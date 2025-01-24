ผลกระทบจากระดับความชันของเป้าหมาย: วิธีปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้?

คุณเคยมีประสบการณ์ที่พลังงานพุ่งพล่านขึ้นมาอย่างกะทันหันเพื่อทำงานให้เสร็จหรือเอาชนะความท้าทายหรือไม่?
ความรู้สึกที่พยายามอย่างหนักขึ้นเมื่อคุณใกล้ถึงเส้นชัย โดยที่ความมุ่งมั่นและความพยายามทั้งหมดของคุณมารวมกันในครั้งเดียว?
แรงบันดาลใจที่พุ่งพล่านเมื่อคุณเข้าใกล้เป้าหมายทางอาชีพหรือส่วนตัวมีชื่อเรียกว่า: เอฟเฟกต์ความชันของเป้าหมาย
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงปรากฏการณ์นี้ สำรวจว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้อย่างไร และแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp สามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมาย (Goal Gradient Effect) ภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร
- ปรากฏการณ์ความชันของเป้าหมาย (Goal Gradient Effect) ชี้ให้เห็นว่าแรงจูงใจของมนุษย์ในการไล่ตามเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเข้าใกล้เส้นชัย
- มันทำงานได้เพราะการคาดหวังรางวัล ความกลัวความล้มเหลว และความรู้สึกของความก้าวหน้า
- ผลกระทบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจและสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- ClickUp ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากพลังของเอฟเฟกต์นี้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ
- คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายและการติดตามเวลาของ ClickUp พร้อมด้วยแดชบอร์ดและไวท์บอร์ด ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถมองเห็นความก้าวหน้าและได้รับประโยชน์จากเอฟเฟกต์ความชันของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
อะไรคือปรากฏการณ์กราเดียนต์ของเป้าหมาย?
ผลกระทบจากเส้นโค้งเป้าหมาย หรือสมมติฐานนี้ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์จะเพิ่มความพยายามมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้เส้นชัย เมื่อความเข้มของเส้นโค้งเป้าหมายใกล้ถึงปลายทาง เมื่อความเข้มของเส้นโค้งเป้าหมายใกล้ถึงปลายทาง ความรู้สึกของความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดความพยายามและความตั้งใจมากขึ้น
นักจิตวิทยาพฤติกรรม คลาร์ก แอล. ฮัลล์ ได้เสนอหลักการทางจิตวิทยานี้เป็นครั้งแรกในปี 1934 และยังคงมีความเกี่ยวข้องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น จิตวิทยา การตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
ผลกระทบจากระดับเป้าหมาย(Goal Gradient Effect)มีการใช้งานที่สำคัญในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสอย่างมากที่ผู้ใช้ของคุณจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น เช่น การลงทะเบียนหรือการซื้อสินค้า
นี่คือบางวิธีในการนำไปใช้ในด้านการออกแบบ UX:
- เป้าหมายที่ชัดเจน: แบ่งกระบวนการที่ยาวนานออกเป็นเป้าหมายย่อยหลายขั้นตอน โดยกำหนดขั้นตอนสำคัญที่ชัดเจนจนถึงความสำเร็จ
- ตัวบ่งชี้ความคืบหน้า: แสดงความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายโดยใช้องค์ประกอบภาพ เช่น ตัวบ่งชี้แบบเปอร์เซ็นต์หรือแถบความคืบหน้า เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ดำเนินการต่อไป
- การนำเกมมาใช้: กระตุ้นการสำเร็จงานโดยการผสานองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนน, เหรียญตรา, หรือรางวัลทางสายตา ที่ดึงดูดและกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม
- รายการตรวจสอบ: ใช้รายการตรวจสอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำเครื่องหมายรายการทีละรายการ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย
กลไกทางจิตวิทยาเบื้องหลังปรากฏการณ์ความลาดชันของเป้าหมาย
ปรากฏการณ์เป้าหมายลาดเอียงเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางจิตวิทยาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น:
- การคาดหวังรางวัล: รางวัลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คน เมื่อรางวัลถูกเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมาย ผู้คนจะผลักดันตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นและคว้าชัยชนะจากรางวัลนั้น
- ความกลัวความล้มเหลว: ความกลัวสามารถทำหน้าที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้บางคนบรรลุเป้าหมายของตนได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแข่งขันมีความเข้มข้น
- ความรู้สึกถึงความก้าวหน้า: ผู้คนก็มีแนวโน้มที่จะติดตามเป้าหมายมากขึ้น หากพวกเขาเห็นสัญญาณที่มองเห็นได้ของความก้าวหน้า เช่น แถบความก้าวหน้าหรือเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้น เมื่อผู้คนเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่สามารถวัดได้ ความรู้สึกถึงความก้าวหน้านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้กลไกเหล่านี้เพื่อบูรณาการผลกระทบจากเป้าหมายที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นในงานของคุณ:
การขยับเส้นชัย: สมมติฐานความลาดชันของเป้าหมาย
'การเลื่อนเส้นชัย' หมายถึงการขยายระยะเวลาของงานออกไปเล็กน้อย—ก่อนที่ผู้ใช้จะเชื่อว่าพวกเขาทำงานเสร็จแล้ว—เพื่อ รักษาหรือแม้แต่เพิ่มแรงจูงใจ แนวคิดคือการทำให้ผู้ใช้ยังคงมีส่วนร่วมโดยขยายเส้นทางการทำงานออกไปเล็กน้อย แต่ยังคงทำให้รางวัลรู้สึกอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้
ตัวอย่าง: หลังจากเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นและถึงขั้นตอนการชำระเงิน ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งว่า: 'คุณเหลืออีกเพียง $10 จะได้รับจัดส่งฟรี!'
การออกแบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ต่อไป ออกแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจและประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีแรงจูงใจ คุณสามารถทำได้ดังนี้:
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้
- เพิ่มความเร่งด่วนด้วยกำหนดเวลาเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจให้มากขึ้น
- เริ่มต้นให้ผู้ใช้มีความก้าวหน้าเสมือนจริงเพื่อสร้างแรงผลักดัน
- แนะนำคุณสมบัติที่แข่งขันได้ เช่น กระดานผู้นำ
ตัวอย่าง: โปรแกรมสะสมคะแนนของร้านกาแฟมอบความได้เปรียบให้กับผู้ใช้: 'ยินดีด้วยที่สมัคร Brew Rewards! คุณเริ่มต้นด้วย 2 ตราประทับจาก 10 ตราบนบัตรกาแฟของคุณ '
บทบาทของรางวัลและการใช้เกมมิฟิเคชันในการเสริมสร้างการมุ่งสู่เป้าหมาย
การมอบรางวัล แม้จะเป็นเพียงรางวัลเสมือนจริง ก็สามารถเพิ่มความสามารถของผู้ใช้ในการบรรลุเป้าหมายได้ คุณสามารถเชื่อมโยงฟีเจอร์ของเกม เช่น รางวัล, เหรียญตรา, กระดานผู้นำ, และสกุลเงินเสมือน เข้ากับเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จและส่งเสริมความสม่ำเสมอ มันมีความตื่นเต้นเหมือนวิดีโอเกม—ผู้ใช้จะเลเวลอัพ, ปลดล็อกสิทธิพิเศษ, และไล่ตามเป้าหมายถัดไป!
ตัวอย่าง: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพให้รางวัลแก่ผู้ใช้เมื่อพวกเขาทำความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายระยะยาว: 'คุณได้รับเหรียญ 'ผู้วางแผนก้าวหน้า' สำหรับการบรรลุ 3 จาก 5 จุดหมายบนเป้าหมาย 'เปิดตัวแคมเปญการตลาด' ของคุณ '
ตัวอย่างของปรากฏการณ์ความลาดชันของเป้าหมายในการปฏิบัติ
มาดูตัวอย่างหลักสามประการว่ามันช่วยผลประโยชน์ทางธุรกิจของแอปยอดนิยมบางแอปได้อย่างไร:
1. ดูโอลิงโก
Duolingo ใช้เอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมาย (Goal Gradient Effect) เพื่อรักษาแรงจูงใจของคุณขณะเรียนภาษาใหม่ แอปจะติดตามสถิติการเรียนต่อเนื่องของคุณ แสดงจำนวนวันที่คุณเรียนครบตามบทเรียนติดต่อกัน ตั้ง 'เป้าหมายการเรียนต่อเนื่อง' แล้วคุณจะได้รับรางวัลทุกครั้งที่ทำเป้าหมายสำเร็จ
คุณสามารถใช้ 'Streak Freeze' เพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณไว้ โดยคงสถิติการเล่นต่อเนื่องไว้อย่างสมบูรณ์ และหากคุณต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม แถบความคืบหน้าจะแสดงการเติมเต็มให้คุณเห็นชัดเจนว่าคุณใกล้จะปลดล็อกรางวัลถัดไปแค่ไหนแล้ว
2. อเมซอน
Amazon ใช้ประโยชน์จากสมมติฐานความชันของเป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) ในหลายวิธี แต่ตัวอย่างที่ดีที่สุดเห็นได้ชัดในโปรโมชั่น Prime Day เพื่อเร่งการซื้อสินค้า ขณะที่คุณกำลังช้อปปิ้ง แถบความคืบหน้าจะแสดงว่าคุณใกล้จะปลดล็อกระดับสมาชิกถัดไปมากเพียงใด
ยิ่งคุณเข้าใกล้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งตื่นเต้นกับ ข้อเสนอสุดพิเศษ และโปรโมชั่นที่รอให้คุณคว้าไป เพราะใครล่ะจะไม่ชอบของดีราคาถูก?
3. LinkedIn
LinkedIn ใช้ ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของโปรไฟล์ เพื่อแสดงให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมว่าพวกเขาใกล้เคียงกับการมีโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในโปรไฟล์ให้ครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ตัวเลือก LinkedIn Easy Apply ยังช่วยแบ่งแบบฟอร์มสมัครงานที่ยาวออกเป็นหลายขั้นตอน พร้อมแสดงตัวชี้วัดความคืบหน้าให้ผู้สมัครทราบถึงระยะใกล้สำเร็จในการกรอกใบสมัคร
การประยุกต์ใช้เอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมายในธุรกิจ
การนำเอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมายมาใช้กับกระบวนการทางธุรกิจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระตุ้นให้ผู้คนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการไล่ตามเป้าหมายและเพิ่มการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การกรอกแบบฟอร์ม หรือการตอบแบบสำรวจ เป้าหมายสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะทำให้เสร็จ พวกเขาเห็นเส้นชัย และพวกเขาต้องการข้ามมันไป!
ขั้นตอนในการนำเอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมายมาใช้ในกลยุทธ์การตลาด
มาพูดคุยกันถึงสี่วิธีง่าย ๆ ที่ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ความลาดชันของเป้าหมายในการวางแผนและขับเคลื่อนการริเริ่มทางการตลาดเชิงกลยุทธ์:
1. ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านการมุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขั้นตอนแรกคือการมองเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าและระบุจุดสัมผัสทั้งหมดที่ลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณเมื่อคุณทราบแต่ละขั้นตอนในเส้นทางการซื้อของลูกค้าและทุกการปฏิสัมพันธ์ที่พวกเขามีกับแบรนด์ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มปรับปรุงอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้ผลกระทบจากเป้าหมายที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น
แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUp แสดงเส้นทางทั้งหมดที่ลูกค้าจะผ่านและเน้นจุดที่อาจเกิดปัญหาตลอดเส้นทาง
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้คุณใช้สมมติฐานความลาดชันของเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายของผู้ใช้และช่วยให้พวกเขาค้นพบช่วงเวลา 'อ๋อ' ของผลิตภัณฑ์ของคุณ!
นอกจากนี้ClickUp Whiteboardsยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมได้ ดังนั้นเพื่อนร่วมงานในแผนกขายหรือการตลาดของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการฝึกการมองเห็นภาพในขณะเดียวกันได้ และไม่มีจุดสัมผัสใดที่พลาดไป
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมโดยใช้หลักการของ Goal Gradient Effect
2. ผสานการใช้เกมมิฟิเคชันในจุดสัมผัสกับลูกค้า
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงทุกจุดสัมผัสของลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการผสานการให้รางวัลในเกม (Gamification) เข้าไปในแต่ละจุดสัมผัสเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของเอฟเฟ็กต์ความลาดชันของเป้าหมาย (Goal Gradient Effect) ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหน้าชำระเงิน การนำองค์ประกอบของการเล่นเกม เช่น แถบความคืบหน้าแบบภาพหรือรางวัล มาใช้สามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้
3. กำหนดและติดตามเป้าหมายทางการตลาด
โดยการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ (เช่น ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการเปลี่ยนแปลง) ทีมสามารถติดตามประสิทธิภาพของตนได้แบบเรียลไทม์ และทำการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่มีอยู่
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเชิงตัวเลข (เช่น "เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 20%") เป้าหมายทางการเงิน (เช่น "สร้างรายได้ 10,000 ดอลลาร์") หรือเป้าหมายแบบไบนารี (เช่น "เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ภายในสิ้นไตรมาส") แนวทางนี้ช่วยให้สามารถติดตามการดำเนินการทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม
ClickUp Goals, ฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายที่สร้างขึ้นใน ClickUp, ช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละโครงการและงานที่เกี่ยวข้อง. คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ของกิจกรรมการตลาดของคุณได้แบบเรียลไทม์ และสร้างเป้าหมายเป็นตัวเลข, ตัวเงิน, หรือแบบจริง/เท็จ ตามตัวชี้วัดที่คุณกำลังติดตาม.
ตัวอย่างของ เป้าหมายการตลาดและเป้าหมายที่คุณสามารถมองเห็นได้ในลักษณะนี้ ได้แก่:
- การมีส่วนร่วมและการรักษาผู้ใช้: ส่งเสริมให้ผู้ใช้ 1,000 คนต่อเดือนทำการซื้อเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้กับเป้าหมายรางวัลถัดไป
- การกรอกข้อมูลโปรไฟล์: ให้ผู้ใช้ 75% กรอกข้อมูลโปรไฟล์ครบ 100% โดยใช้มาตรวัดความสมบูรณ์ของโปรไฟล์แบบภาพ
- รีวิวจากลูกค้า: มอบตำแหน่งพิเศษบนหน้าแรกให้กับผู้รีวิวที่ดีที่สุด เพื่อรวบรวมรีวิวจากลูกค้า 200 รายการภายในหนึ่งเดือน
4. แสดงความก้าวหน้าของลูกค้าในแคมเปญการตลาด
การมองเห็นความคืบหน้าของกระบวนการแปลงลูกค้าทั้งหมดของคุณเป็นกุญแจสำคัญในการ เข้าใจว่าคุณใกล้จะปิดการขายกับลูกค้าเพียงใด
โดยการติดตามลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย ทีมงานสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการขายได้ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยเครื่องมือเช่น แถบความคืบหน้า, กราฟ, และแผนภูมิ, คุณสามารถ มองเห็นข้อมูลตามเวลาได้, ทำให้ง่ายต่อการสังเกตแนวโน้ม, การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล, หรือรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น, คุณอาจสังเกตเห็นว่ายอดขายมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางของเทศกาลหรือหลังจากแคมเปญการตลาดเฉพาะ
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? ตรวจสอบความคืบหน้าของกระบวนการแปลงลูกค้าทั้งหมดของคุณด้วยClickUp Dashboards เพียงตั้งค่าแดชบอร์ดการขายแบบกำหนดเองและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกทีมขายของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการได้
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลกระทบความชันของเป้าหมาย
ผลกระทบของปรากฏการณ์เป้าหมายลาดเอียง (Goal Gradient Effect) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้เมื่อผสานรวมกับปัจจัยและกลยุทธ์ที่สร้างแรงจูงใจอื่น ๆ ซึ่งช่วยผลักดันให้ผู้คนบรรลุเป้าหมาย
มาดูกรณีการใช้งานทั้งภายในและภายนอกกัน
1. การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างระบบรางวัลไม่ใช่แค่การแจกของรางวัลเท่านั้น—แต่เป็นการทำให้ผู้ใช้รู้สึกตื่นเต้นและมีแรงจูงใจในทุกขั้นตอน เคล็ดลับคือการ สร้างสมดุลระหว่างความสำเร็จที่รวดเร็วกับเป้าหมายระยะยาว เมื่อทำได้อย่างถูกต้อง รางวัลจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมและทำให้ลูกค้ารู้สึกประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้:
✅ รักษาความมุ่งมั่นของลูกค้าด้วยรางวัลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความชอบและพฤติกรรมของพวกเขา
✅ มอบรางวัลเล็ก ๆ ทันทีสำหรับการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อย และรางวัลที่ใหญ่ขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
✅ ใช้ระบบรางวัลแบบลำดับขั้นเพื่อสร้างความรู้สึกในการก้าวหน้าและกระตุ้นให้ลูกค้าพยายามไปสู่ระดับถัดไป
✅ ป้องกันการเกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น ความหงุดหงิดจากเป้าหมายที่ไม่สมจริง โดยการตั้งเป้าหมายให้เล็กลงและสามารถบรรลุได้
2. ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายผ่านการแสดงภาพความก้าวหน้า
การตั้งเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนได้ หากต้องการกระตุ้นให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย ความก้าวหน้าของพวกเขาควรถูกทำให้มองเห็นได้ เพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นได้ว่าพวกเขาได้เดินทางมาไกลแค่ไหนแล้ว และใกล้จะถึงรางวัลมากเพียงใด
วิธีดำเนินการ:
✅ แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้เพื่อให้รู้สึกสามารถจัดการได้ และมอบความรู้สึกภาคภูมิใจในระหว่างทาง
✅ ทำให้กระบวนการตั้งเป้าหมายสนุกสนานขึ้นด้วยการแนะนำเหรียญตรา, คะแนน, หรือระดับ
✅ รวมกระดานผู้นำ, ความท้าทายของทีม, และรางวัลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3. ใช้การติดตามความก้าวหน้าและการติดตามเวลาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณภายในองค์กร
เมื่อใช้เอฟเฟกต์ความชันของเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด ควรใช้ร่วมกับฟีเจอร์การติดตามเวลา
การติดตามเวลาสามารถช่วยให้บุคคลเข้าใจว่าใช้เวลากับงานแต่ละอย่างมากน้อยเพียงใด ซึ่งนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญและการมุ่งเน้นที่ดีขึ้นClickUp Time Trackingช่วยติดตามว่าพนักงานของคุณใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จสมบูรณ์ ทำให้คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนดเป้าหมายโครงการอย่างมีกลยุทธ์
🍭 โบนัส: ปรับแต่งการติดตามเวลาใน ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการประมาณเวลา: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองให้กับงานเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณไว้กับเวลาที่ติดตามจริง—เพื่อระบุความเบี่ยงเบน
- เพิ่มเวลาที่เรียกเก็บเงินได้กับเวลาที่ไม่เรียกเก็บเงิน: ใช้แท็กหรือบันทึกเพื่อแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่เรียกเก็บเงินเพื่อการรายงานที่ดีขึ้น
4. การรักษาความมุ่งมั่นของทีมเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน
ต้องการพลังเสริมหรือไม่? หากมีงานใดในโครงการของคุณที่ล่าช้ากว่ากำหนด ให้กระตุ้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้นให้ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นผ่านClickUp Reminders ซึ่งจะช่วยส่งการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงานของแต่ละโครงการ
🌻 ตัวอย่าง: สำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ ClickUp Reminders สามารถส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติไปยังทีมพัฒนา ทีมทดสอบ และทีมประกันคุณภาพเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามแผนและมั่นใจได้ว่างานจะไม่ถูกปล่อยไว้จนถึงนาทีสุดท้าย
5. ปรับแต่งประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ส่วนที่ดีที่สุดของปรากฏการณ์เป้าหมายเชิงเส้นคือความหลากหลายของมัน—มันสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานได้มากขึ้น. กุญแจสำคัญเพียงอย่างเดียวคือการปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงานและลูกค้าให้เป้าหมายสามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และได้รับการปรับให้เหมาะกับบุคคล.
วิธีดำเนินการ:
✅ เป้าหมายที่กำหนดเอง: มอบความท้าทายที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังทำงานกับเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถบรรลุได้ ซึ่งจะเพิ่มแรงจูงใจและความมีส่วนร่วม
✅ ข้อเสนอแนะและความสำเร็จ: ให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และปรับตามสถานการณ์ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจและเดินหน้าตามเป้าหมาย
✅ เป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยทีม: สร้างโอกาสให้ผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันได้เชื่อมต่อและรวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลุผลสำเร็จด้วย ClickUp
เอฟเฟกต์ความชันของเป้าหมายเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระตุ้นให้ผู้ใช้ของคุณดำเนินการให้สำเร็จ คุณยังสามารถผสานรวมฟีเจอร์เกมมิฟิเคชันและการแสดงผลความคืบหน้าเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของคุณมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นยิ่งขึ้น
ClickUp ทำให้การผสานรวมคุณสมบัติทั้งหมดนี้เข้ากับการทำงานของคุณง่ายขึ้นมาก. คุณสมบัติการติดตามเป้าหมาย, การติดตามเวลา, การจัดการโครงการ, และการร่วมมือของมันช่วยให้สมาชิกทีมของคุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของตนและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้.
