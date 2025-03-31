10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาจากบทสนทนาด้วย AI ที่จะช่วยประหยัดเวลาของคุณ

ฉันต้องการใช้เวลาในการประชุมให้น้อยลงและใช้เวลาในการทำงานให้มากขึ้น ฉันไม่ได้เป็นคนเดียว
พนักงานใช้เวลาเฉลี่ย11.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุม— นั่นเกือบ 30% ของเวลาทำงานในสัปดาห์!
การประชุมที่ยาวนานมักนำไปสู่การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (เลื่อนดูหน้าจอแบบไม่หยุด, ตอบอีเมลและข้อความใน Slack)55% ของพนักงานยอมรับว่าทำงานหลายอย่างพร้อมกันระหว่างการประชุมที่ยาวนาน และ 39% เคยเผลอหลับไประหว่างการประชุม
นี่คือจุดที่เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIสามารถช่วยได้ พวกมันไม่เพียงแค่ถอดเสียงเท่านั้น—แต่ยังเน้นจุดสำคัญ สรุปการสนทนา และช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
⏰ สรุป 60 วินาที
หลังจากทดสอบเครื่องมือสรุปบทบันทึกและเครื่องมือสร้างสรุปโดย AI ชั้นนำแล้ว ฉันได้คัดเลือกเหลือเพียง 10 รายการนี้เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา รักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้คงที่ และช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการประชุมที่น่ากลัว:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานถอดเสียงและโครงการเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ)
- Otter. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกการประชุมแบบร่วมมือ)
- Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
- Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานด้านวารสารศาสตร์)
- Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำรายการเอกสารจดหมายเหตุ)
- Fireflies. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมในหลายแพลตฟอร์ม)
- ผู้จดบันทึก (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสาร)
- Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างรวดเร็ว)
- Deepgram (ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงที่ดีที่สุดในด้านประสิทธิภาพสูงพร้อมความหน่วงต่ำสุด)
- Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสรุปบันทึกการเรียน?
ก่อนหน้านี้ ฉันใช้ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความเพื่อสร้างสรุปการประชุมอย่างละเอียด แต่ฟังก์ชัน AI สรุปบทสนทนาทำให้ง่ายขึ้นมาก
นี่คือสิ่งที่ฉันมองหาในโปรแกรมสรุปข้อความที่ยอดเยี่ยม:
- ความแม่นยำ: ฉันต้องการเครื่องมือที่มีความแม่นยำมากกว่า 98% เพื่อไม่ให้เสียงเห่าของสุนัขของฉันกลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- การปรับแต่ง: ไม่ว่าฉันต้องการเป็นหัวข้อย่อยหรือไฮไลท์สำคัญ มันต้องเข้ากับสไตล์ของฉัน
- การผสานรวม: เป็นตัวช่วยชีวิตเมื่อสามารถซิงค์กับ Zoom, Google Drive หรือ Slack ได้
- การรองรับภาษา: สำหรับทีมที่มีหลายภาษา ความสามารถในการรองรับภาษาที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็น
- ความสะดวกในการใช้งาน: ฉันไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการนำทางเมนูที่ใช้งานยาก
- ตัวเลือกการส่งออก: รูปแบบที่ยืดหยุ่น เช่น PDF หรือ DOCX ช่วยให้การแชร์สรุปเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การประชุมของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุ้มค่ากับเวลาของฉัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แบบสำรวจของ SurveyMonkey พบว่า42% ของพนักงานรู้สึกบางครั้งว่า "การประชุมนี้จริงๆ แล้วสามารถส่งอีเมลได้" และ 32% คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเกือบตลอดเวลาหรือทุกครั้ง
10 อันดับเครื่องมือสรุปเนื้อหาจากบทบันทึกที่ดีที่สุด
เมื่อฉันเห็นการประชุมมากกว่า 45 ครั้งในปฏิทินของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว ฉันต้องหาวิธีใช้AI สำหรับบันทึกการประชุมและประหยัดเวลาดังนั้น ฉันใช้เวลาทั้งสัปดาห์ในการทำความเข้าใจว่า AI สรุปการถอดความทำงานอย่างไรและควรใช้ตัวไหน นี่คือสรุปสิ่งที่ฉันพบ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานถอดเสียงและโครงการเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ผมได้ใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทำงานเกือบ2 ปีแล้วในที่ทำงาน มันยังทำหน้าที่เป็นวิกิส่วนตัวของผมด้วย ผมได้ลองใช้ตัวสรุปข้อความจาก AI หลายตัว (ซึ่งจะแสดงรายการไว้ด้านล่าง) แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ ClickUp อยู่ดี
ClickUp AI Notetakerเปลี่ยนการประชุมให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงด้วยการถอดความอัตโนมัติ สรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาด และระบุรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างชัดเจน ระบบผสานการทำงานกับClickUp Tasksและ Docs ของคุณอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าบันทึกการประชุมทั้งหมดถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย การตัดสินใจสำคัญและงานที่ต้องดำเนินการจะถูกบันทึก มอบหมาย และติดตามภายใน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยสรุปเนื้อหาและรายการที่ต้องดำเนินการที่สร้างโดย AI และโพสต์โดยอัตโนมัติในช่องแชทของคุณ ClickUp AI Notetaker ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและเพิ่มผลผลิตสูงสุด
ฉันยังชอบวิธีที่ClickUp Brainช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้นด้วยการสร้างสรุปที่ชัดเจนและประเด็นสำคัญในรูปแบบหัวข้อย่อย รวมถึงการเชื่อมต่อกับ Slack และอีเมลของฉันได้อย่างราบรื่น มันเป็นเครื่องมือถอดความและสรุปเนื้อหาด้วย AI ที่ครบจบในตัวเดียวอย่างแท้จริง
ปฏิทิน ClickUpจัดระเบียบชีวิตของฉันด้วยภาพที่ชัดเจนของกำหนดเวลานอกจากนี้ยังผสานกับปฏิทิน Google ของฉัน ทำให้ตารางเวลาของฉันง่ายต่อการจัดการ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันติดตามการประชุมทั้งหมดของฉันได้ง่ายขึ้น และทำให้การได้มาซึ่งบันทึกการประชุมทั้งหมดง่ายขึ้น!
ด้วยClickUp Clips ฉันสามารถบันทึกเสียงระหว่างการประชุมได้ ซึ่งสามารถจัดการได้ภายใน ClickUp Clips Hub และสรุปโดยใช้ ClickUp Brain นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับความยาวของสรุปได้ตามความสะดวก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUpแทนที่จะต้องเลื่อนดูบันทึกหรือฟังการบันทึกทั้งหมด ฉันสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้ และ ClickUp จะพาฉันไปยังส่วนที่ถูกต้องในเอกสารที่ถูกต้องได้ทันที ฉันสามารถค้นหาอะไรก็ได้ภายในระบบนิเวศของ Clickup ของฉันด้วยฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมต่อของ ClickUp
มันช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดคำถามว่า "เราคุยเรื่องนี้ไปแล้วหรือยัง?"
การแชร์การถอดความกับทีมของฉันก็ง่ายเช่นกัน และการที่รู้ว่าทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่เดียวทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น มันช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และลดความเหนื่อยล้าจากการประชุมได้มาก
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาไฟล์ที่กระจัดกระจายอีกต่อไป เก็บสรุปผลการเรียน บันทึก และประเด็นสำคัญทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางที่เป็นระเบียบด้วยClickUp Docs จัดระเบียบเอกสารของคุณตามโครงการ หัวข้อ หรือหมวดหมู่โดยใช้โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
และไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว นี่คือสิ่งที่ Marianela Fernandez ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำจาก Eco Supplier Panamá กล่าวถึง ClickUp
โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้พนักงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหันมาให้ความสำคัญกับงานที่สร้างคุณค่าแทน
โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้ผู้ทำงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างคุณค่าแทน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUpมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน เช่นเทมเพลต ClickUp Meeting Tracker. เทมเพลตนี้จะช่วยคุณติดตามการประชุมทุกครั้ง และเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึงด้วยวาระการประชุม, บันทึก, รายการที่ต้องทำ, และรายงานการประชุมอย่างละเอียด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อาหรับ และจีน
- สรุปข้อความจากกล่องขาเข้า, ClickUp Docs, งาน, ความคิดเห็น, และการแชทของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ประหยัดเวลาและแรงงาน
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปธุรกิจกว่า 1000+ แอป เช่น Slack, Hubspot, Grammarly และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- เข้าถึง ClickUp ได้อย่างราบรื่นผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, มือถือ หรือผ่านส่วนขยาย Chrome เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- แปลงคำพูดเป็นข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์ถอดเสียงที่ใช้ AI ของ ClickUp และสร้างสรุปที่เข้าใจบริบทเพื่อจับประเด็นสำคัญ
- แชร์การบันทึกหน้าจอได้ทันทีและสร้างงานโดยตรงจาก ClickUp Clips เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
- การเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคลังฟีเจอร์ขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
อ่านเพิ่มเติม:ภายใน ClickUp Brain สำหรับทีม: 10 เครื่องมือยอดนิยมสำหรับการแบ่งปันความรู้, อัตโนมัติโครงการ, และการเขียน
2. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมแบบร่วมมือ)
Otter.ai จับภาพการสนทนาแบบเรียลไทม์ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาจดบันทึก
หลังจากการประชุมทุกครั้ง เราต้องนั่งลงและวิเคราะห์ว่าใครพูดอะไร (หากเราไม่ได้จดชื่อไว้โดยเฉพาะ) ดังนั้น สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับฟีเจอร์สรุปด้วย AI ของ Otter คือการระบุผู้พูด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างคำศัพท์เฉพาะตัวเพื่อรองรับคำสแลงของคุณได้ ทำให้ทุกการสนทนาถูกบันทึกอย่างถูกต้อง แม้แต่คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม
ด้วยการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet และแม้แต่ Microsoft Teams, Otter.ai จะเข้าร่วมการประชุมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียง และสร้างสรุปที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- เล่นเสียงย้อนกลับที่ความเร็วตั้งแต่ 0.5 เท่า ถึง 3 เท่า เพื่อทบทวนได้อย่างสะดวกสบายตามจังหวะของคุณ
- แชร์และทำงานร่วมกันในบันทึกย่อและสรุปบทบันทึกเสียงกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
- สร้างสรุปการประชุมในแผงเค้าโครงเพื่อการอ้างอิงจุดสำคัญอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงบันทึกและถอดความได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมใช้งานข้ามแพลตฟอร์มบนเว็บ, iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ไม่รองรับการส่งออกสรุปโดยละเอียดในรูปแบบ PDF, DOCX หรือ TXT ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บางราย
- ความถูกต้องของการถอดเสียงอาจลดลงหากคุณภาพเสียงไม่ดีหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร
Otter.ai ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
Otter เป็นตัวเลือกแรกของฉันสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการสนทนา Otter ใส่เวลา, สร้างบันทึก, และระบุรายการที่ต้องดำเนินการและไฮไลท์จากการประชุมของฉัน
Otter เป็นตัวเลือกแรกของฉันสำหรับการบันทึกและถอดเสียงการสนทนา Otter ใส่เวลา, สร้างบันทึก, และระบุรายการที่ต้องดำเนินการและไฮไลท์จากการประชุมของฉัน
3. Sonix (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงหลายภาษา)
การประชุมระดมความคิดมักจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป และคำสแลงก็มักจะเข้ามาแทนที่! ตัวสรุป AI นี้รับประกันว่าแม้แต่สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกจับได้ระหว่างการถอดเสียง Sonix รองรับการถอดเสียงในกว่า 50 ภาษา พร้อมคุณสมบัติการระบุผู้พูดและเวลาที่แม่นยำ
ตัวแก้ไขในเบราว์เซอร์ช่วยให้คุณแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้ทันทีที่มีการสร้างการถอดความ และยังให้คุณปรับความยาวของบทสรุปได้อีกด้วย
การแปลอัตโนมัติ คำบรรยาย และการสรุปของ Sonix ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเนื้อหาอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sonix
- รับเวลาที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติคำต่อคำเพื่อการนำทางอย่างรวดเร็วไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ
- จัดระเบียบการสนทนาตามผู้พูดเพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- เข้าถึงตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น รวมถึง DOCX, TXT, PDF, SRT และ VTT เพื่อการแชร์ที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Sonix
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- เครื่องมือสรุปด้วย AI เป็นคุณสมบัติพรีเมียม
ราคาของ Sonix
- จ่ายตามการใช้งาน: $10 ต่อชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกพรีเมียม: $5 ต่อชั่วโมง + $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- การสมัครสมาชิกองค์กร: ราคาตามการตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sonix
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา
4. Trint (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานด้านวารสารศาสตร์)
หากคุณเป็นนักข่าว คุณพยายามที่จะรวมคำพูดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SME) ไว้ในทุกที่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับบทความของคุณ Trint ช่วยให้คุณจัดการสิ่งนี้ได้ดีขึ้น
สร้างโดยนักข่าวผู้ชนะรางวัลเอ็มมี เจฟฟ์ โคฟแมน เครื่องมือ AI นี้เปลี่ยนการบันทึกเสียงที่ยาวและบางครั้งก็ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นบทถอดความที่เรียบร้อยด้วยความรวดเร็วและความแม่นยำที่น่าทึ่ง
มันรวมถึงพจนานุกรมที่กำหนดเองเพื่อบันทึกคำสำคัญทางภาษาของจังหวะของคุณ. คุณยังสามารถแชร์ฟีดแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อตรวจสอบ, ดึงคำพูด, และสร้างเรื่องราวของคุณขณะที่มันพัฒนา.
คุณสมบัติเด่นของ Trint
- เชิญสมาชิกทีมที่มีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน (ดู, แสดงความคิดเห็น, และแก้ไข) เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกันในโปรแกรมแก้ไขโดยใช้การไฮไลต์, ตัวทำเครื่องหมาย, แท็ก, และความคิดเห็น และจัดการความยาวของสรุป
- รวบรวมส่วนต่าง ๆ จากบันทึกการสนทนาหลายฉบับเพื่อสร้างเรื่องราวที่ครอบคลุม
- รับสรุปที่กระชับได้สูงสุดถึง 400 คำภายในไม่กี่วินาทีด้วยฟีเจอร์สรุปคลิกเดียวของ Trint
ข้อจำกัดของ Trint
- สรุปได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบันทึก
- แต่ละวิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย 5 นาทีเพื่อสร้างบทถอดความ
ราคาของ Trint
- จ่ายตามการใช้งาน: $15 ต่อชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $60 ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $540 ต่อผู้ใช้ (เทียบเท่ากับ $45/เดือน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trint
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trint อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการชะลอหรือเร่งความเร็วการบันทึกเสียงเพื่อให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น ฉันยังชอบที่การคลิกที่ใดก็ได้ในถอดความจะนำเสียงไปยังส่วนนั้นของการบันทึกโดยอัตโนมัติ ฉันหวังว่ามันจะสามารถจับเสียงที่เบากว่าหรือคำที่พึมพำได้ดีขึ้น
ฉันชอบความสามารถในการชะลอหรือเร่งความเร็วของการบันทึกเสียงเพื่อให้แก้ไขได้ง่ายขึ้น ฉันยังชอบที่การคลิกที่ใดก็ได้ในถอดความจะนำเสียงไปยังส่วนนั้นของการบันทึกโดยอัตโนมัติ ฉันหวังว่ามันจะสามารถจับเสียงที่เบากว่าหรือคำที่พึมพำได้ดีขึ้น
5. Rev (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำรายการเอกสารจดหมายเหตุ)
ด้วยอัตราความแม่นยำในการถอดเสียงของมนุษย์ที่สูงถึง 99% ขึ้นไป Rev จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและนักข่าว ระบบถอดเสียงอัตโนมัติของ Rev ยังมอบความแม่นยำมากกว่า 95% ซึ่งช่วยให้ได้ถอดความที่รวดเร็วและตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยี AI
เครือข่ายของนักถอดเสียงที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจะตรวจสอบและแก้ไขไฟล์แต่ละไฟล์อย่างพิถีพิถัน โดยรักษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและสม่ำเสมอ บริการนี้สามารถผลิตสรุปถอดเสียงที่เรียบเนียนและแม่นยำได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยผสานความเชี่ยวชาญของมนุษย์กับเทคโนโลยี AI ขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rev
- ผสานรวมเครื่องมือบันทึกเสียงและวิดีโอเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ผ่าน Rev's VoiceHub
- บันทึกเนื้อหาการประชุมแบบเรียลไทม์ด้วยการถอดความสดโดยใช้ฟีเจอร์ Rev Notetaker
- บันทึกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ ช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการสนทนา
- ดึงข้อมูลคำพูด ข้อควรดำเนินการ หรือประโยคสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยไลบรารีเทมเพลต AI ของ Rev ซึ่งเหมาะสำหรับการประชุม สัมภาษณ์ และกลุ่มสนทนาเชิงลึก
- ใช้ผู้ช่วยถอดความด้วย AI เพื่อถามคำถามโดยตรงจากถอดความและสร้างข้อมูลเชิงลึก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือสรุป
- ให้บริการการถอดเสียงและทำคำบรรยายโดยอัตโนมัติผ่านการผสานระบบ API เหมาะสำหรับธุรกิจและผู้ผลิตเนื้อหาที่จัดการกับปริมาณสื่อจำนวนมาก
ข้อจำกัดการหมุนรอบ
- เครื่องมือนี้ให้บริการทดลองใช้เพียง 30 นาที
- ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาสำหรับโบรกเกอร์
- จ่ายตามการใช้งาน: $1.50 ต่อนาทีของการถอดเสียง
- การสมัครสมาชิกรายเดือน: $120 ต่อผู้ใช้ (รวมการถอดเสียงไม่จำกัด)
- โซลูชันสำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
6. ไฟลั่กๆ. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมในหลายแพลตฟอร์ม)
หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับสรุปโดยย่อจาก Fireflies ที่เน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานต่อไป
คุณสมบัติการวิเคราะห์มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง. คุณจะได้รับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเวลาการพูดของผู้พูดและการใช้คำเติม. เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันจะเริ่มบันทึกและถอดความทุกอย่างในเวลาจริงโดยอัตโนมัติในขณะที่ผสานการทำงานกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams.
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- หยิบประเด็นสำคัญและเปลี่ยนให้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
- แชร์สรุปการประชุมของคุณโดยตรงกับ Notion, Google Docs และอื่นๆ ได้ทันที พร้อมซิงค์ข้อมูลทุกอย่างให้สอดคล้องกันเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- สร้างสรุปในน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ อ่านง่าย และเข้าใจได้
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- บทสรุปของมันยาวกว่าที่กำหนด
- รองรับได้เพียงหนึ่งภาษาต่อการประชุม
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- แผนฟรีตลอดไป
- โปรแพลน: $18 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $29 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
หิ่งห้อย. การให้คะแนนและรีวิวของ ai
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย รายงานการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้ง่าย รายงานการประชุมมีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์ พร้อมข้อดีเพิ่มเติมคือการบันทึกเสียง/วิดีโอ การถอดความ และฟีเจอร์เสริมที่น่าสนใจ
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามรายงานของ London School of Economics พบว่ากว่าหนึ่งในสามของการประชุมทางธุรกิจไม่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินถึง 259 พันล้านดอลลาร์ต่อปีและในสหราชอาณาจักรสูญเสียเงินถึง50 พันล้านปอนด์ต่อปี
7. นักเขียนบันทึก (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสาร)
Scribe เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการประชุมได้อย่างสิ้นเชิง หากการประชุมส่วนใหญ่ของคุณเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือกระบวนการ คุณสามารถเปลี่ยนการประชุมเหล่านั้นให้เป็นการนำเสนอขั้นตอนอย่างละเอียดทีละขั้นตอนได้ด้วย Scribe
คุณสามารถสร้างคู่มือที่ละเอียดพร้อมภาพหน้าจอ, วิดีโอ YouTube, และคำอธิบายประกอบได้เพียงไม่กี่คลิก สำหรับผมและทีมของผม คู่มือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีมและบันทึกขั้นตอนการทำงาน การปรับแต่งคู่มือเหล่านี้โดยใช้AI สำหรับการจัดทำเอกสารพร้อมแบรนด์ของเราเพิ่มความเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Scribe
- รวมคู่มือหลายฉบับ, ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์, และวิดีโอเข้าด้วยกันเป็นคู่มือที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ด้วย Scribe Pages
- นำคู่มือของคุณไปยังเว็บไซต์ใดก็ได้ และใช้ Scribe Sidekick เพื่อแสดงคำแนะนำในหน้าต่างข้างเคียงที่เป็นประโยชน์
- ซ่อนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวด้วยการลบข้อความโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
- ฝัง Scribes ลงในแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณเพื่อช่วยให้พนักงานดำเนินการต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ได้จากทุกที่
- ดูว่าใครได้อ่านคู่มือของคุณแล้วและรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับแต่ละชุดคำแนะนำ
ข้อจำกัดของผู้บันทึก
- Scribe ไม่มีแพ็กเกจฟรี
- คุณภาพเสียงที่ไม่ดีหรือเสียงรบกวนในบันทึกอาจส่งผลต่อความแม่นยำของสรุป
ราคาของ Scribe
- ทดลองใช้ฟรี: รับบริการถอดเสียงฟรี 30 นาที เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- จ่ายตามการใช้งาน: $10 ต่อชั่วโมง
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $60 ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $540 ต่อผู้ใช้ (เทียบเท่ากับ $45 ต่อเดือน)
- โซลูชันสำหรับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากผู้เขียน
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างรวดเร็ว)
หากคุณทำงานทั้งการผลิตวิดีโอและเสียง คุณจะชื่นชอบ Descript! นี่คือเครื่องมือครบวงจรที่ให้คุณเขียน บันทึก บันทึกเสียงเป็นข้อความ แก้ไข และทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
แทนที่จะพึ่งพาการแก้ไขรูปคลื่นแบบดั้งเดิม ซึ่งเชื่อเถอะว่ามันน่าเบื่อและเทคนิคมาก Descript จะถอดเสียงของคุณเป็นข้อความ คุณสามารถแก้ไขการบันทึกของคุณได้เหมือนกับการแก้ไขบทความ—ตัดคำเติมเช่น "เอ่อ" หรือ "อืม" หรือลบช่วงหยุดที่อึดอัดด้วยปุ่ม backspace อย่างง่ายๆ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แก้ไขเสียงและวิดีโอโดยการปรับแก้บทถอดความด้วยระบบแก้ไขข้อความที่ใช้งานง่าย
- ถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโออย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยระบบถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
- บันทึกเสียงทับข้อความเพื่อสร้างเสียงบรรยายและแทนที่คำโดยไม่ต้องบันทึกเสียงใหม่ทั้งช่วง
- เพิ่มคุณภาพเสียงด้วยเสียงสตูดิโอ ลดเสียงรบกวนและเสียงสะท้อน
- ตัด, จัดเรียงใหม่, และปรับปรุงเนื้อหาวิดีโอด้วยเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ครอบคลุม
- แปลคำบรรยายเป็นหลายภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงผู้ชมให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ความสามารถในการส่งออกมีจำกัด
- แผนฟรีมีจำนวนนาทีในการถอดเสียงจำกัด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $12 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $24 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
Descript ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของฉันได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ เพราะฉันสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอและภายในไม่กี่วินาที ฉันก็จะได้บทถอดเสียงฉบับสมบูรณ์ทันที แทนที่จะต้องดูเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นชั่วโมง ๆ ฉันสามารถอัปโหลดและตรวจสอบบทถอดเสียงเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างตรงจุด คุณยังสามารถลบคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือคำเติมของผู้พูดออกจากบทถอดเสียงได้เพียงแค่คลิกเดียว ซึ่งเจ๋งมาก!
Descript ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของฉันได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ เพราะฉันสามารถอัปโหลดไฟล์วิดีโอและภายในไม่กี่วินาที ฉันก็จะได้บทถอดเสียงฉบับสมบูรณ์ทันที แทนที่จะต้องดูเว็บบินาร์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นชั่วโมง ๆ ฉันสามารถอัปโหลดและตรวจสอบบทถอดเสียงเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก คุณยังสามารถลบคำพูดที่ไม่จำเป็นหรือคำเติมของผู้พูดออกจากบทถอดเสียงได้เพียงแค่คลิกเดียว ซึ่งเจ๋งมาก!
9. Deepgram (ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานสูงพร้อมความหน่วงต่ำสุด)
สิ่งที่ทำให้ Deepgram โดดเด่นคือชุด API ที่ทรงพลัง ซึ่งมอบการเข้าถึงความสามารถของ AI ด้านเสียงให้กับนักพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัด—ตั้งแต่การถอดเสียงไปจนถึงการวิเคราะห์ความรู้สึก นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 30 ภาษา ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายในหลายภาษาและอุตสาหกรรม
มันช่วยให้คุณสามารถฝึกโมเดลที่กำหนดเองให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับค่าความถูกต้องที่สูงขึ้นพร้อมคำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม ทำให้การถอดความของคุณมีความแม่นยำ มันยังมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการสนทนาที่เหมือนมนุษย์ (โทนเสียงที่เป็นธรรมชาติ จังหวะ และการหยุดพัก)
คุณสมบัติเด่นของ Deepgram
- เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมของนักพัฒนาให้สูงสุดด้วยตัวเลือกสำหรับโอเพ่นซอร์ส, ปิดซอร์ส หรือนำ LLM ของคุณเองมาใช้
- จัดการการขัดจังหวะด้วยการตรวจจับการสิ้นสุดความคิด (EOT) เพื่อการสนทนาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ถอดเสียงเสียงพูดมากกว่าหนึ่งชั่วโมงในเวลาเพียง 12 วินาที
- จัดรูปแบบบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติพร้อมเครื่องหมายวรรคตอนและย่อหน้าเพื่อให้อ่านง่าย
- ติดตามเจตนาของผู้พูดตลอดการสนทนาทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามเจตนาที่ชัดเจนซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Deepgram
- ในการผสานรวม API ของ Deepgram เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
- คุณภาพของสรุปที่สร้างขึ้นอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงที่ชัดเจน ดังนั้นโปรดระวังว่าบันทึกเสียงของคุณชัดเจนเพียงใด
ราคาของ Deepgram
- ทดลองใช้ฟรี: เครดิตมูลค่า $200 (สูงสุด 45,000 นาที)
- จ่ายตามการใช้งาน: $1.50 ต่อชั่วโมงสำหรับการถอดเสียง
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: เริ่มต้นที่ $15 ต่อเดือน สำหรับการถอดเสียง 10 ชั่วโมง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Deepgram
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
10. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า)
Fathom เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI อีกตัวหนึ่งที่สามารถบันทึก ถอดเสียง และสรุปการประชุมของคุณได้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการมุ่งเน้นที่การทำให้ขั้นตอนหลังการประชุมราบรื่น แทนที่จะต้องค้นหาผ่านบันทึกเสียงหลายชั่วโมง คุณสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการหรือประเด็นสำคัญได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการจดบันทึกด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง
ความสามารถในการซิงค์กับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้า คุณสามารถซิงค์สรุปการโทรกับผู้ติดต่อที่เหมาะสมใน CRM ของคุณได้โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เน้นช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรและจัดหมวดหมู่ด้วยแท็กที่กำหนดเอง เช่น "เชิงบวก" หรือ "จุดปัญหา"
- รับการถอดความทันทีในรูปแบบแชท พร้อมความสามารถในการข้ามไปยังช่วงเวลาเฉพาะในบันทึกเสียง
- แก้ไขข้อความหรือกำหนดผู้พูดใหม่ตามต้องการ และตัดส่วนที่บันทึกไว้เพื่อลบช่วงหยุดหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
- สร้างรายการงาน การตัดสินใจ และข้อเสนอแนะโดยอัตโนมัติเพื่อการแบ่งปันและการดำเนินการที่ง่ายดาย
- ร่างอีเมลติดตามผลพร้อมสรุปบทสนทนาและลิงก์การประชุม
- ส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Asana, Todoist และ Slack โดยแนบคลิปการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นบริบท
เข้าใจข้อจำกัด
- คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่มีให้ใช้งานเฉพาะในฟังก์ชันการทำงานแบบโปรเท่านั้น
- รูปแบบสรุปไม่สามารถปรับแต่งได้
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรีตลอดไป: เข้าถึงฟีเจอร์พื้นฐานได้ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Fathom AI เหล่านี้!
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
สรุปเหล่านี้มีประโยชน์จริง ๆ ทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ เช่น บทสรุปของวิดีโอเต็มในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย บอทแชทในตัว และที่สำคัญคือแชร์ได้ง่ายมาก
สรุปเหล่านี้มีประโยชน์จริง ๆ ทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ เช่น บทสรุปของวิดีโอเต็มในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย บอทแชทในตัว และที่สำคัญคือแชร์ได้ง่ายมาก
เหม่อลอยในประชุมอยู่หรือเปล่า? จับประเด็นสำคัญและลงมือทำด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงด้วย ClickUp
ฉันเรียนรู้ผ่าน YouTube และพอดแคสต์ในขณะที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งหมายถึงการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตัวสรุปเนื้อหาช่วยให้ฉันสามารถคัดกรองข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเนื้อหาหลายชั่วโมงให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่น้อยลง พวกมันจะช่วยประหยัดเวลา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฉัน และทำให้ฉันอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่า
แต่คุณควรเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณหรือไม่? ในฐานะธุรกิจ คุณกำลังใช้เครื่องมือหลากหลายอยู่แล้ว
การวิจัยระบุว่าบริษัทขนาดกลางสามารถประหยัดเงินได้ประมาณ 94,000 ดอลลาร์ต่อปีหลังจากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในเครื่องมือ AI อื่นๆ นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น!
ความสามารถของ ClickUp ในการรวมงาน การสนทนา และกระบวนการทำงานของคุณเข้าด้วยกันช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ AI ในตัวทำให้การย่อข้อมูลสำคัญการจัดระเบียบบันทึกและการถอดความข้อความที่ซับซ้อนที่สุดเป็นเรื่องง่าย
ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรี และทดลองใช้ด้วยตัวคุณเอง