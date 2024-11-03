บล็อก ClickUp
เทมเพลต Airtable ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

เทมเพลต Airtable ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
3 พฤศจิกายน 2567

หากคุณเคยรู้สึกท่วมท้นกับความวุ่นวายของโครงการ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอน ตั้งแต่การจัดการกำหนดเวลาและการสื่อสารไปจนถึงการจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการ

โชคดีที่แม่แบบการจัดการโครงการสามารถนำ ความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย

กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที และด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการส่งมอบ

Airtable เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความหลากหลายในการใช้งานและความง่ายในการใช้งาน

เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราได้รวบรวมรายการแม่แบบ Airtable ที่ดีที่สุดหกรูปแบบไว้ให้แล้ว นอกจากนี้ เรายังจะสำรวจแม่แบบทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Airtable Templates คืออะไร?

เทมเพลต Airtable คือ พื้นที่ทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยจัดระเบียบข้อมูลและโครงสร้างขั้นตอนการทำงานด้วยตาราง ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เทมเพลตเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสเปรดชีตและเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Google Sheets โดยแต่ละเทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อ งานเฉพาะด้าน ช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองความต้องการของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด

นี่คือวัตถุประสงค์หลักที่เทมเพลต Airtable สามารถตอบสนองให้กับธุรกิจของคุณ:

  • ตัดปัญหาความยุ่งยากในการสร้างตัวติดตามที่ปรับแต่งเองสำหรับแต่ละโครงการ
  • มาตรฐานกระบวนการทำงานเพื่อ ความสม่ำเสมอ ระหว่างทีมและงานต่างๆ
  • เพิ่มความโปร่งใส โดยการวางแผนงานและจุดข้อมูลแต่ละรายการ
  • จัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล Excelที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Airtable ดี?

เทมเพลต Airtable มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของโครงการ ด้วยเหตุนี้ นี่คือองค์ประกอบที่คุณต้องมีในแต่ละเทมเพลต:

  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบงานสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของโครงการ
  • การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์: เลือกเทมเพลต Airtable ที่มีเค้าโครงและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อกรณีการใช้งานที่คุณต้องการ ป้องกันข้อมูลล้นเกินด้วยโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: นอกเหนือจากโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล้ว ควรเลือกเทมเพลตที่มีฟีเจอร์อัตโนมัติในตัว เช่น การแจ้งเตือนหรือตรรกะเงื่อนไข เพื่อลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น
  • การนำเสนอข้อมูล: เลือกเทมเพลตที่มีเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน กราฟ และแดชบอร์ด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลของคุณ

6 แม่แบบ Airtable สำหรับการจัดการโครงการ

1. แบบฟอร์มการติดตามสินค้าคงคลัง

เทมเพลตการติดตามสินค้าคงคลัง Airtable
ผ่านทางAirtable

เทมเพลตการติดตามสินค้าคงคลังของAirtable เป็นโซลูชันที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุและทรัพย์สิน เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการ สินค้าคงคลัง ง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญ เช่น รหัสสินค้า สถานที่ และราคา

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดใน แผ่นงานย่อยที่ชัดเจน

เทมเพลตนี้แสดงภาพสต็อก สถานะการสั่งซื้อ และรูปภาพสินค้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเมื่อสินค้าใกล้หมดและนำเสนอขายได้อย่างมั่นใจ โดยทราบว่าสินค้ามีพร้อมจำหน่าย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านค้าและทีมซัพพลายเชนที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังทางกายภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ดีและสร้างผลกำไรที่มั่นคง

2. การจัดการสัญญาทางธุรกิจ

เทมเพลต Airtable สำหรับการจัดการสัญญาธุรกิจ
ผ่านทาง Airtable

หากคุณต้องการจัดการสัญญาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เลือกใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาธุรกิจของ Airtable

กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายประกอบด้วย ป้ายกำกับที่ชัดเจน, ช่องข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและการต่ออายุในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้

Airtable นำเสนอโซลูชันนี้ในมุมมอง Kanban และ List เพื่อจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับทีมที่รับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและบริหารจัดการวงจรสัญญาได้อย่างราบรื่น

เหมาะสำหรับ: ทีมผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนผลงานและติดตามรายละเอียดสัญญาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ขายและลูกค้าของตน

3. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์แบรนด์

เทมเพลต Airtable สำหรับการจัดการสินทรัพย์แบรนด์
ผ่านทางAirtable

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์แบรนด์เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างและรักษาสินทรัพย์แบรนด์ มี แผ่นย่อยเฉพาะ สำหรับจัดเก็บคู่มือสไตล์ โลโก้ และข้อความผลิตภัณฑ์

เทมเพลตนี้มีฟังก์ชันการค้นหาเพื่อการดึงข้อมูลที่ง่ายดาย มันรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อความสม่ำเสมอและโทนเสียงที่สอดคล้องกันมากขึ้น

นี่คือเทมเพลต Airtable ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการ เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ดำเนินแคมเปญสร้างแบรนด์และอัปเดตผลิตภัณฑ์เป็นประจำ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโครงการที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือพันธมิตรสูง และต้องการเข้าถึงทรัพยากรแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว

4. แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่าย

เทมเพลต Airtable สำหรับติดตามผู้สมัครงานแบบง่าย
ผ่านทางAirtable

ต้องการปรับแต่งระบบการติดตามผู้สมัครให้ละเอียดขึ้นหรือไม่แบบฟอร์มการติดตามผู้สมัครอย่างง่าย เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันช่วยจัดระเบียบผู้สมัคร, ขั้นตอน, และรายละเอียดในแบบที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้.

เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ กำหนดตารางโครงการโดยมีส่วนสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของผู้สมัครและข้อมูลการสัมภาษณ์ โซลูชันนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ต้องตัดสินใจ" เพื่อกระตุ้นการดำเนินการ และตัวเลือกสำหรับแนบประวัติย่อของผู้สมัคร

แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานอย่างง่าย จัดหมวดหมู่ใบสมัคร การสัมภาษณ์ และการติดตามผลเพื่อการสรรหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจัดการขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครและทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหา

5. แม่แบบการติดตามแคมเปญการตลาด

เทมเพลต Airtable สำหรับติดตามแคมเปญการตลาด
ผ่านทาง Airtable

เทมเพลตการติดตามแคมเปญการตลาดของAirtable เป็นโซลูชันการติดตามแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับ แคมเปญการตลาด ทั้งหมดของคุณ มีมุมมองแบบไทม์ไลน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าและป้ายกำกับที่ชัดเจนเพื่อระบุวิธีการดำเนินการงาน

เทมเพลตนี้ปรับแต่งได้ง่ายและใช้ การผสานกับบริการของบุคคลที่สาม จากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads, เครื่องมือ SEO และ CRM ที่สำคัญ Airtable ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเสริมสร้างความสอดคล้องเพื่อให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จสูงสุด

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย สถานะ แพลตฟอร์มที่ตั้งใจใช้ และทรัพยากรสร้างสรรค์ของแคมเปญได้อีกด้วย โดยสรุปแล้ว นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ ขับเคลื่อนยอดขาย การรับรู้ และชื่อเสียง

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและบุคคลที่ต้องการแสดงผลกระทบของแคมเปญและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางการสื่อสาร

ข้อจำกัดของการใช้ Airtable

Airtable เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็มีข้อเสียบางประการ ต่อไปนี้คือข้อจำกัด 4 ข้อของ Airtable ที่คุณต้องจำไว้เมื่อเลือกเทมเพลตของคุณ:

  • โมเดลราคาแพง: แผนการชำระเงินมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนทีมและโครงการ มีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีมากมายที่มีคุณสมบัติทรงพลังโดยไม่ต้องอัปเกรดแบบชำระเงิน
  • ข้อจำกัดในการป้อนข้อมูล: พื้นที่ทำงานมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรายการที่ป้อนได้ ซึ่งส่งผลให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปได้ยาก แม้แต่แผนระดับองค์กรก็มีขีดจำกัดที่ 500,000 รายการ
  • ความสามารถในการแชร์ขั้นพื้นฐาน: การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเป็นแบบพื้นฐานในเทมเพลต airtable จำกัดเฉพาะระดับตารางหรือฐานข้อมูลเท่านั้น หากไม่มีฟิลด์หรือระเบียนเฉพาะ ทีมจะไม่สามารถควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้อย่างละเอียด
  • พื้นที่ทำงานแบบไซโล: พื้นที่ทำงานถูกแยกออกจากกัน ป้องกันการเชื่อมโยงหรือการแชร์ฐานข้อมูลระหว่างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหรือข้อมูลที่ครอบคลุมหรือข้ามสายงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Airtable มักถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ดังนั้นนี่คือรายการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

ทางเลือกแทนเทมเพลต Airtable

เทมเพลตของ Airtable เป็นที่รู้จักในด้านความสวยงามทางสายตาและ กรณีการใช้งานที่ละเอียด อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมันเผยให้เห็นว่ามันไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในแง่ของการปรับแต่งและชุดคุณสมบัติ

สำหรับการบริหารโครงการ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างแน่นอน เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ โดดเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกันและการจัดการงาน นี่คือตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติAirtableคลิกอัพ
ฟังก์ชันหลัก➖การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล✅ 🏆การจัดการโครงการที่เหนือกว่าแค่ฐานข้อมูล
ส่วนติดต่อผู้ใช้✅อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตรงไปตรงมา และคล้ายสเปรดชีต✅อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เต็มไปด้วยฟีเจอร์ และใช้งานง่าย
เส้นทางการเรียนรู้✅ 🏆สั้นเนื่องจากมีคุณสมบัติพื้นฐาน เรียนรู้ได้ง่าย แต่ไม่มีทรัพยากรเฉพาะ✅ยาวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครอบคลุม มาพร้อมกับสื่อการเรียนรู้และคำแนะนำ
การปรับแต่ง➖หยุดที่มุมมอง, ฟิลด์, และตารางที่ยืดหยุ่น✅ 🏆ปรับแต่งได้อย่างละเอียดตั้งแต่ฟิลด์ข้อมูลไปจนถึงระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
การจัดการงาน✅การจัดการงานพื้นฐาน เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดวันครบกำหนด✅ 🏆การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงงานย่อย ความสัมพันธ์ของงาน แผนภูมิแกนต์ และการจัดการปริมาณงาน
ความร่วมมือ✅การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบันทึกและฟิลด์✅ 🏆การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขยายไปถึงข้อมูล การแสดงผล การแชทในแอป ความคิดเห็น และแม้กระทั่งความคิดเห็นที่มอบหมาย
ระบบอัตโนมัติ✅ครอบคลุมการแจ้งเตือน, การเตือนความจำ, และกระบวนการทำงานพื้นฐาน✅ 🏆ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังครอบคลุมกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, เงื่อนไขการทำงาน, และการผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000+ แอป
การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ✅แผนภูมิพื้นฐานและแดชบอร์ดสำหรับการแสดงข้อมูล✅ 🏆 ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย รวมถึงแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, แผนภูมิ, และคุณสมบัติการรายงาน
ราคา✅มีแผนให้บริการฟรีพร้อมคุณสมบัติที่จำกัด. แผนชำระเงินมักมีราคาค่อนข้างแพง.✅ 🏆มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกแบบชำระเงินในราคาที่เข้าถึงได้

ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลต ClickUp ที่เหมาะสำหรับโปรเจ็กต์ทั้งทางธุรกิจและส่วนตัวกันเถอะ

1. เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUp

จัดการลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลต ClickUp Sales CRM
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUp

เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและการจัดการลีด ติดตามการขายด้วยสถานะ 20 แบบ เช่น "ไม่ผ่านเกณฑ์" เพื่อชี้แจงประเภทของลีดและความพยายามที่จำเป็น

มุมมองที่กำหนดเอง ช่วยให้ CRM และทีมขายของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ คุณสมบัติเช่น มุมมองสรุป ให้ภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดและผลลัพธ์

เทมเพลตนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการขายหลายประเภทเพื่อครอบคลุม กระบวนการขายทั้งหมดของคุณ มันทำให้การสร้างงานและการมอบหมายงานง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามผลตอบรับและการตรวจสอบโครงการ

เหมาะสำหรับ: ทีมขายและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้กระบวนการขายเป็นระบบด้วยโซลูชัน CRM ที่มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ

อ่านเพิ่มเติม:ตรวจสอบเทมเพลต CRMชั้นนำหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชัน CRM ของคุณ

2. แม่แบบการติดตามคู่แข่งของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามคู่แข่ง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามคู่แข่งของคุณและค้นหาไอเดียเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยเทมเพลตการติดตามคู่แข่งของ ClickUp

หากคุณต้องการติดตามการแข่งขันในตลาดเทมเพลตการติดตามคู่แข่งของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ ค้นหาผู้เล่นประจำและสตาร์ทอัพใหม่ด้วยการ ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

คุณจะได้รับฟิลด์ข้อมูลเพื่อบันทึกหมวดหมู่สินค้า ราคา คะแนน และคุณสมบัติหลักได้อย่างรวดเร็ว

โดยการเชื่อมโยงหน้าสินค้าและคำขวัญ คุณสามารถติดตามธีมการตลาดของคู่แข่งได้. แบบแผนนี้เป็นสิ่งจำเป็นทางธุรกิจหากคุณต้องการรักษาหรือสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน.

เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและธุรกิจที่ต้องการติดตามการแข่งขันในตลาด วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการติดตามที่เป็นระบบ

3. แม่แบบเมทริกซ์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แผนที่และเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าของคุณเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์สินค้าด้วยเทมเพลต ClickUp Product Features Matrix

ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ,ClickUp Product Features Matrix Templateคือโซลูชันที่คุณต้องการ.

มันแสดงรายละเอียดทั้งหมดด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจนและใช้รหัสสี เพื่อให้ได้ ภาพรวมแผนงานผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เครื่องมือจัดการงานในตัวช่วยให้การปล่อยฟีเจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มุมมองที่กำหนดเองช่วยระบุฟีเจอร์ที่มีมูลค่าสูง

ด้วยการ แก้ไขร่วมกันและการวางแผนกำลังการผลิต เทมเพลตนี้จะช่วยให้ความพยายามของทีมสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ClickUp นำเสนอระบบอัตโนมัติขั้นสูง การพึ่งพาอาศัยกัน และความสามารถในการบันทึกหน้าจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

กรอบงานนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ วางแผนกิจกรรม โดยเฉพาะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการปล่อยฟีเจอร์ใหม่

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการนำเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการเปิดตัวคุณลักษณะ และเสริมสร้างความร่วมมือในระหว่างการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์

4. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp

บันทึกและติดตามรายละเอียดพนักงานทั้งหมดเพื่อจัดการทรัพยากรและความสามารถด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกและติดตามรายละเอียดพนักงานทั้งหมดเพื่อจัดการทรัพยากรและความสามารถด้วยเทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเป็นอัญมณีของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นเพื่อ จัดระเบียบการบริหารจัดการพนักงาน ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและโดดเด่น ทำให้มองเห็นภาพรวมของบุคลากรได้อย่างชัดเจน

กรอบการทำงานนี้มีสถานะที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง โบนัส วันเกิด และแม้กระทั่งสถานะการจ้างงานปัจจุบันของพวกเขา

เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและใหญ่, เทมเพลตนี้ผสานการทำงานได้ดีกับ ระบบ HR และ CRM. คุณสมบัติเช่นมุมมองภาระงานและมุมมองคณะกรรมการช่วยป้องกันการขาดแคลนบุคลากรและวางแผนสำหรับการขาดงาน.

นอกเหนือจากการเป็นแม่แบบไดเรกทอรีแล้ว ยังเป็น แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย เมื่อนำไปใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมอบประสบการณ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบให้กับพนักงานใหม่

เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและองค์กรทุกขนาดที่ต้องการปรับปรุงการจัดการพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่, และรักษาการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานให้เป็นระเบียบ.

5. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp

รายงานยอดขายรายสัปดาห์
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขับเคลื่อนเป้าหมายยอดขายและสื่อสารความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตรายงานยอดขายประจำสัปดาห์ของ ClickUp

ต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารระดับสูงและประหยัดเวลาในการทำรายงานประจำหรือไม่?เลือกเทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp

กรอบการทำงานนี้ที่มีมุมมองหลากหลายช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การโทรเย็น ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ และความเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย เพื่อวัดผลกระทบของคุณในแต่ละสัปดาห์ได้ทันที

คุณต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารหรือต้องการนำเสนอความสำเร็จหรือไม่? เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งสองอย่างและเข้าใจง่าย มันจะแสดง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ติดตามเวลาของคุณ และวิเคราะห์การโต้ตอบ

นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการแสดงพฤติกรรมของลูกค้า ประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและทีมที่ต้องการรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงผลงานที่โดดเด่น และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและมีผลกระทบ

6. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มองเห็นความคืบหน้าและจุดติดขัดในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp

เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอัปเกรดจาก Airtable ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต กรอบงานนี้รับประกันความยืดหยุ่นและคุณสมบัติในรูปแบบที่คุ้นเคย

เทมเพลตสเปรดชีตจะเชื่อมโยงโครงการของคุณกับแต่ละเฟสและแสดงความคืบหน้าด้วยรหัสสีที่ชัดเจน ClickUp ยังมีมุมมองที่กำหนดเอง เช่น "งานที่ต้องส่งมอบ" "ปัญหา" และ "แผนงานโครงการแบบแกนต์" เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจจุดติดขัด กำหนดเวลา และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

เทมเพลตนี้มีคู่มือเริ่มต้นใช้งานและช่วยในการวางแผนกระบวนการภายใน เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ ต้องการมุมมองเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นของคุณเองได้ทันที

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย เพื่อแสดงภาพขั้นตอนของโครงการ ติดตามความคืบหน้า และปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp

เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและบรรลุเป้าหมาย การแปลง และลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตตัวติดตามการขายของ ClickUp

เทมเพลตติดตามการขายของClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายของคุณ

กรอบการทำงานที่มีประโยชน์ประกอบด้วย สถานะที่กำหนดเองหลากหลายแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน สถานะ "บรรลุเป้าหมาย" และ "กำลังดำเนินการ" เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้ทีมขายประเมินขั้นตอนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและเป้าหมายกำไร ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ รูปแบบที่สดใส ยังช่วยให้ระบุข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น

การแสดงผลที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมุมมอง "ปริมาณการขายต่อเดือน" ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มการขายได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถ ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง และแสดงมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

เหมาะสำหรับ: ทีมขายและธุรกิจที่ต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความคืบหน้า และแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

8. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการงานและบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUp

เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpคือ โซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการงาน ที่ดีที่สุด ด้วยช่องข้อมูล "ประเภทกิจกรรม" ที่เรียบง่าย คุณสามารถแบ่งแยกเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย มุมมองบันทึกกิจกรรม เพื่อแยกงานตามวัน มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้มอบหมายงานมากเกินไปให้กับตัวเองหรือสมาชิกในทีมเมื่อต้องมอบหมายงาน

การเริ่มต้นที่ชัดเจนและวันที่ครบกำหนดช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าและคำนวณเวลาที่ใช้ได้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ปุ่มแสดงความคิดเห็น ระดับความสำคัญ และการประมาณความพยายาม จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลของปริมาณงานในขณะที่ติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

9. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัว ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้าง ติดตาม และรักษาพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมทางอาชีพของคุณด้วยเทมเพลตติดตามพฤติกรรมส่วนตัวของ ClickUp

เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างนิสัยใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอ ท้ายที่สุดแล้ว นิสัยจะเกิดขึ้นภายใน 21 วัน แต่การหลุดจากนิสัยนั้นง่ายมากหากขาดคำแนะนำ

บรรลุความปรารถนาส่วนตัวและอาชีพของคุณด้วยแอปพลิเคชันของเรา เช่น การปรับปรุงคุณภาพชีวิต การพัฒนาทักษะความสามารถ หรือแม้กระทั่งการแก้ไขการผัดวันประกันพรุ่ง

แม่แบบงานนี้สามารถผสานเข้ากับโครงการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว รวมถึงงานย่อยเพื่อกำหนดวันที่และช่องทำเครื่องหมายเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้า

มองเห็นความก้าวหน้าของคุณ ในภารกิจหลักและงานย่อยในรูปแบบแถบความคืบหน้าที่น่าสนใจ กรอบการทำงาน ClickUp นี้จะช่วยคุณได้หากคุณต้องการติดตามนิสัยให้เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจและเข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการพัฒนาและรักษาพฤติกรรมใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในวิธีที่สร้างแรงบันดาลใจและใช้งานง่าย

10. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp

เทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการค่าใช้จ่ายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการออมด้วยเทมเพลตแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

ต้องการจัดการเงินของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อลดความกังวลทางการเงินของคุณ แปดช่องข้อมูลช่วยให้ข้อมูลของคุณไม่รก ซึ่งช่องหมวดหมู่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย

ต้องการแผนปฏิบัติการหรือไม่? ฟีเจอร์ AI ในตัวClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างแผนได้หลายแบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทดลองและพัฒนาไอเดียทั้งหมดของคุณเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ อย่างสร้างสรรค์

เทมเพลตนี้มีมุมมองสรุปสำหรับ ภาพรวมสุขภาพทางการเงินที่ชัดเจน และยังเปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์จริง รวมถึงความคลาดเคลื่อนแบบเรียลไทม์

ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนการเงินสำหรับโครงการส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจของคุณได้ตามที่คุณต้องการ

เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการวิธีการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ ลดความกังวลทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณ

สร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

หากคุณต้องการอัปเกรดจากอินเทอร์เฟซของ Airtable, ClickUp ก็มีเครื่องมือสเปรดชีตเฉพาะทางเช่นกัน

ClickUp 3.0 มุมมองตาราง แบบง่าย
สร้างตาราง เชื่อมโยงงาน และแสดงข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีด้วย ClickUp Table View

มุมมองตารางของClickUp เป็นเครื่องมือที่ให้ความยืดหยุ่นและสามารถผสานรวมได้ภายในอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย คิดถึงมันเหมือนกับเครื่องมือสเปรดชีตที่คุณคุ้นเคยแต่เพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการเข้าไป

มันช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการกรองทันที การจัดกลุ่ม และการจัดการคอลัมน์ เครื่องมือนี้ยังให้คุณแชร์ลิงก์สาธารณะ การเข้าถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการส่งออกข้อมูลผ่านการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย

ด้วยวิธีนี้ การทำงานร่วมกันและการนำเสนอจะไม่จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโครงการเท่านั้น

ClickUp ไม่หยุดเพียงแค่นั้น. มุมมองตารางยังสามารถเข้าถึงได้ถึง 30+ เครื่องมือ และ 1000+ การเชื่อมต่อ ทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการและชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น.

บรรลุความเป็นเลิศในการบริหารโครงการด้วย ClickUp

การบริหารโครงการเป็นศิลปะของทักษะอ่อนและวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ความเป็นเลิศของโครงการ แม่แบบที่พร้อมใช้งานช่วยประหยัดเวลา ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง สกัดข้อมูลเชิงลึกได้ทันที และส่งเสริมแผนการดำเนินการที่ดีขึ้น

แม้ว่าเทมเพลตของ Airtable จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อเสีย เช่น การปรับแต่งที่จำกัด การจัดการข้อมูล และการแชร์ที่จำกัดอย่างมาก

ดังนั้น ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดีพอเมื่อ ClickUp มอบการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม? ดังที่แสดงในทุกเทมเพลตในคู่มือนี้ แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ ครอบคลุม และมีคุณสมบัติมากมายที่มอบให้มากกว่าการจัดการงานและการแสดงภาพ

นอกจากนี้ยังมี การวิเคราะห์เชิงลึกและระบบอัตโนมัติขั้นสูง—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารโครงการสมัครใช้ClickUp วันนี้!