วิธีเป็นมืออาชีพด้านการตลาดวิดีโอ: กลยุทธ์, แนวโน้ม และเครื่องมือ

ในยุคปัจจุบันนี้ คุณไม่สามารถปฏิเสธพลังของวิดีโอในการตลาดได้ วิดีโอครองโลกโซเชียลมีเดีย และด้วยเหตุผลที่ดี
ตามสถิติการตลาดวิดีโอของ Wyzowl พบว่า 88% ของนักการตลาดมองว่าวิดีโอเป็น "ส่วนสำคัญ" ของกลยุทธ์การตลาดของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น91% ของธุรกิจได้ใช้วิดีโอในการโปรโมทสินค้าและบริการของพวกเขาแล้ว
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้คุณ แต่คุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆ ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าร่วม!
คู่มือการตลาดผ่านวิดีโอฉบับนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เรายังนำเสนอกรณีศึกษาจริงจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านวิดีโอ อ่านต่อเพื่อค้นพบว่าทำไมวิดีโอจึงควรเป็นหัวใจสำคัญของแผนการตลาดของคุณในปัจจุบัน
การตลาดผ่านวิดีโอคืออะไร?
พูดง่ายๆ คือ การตลาดด้วยวิดีโอใช้คลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
มันไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น วิดีโอเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมของคุณ เล่าเรื่องราวของคุณ และทำให้ผู้คนมีส่วนร่วม ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ดึงดูดลูกค้าใหม่ หรือกระตุ้นยอดขาย วิดีโอสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ความเกี่ยวข้องของการตลาดผ่านวิดีโอไม่สามารถปฏิเสธได้ วิดีโอปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์, เว็บไซต์, เว็บสัมมนา, และแคมเปญทางอีเมล ทำให้พวกมันมีความหลากหลาย และไม่ใช่แค่โฆษณาเท่านั้น ยังมีประเภทของเนื้อหาวิดีโอมากมายให้คุณเลือกใช้ ตั้งแต่การถ่ายทอดสดไปจนถึงวิดีโอคำให้การจากลูกค้า
หากคุณยังไม่ได้รวมวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของแผนโซเชียลมีเดียของคุณ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด นี่คือวิธีที่การตลาดด้วยวิดีโอสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต:
ความสำคัญของการตลาดผ่านวิดีโอ
🤝 เพิ่มการมีส่วนร่วม
วิดีโอเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจและเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ วิดีโอมีความน่าสนใจมากกว่าภาพนิ่งหรือข้อความธรรมดา วิดีโอสั้น ๆ เป็นที่รู้จักในการกระตุ้นอารมณ์และดึงดูดความสนใจได้นานขึ้น ทำให้ผู้ใช้มีโอกาสสำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณ
📈 ปรับปรุง SEO
คุณทราบหรือไม่ว่าการเพิ่มวิดีโอลงในหน้าแลนดิ้งของคุณสามารถช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหาได้? วิดีโอทำให้ผู้คนอยู่บนเว็บไซต์นานขึ้น และเครื่องมือค้นหาชื่นชอบสิ่งนี้ นอกจากนี้ วิดีโอมักจะปรากฏในผลการค้นหาด้วย ยกตัวอย่างเช่น YouTube เป็นเครื่องมือค้นหาอิสระ หลายคนไม่ได้แค่ดูวิดีโอที่นั่นเท่านั้น—พวกเขายังใช้มันในการค้นหาข้อมูลอีกด้วย
🎯 เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
วิดีโอไม่ได้เพียงแค่ดึงดูดความสนใจเท่านั้น—แต่ยังสามารถช่วยเปลี่ยนผู้ชมให้กลายเป็นการกระทำได้อีกด้วย ซึ่งหมายถึงยอดขายและรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ หลายวิดีโอจบลงด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) เช่น "เรียนรู้เพิ่มเติม" หรือ "ช้อปเลย" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
🚀 สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เนื้อหาวิดีโอสามารถมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ แบรนด์ที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่ผู้คนรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และความสามารถของวิดีโอในการเชื่อมต่ออารมณ์กับผู้ชมทำให้มันเป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์ที่สมบูรณ์แบบ
✨ สร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้
พูดกันตามตรง—วิดีโอเข้าใจง่ายกว่าบล็อกข้อความยาวๆ ผู้ชมของคุณสามารถนั่งพักผ่อนและรับชมได้อย่างสบายๆ ประสบการณ์ที่ไร้ความยุ่งยากนี้ทำให้พวกเขากลับมาชมอีกเรื่อยๆ
บทเรียน, คำอธิบาย, และการสาธิตผลิตภัณฑ์มีประโยชน์. ต้องการเน้นคุณสมบัติที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของคุณหรืออธิบายว่ามันทำงานอย่างไร? วิดีโอที่ดีคือทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในการส่งมอบข้อมูลนั้นอย่างราบรื่น.
ข้อมูลเชิงลึกสำคัญในการตลาดผ่านวิดีโอ
ต่างจากวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม การตลาดผ่านวิดีโอเน้นการสร้างข้อความที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับผู้ชม. สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วมของลูกค้า.
76% ของผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากดูวิดีโอเท่านั้น—ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 85% สำหรับกลุ่มมิลเลนเนียล
เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ: วิดีโอและการตลาด
การตลาดผ่านวิดีโอมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันตอบสนองวิธีที่ผู้คนชื่นชอบในการรับชมเนื้อหา—รวดเร็ว ตรงประเด็น และกระตุ้นอารมณ์ วิดีโอสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ซับซ้อนได้ภายในไม่กี่วินาที สร้างความผูกพันทางอารมณ์ และดึงดูดความสนใจได้นานกว่าสื่อรูปแบบอื่นใด
ไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หรือแคมเปญอีเมล วิดีโอสามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เมื่อลูกค้าเลือกสรรเนื้อหาที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้น ความต้องการรูปแบบที่มีส่วนร่วม กระชับ และโต้ตอบได้ เช่น วิดีโอ ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของการตลาดผ่านวิดีโอ
ในแต่ละปีของทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวิธีที่ธุรกิจใช้สื่อวิดีโอ
เนื้อหาแบบสั้น เช่น วิดีโอ TikTok ได้รับความนิยมอย่างน่าประหลาดใจโดยมีบริษัทถึง 66% นำไปใช้ในการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อดึงดูดยอดวิวหลายล้านครั้งภายในไม่กี่วินาที
แนวโน้มนี้ยังคงพัฒนาต่อไป แต่มีการมุ่งเน้นที่การปรับให้เข้ากับบุคคลและความเป็นของแท้มากขึ้น ผู้บริโภคในปัจจุบันคาดหวังวิดีโอที่มีความเป็นมนุษย์และสามารถเชื่อมโยงได้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่โฆษณาที่ดูดีเท่านั้น
การถ่ายทอดสด, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, และวิดีโอเบื้องหลัง กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์กับผู้ชมได้ การเพิ่มขึ้นของเครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)ยังทำให้การสร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายและส่วนตัวซึ่งสื่อสารตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ความสำคัญของกลยุทธ์การตลาดผ่านวิดีโอ
คุณต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างโอกาสทางการขาย หรือกระตุ้นยอดขายหรือไม่? กลยุทธ์การตลาดวิดีโอที่มั่นคงจะช่วยให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่เหมาะสม วัดประสิทธิภาพของวิดีโอ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับเนื้อหาในอนาคตให้เหมาะสมที่สุด
ด้วยภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กลยุทธ์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้คุณสามารถก้าวล้ำหน้าเทรนด์และคู่แข่งได้ พร้อมทั้งทำให้วิดีโอของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
เริ่มต้นด้วยการตลาดผ่านวิดีโอ
แคมเปญการตลาดวิดีโอที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พวกเขาต้องการการวางแผน เครื่องมือที่เหมาะสม และความเข้าใจในสิ่งที่ทำให้วิดีโอเข้าถึงใจผู้ชมของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดผ่านวิดีโอ
กลยุทธ์การตลาดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยหลายขั้นตอนสำคัญ ได้แก่:
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับความพยายามในการตลาดวิดีโอของคุณ เช่น การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ การสร้างโอกาสในการขาย หรือการกระตุ้นยอดขาย
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ: สร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อเพื่อปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมเฉพาะเจาะจง
- เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: เลือกแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมของคุณ ตัวเลือกยอดนิยมได้แก่ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok และ Snapchat
- กำหนดประเภทวิดีโอ: ตัดสินใจว่าประเภทของวิดีโอใดจะถ่ายทอดข้อความของคุณได้ดีที่สุด ตัวเลือกประกอบด้วยวิดีโออธิบาย, คำรับรอง, วิดีโอสอนวิธีการ, วิดีโอการตลาด, และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
- วางแผนการผลิตเนื้อหา: พัฒนาแผนการผลิตที่ละเอียดซึ่งรวมถึงการเขียนบท การทำสตอรี่บอร์ด และตารางการถ่ายทำ และอย่าลืมขั้นตอนการตัดต่อ
- โปรโมทวิดีโอของคุณ: เมื่อวิดีโอของคุณพร้อมแล้ว โปรโมทผ่านทุกช่องทางที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: หลังจากเปิดตัววิดีโอของคุณแล้ว ให้ติดตามประสิทธิภาพโดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนการรับชม อัตราการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่าน และการเปลี่ยนแปลง
แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: การเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอของคุณอาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากการสร้างมันขึ้นมา แม้ว่าคุณจะมีเนื้อหาที่สนุกและน่าสนใจที่สุด แต่หากกลยุทธ์การเผยแพร่ของคุณล้มเหลว ทุกความพยายามอาจสูญเปล่าได้ นี่คือจุดที่นักการตลาดจำเป็นต้องสร้างช่องทางการเผยแพร่ที่ลึกซึ้งและน่าเชื่อถือ และค้นหาผู้ใช้ในที่ที่พวกเขาอยู่
ขั้นตอนที่ 2: การจัดตั้งสตูดิโอการตลาดวิดีโอของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อจัดตั้งสตูดิโอวิดีโอการตลาดที่ใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม การมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณได้อย่างมาก
นี่คือคำแนะนำที่จะช่วยคุณได้:
- เริ่มต้นด้วยกล้องที่ดี การลงทุนในกล้อง DSLR หรือกล้องมิเรอร์เลสสามารถทำให้เนื้อหาของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- ต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไมโครโฟนที่เหมาะสม เสียงที่ชัดเจนมีความสำคัญพอๆ กับคุณภาพของวิดีโอ ไมโครโฟนแบบติดปกเสื้อหรือไมโครโฟนแบบช็อตกันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบันทึกเสียงที่คมชัด
- แสงสว่างเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ แม้แต่กล้องที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถช่วยได้หากวิดีโอของคุณมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ไฟวงแหวนหรือชุดไฟซอฟต์บ็อกซ์สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทำในร่ม
- สุดท้ายนี้ คิดถึงพื้นหลังของคุณ พื้นหลังที่สะอาดตาและไม่รกรุงรัง หรือฉากหลังที่มีแบรนด์สามารถทำให้วิดีโอของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
อย่าลืมซอฟต์แวร์ตัดต่อด้วยนะ เครื่องมืออย่าง Adobe Premiere Pro หรือ Final Cut Pro ถือเป็นมาตรฐานของมืออาชีพในการสร้างเนื้อหาวิดีโอ อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นอย่าง iMovie ที่สามารถช่วยให้คุณตัดต่อได้โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย
ขั้นตอนที่ 3: การสร้างเนื้อหาการตลาดวิดีโอ
การสร้างเนื้อหาวิดีโอการตลาดที่มีคุณภาพไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจ ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง คุณสามารถผลิตวิดีโอที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานของแบรนด์ของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
1. พัฒนาบทสคริปต์
เริ่มต้นด้วยการเขียนสคริปต์ที่เน้นประเด็นสำคัญ ควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองและหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนเกินไป อย่าลืมดึงดูดความสนใจของผู้ฟังตั้งแต่ต้นด้วยบทนำที่น่าสนใจเพื่อให้พวกเขาติดตามต่อไป
อย่าลืมการเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA)
คุณต้องการให้ผู้ชมทำอะไรหลังจากดูวิดีโอของคุณ?
- คุณต้องการให้พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?
- คุณต้องการความคิดเห็นหรือไม่?
- คุณต้องการให้พวกเขาทำการซื้อหรือไม่?
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร ให้แน่ใจว่า CTA ชัดเจนและน่าสนใจ. ให้คำแนะนำทางสายตาในสคริปต์ของคุณเพื่อช่วยให้ทีมวิดีโอทราบถึงตำแหน่งที่ภาพหรือการเปลี่ยนผ่านเฉพาะควรปรากฏ.
สุดท้ายนี้ ฝึกฝนการนำเสนอของคุณและขอคำติชมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณเข้าถึงผู้ฟัง
ถ่ายและตัดต่อ
เมื่อสคริปต์ของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มถ่ายทำกันได้เลย ตามที่ได้กล่าวไว้ การลงทุนในกล้องที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงภาพที่มีคุณภาพต่ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอ โดยควรใช้แสงธรรมชาติ และใช้ขาตั้งกล้องเพื่อทำให้ภาพนิ่งและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เมื่อการถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนการตัดต่อจะเริ่มต้นขึ้น ใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่ดีเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณ เพิ่มการแก้ไขสีและการเปลี่ยนฉากตามความเหมาะสม
โปรดจำไว้ว่าความสำคัญของภาพขนาดย่อที่โดดเด่นมีความสำคัญหากวิดีโอของคุณจะถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียล ภาพขนาดย่อที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR) และการมีส่วนร่วมได้อย่างมาก
ใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวงการการตลาดและการสร้างสรรค์ในด้านการผลิตวิดีโอ ไม่ใช่แค่การสร้างอวตารและเสียงพากย์ด้วย AI เท่านั้น AI ยังสามารถช่วยได้ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตัดต่อและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่
เครื่องมือเช่น Pictory และ Lumen5 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายเมื่อสร้างวิดีโอ. Descript และ Kapwing ให้บริการโซลูชั่นที่แข็งแกร่งสำหรับการเพิ่มคำบรรยาย. Adobe Premiere Pro มอบความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเพื่อปรับปรุงเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดต่อวิดีโอและการนำมาใช้ใหม่.
คุณทราบหรือไม่: ตลาดเครื่องมือวิดีโอ AI ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 411.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 1.08 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 นั่นคืออัตราการเติบโตที่น่าทึ่งถึง 17.5% ต่อปี!
ใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาสิ่งที่ได้ผล
เมื่อวิดีโอของคุณเผยแพร่แล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามประสิทธิภาพของมัน แพลตฟอร์มการวิเคราะห์และข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดวิดีโอของคุณ พวกมันช่วยให้คุณปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและปรับเนื้อหาให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ชม
นี่คือตัวชี้วัดบางประการที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้า:
- จำนวนการดู
- เวลาการรับชม
- การมีส่วนร่วม (การกดถูกใจ, ความคิดเห็น, การแชร์)
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- ระยะเวลาการรับชมเฉลี่ย
- การรักษาผู้ชม
- แชร์และบันทึก
- อัตราการตีกลับ
- แหล่งที่มาของการเข้าชม
ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณต้องปรับเนื้อหาของคุณตามสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
ขั้นตอนที่ 4: เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรของคุณ
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับนักแสดงมืออาชีพ อินฟลูเอนเซอร์ หรือทีมงานภายในองค์กร การใช้เวลาเตรียมความพร้อมให้พวกเขาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นและผลงานสุดท้ายมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีความสามารถของคุณรู้สึกสบายใจกับบทที่เตรียมไว้ ให้เวลาพวกเขาเพียงพอในการซ้อม
- ทำการซ้อมก่อนวันถ่ายทำเพื่อให้คุ้นเคย
- ส่งเสริมการใช้โทนการสนทนาเพื่อให้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- เตือนพวกเขาให้พูดเหมือนกำลังสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้ชม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะการแต่งกายและเสื้อผ้าของพวกเขาสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์และบรรยากาศของวิดีโอ
- ให้ข้อเสนอแนะระหว่างการถ่ายทำเพื่อพัฒนาการแสดง
ขั้นตอนที่ 5: การรวมองค์ประกอบของแบรนด์
การรวม องค์ประกอบของแบรนด์ เช่น โลโก้, โทนสี, และคำขวัญของคุณในวิดีโอ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มันช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ และทำให้เนื้อหาของคุณเป็นที่จดจำได้มากขึ้น ประสบการณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอช่วยให้ผู้ชมเชื่อมโยงเนื้อหาของคุณกับบริษัทของคุณ
นั่นคือจุดที่ClickUpสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอเนกประสงค์สำหรับการผลิตวิดีโอที่มีฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่ทรงพลังได้ ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการตลาดของ ClickUpมอบพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมการตลาด มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และเครื่องมือที่หลากหลายของมันกัน:
ClickUp Brain
ในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาดวิดีโอ ClickUp มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอ ตัวอย่างเช่นClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่สามารถสร้างสคริปต์การตลาดวิดีโอและระดมความคิดได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อได้รับคำสั่งที่ถูกต้อง
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- การสร้างสคริปต์ด้วยพลัง AI: ClickUp Brain มีเครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนรายละเอียดสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ของวิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความหลัก และโทนที่ต้องการ จากนั้น AI จะวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมและเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างสคริปต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมซึ่งสามารถดึงดูดผู้ชมได้
- ความชัดเจน: อัลกอริทึมไวยากรณ์และภาษาของ ClickUp Brain ช่วยในการสร้างสคริปต์ที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
- การมีส่วนร่วม: นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ความชอบของผู้ชมและปรับแต่งสคริปต์ให้เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
- ระดมความคิด: โดยใช้คำกระตุ้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาดวิดีโอ ผู้ใช้สามารถระดมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหาวิดีโอได้
ClickUp Brain จุดประกายความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบและช่วยในการสร้างเรื่องราววิดีโอที่ไม่เหมือนใคร
คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ก็สามารถช่วยได้เช่นกัน คุณสามารถร่างสคริปต์ของคุณผ่านClickUp Docs ได้ ในขณะที่ClickUp Whiteboardช่วยในการมองเห็นเนื้อหาของคุณ รวมถึงขั้นตอน การเปลี่ยนฉาก และองค์ประกอบทางภาพสำหรับวิดีโอ เพื่อทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอง่ายขึ้นไปอีก ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ช่วยให้ทีมของคุณประสานงานกันได้ดีตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต
เทมเพลตการผลิตวิดีโอ ClickUp
ตัวอย่างที่ดีคือเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เทมเพลตนี้รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้แล้ว มาพร้อมกับ:
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างงานที่มีสถานะที่กำหนดเองได้ 9 แบบ เช่น แนวคิด, กำลังแก้ไข, แก้ไขขั้นสุดท้าย, เผยแพร่, และ เผยแพร่แล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตวิดีโอ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: จัดหมวดหมู่และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 14 รายการ เช่น ที่อยู่สถานที่, ความต้องการของพนักงาน, คำอธิบาย, หน่วยงานพันธมิตร, และ หมวดหมู่ของวิดีโอ เพื่อจัดการและมองเห็นกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณ
- มุมมองที่กำหนดเอง: เปิดมุมมอง 4 แบบที่แตกต่างกันใน ClickUp ที่ตั้งค่าไว้ต่างกัน เช่น รายการโครงการ, กระบวนการผลิตวิดีโอ, วันที่ฉาย, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของกระบวนการผลิตวิดีโอได้
- การจัดการโครงการ: ปรับปรุงการติดตามการผลิตวิดีโอด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, อีเมล, และอื่น ๆ
สุดท้าย ClickUp สามารถจัดเก็บสินทรัพย์การตลาดวิดีโอของคุณอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่น นี่คือวิธีการ:
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดทำเอกสารสำหรับแต่ละโครงการวิดีโอ รวมถึงบทสคริปต์ สตอรี่บอร์ด และบันทึกการผลิต
- บันทึกข้อมูลโครงการเฉพาะ เช่น ความยาววิดีโอ กลุ่มเป้าหมาย และวันที่เผยแพร่ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
- กำหนดวันที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวิดีโอ เช่น วันถ่ายทำและวันเผยแพร่โดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUp
- สุดท้ายนี้ ใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างสมาชิกทีมการตลาดวิดีโอ
ในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการด้านการตลาดวิดีโอ ClickUp ดูแลเรื่องพื้นฐานทั้งหมดเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเบ่งบานได้เต็มที่ ไม่ใช่เรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยหรือ?
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบและตัวอย่างบรีฟสร้างสรรค์ฟรี
ประเภทของเนื้อหาวิดีโอ
นี่คือตัวอย่างของประเภทเนื้อหาวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่คุณสามารถสร้างได้:
วิดีโอเรื่องราวของบริษัท
วิดีโอต้นแบบนี้เน้นย้ำถึงการเดินทางของแบรนด์, ภารกิจ, และคุณค่าของคุณ. มันช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมต่อได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับบริษัทของคุณ, โดยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง.
วิดีโอคำรับรอง
การแบ่งปันคำรับรองจากลูกค้าช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ. วิดีโอเหล่านี้มักจะมี ลูกค้าที่พอใจกำลังพูดถึงประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ.
วิดีโออธิบาย
วิดีโออธิบายคือ เนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเฉพาะ โดยทั่วไป วิดีโอเหล่านี้มีความกระชับ และมุ่งเน้นการทำให้ความคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น วิดีโอเหล่านี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพในระยะการรับรู้หรือการพิจารณา
วิดีโอสด
วิดีโอสดมอบวิธีการที่มีชีวิตชีวาในการโต้ตอบกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มระดับการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
วิดีโอสาธิต
วิดีโอสาธิต เจาะลึกถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่พร้อมจะซื้อ วิดีโอเหล่านี้มักแสดงการแกะกล่อง การติดตั้ง และการตั้งค่าต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์
วิดีโอการศึกษาหรือวิดีโอสอนวิธีการ
วิดีโอการศึกษา (หรือวิดีโอสอนวิธีการ) ช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้ชมของคุณอาจเผชิญอยู่ พร้อมกับให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ วิดีโอเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ เน้นคุณสมบัติและประโยชน์ที่สำคัญ และอธิบายว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญ ต่อลูกค้าของคุณ
วิดีโอแบรนด์
วิดีโอแบรนด์ช่วยให้คุณแบ่งปัน พันธกิจและค่านิยมของบริษัท สร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวกับผู้ชมผ่านการเล่าเรื่อง วิธีการนี้กระตุ้นอารมณ์และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ วิดีโอแบรนด์สามารถมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่สารคดีสั้นไปจนถึงวิดีโอแอนิเมชัน
ตัวอย่างที่โดดเด่นของวิดีโอแบรนด์คือวิดีโอ "Think Different" ของ Apple ซึ่งถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมของแบรนด์และกระตุ้นให้ผู้ชมยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณสามารถทำได้กับ ClickUp ยังมีอีกมากมาย และมันน่ามหัศจรรย์!
คลิป ClickUp
ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโอจากหน้าจอของคุณได้โดยตรงและแชร์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์, บทเรียน, และการเจาะลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อทำการตลาดคุณสมบัติต่าง ๆ และกรณีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความคิดเห็นในแต่ละคลิปจะเป็นการเพิ่มการอ้างอิงและช่วยเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
คลิปยังสามารถใช้บันทึกการสาธิตผลิตภัณฑ์ แบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ หรือให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบได้อย่างราบรื่น ความหลากหลายนี้ช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสอดคล้องในทุกแง่มุมของโครงการของคุณ
นอกจากนี้ ด้วย คลิป ฮับ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของบันทึกของคุณอีกต่อไป คุณสมบัตินี้จะจัดระเบียบคลิปทุกคลิปที่คุณสร้างไว้ในความคิดเห็น, งาน, หรือเอกสารภายในคลิกอัพโดยอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหา, จัดเรียง, และมองเห็นฮับของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคลิปสามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณต้องการ
การนำ SEO สำหรับวิดีโอไปใช้
ในขณะที่การปรับแต่ง SEO ในเนื้อหาที่เขียนเข้าใจได้ค่อนข้างดี การนำเทคนิค SEO มาใช้ในวิดีโอเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- เพื่อดำเนินการ SEO วิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ ให้เริ่มต้นด้วยการวิจัยคำหลัก
- ระบุคำค้นหาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิดีโอของคุณ ใช้เครื่องมือเช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush เพื่อค้นหาคำค้นหาที่ได้รับความนิยมซึ่งเกี่ยวข้องกับนิชของคุณ
- ต่อไป ให้ความสำคัญกับชื่อวิดีโอและคำอธิบายของคุณ ใส่คำหลักเหล่านี้เข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยให้แน่ใจว่าชื่อของคุณน่าสนใจและสะท้อนเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คำอธิบายที่เขียนอย่างดีควรสรุปเนื้อหาของวิดีโอและรวมคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมองเห็นในการค้นหา
- ภาพขนาดย่อ (Thumbnails) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งใน SEO ของวิดีโอ. สร้างภาพขนาดย่อที่ดึงดูดสายตา กระตุ้นให้ผู้ชมคลิก และสื่อถึงเนื้อหาของวิดีโอได้อย่างถูกต้อง. องค์ประกอบทางสายตาสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของวิดีโอของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ.
- สุดท้าย อย่าลืมปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้มือถือ ด้วยผู้ชมที่ใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 50 นาทีต่อวันบนสมาร์ทโฟนของพวกเขาการทำให้วิดีโอของคุณเป็นมิตรกับมือถือจึงมีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงการใช้เนื้อหาที่สั้นและน่าสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ใช้มือถือมักชอบวิดีโอที่กระชับ
หมายเหตุ: วิดีโอรูปแบบสั้น เช่น วิดีโอในแพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ Instagram Reels ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น วิดีโอเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมและทำให้พวกเขาติดตามชมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง วิดีโอประเภทนี้อาจทำให้เกิดการเสพติด ตามมาด้วยภาวะความสามารถทางสติปัญญาที่ลดลง และอาการซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้น ผู้สร้างเนื้อหาควรตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้อย่างรอบคอบ
การกระจายและส่งเสริมวิดีโอ
ต่อไปคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และอาจกล่าวได้ว่า—เป็นส่วนที่ยากที่สุดของงาน—การกระจายวิดีโอ
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการกำหนดเวลาการเผยแพร่คลิปวิดีโอของคุณอย่างมีกลยุทธ์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมให้สูงสุด. กลยุทธ์การตลาดวิดีโอที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงสามารถทำได้โดยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, โฆษณาวิดีโอ,และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา(เพื่อวางแผนโพสต์).
เมื่อโปรโมทวิดีโอของคุณ ปรับแต่งวิธีการของคุณให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม:
- สำหรับวิดีโอ YouTube ให้เน้นที่ชื่อและคำอธิบายที่เป็นมิตรกับ SEO ปรับแต่งภาพขนาดย่อให้ดึงดูดสายตา
- บน Instagram ใช้ประโยชน์จากสตอรี่และรีลสำหรับคลิปสั้น ๆ ที่น่าสนใจซึ่งนำผู้ติดตามไปยังวิดีโอเต็มของคุณ
- สำหรับ TikTok คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการคลิกผ่าน พิจารณาใช้ส่วนประกอบแบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือคำถาม กระตุ้นให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา นอกจากนี้ การขยายการผลิตเนื้อหาสามารถทำให้การสร้างวิดีโอหลายรูปแบบเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
การวัดความสำเร็จของการตลาดผ่านวิดีโอ
สิ่งที่ไม่ได้วัดจะไม่มีวันได้ผลลัพธ์. เพื่อเริ่มต้น ให้ตัดสินใจล่วงหน้าว่าตัวชี้วัดใดที่สำคัญสำหรับคุณในการติดตาม:
นี่คือสิ่งสำคัญบางประการที่ควรเริ่มต้น:
- จำนวนการดู
- อัตราการเล่น
- อัตราการมีส่วนร่วม
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
- อัตราการดูวิดีโอจนจบ (VCR)
- อัตราการเปลี่ยนแปลง
- อัตราการตีกลับ
- เวลาที่ใช้บนหน้า
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวเพื่อช่วยให้คุณติดตามเมตริกเหล่านี้
ในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตวิดีโอของคุณกับรายได้ที่ได้รับ วิธีนี้จะช่วยให้คุณประเมินความสามารถในการทำกำไรของแคมเปญวิดีโอของคุณได้ ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Analytics, Moz, Vidyard และ YouTube Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความมีส่วนร่วมของผู้ชม
ยังมีเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่ที่สะดวกได้
นอกจากนี้ การผสานรวมClickUp Dashboardsสามารถทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นได้ โดยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเมตริกทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดตามความต้องการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาให้สามารถขยายตัวได้ดีขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณได้ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: 10 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2024
กรณีศึกษาและตัวอย่าง: บริษัทที่ประสบความสำเร็จด้วยการตลาดผ่านวิดีโอ
หลายบริษัทได้ใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและการมีส่วนร่วมอย่างประสบความสำเร็จ
กูโปร
GoPro, 'กล้องอย่างเป็นทางการของความสนุก,' ได้สร้างแบรนด์ทั้งหมดของพวกเขาขึ้นมาจากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น. พวกเขาส่งเสริมให้ลูกค้าแบ่งปันวิดีโอการผจญภัยที่บันทึกไว้ด้วยกล้อง GoPro ของพวกเขา.
กลยุทธ์นี้มีประโยชน์สองประการ: ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสร้างชุมชนผู้ใช้ที่ช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย วิดีโอของพวกเขาที่มักจะเป็นไวรัล ช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์และความไว้วางใจของผู้บริโภคได้อย่างมาก
✔️ สรุป: ไม่มีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีไปกว่าลูกค้าที่พึงพอใจ—พร้อมหลักฐานวิดีโอที่สนับสนุนคำกล่าวของพวกเขา!
โคคา-โคล่า
โคคา-โคล่า เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องดื่มน้ำอัดลม โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น ไดเอท โคคา-โคล่า, ฟานตา, และ สไปรท์ ภารกิจของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ซึ่งสามารถเห็นได้จากแคมเปญวิดีโอของพวกเขา
กลยุทธ์การตลาดผ่านวิดีโอของโคคา-โคลามุ่งเน้นสององค์ประกอบหลัก:
- การเล่าเรื่องด้วยอารมณ์: พวกเขาสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับผู้คนและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือแคมเปญ "Share a Coke" ที่เปิดตัวทั่วโลกในปี 2014 โดยเชิญชวนให้ผู้คนแบ่งปันโค้กกับคนที่คุณรัก แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนถูกนำมาปรับใช้ในสหรัฐอเมริกาในชื่อ "Share a Coke and a Song" ใครจะไม่อยากได้โค้กที่มีเนื้อเพลงโปรดของตัวเองอยู่บนขวดล่ะ?!
- ความร่วมมือแบบชำระเงิน: โคคา-โคล่ายังร่วมมือกับคนดังที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น พวกเขาได้เชิญจีจี้ ฮาดิด มาร่วมแคมเปญเพื่อเน้นย้ำว่าโค้กเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างไร
✔️ ข้อสรุป: เลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คิดถึงอารมณ์ที่วิดีโอของคุณจะกระตุ้นเพื่อดึงดูดผู้ชมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำ
อนาคตของการตลาดผ่านวิดีโอ
เมื่อการตลาดผ่านวิดีโอพัฒนาไปข้างหน้า แบรนด์ต้องอยู่ข้างหน้าด้วยการยอมรับเทรนด์และเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ไม่เพียงพอที่จะทำวิดีโอแบบธรรมดาและคาดหวังให้พวกมันสร้างปาฏิหาริย์ได้ นี่คือเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ที่อาจเปลี่ยนเกมให้กับธุรกิจของคุณ:
🔮 ความเป็นจริงเสริม (AR), สด, และวิดีโอสั้น
วิดีโอความเป็นจริงเสริม (AR) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งดึงดูดผู้ชม
ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถให้ลูกค้าได้เห็นภาพสินค้าในพื้นที่ของตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อ. การวิจัยแสดงให้เห็นว่า AR สามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ถึง 90%.
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด จากการศึกษาล่าสุดพบว่า73% ของผู้บริโภคชอบดูวิดีโอสั้นมากกว่ารูปแบบที่ยาวขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึง การเปลี่ยนแปลงไปสู่เนื้อหาที่กระชับและย่อยง่าย ในขณะเดียวกัน วิดีโอสดช่วยส่งเสริมการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ โดยผู้ชมใช้เวลาดูวิดีโอสดนานกว่าเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าถึง 8 เท่า
🔮 แนวโน้มวิดีโอ AI ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มวิดีโอ AI ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะปฏิวัติกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดต่อวิดีโอ ทำให้ผู้ทำการตลาดสามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้คนสามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ในปริมาณมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมแต่ละราย
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแล้วจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน
🔮 การเติบโตของ YouTube ชอร์ต
YouTube Shorts ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมาก โดยมียอดชมมากกว่า70,000 ล้านครั้งต่อวัน
แบรนด์ต่างๆ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ในการสร้างวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมภายในไม่กี่วินาที รูปแบบนี้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับสูง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ด้วย ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์วิดีโอของคุณได้รับการวางแผนและจัดโครงสร้างอย่างดีด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารที่หลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความและเสียงของแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกวิดีโอและรูปแบบเนื้อหาอื่นๆ สุดท้ายนี้ การวางแผนช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างความภักดีต่อแบรนด์
ใช้ ClickUp เพื่อค้นพบขอบเขตใหม่ในวิดีโอการตลาด
เนื้อหาวิดีโอคือเด็กเท่ในวงการคอนเทนต์ กำลังได้รับการยกย่องว่าเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดแฟน ๆ ให้กับแบรนด์ของคุณได้ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าวิดีโอมีความน่าสนใจอย่างมาก แต่ความลับของความสำเร็จอยู่ที่การเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์วิดีโอที่มั่นคง
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าประทับใจ ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ: กำหนดเป้าหมายของคุณ, ทำความเข้าใจผู้ชมของคุณ, เลือกช่องทางของคุณ, และคัดสรรส่วนผสมของเนื้อหาของคุณ. อย่าลืมให้พื้นที่สำหรับการทดลอง – การทดสอบและการเรียนรู้คือสิ่งที่ทำให้ดีที่สุดแตกต่างจากที่เหลือ.
ClickUp ทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอทั้งหมดง่ายขึ้นสำหรับคุณ!
ด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย คุณสามารถวางแผน สร้าง และจัดการโครงการการตลาดวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว นอกจากนี้ ความสามารถในการบันทึกและแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป หมายความว่าคุณสามารถผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายตัว
ลงทะเบียนฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดวิดีโอของคุณวันนี้!