคุมเวอร์ชัน การติดตามการอนุมัติ การแบ่งปัน และการจัดเก็บเนื้อหา

มาสำรวจกันว่าเครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดในปี 2024 จะสามารถปฏิวัติการดำเนินงานธุรกิจของคุณได้อย่างไร

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบเอกสาร

เมื่อมองหาซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุด คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน และปกป้องข้อมูลของคุณ องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา ได้แก่:

  • การอัตโนมัติกระบวนการทำงาน: เลือกซอฟต์แวร์จัดการกระบวนการเอกสารที่สามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดเส้นทางเอกสารไปจนถึงกระบวนการอนุมัติ ช่วยให้ทีมของคุณไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
  • การจัดการเอกสารบนระบบคลาวด์: เข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือในสำนักงาน
  • กระบวนการจัดการเอกสารแบบครบวงจร: มองหาโซลูชันที่มีระบบจัดการเอกสารที่แข็งแกร่ง—ตั้งแต่การสร้าง, การสแกน, การจัดเก็บ, การค้นหา, และการลบเอกสาร—เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรชีวิตของเอกสาร
  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการอนุญาตการเข้าถึงและบันทึกการตรวจสอบ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เป็นหนึ่งเดียว
  • การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยาย: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตแบบกำหนดเอง, การประมวลผลแบบฟอร์ม, และอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณได้
  • การจัดการผู้ใช้ขั้นสูง: มองหาคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใช้ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง แก้ไข หรือแบ่งปันเอกสารได้

10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่เหมาะสมควรจัดการเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่สามารถปรับขนาดได้ ปลอดภัย และผสานรวมได้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของคุณ มาดูซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 กัน

1. ClickUp

นอกจากจะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบองค์รวมแล้ว ClickUp ยังเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการวิธีการแชร์ แก้ไข ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างสมาชิกในทีม ส่งเสริมการควบคุมและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น

ความหลากหลายของ ClickUp ปรากฏชัดในความสามารถในการผสานรวมที่ครอบคลุม ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ การผสานรวมแบบเนทีฟจะซิงค์กับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณและมอบแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับงานและโครงการต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docs: สร้างเอกสารที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทุกประเภทงานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อขอความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถทำได้ ClickUp Docs เปลี่ยนวิธีการสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันในเอกสารโครงการของทีมอย่างสิ้นเชิง
เชื่อมต่อ ClickUp Docs กับเวิร์กโฟลว์
ลดภาระงานจัดการเอกสารของคุณด้วยการเชื่อมต่อ ClickUp Docs เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • เทมเพลต ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp โดยการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทมเพลต ClickUp เช่น เทมเพลตเอกสารกระบวนการ,เทมเพลตเอกสารการออกแบบ,เทมเพลต SOP เป็นต้น ให้พื้นฐานสำหรับการตั้งค่าเอกสารอย่างรวดเร็วสำหรับความต้องการต่างๆ
มาตรฐานและบันทึกกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มาตรฐานและบันทึกกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการของ ClickUp
  • เป้าหมาย ClickUp:กำหนดและติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยผสานรวมความสำเร็จของงานเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าที่ถูกต้อง จัดระเบียบเป้าหมายเป็นโฟลเดอร์เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรับรองความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร
ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
ดำเนินการและปรับปรุงเป้าหมายของคุณโดยใช้แดชบอร์ดเป้าหมายของ ClickUp
  • ClickUp Brain:เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการโครงการและเอกสารของคุณด้วย ClickUp Brain ใช้ AI Knowledge Manager เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณได้ทันที นอกจากนี้ ใช้ AI Project Manager เพื่อสร้างเอกสาร อัปเดตงาน และรายงานความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ ยกระดับประสิทธิภาพของคุณ
ClickUp Brain
ใช้ AI เพื่อสร้างข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์บนเอกสาร ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้พบปัญหาเกี่ยวกับตัวเลือกการกรอง
  • การมองเห็นฟิลเตอร์, การค้นหา, และฟิลด์อื่น ๆ บนแดชบอร์ดอย่างต่อเนื่องอาจทำให้หน้าจอรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. DocuWare

ผู้จัดการเอกสาร DocuWare
ผ่านทางDocuWare

DocuWare ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้ราบรื่นในหลากหลายแผนก เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการเงิน ด้วยการออกแบบและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติตามความต้องการเฉพาะของคุณ DocuWare จะผลักดันทีมของคุณไปสู่ระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ DocuWare

  • ทำให้กระบวนการทำงานเอกสารแบบกำหนดเองเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เอกสารของ DocuWare โดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง
  • รับประกันการจัดการเอกสารและการตัดสินใจที่แม่นยำด้วยการควบคุมอย่างลึกซึ้งและความโปร่งใส
  • เข้าถึงงานในกระบวนการทำงานเอกสารได้ทุกที่ด้วยการรองรับการใช้งานบนมือถือ และจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตอัตโนมัติ การมอบหมายงานที่ชัดเจน การยกระดับงาน และการกำหนดกฎการแทนที่

ข้อจำกัดของ DocuWare

  • การทำงานกับเอกสารแบบออฟไลน์อาจก่อให้เกิดความท้าทาย ซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมของ DocuWare มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจชันสำหรับบางคน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคาของ DocuWare

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับ DocuWare

  • G2: 4. 5/5 (220 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (88 โหวต)

3. ฟลูอิซ

ระบบอัตโนมัติสำหรับงานของ Fluix
ผ่านทางFluix

Fluix เปลี่ยนกระบวนการเอกสารกระดาษที่ยุ่งยากให้กลายเป็นระบบการทำงานเอกสารดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ การนำ Fluix มาใช้ช่วยให้องค์กรของคุณก้าวสู่สภาพแวดล้อมที่ไร้กระดาษ อัตโนมัติงานประจำ และขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำตลาดหรือองค์กรที่กำลังเติบโต ชุดเครื่องมือของ Fluix ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างกรอบการดำเนินงานของคุณด้วยเอกสารดิจิทัลและระบบอัตโนมัติในการจัดการเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ Fluix

  • รวมศูนย์ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารด้วย Fluix เพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ควบคุมกระบวนการเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีขึ้นด้วย Fluix
  • เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและการปรับปรุงการดำเนินงานด้วย Fluix
  • เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาจากแหล่งข้อมูลเดียว ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดของ Fluix

  • ความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มของ Fluix อาจมีความซับซ้อนและอาจท้าทายผู้ใช้ทั่วไป
  • ผู้ใช้ประสบกับความไม่สะดวกในการต้องสลับระหว่างแถบเครื่องมือต่างๆ เพื่อเน้นและทำเครื่องหมาย และกระบวนการเพิ่มบุ๊กมาร์กนั้นยุ่งยาก

ราคาของ Fluix

  • แพ็กเกจหลัก: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยมีจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ 10 คน

คะแนน Fluix

  • G2: 4. 8/5 (18 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (45 โหวต)

4. DocuSign

การลงนามในเอกสารโดยใช้ DocuSign
ผ่านทางDocuSign

DocuSign นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเอกสารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำข้อตกลงให้ราบรื่นในหลากหลายฟังก์ชันธุรกิจ มีประโยชน์สำหรับการลงนามอิเล็กทรอนิกส์และช่วยเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตทั้งหมดของข้อตกลงตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการดำเนินการและการจัดการ

คุณสมบัติหลักของ DocuSign

  • ส่ง, ลงนาม, และอนุมัติเอกสารทางดิจิตอลผ่านคุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและมีผลผูกพันทางกฎหมายของ DocuSign ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ใด ๆ ทั่วโลก
  • ทำให้กระบวนการจัดการสัญญาทั้งหมดเป็นอัตโนมัติด้วย DocuSign's CLM ตั้งแต่การร่างไปจนถึงการต่ออายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง
  • สร้างเอกสารที่ถูกต้องและสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ และใช้การวิเคราะห์ของ DocuSign เพื่อข้อมูลเชิงลึกในกระบวนการทำข้อตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอกสาร

ข้อจำกัดของ DocuSign

  • ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ของ DocuSign อาจมีข้อจำกัดในบางครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานกับเอกสารโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต

ราคาของ DocuSign

  • ส่วนตัว: $15/เดือน สำหรับความต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
  • มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับทีม
  • Business Pro: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนน DocuSign

  • G2: 4. 5/5 (2,327 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (517 รีวิว)

5. อะโวคาโด

การจัดการการเก็บรักษาอะโวคาโด
ผ่านทางAvokaado

Avokaado CLM เป็นซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทีมจากหลากหลายแผนกในการทำงานอัตโนมัติ เจรจา ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการสัญญาได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการขจัดงานที่ทำด้วยมือ ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์โดยใช้ประโยชน์จากพลังของการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำสัญญา

คุณสมบัติเด่นของ Avokaado

  • อัตโนมัติการสร้าง การเจรจาต่อรอง และการจัดการสัญญาด้วย Avokaado CLM เพื่อเร่งกระบวนการและรับรองความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมในสัญญาด้วย Avokaado ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • เร่งกระบวนการอนุมัติด้วยความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยของ Avokaado CLM ซึ่งช่วยให้สามารถลงนามได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Avokaado

  • ผู้ใช้ที่ทำงานบนหน้าจอแล็ปท็อปขนาดเล็กอาจพบว่าการอ่านข้อความในกระบวนการสร้างร่างเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อตัวเลือกปรากฏขึ้นทางด้านขวา ทำให้มุมมองของกล่องข้อความหลักถูกบดบัง

ราคาของอะโวคาโด

  • บัญชีฟรี: ผู้ใช้ไม่จำกัด, เอกสารสูงสุดห้าฉบับ/เดือน
  • พื้นที่ทำงานส่วนตัว: ราคาตามตกลง
  • โซลูชันภายในองค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนอะโวคาโด

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. FileHold

ระบบจัดการเอกสาร FileHold
ผ่านทางG2

FileHold ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานของเอกสารเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้การเข้าถึงเอกสารมีความปลอดภัยและควบคุมได้ทั่วทั้งองค์กร ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ FileHold มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเอกสาร

คุณสมบัติเด่นของ FileHold

  • เพิ่มความปลอดภัยและความสอดคล้องของเอกสารด้วยการเข้าถึงเอกสารที่ปลอดภัยและควบคุมได้ของ FileHold สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานเอกสารที่ปรับแต่งได้สำหรับการตรวจสอบและอนุมัติเอกสาร โดยอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
  • รักษาประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาจากทุกอุปกรณ์ด้วย FileHold

ข้อจำกัดของ FileHold

  • ความสามารถของแอปพลิเคชันมือถือของ FileHold มีข้อจำกัด
  • ความซับซ้อนของการกำหนดบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาจดูน่ากลัว และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

ราคาของ FileHold

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับไฟล์โฮลด์

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (45 รีวิว)

7. CFlow

เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานบน CFlow
ผ่านทางCFlow

CFlow เป็นแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์เอกสารแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ปฏิวัติวิธีการจัดการกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ มันกำจัดแบบฟอร์มกระดาษ อีเมล และสเปรดชีตแบบดั้งเดิมด้วยการนำเสนอระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่สัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

คุณสมบัติเด่นของ CFlow

  • เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์อย่างรวดเร็วด้วยไลบรารีของเทมเพลตเวิร์กโฟลว์เอกสารที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนกต่างๆ ของ Cflow
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างไร้รอยต่อผ่าน API ที่ใช้งานง่ายของ Cflow กับ G Suite, Office 365 และอื่น ๆ
  • รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในศูนย์ข้อมูล AWS ที่ปลอดภัยไร้ที่ติ
  • เปิดใช้งานการอนุมัติที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Cflow สามารถอนุมัติคำขอได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน

ข้อจำกัดของ CFlow

  • มีกรณีที่เกิดปัญหาประสิทธิภาพช้าในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณสูง

ราคาของ CFlow

  • แพ็กเกจแฮปปี้แพลน: 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้
  • แผน Joy: $16/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้
  • แผนความสุข: $22/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้

คะแนน CFlow

  • G2: 5. 0/5 (53 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. Docsumo

กระบวนการทำงานการประมวลผลเอกสารของ Docsumo
ผ่านทางDocsumo

Docsumo เป็นซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ออกแบบมาเพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเอกสารสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การเงิน, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, และการให้กู้ยืม, Docsumo นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยมือและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลให้สูงสุด

คุณสมบัติของ Docusumo

  • ใช้ API ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าของ Docsumo สำหรับการใช้งานทันทีบนเอกสารเช่นใบแจ้งหนี้และบัตรประจำตัว
  • ปรับปรุงความถูกต้องของการสกัดข้อมูลด้วยระบบแมชชีนเลิร์นนิงของ Docsumo ที่เรียนรู้จากเอกสารแต่ละฉบับ
  • ดึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจากตารางเอกสารที่ซับซ้อนด้วย Table Vision
  • ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยคะแนนความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลจาก Docsumo

ข้อจำกัดของ Docusumo

  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการฝึกอบรมของแบบจำลองอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารที่มีความแปรปรวนมาก

ราคาของ Docusumo

  • แผนการเติบโต: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
  • แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนน Docusumo

  • G2: 4. 7/5 (46 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. เอกสารลอจิสติกส์

ผู้จัดการเอกสาร จาก Document Logistix
ผ่านทางDocument Logistix

Document Logistixนำเสนอโซลูชันการจัดการเอกสารเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานของเอกสารเป็นอัตโนมัติในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการบัญชีเจ้าหนี้ ทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ โซลูชันมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้ในสถานที่, บนคลาวด์, หรือในรูปแบบ SaaS เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติเด่นของ Document Logistix

  • อัตโนมัติการดำเนินงานด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานด้วยโซลูชันเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ครอบคลุมสำหรับการแปลงเอกสารดิจิทัล
  • เข้าถึงแอปพลิเคชันเฉพาะทางสำหรับโลจิสติกส์ การศึกษา การผลิต และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความท้าทายเฉพาะของอุตสาหกรรม
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผสานระบบสำหรับระบบเก่าและโซลูชันการจัดการเอกสารชั้นนำโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานเอกสารที่มีอยู่

ข้อจำกัดของ Document Logistix

  • Document Logistix ขาดการสนับสนุนทางเทคนิคและบริการฝึกอบรมที่ครอบคลุม โดยเน้นถึงการขาดความพึงพอใจของลูกค้าและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ราคาของ Document Logistix

  • ราคาที่กำหนดเอง

การจัดอันดับของ Document Logistix

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Revver

แดชบอร์ด Revver
ผ่านทางBusiness Review

Revver ซึ่งเดิมชื่อ eFileCabinet เปลี่ยนระบบการจัดการเอกสารจากงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกิจกรรมที่ง่ายต่อการเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวก แพลตฟอร์มนวัตกรรมนี้นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อแปลงเอกสารให้เป็นดิจิทัล, อัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่พึ่งพาเอกสาร ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจในหลากหลายภาคส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Revver

  • ทำให้การจัดเก็บและจัดระเบียบเอกสารเป็นอัตโนมัติเพื่อยุติความวุ่นวายของเนื้อหาด้วย Revver
  • รับประกันการเรียกดูเอกสารได้ทันที ช่วยลดเวลาค้นหาได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • เร่งกระบวนการทำงานเอกสารของคุณด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อการแบ่งปันเอกสารอย่างไร้รอยต่อ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ด้วยการทำให้กระบวนการทางธุรกิจและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • รับประกันการปกป้องเอกสารด้วยความปลอดภัยระดับธนาคารและคุณสมบัติการกำกับดูแลที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Revver

  • ผู้ใช้บางรายได้แสดงความต้องการให้มีการจัดเตรียมทรัพยากรการฝึกอบรมที่เข้าถึงได้มากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของระบบอย่างเต็มที่

ราคาของ Revver

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนเรฟเวอร์

  • G2: 4. 3/5 (355 รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

เพิ่มพลังให้เอกสารของคุณ ยกระดับธุรกิจของคุณด้วย ClickUp

การสำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานเอกสารเผยให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกโซลูชันที่:

  • จัดการเอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการทำงานเอกสารอัตโนมัติ

การเลือกซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของธุรกิจคุณจากความยุ่งเหยิงไปสู่ความมีประสิทธิภาพได้ แม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่ ClickUp โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุด โดยมีความสามารถในการเปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่จัดการได้ง่ายเป็นจุดเด่น

ด้วย ClikUp Docs ที่หลากหลาย, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และการผสานรวมที่แข็งแกร่ง ClickUp ทำให้ระบบการจัดการเอกสารง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการผลิต. เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันยังช่วยให้กระบวนการทำงานเอกสารของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว.

สำหรับธุรกิจที่พร้อมยกระดับกระบวนการจัดการเอกสารของตน การนำแพลตฟอร์มนวัตกรรมของ ClickUp มาใช้คือก้าวต่อไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต

ลงทะเบียนฟรีวันนี้