วิธีสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

เราทุกคนต่างเคยสัมผัสถึงความแตกต่างที่พื้นที่ทำงานซึ่งมีความร่วมมืออย่างแท้จริงสามารถสร้างได้ มันไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกับใครสักคนในภารกิจที่ซับซ้อนหรือท้าทายเท่านั้น แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และทุกคนรู้สึกมีพลังที่จะมีส่วนร่วม
เมื่อทั้งทีม, สำนักงาน, หรือองค์กรสามารถนำมาใช้ได้จริง, มันจะส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ร่วมมือกัน—หนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับวัฒนธรรมองค์กรที่ดี, ที่ให้การสนับสนุน, และความสำเร็จในระยะยาว.
ในบล็อกนี้ เราจะนำเสนอเคล็ดลับและแม่แบบสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานในลักษณะนี้ภายในองค์กรของคุณ
อะไรคือพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือ?
พื้นที่ทำงานร่วมกันมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่พนักงานสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน ไฟล์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ใดก็ได้และจากที่ใดก็ได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พื้นที่ทำงานร่วมกันถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีม การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนอื่นเรามาทบทวนพื้นฐานของพื้นที่ทำงานประเภทนี้กันก่อน เพื่อให้คุณมีข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นครบถ้วนสำหรับการจัดการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของพื้นที่ทำงานแบบร่วมมือ
พื้นที่ทำงานร่วมกันสามารถมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงในรูปแบบดิจิทัล การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับทีมของคุณอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการบรรลุเป้าหมายและการพลาดเป้าหมาย มีห้าวิธีหลักที่คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบได้:
- พื้นที่สำนักงานร่วม: ที่เราทุกคนรู้จัก—แผนผังที่นั่งแบบเปิดที่มีทีมจากแผนกต่างๆ ทำงานในพื้นที่เดียวกัน ส่งเสริมการสื่อสารและการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมต่างๆ
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน: พื้นที่ทำงานร่วมกันสามารถพบได้ทั่วโลก พื้นที่ทำงานร่วมกันเหล่านี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ต้องการพื้นที่ทำงานทั้งหมด แต่ต้องการลดต้นทุนและได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ของการตั้งค่าสำนักงานแบบดั้งเดิม
- การนั่งทำงานแบบไม่ประจำที่: เหมือนกับพื้นที่สำนักงานที่ใช้ร่วมกันทุกประการ แต่มีความแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่ง—ไม่มีโต๊ะประจำสำหรับพนักงานแต่ละคน วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเลือกนั่งได้ตามต้องการ โดยไม่จำกัดแผนก พื้นที่ทำงานแบบร่วมมือกันมักจัดให้มีโต๊ะแบบไม่ประจำที่ เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจากแผนกต่าง ๆ
- พื้นที่ทำงานร่วมกันเสมือนจริง: ด้วยการทำงานทางไกลที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ธุรกิจมากมายทั่วโลกจึงย้ายทีมบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังพื้นที่ทำงานเสมือนจริง พื้นที่ทำงานร่วมกันเช่นนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มอบโอกาสให้คุณเข้าถึงบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลก และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
- ห้องประชุมขนาดเล็ก/ห้องประชุมย่อย: บางครั้งคุณอาจต้องการทำงานร่วมกันแบบตัวต่อตัวกับทีมของคุณโดยไม่มีสิ่งรบกวน นี่คือจุดที่ห้องประชุมขนาดเล็กมีประโยชน์ ห้องเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีสมาชิกสองถึงสี่คนเพื่อทำงานร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ห้องประชุมขนาดใหญ่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมหรือแผนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทั้งห้องประชุมขนาดเล็กและห้องประชุมขนาดใหญ่สามารถเป็นแบบดิจิทัลได้เช่นกัน
ประโยชน์ของพื้นที่ทำงานร่วมกัน
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของพื้นที่ทำงานร่วมกันคืออะไร? แน่นอนว่ามันทำให้การวางแผนทั้งการประชุมและเครื่องดื่มหลังเลิกงานง่ายขึ้น แต่ที่สำคัญกว่านั้น สภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และส่งเสริมการสื่อสาร ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่กระแส!
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่พื้นที่ทำงานร่วมกันสามารถเป็นประโยชน์ได้:
เพิ่มผลผลิต
การทำงานเป็นทีมอาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ แต่คุณต้องการความร่วมมือที่มีความหมายเพื่อสร้างทีมขึ้นมาตั้งแต่แรก พื้นที่ทำงานแบบร่วมมือช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมด้วยแนวคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นนวัตกรรม พวกเขาสร้าง สภาพแวดล้อมเชิงบวก ที่ส่งเสริมช่องทางการสื่อสาร ที่เปิดกว้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความคุ้มค่า
พื้นที่ทำงานร่วมกันเสมือนจริงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีเครื่องมือ มากมายเช่น Google Workspace ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกัน ระยะไกลระหว่างทีมมีประสิทธิภาพ คุณจะมีทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่ทำกำไรได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเลย!
การใช้พื้นที่
พื้นที่ทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงการช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ธุรกิจ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ทางกายภาพ อีกด้วย การมีคอกกั้น สำนักงานส่วนตัว และผนังที่น้อยลง หมายความว่าคุณจะได้พื้นที่เปิดโล่งมากขึ้นสำหรับการทำงาน และสามารถรองรับผู้คนได้มากขึ้นในพื้นที่เดียวกัน การออกแบบคือทุกสิ่ง
เสรีภาพในการเลือก
การทำงานทางไกลได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง พื้นที่ทำงานเสมือนจริงสามารถ เปิดโอกาสที่ไม่จำกัด สำหรับวิธีการที่คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์และ เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สำหรับทีมเสมือนจริง
การนำพื้นที่ทำงานร่วมกันมาใช้: ความท้าทายและแนวทางแก้ไข
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงประเภทต่าง ๆ ของพื้นที่ทำงานร่วมกันแล้ว ถึงเวลาที่จะพูดถึงสามความท้าทายที่คุณอาจเผชิญเมื่อต้องจัดตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกัน และวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้น
ผลกระทบต่อความปลอดภัย
ไม่ว่าคุณจะทำงานในสำนักงานจริงหรือมีแนวโน้มที่จะใช้พื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบร่วมมือกัน มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่คุณต้องเตรียมพร้อมรับมือ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (ในพื้นที่สำนักงาน) และเครือข่าย (โดยเฉพาะสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล) มีความเสี่ยงต่อการ รั่วไหลของข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือหลายตัวจะทำให้ข้อมูลของคุณเสี่ยงต่อการถูก แฮ็กหรือข้อมูลรั่วไหล
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ คุณสามารถ ฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล นำมาตรการ การเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง และกฎระเบียบการใช้รหัสผ่านที่เข้มงวดมาใช้ ดำเนินการ ควบคุมการเข้าถึง อย่างเข้มงวด และทำการ ตรวจสอบเป็นประจำ
คุณอาจเลือกใช้เครื่องมืออย่างClickUp ซึ่งมีคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและแรงงาน และช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว
พื้นที่ทำงานแบบร่วมมือกันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบเปิดและมักมีโต๊ะทำงานร่วมกัน ในกรณีเช่นนี้ พนักงานอาจพบว่าการหาพื้นที่ส่วนตัวหรือการมุ่งเน้นงานที่ต้องใช้สมาธิเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีสิ่งรบกวน ในองค์กรขนาดใหญ่ ปัญหานี้อาจยิ่งยากต่อการจัดการมากขึ้น
เมื่อออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณ ควรรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวไว้ด้วย เช่น บูธโทรศัพท์ โพッドสำหรับคนเดียว ห้องเงียบ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ต้องการสถานที่สงบสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิหรือการสนทนาส่วนตัวมีที่สำหรับใช้
ความท้าทายทางเทคโนโลยี
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสมือนจริงหรือพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทำงานร่วมกันต้องการเครื่องมือและเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อย้ายไปยังพื้นที่ทำงานร่วมกัน ทีมอาจประสบปัญหาในการใช้เครื่องมือใหม่หรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เพราะรู้สึกว่ามันมากเกินไป
โซลูชัน
จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ แก่พนักงานทุกคนเพื่อช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการทำงานไปใช้ได้ จากการใช้การประชุมทางวิดีโอไปจนถึงการสร้างเอกสารร่วมกัน ให้สร้างคู่มือผู้ใช้และวิดีโอสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดตั้ง ช่องทางสนับสนุนด้านเทคนิคโดยเฉพาะ หรือที่อยู่อีเมลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ในการตั้งค่าเสมือนจริงClickUp Clipsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาทักษะของทีม แสดงวิธีการอย่างรวดเร็ว หรือเพียงแค่แบ่งปันไอเดียกับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
วิธีสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน
การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันไม่ได้หมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว—คุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งทางกายภาพหรือเสมือนจริง และจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พื้นที่ทำงานร่วมกันของคุณต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันที่มีความหมาย
สิ่งง่าย ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ, แสงสว่าง, สิ่งอำนวยความสะดวก, และสิ่งของอำนวยความสะดวก ช่วยให้ทีมของคุณมีความสุขและทำงานในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
ตัวอย่างเช่น แสงธรรมชาติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีความไวต่อแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ ในทำนองเดียวกัน สีบางชนิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการคิดวิเคราะห์ได้ ในขณะที่ พืชและพื้นผิวที่มีลวดลาย เช่น ผนังกันเสียง สามารถสร้าง สภาพแวดล้อมที่สงบ ให้กับพนักงานของคุณได้
พื้นที่ทำงานร่วมกันนั้นสำคัญทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคลากร ควรจ้างพนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ฝึกอบรมพนักงานปัจจุบันเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
ลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยี
การสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบร่วมมือกัน ไม่ว่าจะจากสำนักงานหรือทางออนไลน์ เป็นก้าวแรกสู่การทำงานที่มีความหมาย พื้นที่ทำงานดิจิทัลมักส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้มากกว่า เนื่องจากมีเครื่องมือที่ผสานการทำงานหลากหลาย ซึ่งช่วยให้การสื่อสาร การแบ่งปันแนวคิดและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ทันสมัย เช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณก้าวไปสู่สถานที่ทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือแยกต่างหากมากมายสำหรับความต้องการในการทำงานร่วมกันทั้งหมดของคุณ
นี่คือรายการสั้น ๆ ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ ClickUp:
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยClickUp Tasksเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีตารางงานอย่างไร
- ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเกี่ยวกับงานผ่านความคิดเห็นในภารกิจที่ผสานรวมและClickUp Chat เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกัน
- รวมความรู้และนโยบายไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs เครื่องมือ เอกสารร่วมกัน ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารได้ ClickUp's Collaboration Detection จะช่วยให้คุณติดตามได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้อื่นกำลังแสดงความคิดเห็น แก้ไข หรือแม้กระทั่งกำลังดูงานเดียวกันกับคุณ
- ระดมความคิด วางแผน และดำเนินงานด้วยไวท์บอร์ด ClickUpแบบเสมือนจริง ซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
- สร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในทีมด้วยการ ตั้งเป้าหมายร่วมกัน โดยใช้ClickUp Goalsเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน และแดชบอร์ด ClickUpเพื่อให้ทุกคนทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- ทำให้ข้อมูลจากทั่ว ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนในทีมด้วย การค้นหาที่เชื่อมต่อของ ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
คู่มือ SOP และกระบวนการที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินงานประจำวันจะช่วยให้สถานที่ทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกันของคุณประสบความสำเร็จ ช่วยทีมให้เข้าใจ กฎพื้นฐาน ของพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น:
- มารยาทในการประชุมและการสนทนา
- วิธีการจองและใช้ห้องประชุม
- กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เขตเงียบ
- วันทำงานในสำนักงานที่บังคับใช้สำหรับพนักงานแบบไฮบริด
นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ทีมจัด การประชุมแบบยืน (ทั้งแบบพบหน้ากันหรือทางไกล) เป็นประจำ เพื่อแบ่งปันความคืบหน้า พูดคุยประเด็นปัญหาหรืออุปสรรค และติดตามความก้าวหน้าของทีมอื่น ๆ วิธีนี้จะช่วยส่งเสริมการสื่อสารระหว่างและภายในทีมให้ดียิ่งขึ้น
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีม สถานที่ และเขตเวลาต่างๆ ต้องอาศัยการวางแผนและการประสานงาน สร้างปฏิทินร่วมกัน เพื่อให้แต่ละทีมสามารถเห็นตารางงานของกันและกัน และวางแผนการประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงทุกคน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:มุมมองปฏิทินใน ClickUpช่วยให้ทีมของคุณประสานงานกันได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณเพื่อรวมตารางเวลาทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น และแน่นอน คุณสามารถแชร์ได้เฉพาะกับผู้ที่เลือกเท่านั้น
ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานแบบใด—เสมือนจริง ทางกายภาพ หรือแบบผสมผสาน—เราทุกคนต่างชื่นชอบการประชุมที่เคารพเวลาของทุกคน เริ่มและสิ้นสุดตรงเวลา บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการดำเนินการในอนาคต
เพื่อให้ได้สิ่งนี้ ให้เพิ่มเทมเพลตด้านล่างนี้ลงในชุดเครื่องมือความสำเร็จของคุณเพื่อ ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิผลมากที่สุด
เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมทีมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสื่อสารทีมที่ละเอียดได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างความรับผิดชอบ, กำหนดเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม, และจัดตารางการประชุมที่มีประสิทธิภาพ. เทมเพลตช่วยให้คุณ:
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับแต่ละโครงการหรืองาน
- กำหนดแนวทางสำหรับการตรวจสอบหรือการประชุมสั้น ๆ เป็นประจำ
- สร้างไทม์ไลน์สำหรับโครงการหรืองานที่กำลังจะมาถึง
ข้อควรพิจารณาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาพื้นที่ทำงานร่วมกัน
คิดถึงความสบาย, สุขภาพ, และประสิทธิภาพ
จอห์นชอบโต๊ะทำงานแบบยืนหรือไม่ ในขณะที่มาริเอลล่าชอบเก้าอี้บีนแบ็กมากกว่า? เปโดรในแผนกบัญชีต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจากเคที่จากแผนกการตลาดที่ทำงานได้ดีในบรรยากาศที่วุ่นวายของสำนักงาน? การเข้าใจและยอมรับความชอบเฉพาะตัวของแต่ละคนจะช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกคนได้ทั้งหมด แต่การมีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นบ้างก็เป็นสิ่งสำคัญ
การมีสำนักงานแบบเปิดโล่งที่มี พื้นที่ต่าง ๆ รองรับความต้องการของรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย นั้นช่วยได้มาก พื้นที่โต๊ะยืน, ห้องพ็อด, ห้องประชุมขนาดเล็ก, ห้องพักผ่อน, และใช่ แม้แต่เก้าอี้บีนแบ็ก ก็ช่วยให้พนักงานสามารถเลือกพื้นที่ที่รู้สึกสบายขณะทำงานได้
ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง
พื้นที่ทำงานร่วมกันต้องการมากกว่าแค่โรงอาหารและห้องเล่นเกม องค์กรของคุณเปิดกว้างสำหรับทุกคนหรือไม่? คุณมีห้องสวดมนต์หรือไม่? ห้องนั้นสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางร่างกายแตกต่างกันหรือไม่? สามารถปรับความสว่างของไฟในพื้นที่ต่างๆ ได้หรือไม่ สำหรับผู้ที่ไวต่อแสง?
นอกจาก สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ คุณยังสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันผ่าน นโยบายในที่ทำงาน ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น:
- เสนอทางเลือกในการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
- สนับสนุนตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล
- ส่งเสริมช่องทางตามความสนใจในกลุ่มแชทของทีม—คิดถึงชมรมความรู้ทั่วไป, แฟนเกม, และอื่น ๆ
ส่งเสริมการสนทนา
ให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วม ในการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงานที่ทำงานร่วมกันของคุณ สิ่งนี้ยังช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความเป็นส่วนหนึ่งมากขึ้น รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกคนในขณะที่คุณกำลังวางแผนพื้นที่ และหลังจากนั้นให้ใช้ กลไกการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทุกคนสามารถให้แนวคิดในการปรับปรุงได้
กำหนดการประชุมสภาเมืองเป็นประจำ ซึ่งผู้นำจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและแนวคิดต่าง ๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและข้อกังวลของทุกคน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เราชื่นชอบClickUp Formsเพราะมีประสิทธิภาพในการรวบรวมความคิดเห็น ไม่เพียงแต่ตั้งค่าได้ง่ายและใช้งานสะดวกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมาชิกที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในทีมได้แสดงความคิดเห็นของตนเองอีกด้วย ลองใช้ดูสำหรับกระบวนการรับความคิดเห็นของคุณเอง
เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งค่ากระบวนการสื่อสารที่โปร่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความสอดคล้องและประสิทธิภาพของทีม
เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เติบโตได้ดีจากการรับผิดชอบและการสื่อสารที่ชัดเจน มันมอบพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการโต้ตอบของทีม ติดตามการอัปเดต และสนับสนุนการจัดการงาน
มันช่วยคุณทำสิ่งนี้โดย:
- การจัดระเบียบการสนทนา, การประกาศ, และเอกสารไว้ในที่เดียว
- ทำให้การสื่อสารกับทีมของคุณทั้งหมดง่ายขึ้น
- การให้ความโปร่งใสในกระบวนการและโครงการต่าง ๆ ของทีม
การสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะช่วยให้คุณปรับปรุงพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างต่อเนื่อง และส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีปลดล็อกศักยภาพของพื้นที่ทำงานร่วมกัน เปลี่ยนให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์สามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ
ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันในหลากหลายวิธีโดยเสนอ เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและแอปพลิเคชันการส่งข้อความทันที นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการจัดเตรียมสำหรับการสื่อสารทั้งแบบ ซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างและการสนทนาที่กระจัดกระจายClickUp Chatจะช่วยรวมศูนย์และทำให้การสนทนาของคุณเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องการการสนทนาผ่านวิดีโอหรือไม่? เริ่มการประชุม Zoom ได้ทันทีภายใน ClickUp ด้วยการผสานการทำงานกับ Zoom
การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีหมายถึงการมีวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายสำหรับความสับสนที่ไม่มีวันจบสิ้นClickUp Clipsจะช่วยให้คุณบันทึก 'คู่มือการตั้งค่าเว็บสัมมนาสำหรับมือใหม่' หรืออธิบายให้พนักงานใหม่ของคุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มรูปภาพใน ClickUp Docs ได้อย่างไร
อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือ มันช่วยเร่งความเร็วในการทำงานและลดเวลาที่ใช้ไปกับงานที่ต้องทำซ้ำๆ และงานง่ายๆ ด้วยClickUp Automations ทีมสามารถ อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อแต่จำเป็น เช่น การอัปเดตสถานะงาน การส่งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตั้งClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานในตัว เพื่อสร้างการอัปเดตโครงการและแจ้งเตือนงานโดยอัตโนมัติ พร้อมแชร์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดจำนวนการประชุมและการติดตามงานในปฏิทินของทุกคน—เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทุกคนชื่นชอบ!
ประตูแห่งอนาคตที่เปิดกว้าง
มันง่ายมาก—พื้นที่ทำงานแบบร่วมมือคืออนาคตของการทำงาน และพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบร่วมมือช่วยให้เราสามารถทำงานได้จากทุกที่ 'ประตูของฉันเปิดเสมอ' อาจเป็นเพียงคำพูดในวันนี้ แต่พื้นที่ทำงานแบบร่วมมือคือรูปแบบที่ตรงกับความหมายของคำกล่าวนี้มากที่สุด พวกมันช่วยให้ทีม—ที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันหรือบนทวีปที่ต่างกัน—สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จ
พื้นที่ทำงานร่วมกันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้แต่ละบุคคลได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
โซลูชันการจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย อย่าเชื่อคำพูดของเรา—สมัครบัญชีฟรีวันนี้และดูด้วยตัวคุณเอง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตัวอย่างของงานที่ร่วมมือกันคืออะไร?
ลองนึกภาพว่าทีมการตลาดและทีมแบรนด์ต้องร่วมมือกันในแคมเปญหนึ่ง พื้นที่ทำงานร่วมกันจะช่วยให้พวกเขาสามารถระดมความคิด ดำเนินการ ดำเนินการ และติดตามแคมเปญใหม่ได้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนอีเมลนับไม่ถ้วนหรือขอการอนุมัติหลายครั้ง
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันคืออะไร?
แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือบรรลุเป้าหมายเฉพาะได้โดยการร่วมมือกัน อาจทำได้ผ่านการผสมผสานระหว่างการแบ่งปันความคิด การจัดการเอกสาร และการบริหารงาน แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันคือกระดูกสันหลังของที่ทำงานร่วมกันสมัยใหม่
ทำไมการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณจึงมีความสำคัญ?
พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีสมาธิ สร้างสรรค์ความคิดที่ชัดเจน และลดโอกาสในการเสียสมาธิ พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากสิ่งรบกวนที่น้อยลงอาจทำให้ใช้เวลาในการทำงานแต่ละงานน้อยลง