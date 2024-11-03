เทมเพลต Airtable ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

หากคุณเคยรู้สึกท่วมท้นกับความวุ่นวายของโครงการ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอน ตั้งแต่การจัดการกำหนดเวลาและการสื่อสารไปจนถึงการจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการ
โชคดีที่แม่แบบการจัดการโครงการสามารถนำ ความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวาย
กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที และด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการส่งมอบ
Airtable เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากความหลากหลายในการใช้งานและความง่ายในการใช้งาน
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราได้รวบรวมรายการแม่แบบ Airtable ที่ดีที่สุดหกรูปแบบไว้ให้แล้ว นอกจากนี้ เรายังจะสำรวจแม่แบบทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
Airtable Templates คืออะไร?
เทมเพลต Airtable คือ พื้นที่ทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยจัดระเบียบข้อมูลและโครงสร้างขั้นตอนการทำงานด้วยตาราง ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสเปรดชีตและเป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Google Sheets โดยแต่ละเทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อ งานเฉพาะด้าน ช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองความต้องการของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด
นี่คือวัตถุประสงค์หลักที่เทมเพลต Airtable สามารถตอบสนองให้กับธุรกิจของคุณ:
- ตัดปัญหาความยุ่งยากในการสร้างตัวติดตามที่ปรับแต่งเองสำหรับแต่ละโครงการ
- มาตรฐานกระบวนการทำงานเพื่อ ความสม่ำเสมอ ระหว่างทีมและงานต่างๆ
- เพิ่มความโปร่งใส โดยการวางแผนงานและจุดข้อมูลแต่ละรายการ
- จัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีตหรือฐานข้อมูล Excelที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Airtable ดี?
เทมเพลต Airtable มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของโครงการ ด้วยเหตุนี้ นี่คือองค์ประกอบที่คุณต้องมีในแต่ละเทมเพลต:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบงานสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของโครงการ
- การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์: เลือกเทมเพลต Airtable ที่มีเค้าโครงและฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อกรณีการใช้งานที่คุณต้องการ ป้องกันข้อมูลล้นเกินด้วยโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: นอกเหนือจากโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล้ว ควรเลือกเทมเพลตที่มีฟีเจอร์อัตโนมัติในตัว เช่น การแจ้งเตือนหรือตรรกะเงื่อนไข เพื่อลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น
- การนำเสนอข้อมูล: เลือกเทมเพลตที่มีเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงาน กราฟ และแดชบอร์ด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลของคุณ
6 แม่แบบ Airtable สำหรับการจัดการโครงการ
1. แบบฟอร์มการติดตามสินค้าคงคลัง
เทมเพลตการติดตามสินค้าคงคลังของAirtable เป็นโซลูชันที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุและทรัพย์สิน เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการ สินค้าคงคลัง ง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ข้อมูลสินค้าคงคลังที่สำคัญ เช่น รหัสสินค้า สถานที่ และราคา
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดใน แผ่นงานย่อยที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้แสดงภาพสต็อก สถานะการสั่งซื้อ และรูปภาพสินค้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเมื่อสินค้าใกล้หมดและนำเสนอขายได้อย่างมั่นใจ โดยทราบว่าสินค้ามีพร้อมจำหน่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านค้าและทีมซัพพลายเชนที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังทางกายภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ดีและสร้างผลกำไรที่มั่นคง
2. การจัดการสัญญาทางธุรกิจ
หากคุณต้องการจัดการสัญญาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เลือกใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาธุรกิจของ Airtable
กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายประกอบด้วย ป้ายกำกับที่ชัดเจน, ช่องข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงและการต่ออายุในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงได้
Airtable นำเสนอโซลูชันนี้ในมุมมอง Kanban และ List เพื่อจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับทีมที่รับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและบริหารจัดการวงจรสัญญาได้อย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้บริหารที่ต้องการขับเคลื่อนผลงานและติดตามรายละเอียดสัญญาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ขายและลูกค้าของตน
3. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์แบรนด์
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์แบรนด์เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างและรักษาสินทรัพย์แบรนด์ มี แผ่นย่อยเฉพาะ สำหรับจัดเก็บคู่มือสไตล์ โลโก้ และข้อความผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้มีฟังก์ชันการค้นหาเพื่อการดึงข้อมูลที่ง่ายดาย มันรวบรวมองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อความสม่ำเสมอและโทนเสียงที่สอดคล้องกันมากขึ้น
นี่คือเทมเพลต Airtable ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการ เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ดำเนินแคมเปญสร้างแบรนด์และอัปเดตผลิตภัณฑ์เป็นประจำ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโครงการที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือพันธมิตรสูง และต้องการเข้าถึงทรัพยากรแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว
4. แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานแบบง่าย
ต้องการปรับแต่งระบบการติดตามผู้สมัครให้ละเอียดขึ้นหรือไม่แบบฟอร์มการติดตามผู้สมัครอย่างง่าย เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันช่วยจัดระเบียบผู้สมัคร, ขั้นตอน, และรายละเอียดในแบบที่ชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้.
เทมเพลตนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือ กำหนดตารางโครงการโดยมีส่วนสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของผู้สมัครและข้อมูลการสัมภาษณ์ โซลูชันนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ต้องตัดสินใจ" เพื่อกระตุ้นการดำเนินการ และตัวเลือกสำหรับแนบประวัติย่อของผู้สมัคร
แบบฟอร์มติดตามผู้สมัครงานอย่างง่าย จัดหมวดหมู่ใบสมัคร การสัมภาษณ์ และการติดตามผลเพื่อการสรรหาบุคลากรที่ยอดเยี่ยม
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการจัดการขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครและทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
5. แม่แบบการติดตามแคมเปญการตลาด
เทมเพลตการติดตามแคมเปญการตลาดของAirtable เป็นโซลูชันการติดตามแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมสำหรับ แคมเปญการตลาด ทั้งหมดของคุณ มีมุมมองแบบไทม์ไลน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าและป้ายกำกับที่ชัดเจนเพื่อระบุวิธีการดำเนินการงาน
เทมเพลตนี้ปรับแต่งได้ง่ายและใช้ การผสานกับบริการของบุคคลที่สาม จากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Ads, เครื่องมือ SEO และ CRM ที่สำคัญ Airtable ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเสริมสร้างความสอดคล้องเพื่อให้แคมเปญของคุณประสบความสำเร็จสูงสุด
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย สถานะ แพลตฟอร์มที่ตั้งใจใช้ และทรัพยากรสร้างสรรค์ของแคมเปญได้อีกด้วย โดยสรุปแล้ว นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ ขับเคลื่อนยอดขาย การรับรู้ และชื่อเสียง
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและบุคคลที่ต้องการแสดงผลกระทบของแคมเปญและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางการสื่อสาร
ข้อจำกัดของการใช้ Airtable
Airtable เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการโครงการ แต่ก็มีข้อเสียบางประการ ต่อไปนี้คือข้อจำกัด 4 ข้อของ Airtable ที่คุณต้องจำไว้เมื่อเลือกเทมเพลตของคุณ:
- โมเดลราคาแพง: แผนการชำระเงินมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนทีมและโครงการ มีซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีมากมายที่มีคุณสมบัติทรงพลังโดยไม่ต้องอัปเกรดแบบชำระเงิน
- ข้อจำกัดในการป้อนข้อมูล: พื้นที่ทำงานมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนรายการที่ป้อนได้ ซึ่งส่งผลให้การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปได้ยาก แม้แต่แผนระดับองค์กรก็มีขีดจำกัดที่ 500,000 รายการ
- ความสามารถในการแชร์ขั้นพื้นฐาน: การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเป็นแบบพื้นฐานในเทมเพลต airtable จำกัดเฉพาะระดับตารางหรือฐานข้อมูลเท่านั้น หากไม่มีฟิลด์หรือระเบียนเฉพาะ ทีมจะไม่สามารถควบคุมการแก้ไขข้อมูลได้อย่างละเอียด
- พื้นที่ทำงานแบบไซโล: พื้นที่ทำงานถูกแยกออกจากกัน ป้องกันการเชื่อมโยงหรือการแชร์ฐานข้อมูลระหว่างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหรือข้อมูลที่ครอบคลุมหรือข้ามสายงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Airtable มักถูกนำมาใช้สำหรับการจัดการฐานข้อมูล ดังนั้นนี่คือรายการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ทางเลือกแทนเทมเพลต Airtable
เทมเพลตของ Airtable เป็นที่รู้จักในด้านความสวยงามทางสายตาและ กรณีการใช้งานที่ละเอียด อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของมันเผยให้เห็นว่ามันไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในแง่ของการปรับแต่งและชุดคุณสมบัติ
สำหรับการบริหารโครงการ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างแน่นอน เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ โดดเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกันและการจัดการงาน นี่คือตารางเปรียบเทียบ
|คุณสมบัติ
|Airtable
|คลิกอัพ
|ฟังก์ชันหลัก
|➖การจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล
|✅ 🏆การจัดการโครงการที่เหนือกว่าแค่ฐานข้อมูล
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|✅อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตรงไปตรงมา และคล้ายสเปรดชีต
|✅อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เต็มไปด้วยฟีเจอร์ และใช้งานง่าย
|เส้นทางการเรียนรู้
|✅ 🏆สั้นเนื่องจากมีคุณสมบัติพื้นฐาน เรียนรู้ได้ง่าย แต่ไม่มีทรัพยากรเฉพาะ
|✅ยาวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครอบคลุม มาพร้อมกับสื่อการเรียนรู้และคำแนะนำ
|การปรับแต่ง
|➖หยุดที่มุมมอง, ฟิลด์, และตารางที่ยืดหยุ่น
|✅ 🏆ปรับแต่งได้อย่างละเอียดตั้งแต่ฟิลด์ข้อมูลไปจนถึงระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
|การจัดการงาน
|✅การจัดการงานพื้นฐาน เช่น การมอบหมายงาน การกำหนดวันครบกำหนด
|✅ 🏆การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงงานย่อย ความสัมพันธ์ของงาน แผนภูมิแกนต์ และการจัดการปริมาณงาน
|ความร่วมมือ
|✅การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนบันทึกและฟิลด์
|✅ 🏆การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขยายไปถึงข้อมูล การแสดงผล การแชทในแอป ความคิดเห็น และแม้กระทั่งความคิดเห็นที่มอบหมาย
|ระบบอัตโนมัติ
|✅ครอบคลุมการแจ้งเตือน, การเตือนความจำ, และกระบวนการทำงานพื้นฐาน
|✅ 🏆ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังครอบคลุมกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, เงื่อนไขการทำงาน, และการผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1000+ แอป
|การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ
|✅แผนภูมิพื้นฐานและแดชบอร์ดสำหรับการแสดงข้อมูล
|✅ 🏆 ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย รวมถึงแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, แผนภูมิ, และคุณสมบัติการรายงาน
|ราคา
|✅มีแผนให้บริการฟรีพร้อมคุณสมบัติที่จำกัด. แผนชำระเงินมักมีราคาค่อนข้างแพง.
|✅ 🏆มีแผนฟรีพร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมและตัวเลือกแบบชำระเงินในราคาที่เข้าถึงได้
ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลต ClickUp ที่เหมาะสำหรับโปรเจ็กต์ทั้งทางธุรกิจและส่วนตัวกันเถอะ
1. เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและการจัดการลีด ติดตามการขายด้วยสถานะ 20 แบบ เช่น "ไม่ผ่านเกณฑ์" เพื่อชี้แจงประเภทของลีดและความพยายามที่จำเป็น
มุมมองที่กำหนดเอง ช่วยให้ CRM และทีมขายของคุณมีระเบียบและมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ คุณสมบัติเช่น มุมมองสรุป ให้ภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดและผลลัพธ์
เทมเพลตนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการขายหลายประเภทเพื่อครอบคลุม กระบวนการขายทั้งหมดของคุณ มันทำให้การสร้างงานและการมอบหมายงานง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดตามผลตอบรับและการตรวจสอบโครงการ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้กระบวนการขายเป็นระบบด้วยโซลูชัน CRM ที่มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ
อ่านเพิ่มเติม:ตรวจสอบเทมเพลต CRMชั้นนำหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของฟังก์ชัน CRM ของคุณ
2. แม่แบบการติดตามคู่แข่งของ ClickUp
หากคุณต้องการติดตามการแข่งขันในตลาดเทมเพลตการติดตามคู่แข่งของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณ ค้นหาผู้เล่นประจำและสตาร์ทอัพใหม่ด้วยการ ตรวจสอบวันที่เผยแพร่ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
คุณจะได้รับฟิลด์ข้อมูลเพื่อบันทึกหมวดหมู่สินค้า ราคา คะแนน และคุณสมบัติหลักได้อย่างรวดเร็ว
โดยการเชื่อมโยงหน้าสินค้าและคำขวัญ คุณสามารถติดตามธีมการตลาดของคู่แข่งได้. แบบแผนนี้เป็นสิ่งจำเป็นทางธุรกิจหากคุณต้องการรักษาหรือสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน.
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและธุรกิจที่ต้องการติดตามการแข่งขันในตลาด วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการติดตามที่เป็นระบบ
3. แม่แบบเมทริกซ์คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือเปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ,ClickUp Product Features Matrix Templateคือโซลูชันที่คุณต้องการ.
มันแสดงรายละเอียดทั้งหมดด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจนและใช้รหัสสี เพื่อให้ได้ ภาพรวมแผนงานผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม เครื่องมือจัดการงานในตัวช่วยให้การปล่อยฟีเจอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มุมมองที่กำหนดเองช่วยระบุฟีเจอร์ที่มีมูลค่าสูง
ด้วยการ แก้ไขร่วมกันและการวางแผนกำลังการผลิต เทมเพลตนี้จะช่วยให้ความพยายามของทีมสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ClickUp นำเสนอระบบอัตโนมัติขั้นสูง การพึ่งพาอาศัยกัน และความสามารถในการบันทึกหน้าจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
กรอบงานนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ วางแผนกิจกรรม โดยเฉพาะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการปล่อยฟีเจอร์ใหม่
เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการที่ต้องการนำเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการเปิดตัวคุณลักษณะ และเสริมสร้างความร่วมมือในระหว่างการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์
4. แม่แบบไดเรกทอรีพนักงาน ClickUp
เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงานของ ClickUpเป็นอัญมณีของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นเพื่อ จัดระเบียบการบริหารจัดการพนักงาน ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและโดดเด่น ทำให้มองเห็นภาพรวมของบุคลากรได้อย่างชัดเจน
กรอบการทำงานนี้มีสถานะที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง โบนัส วันเกิด และแม้กระทั่งสถานะการจ้างงานปัจจุบันของพวกเขา
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กและใหญ่, เทมเพลตนี้ผสานการทำงานได้ดีกับ ระบบ HR และ CRM. คุณสมบัติเช่นมุมมองภาระงานและมุมมองคณะกรรมการช่วยป้องกันการขาดแคลนบุคลากรและวางแผนสำหรับการขาดงาน.
นอกเหนือจากการเป็นแม่แบบไดเรกทอรีแล้ว ยังเป็น แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย เมื่อนำไปใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมอบประสบการณ์ที่ชัดเจนและเป็นระบบให้กับพนักงานใหม่
เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและองค์กรทุกขนาดที่ต้องการปรับปรุงการจัดการพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่, และรักษาการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานให้เป็นระเบียบ.
5. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
ต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารระดับสูงและประหยัดเวลาในการทำรายงานประจำหรือไม่?เลือกเทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
กรอบการทำงานนี้ที่มีมุมมองหลากหลายช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การโทรเย็น ผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ และความเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย เพื่อวัดผลกระทบของคุณในแต่ละสัปดาห์ได้ทันที
คุณต้องการการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารหรือต้องการนำเสนอความสำเร็จหรือไม่? เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งสองอย่างและเข้าใจง่าย มันจะแสดง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ติดตามเวลาของคุณ และวิเคราะห์การโต้ตอบ
นี่คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการแสดงพฤติกรรมของลูกค้า ประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและทีมที่ต้องการรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงผลงานที่โดดเด่น และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและมีผลกระทบ
6. แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการอัปเกรดจาก Airtable ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีต กรอบงานนี้รับประกันความยืดหยุ่นและคุณสมบัติในรูปแบบที่คุ้นเคย
เทมเพลตสเปรดชีตจะเชื่อมโยงโครงการของคุณกับแต่ละเฟสและแสดงความคืบหน้าด้วยรหัสสีที่ชัดเจน ClickUp ยังมีมุมมองที่กำหนดเอง เช่น "งานที่ต้องส่งมอบ" "ปัญหา" และ "แผนงานโครงการแบบแกนต์" เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจจุดติดขัด กำหนดเวลา และเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้มีคู่มือเริ่มต้นใช้งานและช่วยในการวางแผนกระบวนการภายใน เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ ต้องการมุมมองเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่? คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นของคุณเองได้ทันที
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องการเครื่องมือที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย เพื่อแสดงภาพขั้นตอนของโครงการ ติดตามความคืบหน้า และปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลตติดตามการขายของClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายของคุณ
กรอบการทำงานที่มีประโยชน์ประกอบด้วย สถานะที่กำหนดเองหลากหลายแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน สถานะ "บรรลุเป้าหมาย" และ "กำลังดำเนินการ" เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยให้ทีมขายประเมินขั้นตอนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและเป้าหมายกำไร ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนี้ รูปแบบที่สดใส ยังช่วยให้ระบุข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น
การแสดงผลที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมุมมอง "ปริมาณการขายต่อเดือน" ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มการขายได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถ ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง และแสดงมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
เหมาะสำหรับ: ทีมขายและธุรกิจที่ต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินความคืบหน้า และแสดงข้อมูลสำคัญในรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
8. แม่แบบตารางเวลาการจัดการเวลา ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาการจัดการเวลาของ ClickUpคือ โซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการงาน ที่ดีที่สุด ด้วยช่องข้อมูล "ประเภทกิจกรรม" ที่เรียบง่าย คุณสามารถแบ่งแยกเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย มุมมองบันทึกกิจกรรม เพื่อแยกงานตามวัน มุมมองปริมาณงานช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้มอบหมายงานมากเกินไปให้กับตัวเองหรือสมาชิกในทีมเมื่อต้องมอบหมายงาน
การเริ่มต้นที่ชัดเจนและวันที่ครบกำหนดช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าและคำนวณเวลาที่ใช้ได้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ปุ่มแสดงความคิดเห็น ระดับความสำคัญ และการประมาณความพยายาม จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและทีมงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสมดุลของปริมาณงานในขณะที่ติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
9. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างนิสัยใหม่ด้วยความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอ ท้ายที่สุดแล้ว นิสัยจะเกิดขึ้นภายใน 21 วัน แต่การหลุดจากนิสัยนั้นง่ายมากหากขาดคำแนะนำ
บรรลุความปรารถนาส่วนตัวและอาชีพของคุณด้วยแอปพลิเคชันของเรา เช่น การปรับปรุงคุณภาพชีวิต การพัฒนาทักษะความสามารถ หรือแม้กระทั่งการแก้ไขการผัดวันประกันพรุ่ง
แม่แบบงานนี้สามารถผสานเข้ากับโครงการที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว รวมถึงงานย่อยเพื่อกำหนดวันที่และช่องทำเครื่องหมายเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้า
มองเห็นความก้าวหน้าของคุณ ในภารกิจหลักและงานย่อยในรูปแบบแถบความคืบหน้าที่น่าสนใจ กรอบการทำงาน ClickUp นี้จะช่วยคุณได้หากคุณต้องการติดตามนิสัยให้เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจและเข้าใจง่าย
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการพัฒนาและรักษาพฤติกรรมใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในวิธีที่สร้างแรงบันดาลใจและใช้งานง่าย
10. แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
ต้องการจัดการเงินของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อลดความกังวลทางการเงินของคุณ แปดช่องข้อมูลช่วยให้ข้อมูลของคุณไม่รก ซึ่งช่องหมวดหมู่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย
ต้องการแผนปฏิบัติการหรือไม่? ฟีเจอร์ AI ในตัวClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างแผนได้หลายแบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทดลองและพัฒนาไอเดียทั้งหมดของคุณเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณ อย่างสร้างสรรค์
เทมเพลตนี้มีมุมมองสรุปสำหรับ ภาพรวมสุขภาพทางการเงินที่ชัดเจน และยังเปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์จริง รวมถึงความคลาดเคลื่อนแบบเรียลไทม์
ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนการเงินสำหรับโครงการส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจของคุณได้ตามที่คุณต้องการ
เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการวิธีการจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ ลดความกังวลทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณ
สร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ
หากคุณต้องการอัปเกรดจากอินเทอร์เฟซของ Airtable, ClickUp ก็มีเครื่องมือสเปรดชีตเฉพาะทางเช่นกัน
มุมมองตารางของClickUp เป็นเครื่องมือที่ให้ความยืดหยุ่นและสามารถผสานรวมได้ภายในอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคย คิดถึงมันเหมือนกับเครื่องมือสเปรดชีตที่คุณคุ้นเคยแต่เพิ่มฟีเจอร์การจัดการโครงการเข้าไป
มันช่วยให้ข้อมูลเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการกรองทันที การจัดกลุ่ม และการจัดการคอลัมน์ เครื่องมือนี้ยังให้คุณแชร์ลิงก์สาธารณะ การเข้าถึงการแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการส่งออกข้อมูลผ่านการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย
ด้วยวิธีนี้ การทำงานร่วมกันและการนำเสนอจะไม่จำกัดเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโครงการเท่านั้น
ClickUp ไม่หยุดเพียงแค่นั้น. มุมมองตารางยังสามารถเข้าถึงได้ถึง 30+ เครื่องมือ และ 1000+ การเชื่อมต่อ ทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการและชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น.
บรรลุความเป็นเลิศในการบริหารโครงการด้วย ClickUp
การบริหารโครงการเป็นศิลปะของทักษะอ่อนและวิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ความเป็นเลิศของโครงการ แม่แบบที่พร้อมใช้งานช่วยประหยัดเวลา ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง สกัดข้อมูลเชิงลึกได้ทันที และส่งเสริมแผนการดำเนินการที่ดีขึ้น
แม้ว่าเทมเพลตของ Airtable จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อเสีย เช่น การปรับแต่งที่จำกัด การจัดการข้อมูล และการแชร์ที่จำกัดอย่างมาก
ดังนั้น ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดีพอเมื่อ ClickUp มอบการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม? ดังที่แสดงในทุกเทมเพลตในคู่มือนี้ แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ ครอบคลุม และมีคุณสมบัติมากมายที่มอบให้มากกว่าการจัดการงานและการแสดงภาพ
นอกจากนี้ยังมี การวิเคราะห์เชิงลึกและระบบอัตโนมัติขั้นสูง—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารโครงการสมัครใช้ClickUp วันนี้!